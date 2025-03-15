Jak trénovat ChatGPT na základě vlastních dat pro vytvoření řešení na míru

Představte si, že najmete nového člena týmu, který je sice brilantní, ale nemá ponětí o vašem podnikání. Má sice potřebné dovednosti, ale bez správného kontextu jsou jeho rady jen náhodné.
ChatGPT je stejný. Hned po vybalení je sice znalý, ale postrádá kontext. Bez tréninku poskytuje povrchní odpovědi, které zcela neodpovídají vašim potřebám. Ale když ho trénujete na svých vlastních datech, stane se odborníkem na dané odvětví, který mluví vaším jazykem, pamatuje si klíčové detaily a poskytuje skutečně důležité informace.
A to nejlepší? Nemusíte být odborníkem na AI. Se správným přístupem můžete ChatGPT přizpůsobit svým potřebám. Není třeba se nechat zastrašit složitými pojmy jako „API klíč“ a „zdroj dat“. 🫣
Jste připraveni? Pojďme se naučit, jak trénovat ChatGPT na vašich vlastních datech!
⏰ 60sekundové shrnutí
- ChatGPT je předem trénován na obecných datech, ale potřebuje vaše specifická obchodní data, aby mohl poskytovat řešení šitá na míru a zaměřená na konkrétní odvětví.
- Existuje rozdíl mezi „trénováním“ a „dolaďováním“, přičemž trénování je jednodušší a rychlejší.
- ChatGPT pracuje v reálném čase a neukládá informace mezi jednotlivými relacemi.
- Existují dva způsoby, jak trénovat ChatGPT na vašich vlastních datech: vlastní pokyny a vlastní GPT.
- Vlastní pokyny pomáhají řídit tón a chování ChatGPT, ale může se řídit pouze jednou sadou pokynů najednou.
- Vlastní GPT vám umožňují přizpůsobit chování a znalostní bázi ChatGPT pomocí nástroje GPT Builder.
- ClickUp Brain, AI asistent ClickUp, nabízí chytřejší alternativu kombinující automatizované řízení projektů s AI asistentem, který poskytuje kontextově citlivé odpovědi.
Porozumění tomu, co znamená trénovat ChatGPT na vašich datech
ChatGPT je trénován na 570 GB dat získaných z knih, webových textů, článků, Wikipedie a dalších online zdrojů – přibližně 300 miliard slov. Tyto statistiky ChatGPT zdůrazňují jeho rozsáhlé znalosti v oblasti obchodu, technologie, historie, sportu a jakéhokoli obecného tématu.
Aby se však stal odborníkem na vaši společnost nebo produkt, musíte jej trénovat pomocí správných informací, jako jsou:
- Návody k produktům: Aby znal vaše funkce do detailu
- Často kladené dotazy zákazníků: Poskytování přesné podpory v souladu s image značky
- Interní procesy: Tak, aby to odpovídalo způsobu práce vašeho týmu.
- Případové studie: Poskytují relevantní poznatky z reálného světa.
- Data specifická pro dané odvětví: Tak, aby plynule hovořilo jazykem vaší specializace.
📌 Příklad: Provozujete společnost SaaS, která nabízí účetní software pro freelancery. ChatGPT rozumí obecné účetnictví, ale nezná funkce, pracovní postupy ani daňové nástroje vašeho softwaru.
❌ Bez trénování:
Pokud se uživatel zeptá: „Jak vygeneruji čtvrtletní daňové přiznání?“, ChatGPT poskytne obecnou odpověď o daňových přiznáních, ale nezmíní konkrétní kroky nebo automatizační funkce vašeho softwaru.
✅ S tréninkem:
Vložíte do něj uživatelské příručky, často kladené otázky a minulé interakce s podporou. Nyní, když uživatel položí stejnou otázku, poskytne mu podrobný návod, který zahrnuje:
- Do které nabídky přejít
- Jaké filtry použít
- Jak automatizovat budoucí daňové výkazy
Objasnění pojmů „trénování“ a „dolaďování“
Lidé často říkají, že chtějí „trénovat ChatGPT“. Ale ten je již předem trénován na rozsáhlých datech, takže jej nelze znovu trénovat.
Můžete jej buď vyladit, nebo trénovat na základě svých vlastních dat. Oba termíny mohou znít povědomě, takže znalost rozdílu mezi nimi vám může ušetřit čas, úsilí a peníze.
|Aspekt
|Trénování
|Dolaďování
|Význam
|Zadávání relevantních dat do ChatGPT v reálném čase za účelem formování odpovědí
|Spolupráce s OpenAI na úpravě základního modelu ChatGPT pomocí vašich dat
|Složitost
|Nízká – není potřeba žádné programování ani technické znalosti
|Vysoká – Vyžaduje zapojení OpenAI, technické nastavení a výpočetní výkon.
|Náklady a úsilí
|Rychlé, nákladově efektivní a flexibilní
|Nákladné a časově náročné
|Nejvhodnější pro
|Společnosti vyžadující přizpůsobivé AI reakce v reálném čase
|Společnosti s vysoce specializovanými a neměnnými znalostmi
|Příklad
|Společnost SaaS předkládá ChatGPT aktualizace produktů předtím, než odpovídá na dotazy zákazníků.
|Lékařská výzkumná firma vylepšuje ChatGPT pomocí tisíců případových studií, aby zlepšila analýzu nemocí.
Jak ChatGPT zpracovává výzvy na základě kontextu bez nepřetržitého trénování?
Místo učení se z minulých konverzací funguje chatbot ChatGPT v rámci jedné relace a zpracovává podněty v reálném čase. Zde je návod, jak na to:
- 📝 Okno kontextu: Stejně jako tabule si pamatuje podrobnosti během chatu, ale jakmile se zaplní, vymaže je.
- 🔄 Žádné ukládání dat: Každá relace začíná od začátku, takže budete muset znovu zadat podrobnosti.
- 🧠 Vzory, ne paměť: Přizpůsobuje se v rámci chatu, ale nepamatuje si podrobnosti pro příště.
Zajímá vás, jak vývojáři využívají ChatGPT k vytváření sofistikovaných botů na míru? Je to opravdu dynamický proces! Účinně transformují ChatGPT na univerzální editor kódu, který rychle generuje a vylepšuje logiku botů v konverzačním rozhraní.
Pro poskytnutí kontextu vývojáři nahrávají soubory, například CSV nebo JSON, což umožňuje ChatGPT zpracovat a využít tato data pro přizpůsobené odpovědi. Pro detailní kontrolu a pokročilé přizpůsobení mohou integrovat svůj vlastní API klíč s API klíčem OpenAI, což jim pomáhá vytvářet boty s vysoce specializovanými funkcemi.
Trénování ChatGPT s vlastními daty
Zde jsou dva způsoby, jak trénovat ChatGPT s vlastními daty, přičemž každý z nich nabízí různou úroveň složitosti a přizpůsobení:
Metoda 1: Vlastní pokyny
Jste unaveni z opakování? Vlastní pokyny vám umožňují předem poskytnout ChatGPT stručný přehled o vašem podnikání a preferovaném stylu. Tímto způsobem bude reagovat tak, jak vy chcete, konzistentně a bez námahy.
Zde je jednoduchý návod, jak přidat vlastní pokyny do ChatGPT:
1. Přihlaste se ke svému účtu ChatGPT a klikněte na ikonu profilu. Poté klikněte na Přizpůsobit ChatGPT .
2. Zadejte podrobnosti o tom, co by ChatGPT měl vědět a jak byste chtěli, aby reagoval.
3. Pokud ještě není povoleno, klikněte na přepínač vedle možnosti Povolit pro nové chaty.
4. Klikněte na Uložit.
📌 Příklad: Řekněme, že požádáte ChatGPT o nápady na aktivity pro batolata pomocí příkazu „Dej mi nápady na aktivity pro batolata. “
❌ Bez povolených vlastních pokynů:
✅ S povolenými vlastními pokyny:
⚠️Upozornění! ChatGPT může najednou sledovat pouze jeden soubor vlastních pokynů. Potřebujete přepnout? Nejprve budete muset aktualizovat nebo nahradit stávající pokyny.
Metoda 2: Vlastní GPT
Představte si vlastní GPT jako mini ChatGPT, vytvořené na základě vašich vlastních trénovacích dat. S nástrojem GPT builder od OpenAI můžete přizpůsobit chování, tón a znalosti (bez nutnosti znalosti programování).
Místo obecného AI agenta si tak vytvoříte vlastního AI chatbota, který rozumí vašemu odvětví, podnikání nebo pracovním postupům.
Potřebujete různé AI asistenty pro různé úkoly? Můžete vytvořit a přepínat mezi více GPT, abyste získali správnou AI podporu pro různé případy použití ChatGPT.
⚠️ Poznámka: Vlastní GPT jsou k dispozici pouze pro uživatele ChatGPT Plus a Enterprise.
Jak začít:
Krok 1: Vytvořte si vlastní GPT
1. Na levém panelu klikněte na Prozkoumat GPT.
2. Dále přejděte do části Vytvořit a vytvořte si vlastní GPT. Nebo přejděte do části Moje GPT > Vytvořit GPT.
3. Nástroj GPT builder má rozdělenou obrazovku: v panelu Create zadáváte pokyny pro vytvoření chatbota, zatímco v panelu Preview jej můžete testovat a vylepšovat v reálném čase.
Jednoduše zadejte své pokyny do řádku pro zprávy na stránce Vytvořit a stiskněte klávesu Enter, aby se změny projevily.
4. GPT Builder poté na základě vašich pokynů vygeneruje návrhy, včetně názvu chatbota, profilového obrázku a výchozích témat pro zahájení konverzace.
Vytvořme například AI pro zákaznickou podporu e-shopu. Poskytněte nástroji GPT Builder jasný pokyn definující roli, úkoly a styl interakce GPT.
📌 Příklad zadání: Působte jako asistent zákaznické podpory v e-commerce a pomáhejte uživatelům se sledováním objednávek, doporučováním produktů a informováním o obchodních podmínkách. Poskytujte rychlé, přesné a přátelské odpovědi a zároveň nasměrujte zákazníky k řešením, která zlepší jejich nákupní zkušenost a podpoří prodej.
Můžete buď přijmout počáteční návrhy, nebo požádat tvůrce GPT, aby je upravil.
💡 Tip pro profesionály: Vylepšete své výzvy pomocí kurzů prompt engineeringu, aby váš chatbot pokaždé poskytoval přesné a kvalitní odpovědi.
5. GPT Builder vás provede několika otázkami, abyste mohli doladit chování svého chatbota. Můžete také přidat další podrobnosti, abyste se ujistili, že plně rozumí vašim potřebám.
Pokud si nejste jisti, jak vylepšit chování svého chatbota, zkuste jej nejprve otestovat v panelu Náhled.
6. Vylepšujte své pokyny, dokud chatbot nebude poskytovat odpovědi, které odpovídají vašim očekáváním.
Krok 2: Nakonfigurujte si vlastní GPT
Nyní, když máte nastaveny základní parametry, můžete se pustit do pokročilých nastavení a přizpůsobit si GPT ještě více.
1. Na stránce Vytvořit klikněte na Konfigurovat.
2. Název a popis chatbota můžete podle potřeby změnit. Zde je návod, jak upravit další pokročilá nastavení:
- Profilový obrázek: Klikněte na profilový obrázek. Nahrajte svůj vlastní nebo použijte DALL·E k vytvoření nového.
- Pokyny: Aktualizujte automaticky generované pokyny nebo přidejte nové pokyny ohledně toho, jak by se měl váš chatbot chovat nebo čeho by se měl vyvarovat.
- Zahájení konverzace: Kliknutím na X odstraníte jakoukoli výzvu. Chcete-li přidat novou, jednoduše ji zadejte do prázdného pole.
- Znalosti: Chcete, aby váš chatbot dodržoval vaše stylové pokyny nebo odkazoval na profily zákazníků? Stačí nahrát příslušné dokumenty a chatbot je použije jako vodítko.
Krok 3: Uložte si vlastní GPT
1. Jakmile budete s chatbotem spokojeni, klikněte na Vytvořit.
2. Poté vyberte, jak chcete sdílet svůj vlastní GPT: pouze já, s kýmkoli, kdo má odkaz, nebo veřejně v obchodě GPT.
3. Poté klikněte na Uložit.
4. Nakonec klikněte na Zobrazit GPT a začněte pracovat s trénovaným modelem.
Váš ChatGPT spolu s jakýmikoli vlastními GPT, které vytvoříte, se zobrazí v postranním panelu na domovské stránce ChatGPT.
5. Klikněte na svůj vlastní GPT a začněte chatovat. Zeptejte se ho na otázku související s vaším nastavením, abyste zjistili, jak dobře reaguje.
🚨 Chatboty s umělou inteligencí často trpí halucinacemi, proto vždy ověřujte odpovědi svého vlastního GPT. Udržujte jeho přesnost kontrolováním a úpravami podle potřeby.
Implementace vlastních chatbotů
Jakmile máte nastavený vlastní GPT, můžete jej začlenit do každodenních obchodních operací následujícím způsobem:
1. Sdílejte svůj vlastní chatbot s umělou inteligencí
Ovládejte přístup pomocí těchto nastavení:
- 🔒 Pouze já: Udržujte soukromí pro testování nebo interní použití
- 🔗 Kdokoli s odkazem: Sdílejte jej zkopírováním odkazu z levého horního rohu – ideální pro kolegy nebo klienty.
- 🌍 GPT Store: Zveřejněte svého chatbota, aby byl přístupný širšímu publiku.
2. Sledujte výkon
Jakmile bude váš vlastní chatbot spuštěn, aktivně sledujte konečný výkon trénovaného modelu v reálných scénářích. Postupujte takto:
- Testujte v reálných scénářích: Pravidelně klást otázky nebo zadávat úkoly, aby byly zajištěny přesné odpovědi.
- Sledujte přesnost odpovědí: Zkontrolujte, zda poskytuje správné informace, a vylepšete slabá místa.
- Shromažďujte zpětnou vazbu: Využijte vstupy od uživatelů k odhalení nedostatků a vylepšení funkčnosti.
3. Vylepšujte postupem času
Udržujte svůj GPT aktuální s ohledem na změny produktů, vylepšení procesů a změny v odvětví.
Jak upravit:
1. Otevřete boční panel a vyberte svůj GPT.
2. Klikněte na jeho název v levém horním rohu.
3. Klikněte na Upravit GPT a proveďte aktualizace.
4. Proveďte všechny potřebné změny v nastavení GPT.
5. Klikněte na Aktualizovat, abyste uložili změny.
4. Trénujte členy týmu
Nechte svůj tým používat chatbot pro rychlejší podporu, plynulejší plánování a lepší pracovní postupy. Udržujte zpětnou vazbu, abyste jej mohli v průběhu času vylepšovat.
📮 ClickUp Insight: Nedávno jsme zjistili, že přibližně 33 % znalostních pracovníků denně posílá zprávy 1 až 3 osobám, aby získali potřebné informace.
Ale co kdybyste měli všechny informace zdokumentované a snadno dostupné? S AI Knowledge Managerem od ClickUp Brain se přepínání kontextů stane minulostí. Stačí položit otázku přímo ze svého pracovního prostoru a ClickUp Brain vyhledá informace z vašeho pracovního prostoru a/nebo připojených aplikací třetích stran!
Osvědčené postupy pro efektivní přizpůsobení
Chcete posunout své vlastní GPT na vyšší úroveň? Postupujte podle těchto tipů:
- Vyjasněte si cíle: Definujte, zda se jedná o podporu, prodej nebo řízení projektů, aby měl správný tón a znalosti.
- Udržujte data v pořádku : Nahrajte produktové manuály, často kladené otázky a obsah týkající se daného odvětví, abyste získali přesné odpovědi.
- Začněte v malém a postupně rozšiřujte: Nechte jej nejprve zpracovávat jednoduché úkoly, jako je sledování objednávek, než přejdete k refundacím a složitějším problémům.
- Pokyny by měly být jednoduché a konkrétní: Buďte konkrétní. „Pomáhat uživatelům sledovat objednávky a poskytovat aktualizace“ je lepší než „Pomáhat s problémy s objednávkami“.
- Dodržujte etické standardy: Zachovávejte transparentnost, respektujte soukromí a dodržujte pravidla ochrany osobních údajů.
Časté výzvy při trénování ChatGPT
Pomocí trénovacích dat můžete mít vlastní chatbot s umělou inteligencí připravený k provozu během několika minut. Je však třeba vzít v úvahu několik omezení ChatGPT:
- Kvalita a relevance dat: Nekvalitní trénovací data vedou k nepřesným odpovědím, proto se ujistěte, že informace jsou relevantní pro vaše podnikání.
- Výzvy integrace: Ačkoli se jedná o řešení bez nutnosti programování, nemusí se hladce začlenit do vašich stávajících pracovních postupů, zejména v oblasti zákaznické podpory.
- Rizika v oblasti ochrany osobních údajů: Trénovací data jsou přístupná komukoli, kdo má odkaz, což může vést k vyzrazení citlivých informací.
- Problémy s bezpečností dat: OpenAI může používat záznamy konverzací ke zlepšení AI, což může potenciálně ohrozit proprietární data.
- Přizpůsobení: Pokud je chatbot příliš přizpůsoben konkrétním datům, může mít potíže s širšími situacemi v reálném světě.
Pokud hledáte robustnější řešení s lepšími možnostmi přizpůsobení a větší kontrolou, alternativy ChatGPT mohou být pro vaši firmu ideální volbou.
Proč je ClickUp Brain chytřejší alternativou?
Pokud se snažíte vytvořit vlastní GPT v práci, ChatGPT vám může pomoci, ale jeho přesnost může být nejistá. Často „halucinuje“ náhodné, nesprávné informace, zejména v konkrétních scénářích. Navíc existuje riziko ohrožení bezpečnosti dat – vaše trénovací data mohou být použita způsobem, který nemůžete kontrolovat.
Právě v tom vyniká ClickUp Brain jako chytřejší alternativa k ChatGPT. S ním získají vaše pracovní postupy, dokumentace, chat a vyhledávání dokonalé vylepšení založené na umělé inteligenci. Zde je návod, jak na to!
Co je ClickUp Brain?
ClickUp Brain je výkonný AI asistent integrovaný do platformy ClickUp, který udržuje vaše dokumenty, lidi a znalosti propojené na jednom místě. Skládá se ze tří klíčových funkcí:
- Projektový manažer AI: Pro správu a automatizaci úkolů souvisejících s projekty
- AI Knowledge Manager: Získávání poznatků z vašich úkolů a poskytování odpovědí s ohledem na kontext
- AI Writer: Pro vytváření obsahu na míru, jako jsou e-maily, zprávy atd.
Výhody používání ClickUp Brain namísto ChatGPT
Zde je důvod, proč ClickUP Brain poráží ChatGPT:
- Odpovědi s ohledem na kontext: ClickUp Brain získává informace z vašich úkolů, dokumentů a dashboardů a poskytuje odpovědi, které jsou relevantní a přizpůsobené vašemu konkrétnímu pracovnímu kontextu.
- Hladká integrace: Integruje se s nástroji, které již používáte, jako jsou Google Drive, Figma a Salesforce, což usnadňuje přístup ke všem vašim datům na jednom místě.
- Automatizované pracovní postupy: S ClickUp Brain získáte automatické aktualizace projektů, souhrny a správu úkolů, což vám ušetří čas. ChatGPT tyto vestavěné funkce pro zvýšení produktivity postrádá.
- Zabezpečení dat: Zajišťuje bezpečnost vašich dat, aniž by vaše informace byly použity pro trénování modelu – což ChatGPT nedokáže plně zaručit.
- Vytváření obsahu na míru: S ClickUp Brain získáte nástroje pro psaní založené na umělé inteligenci, které vytvářejí obsah přizpůsobený vašim konkrétním pracovním potřebám, na rozdíl od generických výstupů ChatGPT.
Jak používat ClickUp Brain pro produktivitu založenou na umělé inteligenci?
ClickUp Brain kombinuje to nejlepší z obou světů: automatizované řízení projektů s AI asistentem. Zrychluje pracovní postupy, zvyšuje produktivitu a výrazně usnadňuje práci.
Zde je návod, jak jej můžete co nejlépe využít:
1. Pište s asistentem specifickým pro danou roli
ClickUp Brain vám pomáhá vytvářet obsah přizpůsobený vaší roli pomocí dat v reálném čase a informací o úkolech z vašeho pracovního prostoru. Například:
- 📁 Projektoví manažeři mohou generovat projektové briefy, aktualizace úkolů nebo souhrny pro klienty na základě dat v reálném čase z vašeho pracovního prostoru.
- 📢 Marketéři mohou rychle vytvářet obsah zaměřený na SEO nebo reklamní texty.
- 💬 Týmy zákaznické podpory mohou vytvářet personalizované odpovědi na základě úkolů a údajů o zákaznících.
📌 Příklady výzev:
- Jako zkušený marketingový odborník napište blogový příspěvek o délce 1000 slov zaměřený na „7 příkladů ABM marketingu“ s využitím nejnovějších poznatků z oboru a dat o klíčových slovech.
- Vytvořte stručný popis projektu pro novou marketingovou kampaň, včetně cílů, časového harmonogramu a přidělených členů týmu na základě nejnovějších údajů o úkolech.
2. Generujte obsah založený na kontextu
ClickUp Brain vám pomůže vytvořit obsah specifický pro váš pracovní kontext, díky čemuž bude snazší udržet si přehled a konzistentnost. Funguje to takto:
- E-maily s aktualizacemi stavu: Na základě údajů o postupu úkolů, milnících a termínech v reálném čase generuje přesné aktualizace projektu ve vašich e-mailech.
- Rychlé odpovědi: Pomozte odpovídat na dotazy klientů pomocí přesných zpráv v souladu s image značky na základě aktuálních aktualizací úkolů a minulých interakcí.
- Šablony úkolů a projektů: Automaticky generujte šablony úkolů a projektů, které vyplňují podrobnosti, jako jsou termíny, odpovědnosti a cíle, z vašich aktuálních úkolů.
- Přepisy schůzek: Převádí schůzky na přehledné souhrny s klíčovými akčními body, díky kterým můžete vynechat psaní poznámek a soustředit se na to, co je důležité.
📌 Příklady výzev:
- Vygenerujte e-mail s aktualizací projektu, včetně nejnovějšího pokroku v úkolech a nadcházejících milníků.
- Odpovězte na tento e-mail klienta s aktualizací stavu na základě nejnovějšího úkolu projektu.
- Vytvořte šablonu zadání projektu s nejnovějším časovým harmonogramem úkolů a odpovědnostmi.
- Přepište tuto schůzku a shrňte klíčové body a další kroky.
3. Optimalizujte svou znalostní bázi
Pomocí Knowledge Manageru ClickUp, ClickUp Brain automaticky kategorizuje, označuje a organizuje dokumenty, úkoly, soubory PDF, wiki a komentáře v celém vašem pracovním prostoru. Díky tomu jsou vaše znalosti snadno přístupné a dobře strukturované bez jakéhokoli manuálního úsilí.
📌 Příklad: Během uvedení produktu na trh vám ClickUp Brain pomůže uspořádat specifikace produktu, časové osy a poznámky týmu v Docs Hub. Potřebujete seznam funkcí? Data získá přímo z dokumentace projektu, aniž byste museli procházet více souborů.
Například úkol související se shromažďováním dat pro uvedení produktu na trh může být automaticky označen jako „Uvedení produktu na trh“ a propojen s příslušnými dokumenty, jako jsou marketingové plány, prodejní prezentace a poznámky z jednání. Tím je zajištěno, že všechny informace související s tímto úkolem jsou snadno dostupné.
Zlepšete své výsledky založené na umělé inteligenci s ClickUp Brain
ChatGPT sice dokáže poskytovat obecné odpovědi, ale postrádá kontext, který je pro vaše podnikání zásadní, což vede k obecné nebo irelevantní odpovědi. Trénování na vašich datech pomáhá, ale stále má potíže s kontextovými poznatky v reálném čase.
Právě zde přichází na řadu ClickUp Brain. Ať už jde o tvorbu marketingového obsahu, sledování projektů, správu pracovních postupů nebo zodpovídání dotazů zákazníků, ClickUp Brain rozumí vašemu podnikání a vždy poskytuje přizpůsobené a přesné odpovědi.
Navíc optimalizuje vaši znalostní bázi, organizuje dokumenty, úkoly a data vaší společnosti, aby vše, co potřebujete, bylo snadno dostupné a aktuální.
