Bezplatné šablony pro brainstorming pro Google Docs

Brainstorming není jen o vymýšlení skvělých nápadů – je to také o sbližování lidí. Výzkum Northern Illinois University ukazuje, že díky němu se týmy cítí více propojené.
Nestrukturovaný brainstorming však může rychle skončit chaosem. Nápady se ztrácejí, sezení se vlečou a všichni odcházejí spíše frustrovaní než inspirovaní. Právě v takových případech mohou šablony pro brainstorming zachránit situaci.
Google Docs vám usnadní uspořádání myšlenek. Ať už plánujete velkou kampaň, připravujete si tezi nebo brainstormujete nad dalším převratným produktem, tyto šablony vám pomohou udržet se na správné cestě a zrealizovat vaše nápady.
Jste připraveni proměnit nápady z brainstormingu v jasné, realizovatelné plány? Pojďme na to!
Co dělá šablonu pro brainstorming dobrou?
Pro kvalitní šablonu pro brainstorming nabízí Google Docs přehlednou a organizovanou strukturu, která umožňuje zaznamenávat a vizualizovat nápady. Funkce, díky nimž je vaše šablona pro brainstorming efektivní, jsou:
- A kreativní technika brainstormingu : Populární jsou brainwriting, analýza pěti proč, Crazy Eights a Round Robin. Vyberte si ty nejlepší šablony mind map, aby váš tým zůstal inspirovaný.
- Přehledná struktura: Poskytuje vám snadno srozumitelné rozvržení pro uspořádání hlavní myšlenky, klíčových bodů a souvislostí, aniž by vás zahlcovalo.
- Vizuální znázornění: Ať už se jedná o myšlenkové mapy, vývojové diagramy nebo schémata, vizuální nástroje usnadňují propojování a rozšiřování konceptů.
- Organizace a sledovatelnost: Šablona musí umožňovat správu témat, sledování pokroku a přehledné ukládání všech informací pro další kroky, jako je plánování a realizace projektu.
- Integrace s dalšími nástroji: Šablona by měla dobře fungovat s Google Slides a nástroji pro správu projektů, abyste mohli snadno sdílet nebo prezentovat své nápady.
Šablony pro brainstorming v Google Docs
👀 Věděli jste, že... Díky rozšíření Google Docs Offline pro Chrome mohou uživatelé vytvářet a upravovat dokumenty bez připojení k internetu. Jakmile je připojení obnoveno, změny se automaticky synchronizují, což zajišťuje nepřetržitou produktivitu.
Podívejme se nyní na seznam nejlepších šablon pro brainstorming, které vám pomohou vytvářet nápady a zjednodušit proces brainstormingu!
1. Šablona Google Docs Simple Business Brainstorming Template od TEMPLATE. NET
Hledáte ideální výchozí bod pro organizaci svých podnikatelských nápadů? Šablona Simple Business Mind Map Template od TEMPLATE. NET je jednoduchá šablona pro vytváření strategií nových projektů, stanovení cílů nebo brainstorming kampaní. Pomůže vám rozdělit ústřední téma na menší, realizovatelné části.
Šablona má přehledné rozvržení s hlavním nápadem uprostřed. Odtud se můžete rozvětvit do různých aspektů, jako jsou cíle, strategie nebo úkoly. Můžete také použít vestavěná textová pole a tvary k mapování souvislostí, přiřazování priorit a přidávání podrobnějších detailů.
Ideální pro: Obchodní profesionály, kteří potřebují snadný způsob, jak naplánovat obchodní cíle.
2. Šablona myšlenkové mapy pro Google Docs od HubSpot
Někdy může organizování vašich nápadů připomínat skládání puzzle bez obrázku, který by vám pomohl. Šablona HubSpot Mind Map Brainstorming Template vám pomůže uvést vaše myšlenky do pořádku. Nabízí flexibilní a přizpůsobitelné rozvržení, které je ideální pro brainstorming, plánování projektů nebo stanovování osobních cílů.
Šablonu můžete přizpůsobit přidáním svých nápadů, změnou otázek a vložením textových polí, šipek a tvarů podle svých potřeb. Šablona je také snadno použitelná – otevřete ji v Google Docs, upravte sekce podle potřeby a začněte vytvářet svou myšlenkovou mapu.
Ideální pro: Týmy a jednotlivce, kteří hledají flexibilní a snadno použitelnou šablonu pro organizaci výzkumných témat a plánování nápadů na obsah.
3. Šablona myšlenkové mapy pro finanční plánování pro Google Docs od TEMPLATE. NET
Jasný plán může mít při správě vašich financí zásadní význam – a přesně to nabízí šablona Financial Planning Mind Map Template od TEMPLATE. NET. Tato šablona obsahuje kategorie jako rozpočet, investice, výdaje a úspory, což vám umožní vytvořit komplexní finanční plán.
Intuitivní struktura šablony usnadňuje propojení vašich krátkodobých cílů s dlouhodobými ambicemi, pomáhá vám stanovit priority a udržet se na správné cestě. Můžete si ji stáhnout ve formátu Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Google Docs a Apple Keynote.
Ideální pro: Jednotlivce a firmy, které chtějí organizovat finanční strategie, sledovat výdaje a plánovat rozpočty.
4. Šablona pro brainstorming prodejního plánu pro Google Docs od TEMPLATE. NET
Jak proměnit prodejní strategii v jasný, realizovatelný plán, za kterým se váš tým může sjednotit? S šablonou Sales Plan Mind Map od TEMPLATE. NET! Můžete vizualizovat všechny aspekty svého prodejního procesu, od generování potenciálních zákazníků až po uzavření obchodů, a to vše v jednom uceleném rámci.
Tato šablona začíná vaším hlavním prodejním cílem a rozvětvuje se do základních komponent, jako je cílová skupina, prodejní kanály, cíle tržeb a časové osy. Každá sekce je předem strukturována tak, aby vám pomohla s plánováním, což usnadňuje identifikaci mezer a stanovení priorit vašich a vašich týmových úsilí.
Ideální pro: Prodejní týmy a manažery, kteří potřebují rozebrat a strategicky naplánovat klíčové prvky svých prodejních plánů.
👀 Věděli jste, že... Tichý brainstorming (nebo brainwriting) je často produktivnější než tradiční brainstorming. V typických brainstormingových sezeních může menšina ovládat 60–75 % konverzace, zatímco brainwriting umožňuje vyváženější příspěvky všech účastníků.
5. Šablona pro brainstorming a myšlenkové mapy pro Google Docs od TEMPLATE. NET
Každý tým potřebuje jasnost a efektivitu. Šablona Process Flow Mind Map od TEMPLATE.NET nabízí obojí v jednoduchém vizuálním formátu.
Tato šablona myšlenkové mapy pro Google Docs jasně znázorňuje vaše pracovní postupy a pomáhá vám rozdělit složité procesy na zvládnutelné kroky. Díky intuitivnímu designu je každý prvek pracovního postupu snadno sledovatelný.
Od psaní o řízení kvality po organizaci rozhodovacího stromu – zjednodušuje opakující se procesy.
Ideální pro: Projektové manažery, kteří chtějí zmapovat pracovní postupy projektu nebo nastínit vývojové cykly a procesy návrhu.
6. Šablona myšlenkové mapy pro životní plán pro Google Docs od TEMPLATE. NET
Vaše sny si zaslouží plán. Představte si svůj život jako příběh a tato šablona Life Plan Mind Map od TEMPLATE.NET je jeho osnovou. S její pomocí můžete naplánovat své budoucí kapitoly, od kariérních cílů po osobní růst.
Obsahuje ústřední téma, jako je osobní růst nebo kariérní aspirace, s odbočkami do kategorií, jako je zdraví, vztahy, finance, vzdělání a koníčky. Použití šablony je jednoduché. Stáhněte si ji, přizpůsobte sekce tak, aby odpovídaly vašim ambicím, a začněte vyplňovat své cíle.
Ideální pro: Jednotlivce, kteří vytvářejí vyvážený a cílený osobní nebo profesní plán
7. Šablona pro brainstorming v Google Docs pro proces náboru zaměstnanců od TEMPLATE. NET
Nábor zaměstnanců může připomínat bludiště s nekonečným množstvím životopisů, pohovorů a zpětné vazby. Nábor zaměstnanců však nemusí být logistickou noční můrou. Šablona Hiring Process Mind Map Template od T EMPLATE.NET zajistí, že váš náborový proces bude co nejefektivnější.
Usnadňuje proces náboru zaměstnanců tím, že organizuje různé fáze náboru, jako je zveřejnění nabídky práce, výběr uchazečů, pohovory, zapracování a zpětná vazba.
Ideální pro: personalisty a náboráře, kteří hledají jasnou strukturu pro správu a přehled náborových procesů.
8. Šablona jednoduché myšlenkové mapy pro Google Docs od TEMPLATE. NET
Vytvoření poutavé postavy je umění a šablona Simple Character Mind Map Template od TEMPLATE.NET vám to usnadní. Místo toho, abyste zírali na prázdnou stránku, vás tato šablona provede tvorbou multidimenzionálních postav pro román, scénář, hru nebo jiný kreativní projekt.
Doplňte své postavě detaily, jako jsou osobnostní rysy a minulost, a zajistěte tak konzistentnost a hloubku během celého tvůrčího procesu.
Tuto šablonu si můžete stáhnout v Google Slides, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, PDF, Google Docs a Apple Pages a vytvořit tak efektivní myšlenkové mapy.
Ideální pro: Spisovatele a tvůrce, kteří vyvíjejí komplexní postavy pro příběhy, hry nebo projekty.
🧠 Zajímavost: Brainstorming popularizoval Alex F. Osborn, reklamní manažer, ve své knize Applied Imagination: Principles and Procedures of Creative Thinking (Aplikovaná imaginace: Principy a postupy kreativního myšlení). Představil jej v roce 1953, aby pomohl svému týmu efektivněji generovat kreativní nápady.
Omezení používání Google Docs pro šablony pro brainstorming
Ačkoli je Google Docs univerzální textový editor, má určitá omezení, pokud jde o vytváření a používání šablon pro brainstorming:
- Omezené vizuální nástroje: Šablony pro brainstorming v Google Docs postrádají pokročilé funkce pro tvorbu myšlenkových map, které jsou nezbytné pro vizualizaci a tvorbu nápadů během brainstormingových sezení.
- Omezení integrace: Ačkoli se Google Docs dokonale integruje s aplikacemi Google Workspace, nefunguje hladce s nástroji pro správu projektů.
- Omezené přizpůsobení: Přizpůsobení šablon je omezeno na základní formátování.
Tato omezení mohou ovlivnit efektivitu a účinnost vašeho brainstormingového procesu, zejména pokud jste projektový manažer zabývající se složitými projekty nebo většími týmy.
Alternativní šablony pro brainstorming
ClickUp je komplexní alternativa k Google Docs pro organizování nápadů a podporu kreativity. Není to jen nástroj pro zvýšení produktivity – je to komplexní platforma navržená pro zlepšení týmové spolupráce, plánování a dosahování cílů.
Toto říká Jodi Salice, kreativní ředitelka společnosti United Way Suncoast, o používání ClickUp:
Nemohu si to vynachválit. Díky automatizaci, šablonám a nejrůznějším možnostem sledování a zobrazení s ClickUpem nemůžete šlápnout vedle.
Nemohu si to vynachválit. Díky automatizaci, šablonám a nejrůznějším možnostem sledování a zobrazení s ClickUpem nemůžete šlápnout vedle.
Zde je seznam některých z nejlepších šablon pro brainstorming od ClickUp.
1. Šablona pro brainstorming ClickUp
Máte spoustu skvělých nápadů, ale máte potíže je propojit a vidět celkový obraz. Jak vizualizovat vztahy mezi svými myšlenkami a proměnit je v konkrétní kroky?
Šablona ClickUp Brainstorming Template zjednodušuje generování nápadů a spolupráci. Ať už plánujete nový projekt, vytváříte strategii pro svůj tým nebo se prostě snažíte uspořádat své myšlenky, tato šablona vám nabízí strukturu a flexibilitu, které potřebujete, abyste zůstali soustředění a produktivní.
Zde jsou některé klíčové funkce této šablony:
- Předem připravené kategorie: Uspořádejte své nápady do logických sekcí hned od začátku a ušetřete tak čas a námahu při brainstormingu.
- Nástroje pro sledování: Sledujte stav každého nápadu pomocí integrovaných nástrojů pro sledování, abyste měli jistotu, že vše proběhne podle plánu.
- Více zobrazení: Přepínejte mezi zobrazením seznamu, časové osy a dalšími zobrazeními, abyste získali různé pohledy na svůj pokrok a výsledky.
- Funkce drag-and-drop: Snadno přesouvejte úkoly a nápady, abyste mohli stanovit priority a propojit související koncepty.
Ideální pro: Týmy a jednotlivce, kteří chtějí snadno rozložit složité nápady a zorganizovat své brainstormingové sezení do proveditelných úkolů.
2. Šablona pro brainstorming nápadů ClickUp
Šablona ClickUp Brainstorm Ideas je nepostradatelným nástrojem pro produktivní a organizované brainstormingy. Ať už spolupracujete na týmovém projektu nebo plánujete kreativní kampaň, tato šablona vám pomůže zachytit a rozvíjet každý nápad.
Díky funkcím, jako je interaktivní tabule, můžete nápady vizuálně přesouvat, seskupovat nebo rozšiřovat v reálném čase. Funkce hlasování umožňuje vašemu týmu snadno upřednostnit nápady s velkým dopadem, zatímco vlastní štítky zjednodušují organizaci konceptů podle kategorie nebo relevance.
Tato šablona je integrována s nástroji ClickUp, jako jsou Docs, sledování času a závislosti úkolů, a pomáhá vám proměnit nápady v realizovatelné plány.
Ideální pro: Týmy spolupracující s cílem zachytit a vylepšit nápady v reálném čase pro vyšší produktivitu
3. Šablona pro brainstorming ClickUp Sprint Retrospective
Považujete retrospektivy sprintů spíše za formalitu než za produktivní cvičení? Šablona ClickUp Sprint Retrospective Brainstorm Template je navržena tak, aby pomohla týmům reflektovat jejich sprinty, identifikovat zlepšení a lépe plánovat budoucnost – to vše v jednom organizovaném prostoru.
Tato šablona poskytuje strukturovaný rámec pro zaznamenávání toho, co se povedlo, co se nepovedlo a co by se dalo vylepšit. Díky funkcím pro spolupráci může každý člen týmu přispívat, komentovat a koordinovat další kroky v reálném čase.
Využijte tyto funkce ke zlepšení týmové spolupráce:
- Předem připravené sekce pro retrospektivu: Obsahují vyhrazené prostory pro „Co se povedlo“, „Výzvy“ a „Akční body“.
- Sledování pokroku: Vizualizuje oblasti, které je třeba zlepšit, na základě podnětů týmu a zpětných diskusí.
- Automatické sledování: Automaticky generujte úkoly pro zlepšení identifikované během retrospektiv.
Ideální pro: Agilní a mezifunkční týmy, které hledají způsoby, jak pracovat jako chytřejší tým.
4. Šablona tabule ClickUp 5 Whys
Někdy stačí položit pět otázek „proč“ a můžete odhalit překvapivé poznatky, ale pokud budete mít štěstí, povede to k ještě více otázkám!
Není divu, že šablona ClickUp 5 Whys vás provede procesem hledání příčiny problému a hloubkovým zkoumáním, dokud neodhalíte skutečnou příčinu. Pomáhá týmům identifikovat problémy a proměnit je v příležitosti ke zlepšení.
Nabízí dokonce přehledné a organizované rozvržení, kde můžete pomocí virtuálních tabulek dokumentovat každé „proč“ a odpovídající odpověď.
Tyto funkce vám pomohou efektivně najít řešení pomocí:
- Cílený rámec: Přehledná struktura pro zaznamenání každého „proč“ a jeho odpovědi, která týmům pomáhá systematicky analyzovat problémy, aniž by ztratily soustředění.
- Sledování příčin: Jedinečné pole pro systematické zaznamenávání všech „proč“ a souvisejících zjištění.
- Dynamické vazby příčina-účinek: Vizuálně zmapujte vztahy mezi základními příčinami a oblastmi jejich dopadu.
Ideální pro: Týmy zaměřené na řešení opakujících se problémů a budování kultury neustálého zlepšování v rámci týmu.
5. Šablona pro brainstorming ClickUp Squad
Váš tým právě dokončil skvělou brainstormingovou seanci plnou zajímavých nápadů. Ale co teď? Jak tyto nápady proměnit v konkrétní úkoly a sledovat jejich postup?
Šablona ClickUp Squad Brainstorm poskytuje týmu vyhrazený prostor pro sběr nápadů. Vizuální rozvržení usnadňuje propojování a rozvíjení nápadů, zatímco integrované nástroje, jako je přiřazování úkolů a aktualizace stavu, zajišťují, že brainstorming nekončí ve fázi nápadů, ale plynule přechází do akce.
Šablona má následující funkce:
- Zobrazení specifická pro jednotlivé týmy: Poskytuje filtrovaná zobrazení přizpůsobená individuálním cílům nebo rolím jednotlivých týmů.
- Integrace zpětné vazby: Integrované nástroje pro začlenění zpětné vazby v reálném čase od všech členů týmu
- Sledování akcí: Převádějte vybrané nápady na úkoly s termíny a přidělenými odpovědnostmi pro hladké provedení.
Ideální pro: Kreativní skupiny a týmy, které chtějí, aby členové týmu sdíleli různé pohledy a směřovali ke společnému cíli.
6. Šablona pro brainstorming v ClickUp Business
Šablona ClickUp Business Brainstorming Template nabízí přednastavené sekce, které se zaměřují na klíčové oblasti, jako jsou cíle, strategie a konkrétní kroky, aby nic nebylo opomenuto.
Díky těmto funkcím je šablona ClickUp Business Brainstorming ideální právě pro vás:
- Sledování cílů příjmů: Přidejte k nápadům z brainstormingu finanční metriky, abyste mohli vyhodnotit jejich potenciální dopad na obchodní cíle.
- Matice strategického plánování: Rozdělte nápady do kategorií krátkodobých, dlouhodobých nebo vysoce prioritních plánů.
- Spolupráce zainteresovaných stran: Pozvěte zainteresované strany, aby přispěly nebo zhodnotily nápady, aniž by došlo ke změně základního brainstormingu.
Ideální pro: vedoucí pracovníky, kteří se těší na zdokonalení obchodní strategie, plánování uvedení produktu na trh nebo řešení kritického problému
7. Šablona pro správu inovativních nápadů ClickUp
Chcete proměnit více nápadů svého týmu v realitu? Šablona ClickUp Innovation Idea Management Template je navržena tak, aby vám pomohla zachytit, uspořádat a rozvíjet nejlepší nápady vašeho týmu. Umožňuje vám snadno přizpůsobovat a seskupovat nápady podle kategorie, proveditelnosti nebo odpovědnosti týmu. Tento strukturovaný přístup zlepšuje proces předkládání a posuzování nápadů, zjednodušuje spolupráci na pracovišti a podporuje kreativní myšlení.
Šablona obsahuje nástroj pro posouzení dopadu, který hodnotí nápady podle proveditelnosti, inovačního potenciálu a obchodní hodnoty. Inovační trychtýř filtruje surové nápady do proveditelných řešení prostřednictvím několika fází hodnocení, zatímco zvýraznění trendů označuje nápady s velkým dopadem nebo opakující se nápady pro další prozkoumání.
Ideální pro: Týmy zaměřené na inovace, které chtějí efektivně zaznamenávat, kategorizovat a sledovat kreativní nápady.
8. Šablona pro mapování projektů ClickUp
Ann Handley jednou řekla: „Kreativita je inteligence, která se baví.“ Šablona ClickUp Project Mapping Template umožňuje kreativní plánování a zároveň udržuje pořádek, takže abstraktní nápady se promění v konkrétní kroky.
Díky funkcím, jako je mapování závislostí, můžete snadno odhalit úzká místa, zatímco pole pro přidělování zdrojů zajistí, že budete mít k dispozici potřebné nástroje a lidi. Ukazatele pokroku milníků vám umožní sledovat klíčové úspěchy a příspěvky k úkolům.
Tato šablona je ideální pro týmy všech velikostí a udržuje váš projekt na správné cestě a vše na jednom místě díky centralizaci důležitých zdrojů, jako jsou dokumenty, odkazy a referenční materiály.
Ideální pro: Projektové manažery a kreativní týmy, které rozdělují složité projekty na jasné a zvládnutelné pracovní postupy.
Lepší brainstorming a chytřejší spolupráce s ClickUp
Skvělé nápady si zaslouží víc než jen letmý okamžik. Potřebují strukturu, spolupráci a jasnou cestu vpřed. I ty nejbrilantnější koncepty mohou ztratit na síle, pokud nemáte správný software pro brainstorming.
Vaše brainstormingové sezení by měly pracovat pro vás, ne naopak. Ať už odhalujete příčinu problému, plánujete inovativní strategii nebo sjednocujete svůj tým ohledně cílů projektu, ClickUp vám nabízí strukturu a flexibilitu, které se přizpůsobí vašim jedinečným potřebám.
Zaregistrujte se ještě dnes a získejte bezplatný účet ClickUp a vyzkoušejte, jak produktivní může být brainstorming.