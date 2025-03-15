Jak používat negativní podněty Midjourney pro lepší generování obrázků

Pokud se vaše obrázky generované umělou inteligencí nedaří, problém nemusí být v tom, co požadujete, ale v tom, co „nevyloučíte“.
Generátory obrázků AI, včetně Midjourney, interpretují pokyny doslovně, takže pokud nespecifikujete nežádoucí prvky, může to vést k nepřehledným, nerealistickým nebo irelevantním výsledkům. Při specifikování toho, co chcete, musíte modelu AI také sdělit, co v návrhu „nechcete“.
Když přidáte negativní podněty, získáte větší kontrolu nad kompozicí, stylem a nežádoucími zkresleními.
V tomto blogovém příspěvku se budeme zabývat silou negativních podnětů v Midjourney.
- Negativní podněty pomáhají vylepšit obrázky generované umělou inteligencí tím, že určují, které prvky mají být vyloučeny.
- Použitím „–no“ odstraníte nežádoucí prvky, zatímco negativní váhy sníží jejich přítomnost, aniž by je zcela odstranily.
- Negativní pokyny šetří čas tím, že snižují počet pokusů a omylů, zajišťují konzistentnost stylu a vylepšují pozadí pro čistší vizuální efekt.
- Negativní podněty mají také svá omezení – nemusí vždy fungovat podle očekávání, do značné míry závisí na tréninku, potýkají se s komplexností a mají strmou křivku učení. Často je nutné provést jemné doladění.
- Snažte se nepřetěžovat model AI více výzvami a poskytujte jasné pokyny ohledně stylu a dalších parametrů.
- ClickUp vylepšuje procesy návrhu tím, že nabízí pokročilé funkce, které týmům umožňují efektivně brainstormovat, plánovat a realizovat projekty.
Co jsou negativní podněty Midjourney?
Negativní pokyny jsou instrukce, které specifikují, co ve svém obrázku nechcete. Negativní pokyny si představte jako filtry, které AI konkrétně říkají, jaké prvky v obrázku má vynechat.
Například pokud je váš podnět Midjourney „živý univerzitní kampus“, může zahrnovat prvky jako studenti, cesty a další relevantní struktury.
Pomocí negativních pokynů však můžete generovat obrázky s extrémní přesností. Pokud například do pokynu přidáte „–no students“ (žádní studenti), AI vyloučí obrázky studentů, což vede k čistšímu a soustředěnějšímu zobrazení univerzitního kampusu, jak můžete vidět níže.
Proč používat negativní výzvy Midjourney?
Nemůžete prostě napsat další prompt a vytvořit nový obrázek? To by bylo jednodušší, ale nedosáhli byste stejných výsledků jako s negativními prompty. Negativní prompty pomáhají následovně:
🎨 Lepší kreativní kontrola
Modely AI designu, včetně Midjourney, fungují na základě statistických pravděpodobností a generují obrázky na základě rozsáhlých datových sad. To však znamená, že AI někdy přidává prvky, o které jste výslovně nepožádali. Negativní prompt říká Midjourney, aby se vyhnula nežádoucím detailům, a tím vylepšila vaše obrázky.
🔁 Konzistence stylu
Midjourney někdy používá jako výchozí nastavení určitou estetiku, například anime nebo cyberpunk, v závislosti na svém tréninku. Pokud chcete vytvořit jedinečný vzhled, negativní pokyny pomohou odstranit rušivé styly. Například „–no comic book style“ zajistí, že vaše dílo nebude obsahovat ilustrační prvky ve stylu komiksů.
⏳ Časová efektivita
Bez negativních podnětů možná budete muset obrázky generovat několikrát, abyste dosáhli požadovaného výsledku. Negativní podněty výrazně zkracují tento proces pokusů a omylů, protože AI modelu dáte pokyn, aby vyloučil konkrétní prvky, což šetří čas při úpravách.
🖼️ Vylepšené pozadí a kompozice
Někdy obrázky generované umělou inteligencí obsahují zbytečné prvky pozadí, které kompozici znepřehledňují. Pokud například potřebujete jednoduchý portrét, můžete přidat „–no background“ (bez pozadí), aby se pozornost soustředila výhradně na objekt. To je obzvláště užitečné pro produktovou fotografii, kde se upřednostňuje čistý vzhled.
Negativní výzvy v Midjourney odemykají hlubší úrovně přizpůsobení, ale nejsou to žádné zázračné prostředky. Negativní výzvy vyžadují pečlivé navrhování a experimentování, aby bylo dosaženo požadovaných výsledků, stejně jako byste museli napsat podrobnou výzvu ChatGPT nebo Claude. ai, abyste vygenerovali smysluplný text.
Jak fungují negativní podněty v Midjourney?
Při čtení výše uvedených částí jste si možná všimli, že jsme použili „–no“. Co to tedy znamená v kontextu negativních podnětů? V zásadě existují dva hlavní způsoby použití negativních podnětů: (–no parameter) a negativní váhy podnětů. Níže je pro vás rozebíráme:
1. Parametr –no
Toto je nejjednodušší metoda pro odstranění nežádoucích prvků. Stačí přidat „–no“ a za ním objekty, styly nebo barvy, které nechcete.
📌 Jak to funguje: Midjourney prohledává svou datovou sadu, rozpoznává vzorce spojené s nežádoucími prvky a snaží se je vyloučit z konečného obrázku.
🌻 Příklad: Chcete klidnou scénu s jezerem, ale nechcete v ní lodě ani lidi. Vaše výzva a výstup by vypadaly takto:
Není to však vždy dokonalé – některé prvky se mohou vklouznout kvůli kontextovým asociacím. Pokud k tomu dojde, zkuste použít další synonyma nebo rozšířit seznam vyloučených prvků.
2. Váhy negativních podnětů
Zatímco „–no“ prvek zcela eliminuje, negativní váhy vám umožňují snížit přítomnost prvku, aniž byste jej zcela odstranili. Tato metoda je užitečná, když chcete ovlivnit obrázek, aniž byste vynutili jeho absolutní vyloučení.
📌 Jak to funguje: Midjourney vám umožňuje přiřadit kladné nebo záporné váhy různým částem vašeho promptu pomocí syntaxe „::“. Váha 1 je neutrální, vyšší číslo zvyšuje důležitost a záporné číslo snižuje přítomnost prvku.
V zásadě neodstraňujete prvek zcela pomocí váhových koeficientů, ale říkáte Midjourney, aby jej méně zdůrazňoval.
🌻 Příklad: Chcete vygenerovat obrázek rušné ulice s auty, ale auta by neměla být hlavním bodem zájmu. Vaše výzva by mohla vypadat například takto:
Midjourney to interpretuje takto: „Zahrňte auto, ale dejte mu poloviční důležitost oproti ulici.“ Výsledek? Ulice, kde jsou auta menší nebo splývají s pozadím.
Ale co když chcete přítomnost auta ještě více omezit, aniž byste ho úplně odstranili? Použijte negativní váhu.
Zde Midjourney aktivně minimalizuje auta na obrázku. Může je učinit sotva viditelnými tím, že je umístí do stinného rohu, nebo je zcela odstraní, pokud se nehodí do kompozice (jak můžete vidět na obrázku výše).
💡 Tip pro profesionály: Pokud chcete něco úplně odstranit, negativní váhy samy o sobě nemusí stačit – možná je budete muset kombinovat s „–no“ nebo je upravit a přizpůsobit tak, abyste dosáhli požadovaných výsledků. Pokud chcete použít více podnětů, oddělte je dvojitým dvojtečkou (::).
Možná máte pochybnosti: „Hele, proč prostě nemůžu použít „don't“ a mít to za sebou?“ No, to je pochopitelné. Ale máme pro to vysvětlení.
Proč „ne“ nefunguje?
Mnoho lidí se domnívá, že když do pokynu napíšou „ne“ nebo „bez“, Midjourney se určitým prvkům vyhne. Ale tak to nefunguje. Když napíšete „nezahrnovat déšť“, AI automaticky nechápe „ne“ jako negaci. Místo toho zpracovává celou frázi jako popis, který zahrnuje slovo „déšť“.
To může paradoxně vést k tomu, že se AI zaměří na koncept deště, i když jste ho chtěli vyloučit.
Jak to opravit:
❌ Pokyn: Fantasy hrad neobsahuje draky.
✅ Pokyn: Fantasy hrad – bez draků
✅ Prompt: Fantasy hrad magical::1, draci::-1
Druhá a třetí možnost zajistí, že Midjourney správně pochopí, čemu se má vyhnout, zatímco první možnost může ve skutečnosti vytvořit hrad s draky.
🧠 Věděli jste? Midjourney je k dispozici na Discord a pro generování obrázků pomocí umělé inteligence vyžaduje placené předplatné! Je to také nejoblíbenější server Discord.
Jak vytvořit efektivní negativní podněty Midjourney?
Zde je několik tipů, jak vytvořit účinné negativní podněty Midjourney:
- Identifikujte nežádoucí prvky: Zjistěte, co v obrázku nechcete. Je to barva, objekt nebo styl? Jakmile to zjistíte, přidejte „–no“ následované nežádoucím prvkem. Například „–no blurry details“ (žádné rozmazané detaily) nebo „–no cartoonish style“ (žádný kreslený styl) mohou vaše výsledky zpřesnit.
- Buďte konkrétní: Místo vágních výrazů jako „–no bad stuff“ (žádné špatné věci) používejte přesné popisy jako „–no oversaturated colors“ (žádné přesycené barvy) nebo „–no distorted faces“ (žádné zkreslené tváře). Čím jasnější budete, tím lépe Midjourney pochopí váš záměr.
- Experimentujte s kombinacemi a váhami: Pokud generujete futuristickou městskou krajinu, ale stále se vám zobrazují stromy, zkuste „stromy::-0,5, –bez zeleně“ nebo něco podobného. Tím zúžíte zaměření a zajistíte, že se nástroj AI bude držet vaší vize.
💡Tip pro profesionály: Negativní pokyny používejte pouze v případě nutnosti a pro přesné vyloučení, nikoli pro obecná omezení. Namísto například „Vyhněte se přeplněným návrhům“ zvolte „Čistý, minimalistický layout s dostatkem bílého prostoru a jasným ohniskem“, abyste dosáhli zamýšleného vzhledu.
Více než 20 negativních podnětů Midjourney pro různé případy použití
Vybral jsme více než 20 příkladů negativních podnětů Midjourney v různých scénářích, abyste se mohli vyhnout pokusům a omylům, podpořit své kreativní nápady a techniky a co nejlépe využít Midjourney.
Prompt 1: Čistý západ slunce na pláži
Případ použití: Odstranění nepořádku nebo zbytečných prvků za účelem vytvoření čistšího obrázku Prompt: „Západ slunce nad klidnou pláží, zlaté odstíny odrážející se na klidných vlnách – bez lidí, odpadků, stop, lodí, budov, naplaveného dřeva“
Prompt 2: Minimalistická silueta města
Případ použití: Vyhnutí se rušivým prvkům pro moderní, čistou estetikuPrompt: „Futuristická silueta města v noci, zářící neonové odrazy na mokrých ulicích – bez aut, chodců, billboardů, graffiti, mlhy
Prompt 3: Klidná horská krajina
Případ použití: Vylepšení přirozené krásy odstraněním umělých objektůPrompt: „Majestátní zasněžené hory, měkké ranní světlo, jasná obloha – žádné elektrické vedení, domy, lyžařské vleky, lidé, silnice, dopravní značky“
Prompt 4: Klidná lesní stezka
Případ použití: Zaměření na přírodu bez vlivu člověka Prompt: „Klikatá lesní stezka pokrytá podzimním listím, měkké zlaté sluneční světlo prosvítající skrz stromy – žádné lavičky, cedule, odpadkové koše, lidé, kola“
Prompt 5: Snová noční obloha
Případ použití: Vytvoření ohromující nebeské scény bez rušivých prvků Prompt: „Galaxie s živými mlhovinami a nesčetnými hvězdami, tmavě fialovými a modrými odstíny – bez satelitů, letadel, městských světel, textu a vodoznaků“
Prompt 6: Majestátní vodopád
Případ použití: Zachování nedotčené přírody Prompt: „Kaskádový vodopád v bujné zelené džungli, mlha stoupající zespodu – žádné mosty, turisté, lodě, značky, ploty“
Prompt 7: Elegantní produktová fotografie
Případ použití: Zaměřené komerční fotografie produktů Prompt: „Elegantní černé chytré hodinky na odrazivé ploše, dramatické osvětlení – bez textu, log, odrazů, nepořádku, rukou, lidí“
Prompt 8: Fantastický hrad
Případ použití: Vylepšení magického prostředí bez moderních prvkůPodnět: „Velký středověký hrad na zamlženém kopci, zářící teplé pochodně – žádné elektrické vedení, moderní budovy, auta, antény, silnice“
Prompt 9: Zenová zahrada
Případ použití: Zachování klidné a minimalistické estetiky Podnět: „Japonská zenová zahrada s uhrabaným pískem a bonsajemi, měkké okolní osvětlení – bez soch, značek, laviček, lidí, turistů“
Prompt 10: Starověké ruiny
Případ použití: Zachování historické krásy bez moderních prvků Prompt: „Zapuštěné ruiny starověkého chrámu v husté džungli, popínavé rostliny přelézající kameny – žádní turisté, ploty, cedule, lešení, odpadky“
Prompt 11: Dokonalá fotografie jídla
Případ použití: Zaměření na jídlo bez rušivých prvků Prompt: „Gurmánský burger na dřevěné desce, měkké osvětlení, stoupající pára – bez talířů, rukou, příborů, ubrousků, nepořádku v pozadí“
Prompt 12: Kosmická krajina
Případ použití: Zaměření na vesmír bez pozemských rušivých vlivůPodnět: „Cizí planeta se zářícími bioluminiscenčními rostlinami, dvojité měsíce na obloze – žádné vesmírné lodě, astronauti, satelity, text, vodoznaky“
Prompt 13: Vintage street photography
Případ použití: Zachycení historické autenticity bez moderních rušivých prvkůPrompt: „Dlážděná ulice z 40. let, teplé sépie, měkké večerní světlo – žádné moderní automobily, lidé s telefony, billboardy, neonové nápisy“
Prompt 14: Čistá pracovní plocha
Případ použití: Vytvoření esteticky příjemného pracovního prostoru bez nepořádku Prompt: „Moderní minimalistické uspořádání stolu, elegantní notebook, teplé ambientní osvětlení – žádné zamotané kabely, kávové šálky, knihy, papíry, nepořádek“
Prompt 15: Klidná mořská scéna
Případ použití: Vylepšení klidného výhledu na oceán odstraněním rušivých prvkůPrompt: „Rozlehlý oceánský horizont pod růžovým východem slunce, jemné vlny – žádné lodě, lidé, budovy, odpadky, bóje“
Prompt 16: Dramatické bouřkové mraky
Případ použití: Zaměření na sílu přírody bez rušivých vlivů Prompt: „Temné bouřkové mraky nad rozlehlým prázdným polem, praskající blesky – žádné budovy, auta, lidé, značky, antény“
Prompt 17: Izolované pouštní duny
Případ použití: Zachování nedotčené a surové pouštní krajiny Prompt: „Zlaté písečné duny se táhnoucí do nekonečna, měkké světlo při západu slunce – žádné stopy, vozidla, lidé, značky, budovy“
Prompt 18: Kouzelný zakletý les
Případ použití: Zachování poutavého a tajemného fantasy prostředí Prompt: „Zářící houby v zamlženém kouzelném lese, jemné vílí světla – žádní lidé, moderní budovy, ploty, pouliční osvětlení“
Prompt 19: Fotografie luxusních automobilů
Případ použití: Zvýraznění automobilu bez zbytečných rušivých prvků Prompt: „Elegantní černý sportovní automobil pod jemným studiovým osvětlením, lesklé odrazy – bez log, lidí, pozadí showroomu, textu, vodoznaků“
Prompt 20: Letecký pohled na tropický ostrov
Případ použití: Zachování nedotčeného ráje Prompt: „Křišťálově čistá tyrkysová voda obklopující svěží zelený ostrov, zlaté písečné pláže – žádné lodě, přístavy, hotely, turisté, znečištění“
Podívejme se také na několik příkladů negativních promptů:
Prompt 21: Kouzelný les
Případ použití: Vytvoření mystické lesní scényPrompt: Starobylé stromy::2, zářící houby::1. 5, jemná mlha::-1
Prompt 22: Cyberpunková ulička
Případ použití: Zachycení futuristické městské atmosféry Prompt: Neonově osvětlená ulička::3, odrazy deště::1. 5 , vzdálená silueta města::-0. 5
Prompt 23: Majestátní tygr
Příklad použití: Prezentace působivého portrétu zvířete Prompt: Bílý tygr::2 , pronikavé modré oči::1. 5 , měkká textura srsti::1
Prompt 24: Viking warrior
Případ použití: Zobrazení historické síly Prompt: Viking warrior::2, battle-worn armor::1. 5, misty background::1 –no sci-fi elements
Prompt 25: Útulná knihovna
Případ použití: Vytvoření útulného prostoru pro čtení Prompt: Dřevěné knihovny::2, teplé osvětlení::1. 5, starožitné knihy::1 –žádné prázdné police:: -1
Časté chyby, kterým je třeba se při používání negativních podnětů Midjourney vyvarovat
Negativní pokyny mohou působit jako super síla, ale pokud nebudete opatrní, můžete snadno narazit. Zde je několik chyb, na které si dejte pozor:
❗Přetížení promptu: Jednou z nejčastějších chyb je přetížení promptu přílišným množstvím vyloučení. Například přidání –no cars, trees, people, buildings, clouds, or animals (žádná auta, stromy, lidé, budovy, mraky nebo zvířata) se může zdát důkladné, ale může zmást AI, což povede k neočekávaným nebo dokonce nepoužitelným výsledkům. Místo toho se zaměřte na nejdůležitější prvky, které chcete vyloučit, a udržujte svůj seznam stručný.
❗Náhodnost: Dalším úskalím je přílišná vágnost. Výraz „–no objects“ (žádné objekty) nedává AI dostatečný směr. Jaké objekty? Nábytek? Vozidla? Vždy buďte konkrétní. Pokud například vytváříte minimalistickou krajinu, použijte –no cars, buildings, or power lines (žádná auta, budovy ani elektrické vedení), abyste zajistili jasnost.
❗Ignorování stylových konfliktů: Negativní pokyny nejen odstraňují objekty, ale mohou také měnit styl. Pokud například zadáte „–no anime“ a AI se stále přiklání ke stylizovanému umění, může to být způsobeno tím, že výstup nechtěně ovlivňují jiné prvky pokynu. Ujistěte se, že váš pokyn je ohledně stylu naprosto jasný.
Omezení používání Midjourney
Když byla spuštěna služba Midjourney, její schopnosti vyvolaly rozruch na trhu s generováním obrázků. Ačkoli tato platforma umělé inteligence výrazně změnila proces generování obrázků, má také řadu omezení.
Potíže se složitými scénami
Midjourney si dobře poradí s obrázky s jedním objektem, ale má potíže se zpracováním rušných scén s více postavami.
🌻 Příklad: Pokud se pokusíte vygenerovat přeplněné tržiště, skupinu lidí, kteří spolu komunikují, nebo detailní bitvu, často se něco pokazí. Postavy mohou mít chybějící končetiny, podivné výrazy obličeje nebo divně umístěné objekty. Osvětlení a perspektiva mohou také působit nepřirozeně, což způsobuje, že obrázek vypadá nepřirozeně.
I když můžete obrázky Midjourney vylepšit pomocí lepších podnětů, dosažení dokonalého výsledku vyžaduje mnoho pokusů a omylů.
Silná závislost na srozumitelnosti podnětů
Midjourney bere vše, co napíšete, doslova, takže nejasné nebo obecné pokyny mohou vést k úplně jiným výsledkům, než jste očekávali. Jak jsme již zmínili dříve, tvůrčí proces AI se liší od toho našeho.
🌻 Příklad: Požádáte-li o „futuristické město“ bez podrobností, můžete dostat cokoli od zářícího cyberpunkového panoramatu až po opuštěný, zdevastovaný svět. AI „nehádá“, co máte na mysli, takže pokud vynecháte důležité podrobnosti, může to změnit celý vzhled obrázku generovaného AI.
Obtížnost interpretace abstraktních pojmů
Midjourney je skvělý na vytváření věcí, které existují v reálném světě nebo ve fantasy prostředí, ale má potíže s hlubšími, emocionálními nebo symbolickými nápady.
🌻 Příklad: Pokud přidáte prompt „pocit osamělosti“, AI pravděpodobně vygeneruje pouze jednu osobu sedící osamoceně – pravděpodobně nezachytí jemné nuance izolace, touhy nebo melancholie.
Jinými slovy, nedokáže plně zachytit nebo přečíst emoce, aby poskytl požadované výsledky.
Strmá křivka učení
I když je Midjourney snadné používat, získání přesných výsledků může nějakou dobu trvat. Funkce jako negativní podněty a váhy podnětů vyžadují praxi. Mnoho začátečníků může mít potíže s odstraněním nežádoucích prvků, vytvořením konzistentních stylů nebo doladěním obrázků.
Na rozdíl od jiných návrhových nástrojů, kde můžete opravovat chyby, Midjourney nemá možnost „upravit prompt“. To znamená, že musíte neustále testovat a znovu zadávat prompty, abyste dosáhli nejlepších výsledků.
Omezené tréninkové údaje
Midjourney může generovat pouze obrázky na základě toho, na čem bylo trénováno. Pokud se pokusíte vytvořit něco jedinečného, jako je specifický kulturní umělecký styl nebo neobvyklé historické prostředí, AI může vytvořit velmi obecný obrázek nebo zcela selhat.
🌻 Příklad: Pokud požádáte o vzácný typ starověké architektury, může se to smíchat s něčím běžnějším. To snižuje spolehlivost, když potřebujete něco velmi konkrétního nebo kulturně přesného.
Midjourney je sice pozoruhodný nástroj, ale není to univerzální řešení.
✨Zajímavost: V druhé polovině roku 2024, během voleb v USA, Midjourney zavedlo omezení na generování obrázků Joea Bidena a Donalda Trumpa.
Alternativy k Midjourney, které stojí za prozkoumání
