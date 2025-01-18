15 nejlepších alternativ k Facebookovým skupinám v roce 2025

Hledáte prostor, kde byste mohli vybudovat prosperující online komunitu pro své nejcennější členy publika? Facebookové skupiny mohou být snadným výchozím bodem, ale často nestačí, jak vaše komunita roste a vyvíjí se.
Jakmile počáteční nadšení opadne, pravděpodobně si všimnete, že platforma postrádá pokročilé funkce potřebné pro budování komunitně orientovaného podnikání, jako jsou vlastní branding, pokročilá analytika a nástroje pro správu událostí.
Proto jsme sestavili seznam nejlepších alternativ k Facebookovým skupinám. Od bezplatných aplikací pro zasílání zpráv až po výkonný software pro streamování videa – tyto jednoduché bezplatné komunitní platformy jsou nabité funkcemi, které jsou navrženy tak, aby propojovaly, zapojovaly a rozšiřovaly vaši komunitu podle vašich představ.
⏰ 60sekundové shrnutí
15 nejlepších alternativ k skupinám na Facebooku:
- ClickUp: Nejlepší pro skupinovou spolupráci s nástroji pro správu projektů a workflow
- Slack: Nejlepší pro profesionály a firemní týmy
- Discord: Nejlepší pro streamery a hráče
- Mighty Networks: Nejlepší pro vytváření online komunit typu white label
- LinkedIn: Nejlepší pro profesionální networking a skupiny zaměřené na konkrétní odvětví
- Discourse: Nejlepší pro vytváření strukturovaných komunitních fór s otevřeným zdrojovým kódem
- Circle: Nejlepší pro komunitní platformy s integrovanými nástroji pro tvorbu kurzů
- Kajabi Communities: Nejlepší pro pořádání a prodej online kurzů
- Patreon: Nejlepší pro vytváření komunity za účelem zpeněžení obsahu
- BuddyBoss: Nejlepší pro budování přizpůsobitelných online komunit
- Reddit: Nejlepší pro spojení s podobně smýšlejícími lidmi v niche komunitách.
- Bettermode: Nejlepší pro správu profesionálních zákaznických komunit s bílou značkou na vašem webu
- Telegram: Nejlepší pro hostování velkých skupin s monetizovanými vysíláními a kanály.
- WhatsApp: Nejlepší pro budování osobních i profesionálních komunit
- Hivebrite: Nejlepší pro budování sítí absolventů a profesionálních komunit
Proč zvolit alternativy ke skupinám na Facebooku?
Facebookové skupiny jsou díky svému širokému dosahu a dostupnosti snadným a oblíbeným způsobem, jak se spojit s lidmi a budovat online komunity. Mají však několik omezení:
1. Neefektivní sdílení souborů
Soubory a přílohy jsou v každé skupině na Facebooku rozptýleny po příspěvcích a komentářích, což ztěžuje jejich vyhledávání a organizaci. Abyste našli konkrétní příspěvky nebo dokumenty, musíte nekonečně dlouho scrollovat.
2. Nedostatek možností přizpůsobení
Skupiny na Facebooku se sice snadno zakládají, ale nejsou příliš přizpůsobitelné. Chcete změnit rozložení, písmo nebo uživatelské prostředí, aby lépe odrážely vaši značku? To nejde. Musíte se spokojit s univerzálním přístupem Facebooku.
3. Neorganizované diskuse
Správa skupiny na Facebooku může připomínat práci na částečný úvazek. Mezi spamovými účty, trolly a omezenými možnostmi správy je těžké udržet hladký chod. A protože nástroje Facebooku jsou poměrně rigidní, nemůžete přizpůsobit způsob správy příspěvků, schvalování nebo moderování.
Máme pro vás dobrou zprávu: Facebook není jedinou platformou pro budování komunit. Existuje několik platforem, které vám poskytují mnohem větší kontrolu a pomáhají vám vytvořit prostor, který přesně odpovídá vaší značce.
Některé alternativy ke skupinám na Facebooku dokonce nabízejí nástroje pro monetizaci a zapojení komunity.
15 nejlepších alternativ k Facebookovým skupinám: přehled
|Název nástroje
|Nejlepší funkce
|Vhodné pro
|Ceny
|ClickUp
|Správa úkolů a projektů, přizpůsobitelné pracovní prostory, nástroje pro spolupráci v reálném čase a integrované šablony pro správu komunit.
|Spolupráce ve skupině
|Zdarma
|Slack
|Organizované konverzace, přímé zprávy, sdílení práce
|Pracoviště
|Zdarma
|Discord
|Bezplatná fóra, streamování her
|Herní fóra
|Zdarma
|Mighty Networks
|Členství s omezeným přístupem, People Explorer, zapojení členů podporované umělou inteligencí
|Bezplatné a placené komunity + kurzy, živé přenosy a události
|41 $/měsíc
|Profesionální networking, cílené skupinové diskuse
|Komunity zaměřené na konkrétní odvětví
|Zdarma
|Discourse
|Open source fóra, nástroje pro moderování
|Open-source software (GitHub)
|50 $/měsíc
|Circle
|Komunitní platforma, DM a kurzy
|Komunity
|89 $/měsíc
|Komunita Kajabi
|Asynchronní kurzy, e-mailový marketing a funnel
|Asynchronní kurzy a jednoduché členství
|55 $/měsíc
|Patreon
|Členství na základě předplatného
|Tvůrci a umělci
|5 % z výdělků
|BuddyBoss
|Přizpůsobitelná platforma pro komunity a možnosti integrace online kurzů
|Budování komunit značek
|299 $/rok
|Diskusní fóra, hodnocení odpovědí
|Otevřená fóra Convo
|Zdarma
|Bettermode
|Fóra s bílou značkou pro webové stránky
|Zákaznické komunity na webových stránkách
|19 $/měsíc
|Telegram
|Monetizované vysílání, kanály a chat
|Živé vysílání + zasílání zpráv
|Zdarma
|Šifrovaný chat (1:1 + skupiny), volání přes WiFi, funguje s mobilními zařízeními
|1:1 a skupinové hovory
|Zdarma
|Hivebrite
|Fóra, správa událostí a pracovní portály
|Komunity absolventů
|Vlastní
15 nejlepších alternativ k Facebookovým skupinám
Otestovali jsme celou řadu komunitních platforem, abychom našli nejlepší alternativy ke skupinám na Facebooku, a rádi se s vámi podělíme o naše zjištění. Zde jsou nejlepší možnosti, které vám umožní vytvořit si vlastní online komunitu s vylepšenými uživatelskými zkušenostmi.
1. ClickUp (nejlepší pro skupinovou spolupráci s nástroji pro správu projektů a workflow)
Pokud hledáte alternativu ke skupinám na Facebooku, která vám pomůže navázat a budovat smysluplné vztahy s členy vaší komunity, ClickUp je přesně to, co potřebujete.
ClickUp je aplikace pro vše, co souvisí s prací , která kombinuje správu projektů, dokumenty a týmovou komunikaci, vše na jedné platformě – urychlené automatizací a vyhledáváním AI nové generace. Můžete ji použít k pozvání členů jako hostů nebo je přidat do svého pracovního prostoru pro hladkou spolupráci na projektech budování komunity.
S ClickUp Chat můžete posílat osobní zprávy pro individuální komunikaci. Pokud spolupracujete s členem týmu nebo mu poskytujete mentoring, můžete snadno proměnit své konverzace v praktické úkoly.
Na rozdíl od skupin na Facebooku nemusíte opakovaně přidávat více příloh. ClickUp Chat vám umožňuje propojit úkoly a zprávy, aby všichni znali kontext. Chat můžete také organizovat do prostorů vytvořením samostatných veřejných a soukromých kanálů pro různé nápady nebo projekty.
Potřebujete sdílet novinky pro celou komunitu? Použijte příspěvky k oznamování novinek, vyvolání diskuzí nebo sdílení zajímavých nápadů.
A to nejlepší? Pomocí funkce Vyhledávání v chatu můžete najít jakoukoli zprávu. Už nemusíte procházet stovky zpráv, abyste našli relevantní informace.
Začít je velmi snadné díky šabloně pro správu komunit ClickUp. Jedná se o připravené nastavení, které vám pomůže zorganizovat pracovní prostor, naplánovat komunikační strategie, zefektivnit pracovní postupy a začít budovat komunitu, aniž byste ztráceli čas přemýšlením, jak na to.
Nejlepší funkce ClickUp
- Snadno nahrávejte a sdílejte videa nebo návody na obrazovce, abyste mohli vizuálně sdělovat nápady nebo pokyny pomocí ClickUp Clips.
- Spolupracujte s členy komunity v reálném čase pomocí ClickUp Docs. Nabízí bezpečné ovládání přístupu, které zajišťuje soukromí a bezpečnost.
- Získejte automaticky souhrny projektů a sledujte průběh úkolů pomocí ClickUp Brain.
- Snadno zefektivněte strategie týmu a slaďte cíle pomocí předem připravených, přizpůsobitelných šablon komunikačních plánů.
- Zjednodušte si plánování obsahu pomocí šablon pro sociální média, které jsou připravené k okamžitému použití a navržené tak, aby vám ušetřily čas.
- Propojte ClickUp s více než 1 000 aplikacemi, jako jsou Slack, Google Drive a Zoom, a spravujte vše na jednom místě.
Omezení ClickUp
- Široká škála funkcí může nové uživatele zaskočit a jejich zvládnutí může vyžadovat určitý čas.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Naším úkolem bylo vytvořit virtuální organizaci, která by poskytovala dostatečnou strukturu, aniž by omezovala jednotlivé týmy, z nichž každý má odlišnou kulturu a styl práce. Tajemstvím úspěchu bylo přijetí skutečně zdola nahoru směřujícího přístupu, v rámci kterého všichni sdílejí své osvědčené postupy. Výsledkem je spolupracující virtuální kultura, která je skutečně samosprávná a neustále se zlepšuje díky inovacím a zpětné vazbě uživatelů.
2. Slack (nejlepší pro spolupráci na pracovišti a ve firmě)
Slack je oblíbený komunikační nástroj pro firemní spolupráci a správu online komunit. Na rozdíl od skupin na Facebooku je Slack přehledný a profesionální. Můžete vytvářet soukromé prostory nebo kanály pro konkrétní témata, připojovat soubory pro snadnou spolupráci a vytvářet podskupiny pro konkrétní diskuze.
Chcete se spojit s členem v reálném čase a vést podrobné konverzace? Použijte Huddle. Slack vám také umožňuje ukládat důležité zprávy samostatně, abyste k nim měli později snadný přístup.
Nejlepší funkce Slacku
- Připněte důležité zprávy a zdroje v kanálech, abyste k nim měli snadný přístup.
- Přizpůsobte si nastavení oznámení, abyste omezili rušivé vlivy.
- Nastavte si připomenutí v rámci konverzací, abyste měli přehled o důležitých úkolech.
Omezení Slacku
- Konverzace jsou v bezplatném tarifu automaticky mazány po 90 dnech.
Ceny Slacku
- Zdarma
- Výhoda: 8,75 $/měsíc
- Business+: 15 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Slacku
- G2: 4,5/5 (více než 33 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 27 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Slacku?
Nejlepšími aspekty Slacku jsou jeho intuitivní komunikační kanály, které umožňují organizovanou spolupráci v rámci našich týmů. Funkce jako diskuzní vlákna, sdílení souborů a integrace s nástroji jako Google Drive, Trello a Zoom zajišťují plynulý pracovní postup. Bezplatné tarify mají omezenou kapacitu úložiště pro sdílené soubory.
📖 Číst více: Nejlepší konkurenti Slacku
3. Discord (nejlepší pro hraní her a živé vysílání)
Discord nabízí nový způsob, jak propojit a rozvíjet vaši komunitu, zejména pro ty, kteří oceňují interakce v reálném čase. Skvěle se hodí pro živá vysílání, hraní her nebo neformální diskuse. Členové týmu mohou dokonce přidávat emodži a nálepky, vytvářet vlastní avatary a používat zvukové efekty, aby zvýšili zapojení komunity.
Chcete optimalizovat svůj server? Vyzkoušejte některé triky pro Discord, jako je vytváření kanálů zaměřených na konkrétní témata, aby byly konverzace soustředěné a přehledné. Můžete také nastavit vlastní oprávnění pro každý kanál, čímž zajistíte přístup k relevantnímu obsahu a zabráníte přeplněným chatům.
Nejlepší funkce Discord
- Integrujte platformy jako Twitch a YouTube, abyste centralizovali interakce komunity.
- Automatizujte úkoly, jako je vítání nových členů a správa rolí, pomocí AI botů.
- Komunikujte plynule pomocí hlasových i textových funkcí.
- Přidejte až 250 000 členů na servery Discord.
Omezení Discord
- Hlasový chat je sice k dispozici, ale postrádá vestavěné video funkce.
Ceny Discord
- Zdarma
- Discord Nitro Basic: 2,99 $/měsíc
- Discord Nitro: 9,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Discord
- Capterra: 4,7/5 (více než 450 recenzí)
- G2: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Discord?
Discord se mi líbí, protože je velmi snadný na používání. Je rychlý a má skvěle vypadající uživatelské rozhraní. Je velmi snadné vytvářet různé skupiny a komunity a je zábavné komunikovat s ostatními.
4. Mighty Networks (nejlepší pro vytváření online komunit s bílou značkou)
Mighty Networks vám umožňuje vytvořit plně značkovou a ziskovou komunitu. Na jednom místě můžete přidat své kurzy, členství a nabídky. Nabízí flexibilní stavební bloky zvané Spaces, které vám umožní přidat do vaší komunity vlastní funkce.
MightNetworks také umožňuje živé vysílání a chatování v reálném čase. Členové komunity se mohou snadno připojit z webu, Androidu nebo iOS a komunikovat mezi sebou prostřednictvím soukromých zpráv nebo chatů v malých skupinách.
Nejlepší funkce Mighty Networks
- Integrujte aplikace třetích stran pro pořádání akcí
- Snadné škálování bez omezení počtu hostitelů, členů nebo moderátorů
- Vyvíjejte značkovou mobilní aplikaci, abyste personalizovali zážitky své komunity.
- Vytvářejte knihovny zdrojů a plánujte obsah svých kurzů
Omezení Mighty Networks
- Nenabízí bezplatný tarif.
- Noví uživatelé, kteří jsou zvyklí na Facebookové skupiny, mohou mít zpočátku potíže s přizpůsobením se.
Ceny Mighty Networks
- Komunita: 49 $/měsíc
- Plán kurzů: 119 $/měsíc
- Podnikání: 219 $/měsíc
- Plán Path-to-Pro: 430 $/měsíc
Hodnocení a recenze Mighty Networks
- G2: 4,6/5 (více než 350 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 80 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Mighty Networks?
Po léta jsem hostil svou komunitu podcasterů a tvůrců obsahu ve skupině na Facebooku. Ale jedna VELKÁ věc, která nám vždy stála v cestě, byla rozptýlení. Nyní, v naší komunitě Mighty Network, Podcasters Connect, lidé vědí, že když vstoupí, nebudou bombardováni všemi rozptýleními, která jsou typická pro sociální média. Jedinou výzvou, kterou mám s Mighty Networks, je systém „Plan“. Převést stávající zákazníky na tuto platformu bylo těžší, než jsem si původně myslel. Ale pomalu se do toho dostávám.
💡Tip pro profesionály: Vytvořte pro svou komunitu mobilní aplikaci s kompletním brandingem pomocí Mighty Pro přidáním loga vaší firmy a barevného motivu.
5. LinkedIn (nejlepší pro profesionální networking a skupiny zaměřené na konkrétní odvětví)
Skupiny LinkedIn nabízejí fantastický způsob, jak vybudovat komunitu v rámci platformy sociálních médií. Je to podobné jako skupiny na Facebooku, ale s profesionálnějším nádechem. Tyto skupiny vytvářejí komunitní prostor, kde se mohou spojit lidé se stejnými zájmy, vyměňovat si nápady a společně růst.
Můžete nastavit pravidla skupiny, pozvat své kontakty, aby se připojili ke skupinám, a přidat odkaz na skupinu do svého profilu na LinkedIn. Pomáhá vám to zůstat v obraze ohledně trendů v oboru a zároveň budovat komunitu, která přináší skutečnou hodnotu. LinkedIn vám také umožňuje spouštět placené reklamy na propagaci vaší skupiny.
Nejlepší funkce LinkedIn
- Získejte přístup k globálním networkingovým příležitostem bez geografických omezení.
- Sdílejte blogy, whitepapery, infografiky, videa a další obsah s cílovým publikem.
- Využijte skupiny k provádění průzkumu trhu a sledování aktuálních trendů.
Omezení LinkedIn
- Nenabízí vestavěné možnosti zpeněžení vaší skupiny.
- Živé vysílání je příliš složité, vyžaduje schválení a externí software pro nastavení.
Ceny LinkedIn
- Zdarma
- Premium: 29,99 $/měsíc
- Podnikání: 59,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze na LinkedIn
- G2: 4,3/5 (více než 350 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o LinkedIn?
Líbí se mi, že lidé mohou sdílet relevantní a důležité obsahy v rámci skupiny, společné zájmy, důležité pracovní nabídky a články (na LinkedIn). Přál bych si, aby bylo snazší vyhledávat obsah z minulých příspěvků, místo toho, aby bylo nutné dlouho scrollovat.
✨ Zajímavost: Skupiny na LinkedIn existují již od roku 2005, což z nich dělá jeden z nejstarších online nástrojů pro správu komunit, který se dodnes používá!
6. Discourse (nejlepší pro vytváření strukturovaných komunitních fór s otevřeným zdrojovým kódem)
Discourse je open-source platforma hostovaná na GitHubu. Je to jako moderní verze klasických diskusních fór. Discourse vám umožňuje přidat moderátory komunity a má praktickou funkci oznámení, která vás informuje, když někdo odpoví na vaše příspěvky.
Discourse je však ve srovnání s některými pokročilejšími komunitními platformami velmi základní. Nejvhodnější je pro komunity vývojářů s určitými znalostmi programování, protože jeho nastavení může být složité.
Nejlepší funkce Discourse
- Sledujte a spravujte obsah efektivně pomocí jednoduchého systému front pro moderátory.
- Přizpůsobte si oznámení nastavením podrobných upozornění, abyste mohli sledovat konkrétní kategorie.
- Udržujte přehled a efektivně řešte problémy pomocí nezbytného sledování protokolů.
- Sledujte interakce uživatelů hladce pomocí užitečných poznámek zaměstnanců pro zapojení více členů.
Omezení diskuze
- Discourse je navržen s ohledem na vývojáře a pro jeho hostování a nastavení jsou nutné znalosti systémové správy.
- Přechod z jiné osobní komunitní platformy na Discourse může být obtížný a časově náročný.
Ceny Discourse
- Začátečník: 20 $/měsíc
- Standard: 100 $/měsíc
- Podnikání: 500 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Discourse
- Capterra: Nedostatek recenzí
- G2: 4,0/5 (více než 60 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Discourse?
Discourse je velmi snadno použitelný a umožňuje otevřenou diskusi na platformě ve stylu fóra. Je velmi přizpůsobitelný, můžete vytvářet různá témata a kategorie a také sledovat aktivitu uživatelů.
💡Tip pro profesionály: Pokud nejste technicky zdatní, Discourse nabízí službu, která vám komunitu vytvoří, ale má vysokou cenu – kolem 100 dolarů měsíčně.
7. Circle (nejlepší pro komunitní platformy s integrovanými nástroji pro tvorbu kurzů)
Circle je komunitní platforma pro tvůrce, kouče a podnikatele, kteří chtějí získávat pasivní příjem prostřednictvím svých kurzů a akcí. V rámci platformy můžete vytvářet skupiny založené na kohortách a postupné lekce, posílat hromadné přímé zprávy a provádět osobní nebo skupinové koučovací sezení.
Umožňuje vám dokonce vytvořit osobní domovskou stránku pro všechny členy komunity a zasílat automatické týdenní souhrny, které zvyšují zapojení uživatelů. Nejlepší funkcí Circle je živé video. Můžete nastavit pracovní dobu, pořádat živé AMA relace a vysílat živé přenosy, abyste mohli komunikovat se svou komunitou.
Nejlepší funkce Circle
- Přizpůsobte platformu tak, aby odrážela jedinečnou identitu vaší značky.
- Usnadněte soukromé a přímé zasílání zpráv a skupinové diskuse, abyste podpořili hlubší vztahy.
- Vytvářejte vlastní vstupní stránky pro živé události
Omezení kruhů
- Prostory nejsou univerzální; nelze kombinovat diskuse s prostory pro kurzy.
- Aplikace pro Android je omezená a neexistuje možnost white label aplikace.
Ceny Circle
- Profesionální: 89 $/měsíc
- Podnikání: 199 $/měsíc
- Podnik: 360 $/měsíc
- Plus Branded App: Individuální ceny
Hodnocení a recenze kruhů
- G2: 4,8/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Circle?
Circle. so vyniká intuitivním a uživatelsky přívětivým rozhraním, které zjednodušuje budování a správu komunit.
✨ Zajímavost: Prostor ve stylu vodního chladiče společnosti Circle umožňuje neformální diskuse, což je skvělé pro navazování kontaktů mimo téma v profesionálních skupinách.
8. Kajabi Communities (nejlepší pro pořádání a prodej online kurzů)
Kajabi je široce uznávaná platforma pro budování a správu online podnikání. Umožňuje vám vytvořit vlastní značkovou webovou stránku, navrhovat kurzy nebo coachingové programy, zpracovávat platby, provádět marketingové kampaně a nastavovat prodejní kanály – to vše z jednoho místa.
To, co odlišuje Kajabi jako alternativu ke skupinám na Facebooku, je jeho funkce Community Product. Tento nástroj vám umožňuje vytvořit komunitní prostor přímo na vašem webu, který funguje podobně jako fórum.
Nejlepší funkce komunit Kajabi
- Vytvořte členskou webovou stránku pomocí robustního nástroje pro tvorbu webových stránek
- Získejte přístup k široké škále přizpůsobitelných šablon úvodních stránek.
- Využijte integrované nástroje pro e-mailový marketing pro plynulou komunikaci ve skupině.
- Využijte software pro prodejní trychtýř k oslovení potenciálních zákazníků v každé fázi jejich cesty.
- Vytvářejte gamifikované vzdělávací zážitky s možností sledování pokroku, kvízy a certifikáty.
Omezení komunit Kajabi
- Omezené nástroje pro zapojení studentů a komunity
- Ceny mohou být pro účely budování komunity vysoké.
Ceny Kajabi Communities
- Kickstarter: 69 $/měsíc
- Základní: 149 $/měsíc
- Růst: 199 $/měsíc
- Výhoda: 399 $/měsíc
Hodnocení a recenze komunit Kajabi
- G2: 4,3/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o komunitách Kajabi?
Snadno implementovatelná platforma, která v sobě spojuje kurzy, webové stránky, e-mail, nákupní košík a mnoho dalšího. Nabízí tagování, e-mailové sekvence, kvízy, podcasty, blogy, hosting videí a neuvěřitelnou flexibilitu.
9. Patreon (nejlepší pro vytváření komunity za účelem zpeněžení obsahu)
Patreon usnadňuje tvůrcům obsahu rozšiřování a zpeněžování jejich komunit. Jedná se o členskou platformu, která vám umožňuje snadno vydělávat prostřednictvím předplatných služeb. Nastavení je jednoduché: zaregistrujte se, vytvořte si úrovně předplatného a začněte svým fanouškům nabízet exkluzivní výhody. Mezi tyto výhody může patřit přístup k vašemu feedu na Patreonu, skupinové chaty pouze pro členy, fóra a další speciální bonusy.
Patreon nabízí způsob, jak se spojit se svým publikem na hlubší úrovni. Svým fanouškům poskytnete VIP zacházení a zároveň vybudujete udržitelnou komunitní strukturu kolem své práce. Kdo by to nemiloval?
Nejlepší funkce Patreonu
- Vytvořte exkluzivní fóra pro konkrétní úrovně členství pomocí integrace Discourse.
- Přiřaďte na Discord rolí na základě úrovní, abyste ocenili věrné příznivce.
- Získejte stálý příjem díky opakovaným předplatným
Omezení Patreonu
- Nabízí méně možností kontroly než správa skupin na vašem vlastním webu.
- Patreon si strhává procentuální podíl z vašich výdělků získaných prostřednictvím platformy.
Ceny Patreonu
- Zdarma
- Výhoda: 8 % z výdělků
- Premium: 12 % z výdělků
Hodnocení a recenze Patreonu
- G2: 4,1/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Patreonu?
Patreon je skvělý způsob, jak se spojit se svými zákazníky a dát jim pocit, že jsou součástí speciální komunity.
🧠 Věděli jste, že... Tvůrci na Patreonu od jeho spuštění vydělali celkem přes 8 miliard dolarů, což z něj dělá špičkovou platformu pro komunity zaměřené na zisk.
10. BuddyBoss (nejlepší pro budování přizpůsobitelných online komunit)
BuddyBoss začínal jako open-source software, který uživatelům dával svobodu upravovat a přizpůsobovat si ho podle svých představ. Postupem času se vyvinul v online platformu pro komunity.
S BuddyBossem můžete přímo na svém webu WordPress vytvořit komunitní prostředí podobné Facebooku. Umožňuje vám přidat vlastní funkce pro budování a správu komunity, jako jsou online obchody, překlady, přehledy aktivit a zmínky. Má však omezené možnosti designu, takže budete potřebovat dobrý motiv, aby byl váš web vizuálně atraktivní.
Nejlepší funkce BuddyBoss
- Vytvářejte uživatelské profily, novinky, soukromé zprávy, fóra a sociální skupiny pomocí integrovaných funkcí.
- Integrujte je hladce s LearnDash a WooCommerce a prodávejte obsah prostřednictvím předplatného nebo jednorázových plateb.
- Zvyšte zapojení členů přidáním gamifikace, pracovních nabídek, událostí a dalších funkcí pomocí kompatibilních pluginů WordPress.
Omezení BuddyBoss
- Ačkoli jsou uživatelsky přívětivé, může vám jejich zvládnutí zabrat nějaký čas, pokud jste nováčkem v oblasti WordPressu nebo komunitních platforem.
- Pro některé funkce mohou být vyžadovány další pluginy.
Ceny BuddyBoss
- Plán pro jednu stránku: 299 $/rok
- Pět webových stránek: 349 $/rok
- Plán Ten Site: 449 $/rok
- Standardní tarif: 179 $/měsíc, fakturováno ročně
- Služba Done For You: Za jednorázový příplatek 1 999 $ nabízí tato služba vylepšené služby v oblasti brandingu a marketingového designu, které jsou přidány ke standardnímu balíčku.
- Doplněk pro vývojáře: Jednorázový poplatek 299 $.
Hodnocení a recenze BuddyBoss
- Žádné recenze nejsou k dispozici.
11. Reddit (nejlepší pro spojení s podobně smýšlejícími lidmi v niche komunitách)
Reddit funguje podobně jako skupiny na Facebooku, ale poskytuje vám větší kontrolu nad vaší komunitou a nezasahuje do uživatelských dat. Můžete založit subreddit, který spojí lidi se společnými zájmy, aby mohli diskutovat o tématech přehledným způsobem. Uživatelé se také mohou přihlásit k odběru konkrétních komunit nebo témat, což pomáhá budovat pocit sounáležitosti a příslušnosti.
Značky mohou vytvářet subreddity, aby mohly odpovídat na dotazy a zpětnou vazbu uživatelů a zapojit se do diskuzí se svou cílovou skupinou. Komunity Reddit také pomáhají firmám porozumět problémům, preferencím a trendům svých zákazníků prostřednictvím sledování konverzací.
Nejlepší funkce Redditu
- Na Redditu si můžete vybrat ze čtyř typů komunit: veřejné, omezené, soukromé nebo pouze pro prémiové členy.
- Přidejte jedinečná pravidla a pokyny přizpůsobené každému subredditu.
- Hlasujte pro nebo proti obsahu na základě jeho relevance, zajímavosti a užitečnosti pro komunitu.
Omezení Redditu
- Žádná vestavěná možnost zpeněžit vaši skupinu nebo přímo generovat příjmy
- Chybí funkce videochatu, což omezuje možnosti interakce v reálném čase.
Ceny Redditu
- Vytvoření subredditu je pro uživatele i firmy zdarma. Reklamy jsou placené.
Hodnocení a recenze na Redditu
- G2: 4,2/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Redditu?
Reddit je vynikající platforma sociálních médií, která umožňuje svým uživatelům připojit se ke komunitě, publikovat obsah a zapojit se do diskusí s ostatními uživateli.
💡Tip pro profesionály: Využijte systém odměn Reddit k udělování „ocenění“ členům s výjimečnými příspěvky nebo komentáři, čímž podpoříte zapojení komunity.
12. Bettermode (nejlepší pro správu profesionálních zákaznických komunit s bílou značkou na vašem webu)
Hledáte způsob, jak vybudovat značkovou zákaznickou komunitu přímo na webových stránkách vaší společnosti? Bettermode (dříve Tribe) by mohl být přesně to, co potřebujete. Tato white-label platforma se integruje přímo do vašich firemních stránek a poskytuje vám profesionální fórum, kde se vaše publikum může spojit a zapojit.
S Bettermode můžete vést diskuse, sdílet obsah a vytvořit mobilní aplikaci s vaší značkou. Vaši zákazníci se mohou účastnit zveřejňováním obrázků a videí, účastí v anketách a zapojením se do diskusí organizovaných konkrétními komunitními prostory.
Nejlepší funkce Bettermode
- Nastavte automatizační pravidla, abyste omezili spam a zajistili soukromí a bezpečnost komunity.
- Umožněte diskuze na fóru pod značkou vaší společnosti.
- Efektivně organizujte konverzace pomocí prostorů
Omezení Bettermode
- Ve srovnání s jinými komunikačními nástroji pro pracoviště postrádá chatovací funkce.
- Nepodporuje pořádání akcí
Ceny Bettermode
- Zdarma
- Lite: 24 $/měsíc
- Výhody: 59 $/měsíc
- Podnikání: 119 $/měsíc
Hodnocení a recenze Bettermode
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (90+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Bettermode?
Jeho používání je velmi jednoduché, získáte v podstatě stavební kameny, ze kterých můžete vytvořit svou komunitní platformu, a poté můžete přidat další funkce a vlastní prvky, pokud budete chtít.
💡Tip pro profesionály: K monitorování trendů a zapojení ve vaší komunitě můžete využít přizpůsobitelný analytický panel Bettermode.
13. Telegram (nejlepší pro hostování velkých skupin s monetizovanými vysíláními a kanály)
Telegram začínal jako aplikace pro komunitní chat, ale dnes je mnohem víc než jen to. Představte si ho jako kombinaci e-mailu, živého vysílání a zasílání zpráv. Ve skupině můžete posílat zprávy, sdílet videa a nahrávat soubory.
Umožňuje vám nastavit různé kanály a vytvářet komunity zaměřené na konkrétní témata. Můžete také připnout pravidla skupiny a důležité zprávy. To, co dělá Telegram skvělou alternativou ke skupinám na Facebooku, je jeho možnost vysílat živě a spojit se s členy vaší cílové skupiny v reálném čase.
Nejlepší funkce Telegramu
- Vytvářejte skupiny s až 200 000 členy
- Odpovídejte na konkrétní zprávy ve skupinových chatech přejetím prstem doleva a zadáním své odpovědi.
- Zmíňte členy ve skupinovém chatu, abyste upoutali jejich pozornost a okamžitě je zapojili do konverzace.
Omezení aplikace Telegram
- Převážně jednosměrné, bez skutečné interakce komunity
- Nepodporuje živé události ani online kurzy
Ceny Telegramu
- Zdarma
Hodnocení a recenze Telegramu
- Capterra: 4,7/5 (více než 6 000 recenzí)
- G2: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Telegramu?
Na Telegramu se mi líbí možnost vytvářet velké skupiny, kanály a sdílet soubory až do velikosti 2 GB, což je fantastické.
💡Tip pro profesionály: Vyzkoušejte ankety a kvízy v aplikaci Telegram, díky kterým budou vaše kanály interaktivnější a členové zůstanou zapojení.
14. WhatsApp (nejlepší pro budování osobních i profesionálních komunit)
WhatsApp je sice široce používán jako aplikace pro osobní zasílání zpráv, ale umožňuje uživatelům také vytvářet soukromé (bezplatné nebo placené) komunitní prostory, kde se mohou spojit s podobně smýšlejícími lidmi, stávajícími zákazníky nebo potenciálními klienty. WhatsApp podporuje skupinové chaty, zasílání obchodních zpráv a dokonce i hlasové a videohovory pro plynulou komunikaci v reálném čase.
Můžete posílat oznámení komunity v obecné chatovací místnosti, vytvářet komunitní události a využívat umělou inteligenci k získání rychlých odpovědí na jakékoli otázky. Navíc velká velikost skupin na WhatsApp vám umožňuje spojit se s mnoha členy na jednom místě.
Nejlepší funkce WhatsApp
- Vytvořte v rámci komunity podskupiny pro konkrétní témata.
- Schvalujte nebo odstraňujte členy a kontrolujte, kdo může posílat zprávy do skupiny.
- Přidávejte členy pomocí odkazů nebo přímo z kontaktů
Omezení WhatsApp
- Kdokoli, kdo má vaše telefonní číslo, má přístup k vašim osobním údajům a statusu, pokud neupravíte nastavení soukromí.
- WhatsApp omezuje počet obrázků, které můžete odeslat najednou.
Ceny WhatsApp
- Zdarma
Hodnocení a recenze WhatsApp
- G2: 4,7/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 15 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o WhatsApp?
Osobně se domnívám, že WhatsApp má po celém světě širokou uživatelskou základnu, což z něj činí nejlepší platformu pro oslovení co nejširšího publika pro obchodní účely. Tato platforma je dostupná na všech zařízeních, což zákazníkům usnadňuje kontaktování kdykoli.
📖 Číst více: Nejlepší alternativy WhatsApp pro podnikání
15. Hivebrite (nejlepší pro budování sítí absolventů a profesionálních komunit)
Hivebrite je specializovaná platforma pro soukromé komunity, vytvořená s ohledem na sítě absolventů. Nabízí funkce jako diskusní fóra, skupiny a podskupiny, značkovou mobilní aplikaci a dokonce i pracovní portál pro sdílení pracovních příležitostí. Můžete ji propojit se svým CRM a snadno spravovat živé události, prodej vstupenek a seznamy účastníků.
Umožňuje také vytvářet vlastní profily, které omezují viditelnost a vyhledatelnost členů, takže členové komunity nemohou posílat spamové zprávy ostatním. Hivebrite se však více zaměřuje na networking než na budování aktivní komunity s vysokou mírou zapojení.
Nejlepší funkce Hivebrite
- Založte regionální pobočky, abyste mohli oslovit místní komunity a rozšířit svůj dosah.
- Získejte přístup k cenným datům a analytickým nástrojům, abyste mohli sledovat zapojení uživatelů a zlepšovat výkonnost.
- Organizujte a spravujte živé události hladce díky integrovaným funkcím plánování.
- Vytvořte značkové mobilní aplikace, které členům vaší komunity nabídnou personalizovaný zážitek.
Omezení Hivebrite
- Design a rozhraní platformy mohou působit trochu zastarale.
Ceny Hivebrite
- Connect: 799 $/měsíc
- Rozsah: Individuální ceny
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Hivebrite
- G2: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 60 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Hivebrite?
Hivebrite vyniká flexibilním designem, snadnou implementací, snadnou integrací, funkcemi pro interakci členů a zákaznickou podporou. Bez nutnosti (nebo s minimálními) technickými znalostmi můžete přizpůsobit rozložení každé stránky pomocí prvků stránky typu drag-and-drop a automatizovaného obsahu.
Vylepšete si Facebookové skupiny pomocí ClickUp
Skupiny na Facebooku jsou samozřejmě pohodlným způsobem, jak se spojit s lidmi, rozšířit svou síť kontaktů a propagovat své produkty. Chcete-li však vybudovat a rozvíjet skutečně prosperující online komunitu, potřebujete specializovanou platformu pro komunity, která umožňuje snadné přizpůsobení a organizovanou interakci.
Pro jednoduchou profesionální komunitu jsou LinkedIn Groups nejlepší alternativou k Facebooku. Pokud chcete vytvořit specializovanou komunitu pro svou značku, Mighty Networks by mohlo být tím pravým řešením. Pokud však hledáte platformu, která usnadňuje spolupráci, ClickUp je nejlepší alternativou k Facebookovým skupinám.
S ClickUpem můžete snadno budovat a spravovat svou online komunitu, spolupracovat s členy skupiny, sledovat průběh úkolů, automatizovat opakující se úkoly a mnoho dalšího.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a posuňte své úsilí v budování komunity na vyšší úroveň!