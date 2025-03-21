11 nejlepších alternativ k Ideogramu s umělou inteligencí v roce 2025

Technologie AI pro převod textu na obrázek od Ideogramu je vynikající pro rychlé vytváření vizuálů s textem. Někdy však potřebujete lepší nástroje pro návrh uživatelského rozhraní.
Možná hledáte pixelově přesné umístění textu. Nebo možná chcete experimentovat s různými uměleckými styly, které vaši značku zviditelní (bez strávení hodin v Photoshopu).
Naštěstí díky prudkému rozvoji generování obrázků pomocí umělé inteligence vzniklo mnoho alternativ k Ideogramu. Pokud tedy chcete vyzkoušet generování obrázků pomocí umělé inteligence, jste na správném místě!
Od nástrojů zaměřených na detailní grafiku až po platformy specializující se na marketingové vizuály – máme doporučení pro každou kreativní výzvu. Tento blogový příspěvek pojednává o 11 nejlepších alternativách k Ideogramu, které mohou změnit váš kreativní pracovní postup.
Mluvíme o vytváření velmi specifických obrázků během několika sekund! Pojďme na to!
⏰ 60sekundové shrnutí
- Midjourney: Nejlepší pro profesionální uměleckou tvorbu
- Adobe Firefly: Nejlepší pro legálně bezproblémový obsah komerčních projektů
- Leonardo AI: Nejlepší pro kreativní profesionály
- DALL-E 3: Nejlepší pro vytváření obrázků bohatých na kontext
- Stable Diffusion: Nejlepší pro generování různých uměleckých variací
- Craiyon: Nejlepší pro kreativní experimentování
- Dream by Wombo: Nejlepší pro ty, kteří nemají žádné technické znalosti
- Runway ML: Nejlepší pro profesionální tvůrce obsahu
- Freepik: Nejlepší pro tvorbu assetů a grafický design
- NightCafe: Nejlepší pro kreativní nové nápady a směry
- Canva AI: Nejlepší pro týmy, které vytvářejí vizuální obsah ve velkém měřítku
Co je Ideogram?
Ideogram je generátor textu na obrázek využívající umělou inteligenci, který si vybudoval své místo v rozšiřujícím se světě generátorů umění využívajících umělou inteligenci. Tento nástroj přeměňuje psané popisy na působivé vizuální prvky – od uměleckých děl a fotografií po diagramy a ilustrace.
Při zadání textového popisu věnuje velkou pozornost drobným detailům, jako jsou textury a osvětlení, díky čemuž jsou výsledné obrázky pozoruhodně realistické.
Pamatujete si ty obrázky generované umělou inteligencí s pokřiveným, nesmyslným textem? Ideogram to napraví.
Vytváří jasný, čitelný text ve svých generovaných obrázcích. Mluvíme o dokonale čitelném textu:
- Návrhy loga
- Marketingové bannery
- Grafika pro sociální média
- Značkové aktiva
Nástroj funguje tak, že studuje obrovské datové soubory obrázků spárovaných s textovými popisy. Jeho systém hlubokého učení rozpoznává vzorce mezi slovy a vizuálními prvky a tyto znalosti využívá k vytváření nových obrázků, které odpovídají vašim požadavkům.
Proč zvolit alternativy k Ideogramu?
Ideogram je vhodný pro rychlé návrhy a základní vizuály, ale jeho omezení vás mohou brzdit při práci na pokročilejších nebo kreativnějších projektech. Zde je několik důvodů, proč byste měli zvážit alternativy:
- Vylepšený realismus: Mnoho alternativ generuje hyperrealistické obrázky, díky čemuž jsou ideální pro profesionální produktové fotografie a portréty.
- Kreativní rozmanitost: Širší škála uměleckých stylů a inovativních návrhů pomáhá vizuálním prvkům vyniknout.
- Větší přesnost: Lepší kontrola nad jemnými detaily umožňuje provádět jemné úpravy v každém aspektu návrhu.
- Pokročilé funkce: Větší kontrola nad jemnými detaily umožňuje precizní úpravy v každém aspektu návrhu.
- Lepší výsledky: Ultra detailní renderování a výrazné, jedinečné vizuály pomáhají oživit nápady s výjimečnou jasností.
Pokud hledáte větší kreativní flexibilitu a profesionální výsledky, možná je na čase prozkoumat konkurenci.
💡 Tip pro profesionály: Nápady na umělecká díla vytvořená pomocí umělé inteligence mohou otevřít nové možnosti pro vaše kreativní projekty.
11 nejlepších alternativ k Ideogramu
Zatímco Ideogram vyniká v generování obrázků pomocí umělé inteligence, některé z těchto osvědčených alternativ nabízejí umělecká díla generovaná umělou inteligencí pro každou kreativní potřebu. Pojďme na to:
1. Midjourney (nejlepší pro profesionální uměleckou tvorbu)
Midjourney není jen nástroj pro generování obrázků – je to platforma pro tvorbu umění. Jeho vizuální prvky vynikají výrazným uměleckým stylem, díky čemuž jsou okamžitě rozpoznatelné a poutavé.
Midjourney se odlišuje svou pečlivou pozorností věnovanou detailům. Od jemných stínů a realistických odrazů až po složité textury povrchů – každý prvek je vytvořen tak, aby výsledek působil bohatě, přirozeně a působivě.
Vezměme si například produktovou fotografii. Díky nejnovějším aktualizacím Midjourney výrazně vylepšilo svou schopnost vytvářet hyperrealistické vizuály doplněné čitelným textem. Je ideální pro makety, plakáty, marketingové materiály a další.
Nejlepší funkce Midjourney
- Vytvořte jedním kliknutím několik variant původního obrázku, což vám pomůže prozkoumat různé kreativní směry, aniž byste museli začínat od nuly.
- Vylepšete své výsledky pomocí příkazů parametrů, které vám umožní odkazovat na konkrétní styly nebo znaky z jiných obrázků.
- Upravujte a vylepšujte obrázky pomocí opakovaných iterací s využitím možností „Variations“ (Varianty) a „Upscale“ (Zvětšit).
- Spolupracujte s podporující komunitou v kanálech Discord, kde můžete sdílet tipy a získávat okamžitou zpětnou vazbu.
Omezení Midjourney
- Zvládnutí mechaniky promptů vyžaduje počáteční fázi učení.
Ceny Midjourney
- Základní tarif: 10 $/měsíc
- Standardní tarif: 30 $/měsíc
- Pro Plan: 60 $/měsíc
- Mega Plan: 120 $/měsíc
Hodnocení a recenze Midjourney
- G2: 4,4/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: N/A
Co říkají skuteční uživatelé o Midjourney
Midjourney konzistentně produkuje vizuálně ohromující obrázky ve vysokém rozlišení, které často překračují očekávání, pokud jde o detaily a kvalitu. Jeho schopnost kreativně interpretovat podněty z něj činí fantastický nástroj pro koncepční umění, moodboardy a experimentální návrhy.
💡 Tip pro profesionály: Pokud máte zájem zlepšit generování obrázků, použijte tohoto průvodce s příklady příkazů Midjourney, abyste vylepšili své příkazy a co nejlépe využili tento výkonný nástroj.
🧠 Zajímavost: Generativní platformy umělé inteligence, jako je Midjourney, zjednodušují tvorbu dětských knih tím, že tento proces zpřístupňují autorům a činí jej zábavným.
➡️ Přečtěte si také: Nejlepší alternativy a konkurenti Midjourney pro generování obrázků pomocí umělé inteligence
2. Adobe Firefly (nejlepší pro legálně bezproblémový obsah pro komerční projekty)
Adobe Firefly uvolní váš tvůrčí potenciál díky výkonnému generátoru obrázků s umělou inteligencí. Snadno vytvářejte úchvatné vizuály v nesčetných stylech, od fotorealistických po fantazijní, a to vše při zachování 100% bezpečnosti pro komerční použití.
Firefly je hladce integrován do Adobe Creative Cloud a umožňuje vám rychle a přesně proměnit vaše nejodvážnější nápady v realitu. Ať už navrhujete pro práci nebo pro zábavu, pomůže vám tvořit, inovovat a dosahovat výsledků jako nikdy předtím.
Nejlepší funkce Adobe Firefly
- Vyplňte mezery v obrázcích nebo přirozeně rozšiřte stávající obrázky pomocí generativního nástroje pro vyplňování.
- Problémy s přesností zprávy nahlaste přímo prostřednictvím systému zpětné vazby, abyste pomohli zlepšit kvalitu výstupu.
- Připojte se k aktivním komunitním fórům a kanálům Discord, kde můžete sdílet svou práci a získávat tipy od ostatních uživatelů.
- Vytvářejte komerčně využitelné obrázky získané etickým způsobem z Adobe Stock.
Omezení Adobe Firefly
- Funkce Firefly nejsou dostupné s licencemi pro sdílená zařízení. Budete potřebovat licenci pro konkrétního uživatele nebo licenci Adobe Express.
Ceny Adobe Firefly
- Zdarma
- Více prémiových plánů
Hodnocení a recenze Adobe Firefly
- G2: 4,6/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Adobe Firefly
Moje oblíbená funkce je možnost načíst referenční obrázky a vytvořit z nich efekty nebo prvky pro kompozici, díky které vzniknou nové a originální umělecké dílo! Integrace platformy do mého pracovního postupu je snadná. Firefly se velmi snadno používá a přijímá všechny pokyny v rámci daných hranic. Firefly pravidelně používám jako součást svého tvůrčího procesu.
📮 ClickUp Insight: 11 % našich respondentů využívá AI především pro brainstorming a tvorbu nápadů. Ale co se s těmito brilantními nápady děje poté?
K tomu potřebujete tabuli s podporou umělé inteligence, jako je ClickUp Whiteboards, která vám pomůže okamžitě proměnit nápady z brainstormingu v úkoly.
A pokud nedokážete koncept úplně vysvětlit, jednoduše požádejte generátor obrázků AI , aby vytvořil vizuál na základě vašeho zadání. Je to aplikace pro práci, která vám umožní rychleji vymýšlet, vizualizovat a realizovat!
3. Leonardo AI (nejlepší pro kreativní profesionály)
Představte si, že bez námahy vytváříte vlastní modely, které skutečně odrážejí podstatu vaší značky nebo jedinečný styl vašeho projektu. S Leonardo AI nejen generujete obrázky, ale také je formujete do mistrovských děl.
Jeho revoluční AI Canvas v reálném čase vám dává plnou kontrolu a umožňuje vám přidávat, odstraňovat a vylepšovat prvky s bezkonkurenční přesností.
Leonardo AI se odlišuje důrazem na spolupráci, což z něj činí výkonný nástroj pro týmy. Je ideální pro zefektivnění řízení designových projektů a zároveň poskytuje vizuálně působivý obsah, který vyniká.
Nejlepší funkce Leonardo AI
- Vytvářejte vlastní modely AI, které přesně odpovídají požadavkům na styl.
- Rychlé generování obrázků pomocí modelu Lightning XL
- Hladká integrace s dalšími nástroji prostřednictvím komplexního API
- Pracujte jak s výchozím modelem Phoenix, tak se specializovanými možnostmi pro různé potřeby.
Omezení Leonardo AI
- Bohatá nabídka možností této platformy může na první pohled působit ohromujícím dojmem.
Ceny Leonardo AI
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Leonardo AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Leonardo AI
Leonardo AI je skvělý nástroj založený na umělé inteligenci, který generuje ilustrace v široké škále stylů. Vzhledem k tomu, že většina nabízených návrhů odpovídá vašim požadavkům, lze je použít v jakémkoli projektu, na kterém pracujete. Nabízí také několik možností výběru ve velmi slušné kvalitě a je velmi snadný na používání a integraci. Jedná se o AI generátor, který používám nejčastěji.
4. DALL-E 3 (nejlepší pro vytváření obrázků bohatých na kontext)
Tato špičková aplikace pro generování umění pomocí umělé inteligence oživí vaše podněty s ohromující pozorností k detailům. Ať už se jedná o opotřebovanou texturu starožitné knihy nebo odlesk měsíčního světla na třpytivém jezeře, DALL-E 3 zachytí vaši vizi s dechberoucí přesností.
Co je na tom ještě lepší? Hladce se propojuje s ChatGPT, abyste mohli své nápady vylepšovat v přirozeném konverzačním toku. Experimentujte s různými styly, objevujte nečekané kombinace a vylepšujte svou vizi, dokud nebude výsledný obrázek přesně takový, jaký si představujete.
3 nejlepší funkce DALL-E
- Vytvářejte křišťálově čisté obrázky ve vysokém rozlišení, které zůstanou ostré i při zvětšení.
- Upravujte stávající obrázky pomocí textových pokynů, které jsou ideální pro rychlé úpravy a variace.
- Zvládněte složité scény s více prvky a zachovejte přitom vizuální soudržnost.
- Vytvářejte obrázky v různých stylech, od fotorealistických po umělecké interpretace.
Omezení DALL-E 3
- Často přidává příliš mnoho dekorativních prvků, i když je požadován minimalistický design.
- Potíže s konkrétními požadavky scény, jako je přesné zobrazení objektů v určitých orientacích
Ceny DALL-E 3
- K dispozici jako součást předplatného ChatGPT Team a Enterprise.
Hodnocení a recenze DALL-E 3
- G2: N/A
- Capterra: Nedostatek recenzí
➡️ Přečtěte si také: Alternativy k Dall-E pro vytváření obrázků pomocí umělé inteligence
5. Stable Diffusion (nejlepší pro generování různých uměleckých variací)
Využijte svou kreativitu s nástrojem Stable Diffusion, open-source nástrojem, který oživí vaše nápady.
Vylepšete každý detail – osvětlení, kompozici, náladu a atmosféru – a vytvořte jedinečné a podmanivé vizuály.
Můžete dokonce doladit výstupy obrázků pomocí jeho vodicí stupnice. Vyšší hodnoty vytvářejí obrázky, které více odpovídají vašemu zadání, zatímco nižší hodnoty umožňují umělečtější interpretaci.
Nejlepší funkce Stable Diffusion
- Ovládejte a znovu vytvářejte konkrétní výstupy pomocí počátečních čísel, což je ideální řešení, pokud potřebujete konzistentní výsledky napříč několika generacemi.
- Transformujte stávající náčrtky nebo obrázky pomocí vylepšení AI prostřednictvím funkce image-to-image.
- Zpracovávejte více variant současně pomocí hromadného generování, což vám pomůže prozkoumat různé interpretace vašeho konceptu.
- Zajistěte, aby vaše výstupy byly vhodné pro všechny cílové skupiny, pomocí integrovaného modulu pro kontrolu bezpečnosti.
Omezení Stable Diffusion
- Někdy se můžete potýkat s dobou generování a kvalitou generovaných obrázků.
Ceny Stable Diffusion
- Zdarma
- Love: 5 $/měsíc
Hodnocení a recenze Stable Diffusion
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: N/A
Co říkají skuteční uživatelé o Stable Diffusion
Nedávno jsem použil Stable Diffusion 3. Zjistil jsem, že jeho schopnosti převádět text na obrázky jsou naprosto špičkové. Úroveň pravopisných schopností a kvalita obrázků jsou prostě pozoruhodné.
6. Craiyon (nejlepší pro kreativní experimentování)
Craiyon, dříve známý jako DALL-E Mini, vám pomůže proměnit textové popisy ve vizuální umění. Tento nástroj je vhodný zejména pro designéry a umělce hledající novou inspiraci, pedagogy vysvětlující složité myšlenky vizuálně a tvůrce obsahu, kteří potřebují rychle generovat obrázky.
Craiyon vyniká jednoduchými a přímými textovými popisy, na rozdíl od mnoha jiných nástrojů umělé inteligence, které vyžadují složité pokyny. I když nedosahuje hyperdetailní kvality pokročilých modelů, nabízí zábavný, kreativní a přístupný způsob, jak může kdokoli prozkoumat umění generované umělou inteligencí.
Nejlepší funkce Craiyon
- Vytvořte najednou více variant obrázků, které vám poskytnou různé pohledy na váš textový podnět.
- Vyberte si z různých uměleckých stylů, které odpovídají vaší kreativní vizi, od realistických fotografií po abstraktní umění.
- Získejte výsledky v reálném čase při psaní, díky čemuž bude tvůrčí proces rychlý a plynulý.
- Pomocí integrace API přidejte do svých projektů generování obrázků.
- Pracujte s více jazyky pro textové výzvy, díky čemuž bude přístupný po celém světě.
Omezení Craiyon
- Nástroj někdy nesprávně interpretuje složité textové podněty, což může vyžadovat několik pokusů, než dosáhnete požadovaného výsledku.
Ceny Craiyon
- Podporovatel: 12 $/měsíc
- Profesionální: 24 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Craiyon
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
7. Dream by Wombo (nejlepší pro ty, kteří nemají žádné technické znalosti)
Dream by Wombo dělá tvorbu umění z textových podnětů jednoduchou, zábavnou a poutavou. Uživatelé mohou rychle generovat vizuálně ohromující obrázky s minimálním úsilím, což je ideální pro kohokoli, kdo chce podnítit svou kreativitu.
Platforma umožňuje uživatelům snadno prozkoumávat různé styly a témata a podporuje umělecké vyjádření, aniž by vyžadovala pokročilé dovednosti nebo znalosti v oblasti umělé inteligence.
Dream by Wombo je obzvláště atraktivní pro běžné uživatele, kteří chtějí hravý a intuitivní způsob tvorby umění, který promění představivost ve vizuální podoby pouhými několika kliknutími.
Nejlepší funkce aplikace Dream by Wombo
- Vytvářejte digitální umění zadáváním textových popisů v několika jazycích, včetně japonštiny, hindštiny a indonéštiny.
- Vyberte si z různých uměleckých stylů, jako jsou Realistický, VFX, Anime, Avatar a Street Art, aby odpovídaly vaší vizi.
- Upravujte existující obrázky pomocí textových příkazů a upravujte prvky, jako je pozadí a osvětlení.
- Sdílejte své výtvory a prohlížejte si díla ostatních uživatelů ve vestavěném sociálním feedu.
Omezení aplikace Dream by Wombo
- Nekonzistentní kvalita obrazu
Ceny Dream by Wombo
- Měsíčně: 9,99 $/měsíc
- Roční předplatné: 89,99 $/rok
- Cena za doživotní licenci: 169,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze aplikace Dream by Wombo
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: N/A
8. Runway ML (nejlepší pro profesionální tvůrce obsahu)
Co se stane, když spojíte nástroje strojového učení pro umělce a designéry do jedné soudržné platformy? Runway ML! Poskytuje výkonné funkce, které vám umožní upravovat videa, generovat obrázky a spolupracovat v reálném čase.
Díky integraci různých funkcí strojového učení do jednoho uživatelsky přívětivého rozhraní je Runway ML ideální pro profesionály, kteří hledají inovativní řešení pro multimediální projekty.
Díky zaměření na univerzálnost a spolupráci je tento nástroj cenným pomocníkem pro moderní tvůrce.
Nejlepší funkce Runway ML
- Vytvářejte videa z obrázků pomocí plynulých přechodů mezi nahranými fotografiemi, což je ideální pro vytváření dynamických prezentací nebo narativního obsahu.
- Automaticky vytvářejte vlastní 3D textury pro použití v různých modelovacích platformách.
- Vytvářejte zvukové kulisy a synchronizujte pohyby rtů s audiem, podporujte více tváří pro přirozené dialogy postav.
- Používejte hotové šablony projektů s jednoduchým systémem drag-and-drop, abyste urychlili tvorbu obsahu.
Omezení Runway ML
- Generované obrázky jsou sice barevné, ale někdy postrádají realismus a mohou vykazovat zkreslené tvary nebo nesprávné detaily.
- Modely Gen 3 Alpha jsou relativně drahé v porovnání s kvalitou výsledků, které poskytují.
Ceny Runway ML
- Základní: Zdarma
- Standard: 15 $/měsíc na uživatele
- Pro: 35 $/měsíc na uživatele
- Neomezený: 95 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Runway ML
- G2: N/A
- Capterra: N/A
9. Freepik (nejlepší pro tvorbu assetů a grafický design)
Jste designér nebo marketér, který chce držet krok s nejnovějšími trendy v grafickém designu? Freepik je pro vás to pravé! S obrovskou knihovnou obsahující více než 250 milionů zdrojů je to pokladnice pro všechny vaše kreativní potřeby.
Freepik nabízí působivou kombinaci vektorů, fotografií, souborů PSD a nástrojů založených na umělé inteligenci, které hladce spojují tradiční designové prvky s nejmodernějšími technologiemi.
Od vlastních ilustrací po hotové šablony grafického designu – Freepik vám usnadní vytváření profesionálních návrhů v rekordním čase. Ať už pracujete na velkém projektu nebo potřebujete rychlou inspiraci, Freepik je tu pro vás!
Nejlepší funkce Freepik
- Odstraňte pozadí z obrázků během několika sekund pomocí nástroje pro odstranění pozadí a ušetřete čas ruční úpravou.
- Vytvářejte profesionální dabing pro svá videa pomocí generátoru hlasu AI.
- Vylepšete své návrhy pomocí funkce upscale, která zvyšuje rozlišení obrazu bez ztráty kvality.
- Rychle vylepšujte obrázky pomocí integrovaného editoru obrázků a retušovacích nástrojů.
Omezení Freepik
- Bezplatný tarif má některé významné omezení.
- Za všechny použité zdroje budete muset uvést zdroj Freepik.
Ceny Freepik
- Zdarma
- Essential: 9 $/měsíc
- Premium: 20 $/měsíc
- Premium+: 39 $/měsíc
Hodnocení a recenze Freepik
- G2: 4,7/5 (více než 130 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
➡️ Přečtěte si také: Jak používat AI pro grafický design
10. NightCafe (nejlepší pro kreativní nové nápady a směry)
NightCafe vyniká jako univerzální platforma pro tvorbu umění pomocí umělé inteligence, která dává umělcům, designérům a tvůrcům obsahu do rukou výkonné funkce pro generování obrázků.
Pomocí několika špičkových modelů umělé inteligence přeměňuje textové popisy na jedinečná umělecká díla. Díky této funkci je obzvláště cenný pro kreativní zkoumání a umělecké projekty.
Můžete se účastnit denních uměleckých výzev, sdílet své výtvory v chatovacích místnostech a získávat zpětnou vazbu od ostatních tvůrců – přidáváte tak sociální rozměr, který pomáhá podnítit nové nápady a kreativní směry.
Nejlepší funkce NightCafe
- Vytvářejte vizuály z textových podnětů pomocí šesti různých modelů umělé inteligence, včetně Stable Diffusion, DALL-E 3 a SDXL, které vám poskytnou flexibilitu v uměleckých stylech.
- Použijte přednastavené umělecké styly, jako jsou anime, 3D hry, olejomalba a pop art, abyste rychle dosáhli konkrétního vzhledu.
- Upravujte konkrétní části generovaných obrázků pomocí funkce inpainting, která vám pomůže doladit a zdokonalit vaše výtvory.
Omezení NightCafe
- Jeho kreditový systém může být nákladný pro uživatele, kteří potřebují pravidelně generovat mnoho obrázků ve vysokém rozlišení.
Ceny NightCafe
- AI Beginner: 5,99 $/měsíc
- AI Hobbyist: 9,99 $/měsíc
- AI Enthusiast: 19,99 $/měsíc
- AI Artist: 49,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze NightCafe
- G2: 3,5/5 (nedostatek recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 70 recenzí)
11. Canva AI (nejlepší pro týmy vytvářející vizuální obsah ve velkém měřítku)
Canva AI je váš kreativní asistent, který se postará o opakující se části designérské práce. Tato sada AI se perfektně hodí do známého rozhraní Canva, takže ji mohou snadno používat začátečníci i profesionálové bez nutnosti dlouhého učení.
Například když potřebujete převést vertikální příspěvek na sociální síti na horizontální banner, umělá inteligence automaticky zpracuje rozšíření obrázku, aniž byste potřebovali další nástroje umělé inteligence pro sociální média.
Nebo pokud chcete upravit text ve starém obrázku, umělá inteligence jej dokáže během několika sekund učinit editovatelným.
Nejlepší funkce Canva AI
- Proměňte statické obrázky na editovatelné, přesouvejte a měňte velikost prvků, zatímco umělá inteligence přirozeně vyplní mezery.
- Analyzujte prezentace a jediným kliknutím aplikujte vhodné animace, které ladí s tónem vašeho obsahu.
- Automaticky generujte více verzí návrhů na základě vašich vstupů a ušetřete tak hodiny ruční práce.
Omezení Canva AI
- Generátor obrázků s umělou inteligencí postrádá podrobná nastavení přizpůsobení nad rámec základních úprav stylu a poměru stran.
Ceny Canva AI
- Canva Free
- Canva Pro: 15 $/měsíc na uživatele
- Canva Teams: 10 $/měsíc na uživatele
- Canva Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Canva AI
- G2: 4,7/5 (více než 4300 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 40 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Canva AI
Nedávno jsem se rozhodl pro Canva Pro, která byla pro mé projekty velmi užitečná. Ještě lepší návrhy a šablony, se kterými se dá pracovat. Profesionální obrázky přesně podle mých představ. Nově přidaná funkce AI magic je úžasná. Canva je nástroj, který nelze nahradit. Přidal jsem tým a integroval jej s některými svými účty na sociálních médiích. Skvělá zkušenost.
Další nástroje AI
Zatímco mnoho pokročilých nástrojů AI se zaměřuje výhradně na generování obrázků pomocí AI, některé platformy integrují funkce AI do širších funkcí pro správu projektů a spolupráci.
ClickUp (nejlepší pro komplexní správu projektů a generování obrázků)
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, vylepšuje vaše umělecké procesy pomocí funkcí založených na umělé inteligenci.
ClickUp Whiteboards zlepšuje vizuální spolupráci tím, že poskytuje dynamický prostor pro kreativní procesy. Díky vizuálnímu brainstormingu v reálném čase mohou týmy společně plynule vymýšlet nápady, ať jsou kdekoli.
Tato funkce umožňuje nahrávání obrázků, přidávání poznámek a diskuze přímo na vizuálech pro lepší kontext a porozumění. Navíc nástroje pro společné plánování, jako jsou lepící poznámky a ruční kresby, usnadňují organizování nápadů a jejich přeměnu v realizovatelné plány, což podporuje inovace a týmovou práci.
Ale co je hlavní hvězdou? Generátor obrázků pomocí umělé inteligence!
S ClickUp Brain v tabulkách můžete okamžitě vytvářet vizuální prvky založené na umělé inteligenci, jako jsou diagramy, grafy nebo jiné obrázky, přímo ve vaší tabulce, což eliminuje potřebu přepínat mezi nástroji nebo ručně navrhovat grafiku.
Ať už brainstormujete, organizujete nástěnku nápadů nebo diskutujete o vizuálním obsahu, Brain hladce podporuje váš tvůrčí proces. Díky tomu je ideálním řešením pro plánování inovativních projektů, spolupráci s týmem a shromažďování cenné zpětné vazby.
ClickUp Brain vám také pomáhá pracovat chytřeji díky využití výkonných funkcí umělé inteligence, které zefektivňují váš pracovní postup. Díky interaktivnímu rozhraní ve stylu otázek a odpovědí získáte okamžité, kontextově specifické odpovědi týkající se úkolů, dokumentů nebo firemních wiki, což vám ušetří čas při hledání informací.
Potřebujete rychlý přehled o své práci? ClickUp Brain poskytuje jedním kliknutím shrnutí úkolů, vláken a komentářů pro snadnou přehlednost. Automatizuje také aktualizace a shrnutí projektů, takže váš tým zůstane bez dalšího úsilí v souladu.
Nakonec použijte ClickUp for Design k optimalizaci svých kreativních pracovních postupů od začátku do konce. Ať už chcete vytvořit návrh designu ve sdílených dokumentech, okamžitě generovat úkoly z návrhu nebo dokonce sdílet zpětnou vazbu prostřednictvím nahraných klipů, ClickUp má funkci přizpůsobenou vašim potřebám.
Nejlepší funkce ClickUp
- Převádějte zpětnou vazbu od klientů a týmu do podrobných seznamů úkolů pomocí ClickUp Tasks.
- Navrhujte změny nebo dokumentujte zpětnou vazbu k návrhovým prvkům pomocí funkce Proofing v ClickUp.
- Sdílejte zpětnou vazbu s časovými značkami na videoklipech a urychlete revize pomocí ClickUp Clips.
- Vytvářejte a vizualizujte podrobné plány projektů s jasnými cíli a vizuálními milníky.
- Propojte ClickUp s Figma, Adobe Creative Cloud a dalším designovým softwarem.
Omezení ClickUp
- Pro nové uživatele může být náročné orientovat se v mnoha funkcích a možnostech přizpůsobení ClickUp.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena měsíčně.
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp
ClickUp výrazně zjednodušil a zefektivnil asynchronní koordinaci. Díky vytvoření rámce, ve kterém lze nastínit a strukturovat cíle a výsledky, jsou vzdálené týmy schopny pochopit očekávání a plynule poskytovat informace o aktuálním stavu. Brainstorming s pomocí tabulek je snadný, reorganizace priorit je snadná a přidávání referenčních obrázků atd. je velmi plynulé.
Posilte svou kreativitu a produktivitu pomocí správného nástroje.
Obrázky generované umělou inteligencí jsou skvělé. Ale obrázky generované umělou inteligencí, které jsou integrovány do vašeho pracovního postupu? To je nepřekonatelné.
Zatímco Ideogram se zaměřuje pouze na generování obrázků pomocí umělé inteligence, ClickUp zefektivňuje všechny aspekty vašeho tvůrčího procesu.
Od správy úkolů a spolupráce s týmem až po organizaci zdrojů a okamžité realizace nápadů – ClickUp je komplexní platforma, která vám pomůže efektivně uvést vaše vize do života.
Jste připraveni posílit svou kreativitu a produktivitu? Pojďme prozkoumat, jak ClickUp může změnit váš způsob práce. Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!