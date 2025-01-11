Notebook LM vs. Obsidian: Která aplikace pro pořizování poznámek je lepší?

Máte někdy pocit, že se topíte v moři poznámek? Poznámky z jednání roztroušené po jedné aplikaci, seznamy úkolů týmu načmárané v diáři a velké nápady, které vám proklouznou mezi prsty, než stačí nabýt konkrétní podobu.
Může to být ohromující.
Právě v tomto ohledu může správná aplikace pro pořizování poznámek změnit vše. Nástroje jako NotebookLM a Obsidian zefektivňují vaše pracovní postupy, propojují vaše myšlenky a vnášejí pořádek do chaosu.
V tomto blogovém příspěvku porovnáme tyto dva nástroje a prozkoumáme jejich jedinečné funkce, silné stránky a rozdíly, abychom vám pomohli rozhodnout, který z nich vyhovuje vašemu stylu. A pokud vám ani jeden z nich nepřipadá jako „ten pravý“, zůstaňte s námi – máme pro vás divokou kartu, která by mohla všem ukrást show.
Pojďme se pustit do debaty Notebook LM vs. Obsidian a najít tu správnou aplikaci pro vaše potřeby při psaní poznámek.
Co je NotebookLM?
NotebookLM, vyvinutý společností Google Labs, je inovativní nástroj umělé inteligence pro pořizování poznámek, který představuje přechod od statických úložišť poznámek k dynamickým, interaktivním znalostním systémům.
Promění se v experta díky nahrávání PDF souborů, videí, dokumentů a webových stránek. Shrnuje nahrané soubory a generuje kreativní výstupy založené na vašich materiálech, doplněné o relevantní zdroje.
Navíc, protože se jedná o váš Notebook, vaše data nejsou nikdy používána k trénování algoritmu NotebookLM.
Nejlepší funkce NotebookLM
NotebookLM nabízí několik funkcí, které pomáhají studentům, výzkumným pracovníkům, freelancerům a firmám zvýšit produktivitu.
Podívejme se, jak můžete pomocí NotebookLM vylepšit svůj pracovní postup:
Funkce č. 1: Audio přehledy
Představte si, že své dokumenty proměníte v podcastové rozhovory mezi dvěma hlasy umělé inteligence. Jediným kliknutím si můžete poslechnout tyto „hluboké“ diskuse a vstřebat nahrané informace i na cestách.
NotebookLM prohledává přepsané konverzace, aby našel konkrétní informace, a ušetří vám tak práci s prohledáváním dlouhých zvukových souborů kvůli klíčovým detailům. Umožňuje také vytvořit veřejný odkaz na zvukový soubor a sdílet jej se svým týmem.
Funkce č. 2: Vyhledávání citací
NotebookLM vyhledává odpovědi na vaše otázky s citacemi, které odkazují přímo na původní zdroje. To znamená, že vždy budete vědět, odkud informace pocházejí, aniž byste museli ztrácet čas ručním ověřováním faktů ve vyhledávačích.
Jeho klíčovou vlastností je, že odpovědi v chatu vycházejí pouze z vámi poskytnutých zdrojů, pokud ho nepožádáte o něco kreativního, jako je přepsání příběhu.
📌 Poznámka: NotebookLM v současné době podporuje různé typy zdrojů, včetně Google Docs, Google Slides, souborů PDF, souborů Markdown, webových adres URL, adres URL veřejných videí na YouTube a zvukových souborů.
Funkce č. 3: Analýza více dokumentů
Notebook LM dokáže analyzovat několik článků a dokumentů současně, což vám pomůže najít společná témata, různé názory a nové trendy v různých zdrojích.
Je to jako mít super výkonného asistenta, který dokáže rychle zpracovat velké množství informací a ušetřit vám tak čas a námahu.
Funkce č. 4: Strukturované formáty pro psaní projektů
NotebookLM promění neuspořádané poznámky v přehledné dokumenty. Vyberte sadu poznámek a požádejte nástroj, aby vytvořil něco nového. Na základě vaší žádosti navrhne formáty, jako je tematický přehled nebo studijní průvodce.
Můžete zadat vlastní pokyny a přetvořit své poznámky na e-mailový zpravodaj, osnovu scénáře, marketingový plán a další. Jakmile dokončíte návrh, můžete jej exportovat do Google Docs a provést finální úpravy.
Ceny NotebookLM
- Bezplatné použití (aktuálně ve fázi beta)
Co je Obsidian?
Obsidian je flexibilní aplikace pro pořizování poznámek zaměřená na ochranu soukromí s mnoha pluginy a motivy, které se přizpůsobí vašemu způsobu myšlení a práce. Ukládá poznámky lokálně do vašeho zařízení, takže k nim máte rychlý přístup i offline.
Nejlepší funkce Obsidianu
Několik funkcí v Obsidianu usnadňuje psaní poznámek. Pojďme si je společně prohlédnout:
Funkce č. 1: Seznamy úkolů
Obsidian vám umožňuje navrhnout standardizovaný formát pro váš seznam úkolů a rozdělit úkoly do sekcí, jako jsou schůzky s klienty, tréninkové plány nebo kreativní projekty.
Umožňuje vám také sledovat a spravovat úkoly v celém vašem úložišti Obsidian. Můžete vyhledávat úkoly, označovat je jako splněné odkudkoli a využívat funkce jako termíny splnění, opakující se úkoly, data dokončení, podsady kontrolních seznamů a pokročilé filtrování.
Funkce č. 2: Grafické zobrazení
Grafické zobrazení v Obsidianu vám poskytuje přehled o celém vašem úložišti a ukazuje, jak jsou všechny vaše poznámky propojeny.
Každá poznámka se zobrazuje jako uzel a čáry představují propojení mezi nimi. Můžete přiblížit konkrétní skupiny, filtrovat podle značek nebo odkazů a přizpůsobit vzhled, aby bylo snazší vizuálně prozkoumávat složité myšlenky.
Funkce č. 3: Vizualizace plátna
Obsidian má vestavěný nástroj s názvem „Canvas“, který vám umožňuje mapovat nápady jako karty na tabuli. Tyto karty můžete libovolně přesouvat, seskupovat a propojovat a vytvářet tak nelineární znázornění svých myšlenek.
Můžete do ní vkládat online poznámky, obrázky, soubory PDF, videa, audio a články. Soubory Canvas jsou navíc uloženy lokálně v otevřeném formátu JSON, takže je lze snadno integrovat s jinými nástroji, aplikacemi, skripty a šablonami Obsidian.
Funkce č. 4: Rozmanité možnosti publikování
Nyní můžete své prosté textové poznámky a obrázky proměnit ve sdílenou webovou stránku. Obsidian Publish vám umožňuje vytvořit veřejnou wiki, znalostní databázi nebo digitální zahradu, díky čemuž budou vaše myšlenky a informace dostupné online.
Vzhled svého webu Obsidian Publish můžete plně přizpůsobit pomocí CSS a Javascriptu. Mezi další funkce patří náhledy při najetí myší pro rychlé zobrazení odkazovaných stránek a rychlá úprava textu, to vše díky jednoduchosti Markdownu.
Můžete také použít skládané stránky k procházení odkazů v horizontálních panelech, jako byste listovali papíry, a zpětné odkazy, které automaticky zobrazují seznam stránek odkazujících na stránku, kterou právě prohlížíte.
Ceny Obsidian
- Osobní použití: Navždy zdarma
- Komerční použití: 50 $/rok na uživatele
- Synchronizace (doplněk): 5 $/měsíc na uživatele, účtováno měsíčně
- Publikování (doplněk): 10 $/měsíc za uživatele, fakturováno měsíčně
Bonus: ClickUp vs. Obsidian
NotebookLM vs. Obsidian: Porovnání funkcí
Na první pohled může být obtížné rozlišit mezi NotebookLM a Obsidian pouze na základě jejich klíčových funkcí. Níže uvedená tabulka poskytuje přehled jejich hlavních rozdílů.
|Funkce
|NotebookLM
|Obsidian
|AI asistent
|✅
|❌
|Spolupráce v reálném čase
|✅
|✅
|Graf znalostí
|❌
|✅
|Zpětné odkazy
|❌
|✅
|Mobilní aplikace
|✅
|✅
|Synchronizace mezi zařízeními
|✅
|❌
|Funkce offline
|❌
|✅
|Podpora Markdown
|❌
|✅
|Kontrola pravopisu
|✅
|✅
|Podpora API
|❌
|✅
|Vložit z webů třetích stran
|✅
|✅
Pojďme se nyní podívat na podrobnosti.
Funkce č. 1: Uživatelské rozhraní a organizace výzkumu
NotebookLM zjednodušuje váš pracovní postup tím, že vám pomáhá kombinovat dokumenty a extrahovat klíčové informace, což je ideální pro úkoly, jako je studium nebo brainstorming. Například dokáže shrnout kapitoly, odpovědět na otázky a vytvořit studijní pomůcky, které vám pomohou soustředit se na učení.
Obsidian naproti tomu nabízí přizpůsobitelný systém úložiště s funkcemi, jako je rozdělené zobrazení. To vám umožní pracovat na více poznámkách současně, což je vynikající pro multitasking a prozkoumávání souvislostí mezi nápady.
Vítěz 🏆
Oba nástroje AI jsou skvělé, takže si vyberte ten, který nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu!
- Pokud oceníte shrnutí a automatizaci založené na umělé inteligenci, NotebookLM je jasnou volbou.
- Pokud však pro vás jsou přizpůsobení a kontrola nezbytné, Obsidian je jasnou volbou.
Funkce č. 2: Zpětné odkazy a správa znalostí
Systém správy znalostí NotebookLM se zaměřuje na propojování zdrojů. Při shrnování nebo odpovídání na otázky propojuje odpovědi s jejich původními zdroji po prohledání internetu. Tato transparentnost je velmi užitečná pro výzkumníky nebo kohokoli, kdo potřebuje sledovat, odkud informace pocházejí.
Obsidian naopak využívá grafický přístup. Umožňuje vám vytvořit „síť“ propojených myšlenek a nápadů, která je ideální pro budování osobních wiki nebo dlouhodobých znalostních systémů. Díky funkci Canvas můžete vidět, jak vše dohromady souvisí, z pohledu nejvyšší úrovně.
Vítěz 🏆
Opět je to remíza!
- NotebookLM je skvělý pro sledování zdrojů, ideální pro akademiky a výzkumníky.
- Obsidian vyniká svými vizuálními nástroji, které jsou ideální pro budování propojených znalostních systémů.
Funkce č. 3: Týmová spolupráce
Pokud váš tým používá Google Workspace, NotebookLM se hladce integruje do vašich pracovních postupů. Tento nástroj umělé inteligence vám umožňuje nahrát marketingovou prezentaci, generovat souhrny nebo postřehy a sdílet je přímo s kolegy, čímž odemyká svou schopnost zvýšit soulad a produktivitu.
Obsidian je naopak více přizpůsoben individuálnímu použití. Sdílené úložiště je sice možné pomocí pluginů nebo nástrojů třetích stran, ale není tak plynulé jako funkce pro spolupráci v NotebookLM.
Obsidian však nabízí kompletní historii verzí pro každou poznámku, což usnadňuje sledování změn, což je obzvláště užitečné, když je zapojeno více uživatelů.
Vítěz 🏆
NotebookLM vede! Pro týmy odemyká NotebookLM díky hladké integraci s Google Workspace a funkcím pro spolupráci svého AI nástroje plný potenciál sdílené produktivity. Obsidian vyniká pro individuální pracovní postupy, ale zaostává v oblasti nativní týmové spolupráce.
Funkce č. 4: Offline funkce a ukládání dat
NotebookLM funguje téměř výhradně v cloudu a k analýze a organizaci vašich dokumentů využívá servery Google. To znamená, že k využívání jeho funkcí budete potřebovat připojení k internetu.
Ačkoli je NotebookLM výhodný z hlediska přístupnosti a spolupráce, nemusí vyhovovat uživatelům, kteří potřebují silné offline funkce nebo se obávají o soukromí svých dat.
Naopak Obsidian je hrdý na to, že je primárně offline. Používá otevřené, neproprietární soubory, které zabraňují uzamčení a uchovávají nahraná data. Tento přístup vám dává jistotu ohledně soukromí a zajišťuje, že můžete pokračovat v práci i bez připojení k internetu.
Vítěz 🏆
Obsidian v této oblasti vítězí. Jeho design zaměřený na offline režim a použití neproprietárních formátů souborů zajišťují, že uživatelé si zachovají plné vlastnictví svých dat i při práci bez připojení k internetu.
NotebookLM vs. Obsidian na Redditu
Při výzkumu NotebookLM vs. Obsidian jsme použili Reddit, abychom zjistili, co si myslí uživatelé.
Jak to vyjádřil jeden uživatel:
Vše, co vložím do Obsidianu, je navždy moje a pokud se tak rozhodnu, zcela soukromé a lokální. Vše, co vložíte do NotebookLM, není moje, dokud o tom rozhodne Google, a není ani zdaleka soukromé, bez ohledu na to, co chci. „Cool“ faktor je pro mě irelevantní, pokud si nemůžu být jistý, že moje data jsou v bezpečí a navždy moje.
Na druhou stranu, jiný uživatel Redditu chválí užitečnost NotebookLM pro studenty, kteří mají málo času:
Právě teď se intenzivně zabývám bezpečnostními white papery. Často mám více zdrojů a ty jsou obvykle matoucí. Zadávám do něj všechny informace, které mám, poslechnu si přehled a pak se na všechno ptám jako blázen. Žádám o příklady z příbuzných oborů, kterým rozumím lépe, žádám o FAQ a pak žádám o backtesting. Jelikož jsem student na plný úvazek a mám dvě práce, nakonec toho hodně dělám v autobusech, mezi hodinami, směnami atd. Je to jako mít na plný úvazek výzkumného administrátora pro velmi specifické téma.
Ačkoli NotebookLM a Obsidian mají na Redditu mnoho dalších uživatelských recenzí, oba nástroje mají i své kritiky. Jaký je tedy výsledek tohoto souboje AI nástrojů pro pořizování poznámek?
Počkejte chvíli, protože vám chceme představit komplexní platformu pro zvýšení produktivity.
Seznamte se s ClickUp: nejlepší alternativou k NotebookLM vs. Obsidian
NotebookLM i Obsidian jsou každý svým způsobem vynikající. Ale co když potřebujete víc než jen pořizování poznámek? Co když chcete kombinovat své poznámky s řízením úkolů, týmovou spoluprací a sledováním projektů, a to vše na jednom místě?
Vyzkoušejte ClickUp, robustní alternativu k NotebookLM a Obsidian. Jedná se o komplexní nástroj pro zvýšení produktivity, který zlepší váš život i práci.
Pojďme společně prozkoumat její funkce. 👇
ClickUp je o krok napřed #1: ClickUp Docs
ClickUp Docs vám umožňuje vytvářet wiki, znalostní báze, kontrolní seznamy nebo podrobné poznámky přizpůsobené vašim preferencím. Můžete také použít intuitivní možnosti stylizace, jako jsou bannery, tabulky a editace formátovaného textu.
Navíc vám vnořené stránky a zpětné odkazy pomohou vytvořit propojený systém správy dokumentů s bonusem v podobě propojení s vašimi úkoly a projekty, aby váš pracovní postup plynule pokračoval.
A tady je zásadní změna: jakoukoli poznámku můžete proměnit v úkol, přiřadit ji sobě nebo členovi týmu a sledovat její průběh, aniž byste museli dokument opustit. Je to ideální řešení pro ty, kteří chtějí mít své nápady a úkoly na jednom místě.
👀 Věděli jste, že... Sdílení dokumentů v rámci platformy je stejně snadné. Vytvořte sdílenou URL adresu a nastavte oprávnění, abyste mohli rozhodnout, kdo může dokumenty upravovat – váš tým, externí zainteresované strany nebo veřejnost.
ClickUp má navrch #2: ClickUp Notepad
Představte si, že můžete snadno zaznamenávat prchavé myšlenky, odkazy a úkoly, aniž byste narušili svůj pracovní postup. ClickUp Notepad to umožňuje díky integrovanému řešení pro rychlé pořizování poznámek v rámci vašeho stávajícího pracovního postupu.
Vaše poznámky jsou uloženy na stejné platformě jako vaše úkoly, kalendáře a cíle, což usnadňuje koordinaci práce týmu, aniž byste museli přecházet mezi několika aplikacemi.
Navíc jsou vaše poznámky ve výchozím nastavení soukromé, takže je nikdo jiný ve vašem pracovním prostoru nemůže vidět. Díky tomu si můžete zapisovat osobní myšlenky, aniž byste se museli obávat sdílení citlivých informací.
💡Tip pro profesionály: Použijte rozšíření ClickUp pro Chrome a pořizujte poznámky odkudkoli na webu. Jediným kliknutím můžete uložit pouze informace, které potřebujete, jako jsou důležité odkazy nebo úryvky, aniž byste narušili svůj pracovní postup.
ClickUp má náskok #3: ClickUp Brain
Zkombinujte psaní poznámek s umělou inteligencí a vytvoříte systém, ve kterém je vše kontextově relevantní. To je to, co přináší ClickUp Brain.
Tento AI asistent vám pomůže pracovat chytřeji a rychleji, od brainstormingu nových nápadů až po vylepšování stávající práce.
Jednou z vynikajících funkcí ClickUp Brain je možnost propojit poznámky s úkoly a projekty. To znamená, že vaše poznámky již nejsou izolovanými nápady, které zůstávají bez využití. Místo toho si můžete během schůzky zapsat nápad a proměnit jej v úkol pro konkrétního člena týmu.
To, co činí tuto aplikaci pro psaní poznámek obzvláště výkonnou, je to, jak snadné je v ní upřesňovat své myšlenky.
Místo toho, abyste se prohrabovali neuspořádanými poznámkami nebo nestrukturovanými nápady, nechte těžkou práci na ClickUp Brain. Představte si, že si během schůzky zapíšete klíčové body a během několika sekund máte profesionální e-mail nebo návrh obsahu připravený ke sdílení. To je síla ClickUp Brain. 💪
💡Tip pro profesionály: Používejte podrobné pokyny, abyste dosáhli lepších výsledků s ClickUp Brain. Například: „Převést poznámky k [tématu] do osnovy blogu“ nebo „Napsat návrh e-mailu o [aktualizaci]“. Buďte konkrétní při zadávání úkolů a sledujte, jak se vaše nápady bez námahy promění v organizovaný obsah!
ClickUp’s One Up #4: Propojené vyhledávání
Funkce Connected Search od ClickUp sjednocuje vaše soubory, dokumenty a nástroje na jednom místě, takže snadno najdete vše, co potřebujete, bez ohledu na to, kde jsou uloženy.
Navíc díky integraci vašich oblíbených aplikací, jako jsou Google Drive, Slack a Figma, budete mít celý svůj technologický stack na dosah ruky, a to vše z jediného vyhledávacího pole v ClickUp.
A s časem se stává ještě výkonnější. Jak ji používáte, přizpůsobuje se vašim potřebám a poskytuje personalizované, relevantnější výsledky.
Můžete například přidat vlastní vyhledávací příkazy, jako jsou zkratky k odkazům, a ukládat text pro pozdější použití, abyste mohli intuitivně vyhledávat.
Moje společnost používá ClickUp jako hlavní program pro správu úkolů. Všichni členové týmu, včetně managementu, používají ClickUp denně pro více oddělení: provoz, HR, prodej a marketing. Dokumenty ClickUp obsahují všechny naše firemní zásady a postupy. Dashboard dohlíží na úkoly a projekty našich klientů a interní úkoly a projekty společnosti. Jejich automatizace pomáhá vyhnout se zdvojování úsilí. Jejich univerzální vyhledávací funkce, která umožňuje prohledávat integrované programy, šetří čas. Můj tým těží z nových funkcí umělé inteligence při vytváření manuálů postupů a shrnování pracovního zatížení, denních úkolů a dalších detailů.
Moje společnost používá ClickUp jako hlavní program pro správu úkolů. Všichni členové týmu, včetně managementu, používají ClickUp denně pro více oddělení: provoz, HR, prodej a marketing. Dokumenty ClickUp obsahují všechny naše firemní politiky a postupy. Dashboard dohlíží na úkoly a projekty našich klientů a interní úkoly a projekty společnosti. Jejich automatizace pomáhá zabránit zdvojování úsilí. Jejich univerzální vyhledávací funkce, která umožňuje prohledávat integrované programy, šetří čas. Můj tým těží z nových funkcí umělé inteligence při vytváření manuálů postupů a shrnování pracovního zatížení, denních úkolů a dalších detailů.
ClickUp’s One Up #5: Předem připravené šablony
Proč vymýšlet kolo, když ClickUp nabízí více než 1000 připravených šablon, díky kterým budou vaše strategie pro psaní poznámek strukturované a profesionální?
Vezměte si například šablonu ClickUp Meeting Notes.
Aplikace je nabitá funkcemi, které vám pomohou odvádět nejlepší práci za kratší dobu:
- Propojte své dokumenty a úkoly, abyste mohli při práci snadno vyhledávat související informace.
- Importujte svůj předchozí obsah z jiných aplikací a využijte bohaté formátování a společnou úpravu.
Šablona ClickUp Knowledge Base je dalším fantastickým zdrojem pro přechod od poznámek z jednání k sdílení znalostí v rámci celého týmu. Díky sekcím pro znalostní články, často kladené otázky a zdroje je ideální pro organizování a sdílení znalostí v rámci celého týmu.
Abychom vám nabídli ještě více, integruje se s Connected AI, díky čemuž je propojení vašich znalostí s pracovními postupy snazší než kdy dříve.
Pořizujte poznámky chytře s ClickUp
NotebookLM i Obsidian jsou spolehlivé nástroje. Můžete v nich shromažďovat všechny své poznámky a myšlenky a vizualizovat je způsobem, který vám vyhovuje.
Ale co se stane, když se vaše potřeby změní, týmy se rozrostou a přepínání mezi více nástroji se stane nepříjemným?
Právě v takových případech potřebujete řešení, které se přizpůsobí vašim potřebám. ClickUp je perfektní nástroj pro zvýšení produktivity při psaní poznámek, správě úkolů a realizaci projektů.
Proto jsme aplikací, která umí všechno, co potřebujete pro práci!
Zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp a přesvědčte se sami.