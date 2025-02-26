Jak kreslit při nahrávání obrazovky

Prezentujete důležitou zprávu o projektu nebo se snažíte vylepšit své online přednášky? Zvládnutí umění kreslení při nahrávání obrazovky může výrazně zlepšit vaše prezentační schopnosti.
Není překvapením, že většina jednotlivců nebo organizací spoléhá na nástroje pro nahrávání obrazovky, aby vysvětlili složité pracovní postupy, vytvořili návodná videa a zdokumentovali důležité momenty.
Trh s těmito nástroji roste stabilním tempem 6,5 % CAGR a stávají se nezbytnými pro vzdělávání a komunikaci na pracovišti.
Tento nárůst také podtrhuje rostoucí roli asynchronní video komunikace při zefektivňování učení a spolupráce.
Jste připraveni proměnit svou obrazovku v plátno? Pojďme se podívat, jak na to!
⏰ 60sekundové shrnutí
- Kreslení během nahrávání obrazovky pomáhá objasnit myšlenky a udržet pozornost publika.
- Vyberte si z nástrojů jako ClickUp Clips, Loom, Zoom, Bandicam nebo Snagit a začněte kreslit během nahrávání.
- Výběr nástroje jako ClickUp vám umožní využít ClickUp Whiteboards pro kreslení, ClickUp Mind Maps pro podrobnou strukturalizaci a Proofing pro anotace.
- Nahrávejte celou obrazovku, konkrétní okno nebo kartu prohlížeče pomocí ClickUp Clips.
- Upravujte nahrávky, přidávejte poznámky pomocí funkce Proofing a sdílejte je prostřednictvím funkcí pro spolupráci ClickUp, abyste získali zpětnou vazbu.
Proč byste měli kreslit při nahrávání obrazovky?
Proč kreslit při nahrávání obrazovky, ptáte se? Představte si, že vysvětlujete složitou myšlenku bez vizuálních pomůcek – je to jako popisovat barvy někomu, kdo je v temnotě.
Přidávání kreseb během nahrávání není jen o tom, aby to vypadalo cool (i když to asi taky 😎); jde o zvýšení srozumitelnosti a zapojení diváků.
Pro lepší spolupráci na pracovišti může živé kreslení na videích překlenout mezery v porozumění během asynchronní komunikace nebo prezentací. Ať už jde o brainstorming pracovních postupů nebo anotace zpětné vazby ke sdílenému projektu, kreslení přímo na obrazovce přidává divákům další vrstvu „Aha, teď to chápu!“.
Navíc software pro nahrávání obrazovky s integrovanými nástroji pro kreslení vám ušetří starosti s následnou úpravou. Je to okamžité, působivé a vaše sdělení tak lépe zapůsobí. Proč tedy své nápady neuskutečnit hned při nahrávání?
Nástroje, které potřebujete pro nahrávání obrazovky
V současné době je k dispozici mnoho nástrojů pro nahrávání obrazovky, ale najít ten, který vyhovuje vašim konkrétním potřebám – ať už pro živé relace nebo asynchronní komunikaci – může znamenat obrovský rozdíl.
Správný nástroj vám umožní nahrávat a přidávat poznámky a náčrtky, abyste mohli své nápady přivést k životu. Podívejme se na nejlepší možnosti, včetně nástroje jako ClickUp, které vám pomohou vybrat ten nejvhodnější.
1. ClickUp Clips
Začněme s nejlepším nástrojem na trhu – ClickUp Clips.
Integruje se přímo do ClickUp, takže můžete nahrávat a sdílet videa bez přepínání aplikací. Ať už poskytujete aktualizace týmu nebo vytváříte rychlý návod, je to snadný způsob, jak zachytit obrazovku počítače a odeslat ji k posouzení během několika sekund.
Stačí stisknout tlačítko nahrávání, sdílet obrazovku a odeslat ji rychleji, než byste napsali odpověď. Vaši diváci a spolupracovníci mohou dokonce komentovat konkrétní momenty, což podporuje konstruktivní diskuse – příjemný bonus!
Zde je důvod, proč je to perfektní vestavěný bezplatný záznamník obrazovky:
- Odstraňte nedorozumění a posuňte konverzace vpřed pomocí asynchronní komunikace.
- Nahrávejte obrazovky s komentářem nebo bez něj.
- Přidejte komentáře k určitým momentům v klipu, abyste upoutali pozornost diváků.
- Umožněte svým kolegům přístup k Clips, když je to potřeba.
- Vložte své klipy přímo do ClickUp. Vygenerujte veřejný odkaz pro sdílení externě nebo umožněte uživatelům jejich stažení.
- Přepište svá videa automaticky pomocí ClickUp Brain – inovativního nástroje umělé inteligence, který doplňuje nahrávky obrazovky – abyste mohli rychle procházet nejdůležitější části a najít důležitý obsah pomocí časových značek.
- Kopírujte úryvky z klipů a použijte je k jiným účelům
Ačkoli v aplikaci Clips nelze kreslit přímo, můžete přidávat zpětnou vazbu a prostřednictvím komentářů upozorňovat čtenáře na konkrétní části nahrávky obrazovky.
2. Loom
Pokud jste někdy potřebovali poslat video aktualizaci, ale nechtěli jste plánovat schůzku, Loom je vaším přítelem.
Umožňuje vám nahrávat obrazovku (a pokud chcete, i kameru), abyste mohli vysvětlovat nápady nebo sdílet zpětnou vazbu. Navíc díky jednoduchým odkazům pro sdílení a analytickým nástrojům pro sledování zapojení diváků je vynikající pro osobní i týmové použití.
💡Jak kreslit v Loom: Chcete-li kreslit v Loom, použijte během nahrávání obrazovky vestavěné nástroje pro vkládání poznámek a vyberte si z možností, jako je text, tvary a laserové ukazovátko, abyste zdůraznili klíčové body.
3. Zoom
Zoom pravděpodobně znáte jako nástroj pro schůzky, ale věděli jste, že jej můžete použít také k nahrávání obrazovky? Je ideální pro nahrávání rychlých tutoriálů, školicích materiálů nebo brainstormingových sezení. Jakmile spustíte nahrávání, vaše video bude opatřeno odkazy pro snadné sdílení a dokonce i možnostmi přepisu.
Během schůzek můžete na obrazovku přidávat poznámky a video ukládat lokálně. Odpadá tak nutnost dodatečného přidávání náčrtků, což vám ušetří čas i šířku pásma.
💡Jak kreslit v aplikaci Zoom: V aplikaci Zoom povolte během schůzky nebo sdílení obrazovky funkci Anotace, abyste mohli kreslit, přidávat text nebo zvýrazňovat oblasti obrazovky v reálném čase.
4. Bandicam
Bandicam je ideální volbou pro ty, kteří chtějí vysoce kvalitní nahrávky. Jeho podpora pro 4K záznam a vlastní nahrávací oblasti je ideální pro hráče nebo kohokoli, kdo vytváří podrobné video tutoriály.
A pokud potřebujete během nahrávání přidávat poznámky, díky integrovaným nástrojům pro kreslení to bude hračka.
💡Jak kreslit v Bandicamu: Při používání Bandicamu můžete aktivovat nástroj pro kreslení pomocí funkce „Obdélník“ nebo „Pero“ v nastavení a přidávat poznámky a zvýraznění během nahrávání obrazovky.
5. Snagit
Snagit je nejlepší volbou, pokud hledáte něco jednoduchého a snadno použitelného. Snagit, známý svými funkcemi pro snímání obrazovky, nabízí jednoduché nástroje pro nahrávání obrazovky, které vám umožní pořizovat videa a přidávat text nebo poznámky za běhu.
Je to vhodné pro rychlé, propracované výukové programy nebo vysvětlování složitých pojmů bez zbytečných funkcí pokročilejšího softwaru.
💡Jak kreslit v programu Snagit: Program Snagit vám umožňuje kreslit na obrazovce výběrem karty Kreslit před spuštěním nahrávání, což vám umožní přidávat ručně psané poznámky a tvary při zachycování obrazovky.
Přečtěte si také: Testovali jsme nejlepší software pro výuková videa
Doslova obsahuje VŠECHNY funkce v jedné aplikaci. Nahrávejte klipy, sledujte čas, sledujte servisní projekty nebo vývoj produktů. Našel jsem ji náhodou a jsem moc rád, že jsem to udělal ... a použil jsem trello, monday. com, bitrix a všechny ostatní aplikace pro tento účel na planetě v 10 různých organizacích. NIC se tomu ani zdaleka nevyrovná.
Doslova obsahuje VŠECHNY funkce v jedné aplikaci. Nahrávejte klipy, sledujte čas, sledujte servisní projekty nebo vývoj produktů. Našel jsem ji náhodou a jsem moc rád, že jsem to udělal ... a použil jsem trello, monday. com, bitrix a všechny ostatní aplikace pro tento účel na planetě v 10 různých organizacích. NIC se tomu ani zdaleka nevyrovná.
Jak kreslit při nahrávání obrazovky: podrobný návod
Každý nástroj má své uživatelské rozhraní a metodu kreslení při nahrávání obrazovky, ale všechny obecně postupují stejným způsobem.
V tomto podrobném průvodci vás provedeme tím, jak pomocí ClickUp Clips začít kreslit na obrazovce během nahrávání – bez nutnosti dalšího softwaru!
1. Nainstalujte potřebný software
Než začnete kreslit během nahrávání obrazovky, budete potřebovat dva hlavní nástroje: něco pro nahrávání obrazovky a něco pro kreslení.
Zatímco většina softwarových řešení vyžaduje stažení a instalaci aplikace lokálně, ClickUp Clips funguje přímo z aplikace ClickUp!
Stačí se přihlásit ke svému účtu ClickUp a můžete začít nahrávat.
💡 Tip pro profesionály: Zrychlete svůj pracovní postup pomocí integrace ClickUp. S více než 1 000 bezplatnými připojeními k nástrojům, jako jsou Gmail, HubSpot, Salesforce a další, můžete automatizovat úkoly a zajistit hladký průběh všech činností – a to vše pouhými několika kliknutími.
2. Nastavení nahrávání obrazovky
Správné nastavení nahrávání může zlepšit kvalitu vašeho videa. Zde je návod, jak se připravit na úspěch:
- Otevřete ClickUp Clips: Najděte ikonu fotoaparátu nebo tlačítko Nahrát klip (obvykle v pravém horním rohu). Kliknutím na něj začnete.
- Vyberte si, co chcete nahrávat: Rozhodněte se, zda budete nahrávat celou obrazovku v režimu celé obrazovky, pouze jedno okno nebo pouze konkrétní kartu prohlížeče.
- Otestujte si mikrofon: Pokud plánujete při kreslení mluvit, ujistěte se, že váš mikrofon funguje! ClickUp Clips vám umožňuje nahrávat současně váš hlas i obrazovku – ideální pro poutavé výukové programy nebo prezentace.
🧠 Zajímavost: ScreenCam, jeden z prvních komerčně dostupných produktů pro nahrávání obrazovky v 90. letech, si získal popularitu díky streamování a vysílání ukázek a tutoriálů na obrazovce.
Přečtěte si také: Jak si dělat poznámky z videa jako profesionál
3. Spusťte nástroj pro kreslení
Při kreslení během nahrávání obrazovky v ClickUp Clips máte dvě spolehlivé možnosti:
Můžete použít ClickUp Whiteboards a ClickUp Mind Maps k vytváření náčrtků přímo ve svém pracovním prostoru a integrovat své kresby do úkolů a projektů.
Pokud dáváte přednost jiným nástrojům, jako je Microsoft Paint nebo Google Jamboard, i ty jsou skvělou volbou pro externí kreslení!
📮ClickUp Insight: Přepínání mezi různými úkoly tiše snižuje produktivitu tvého týmu. Náš výzkum ukazuje, že 42 % přerušení práce pochází z přepínání mezi platformami, správy e-mailů a přeskakování mezi schůzkami. Co kdybys mohl tyto nákladné přerušení eliminovat?
ClickUp sjednocuje vaše pracovní postupy, klipy a chaty pod jednou jednotnou platformou. Spouštějte a spravujte své úkoly z dokumentů, tabulek a dalších zdrojů, zatímco funkce založené na umělé inteligenci udržují kontext propojený, prohledávatelný a spravovatelný!
Pokud používáte nástroje pro kreslení ClickUp, zde je návod, jak začít:
- Otevřete tabuli nebo myšlenkovou mapu ve svém pracovním prostoru ClickUp.
- Nastavte si kreslicí plochu podle svých preferencí, co se týče velikosti a rozložení.
- Vyberte si kreslicí nástroje a barvy a dejte průchod své kreativitě.
Tabule ClickUp Whiteboards se vyznačují rychlým načítáním a plynulou spoluprací v reálném čase, což je ideální pro integraci kreseb během nahrávání. Navíc je lze integrovat do vašich úkolů a projektů, takže můžete rychle proměnit náčrtky v realizovatelné plány!
💡Rychlý tip Použijte klávesové zkratky pro myšlenkové mapy, abyste během nahrávání urychlili práci:
- Ctrl + D (Cmd + D) pro duplikování větví
- Zadejte pro přidání nové větve pod aktuální větev.
- Tab pro rychlé vytvoření podvětve
Přečtěte si také: Nejlepší rozšíření Chrome pro nahrávání obrazovky
4. Spusťte nahrávání obrazovky
Je čas začít nahrávat video a kreslit. Postupujte takto:
1. Povolte aplikaci ClickApp
Před nahráváním prvního klipu se ujistěte, že je ve vašem pracovním prostoru povolena aplikace Clip: Screen Recording ClickApp.
Postupujte takto:
- Klikněte na svůj avatar v levém horním rohu pracovního prostoru.
- Přejděte do části Aplikace a vyberte ClickApps.
- Vyhledejte Clip: Screen Recording a povolte jej.
2. Nahrávejte klipy z obrazovky
Po aktivaci můžete začít nahrávat klipy přímo z panelu nástrojů, komentáře k úkolu nebo centra klipů. Nahrávání:
- Otevřete nabídku Rychlé akce z hlavního panelu, komentáře k úkolu nebo centra klipů.
- V komentáři k úkolu klikněte na ikonu videa a spusťte nahrávání klipu nebo hlasového klipu v komentáři k úkolu.
- Klikněte na Nový klip v pravém horním rohu a začněte nahrávat obrazovku v Clips Hub.
5. Začněte kreslit
Po nastavení můžete své nápady přivést k životu pomocí tabule ClickUp Whiteboards nebo Mind Maps. Vezměme si například tabuli Whiteboard:
Při kreslení vyzkoušejte následující tipy, abyste vylepšili svá videa i umění!
- Šířka čáry: Vyberte si z různých tlouštěk, aby vaše čáry vynikly nebo se podle potřeby slily s pozadím.
- Výběr barev: Vyberte si své oblíbené barvy, aby vše bylo přehledné, nebo abyste mohli být kreativní.
- Styl čáry: Změňte styl tak, aby odpovídal atmosféře vašeho vizuálu.
- Zvýrazňovač: Použijte nástroj zvýrazňovač k zdůraznění klíčových bodů na vaší tabuli.
- Nástroj Guma: Klikněte na tlačítko gumy a přetáhněte ji po plátně, abyste vymazali všechny čáry nebo tvary, které jste přidali omylem.
- Laserové ukazovátko: Použijte laserový nástroj k navádění diváků. Kliknutím a tažením upoutejte pozornost na konkrétní oblasti.
- Tvary a vývojové diagramy: Vytvářejte elegantní vizuální diagramy – vybírejte tvary, přizpůsobujte je, duplikujte je pro rychlé rozšíření a pomocí šipek propojujte nápady.
- Textová pole a poznámkové lístky: Přidejte upravitelný text pro poznámky, popisy nebo poznámky. Vložte text přímo na tabuli a automaticky vytvořte textové pole, nebo použijte poznámkové lístky k zvýraznění nápadů a vytvoření seznamů úkolů.
Díky univerzálním nástrojům pro kreslení od ClickUp se vaše nahrávání obrazovky v mžiku promění ze základního na fascinující!
6. Upravte svůj záznam
Jakmile stisknete tlačítko nahrávání a dokončíte nahrávání obrazovky, ClickUp nabízí praktické možnosti úprav, které vám pomohou vylepšit vaše video. Pokud hledáte ještě větší přesnost, můžete vždy použít nástroje pro ořezávání pro podrobnější úpravy.
Pokud potřebujete zdůraznit klíčové momenty nebo přidat další podrobnosti, nástroje ClickUp pro kontrolu videa vám s tím pomohou. Můžete:
- Přidávejte poznámky: Zanechte komentáře u konkrétních časových značek.
- Upoutejte pozornost: Zvýrazněte klíčové momenty, které vyžadují pozornost.
- Upozorněte na detaily: Upozorněte na důležité informace, aby si jich diváci všimli.
ClickUp podporuje formáty MP4, WEBM a Ogg pro kontrolu videa, což zajišťuje kompatibilitu s populárními prohlížeči, jako jsou Edge, Chrome, Firefox, Safari a Opera. Díky těmto funkcím budou vaše nahrávky obrazovky mnohem interaktivnější a poutavější!
Přečtěte si také: Projektový management pro výrobu videí
Tipy pro efektivní kreslení během nahrávání
Přidávání kreseb během nahrávání obrazovky nebo anotování klipů může posunout váš obsah na vyšší úroveň – ať už vytváříte videa na YouTube nebo výuková videa – ale je důležité to dělat tak, aby to obsah vylepšilo, a ne rozptylovalo.
Zde je několik tipů, jak zvýšit efektivitu a atraktivitu svých nahrávek:
- Plánujte dopředu: Než začnete kreslit, načrtněte si své nápady. Jasná struktura vám zajistí vynikající prezentační dovednosti, pomůže vám zůstat organizovaní a vyhnout se zbytečným pauzám během nahrávání. ClickUp Brain, asistent s umělou inteligencí, vám pomůže s brainstormingem obsahu a nápadů na prezentaci, abyste se nezasekli s tvůrčími bloky ✅
Při používání tradičních nástrojů pro kreslení vyzkoušejte následující postup:
- Optimalizujte šířku čar: Vyberte správnou tloušťku čar pro větší přehlednost – tenké čáry pro detaily, silnější pro zdůraznění. Díky tomu budou vaše kresby vynikat, aniž by byly příliš přeplněné ✅
- Zvýrazněte klíčové oblasti: Použijte nástroj pro zvýraznění, abyste zdůraznili nejdůležitější části vašeho kreslení a nasměrovali pozornost publika ✅
- Zachovejte jednoduchost: Vyhněte se přeplnění plátna. Zaměřte se na stručné vizuální prvky, které podpoří vaše vyprávění, a udržte pozornost publika na klíčových bodech ✅.
- Pracujte s vývojovými diagramy: Používejte tvary a šipky k ilustraci souvislostí, procesů nebo vztahů. Vývojové diagramy dokážou rozložit složité myšlenky na srozumitelné vizuální prvky ✅
- Pauza v případě potřeby: Stiskněte pauzu, pokud potřebujete upravit své kresby nebo přidat detaily. Dobrým nápadem je požádat o komentáře během prezentace nebo po jejím skončení. Vyzkoušejte ClickUp Chat, abyste získali zpětnou vazbu přímo k úkolům nebo klipu. ✅
- Zkontrolujte před sdílením: Před sdílením si záznam přehrát. Ujistěte se, že vše plynule navazuje, vaše kresby jsou jasné a klíčové informace jsou sděleny správně ✅
Díky těmto tipům můžete vytvářet nahrávky obrazovky, které jsou informativní, vizuálně poutavé a snadno srozumitelné!
Zlepšete své kreslení a nahrávání obrazovky pomocí ClickUp
Kreslení v režimu nahrávání obrazovky je jako přidání špetky koření do vašich vysvětlení. Můžete udržet pozornost diváků tím, že zdůrazníte klíčové body nebo nakreslíte složité myšlenky.
Ale nebojte se, nemusíte být Picasso – cílem je srozumitelnost, ne mistrovské dílo.
Ve srovnání s většinou ostatních nástrojů vám ClickUp umožňuje organizovat vaše nahrávky obrazovky, přidávat k nim komentáře s časovými značkami, ukládat šablony kreseb a snadno spolupracovat s vaším týmem – to vše na jednom místě!
Od plánování skriptů po shromažďování zpětné vazby – ClickUp vám nabízí všechny nástroje v jednom přehledném balíčku.
Jste připraveni proměnit své nahrávky obrazovky z „meh“ na „wow“?
Zaregistrujte se na ClickUp a vytvořte záznamy stejně dynamické jako vaše nápady!