13 bezplatných šablon finančních prognóz pro přesné plánování

Vypočítávali jste někdy ručně prognózy v tabulce, která se zdála nekonečná?
Pravděpodobně jste přemýšleli, jak zkombinovat všechna data, aniž byste strávili hodiny ručním výpočtem nebo riskovali nákladné chyby. Odpovědí jsou šablony finančních prognóz.
Tyto nástroje nejsou jen obyčejné tabulky – jsou nepostradatelným pomocníkem pro organizaci dat, automatizaci výpočtů a prezentaci finančních prognóz způsobem, který je snadno srozumitelný.
V tomto blogu představujeme nejlepší šablony finančních prognóz, které prověřili finanční analytici, kteří rozumějí chaosu reálného světa prognózování. Od čtvrtletních předpovědí tržeb po komplexní analýzy cash flow – tyto šablony za vás odvedou těžkou práci.
Pojďme na to!
Co jsou šablony finančních prognóz?
Šablony finančních prognóz jsou předem navržené nástroje, které pomáhají odhadnout finanční výsledky podniku na základě historických údajů, aktuální výkonnosti a budoucích cílů.
Tyto šablony obsahují vestavěné vzorce a strukturované formáty, které pomáhají předpovídat klíčové finanční prvky, jako jsou příjmy, výdaje, cash flow a ziskovost v konkrétních časových rámcích. Jsou široce používány pro plánování, zajištění investic a hodnocení finanční stability.
🌻 Příklad: Šablona pro prognózu výnosů může pomoci předpovědět budoucí výnosy na základě analýzy minulých trendů výnosů a předpokládaných nákladů. Šablona pro cash flow zase umožňuje sledovat příjmy z prodeje nebo investic v porovnání s výdaji, jako jsou mzdy a služby, a ukazuje, zda společnost generuje přebytek finančních prostředků, nebo hospodaří se ztrátou.
Některé šablony finančních prognóz také podporují analýzu scénářů. Společnost může například modelovat „nejlepší“ a „nejhorší“ výsledky pro uvedení nového produktu na trh. Tyto prognózy pomáhají při rozhodování tím, že poskytují jasné, na datech založené informace.
Co dělá šablonu finančních prognóz dobrou?
Pokud jste analytik nebo člen finančního týmu, pravděpodobně budete chtít, aby vaše šablona vynikala v několika klíčových oblastech. Za prvé by měla poskytovat přesné výpočty. Za druhé by měla umožňovat rychlé úpravy. A za třetí by měla nabízet jasnou a efektivní vizualizaci dat.
Toto jsou vlastnosti dobré šablony pro finanční prognózy:
📊 Automatizované výpočty: To je zvláště užitečné pro metriky, jako je složená roční míra růstu (CAGR) nebo čistá současná hodnota (NPV), kde je přesnost kritická.
🔄 Flexibilita: Dobrá šablona vám umožňuje snadno upravovat předpoklady, jako jsou míry růstu tržeb, struktury nákladů nebo tržní trendy.
📈 Vizuální pomůcky: Šablony pro prognózy příjmů s integrovanými funkcemi pro vytváření grafů a tabulek usnadňují pochopení složitých finančních údajů. Například sloupcový graf porovnávající měsíční opakující se příjmy (MRR) za dvě čtvrtletí nebo růst akcií za stejné období.
🛠️ Přizpůsobení: Šablona by měla být přizpůsobena potřebám vašeho odvětví. Ať už sledujete obrat zásob v maloobchodu nebo se zaměřujete na náklady na získání zákazníka (CAC) v SaaS, přizpůsobený přístup vždy přináší přidanou hodnotu.
🧠 Věděli jste, že... Webvan, jeden z prvních průkopníků v oblasti dodávek potravin, získal během boomu dot-comů téměř miliardu dolarů, ale v roce 2001 zkrachoval kvůli špatnému finančnímu plánování.
13 šablon finančních prognóz
Možná se ptáte, zda existuje šablona, která kombinuje všechny nejlepší funkce. Ano, existuje! Níže podrobně popisujeme nejlepší šablony finančních prognóz.
1. Šablona zprávy o finanční analýze ClickUp
Šablona ClickUp Financial Analysis Report Template je výkonný nástroj pro hodnocení finančních výsledků společnosti a přijímání informovaných rozhodnutí.
Tato šablona umožňuje finančním odborníkům, investorům a obchodním a akciovým analytikům sledovat klíčové ukazatele, jako je růst tržeb, poměr dluhu k vlastnímu kapitálu a trendy volného cash flow, na jednom místě. Nabízí vizuální nástroje, jako jsou koláčové grafy pro rozdělení tržeb a trendové čáry pro výkonnost akcií, díky nimž lze snadno prezentovat složité informace.
Proč je tato šablona výjimečná:
- Předem připravené tabulky pro snadné sledování dat: Šablona obsahuje připravené listy pro zaznamenávání příjmů, výdajů, zisků a ztrát, což minimalizuje ruční nastavování.
- Komplexní finanční hodnocení: Analyzuje klíčové ukazatele, jako jsou likvidní poměry, úroveň zadlužení a trendy cash flow, v jednom strukturovaném formátu.
- Podrobná část věnovaná hodnocení rizik: Šablona zahrnuje analýzu rizik založenou na reálných datech, jako jsou závislosti v dodavatelském řetězci a regulační výzvy.
✅ Klíčové ukazatele
Šablona se zaměřuje na základní ukazatele, jako jsou čisté ziskové marže, likvidní poměry, poměry dluhu k vlastnímu kapitálu a hodnotící ukazatele, jako je analýza poměru ceny k zisku (P/E) a diskontovaných peněžních toků (DCF).
🌟 Ideální pro: Finanční a akcioví analytici, účetní a investoři k provádění nebo prezentaci komplexních finančních hodnocení.
2. Šablona účetních operací ClickUp
Šablona ClickUp Accounting Operations Template pomáhá udržovat přesné finanční záznamy, identifikovat výdajové vzorce a hodnotit celkovou finanční situaci společnosti.
Tato bezplatná šablona je obzvláště užitečná pro správu závazků a pohledávek, dokumentaci účetních zápisů, analýzu zisků a ztrát a hodnocení cash flow. Eliminuje dohady spojené s finančním řízením tím, že organizuje finance společnosti do přehledných, praktických seznamů a tabulek s ukazateli pokroku.
Obsahuje vlastní zobrazení, jako například:
- Seznam skupin účtů: Sleduje příjmy a výdaje jejich seskupením do příslušných kategorií účtů.
- Seznam deníků: Zaznamenává všechny finanční transakce s podrobnými debetními a kreditními záznamy.
- Hlavní účetní kniha: Sestavuje položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty.
- Tabulka zisků a ztrát: Poskytuje vizuální znázornění příjmů a výdajů.
- Seznam peněžních toků: Sleduje pohyb finančních prostředků za účelem analýzy vzorců příjmů a výdajů.
✅ Klíčové ukazatele
Sledují ziskovost, cash flow, výnosy, výdaje a trendy, aby vám poskytly jasný přehled o vaší finanční situaci.
🌟 Ideální pro: Účetní a obchodní manažery, kteří potřebují praktický nástroj pro automatizaci sledování faktur, monitorování finančního zdraví nebo přípravu daňových přiznání a výkazů.
3. Šablona pro analýzu bodu zvratu ClickUp
Určení bodu zvratu je nezbytné pro pochopení toho, kdy vaše podnikání začne generovat zisk. Šablona ClickUp Break Even Analysis Template vám pomůže provést tuto důležitou analýzu. Umožní vám identifikovat fixní a variabilní náklady, posoudit finanční výkonnost a přijímat rozhodnutí na základě dat.
Proč je tato šablona výjimečná:
- Analýza a náhledy nákladového profilu uvádějí fixní a variabilní náklady, což společnostem umožňuje vizualizovat jejich finanční strukturu.
- Zobrazení variabilních nákladů pomáhá sledovat změny výdajů v čase.
- Souhrnný přehled zprávy konsoliduje všechna data a obsahuje vzorec pro okamžitý výpočet jednotek a tržeb potřebných k dosažení ziskovosti. To pomáhá určit výnosy a objem prodeje potřebné k zamezení ztrát.
✅ Klíčové ukazatele
Šablona sleduje celkové fixní náklady, variabilní náklady na jednotku a prahové hodnoty výnosů a poskytuje tak ucelený obraz o bodu zvratu.
🌟 Ideální pro: Rozhodující osoby, které hledají jasnost a přesnost ve finančních hodnoceních.
4. Šablona hlavní účetní knihy ClickUp
Šablona ClickUp General Ledger Template poskytuje strukturovaný a efektivní způsob sledování debetů, kreditů, aktiv a pasiv a nabízí jasný přehled o finančních výsledcích společnosti.
Můžete sledovat cash flow, prohlížet výkazy zisků a ztrát a zajistit, aby finanční záznamy byly v souladu s účetními standardy. Tato šablona vám pomůže spravovat dodržování předpisů a usnadní a zjednoduší odsouhlasení účtů.
Proč je tato šablona výjimečná:
- Transaction View vám umožňuje sledovat všechny debetní a kreditní záznamy v reálném čase a zajistit tak, že každá transakce je zaúčtována.
- Zobrazení zisků a ztrát pomáhá analyzovat příjmy a výdaje za účelem posouzení ziskovosti a přijímání informovaných rozhodnutí.
- General Ledger View konsoliduje všechna finanční data do jedné komplexní účetní knihy pro plynulé sledování.
✅ Klíčové ukazatele
Šablona sleduje celkové debety, celkové kredity, zůstatky na účtech a ziskové marže, aby poskytla ucelený přehled o finančních výsledcích vaší společnosti.
🌟 Ideální pro: Účetní, analytiky a majitele malých podniků, kteří chtějí vést přesné finanční záznamy a připravit se na audity.
5. Šablona analýzy nákladů a přínosů ClickUp
Šablona ClickUp Cost Benefit Analysis Template nabízí strukturovaný přístup k hodnocení finančních dopadů každého obchodního rozhodnutí. Tato šablona poskytuje vizuální rámec, který přiřazuje různé barvy každé kategorii nákladů a výnosů:
- Zelená: Vysoké náklady, nízký přínos
- Modrá: Vysoké náklady, vysoký přínos
- Červená: Nízké náklady, nízký přínos
- Žlutá: Nízké náklady, vysoký přínos
Díky barevně odlišeným kategoriím mohou týmy rychle posoudit, které možnosti mohou přinést nejlepší návratnost investic, a podle toho přizpůsobit zdroje.
✅ Klíčové ukazatele
Šablona pomáhá vizualizovat a porovnávat klíčové ukazatele, jako jsou náklady, přínosy, návratnost investic (ROI) a doba potřebná k návratnosti nákladů.
🌟 Ideální pro: Obchodní analytiky, finanční plánovače a osoby s rozhodovací pravomocí, které potřebují posoudit finanční proveditelnost důležitých obchodních rozhodnutí, jako je uvedení nových produktů na trh, vstup na nové trhy nebo vyhodnocení investičních příležitostí.
6. Šablona pro analýzu nákladů ClickUp
Šablona ClickUp Cost Analysis Template nabízí efektivní řešení pro sledování, hodnocení a správu nákladů v průběhu celého životního cyklu projektu.
Jednou z klíčových výhod šablony jsou její funkce pro správu úkolů. Podniky mohou vytvořit seznam úkolů pro sledování nákladů, přiřadit odpovědnosti, stanovit termíny a určit priority úkolů, aby bylo zajištěno, že budou řešeny všechny aspekty projektu související s náklady.
Ať už hodnotíte fixní nebo variabilní náklady nebo analyzujete potenciální strategie úspory nákladů, šablona zajistí, že vše bude přehledně uspořádáno a pod kontrolou.
✅ Klíčové ukazatele
Šablona se zaměřuje na klíčové ukazatele, jako jsou celkové náklady projektu, rozdělení nákladů mezi jednotlivé úkoly a možnosti úspory nákladů.
🌟 Ideální pro: Každého, kdo je zodpovědný za správu rozpočtů projektů, sledování úkolů souvisejících s náklady a zajištění nákladové efektivity ve všech fázích realizace projektu.
7. Šablona pro analýzu nákladů projektu ClickUp
Bez efektivního systému sledování financí je obtížné dodržet rozpočet projektu a činit informovaná rozhodnutí. Šablona ClickUp Project Cost Analysis Template pomáhá tento problém řešit tím, že poskytuje strukturovaný přístup k zajištění finanční kontroly.
Šablona umožňuje podnikům efektivně předpovídat a sledovat výdaje a nabízí jasný přehled nákladů na každou úlohu nebo položku v rámci projektu. Šablonu můžete také použít ke sledování jednotkových nákladů, cen a celkových výdajů. To usnadňuje udržování financí pod kontrolou a identifikaci oblastí pro optimalizaci nákladů.
✅ Klíčové ukazatele
Šablona sleduje metriky, včetně jednotkových nákladů, celkových nákladů na úkol a rozpis nákladů na materiály, režijní náklady, variabilní náklady a fixní náklady.
🌟 Ideální pro: Projektové manažery, kteří potřebují pečlivě sledovat náklady projektu, včetně nákladů na materiál, práci a režijních nákladů.
📖 Další informace: 10 vynikajících šablon odhadů pro přesné předpovědi nákladů v ClickUp, Excel a Word
8. Šablona pro správu financí ClickUp
Šablona ClickUp Finance Management Template pomáhá firmám sledovat rozpočty a výdaje a udržovat finanční plánování v pořádku. Pro přehlednost a přesné sestavování rozpočtů také kategorizuje úkoly, jako jsou výdaje, platby, faktury a objednávky.
Záložka „Výdaje/Platby“ umožňuje sledovat odchozí platby a příjmy, zatímco záložky „Prodeje“ a „Faktury“ poskytují konsolidovaný přehled o příchozích příjmech a nesplacených platbách.
Nejlepší na tom je, že šablona umožňuje přidávat termíny splatnosti, stav priority a přiřazení úkolů, takže týmy mohou hladce spolupracovat.
✅ Klíčové ukazatele
Zahrnují metriky jako sledování rozpočtu, správa výdajů, cash flow a výkonnost prodeje.
🌟 Ideální pro: týmy zabývající se finančním plánováním a rozpočtováním.
9. Šablona ClickUp pro souhrn finančních účtů
Chcete získat přehled o finančních výsledcích společnosti? Šablona ClickUp Summary of Financial Accounts Template umožňuje podnikům sledovat cash flow, sledovat dlouhodobý majetek, závazky a investice a vypočítávat finanční zůstatky.
Šablona má přehledné rozvržení s kartami pro skupiny účtů, typy aktiv a stav likvidity, což poskytuje jasný přehled o finanční situaci společnosti.
Podniky mohou seskupovat účty podle kategorií, jako jsou aktiva nebo pasiva, a efektivně sledovat transakce. Vzorec DrCr pomáhá vypočítat rozdíl mezi debety a kredity, čímž zajišťuje přesné finanční výkaznictví.
✅ Klíčové ukazatele
Sledují hodnoty debetů a kreditů, stav likvidity, skupiny účtů a celkovou výkonnost účtů.
🌟 Ideální pro: Majitele firem a finanční ředitele, kteří chtějí sledovat a kontrolovat finanční výkonnost během pravidelných účetních revizí nebo při přípravě finančních zpráv.
💡Tip pro profesionály: Do svých finančních prognóz vždy zahrňte rezervu na neočekávané výdaje. Šablony ClickUp vám umožňují snadno upravovat čísla tak, aby zohledňovala změny v reálném čase.
10. Šablona finančních prognóz od Hubspot
Stále používáte Excel nebo Google Sheets ke sledování svých finančních údajů? Šablona finančních prognóz od HubSpot je spolehlivou volbou. Pomáhá efektivně prognózovat, spravovat a analyzovat finanční situaci společnosti.
Tato šablona obsahuje tři listy: Prognóza tržeb, Výdaje a Skutečnosti, které jsou navrženy v jasně oranžové a zelené barvě.
Toto je obsah jednotlivých listů:
- Prognóza prodeje: Sleduje předpovědi tržeb pomocí sloupců jako Jednotky, Cena za jednotku, COGS za jednotku a Marže za jednotku. Tato pole umožňují podnikům vypočítat očekávané zisky na jednotku a celkové budoucí tržby.
- Výdaje: Zahrnuje podrobné sledování nákladů, včetně rozpočtů na reklamu a marketing, mzdy, kancelářské potřeby, nájem/hypotéku a služby. Pomáhá rozdělit rozpočty mezi různé kategorie výdajů.
- Skutečné údaje: Obsahuje podrobné rozvržení výkazu peněžních toků, výkazu zisku a ztráty a rozvahy. Automatizované vzorce vypočítávají pokročilé metriky, jako je čistý zisk/výnosy a krátkodobá aktiva/krátkodobé závazky za tříleté období, což zjednodušuje finanční analýzu.
✅ Klíčové ukazatele
Mezi metriky patří výkonnost výnosů, analýza výdajů a finanční poměry, jako jsou závazky/aktiva a čistý příjem/celkový kapitál. Tyto poměry mohou pomoci při hodnocení likvidity, ziskovosti a efektivity.
🌟 Ideální pro: eCommerce značky a majitele malých podniků, kteří chtějí sestavit roční rozpočet nebo vyhodnotit finanční zdraví pro účely získání financování nebo rozšíření podnikání.
11. Šablona finančních prognóz pro startupy od Template.net
Jste majitelem start-upu a chcete naplánovat růst svého podniku na příštích několik let? Pokud ano, šablona finančních prognóz pro start-upy od Template.net vám k tomu poskytne jednoduchý způsob.
Šablona obsahuje jeden list Excel, který pokrývá všechny podstatné aspekty finančního plánování – počáteční výdaje, výkazy příjmů, rozvahy a prognózy cash flow – rozčleněné podle jednotlivých let. A co je nejlepší? Každá metrika je přednastavena pomocí vzorců. Stačí zadat čísla a prognózy a můžete začít!
Tabulka začíná prognózou výkazu zisku a ztráty, která podrobně uvádí tržby, náklady na prodej, hrubý zisk a provozní náklady, jako jsou služby, nájemné a mzdy. Vypočítává EBITDA a čistý zisk a nabízí jasný přehled o ziskovosti začínajících podniků.
✅ Klíčové ukazatele
Zahrnují všechny hlavní ukazatele, včetně tržeb, nákladů na prodej, hrubého zisku, EBITDA, čistého zisku, aktiv, pasiv, vlastního kapitálu a peněžních toků z provozní, investiční a finanční činnosti.
🌟 Ideální pro: Majitele začínajících podniků, kteří čekají na rané fáze rozvoje, nebo podniky, které plánují získat kapitál, expandovat nebo posoudit své finanční výsledky pro nadcházející roky.
12. Šablona pro finanční prognózy na 3 roky od Template.net
Šablona pro tříleté finanční prognózy od Template.net je komplexní nástroj pro vytváření profesionálních finančních výkazů v Google Sheets nebo Excelu.
Obsahuje tři listy s vestavěným systémem vzorců: Prognóza výkazu zisku a ztráty, Prognóza rozvahy a Prognóza cash flow. To umožňuje podnikům efektivně analyzovat, předpovídat a sledovat finanční výkonnost v jednom souboru Excel!
Tabulka pro prognózu výkazu zisku a ztráty obsahuje integrovaný graf, který nabízí vizuální přehled o tržbách, nákladech na prodej a trendech hrubého zisku. Kategorizuje výdaje, jako jsou služby, marketing a nájemné, a vyúsťuje ve výpočty EBITDA.
Dále list s prognózou rozvahy uvádí aktiva (hotovost, pohledávky a zásoby), pasiva (závazky, směnky k úhradě, dluhopisy k úhradě) a vlastní kapitál (základní kapitál, nerozdělený zisk, zákonné rezervy), čímž zajišťuje přesné sladění celkových pasiv a vlastního kapitálu s celkovými aktivy.
✅ Klíčové ukazatele
Můžete sledovat EBITDA, čistý peněžní tok a soulad celkových aktiv, pasiv a vlastního kapitálu.
🌟 Ideální pro: Podnikatele a startupy pro podrobné finanční plánování, jako je příprava ročních rozpočtů nebo zpráv, prezentace finančních údajů zainteresovaným stranám nebo hodnocení dopadu velkých investic.
13. Šablona finančních prognóz a předpovědí od Template.net
Šablona Finanční prognózy a předpovědi od Template.net je o krok dál než vaše obvyklé nástroje pro finanční prognózy. Jedná se o profesionálně navrženou šablonu prezentace, která funguje v Google Slides, PDF a PowerPoint.
Ačkoli tato šablona nepodporuje složité výpočty nebo prognózy, je ideální pro prezentaci vašich finančních údajů, včetně počátečních nákladů a výdajů na marketingovou strategii. Pomáhá vám jasně sdílet prognózy se zainteresovanými stranami, což z ní činí skvělou volbu pro prezentace na vysoké úrovni. Vizuální design zajišťuje, že i ta nejsložitější data jsou srozumitelná a působivá.
✅ Klíčové ukazatele
Tato šablona neumožňuje provádět složité výpočty ani vytvářet finanční prognózy v rámci staženého dokumentu Google Sheet nebo PDF.
🌟 Ideální pro: finanční ředitele, majitele start-upů a obchodní profesionály, kteří potřebují vytvářet prezentace pro investory.
Sledujte finanční zdraví vaší společnosti pomocí ClickUp
Finanční prognózy mohou rozhodnout o úspěchu nebo neúspěchu vašeho podnikání. Je důležité je dělat dobře, ale nemusí to být nic složitého. Se správnými nástroji můžete složité finanční prognózy proměnit v praktické plány, které povedou k úspěchu.
Šablony finančních prognóz ClickUp zjednodušují každý krok – od plánování a sledování až po dosažení vašich cílů. Ať už jste majitelem malé firmy nebo zkušeným finančním analytikem, ClickUp vám pomůže ušetřit čas a peníze, zvýšit přesnost a stylově spolupracovat.
Jste připraveni, aby se finanční plánování stalo hračkou? Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a získejte kontrolu nad svými financemi jako nikdy předtím!