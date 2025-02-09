11 nejlepších alternativ a konkurentů Microsoft Viva Goals v roce 2025

Stanovení realistických a dosažitelných cílů je pravděpodobně jedním z nejdůležitějších úkolů v každém podnikání. Cíle utvářejí časové osy projektů, vytvářejí smysluplné a strategické úkoly a dodávají zaměstnancům tolik potřebnou motivaci, když vidí pokrok.
Je to tajná ingredience, která zajistí, že vše (a všichni) budou pokračovat vpřed.
Použití nástroje pro stanovování cílů může tento proces výrazně zjednodušit – a pokud tento nástroj umožňuje také sledovat pokrok, je to ještě lepší. Koneckonců, kdo by nechtěl vidět, jak se z seznamu odškrtávají malé, ale uspokojivé milníky?
Pro mnoho lidí tímto nástrojem byl Microsoft Viva Goals. Ale vzhledem k tomu, že Viva Goals bude ukončen, pravděpodobně hledáte alternativu, která vám nepřipadá jako žádná změna.
Abychom vám pomohli, sestavili jsme seznam fantastických nástrojů pro stanovování a sledování cílů, které jsou vybaveny funkcemi umělé inteligence a dalšími funkcemi, které vám pomohou s hladkým přechodem.
Kdo ví, možná se vaše „alternativa“ nakonec ukáže jako „vylepšení“.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je náš výběr nejlepších alternativ Viva Goals:
- ClickUp: Nejlepší pro sledování cílů, správu úkolů a OKR
- Lattice: Nejlepší pro sladění cílů s dopadem na organizaci
- 15Five: Nejlepší pro průběžnou zpětnou vazbu a sladění
- Profit. co: Nejlepší pro sladění OKR s obchodní strategií
- Betterworks: Nejlepší pro strukturované sladění cílů a sledování výkonu
- Asana: Nejlepší pro spolupráci při řízení projektů a sledování úkolů
- Leapsome: Nejlepší pro sladění cílů s učením a výkonem
- WorkBoard: Nejlepší pro sladění strategií s měřitelnými výsledky
- Weekdone: Nejlepší pro sladění týmu a sledování týdenního pokroku
- Staffbase: Nejlepší pro velké podniky zaměřené na interní komunikaci
- Workleap: Nejlepší pro zjednodušení hybridních a vzdálených procesů v oblasti lidských zdrojů
Proč zvolit alternativy k Microsoft Viva Goals?
Jak všichni víme, svět projektového řízení se pohybuje rychlostí světla. Čekat s přechodem na jiné nástroje až na poslední chvíli není dobrý nápad.
Kromě oznámení o ukončení provozu však existují i některé každodenní překážky, kterým zákazníci Viva Goals již čelí:
- Nedostatek komplexního školení v aplikaci: Nástroj nenabízí žádné pokyny při zaškolování nových členů týmu a postrádá pokročilé analytické funkce.
- Žádné funkce pro rychlý průzkum mezi zaměstnanci: Pro měření morálky týmu je nutné navrhnout průzkum od základu.
- Omezené možnosti stanovování cílů pomocí umělé inteligence: Nástroj nenavrhuje chytřejší cíle ani nenabízí pokročilé funkce pro zvýšení výkonu.
- Zmatek v integraci: Zjistit, který nástroj co dělá a kdy, může být v ekosystému Microsoftu frustrující.
To jsou problémy, které frustrují vaše zaměstnance a vedou k 12% plýtvání organizačními zdroji.
11 nejlepších alternativ k Microsoft Viva Goals
Přechod na nový nástroj může být náročný, ale pokud váš současný nástroj postupně končí, je to příležitost najít něco lepšího.
Udělali jsme za vás domácí úkol a vybrali jsme 11 nejlepších alternativ k Microsoft Viva Goals.
1. ClickUp (nejlepší pro sledování cílů, správu úkolů a OKR)
S tolika možnostmi softwaru pro správu projektů na trhu může být těžké najít nástroj, který opravdu vyniká. Ale ClickUp to dokáže.
Mezi hlavní funkce softwaru pro řízení projektů patří sdílení souborů, integrace e-mailů, Ganttovy diagramy, sledování času a správa rozpočtu – a hádejte co? ClickUp je má všechny.
ClickUp je komplexní aplikace pro práci, která kombinuje řízení projektů, sdílení znalostí a komunikaci do jedné plynulé platformy využívající umělou inteligenci.
Tajemství ClickUp spočívá v tom, že pomáhá dosáhnout cílů. Namísto stanovení vznešených cílů, které zůstávají v dokumentu, na který se nikdo nedívá, vám ClickUp Goals pomáhá rozdělit je na menší, měřitelné cíle.
Jak budete tyto cíle postupně plnit, ClickUp za vás provede výpočty a automaticky vyhodnotí váš pokrok.
Vezměte si například šablonu ClickUp OKRs. Je to sen každého plánovače – dostatečně strukturovaná, aby poskytla vašim cílům pevný základ, ale zároveň dostatečně flexibilní, aby se přizpůsobila, když se nevyhnutelně změní priority v polovině čtvrtletí.
A pokud hledáte větší přehlednost, šablona ClickUp SMART Goals vám pomůže definovat cíle, které jsou konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově ohraničené.
Ať už jde o zlepšení osobních rozvojových cílů nebo dosažení obchodních cílů, tato šablona organizuje vaše cíle do zvládnutelných částí, takže je můžete řešit, aniž byste se cítili přetížení. Navíc vám umožňuje vizualizovat pokrok, což udržuje motivaci vás i vašeho týmu.
Dále se dostáváme ke sledování pokroku.
Dashboardy ClickUp vám poskytují přehled o tom, co se děje – kdo co dělá, kam směřují vaše zdroje a zda je váš časový plán v ohrožení, že se stane pouhým snem.
Na rozdíl od Viva Goals umožňuje ClickUp získávat informace v reálném čase a přijímat rozhodnutí na základě dat.
💡 Tip pro profesionály: ClickUp vám umožňuje vytvořit si vlastní OKR dashboard od základu, abyste mohli měřit personalizované cíle a metriky. Podívejte se na tohoto průvodce krok za krokem, abyste mohli začít.
Díky funkci dashboardu v ClickUp je mnohem snazší zobrazit data pěkně a účelně. Přizpůsobení umožňuje smysluplné zobrazení dat a jejich snadné pochopení.
Nejlepší funkce ClickUp
- Widgety na ovládacím panelu: Získejte přehled o pokroku v plnění cílů a čase stráveném na projektech pomocí widgetů, jako jsou pruhy pokroku, výsečové grafy a burndown grafy, které usnadňují vizualizaci dat.
- ClickUp Reminders: Mějte přehled o termínech díky oznámením zasílaným pět minut až tři dny před splatností úkolů, aby vám nic neuniklo.
- Všestranné zobrazení: Organizujte a spravujte úkoly ve svém oblíbeném stylu – seznam, Kanban tabule, Ganttův diagram nebo jiné rozvržení – abyste mohli pracovat způsobem, který vám nejlépe vyhovuje.
- ClickUp Automations: S ClickUp Automations můžete provádět úkoly související s vaší prací, jako je přidávání skupiny zainteresovaných stran jako pozorovatelů, přiřazování komentářů, odesílání e-mailů a další.
- Integrované nástroje pro spolupráci: Použijte ClickUp Chat ke sdílení zpětné vazby, spolupráci na úkolech a udržení všech v souladu s kolektivními cíli.
- Přizpůsobitelné funkce úkolů: Přizpůsobte pracovní postupy pomocí funkcí, jako jsou vlastní stavy, úrovně priority a závislosti úkolů, které se hladce přizpůsobí jakémukoli typu projektu.
Omezení ClickUp
- Strmější křivka učení: Rozsáhlé funkce ClickUp mohou být pro uživatele, kteří hledají především jednoduché sledování cílů, příliš náročné.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena za pracovní prostor za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
✨ Recenze uživatelů: ClickUp přináší nový pohled na produktivitu díky své komplexní platformě pro správu projektů, která vše udržuje na jednom místě. Uživatelé oceňují hladkou integraci a přizpůsobitelné ovládací panely, které jejich projekty oživují.
Přečtěte si také: Jak psát efektivní cíle SMART
2. Lattice (nejlepší pro sladění cílů s dopadem na organizaci)
Lattice je platforma pro řízení výkonu, která pomáhá týmům stanovovat, sledovat a dosahovat OKR a cílů a zároveň je sladit s širšími obchodními cíli.
Díky integraci s oblíbenými nástroji, jako jsou Slack, Jira a Microsoft Teams, zůstávají cíle viditelné a realizovatelné.
🍪 Bonus: Díky funkcím, které propojují stanovování cílů s hodnocením výkonu a individuálními schůzkami, pomáhá Lattice podporovat neustálé slaďování a spolupráci v rámci týmů.
Nejlepší funkce Lattice
- Sledování cílů v reálném čase: Manažeři mohou pomocí aplikací pro sledování cílů rychle monitorovat pokrok a identifikovat překážky, čímž udržují týmy v souladu a na správné cestě.
- Integrace s každodenními nástroji: Hladká integrace s platformami jako Slack, Microsoft Teams, Jira a Salesforce zajišťuje, že cíle zůstanou v popředí.
- Transparentnost v celé organizaci: Týmy mohou zobrazit cíle na všech úrovních, což zlepšuje spolupráci a přehlednost priorit.
- Akční OKR: Umožňuje strukturovaný přístup k cílům, který sladí individuální role s cíli organizace.
Omezení Lattice
- Opakované průzkumy: Automatizované dotazníky jsou sice užitečné, ale mohou působit redundantně a časem vést ke snížení zapojení zaměstnanců.
- Omezené funkce HRIS: Ačkoli se rozšiřuje do oblasti HRIS, postrádá funkce jako správa mezd a benefitů, které se od plnohodnotných HR platforem očekávají.
- Složité nastavení pro komplexní potřeby: Nemusí být nejvhodnější pro firmy s velmi propracovanými procesy hodnocení výkonu.
Ceny Lattice
- Správa talentů: 11 $/měsíc na uživatele
- Zapojení: Doplněk za 4 $/měsíc na uživatele
- Grow: Doplněk za 4 $/měsíc na uživatele
- Odměna: Doplněk za 6 $/měsíc na uživatele
- HRIS Core: 5 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Lattice
- G2: 4,7/5 (více než 3 890 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 180 recenzí)
✨ Recenze uživatelů: Uživatelé často chválí intuitivní rozhraní, snadnou implementaci a rychlou zákaznickou podporu, díky čemuž je tento nástroj silným doplňkem jakékoli sady HR technologií. Někteří uživatelé však poukazují na prostor pro zlepšení v oblasti přizpůsobení a integrace s nástroji třetích stran.
Přečtěte si také: 11 bezplatných šablon OKR v Excelu, Wordu a ClickUp
3. 15Five (nejlepší pro průběžnou zpětnou vazbu a sladění)
Stanovení cílů, sledování OKR a řízení výkonu se zlepšují díky neustálé zpětné vazbě a sladění, a to je přesně to, co nabízí 15Five.
Platforma podporuje spolupráci prostřednictvím týdenních kontrol, které pomáhají zaměstnancům a manažerům zůstat v kontaktu a soustředit se na krátkodobé i dlouhodobé cíle.
Díky funkcím, jako jsou priority týdenních úkolů a cíle spojené s OKR společnosti, zajišťuje 15Five, že všichni pracují na dosažení stejných výsledků.
15 nejlepších funkcí
- Týdenní kontroly: Pomáhají udržovat konzistentní komunikaci, sledovat pokrok a proaktivně řešit výzvy.
- Priority a cíle: Propojuje týdenní úkoly s dlouhodobými cíli pro lepší sladění s OKR.
- Spark AI: Nabízí doporučení založená na datech, která pomáhají zlepšit výkonnost a zapojení týmu.
- Funkce High-fives: jedinečný způsob, jak veřejně ocenit a vyzdvihnout úspěchy týmu.
- Přizpůsobitelné rozhraní: Přizpůsobte si dashboardy a formuláře pro kontrolu tak, aby vyhovovaly specifickým potřebám vašeho týmu.
Omezení 15Five
- Špatná zákaznická podpora: Uživatelé často hlásí pomalé a nepomocné reakce na problémy.
- Náročné fakturační praktiky: Žádné refundace za pozastavené služby a změny v počtu zaměstnanců vedou k okamžitému účtování poplatků.
- Stabilita platformy: Technické potíže a chyby, jako jsou nefunkční funkce během klíčových pracovních postupů, jsou častým problémem.
Ceny 15Five
- Engage: 4 $/měsíc na uživatele
- Perform: 10 $/měsíc na uživatele
- Celková platforma: 16 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze 15Five
- G2: 4,6/5 (více než 1 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (890+ recenzí)
✨ Recenze uživatelů: Zákazníci oceňují intuitivní nastavení, rychlou podporu a neustálé inovace, včetně vylepšení založených na umělé inteligenci. Někteří uživatelé však zmiňují potíže s onboardováním a správou kariérních cílů.
Přečtěte si také: Jak nastavit metriky cílů (s příklady)
4. Profit. co (nejlepší pro sladění OKR s obchodní strategií)
Pokud hledáte širokou škálu funkcí, Profit. co nabízí slušné možnosti správy úkolů a sledování výkonu.
Platforma také obsahuje nástroje pro postupné vytváření OKR a vestavěné šablony, které uživatele snadno provedou celým procesem.
Díky dashboardům v reálném čase a rozsáhlým možnostem integrace zajišťuje Profit. co, že OKR zůstávají proveditelné a sladěné napříč týmy.
🧠 Věděli jste, že: Sladěné organizace mohou zvýšit své prodejní výsledky až o 38 %, což dokazuje sílu jasných cílů a hladké spolupráce při dosahování úspěchu.
Profit. co nejlepší funkce
- Postupné vytváření OKR: Pomáhá uživatelům nastavit měřitelné a sladěné cíle pomocí integrovaných šablon.
- Dashboardy v reálném čase: Nabízejí praktické informace o pokroku a pomáhají týmům udržet správný směr.
- Správa úkolů a pracovních postupů: Propojuje úkoly s OKR a podporuje flexibilní zobrazení Kanban a seznamů.
- Funkce pro zapojení zaměstnanců: Zahrnuje systém odměn, novinky a průzkumy pro podporu spolupráce.
- Hladká integrace: Propojení s oblíbenými nástroji, jako jsou Slack, Jira a Salesforce, pro jednotný pracovní postup.
Profit. co omezení
- Matoucí rozhraní: Někteří uživatelé hlásí potíže s orientací ve funkcích a přepínačích platformy.
- Nepřehledné zobrazení: Některé obrazovky mohou působit nepřehledně, což ztěžuje soustředění na klíčové úkoly.
- Omezená správa úkolů pro velké pracovní zatížení: nemusí být ideální pro týmy, které řídí složité projekty.
Ceny Profit. co
- Ceny na míru
Profit. co hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 200 recenzí)
Přečtěte si také: 60+ příkladů OKR – Jak psát efektivní OKR
5. Betterworks (nejlepší pro strukturované sladění cílů a sledování výkonu)
Milníky jsou skvělým způsobem, jak ocenit úsilí a přínos zaměstnanců.
Proto Betterworks umožňuje uživatelům nastavit měřitelné milníky v rámci větších cílů, čímž zajišťuje jasnost a odpovědnost napříč týmy.
Platforma také podporuje přizpůsobitelné průzkumy pro sběr zpětné vazby od zaměstnanců a usnadňuje manažerům hodnocení výkonu pomocí podrobných poznámek o pokroku a vizuálních dashboardů.
Nejlepší funkce Betterworks
- Cíle založené na milnících: Rozdělte cíle na zvládnutelné a měřitelné kroky pro lepší sledování.
- Přizpůsobitelné průzkumy: Shromažďujte anonymní zpětnou vazbu od zaměstnanců, abyste podpořili zlepšení a transparentnost.
- Podrobné sledování pokroku: Dokumentujte měsíční aktualizace a vizualizujte výkon pomocí intuitivních dashboardů.
- E-learningový obsah: Získejte kdykoli přístup k vzdělávacím zdrojům, které podporují neustálý rozvoj.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Snadno přepínejte mezi položkami, grafy a dashboardy pro efektivní navigaci.
Omezení Betterworks
- Nedostatek upozornění: Žádná oznámení, která by uživatele upozornila na blížící se termíny cílů.
- Omezená podpora založená na umělé inteligenci: Nenabízí inteligentní návrhy pro OKR nebo akční položky.
- Problémy s navigací: Přepínání mezi individuálními a týmovými cíli může být zdlouhavé.
Ceny Betterworks
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Betterworks
- G2: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
✨ Recenze uživatelů: Uživatelé oceňují intuitivní rozhraní, silnou zákaznickou podporu a nástroje jako OKR a sledování 1:1. Některé recenze však poukazují na oblasti, které by mohly být vylepšeny, včetně omezených funkcí pro vytváření reportů a problémů s moduly pro rozpoznávání.
Přečtěte si také: Příklady jednoletých, pětiletých a desetiletých cílů pro dlouhodobé plánování cílů
6. Asana (nejlepší pro spolupráci při řízení projektů a sledování úkolů)
Správa a sledování pokroku může být někdy náročnější než samotný pokrok. Právě v takových případech přicházejí na řadu nástroje jako Asana.
Asana propojuje firemní cíle s každodenními úkoly a poskytuje týmům jasný plán, jak postupovat. Ať už jde o sledování termínů nebo sladění priorit, Asana zajišťuje, že vše (a všichni) jsou na stejné vlně.
Díky přizpůsobitelným dashboardům a integraci s nástroji jako Slack a Google Drive můžete konečně opustit nepřehledné tabulky a přejít na rozhraní podporující spolupráci.
Nejlepší funkce Asany
- Spolupráce při správě úkolů: Sdílejte úkoly, přidávejte komentáře a sledujte aktualizace, abyste zlepšili týmovou práci.
- Integrace s oblíbenými nástroji: Hladce spolupracuje s Google Drive, Microsoft Teams a Slack pro sjednocené pracovní postupy.
- Vlastní řídicí panely: Vizualizujte data projektu pomocí přizpůsobitelných grafů a aktualizací v reálném čase.
- Sladění cílů: Propojte úkoly a projekty přímo s cíli organizace pro lepší přehlednost.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Intuitivní design usnadňuje začlenění a používání.
Omezení Asany
- Žádné sledování času: Chybí vestavěné funkce pro sledování času stráveného na úkolech.
- Pro nové uživatele může být příliš složitý: Množství funkcí může být pro začátečníky odrazující.
- Omezené přiřazování úkolů: Umožňuje pouze jednoho uživatele na úkol, což může bránit spolupráci.
Ceny Asana
- Osobní: Zdarma
- Starter: 10,99 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá: 24,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,4/5 (více než 10 700 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 13 200 recenzí)
Přečtěte si také: Stanovení cílů pro hodnocení výkonu
7. Leapsome (nejlepší pro sladění cílů s učením a výkonem)
Pro organizace, které se potýkají s synchronizací stanovování cílů, zpětné vazby od zaměstnanců a učení, může být Leapsome snadnou volbou.
Cílové stromy Leapsome vám umožňují propojit individuální, týmové a firemní cíle, což pomáhá podporovat transparentnost a odpovědnost v rámci organizace.
Díky nastavování cílů pomocí umělé inteligence a hladké integraci s nástroji jako Jira navíc zjednodušuje složité pracovní postupy.
Nejlepší funkce Leapsome
- Stromy cílů: Propojte individuální, týmové a organizační cíle a vytvořte jasnou cestu k úspěchu.
- Stanovení cílů pomocí umělé inteligence: Generujte OKR a rozvojové cíle na základě osvědčených postupů a kontextu.
- Řízení výkonu: Provádějte 360° hodnocení a slaďte cíle během individuálních schůzek a kontrol.
- Nástroje pro zapojení zaměstnanců: Umožněte zpětnou vazbu, průzkumy a pochvaly, abyste zvýšili morálku a spolupráci.
- Vzdělávací moduly: Vytvářejte škálovatelné a automatizované vzdělávací cesty pro rozvoj zaměstnanců.
Omezení Leapsome
- Problémy s navigací: Rozhraní může být nepřehledné, zejména pro nové uživatele.
- Podmínky obnovení: Uzavřené smlouvy a nejasné podmínky obnovení mohou frustrovat organizace s kolísajícími potřebami.
- Přetížení oznámení: Nadměrné množství oznámení může některé uživatele rozptylovat.
Ceny Leapsome
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Leapsome
- G2: 4,9/5 (více než 1 750 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 70 recenzí)
✨ Recenze uživatelů: Leapsome vyniká intuitivním uživatelským rozhraním, které se hladce přizpůsobuje potřebám zaměstnanců i organizace. Uživatelé oceňují jeho přehledné rozvržení, které zjednodušuje procesy jako stanovování cílů, sledování KPI a hodnocení. Někteří uživatelé by však uvítali větší flexibilitu při přizpůsobování a zjednodušení výukových materiálů.
8. WorkBoard (nejlepší pro sladění strategií s měřitelnými výsledky)
Organizace často zápasí s překlenutím propasti mezi strategií na vysoké úrovni a realizovatelnými výsledky.
WorkBoard řeší tento problém tím, že nabízí nástroje založené na umělé inteligenci, které zjednodušují provádění strategií a sladění cílů napříč týmy. Jeho rámec založený na OKR zajišťuje jasnost, odpovědnost a transparentnost, což týmům umožňuje soustředit se na výsledky spíše než na výstupy.
🍪 Bonus: Heatmapy, scorecards a aktualizace pokroku v reálném čase od WorkBoard poskytují vedoucím pracovníkům přehled o výkonnosti organizace.
Nejlepší funkce WorkBoard
- Vytváření OKR pomocí umělé inteligence: Automaticky generujte a vylepšujte cíle a klíčové výsledky na základě strategických priorit.
- Heatmapy pro sladění: Vizualizujte rizika, pokrok a závislosti napříč týmy v reálném čase.
- Hodnotící karty a přehledy: Prezentujte živá data pro rychlé a informované rozhodování během schůzek.
- Nástroje pro přípravu 1:1: Poskytněte manažerům personalizované informace, které jim pomohou vést smysluplné koučovací rozhovory.
- Mezifunkční spolupráce: Zjednodušte správu závislostí a zlepšete koordinaci mezi týmy.
Omezení WorkBoard
- Složitost rozhraní: Uživatelé uvádějí, že platforma může působit neohrabaně a její ovládání může být náročné.
- Transparentnost cen: Obavy ohledně podmínek předplatného a vysokých překážek při ukončení předplatného mohou některé organizace odradit.
- Naučit se s ním pracovat: Rozsáhlá sada funkcí může být pro začínající uživatele příliš složitá.
Ceny WorkBoard
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze WorkBoard
- G2: 4,7/5 (90+ recenzí)
9. Weekdone (nejlepší pro sladění týmu a sledování týdenního pokroku)
Možná se to tak nezdá, ale týden je dlouhá doba – pravděpodobně proto mnoho zemí přechází na kratší pracovní týden.
Pokud však nejste z jedné z těchto zemí, Weekdone integruje týdenní plánování a hlášení pokroku se sledováním OKR, takže každý ví, jak jeho práce přispívá k širším cílům.
Týmy navíc mohou poskytovat aktualizace, zpětnou vazbu a oslavovat klíčové výsledky, čímž vytvářejí spolupracující a motivující pracovní prostředí.
Nejlepší funkce Weekdone
- Vizualizace hierarchie OKR: Sladění cílů společnosti, týmu a jednotlivců pomocí přehledného stromového zobrazení.
- Týdenní zprávy o pokroku: Sledujte úkoly, plány a problémy, abyste včas identifikovali překážky.
- Nástroje pro zapojení: Podporujte spolupráci prostřednictvím lajků, komentářů a pochval k aktualizacím.
- Přizpůsobitelné zprávy: Generujte automatické zprávy o pokroku s praktickými informacemi.
- Bezplatné koučování OKR: Získejte přístup k odbornému poradenství pro efektivní implementaci OKR.
Omezení Weekdone
- Problémy s výkonem aplikace: Někteří uživatelé hlásí pomalé fungování mobilní aplikace.
- Problémy s zákaznickou podporou: Byla zdůrazněna omezená podpora v kritických situacích.
- Náročnost osvojení: Počáteční nastavení a zapracování může být pro nové uživatele náročné.
Ceny Weekdone
- Zdarma: Pro až 3 uživatele
- Úroveň: 10,80 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Weekdone
- G2: 4,1/5 (35+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
Přečtěte si také: Jak stanovit denní cíle pro osobní produktivitu
10. Staffbase (nejlepší pro velké podniky zaměřené na interní komunikaci)
Velké organizace často bojují s fragmentovanou komunikací, kdy se důležité aktualizace, strategie nebo kulturní iniciativy nedostanou efektivně ke všem zaměstnancům.
Jak to řeší Staffbase? Nabízí komplexní komunikační cloud, který integruje více kanálů.
Staffbase je určen pro velké podniky s více než 1 000 zaměstnanci a pomáhá sjednotit komunikaci prostřednictvím intranetu, aplikací, e-mailů a integrovaných nástrojů.
Nejlepší funkce Staffbase
- Vícekanálová komunikace: Sdílejte aktualizace prostřednictvím intranetu, novinek, příspěvků na sociálních sítích a chatu.
- Nástroje pro průzkumy: Získejte zpětnou vazbu od zaměstnanců pomocí krátkých průzkumů, abyste mohli měřit sladěnost.
- Plánování obsahu: Plánujte redakční kampaně a spolupracujte na obsahu před jeho zveřejněním.
- Analytický panel: Sledujte zapojení a identifikujte obsah, který rezonuje.
- Integrace Microsoft 365: Plynulé propojení se SharePointem, Teams a Viva Connections
Omezení Staffbase
- Zaměření na podniky: Přizpůsobeno především pro velké organizace s více než 1 000 zaměstnanci.
- Omezená správa z mobilních zařízení: Neexistuje žádná speciální mobilní aplikace pro správce.
- Základní podpora: K dispozici je pouze podpora prostřednictvím e-mailu.
Ceny Staffbase
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Staffbase
- G2: 4,6/5 (více než 225 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (75+ recenzí)
✨ Recenze uživatelů: Uživatelé Staffbase chválí jeho intuitivní design, snadné použití a rychlou zákaznickou podporu, která zajišťuje snadnou implementaci a průběžnou pomoc. Oceňují také funkce, jako je interaktivní plánování obsahu a nástroje pro překlenutí komunikačních mezer.
11. Workleap (nejlepší pro zjednodušení hybridních a vzdálených procesů v oblasti lidských zdrojů)
Většina zaměstnavatelů se obává, že hybridní nebo vzdálené týmy často vytvářejí mezery v komunikaci, zapojení a sledování výkonu. Workleap si klade za cíl tyto výzvy zjednodušit.
Nabízí integrovanou platformu navrženou tak, aby posílila zapojení zaměstnanců, zlepšila procesy zpětné vazby a podporovala personální oddělení při optimalizaci zkušeností zaměstnanců.
Díky nástrojům jako Officevibe pro průzkumy zapojení, Pingboard pro organizační schémata a funkce sledování výkonu zajišťuje Workleap, že týmy zůstávají sladěné a informované bez ohledu na to, kde pracují.
Nejlepší funkce Workleap
- Anonymní zpětná vazba: Umožněte zaměstnancům sdílet upřímnou zpětnou vazbu bez obav.
- Přizpůsobitelné průzkumy: Přizpůsobte průzkumy potřebám organizace.
- Analýza v reálném čase: Získejte praktické informace pro lepší rozhodování.
- Hladká integrace: Propojte se se Slackem, Microsoft Teams a dalšími platformami.
- Centralizované zaškolování: Zjednodušte a automatizujte procesy přijímání nových zaměstnanců.
Omezení Workleap
- Omezené pokročilé reportování: Nemusí plně vyhovovat potřebám větších organizací.
- Překážky při přizpůsobování: Některé funkce působí omezeně z hlediska flexibility.
- Naučná křivka: Počáteční nastavení konkrétních nástrojů může vyžadovat čas.
Ceny Workleap
- Průzkumy zapojení a zpětná vazba: 5 $/měsíc na uživatele
- Řízení výkonu: 5 $/měsíc na uživatele
- Pingboard (organizační schémata): 4 $/měsíc na uživatele
- Správa učení: 4 $/měsíc na uživatele
- Kompletní balíček: 12 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Workleap
- G2: 4,3/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 60 recenzí)
Další užitečné nástroje, které stojí za zvážení
Zde je seznam dalších alternativ Microsoft Viva Goals, které se nedostaly do našeho žebříčku 11 nejlepších, ale díky svým jedinečným funkcím jsou velmi užitečné:
- Wrike: Nabízí pokročilé funkce pro spolupráci týmů s aktualizacemi v reálném čase, Ganttovými diagramy a integrací s více než 400 aplikacemi pro plynulý pracovní postup.
- Smartsheet: Kombinuje správu projektů s funkcemi tabulkového procesoru, což je ideální pro týmy, které jsou zvyklé na Excel, ale potřebují pokročilé funkce sledování.
- Ally. io: Specializuje se na sladění a sledování OKR se zaměřením na hladkou integraci do stávajících nástrojů, jako jsou Slack, Microsoft Teams a Salesforce.
Viva La ClickUp: Vaše cíle jsou nyní sladěny
Pro mě je důležité mít přehled o tom, jak postupujeme směrem k našim větším cílům. ClickUp mi rychle poskytuje přehled na vysoké úrovni, který potřebuji a který jsme s našimi předchozími nástroji neměli.
Pokud máte obavy z přechodu na sadu Microsoft Viva, ClickUp vám pomůže.
Díky funkcím, jako jsou přizpůsobitelné panely, stanovování cílů pomocí umělé inteligence a univerzální zobrazení, ClickUp usnadňuje sledování a sladění cílů – a mění tak to, co by mohlo být výzvou, v příležitost k růstu.
Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes a zažijte plynulejší pracovní postupy.