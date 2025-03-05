Ceny mohou být velmi proměnlivým cílem.
Konkurence přes noc snižuje ceny, náklady nečekaně rostou a zákazníci jsou citlivější na ceny než kdykoli předtím.
Majitelé firem a cenoví manažeři, pokud stále pracujete s tabulkami nebo se při stanovování cen spoléháte na instinkt, přicházíte o peníze.
Zadejte nástroje pro stanovení cen. 💸
Očekává se, že trh s dynamickým cenovým softwarem dosáhne v roce 2025 hodnoty 3,53 miliardy dolarů, a je jasné proč – podniky potřebují řešení, která se dokážou rychle přizpůsobit měnícím se tržním podmínkám.
Ať už podnikáte v oblasti B2B nebo B2C, sestavili jsme tohoto průvodce, který vám pomůže udržet si náskok v oblasti cenové politiky.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je náš přehled 10 nejlepších nástrojů pro stanovení cen, které vám pomohou optimalizovat vaši strategii v roce 2025:
1. ClickUp : Nejlepší pro centralizovanou správu cen a automatizaci pracovních postupů
2. Pricefx: Nejlepší pro řešení cenové politiky založená na umělé inteligenci, škálovatelná a flexibilní
3. Competera: Nejlepší pro komplexní optimalizaci cen a analýzu konkurence
4. Prisync: Nejlepší pro dynamické stanovení cen přizpůsobené pro e-commerce podniky
5. Omnia Retail: Nejlepší pro úpravy cen v reálném čase na základě tržních podmínek
6. Price2Spy®: Nejlepší nástroj pro sledování cen konkurence a vytváření reportů
7. BlackCurve: Nejlepší pro datově podložené poznatky pro optimalizaci cenových strategií
8. Quicklizard: Nejlepší pro dynamické stanovení cen pomocí umělé inteligence, které se přizpůsobuje změnám na trhu.
9. tgndata®: Nejlepší pro hloubkovou analýzu a přehled o tržních trendech v oblasti cenotvorby
10. PriceLabs: Nejlepší pro dynamické řízení výnosů v odvětví pohostinství
Co byste měli hledat v nástrojích pro stanovení cen?
Při výběru nástroje pro stanovení cen se zaměřte na tyto klíčové faktory, abyste měli jistotu, že investujete do řešení, které vylepší vaši strategii výnosů:
- Snadná integrace: Vyberte si nástroj, který se hladce začlení do vašich stávajících systémů – bez nutnosti zásadních změn.
- Data v reálném čase: Vyberte si řešení, které poskytuje informace v reálném čase, díky čemuž budete mít náskok před změnami na trhu.
- Škálovatelnost: Vyberte si cenový software, který poroste spolu s vaším podnikáním, ať už rozšiřujete produktové řady nebo vstupujete na nové trhy.
- Automatizace: Najděte řešení, které automatizuje úpravy cen, aby vám ušetřilo čas a zároveň umožnilo ruční úpravy, když je to nutné.
- Analýzy a reporty: Hledejte robustní funkce pro vytváření reportů, abyste pochopili „proč“ za změnami cen, chováním zákazníků a dopadem na marži.
- Informace založené na umělé inteligenci: Investujte do nástroje, který využívá umělou inteligenci k předpovídání trendů a navrhování optimálních cenových strategií na základě historických a aktuálních dat.
10 nejlepších nástrojů pro stanovení cen
Výběr správného nástroje pro stanovení cen může být vzhledem k velkému množství dostupných možností velmi náročný. Šablony pro porovnání softwaru a produktů tento proces zjednodušují, protože vám umožňují nástroje porovnat vedle sebe.
Abychom vám ušetřili ještě více času, sestavili jsme níže seznam 10 nejlepších nástrojů pro stanovení cen, které jsou známé svými vynikajícími funkcemi, flexibilitou a hodnotou.
Pojďme se na ně podívat.
1. ClickUp (nejlepší pro centralizovanou správu cen a automatizaci pracovních postupů)
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, mění přístup vaší firmy k řízení cen tím, že kombinuje flexibilitu projektového řízení s nástroji přizpůsobenými cenovým workflow.
Díky přizpůsobitelným šablonám, jako je šablona pro stanovení cen produktů ClickUp, platforma zjednodušuje kategorizaci cen podle značky nebo kategorie a udržuje jediný zdroj pravdivých informací, aby byla zajištěna přesnost dat.
S touto šablonou můžete porovnat vlastnosti a ceny konkurenčních produktů pomocí tabulkového zobrazení ClickUp, abyste mohli analyzovat konkurenci a vyvinout efektivní cenovou strategii. Použijte ji k identifikaci výdajů spojených s vývojem produktů, logistikou, pracovní silou, náklady na materiál atd., abyste mohli určit strukturu nákladů a bod zvratu.
Můžete také využít funkce jako opakující se úkoly v ClickUp k pravidelné analýze výkonnosti cenových strategií a provádění úprav podle potřeby.
Kromě toho ClickUp Docs umožňuje spolupráci v reálném čase, pomáhá vašemu týmu navrhovat, upravovat a sdílet cenové strategie a shromažďovat okamžitou zpětnou vazbu na praktických stránkách Wiki. Funkce komentářů a značkování podporují soulad mezi všemi zúčastněnými stranami.
A ClickUp Chat posouvá tuto spolupráci ještě dál. Vy a váš tým můžete chatovat přímo o konkurenčních cenách, aktualizacích projektů nebo jakýchkoli relevantních úkolech bez opuštění pracovního prostoru. Tato integrace zajišťuje, že konverzace jsou vázány na konkrétní projekty nebo dokumenty.
Dále přicházejí na řadu funkce automatizace úkolů platformy, které centralizují aktualizace, schvalování a opakující se úkoly, jako jsou revize cen nebo audity. Intuitivní dashboardy navíc pomáhají vizualizovat klíčové metriky, jako je prodejní výkon a účinnost slev.
Nejlepší funkce ClickUp
- Automatizuje oznámení spouštějící pracovní postupy na základě konkrétních podmínek, jako jsou změny cen nebo blížící se termíny, a zajišťuje, že příslušné zainteresované strany jsou informovány bez ručního zásahu pomocí ClickUp Automations.
- Poskytuje zobrazení Ganttova diagramu a časové osy, což pomáhá při meziresortním slaďování rozhodnutí o cenách a jejich integraci do širších časových os projektů.
- Nabízí informace založené na umělé inteligenci díky ClickUp Brain , vestavěnému asistentovi umělé inteligence ClickUp, který analyzuje historická cenová data, identifikuje trendy, automatizuje generování podúkolů pro aktualizace cen a poskytuje kontextovou pomoc při navrhování cenových strategií.
Omezení ClickUp
- Musíte si udělat čas, abyste se seznámili s funkcemi a tím, jak vám mohou nejlépe posloužit.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Dashboardy ClickUp pro nás znamenají skutečný zlom, protože nyní máme přehled o tom, co se děje, v reálném čase. Snadno vidíme, jaké práce jsme dokončili a jaké práce jsou v procesu.
Dashboardy ClickUp pro nás znamenají skutečný zlom, protože nyní máme přehled o tom, co se děje, v reálném čase. Snadno vidíme, jaké práce jsme dokončili a jaké práce jsou v procesu.
2. Pricefx (nejlepší pro řešení cenové politiky založená na umělé inteligenci, škálovatelná a flexibilní)
Pricefx je cloudové softwarové řešení pro stanovení cen, které kombinuje pokročilou analytiku a umělou inteligenci a pomáhá firmám optimalizovat procesy stanovení cen a přizpůsobovat se změnám na trhu.
Jeho přizpůsobitelné, uživatelsky přívětivé rozhraní a schopnost zpracovávat velké objemy dat vám pomohou snadno spravovat složité cenové struktury.
Pricefx podporuje širokou škálu odvětví, od výroby po maloobchod, a také se integruje se stávajícími systémy ERP a CRM, jako jsou SAP S/4HANA a Salesforce, a poskytuje tak ucelený přehled o cenových strategiích.
Nejlepší funkce Pricefx
- Využívá umělou inteligenci a strojové učení (ML) k provádění úprav cen v reálném čase na základě tržních podmínek a kroků konkurence.
- Nabízí funkci konfigurace, cena, nabídka (CPQ) , která zjednodušuje proces vytváření nabídek automatizací výpočtu cen.
- Poskytuje flexibilní cenové modely, jako jsou ceny založené na hodnotě, propagační slevy a odstupňované ceny, které vám pomohou přizpůsobit váš přístup.
Omezení Pricefx
- Konfigurace nových funkcí může být časově náročná.
- Uživatelské rozhraní může být složité a někdy není příliš intuitivní.
Cenotvorba Pricefx
- Vlastní cenotvorba
Hodnocení a recenze Pricefx
- G2: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Tip pro profesionály: Pokud v rámci své cenové strategie spravujete také provize, zvažte použití šablon provizních listů pro efektivní sledování. To vám pomůže udržet vaše finance organizované a integrované s vašimi cenovými rozhodnutími.
3. Competera (nejlepší pro komplexní optimalizaci cen a analýzu konkurence)
Competera se specializuje na optimalizaci cen a analýzu konkurence, což z ní činí ideální nástroj pro firmy, které spravují ceny na úrovni kategorií pro širokou škálu SKU.
Platforma využívá dynamické cenové algoritmy k doporučení různých cenových strategií na základě údajů v reálném čase, včetně chování zákazníků a obchodních cílů.
Jeho integrované nástroje pro vytváření reportů vám pomohou vizualizovat cenové trendy a posoudit dopad změn na prodejní výkonnost.
Nejlepší funkce Competera
- Využívá pokročilou kontextovou umělou inteligenci k současné analýze více než 20 cenových a necenových faktorů.
- Obsahuje jedinečný vyhledávač založený na poptávce , který identifikuje optimální cenové body na základě údajů o poptávce v reálném čase.
- Nabízí moduly pro přizpůsobení cen na míru konkrétním úkolům, které poskytují flexibilitu při implementaci různých strategií v rámci jediného ovládacího panelu.
Omezení Competera
- Platforma by mohla těžit z více přizpůsobitelných možností reportování, aby lépe vyhovovala specifickým potřebám.
Ceny Competera
- Vlastní ceny
Hodnocení a recenze Competera
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,8/5 (více než 50 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Při sledování tržních trendů zvažte také vyhodnocení svých paritních bodů oproti bodům odlišnosti, abyste posílili své postavení. Znalost toho, v čem se shodujete s konkurencí (parita) a v čem vynikáte (odlišnost), je klíčem k dlouhodobému úspěchu značky.
📮ClickUp Insight: 92 % znalostních pracovníků riskuje ztrátu důležitých rozhodnutí roztroušených v chatu, e-mailech a tabulkách.
Bez jednotného systému pro zaznamenávání a sledování rozhodnutí se důležité obchodní informace ztrácejí v digitálním šumu. S funkcemi správy úkolů ClickUp se o to už nikdy nebudete muset starat. Vytvářejte úkoly z chatu, komentářů k úkolům, dokumentů a e-mailů jediným kliknutím!
4. Prisync (nejlepší pro dynamické stanovení cen přizpůsobené pro e-commerce podniky)
Prisync je dynamický software pro srovnání cen pro B2B a B2C e-commerce podniky, který jim pomáhá implementovat automatické úpravy cen.
Pomocí pokročilých algoritmů dynamického stanovení cen platforma analyzuje ceny konkurence, poptávku na trhu a trendy prodeje, aby doporučila optimální úpravy cen.
Navíc se integruje s populárními e-commerce platformami, jako jsou Shopify, WooCommerce a Magento, což umožňuje snadnou synchronizaci cenových strategií v rámci stávajících systémů.
Nejlepší funkce Prisync
- Sleduje skladové zásoby konkurence v reálném čase a pomáhá vám upravovat ceny na základě dostupnosti jejich zásob nebo vyprodání skladových zásob.
- Nabízí přizpůsobená pravidla pro stanovení cen na základě faktorů, jako jsou ceny konkurence a sezónní trendy.
- Automatizuje oznámení o změnách cen, takže dostanete upozornění, když konkurence změní ceny nebo stav zásob.
Omezení Prisync
- Okamžité oznámení o změně ceny je k dispozici pouze v cenovém plánu Platinum.
- Někdy může být exportování zpráv v době špičky pomalé.
Ceny Prisync
- 14denní bezplatná zkušební verze
- Profesionální: 99 $/měsíc pro až 100 produktů
- Premium: 199 $/měsíc pro až 1000 produktů
- Platinum: 399 $/měsíc pro až 5000 produktů
Hodnocení a recenze Prisync
- G2: 4,7/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (130 recenzí)
💡Tip pro profesionály: Kombinujte šablony pro průzkum trhu s analýzou konkurence, abyste se mohli hlouběji ponořit do tržních trendů a chování zákazníků.
5. Omnia Retail (nejlepší pro úpravy cen v reálném čase na základě tržních podmínek)
Omnia Retail pomáhá týmům zabývajícím se cenami implementovat změny, sledovat dopad aktualizací cen na prodej a vyhodnocovat ziskové marže.
Platforma poskytuje přehled o trendů na trhu, chování konkurence a preferencích zákazníků a zároveň zpracovává sběr dat, výpočty cen a aktualizace.
Navíc integrace s e-commerce platformami a ERP systémy, jako jsou Shopify, Microtech, Magento atd., vám pomůže spravovat cenové strategie napříč několika prodejními kanály.
Nejlepší funkce Omnia Retail
- Poskytuje informace o tržních podmínkách a aktivitách konkurence v reálném čase, což vám umožňuje provádět okamžité úpravy cen.
- Nabízí komplexní přehled, který vizualizuje klíčové ukazatele výkonnosti související s cenovými strategiemi v průběhu času.
- Zahrnuje pokročilé funkce pro správu propagačních akcí, které vám pomohou optimalizovat nejen základní ceny, ale i propagační strategie.
Omezení Omnia Retail
- Funkce platformy jsou poměrně pevně dané, což Omnii ztěžuje plnění nových požadavků.
- Zprávy jednotlivých webových stránek jsou oddělené; jeden účet pro všechny webové stránky by byl snazší na práci.
Ceny Omnia Retail
- Cenová řešení pro malé a střední podniky: Od 417 $ (399 €)
- Řešení pro stanovení cen pro podniky: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Omnia Retail
- G2: 4,4/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
💡Tip pro profesionály: Pro distributory může integrace nástroje CRM pro správu velkoobchodu pomoci centralizovat správu objednávek a komunikaci se zákazníky a zajistit, že změny cen se přesně promítnou do interakcí se zákazníky.
6. Price2Spy® (nejlepší nástroj pro sledování cen konkurence a vytváření reportů)
Price2Spy® je specializovaný nástroj pro sledování cen konkurence, který pomáhá maloobchodníkům sledovat ceny konkurence na e-commerce webech, v kamenných obchodech a na tržištích.
Platforma nabízí praktické informace pro strategické stanovení cen a nástroje pro reporting, které umožňují analyzovat dopad změn cen konkurence na prodejní výkonnost a podíl na trhu.
Díky uživatelsky přívětivému rozhraní a přizpůsobitelným funkcím je vhodný pro firmy všech velikostí.
Nejlepší funkce Price2Spy®
- Sleduje ceny napříč několika online a offline prodejními kanály pomocí pokročilých technologií pro sběr dat.
- Zahrnuje modul pro změnu cen, který vám pomůže identifikovat produkty pro úpravu cen a synchronizovat změny ve vašem internetovém obchodě.
- Podporuje integraci s oblíbenými nástroji business intelligence (BI), jako jsou Tableau a Power BI, a pomáhá vám přidávat údaje o cenách konkurence do vašich širších analytických rámců.
Omezení Price2Spy®
- Uživatelé by si přáli, aby platforma automaticky vyhledávala identické produkty konkurence, aniž by bylo nutné ručně zadávat URL adresy.
- Existuje několik funkcí, které by jej vylepšily, jako například plně automatické přeceňování a více filtrů pro velké sady produktů.
Ceny Price2Spy®
- 30denní bezplatná zkušební verze
- Základní: Od 78,95 $/měsíc
- Premium: Od 156,95 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Price2Spy®
- G2: 4,8/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (90+ recenzí)
💡Tip pro profesionály: Integrujte šablony pro analýzu odvětví, abyste mohli porovnat strategie konkurence s širšími změnami v odvětví. Získáte tak více dat, která vám pomohou vylepšit vaše vlastní cenové strategie.
7. BlackCurve (nejlepší pro datové analýzy sloužící k optimalizaci cenových strategií)
BlackCurve je pokročilá platforma pro optimalizaci cen, která pomáhá standardizovat vaše cenové praktiky tím, že zohledňuje místní tržní variace a sleduje účinnost propagačních kampaní a slev.
Platforma integruje data z různých zdrojů, jako jsou ceny konkurence, historické výsledky prodeje a stav zásob, a předpovídá potenciální dopad změn cen na ziskovost.
Navíc nabízí přizpůsobitelný modul pro nastavení cen, který vám pomůže definovat kritéria pro úpravu cen a vytvořit přizpůsobené cenové strategie pro různé značky, kategorie a produktové řady.
Nejlepší funkce BlackCurve
- Nabízí pokročilé nástroje pro analýzu cenové elasticity, které vám pomohou pochopit, jak změny cen ovlivňují poptávku po vašich produktech.
- Zahrnuje funkci dynamické simulace cen, která vám umožní otestovat různé cenové scénáře před jejich implementací.
- Podporuje správu více obchodů, což umožňuje maloobchodníkům s více pobočkami nebo online obchody spravovat cenové strategie z jediného rozhraní.
Omezení BlackCurve
- Administrační panel může být občas trochu nestabilní.
- Uživatelské rozhraní portálu programu může být zpočátku trochu matoucí.
Ceny BlackCurve
- Bezplatná úroveň
- Starter: Od přibližně 126 $/měsíc (99 £/měsíc)
- Premium: Ceny na míru
- Podnik: Vlastní ceny
Hodnocení a recenze BlackCurve
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste, že: Název „BlackCurve“ je odvozen od bankovního termínu „in the black“, který označuje kladný zůstatek hotovosti, zatímco „curve“ symbolizuje, jak software pomáhá firmám zvyšovat ziskovost pomocí pokročilých cenových strategií.
8. Quicklizard (nejlepší pro dynamické stanovení cen pomocí umělé inteligence, které se přizpůsobuje změnám na trhu)
Quicklizard kombinuje cenové strategie založené na pravidlech s doporučeními založenými na umělé inteligenci pro e-commerce a omnichannelové maloobchodníky.
Platforma nepřetržitě analyzuje data z různých zdrojů, včetně prodejních výsledků, cen konkurence a zákaznických názorů, a poskytuje tak komplexní přehled o tržních podmínkách.
Díky agilním algoritmům poskytuje dynamické úpravy cen, které vám pomohou zlepšit tempo růstu tržeb v celém vašem produktovém katalogu.
Nejlepší funkce Quicklizard
- Automatizuje aktualizace cen ve všech prodejních kanálech a zajišťuje konzistentní strategie pro online i offline kanály.
- Provádí A/B testování v reálném čase , aby identifikoval nejúčinnější cenové strategie na základě reakcí spotřebitelů.
- Podporuje geografické úpravy cen, což vám pomůže přizpůsobit ceny regionálním tržním podmínkám a chování spotřebitelů.
Omezení Quicklizard
- Platforma postrádá komplexní přehled, což omezuje uživatele na prohlížení pouze jednoho kanálu najednou.
- Pokud chcete všechny své ceny vyřadit z obvyklého harmonogramu, musíte kontaktovat podporu.
Ceny Quicklizard
- Vlastní cenotvorba
Hodnocení a recenze Quicklizard
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,8/5 (více než 20 recenzí)
💡Tip pro profesionály: Jako doplněk k vašim cenovým strategiím použijte šablony ceníků a cenových listů k správě aktualizací cen. Tyto šablony zjednodušují udržování cenové konzistence napříč všemi produkty a kanály.
9. tgndata® (nejlepší pro podrobné analýzy a přehledy tržních trendů pro stanovení cen)
tgndata® je určen pro firmy, které hledají konkurenční výhodu díky přesné analýze tržních trendů a cenovým informacím.
Díky intuitivnímu rozhraní a nástrojům pro vizualizaci dat je platforma přístupná jak analytikům, tak i rozhodovacím orgánům.
Obsahuje také přizpůsobitelný systém upozornění , který vám poskytuje oznámení v reálném čase, ať už se jedná o snížení cen konkurencí nebo náhlý nárůst poptávky.
Nejlepší funkce tgndata®
- Provádí analýzu nákupního košíku, aby odhalila nákupní vzorce, a pomáhá vám tak implementovat strategické balíčkové nebo propagační cenové taktiky.
- Využívá umělou inteligenci k zpracování rozsáhlých tržních dat a identifikaci optimálních cenových bodů na základě elasticity poptávky, akcí konkurence a historických trendů prodeje.
- Podporuje geografickou segmentaci a přizpůsobení cenových strategií regionálním tržním podmínkám.
Omezení tgndata®
- Uživatelé hlásili občasné zpoždění při zaznamenávání aktuální ceny produktu.
- Platforma nemá mobilní aplikaci, což omezuje přístup k základním funkcím na cestách.
tgndata® pricing
- Zdarma
- Podnikání: Od přibližně 317 $/měsíc (299 €/měsíc)
- Podnik: Od přibližně 10 000 USD/rok (10 000 EUR/rok)
Hodnocení a recenze tgndata®
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Tip pro profesionály: Po shromáždění informací o trhu použijte šablony pro analýzu konkurence v Excelu a ClickUp pro strukturovanou analýzu dat a řízení projektů. Nebo vyzkoušejte šablony pro analýzu konkurence pro Google Sheets, které zjednodušují sdílení mezi týmy.
10. PriceLabs (nejlepší pro dynamické řízení výnosů v odvětví pohostinství)
PriceLabs je nástroj pro správu výnosů pro odvětví pohostinství. Integruje zdroje dat, jako jsou ceny konkurence, místní události a historické trendy obsazenosti, aby pomohl majitelům hotelů a prázdninových pronájmů s přehledem o trhu v reálném čase.
Navíc platforma „Hyper Local Pulse“ využívá pokročilé algoritmy k poskytování hyperlokálních doporučení pro stanovení cen. Hoteliéři mohou dokonce vytvářet vlastní pravidla pro stanovení cen na základě obsazenosti, termínů rezervací nebo strategií pro jednotlivé dny v týdnu.
Nejlepší funkce PriceLabs
- Nabízí dynamické stanovení cen podle délky pobytu (LOS), které pomáhá ubytovacím zařízením maximalizovat výnosy úpravou cen na základě počtu rezervovaných nocí.
- Zahrnuje intuitivní analytický panel s klíčovými metrikami, jako jsou obsazenost, průměrná denní sazba (ADR), výnos na dostupný pokoj (RevPAR) a rychlost rezervací.
- Obsahuje modul pro doporučení minimální délky pobytu, který navrhuje optimální minimální délku pobytu na základě vzorců poptávky.
Omezení PriceLabs
- Pokud spravujete více nemovitostí, nastavení a správa cenových pravidel pro každou z nich může být komplikované.
- Platforma využívá pro doporučení Airbnb a VRBO, které však nejsou tak přesné, pokud většina vašich rezervací pochází z Booking.com.
Ceny PriceLabs
- Dynamické stanovení cen a analýza portfolia Analýza portfolia: zdarma Dynamické stanovení cen: od 19,99 $/měsíc
- Portfolio Analytics: zdarma
- Dynamické stanovení cen: Od 19,99 $/měsíc
- Market Dashboard 1 000 nabídek: 9,99 $/měsíc 5 000 nabídek: 19,99 $/měsíc 10 000 nabídek: 39,99 $/měsíc
- 1 000 záznamů: 9,99 $/měsíc
- 5 000 nabídek: 19,99 $/měsíc
- 10 000 nabídek: 39,99 $/měsíc
- Revenue Estimator Pro 2 odhady/měsíc: 10 $ 15 odhadů/měsíc: 45 $ 50 odhadů/měsíc: 125 $
- 2 odhady/měsíc: 10 $
- 15 odhadů/měsíc: 45 $
- 50 odhadů/měsíc: 125 $
- Portfolio Analytics: zdarma
- Dynamické stanovení cen: Od 19,99 $/měsíc
- 1 000 záznamů: 9,99 $/měsíc
- 5 000 nabídek: 19,99 $/měsíc
- 10 000 nabídek: 39,99 $/měsíc
- 2 odhady/měsíc: 10 $
- 15 odhadů/měsíc: 45 $
- 50 odhadů/měsíc: 125 $
Hodnocení a recenze PriceLabs
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,9/5 (více než 220 recenzí)
🔍 Věděli jste, že: PriceLabs spravuje více než 350 000 nemovitostí po celém světě, což z něj činí významného hráče na trhu s pronájmem prázdninových ubytování.
Vylepšete své ceny s ClickUp
Nástroje pro stanovení cen často věci spíše komplikují, než řeší. Od roztříštěných dat po nesouvislou komunikaci – snadno se v tom můžete ztratit. Výsledek? Promarněné příležitosti, pomalá rozhodnutí a zmatek v týmech.
Právě v tom vám může pomoci ClickUp. ✨
S ClickUp získáte centralizované stanovení cen, spolupráci v reálném čase, intuitivní přehledy a automatizované pracovní postupy, díky kterým budou všichni na stejné vlně.
Navíc vám nativní informace založené na umělé inteligenci a integrace s několika třetími stranami pomohou analyzovat trendy, upravovat strategie a rychle jednat – to vše z jedné platformy.
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a začněte reagovat na změny na trhu jako nikdy předtím.