Už jste někdy v půlnoci zírali na 30stránkovou zprávu a přemýšleli, proč se každá věta zdá být kandidátem na „nejslovnější větu roku“?
Věřte mi, zažil jsem to. Tehdy jsem začal zkoumat generátory shrnutí založené na umělé inteligenci.
Můj tým v ClickUp a já jsme strávili týdny testováním těchto generátorů shrnutí využívajících umělou inteligenci a vyzkoušeli jsme na nich vše, od zpráv a blogových příspěvků až po akademické eseje.
Zde je můj upřímný a praktický přehled 10 nejlepších generátorů shrnutí využívajících umělou inteligenci, které stojí za vaši pozornost.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je můj seznam 10 nejlepších generátorů shrnutí využívajících umělou inteligenci, které jsou dnes k dispozici.
- ClickUp (nejlepší pro generování shrnutí a správu dokumentů pomocí umělé inteligence)
- Notta (nejlepší nástroj pro přepisování schůzek a online shrnování textů)
- Hypotenuse AI (nejlepší generátor shrnutí bohatý na klíčová slova pro marketing)
- Semrush AI Summarizer (nejlepší bezplatný nástroj pro vytváření shrnutí založený na umělé inteligenci a optimalizovaný pro SEO)
- QuillBot (nejlepší nástroj pro parafráze a psaní založený na umělé inteligenci pro profesionály)
- Anyword (nejlepší generátor marketingových textů využívající umělou inteligenci)
- AI Summarizer (nejlepší pro stručné shrnutí textu)
- Jasper AI (Nejlepší generátor shrnutí pro firmy)
- Any Summary (Nejlepší generátor rychlých shrnutí využívající umělou inteligenci pro jakýkoli dokument)
- Wordtune (Nejlepší shrnutí generovaná umělou inteligencí pro videa na YouTube)
Co byste měli hledat v AI nástroji pro vytváření shrnutí textu?
Ideální nástroj pro vytváření shrnutí by měl být v souladu s vaším pracovním postupem, zvládat složitý obsah a poskytovat přesná a přehledná shrnutí.
Zde jsou klíčové faktory, které je třeba zvážit:
- Přesnost a relevance: Ujistěte se, že generátor shrnutí založený na umělé inteligenci extrahuje klíčové body bez ztráty kontextu nebo vynechání důležitých detailů.
- Přizpůsobitelnost: Hledejte nástroje pro vytváření shrnutí, které umožňují upravit délku, tón nebo zaměření shrnutí podle vašeho publika nebo účelu.
- Snadné použití: Upřednostněte uživatelsky přívětivé rozhraní a hladkou integraci s nástroji jako Word nebo Slack.
- Všestrannost obsahu: Vyberte si generátor shrnutí, který zvládá různé formáty pro shrnutí článků, včetně PDF, e-mailů a přepisů.
- Rychlost a škálovatelnost: Ujistěte se, že nástroj pro generování shrnutí dokáže rychle zpracovat velké objemy obsahu, zejména v rychle se měnících prostředích.
- Zabezpečení dat: Vyberte si nástroj pro vytváření shrnutí založený na umělé inteligenci s přísnými zásadami ochrany osobních údajů a šifrováním, který chrání citlivé informace.
- Náklady vs. návratnost investic: Zvažte, zda ušetřený čas ospravedlňuje náklady, zejména u nástrojů pro vytváření shrnutí na podnikové úrovni.
💡 Tip pro profesionály: Než se rozhodnete pro konkrétní generátor shrnutí využívající umělou inteligenci, otestujte jeho výkonnost na různých typech obsahu, které odpovídají vašim potřebám. Mnoho nástrojů nabízí bezplatné zkušební verze. Využijte této příležitosti a vyzkoušejte si na vlastní kůži přesnost, rychlost a přizpůsobitelnost.
10 nejlepších generátorů shrnutí využívajících umělou inteligenci
Nyní, když víte, co hledat v AI generátoru shrnutí textu, pojďme prozkoumat 10 nejlepších možností, které splňují tato kritéria:
1. ClickUp (nejlepší pro generování shrnutí a správu dokumentů pomocí umělé inteligence)
Pro ty, kteří znají ClickUp především jako nástroj pro správu projektů a produktivitu, mám dobrou zprávu: ClickUp funguje skvěle i jako nástroj pro generování shrnutí pomocí umělé inteligence.
Zde je návod, jak můžete pomocí AI asistenta Click Up Brain generovat perfektní shrnutí.
ClickUp Brain
ClickUp Brain je nástroj pro psaní a asistent využívající umělou inteligenci, který byl navržen tak, aby pomáhal týmům a jednotlivcům zpracovávat informace, přijímat rozhodnutí a efektivněji spravovat pracovní postupy.
Na základě zpracování přirozeného jazyka dokáže snadno analyzovat obsah, generovat shrnutí, extrahovat klíčové informace a dokonce navrhovat konkrétní kroky na základě vašich úkolů a dokumentů.
Například jsem vložil dlouhou 15stránkovou zprávu o stavu do AI Writer for Work od ClickUp a očekával jsem nejasné výsledky. Místo toho jsem dostal jasné, praktické shrnutí s návrhy dalších kroků. Nejenže mi to ušetřilo čas, ale také mi to poskytlo maximální přehlednost.
💡 Tip pro profesionály: Pokud vás zajímá, jak tyto funkce AI používat, podívejte se na tohoto užitečného průvodce generováním shrnutí a aktualizací.
ClickUp Docs
Dříve jsem pracoval s týmem, který byl známý tím, že se oddával nekonečným brainstormingovým sezením, která vedla k fantastickým, ale roztříštěným poznámkám. ClickUp Docs mi s tím pomohl.
Jedná se o nástroj pro spolupráci na dokumentech v rámci ClickUp, který je určen pro týmy k vytváření návrhů, úpravám a sdílení obsahu v reálném čase. Vytváření návrhů, správa týmových wiki a organizování zápisů z jednání se stalo nesrovnatelně jednodušší.
Jedinečné na tom není jen to, že můžete psát společně (to umí spousta nástrojů!), ale také to, že AI aktivně pracuje s vašimi dokumenty. Vložil jsem do něj 12 stránek poznámek z brainstormingu týmu a výsledkem byl soustředěný, praktický přehled.
A není překvapením, že nejsem jediný, kdo měl tuto zkušenost. Michael Holt, generální ředitel společnosti EdgeTech, říká:
Naše nejnovější ocenění kolaborativního dopadu ClickUp bylo při práci na plánu obsahu pro uvedení produktu na trh. Pomocí nástroje pro dokumenty jsme byli schopni vytvořit a udržovat úložiště obsahu, které zahrnovalo hierarchickou strukturu, kolaborativní úpravy a výkonné funkce pro vkládání.
Naše nejnovější ocenění dopadu spolupráce ClickUp bylo při práci na plánu obsahu pro uvedení produktu na trh. Pomocí nástroje docs jsme byli schopni vytvořit a udržovat úložiště obsahu, které zahrnovalo hierarchickou strukturu, společnou úpravu a výkonné funkce vkládání.
ClickUp se odlišuje nejen špičkovými funkcemi ClickUp Brain nebo možností sdílení a úprav dokumentů v ClickUp Docs, ale také tím, jak hladce vše propojuje. Díky přímému propojení dokumentů s úkoly vám nic neunikne.
👀 Rychlý tip: ClickUp může sloužit jako vaše multimediální centrum! Umožňuje vám připojit k úkolům soubory, jako jsou nahrávky, obrázky a dokonce i celé prezentace. ClickUp není jen nástroj pro vytváření shrnutí – je to kompletní ekosystém, který umožňuje využít každou informaci.
Nejlepší funkce ClickUp
- Shrňte dlouhé zprávy a schůzky do stručných, praktických poznatků pomocí ClickUp Brain.
- Přizpůsobte si specifické výzvy a šablony pro generování shrnutí relevantních pro odvětví jako marketing, prodej a projektový management.
- Získejte praktické informace ve formě bodových seznamů ze shrnutí, které navrhují další kroky k zajištění jasnosti a směru.
- Integrujte dlouhé eseje jako shrnutí přímo do úkolů, čímž zlepšíte pracovní postup a zajistíte, že vám neuniknou důležité úkoly.
Omezení ClickUp
- K odemčení některých funkcí AI je nutný placený tarif.
- Uživatelé, kteří jsou v ekosystému ClickUp noví, mohou čelit určitým obtížím při osvojování si systému kvůli množství nabízených funkcí.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena měsíčně.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Přečtěte si také: 11 šablon pro dokumentaci procesů v aplikaci Word a ClickUp pro optimalizaci vašich operací
2. Notta (nejlepší nástroj pro přepisování schůzek a online shrnování textů)
Notta je nástroj pro vytváření shrnutí založený na umělé inteligenci, který umí víc než jen shrnovat; je to plnohodnotný asistent pro přepisování a produktivitu.
Funkce živého přepisu schůzek tohoto generátoru shrnutí, poháněná AI botem, vám umožňuje generovat přepisy v reálném čase pouhým vložením odkazu na pozvánku na schůzku.
Funkce AI Notes (dříve AI Summarizer) vyniká schopností vytvářet stručné souhrny přímo z přepisů. Notta také podporuje více než 100 jazyků pro přepis a překlad do více jazyků, což jsem shledal neocenitelným při spolupráci na dokumentech s mezinárodními kolegy.
Nejlepší funkce Notta
- Umožněte živý přepis schůzek na platformách jako Zoom a Google Meet a zajistěte tak okamžitý přístup k klíčovým bodům.
- Exportujte soubory v různých formátech, jako jsou DOCX, PDF, SRT a MP3.
- Zobrazte si vedle sebe původní a přeložený text, což vám pomůže při efektivní spolupráci mezi jazyky.
- Extrahujte nejdůležitější informace z obsáhlých přepisů a ušetřete čas při dokumentaci po schůzkách.
Omezení Notta
- Výkon nástroje pro vytváření shrnutí závisí do značné míry na srozumitelnosti zvuku, což může být problém v hlučném prostředí nebo u mluvčích s výrazným přízvukem.
- Vylepšení po přepisu vyžadují export do externích textových editorů, což přerušuje pracovní postup.
Ceny Notta
- Zdarma
- Pro: 14,99 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 27,99 $/uživatel za měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Notta
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
3. Hypotenuse AI (nejlepší generátor shrnutí bohatý na klíčová slova pro marketing)
Hypotenuse AI dokáže shrnovat obsáhlý obsah, jako jsou bílé knihy a dlouhé články na blogu, a zároveň integrovat klíčová slova. Jeho schopnost přizpůsobovat shrnutí na základě tónu a stylu je působivá.
Například Hypotenuse je ideální volbou, pokud potřebujete formální shrnutí projektu pro zprávu určenou klientovi nebo konverzační verzi pro interní brainstorming. Díky tomu je obzvláště užitečný pro marketéry nebo stratégy obsahu, kteří chtějí využít AI pro dokumentaci.
Nejlepší funkce Hypotenuse AI
- Získejte výstupy přizpůsobené na základě profesionálních, konverzačních nebo kreativních kontextů.
- Vytvářejte dobře strukturované souhrny, které spojují klíčová témata, namísto pouhého extrahování vět.
- Vynikněte v e-commerce a marketingu díky popisům produktů nebo souhrnům připraveným pro kampaně, které obsahují zabudovaná klíčová slova.
Omezení Hypotenuse AI
- Potíže s akademickými nebo vysoce technickými dokumenty, často nedokáže zachytit složité detaily bez ručního vedení
- Omezeno na angličtinu, což může odradit uživatele pracující v multilingvním prostředí.
Ceny Hypotenuse AI
- Individuální: 29 $/50 000 slov za měsíc
- Týmy: 59 $/120 000 slov za měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Hypotenuse AI
- G2: 4,7/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
4. Semrush AI Summarizer (nejlepší bezplatný nástroj pro vytváření shrnutí založený na umělé inteligenci a optimalizovaný pro SEO)
Tento generátor shrnutí využívající umělou inteligenci je ideální volbou, pokud již jste součástí ekosystému Semrush. Použijte jej ke zkrácení SEO reportů a analýz klíčových slov do srozumitelných prezentačních přehledů.
Jednou z největších předností tohoto nástroje pro vytváření shrnutí je jeho integrace s rozsáhlou databází Semrush. Například při shrnutí auditu webu umělá inteligence automaticky zasadila výsledky do kontextu a propojila je s širšími trendy v oblasti SEO. Takovou hloubku analýzy je u samostatných nástrojů pro vytváření shrnutí těžké najít.
💡Tip pro profesionály: Spojte tento generátor shrnutí s nástrojem Keyword Magic Tool, abyste odhalili související klíčová slova a zvýšili relevanci svých shrnutí.
Nejlepší funkce generátoru shrnutí textu Semrush AI
- Sladěte shrnutí obsahu s optimalizací klíčových slov a zajistěte si tak lepší viditelnost ve výsledcích vyhledávání.
- Získejte praktické další kroky, jako je zaměření se na klíčová slova s nízkým výkonem, přímo v souhrnech.
- Vytvořte jednotný pracovní postup pro profesionály v oblasti SEO integrací generátoru shrnutí textu založeného na umělé inteligenci s dalšími nástroji Semrush.
Omezení generátoru shrnutí textu Semrush AI
- Vysoce efektivní pro SEO a marketing, ale nevhodné pro kreativní, akademické nebo technické projekty.
- Funguje nejlépe jako součást větší sady Semrush, což jej činí nepraktickým pro uživatele, kteří hledají samostatná řešení pro vytváření shrnutí.
Ceny generátoru shrnutí textu Semrush AI
- Zdarma
Hodnocení a recenze generátoru shrnutí textu Semrush AI
- G2: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
5. QuillBot (nejlepší nástroj pro parafráze a psaní založený na umělé inteligenci pro profesionály)
QuillBot je ideální pro rychlé a stručné shrnutí a parafráze. Nástroj nabízí dva režimy shrnutí, Key Sentences (Klíčové věty) a Paragraph Mode (Režim odstavců), které umožňují flexibilitu v závislosti na požadované úrovni detailů.
QuillBot se odlišuje svou cenovou dostupností a schopností multitaskingu. Kromě vytváření shrnutí funguje také jako gramatický korektor, generátor odstavců a pomocník při psaní, což z něj činí ideální nástroj pro studenty, spisovatele a profesionály, kteří musí zvládat různé úkoly najednou.
Nejlepší funkce QuillBot
- Pomocí možnosti Zvýraznit věty můžete rychle identifikovat nejdůležitější části dlouhých dokumentů.
- Shrňujte text přímo z webových stránek a urychlete tak svůj výzkumný pracovní postup.
- Využijte funkce parafráze a detekce plagiátů, aby byl váš proces psaní efektivnější.
Omezení QuillBot
- Uživatelé bezplatné verze čelí omezením délky textu, což omezuje jeho užitečnost pro zpracování delších materiálů.
- Ve srovnání s pokročilými nástroji výstup postrádá nuance a vyleštěnost pro profesionální nebo kreativní aplikace.
Ceny QuillBot
- Zdarma
- Premium: 9,95 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze QuillBot
- G2: 4,4/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
6. Anyword (nejlepší generátor marketingových textů využívající umělou inteligenci)
Otestoval jsem Anyword v rámci kampaně k uvedení produktu na trh, kde jsem potřeboval shrnutí přizpůsobená různým demografickým skupinám a platformám. Anyword vygeneroval profesionální shrnutí příspěvku na LinkedIn, výstižnou verzi vhodnou pro Twitter a neformální variantu pro Instagram.
Jednou z nejvýkonnějších funkcí Anyword je možnost personalizace shrnutí. Díky tomu je tento nástroj obzvláště užitečný pro firmy, které chtějí zachovat hlas své značky napříč různými komunikačními kanály a zároveň se přizpůsobit nuancím různých cílových skupin.
💡 Tip pro profesionály: Vyzkoušejte funkci „Content Ideation“ (Nápady na obsah) spolu se shrnutími a vytvořte nové úhly pohledu na obsah pro blogy nebo sociální média.
Nejlepší funkce Anyword
- Vytvářejte přesné souhrny přizpůsobené osobnostem, které jsou určeny pro vedoucí pracovníky, mladé profesionály nebo specifické publikum.
- Využijte prediktivní metriky, jako jsou míry prokliku a skóre zapojení, k přijímání marketingových rozhodnutí podložených daty.
- Optimalizujte svůj obsah pro různé platformy pomocí shrnutí, která jsou ideální pro tweety, nadpisy reklam nebo delší formáty.
Omezení Anyword
- Vyžaduje určitou dobu na osvojení, aby bylo možné efektivně interpretovat prediktivní metriky, což může být pro začínající uživatele náročné.
- Díky prémiové cenové struktuře se jedná spíše o investici pro profesionální marketéry než o nástroj pro individuální nebo malý rozsah použití.
Ceny Anyword
- Starter: 39 $ pro samostatné marketéry a freelancery
- Na základě dat: 79 $ pro malé marketingové týmy
- Business: 349 $ pro velké marketingové týmy s více než 10 uživateli
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Anyword
- G2: 4,8/5 (více než 1000 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 300 recenzí)
7. AI Summarizer (nejlepší pro stručné shrnutí textu)
AI Summarizer je základní nástroj bez zbytečných funkcí, který klade důraz na jednoduchost a dostupnost.
Tento nástroj pro shrnování dokumentů pomocí umělé inteligence je vhodný pro uživatele, kteří potřebují rychlé a základní řešení, například studenty, kteří shrňují přednáškové poznámky, nebo příležitostné čtenáře, kteří si chtějí přečíst online články.
V profesionálním prostředí je však absence možností přizpůsobení a vylepšení činí tento nástroj méně konkurenceschopným ve srovnání s nástroji jako ClickUp.
💡 Tip pro profesionály: Nahrajte rozsáhlé technické zprávy a pomocí funkce „Custom Focus“ (Vlastní zaměření) shrňte konkrétní části, jako jsou souhrny nebo přílohy.
Nejlepší funkce AI Summarizer
- Získejte klíčové informace z PDF souborů a webových odkazů a shrňte výzkumné práce, zprávy nebo novinové články.
- Určete délku shrnutí nebo se více zaměřte na části jako úvod nebo závěr.
- Nahrajte velké soubory až do velikosti 50 MB a získejte podrobné zprávy a komplexní dokumenty.
Omezení AI Summarizeru
- Neumožňuje uživatelům upravovat délku, tón nebo zaměření shrnutí, což snižuje univerzálnost výstupů.
- Postrádá integraci nebo možnosti exportu, což omezuje použitelnost v rámci profesionálního softwaru pro práci s dokumenty.
Ceny AI Summarizer
- Zdarma
- Týdenní plán: 3,99 $
- Měsíční tarif: 6,99 $
Hodnocení a recenze AI Summarizer
- G2: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
8. Jasper AI (nejlepší generátor shrnutí pro firmy)
Jasper AI je nástroj, který kombinuje generování shrnutí s robustní tvorbou obsahu. Je účinný pro projekty s vysokými sázkami, jako je vytváření shrnutí z dlouhých zpráv o průzkumu trhu nebo převádění pokynů pro značku do praktických závěrů pro týmy.
Jednou z funkcí, která mě zaujala, byla schopnost optimalizace obsahu. Například shrnul obsáhlou bílou knihu a Jasper zkrátil obsah a navrhl vylepšení formulací pro lepší čitelnost.
Dalším významným prvkem je jeho univerzálnost napříč formáty obsahu. Ať už jde o shrnutí elektronických knih, zpravodajů nebo dokonce strategií sociálních médií, Jasper přizpůsobí svůj tón, strukturu a zaměření.
Nejlepší funkce Jasper AI
- Přizpůsobte tón, délku a styl tak, aby výstupy odpovídaly konkrétním potřebám vašeho publika.
- Vylepšete svůj obsah jeho restrukturalizací a vylepšením, aby byl srozumitelnější a měl větší dopad.
- Propojte tento nástroj s Grammarly, Google Docs a platformami CMS pro plynulejší pracovní postupy a správu verzí.
Omezení Jasperu
- Pro dosažení optimálních výsledků je nutné, aby se uživatelé seznámili s tvorbou promptů a pokročilými nastaveními.
- Jeho cena je mimo dosah uživatelů, kteří hledají základní nebo příležitostné funkce pro vytváření shrnutí.
Ceny Jasper
- Tvůrce: 39 $/místo za měsíc
- Pro: 59 $/místo za měsíc
- Podnikání: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Jasper
- G2: 4,7/5 (více než 1200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1800 recenzí)
9. Any Summary (nejlepší generátor rychlých shrnutí využívající umělou inteligenci pro jakýkoli dokument)
Pokud hledáte lehký a jednoduchý nástroj pro rychlé vytváření shrnutí, Any Summary vám může pomoci.
Jednou z jeho silných stránek je rychlost. I u středně dlouhého obsahu (např. články o 3 000 slovech) nástroj zpracoval a vytvořil shrnutí během několika sekund.
💡Tip pro profesionály: Vyzkoušejte funkci kompatibility s prohlížečem a generujte shrnutí přímo z online článků nebo vložených URL adres.
Nejlepší funkce Any Summary
- Generuje shrnutí bez zbytečných kroků a rušivých vlivů.
- Spolehněte se na tento nástroj, který rychle zpracuje středně dlouhé texty, a je tak ideální pro úkoly souhrnného zpracování na místě.
- Zachyťte přesně hlavní myšlenky, což je užitečné pro osobní použití, například při procházení dlouhých textů nebo přípravě bodů k diskusi.
Jakákoli omezení souhrnu
- Postrádá pokročilé možnosti, jako je úprava tónu, integrace nebo funkce exportu, což snižuje jeho atraktivitu pro profesionální uživatele.
- Určeno pro jednorázové souhrny, bez možnosti škálovatelnosti pro větší projekty nebo použití v týmu.
Ceny Any Summary
- Zdarma
- Plus: 99,99 $ ročně
Hodnocení a recenze Any Summary
- G2: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
10. Wordtune (nejlepší shrnutí generovaná umělou inteligencí pro videa na YouTube)
Wordtune je intuitivní pomocník při psaní, který pomáhá vylepšovat obsah a zároveň jej zhušťovat. Zjistil jsem, že je obzvláště užitečný při shrnování dlouhých videí z YouTube, e-mailů, návrhů projektů nebo návrhů blogů, protože nejenže vytváří stručné verze, ale také vylepšuje jazyk a zvyšuje srozumitelnost.
Wordtune je jedinečný díky svým možnostem přeformulování. Další funkcí je integrace v reálném čase s platformami jako Google Docs, která zajišťuje plynulý zážitek z psaní. Díky tomu je Wordtune vhodný pro profesionály, studenty a spisovatele, kteří chtějí dosáhnout dokonalých výsledků bez ztráty kontextu.
Nejlepší funkce Wordtune
- Upravte shrnutí tak, aby vyhovovala formálnímu, neformálnímu nebo stručnému stylu komunikace podle vašich posluchačů.
- Upravujte a vylepšujte souhrny přímo v Google Docs a ušetřete čas opakovanými úpravami.
- Vylepšete své psaní pomocí přeformulování a úprav jasnosti spolu se shrnutím.
Omezení Wordtune
- Omezení počtu slov a funkcí v bezplatné verzi omezuje jeho užitečnost pro uživatele, kteří pracují s rozsáhlejšími dokumenty.
- Mnoho z jeho vynikajících funkcí, jako jsou pokročilé možnosti nastavení tónu, je dostupné pouze v rámci předplatného, což omezuje hodnotu pro příležitostné uživatele.
Ceny Wordtune
- Zdarma
- Pokročilá verze: 6,99 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Neomezený: 9,99 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Podnikání: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Wordtune
- G2: 4,6/5 (více než 170 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (70+ recenzí)
ClickUp: Nejlepší nástroj pro generování shrnutí založený na umělé inteligenci
Když jsem poprvé začal experimentovat s nástroji AI pro vytváření shrnutí, měl jsem seznam požadavků: musel mi ušetřit čas, integrovat se do mého pracovního postupu a neměl mi přidělávat práci s následným propojováním jednotlivých bodů.
Každý nástroj na tomto seznamu sliboval, že splní očekávání, ale teprve když jsem použil ClickUp, uvědomil jsem si, co mi chybělo – nástroj pro vytváření shrnutí, který nejen zpracovával informace, ale pomáhal mi s nimi něco dělat.
Každý poznatek se stává součástí většího plánu, každý úkol má centralizované centrum a každý projekt postupuje vpřed, aniž bych musel přecházet mezi několika platformami.
Pro někoho jako já, kdo neustále balancuje mezi desítkami různých priorit, je ClickUp spíše než nástrojem rozšířením mé práce.
I vy se můžete zaregistrovat do ClickUp a vyzkoušet AI shrnutí, které přináší podobné výsledky.