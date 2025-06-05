Bezplatné šablony náborového procesu pro personální týmy a náboráře

Rozptýlené náborové procesy v tabulkách, e-mailech a poznámkách jsou problematičtější, než si myslíte. Ztrácíte čas procházením dat a slaďováním informací, někdy až 60 % svého pracovního dne!
V sázce je hodně: každé zpoždění znamená ztrátu nejlepších zaměstnanců ve prospěch rychlejších konkurentů. A co je ještě horší? Váš tým začne být vyčerpaný z chaosu.
👀 Věděli jste, že... Průměrná doba obsazení pozice je 47,5 dne, a toto číslo se ještě zvýší, pokud nemáte jasný proces nebo nástroje pro vizualizaci postupu kandidátů v jednotlivých fázích.
Použití šablony náborového procesu vám umožní soustředit se méně na administrativu a více na budování vynikajícího týmu.
V tomto příspěvku vám ukážeme přesně ty šablony, které používají špičkové HR týmy a náboráři k urychlení náboru, udržení přehlednosti a vytvoření plynulejšího procesu pro všechny zúčastněné – od náboráře po uchazeče.
Co jsou šablony náborového procesu?
Šablony náborového procesu jsou strukturované nástroje, které pomáhají týmům HR, manažerům náboru a náborářům vizualizovat a spravovat všechny fáze náborového procesu. Fungují jako jediný zdroj pravdivých informací – mapují cestu uchazeče od podání žádosti až po nabídku, a to v jasných, definovaných fázích, jako je screening, pohovor a výběr.
Představte si je jako pracovní postupy typu „plug-and-play“: získáte předem připravený rámec s přizpůsobitelnými poli pro pracovní pozice, stavy uchazečů, kroky pohovoru, poznámky k hodnocení a další. Pomohou vám omezit manuální sledování, sjednotit týmy a zajistit, že žádný uchazeč neunikne vaší pozornosti.
Šablony náborového procesu se často používají v rámci ATS (systému pro sledování uchazečů) nebo platformy pro správu projektů, jako je ClickUp, aby se zefektivnila spolupráce týmu a rozhodování. Ať už najímáte jednoho zaměstnance nebo rozšiřujete oddělení, pomáhají standardizovat proces, takže nemusíte pokaždé, když otevřete požadavek, vymýšlet kolo znovu.
Co dělá šablonu náborového procesu dobrou?
Dobrá šablona náborového procesu odráží váš náborový proces a přizpůsobuje se složitosti reálného světa. Zde je několik nezbytných funkcí:
- Zahrnuje jasně označené fáze (např. vyhledání, prověření, pohovor, přijetí), sledování stavu a integrované automatizace nebo upozornění, aby vše probíhalo hladce.
- Nabízí přehlednost: Kdo je v procesu náboru? Jaký je jejich status? Kde jsou úzká místa?
- Funguje dobře s nástroji, které váš tým již používá – ať už jde o kalendář, formuláře pro zpětnou vazbu nebo hodnotící karty pro pohovory – takže nemusíte duplicitně vynakládat úsilí.
- Podporuje spolupráci, například prostřednictvím komentářů nebo přiřazování úkolů, takže všichni zůstávají v synchronizaci.
Nejdůležitější je, aby vaše šablona náborového procesu byla snadno použitelná a upravitelná, abyste mohli špičkové talenty efektivně a sebevědomě provázet náborovým procesem. Žádné dva náborové procesy nejsou úplně stejné – a váš tým si zaslouží šablonu, která funguje tak, jak vy pracujete.
20 šablon náborového procesu pro hladký průběh náboru
Dobrá šablona náborového procesu rozděluje náborový proces do logických fází, jako je posouzení žádostí, pohovory, hodnocení a konečný výběr, což usnadňuje sledování stavu každého kandidáta. Díky integrovaným kritériím hodnocení a porovnání také usnadňuje hodnocení kandidátů.
Zde je několik šablon, které nabízejí tyto funkce pro zjednodušení vašeho náborového procesu:
1. Šablona pro nábor a přijímání zaměstnanců ClickUp
Šablona ClickUp pro nábor a přijímání zaměstnanců je komplexní systém pro správu volných pracovních míst, fází výběru kandidátů a spolupráce náborového týmu – vše na jednom místě.
Nejlepší na tom je, že se šablona úzce integruje s ClickUp Docs, Forms a Calendar, takže můžete vytvářet popisy pracovních pozic, shromažďovat žádosti a plánovat pohovory, aniž byste museli opustit platformu.
Proč si ji zamilujete:
- Je navržen se strukturovanými stavy úkolů, jako jsou „Čeká se na zpětnou vazbu“, „Probíhá“ a „Uzavřeno“, což usnadňuje sledování uchazečů od prvního kontaktu až po konečné přijetí.
- Vedle jmen uchazečů najdete vlastní pole pro ukládání odkazů na životopisy, poznámky z pohovorů a zpětnou vazbu od manažera náboru.
- Integrované automatizační funkce pomáhají přiřazovat úkoly, odesílat aktualizace a udržovat věci v pohybu.
👉🏼 Ideální pro: HR týmy a vedoucí pracovníky v oblasti získávání talentů, kteří chtějí sjednotit svůj náborový proces do jednoho škálovatelného a opakovatelného pracovního postupu.
2. Šablona procesu pohovoru ClickUp
Šablona procesu pohovoru ClickUp vám pomůže navrhnout konzistentní a opakovatelný průběh pohovoru pro každou pozici a oddělení. Zajistí sladění mezi pohovorujícími a zaručí, že nebude vynechán žádný krok.
Proč si ji zamilujete:
- Popisuje jednotlivé fáze pohovoru, od prvotního telefonického výběru až po závěrečný pohovor před komisí.
- Umožní vám přiřadit osoby provádějící pohovory, naplánovat schůzky a zaznamenávat zpětnou vazbu v reálném čase.
- Šablona podporuje více formátů pohovorů – telefonické, videohovory nebo osobní – takže ji můžete přizpůsobit potřebám vaší organizace.
Každá fáze obsahuje šablony úkolů, které vám pomohou s přípravou, otázkami a zaznamenáváním zpětné vazby. Do pracovního postupu můžete dokonce vložit hodnotící formuláře, takže hodnocení budou uložena na jednom místě a bude snadné je porovnávat.
👉🏼 Ideální pro: Společnosti, které rychle rostou nebo najímají zaměstnance do více týmů, kde je častým problémem nesoulad v pohovorech.
3. Šablona kontrolního seznamu pro nábor zaměstnanců ClickUp
Nábor zaměstnanců zahrnuje spoustu proměnných faktorů – inzeráty, schvalování, pohovory, dokumentaci – a vynechání jednoho kroku vás může stát nejlepší talenty. Šablona ClickUp Hiring Checklist Template je jednoduchý, ale výkonný nástroj, který zajistí, že celý proces bude přehledný a odpovědný.
Proč si ji zamilujete:
- Obsahuje přizpůsobitelný seznam úkolů, do kterého můžete zahrnout položky jako „Dokončit popis pracovní pozice“, „Zveřejnit na pracovních portálech“, „Naplánovat panelový pohovor“ a „Odeslat nabídkový dopis“, každou s termínem splnění a přidělenými osobami.
- Díky aplikaci ClickUp, která slouží ke všem pracovním účelům, získáte sledování v reálném čase, aktualizace stavu a připomenutí, která zajistí, že vše bude hotovo včas.
👉🏼 Ideální pro: personalisty a manažery náboru, kteří chtějí spolehlivý a opakovatelný proces, aby každý nábor proběhl hladce.
4. Šablona ClickUp pro nábor uchazečů
Šablona ClickUp Hiring Candidates Template poskytuje vizuální tabuli pro správu aktivních uchazečů o různé pozice. Pomůže vám okamžitě zjistit, kdo se nachází v jaké fázi a co vyžaduje vaši pozornost.
Šablona je vytvořena jako tabule ve stylu Kanban, takže je snadné přesouvat kandidáty z jedné fáze do druhé (např. „Telefonický pohovor“ → „1. kolo pohovoru“ → „Čeká se na rozhodnutí“) a zároveň uchovávat jejich životopisy, poznámky a zpětnou vazbu připojené ke každé kartě.
Proč si ji zamilujete:
- Seřaďte kandidáty podle role nebo náboráře a použijte vlastní značky, jako například „Fast-Track“ nebo „Internal Referral“, abyste stanovili priority.
- Proměňte nábor v kolaborativní a transparentní proces, který omezí počet statusových schůzek a e-mailových řetězců.
👉🏼 Ideální pro: Náboráře a náborové týmy, které se potýkají s více volnými pozicemi a potřebují vizuální, datově podložený způsob, jak porovnat kandidáty a urychlit rozhodování.
5. Šablona matice výběru uchazečů ClickUp
Šablona ClickUp Hiring Selection Matrix Template vnáší objektivitu a transparentnost do procesu hodnocení uchazečů. Tato šablona vám umožňuje porovnávat uchazeče vedle sebe pomocí přizpůsobitelných kritérií, takže můžete s jistotou činit rozhodnutí o přijímání zaměstnanců na základě dat.
Proč si ji zamilujete:
- Hodnoťte kandidáty podle dovedností, zkušeností a kulturní kompatibility pomocí vážených kritérií.
- Pomocí vizuální matice můžete snadno porovnat všechny uchazeče.
- Komentáře umožňují společnou zpětnou vazbu od více zainteresovaných stran.
- Exportovatelné zprávy zjednodušují sdílení s vedením nebo pro účely dodržování předpisů.
👉🏼 Ideální pro: Týmy, které chtějí eliminovat zaujatost a zajistit spravedlivé a konzistentní hodnocení uchazečů.
6. Šablona kalendáře ClickUp
Šablona kalendáře ClickUp je ideálním nástrojem pro plánování pohovorů, úvodních školení a náborových akcí – vše na jednom místě. Intuitivní kalendář ClickUp se synchronizuje s Google Kalendářem a Outlookem, což vám pomůže vyhnout se dvojím rezervacím a zajistí, že všichni budou mít stejné informace.
Proč si ji zamilujete:
- Vytvořte si vizuální přehled celého náborového plánu, aby vám nic neuniklo.
- Snadno přeplánujte a stanovte priority přetahováním úkolů, jako jsou pohovory, termíny pro zpětnou vazbu nebo schvalování nabídek, v kalendáři.
- Nastavte připomenutí a závislosti mezi úkoly (např. pohovor před zpětnou vazbou).
- Označte náborové akce barevnými kódy podle oddělení, náboráře nebo pozice.
👉🏼 Ideální pro: Náboráře a náborové týmy, které potřebují sladit více proměnných faktorů v různých časových horizontech.
7. Šablona ClickUp Meetings
Náborové schůzky jsou známé tím, že jsou vágní nebo se odchylují od tématu. Šablona ClickUp Meetings vám pomůže provádět rychlejší a produktivnější debriefingy, ať už se jedná o synchronizaci hodnocení kandidátů nebo týdenní revizi pipeline.
Proč si ji zamilujete:
- Předem připravené části agendy pro strukturované rozhovory
- Následná upomínka pro zajištění odpovědnosti
- Centralizovaná složka se záznamy všech schůzek pro budoucí použití
👉🏼 Ideální pro: Náborové týmy, které chtějí pořádat efektivní a produktivní náborové schůzky a nikdy neztratit přehled o dalších krocích.
💡 Tip pro profesionály: Chcete automatizovat přepisy a poznámky z náborových schůzek? Použijte ClickUp AI Notetaker. Ten vám přímo do vaší schránky ClickUp Inbox zašle shrnutí schůzky s jasně označenými diskusemi a přesně definovanými úkoly.
8. Šablona poznámek z pohovoru ClickUp
Šablona ClickUp Interview Meeting Notes je určena k zaznamenávání podrobné a konzistentní zpětné vazby během pohovorů s uchazeči. Už žádné roztříštěné poznámky nebo zapomenuté dojmy – vše je přehledně uspořádané a přístupné.
Proč si ji zamilujete:
- Standardizujte otázky pro pohovory a hodnotící kritéria
- Zaznamenávejte dojmy tazatelů a odpovědi uchazečů v reálném čase.
- Okamžitě sdílejte poznámky s náborovým týmem a spolupracujte při rozhodování.
- Udržujte prohledávatelný archiv všech poznámek z pohovorů
👉🏼 Ideální pro: Výběrové komise a náborové manažery, kteří chtějí rychlou a jasnou zpětnou vazbu, která jim pomůže činit lepší rozhodnutí.
📮ClickUp Insight: 92 % zaměstnanců používá nekonzistentní metody ke sledování úkolů, což vede k opomenutým rozhodnutím a zpožděnému provedení. Ať už posíláte následné poznámky nebo používáte tabulky, proces je často roztříštěný a neefektivní.
Řešení pro správu úkolů ClickUp zajišťuje plynulý převod konverzací na úkoly, takže váš tým může jednat rychle a zůstat v souladu.
9. Šablona hodnotícího formuláře ClickUp
Šablona hodnotícího formuláře od ClickUp standardizuje způsob, jakým váš tým hodnotí kandidáty, takže každé rozhodnutí je založeno na stejných kritériích, bez ohledu na to, kdo pohovory vede.
Proč si ji zamilujete:
Formulář můžete plně přizpůsobit pomocí:
- Kompetence specifické pro danou pozici a hodnotící stupnice
- Povinná pole pro omezení neúplných přihlášek
- Rozbalovací nabídky, textová pole a možnosti s více odpověďmi pro strukturované zadávání údajů
- Hladká integrace s ClickUp Tasks pro sledování procesu pohovorů a rychlejší následné kroky.
👉🏼 Ideální pro: Komise pro pohovory a manažery náboru, kteří chtějí rychlou a jasnou zpětnou vazbu, která vede k lepším rozhodnutím.
👀 Věděli jste, že... V ClickUp můžete převést odeslané formuláře na sledovatelné úkoly!
To znamená, že pokaždé, když uchazeč vyplní přihlášku nebo zadá své údaje během náborového procesu, ClickUp může okamžitě vytvořit úkol s předvyplněnými informacemi: jméno, životopis, pozice, o kterou se uchází, kontaktní údaje a další. Úkol můžete přiřadit náborovému pracovníkovi, nastavit termíny a dokonce spustit automatizace, jako je odeslání následných e-mailů nebo přesunutí úkolu do stavu „Screening“ (Prověřování).
10. Šablona pro správu pohovorů a zpráv ClickUp
Stalo se vám někdy, že jste ztratili přehled o tom, kdo s kým vedl pohovor nebo jaká zpětná vazba byla sdělena? Šablona ClickUp pro správu pohovorů a zpráv je navržena tak, aby tento chaos odstranila.
Proč si ji zamilujete:
- Zaznamenávejte každé kolo pohovorů, pohovorujícího a uchazeče na jednom panelu.
- Připojte poznámky z pohovorů, životopisy a hodnotící karty přímo k záznamu každého uchazeče.
- Vytvářejte okamžité zprávy a porovnávejte výkony kandidátů v několika kolech.
- Používejte vlastní stavy úkolů, jako jsou „Naplánováno“, „Probíhá“ a „Čeká se na zpětnou vazbu“, aby všichni byli na stejné vlně.
👉🏼 Ideální pro: Týmy pro získávání talentů, které řídí nábor velkého počtu zaměstnanců a potřebují transparentní, auditovatelný záznam o každém pohovoru.
11. Šablona zprávy o hodnocení potenciálních kandidátů ClickUp
Nejlepší uchazeči nejsou vždy ti nejviditelnější. Jak zajistit, aby každý kandidát dostal spravedlivé a srovnatelné hodnocení? Šablona ClickUp pro hodnocení potenciálních kandidátů vám pomůže jít hlouběji tím, že kombinuje kvalitativní a kvantitativní informace do jedné zprávy ve formátu dokumentu.
Proč si ji zamilujete:
- Shromážděte silné a slabé stránky a metriky vhodnosti pro danou pozici v přehledném tabulkovém zobrazení v ClickUp.
- Vytvářejte vizualizace a metriky podložené poznatky pomocí integrovaných dashboardů ClickUp.
- Pomocí vlastních polí můžete sledovat vše od vhodnosti pro tým až po technické parametry.
👉🏼 Ideální pro: Vedoucí pracovníky a manažery, kteří chtějí formální a transparentní zprávy, které odůvodňují rozhodnutí o přijetí zaměstnanců na základě spolehlivých údajů.
12. Šablona následného e-mailu ClickUp
Jak často se stává, že uchazeči po pohovoru zmizí, protože nedostanou žádnou odpověď? Šablona následného e-mailu ClickUp zajišťuje rychlé a personalizované následné kroky, aby uchazeči byli informováni, aniž by to vyžadovalo další úsilí.
Proč si ji zamilujete:
- Upravitelné e-mailové šablony přizpůsobené pro různé účely – poděkování, další kroky nebo odmítnutí.
- Vlastní pole, která automaticky načtou jména kandidátů, pozice a termíny
- Integrované připomenutí úkolů a automatizace ClickUp – např. odeslání následného e-mailu, pokud do tří dnů nepřijde žádná odpověď.
👉🏼 Ideální pro: Malé týmy HR nebo samostatné náborové pracovníky, kteří chtějí zůstat flexibilní a zdvořilí, aniž by ztráceli čas.
💡 Tip pro profesionály: Ať už posíláte poděkování, popisujete další kroky nebo sdělujete zamítnutí, s ClickUp Brain, nativním AI asistentem ClickUp, můžete generovat přizpůsobené následné zprávy přímo v rámci úkolu kandidáta.
Stačí do svého dotazu přidat několik kontextových informací, jako je fáze pohovoru, výsledek a případná zpětná vazba. Tyto návrhy můžete dokonce uložit jako šablony pro rychlejší použití v rámci celého náborového procesu.
Zde je několik dalších způsobů, jak pomocí umělé inteligence zrychlit a zefektivnit nábor zaměstnanců:
13. Šablona ClickUp pro zaškolení nových zaměstnanců
Právě při nástupu do nové práce se utváří první dojmy, které pak přetrvávají. Šablona ClickUp pro nástup nových zaměstnanců zajistí, že se každý nový člen týmu bude od prvního dne cítit vítán, informován a produktivní.
Proč si ji zamilujete:
- Nabídněte kandidátům podrobné kontrolní seznamy pro zapracování přizpůsobené různým pozicím nebo oddělením.
- Automatizujte přidělování úkolů pro nastavení IT, personální agendu a představení týmu.
- Využijte integrované sledování pokroku, aby manažeři mohli sledovat, jak si každý nový zaměstnanec vede.
- Vytvořte sekci knihovny zdrojů pro firemní politiky, školicí videa a často kladené otázky.
👉🏼 Ideální pro: HR týmy, které chtějí poskytnout plynulý a škálovatelný proces zapracování nových zaměstnanců, který jim zajistí úspěch.
14. Šablona kontrolního seznamu pro zaškolení nových zaměstnanců ClickUp
Obáváte se, že úkoly spojené se zapracováním nového zaměstnance (nebo týmu) budou opomenuty? Šablona ClickUp Onboarding Checklist Template je vaší pojistkou pro bezchybné zapracování.
Proč si ji zamilujete:
- Zahrnuje základní informace, jako je nastavení vybavení, přístupová oprávnění a úvodní představení týmu.
- Využívá devět vlastních polí – název pozice, datum nástupu, oddělení – k zefektivnění sběru informací.
- Kompatibilní s pohledy Seznam, Gantt, Kalendář a Pracovní vytížení – zobrazte časové osy nebo úkoly podle osob.
- Díky integrovaným upozorněním na závislosti, sledování času a značkám máte jistotu, že každý krok náborového procesu bude vždy dokončen.
👉🏼 Ideální pro: HR týmy a manažery, kteří hledají spolehlivý způsob, jak zajistit konzistentní a profesionální zážitky při nástupu nových zaměstnanců.
15. Šablona plánu ClickUp na 30–60–90 dní
Chcete, aby noví zaměstnanci dosáhli vynikajících výsledků do 90 dnů? Rozdělte první tři měsíce na zvládnutelné úkoly pomocí šablony plánu ClickUp 30-60-90 dnů.
Proč si ji zamilujete:
- Rozděluje cíle a milníky do 30, 60 a 90denních segmentů.
- Přiřazuje úkoly a vzdělávací cíle pro každou fázi
- Integrované kontrolní body pro zpětnou vazbu a hodnocení pro manažery a zaměstnance
- Přizpůsobitelné pro jakoukoli pozici, od vstupní úrovně až po vedoucí pozice.
👉🏼 Ideální pro: Manažery a vedoucí pracovníky v oblasti lidských zdrojů, kteří chtějí urychlit produktivitu nových zaměstnanců a měřit jejich pokrok od prvního dne.
16. Šablona akčního plánu pro zaměstnance ClickUp
Když je třeba vyjasnit hodnocení výkonu nebo rozvoj zaměstnanců, šablona akčního plánu pro zaměstnance ClickUp vám pomůže proměnit zpětnou vazbu v konkrétní kroky.
Proč si ji zamilujete:
- Pomáhá manažerům stanovit jasné, měřitelné cíle spojené s posláním společnosti.
- Sledujte průběh v reálném čase – podívejte se, co je hotové a co ještě zbývá dokončit.
- Ideální pro individuální schůzky, kontroly vývoje nebo plány zlepšování.
👉🏼 Ideální pro: personalisty a vedoucí týmů, kteří řídí plány zlepšování výkonu nebo kariérního růstu
17. Šablona ClickUp Remote Onboarding
Zaměstnanci pracující na dálku se mohou cítit izolovaní, zejména v prvním týdnu. Šablona ClickUp Remote Onboarding Template je speciálně navržená pro distribuované týmy a zajišťuje, že každý zaměstnanec pracující na dálku má propojený a komplexní start.
Proč si ji zamilujete:
- Vlastní stavy (Probíhá, Dokončeno, Otevřeno) jasně sledují úkoly související s nástupem nových zaměstnanců.
- Vlastní pole, jako je kategorie a žadatel, pomáhají upřednostnit pracovní požadavky související s dodávkou vybavení, dodržováním předpisů a dalšími záležitostmi.
- Přednastavené zobrazení, jako je příručka pro zaměstnance, seznam a průvodce pro začátečníky, usnadňují vyhledávání zdrojů.
👉🏼 Ideální pro: Distribuované týmy, které chtějí standardizovat vzdálené zapracování nových zaměstnanců a vytvořit příjemné virtuální prostředí.
18. Šablona seznamu školení ClickUp pro zaškolování nových zaměstnanců
Není třeba dvakrát opakovat, že zapracování nových zaměstnanců zahrnuje spoustu školení. Šablona ClickUp Training List for Onboarding Template (Seznam školení ClickUp pro zapracování nových zaměstnanců) vše rozebírá pro každého nového člena týmu:
Proč si ji zamilujete:
- Uspořádejte školicí moduly, zdroje a termíny do jednoho centralizovaného seznamu.
- Přiřazujte novým zaměstnancům školicí úkoly a sledujte stav jejich plnění v reálném čase.
- Přidejte odkazy na videa, dokumenty a kvízy pro kombinovanou výuku.
- Integrované připomenutí zajistí, že školitelé i školení budou dodržovat harmonogram.
👉🏼 Ideální pro: Koordinátory onboardingu, kteří chtějí transparentní, na odpovědnosti založený školicí program, který novým zaměstnancům pomůže rychle dosáhnout produktivity.
19. Šablona tabule pro plánování personálu ClickUp
Rozšiřujete svůj tým nebo plánujete sezónní nábor? Šablona ClickUp Staffing Plan Whiteboard vám poskytuje vizuální prostor pro spolupráci, kde můžete naplánovat celou svou náborovou strategii.
Proč si ji zamilujete:
- Využijte jednoduché rozhraní typu drag-and-drop v ClickUp Whiteboards k vytváření organizačních schémat a vizualizaci volných pozic.
- Přidejte poznámky, termíny a priority náboru přímo na tabuli.
- Spolupracujte v reálném čase s vedoucími pracovníky z oddělení lidských zdrojů, financí a dalších oddělení.
- Integrujte je do úkolů ve svém náborovém procesu a zajistěte tak hladký průběh.
👉🏼 Ideální pro: vedoucí pracovníky v oblasti lidských zdrojů a vedoucí oddělení, kteří potřebují sladit plány náboru s obchodními cíli a rozpočtem.
20. Šablona pro plánování nástupnictví ClickUp
Šablona ClickUp Succession Planning Template poskytuje centralizovaný systém pro identifikaci klíčových rolí a přípravu budoucích lídrů, který je přehledný a strukturovaný. Tato šablona, která kombinuje plánování připravené na budoucnost s realizací v reálném čase, zajistí, že vás žádné vedení nepřekvapí.
Proč si ji zamilujete:
- Zobrazení tabule a seznamu vám umožní na první pohled zmapovat klíčové pozice a potenciální nástupce.
- Vlastní stavy (otevřeno, v procesu, uzavřeno) vám pomohou sledovat úroveň připravenosti každé pozice.
- Vlastní pole zachycují podrobnosti, jako je aktuální pozice, skóre připravenosti, mezery v dovednostech a milníky rozvoje.
👉🏼 Ideální pro: vedoucí pracovníky v oblasti lidských zdrojů a vedoucí oddělení, kteří chtějí vybudovat spolehlivý tým a zajistit plynulý chod firmy i v případě změn.
Rychlejší proces od vyhledání kandidáta po podepsání smlouvy díky bezplatným šablonám náborového procesu od ClickUp.
Ať už rychle rozšiřujete své podnikání, najímáte specializované pracovníky nebo prostě jen chcete odstranit překážky, šablony ClickUp pro nábor zaměstnanců a související šablony vám poskytnou přehlednost a kontrolu, kterou potřebujete v různých fázích.
Každá šablona má své vlastní výhody:
- Přehlednost a sladění pro kandidáty a náborové týmy díky zobrazení Kanban tabule a nástrojům pro reporting.
- Konzistence a snížení zaujatosti pomocí hodnotících karet, kontrolních seznamů a hodnotících matic
- Efektivita a důslednost díky automatizaci, připomenutím a strukturovaným pracovním postupům
- Škálovatelnost a přizpůsobivost v prostředí vzdáleného, hybridního nebo globálního náboru
Když je zkombinujete – náborový proces, školení, analýzu personálu a zapracování nových zaměstnanců – vytvoříte nejen náborový proces, ale i soudržný motor pro získávání talentů.
Máte tedy na výběr: zaregistrujte se na ClickUp, vyberte si přehledné šablony, které nejlépe řeší slabá místa vašeho týmu, nasadíte je a změřte jejich dopad. Postupem času se váš náborový proces vyvine z reaktivního na proaktivní, z fragmentovaného na propracovaný – a ano, přesně tak vyhrajete válku o talenty.