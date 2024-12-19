Glean vs. Microsoft Copilot: Který nástroj AI je nejlepší?

Každý chce zvýšit svou produktivitu a efektivitu na pracovišti. Ať už se jedná o rychlé triky pro tabulky Excel nebo nástroje, které se snadno synchronizují se stávajícími pracovními postupy, v konkurenčním a dynamickém pracovním prostředí záleží na každém detailu. ⚡
Zde přicházejí na scénu nástroje AI, jako jsou Glean a Microsoft Copilot.
Oba nástroje zefektivňují váš pracovní postup, nabízejí možnosti integrace a (co je nejdůležitější) šetří spoustu času. Ale jak si mezi nimi vybrat?
V tomto blogu jsme oba nástroje porovnali, abychom vám ušetřili starosti. Pojďme zjistit, kdo zvítězí v debatě Glean vs. Microsoft Copilot!
Spoiler Alert: Zůstaňte s námi až do konce a podívejte se na další možnost, která je lepší než obě předchozí! 😉
Co je Glean?
Glean je nástroj Work AI, který založil tým vyhledávacích inženýrů společnosti Google. Integruje se s několika aplikacemi a sadami pro pracoviště, jako jsou Microsoft 365, Google Workspace, Salesforce a Slack. S Gleanem můžete zvýšit produktivitu na pracovišti, automatizovat rutinní úkoly a zajistit, aby členové týmu měli snadný přístup k informacím týkajícím se konkrétních projektů.
Když dostane pracovní dotaz, Glean prohledá firemní aplikace a poskytne relevantní odpovědi. Vychází z firemních dat a analyzuje dotazy uživatelů, aby přizpůsobil odpovědi konkrétním rolím, týmům a projektům.
Funkce Glean
Glean nabízí několik vynikajících funkcí, které mohou pomoci týmům HR, podpory, prodeje a vývoje zvýšit jejich produktivitu. Pojďme se o nich dozvědět více.
🌟 Funkce č. 1: Vyhledávání na pracovišti
Podniková vyhledávací platforma Glean shromažďuje veškeré znalosti vaší společnosti na jednom místě. Zaměstnanci mohou pomocí dotazů najít přesně ty informace, které potřebují, a nástroj AI prohledává data, znalostní báze a aplikace vaší společnosti, aby našel relevantní a přesné odpovědi.
Všechny výsledky vyhledávání jsou indexovány v reálném čase, takže vaši zaměstnanci mají vždy přístup k nejnovějším informacím. Glean také dokáže zkontrolovat stávající oprávnění pro jakýkoli dokument, což zaměstnancům umožňuje vidět pouze informace, ke kterým mají přístup, a zvyšuje tak bezpečnost dat.
Bonus: Pokud Glean nedokáže najít odpovědi ve vašich stávajících zdrojích, identifikuje odborníky na dané téma ve vaší organizaci. Můžete se spojit s tou správnou osobou a získat potřebné informace.
🌟 Funkce č. 2: Asistent AI
AI asistent Glean vám pomůže sepsat poutavé e-maily, shrnout dokumenty a analyzovat data. Využívá data z informačního úložiště vaší společnosti a pomáhá vám vytvářet kontextové dokumenty a zprávy.
AI asistent vám také umožňuje automatizovat složité pracovní postupy pomocí pokročilých výzev. Můžete vytvářet výzvy s kroky, strukturami a pokyny, které provedou AI asistenta Glean vícefázovými procesy bez manuálního zásahu.
🌟 Funkce č. 3: Znalostní graf
Znalostní graf je komplexní rámec, který vytváří vztahy mezi lidmi, obsahem a aktivitami organizace. Glean používá „konektory“ k propojení znalostních aktiv s četnými interními a externími aplikacemi vaší společnosti.
Nástroj poté shromažďuje a indexuje informace z těchto zdrojů a vytváří prohledávatelnou znalostní databázi. Zdroje informací mohou zahrnovat e-maily, chaty, dokumenty, nástroje na pracovišti a další.
Tato funkce je užitečná, když chcete získat přístup k kontextově relevantnímu obsahu, aniž byste museli trávit čas prohledáváním celého digitálního pracovního prostoru. Glean využije znalostní graf k pochopení předchozích interakcí a vyhledá všechny relevantní prezentace, komunikace a dokumenty související s vaším projektem.
Ceny Glean
- Ceny na míru
Podívejte se na tyto alternativy Glean!
Co je Microsoft Copilot?
Copilot je inteligentní asistent s umělou inteligencí integrovaný do aplikací Microsoft SharePoint, Word, Excel a dalších aplikací Microsoft 365. Pomůže vám provádět různé úkoly, jako je tvorba obsahu, podnikové vyhledávání s umělou inteligencí a analýza dat.
Tento nástroj využívá velké jazykové modely (LLM) a je integrován s Bingem, aby vám poskytoval nejrelevantnější a nejaktuálnější informace pro vaše vyhledávání. Copilot může také čerpat informace z různých veřejných zdrojů, což ho činí užitečným pro výzkum a vzdělávání.
Funkce Microsoft Copilot
Zde jsou některé z klíčových funkcí Copilotu, které mohou zefektivnit vaši práci v aplikacích Microsoft 365.
🌟 Funkce č. 1: Objevování znalostí
Copilot funguje jako platforma znalostí pro podniky založená na umělé inteligenci. Bezpečně se připojuje k obchodním údajům v e-mailech, poznámkách, dokumentech a kalendářích.
Místo toho, abyste trávili čas prohledáváním nesčetných zdrojů znalostí a kontaktováním odborníků na dané téma, můžete využít konverzační chat a získat odpovědi na otázky související s prací.
Další informace: Jak používat Microsoft Copilot v aplikaci Word a dosáhnout více díky umělé inteligenci
🌟 Funkce č. 2: Osobní AI asistent
Kromě poskytování znalostí funguje Copilot jako váš osobní asistent, který vám pomáhá zbavit se opakujících se úkolů. Integruje se s aplikacemi v sadě Microsoft 365 a nabízí několik výhod. Zde je návod, jak na to.
- Word: Integrujte s aplikací Word a vytvářejte návrhy na základě svých poznámek a dalších dokumentů. Používá formát, který si vyberete, načítá obrázky z různých souborů a dokonce navrhuje vylepšení vaší dokumentace.
- Excel: Snadno analyzujte tabulky a obrovské množství dat v Excelu. Pomocí výzev sdělte Copilotu, jakou analýzu přesně chcete. Na základě vaší žádosti také vytvoří vlastní vzorec a poskytne rychlé odpovědi.
- PowerPoint: Vytvářejte profesionální prezentace s minimálním úsilím. Zadejte své pokyny a označte dokumenty, které chcete použít jako reference. Copilot tyto soubory okamžitě převede do prezentace. Prezentace můžete také převést do dokumentů Word.
- Týmy: Shrňte, kdo co řekl na schůzce, a zaznamenejte úkoly k provedení. Můžete získat informace o nevyřešených položkách a zachytit podstatu diskuse, aniž byste museli dělat nekonečné poznámky.
🌟 Funkce č. 3: Integrace s Microsoft Graph
Konektory Microsoft Graph vám umožňují načítat informace na podnikové úrovni (uživatelé, zařízení, znalostní centra, aplikace) ze služeb Microsoft i jiných služeb do Microsoft Graph. Díky tomu Copilot sémanticky rozumí zadáním a může poskytovat smysluplné a relevantní odpovědi na všechny dotazy související s prací.
Ceny Microsoft Copilot
- Osobní (Microsoft Copilot Pro): 20 $/měsíc na uživatele
- Business (Microsoft 365 Copilot): 30 $/měsíc na uživatele
- Enterprise (Microsoft 365 Copilot): 30 $/měsíc na uživatele
Glean vs. Microsoft Copilot: Porovnání funkcí
Na první pohled je obtížné rozlišit mezi Glean a Microsoftem pouze na základě jejich funkcí. V následující tabulce porovnáme Glean s Microsoft Copilot, abychom porozuměli jejich funkcím na detailní úrovni.
|Funkce
|Glean
|Microsoft Copilot
|Bonus: ClickUp ✨
|Podnikové vyhledávání
|Spojuje se s více platformami, díky čemuž je objevování znalostí více kontextové.
|Má přístup k datům rozloženým ve více než 100 službách Microsoftu i jiných výrobců, aby mohl poskytovat relevantní odpovědi na dotazy.
|Obsahuje funkci Connected Search, která vám umožňuje prohledávat ClickUp Workspace a integrované aplikace třetích stran z vašeho vyhledávacího pole. Spouští pokročilé příkazy přímo z vašeho vyhledávacího pole pomocí příkazů se lomítkem.
|Asistence s ohledem na kontext
|Využívá pokročilé NLP k poskytování kontextových návrhů a doporučení.
|Omezeno na generování souhrnů, analýzu dat a přípravu zpráv
|Provádí příkazy v přirozeném jazyce prostřednictvím ClickUp Brain, vestavěného asistenta AI, a ClickUp Automations.
|Automatizace
|Nabízí funkce pro automatizaci složitých pracovních postupů
|Microsoft Copilot nabízí automatizační funkce pouze pro aplikace Microsoft 365.
|Obsahuje více než 100 šablon automatizace a umožňuje vám vytvořit vlastní pravidla automatizace.
|Komunikace v týmu
|Obsahuje pracovní centrum pro správu firemních informací s omezenými funkcemi pro spolupráci.
|Integruje se s Microsoft Teams pro shrnutí schůzek, akční položky a poznatky založené na chatu.
|Umožňuje spolupráci v reálném čase prostřednictvím ClickUp Chat, který okamžitě přeměňuje konverzace na akční položky. Poskytuje shrnutí založená na umělé inteligenci v chatu, což vám umožňuje efektivněji sledovat aktualizace. Obsahuje ClickUp Clips, které vám pomohou zaznamenávat obrazovku a okamžitě sdílet nápady.
|Integrace
|Integrace s širokou škálou podnikových aplikací
|Integruje se s různými CRM, nástroji pro spolupráci, databázemi atd. prostřednictvím konektorů Microsoft Graph.
|Integrace s více než 1 000 nástroji
|Použitelnost
|Představuje problém přepínání kontextu, protože používá samostatnou webovou stránku.
|Plynule funguje v aplikacích Microsoft, které používáte, aniž byste museli přepínat mezi aplikacemi.
|Spojuje správu znalostí, pracovní postupy, chat a umělou inteligenci do jedné platformy jako všestranná aplikace pro práci.
🌟 Funkce č. 1: Vyhledávání v podniku
Glean se propojuje s celou řadou podnikových systémů a slouží k různým účelům a funkcím. Kdykoli tedy použijete Glean k vyhledávání souvisejícímu s prací, získáte konsolidované informace ze všech těchto systémů.
Copilot se hladce integruje s aplikacemi Microsoft pro zvýšení produktivity. Integruje se také s aplikacemi třetích stran prostřednictvím Microsoft Graph, což mu umožňuje načítat kontextově relevantní informace z různých datových systémů třetích stran, jako jsou Confluence, služby Google a Salesforce.
Vítěz 🏆
Glean i Microsoft Copilot si vedou stejně dobře, pokud jde o možnosti vyhledávání v podnikovém prostředí, a to díky integraci s širokou škálou nástrojů a aplikací třetích stran. Copilot je však lepší volbou pro podniky, které jsou hluboce zakotveny v ekosystému Microsoftu.
🌟 Funkce č. 2: Pomoc s ohledem na kontext
Umělá inteligence Glean pro pracoviště poskytuje kontextovou pomoc. To znamená, že využívá pokročilé zpracování přirozeného jazyka k rozpoznání záměru uživatele při vyhledávání a navrhne další kroky. Tato funkce je obzvláště užitečná v případě zákaznické podpory.
Řekněme, že zákazník podá ticket v aplikaci jako Zendesk. Glean okamžitě vyhledá všechny relevantní informace o zákazníkovi, shrne problém, přidá odkazy na související dokumenty a zmíní odborníky, kteří vám mohou pomoci. Poskytne vám také sadu navrhovaných opatření, aby mohli pracovníci podpory rychle reagovat.
S Copilotem jste většinou omezeni na generování souhrnů, analýzu dat a přípravu zpráv v aplikacích Microsoftu, místo kontextové pomoci.
Vítěz 🏆
Je zřejmé, že Glean zde vítězí díky své schopnosti porozumět obchodním potřebám a poskytovat komplexnější a personalizovanější návrhy. To je užitečné pro kritické úkoly v oblastech jako prodej, podpora a lidské zdroje.
🌟 Funkce č. 3: Automatizace
Jednou z hlavních funkcí Glean jsou aplikace Glean Apps. Tyto přizpůsobené generativní AI funkce můžete využít k automatizaci různých částí svých každodenních pracovních postupů. Nevyžadují žádné programování – vlastní aplikace Glean Apps můžete vytvářet pomocí přirozeného jazyka.
S aplikacemi Glean můžete automatizovat úkoly, jako je odpovídání na časté dotazy, vyřizování IT požadavků, analýza problémů a další. Copilot nabízí určitou automatizaci rutinních úkolů, jako je psaní návrhů, editace, analýza dat a shrnování obsahu.
Vítěz 🏆
Lze s jistotou říci, že Glean vyhrává i v tomto kole. Jeho pokročilé funkce jsou výhodou pro automatizaci vlastních akcí, zejména u složitých, vícestupňových pracovních postupů.
🌟 Funkce č. 4: Komunikace v týmu
Naší oblíbenou funkcí je Work Hub od Glean. Jedná se o společný pracovní prostor, kde jsou zveřejňovány oznámení, upozornění, aktualizace, dokumenty, KPI a zásady pro celou společnost, které si může prohlédnout každý. Work Hub také obsahuje adresář pro zaměstnance, zejména nové zaměstnance, ve kterém mohou vyhledávat osoby podle oddělení, role nebo umístění.
Pokud vás kolega zmíní v jakékoli aplikaci, zmínka se okamžitě zobrazí v Work Hubu. Díky tomu můžete snadno sledovat důležitou komunikaci, bez ohledu na to, jaký nástroj byl k odeslání zprávy použit.
Copilot je integrován do Microsoft Teams. Můžete generovat souhrny schůzek, zaznamenávat úkoly a sledovat projekty přidělené zaměstnancům. Může vám také pomoci najít odpovědi na konkrétní otázky na základě historie chatů s kolegy nebo spolupracovníky.
Vítěz 🏆
Při srovnání Glean a Microsoft Copilot je první z nich výkonnější. Work Hub od Glean funguje téměř jako znalostní báze společnosti, která shromažďuje roztříštěné dokumenty a informace společnosti a nabízí několik funkcí pro komunikaci v týmu.
Glean vs. Microsoft Copilot na Redditu
Také nás velmi zajímalo, jak tyto nástroje vnímají uživatelé. Po dalším průzkumu na Redditu jsme zjistili následující:
Jeden uživatel Redditu konkrétně doporučuje Glean kvůli snadnému nastavení a rozsáhlé knihovně API.
S Glean pracuji velmi často, je velmi snadné jej nastavit a nabízí bohatou sadu API, které vám umožní vytvořit vlastní nástroje, pokud si to budete přát.
S Glean pracuji velmi často, je velmi snadné jej nastavit a nabízí bohatou sadu API, které vám umožní vytvořit vlastní nástroje, pokud si to budete přát.
Jiný uživatel vyzdvihuje Glean kvůli jeho schopnosti fungovat jako působivá vyhledávací platforma.
Výsledky vyhledávání Glean jsou špičkové, ale uživatelské rozhraní by mohlo být lepší.
Výsledky vyhledávání Glean jsou špičkové, ale uživatelské rozhraní by mohlo být vylepšeno.
Mnoho uživatelů Redditu bylo spokojeno s výkonem Microsoft Copilot v různých oblastech. Například několik uživatelů Redditu pochválilo Copilot za jeho použití v oblasti medicíny a informatiky.
Pracuji v oblasti zdravotnictví a myslím si, že je to skvělé.
Je dobré zkusit zopakovat celý můj 7 000řádkový kódový soubor, aby zahrnoval změny poté, co odpoví na každou jednotlivou drobnou otázku, kterou mu položím.
Pracuji v oblasti zdravotnictví a myslím si, že je to skvělé.
Je dobré zkusit zopakovat celý můj 7 000řádkový kódový soubor, aby zahrnoval změny poté, co odpoví na každou jednotlivou drobnou otázku, kterou mu položím.
Ačkoli na Redditu najdete spoustu vynikajících uživatelských recenzí jak na Glean, tak na Copilot, oba nástroje mají také svůj podíl kritiků.
Největší kritika Gleanu na Redditu se týkala použití zpracovaných dat pro trénování jejich AI modelů, jak bylo uvedeno v diskuzi na Redditu o softwaru Glean pro pořizování poznámek.
Nejsem právník, ale přečetl jsem si zásady ochrany osobních údajů společnosti Glean. Zdá se, že Glean nebude sdílet ani prodávat data v surové podobě externí společnosti. Například tedy nezveřejní celé vaše přednášky na Chegg. Ale nevidím tam nic, co by říkalo, že nebudou vaše data sami používat – nebo že nebudou prodávat nějaká agregovaná nebo ne-surová data (tj. data zpracovaná do podoby, kterou AI používá pro modelování).
Nejsem právník, ale přečetl jsem si zásady ochrany osobních údajů společnosti Glean. Zdá se, že Glean nebude sdílet ani prodávat data v surové podobě externí společnosti. Například tedy nezveřejní celé vaše přednášky na Chegg. Ale nevidím tam nic, co by říkalo, že nebudou vaše data sami používat – nebo že nebudou prodávat nějaká agregovaná nebo ne-surová data (tj. data zpracovaná do podoby, kterou AI používá pro modelování).
Někteří uživatelé si také stěžují, že Copilot je chybový, což ztěžuje jeho používání.
Dříve jsem používal Copilot Pro k přepisování svých příspěvků pro X (Twitter). V poslední době však spíše reaguje na mé požadavky, než aby skutečně přepisoval obsah, což je frustrující a vypadá to jako chyba.
Dříve jsem používal Copilot Pro k přepisování svých příspěvků pro X (Twitter). V poslední době však spíše reaguje na mé požadavky, než aby skutečně přepisoval obsah, což je frustrující a vypadá to jako chyba.
Při bližším prozkoumání diskuze na Redditu o Glean a Microsoft Copilot se ukázalo, že zatímco největší výhrady k Glean se týkaly jeho zásad pro nakládání s daty, uživatelé zřídka zpochybňovali jeho užitečnost. Naopak u Microsoft Copilot byli uživatelé nespokojeni s jeho výkonem, užitečností a celkovým významem pro automatizaci.
Recenze uživatelů obou platforem jasně dokazují, že Glean je skvělou alternativou k Microsoft Copilot.
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Glean a Microsoft Copilot
Ačkoli Glean a Microsoft Copilot nabízejí vynikající funkce, existuje jeden nástroj, který poskytuje všechny tyto funkce a navíc je dělá lépe – ClickUp!
ClickUp je komplexní aplikace pro práci, která kombinuje správu projektů, správu znalostí a chat – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Vaše správa znalostí v ClickUp je obohacena o dvě výkonné funkce: ClickUp Brain a Connected Search.
Společně fungují jako propojený mozek vašeho pracovního prostoru, okamžitě vyhledávají informace, provádějí příkazy, poskytují přehledy, spouštějí automatizační pravidla a mnoho dalšího – přímo z domovského okna!
Ale co dělá ClickUp jednou z lepších alternativ Copilotu nebo Gleanu? Pojďme to zjistit.
ClickUp má výhodu č. 1: ClickUp Brain
ClickUp Brain je váš spolehlivý nástroj AI pro produktivitu. Cokoli, co můžete v práci potřebovat, ať už je to ztracený soubor nebo nejnovější aktualizace vašich projektů, lze vyhledat přímo z vašeho pracovního prostoru pomocí ClickUp Brain. Stačí položit otázku a Brain vám poskytne informace a odkazy na související úkoly a dokumenty!
S ClickUp Brain můžete:
- Zeptejte se na cokoli ohledně úkolů, dokumentů nebo lidí.
- Získejte aktualizace projektů, souhrny a další informace, abyste mohli pracovat rychleji.
- Vytvářejte zprávy, e-maily, šablony a návrhy pro obchodní komunikaci.
💡Tip pro profesionály: ClickUp Brain lze použít jako nástroj pro shrnutí dokumentů pomocí umělé inteligence. Pokud máte dlouhé výzkumné zprávy nebo návrhy, které potřebujete projít, požádejte Brain, aby text shrnul. Získáte tak stručný přehled klíčových bodů, akčních položek a poznatků.
ClickUp má výhodu č. 2: ClickUp Connected Search
Věděli jste, že 60 % pracovního dne týmu je věnováno hledání informací? To se stává, když jsou vaše data, úkoly a dokumentace roztříštěny mezi více nástrojů a platforem.
ClickUp Connected Search je lékem na tento problém! Integrujte všechny tyto nástroje do svého pracovního prostoru ClickUp a informace budou okamžitě dostupné přímo z vyhledávacího pole. Nemusíte ani opustit svou domovskou stránku! Co vy na to?
Navíc je vaše vyhledávací lišta také vaším všestranným ovládacím centrem. Do vyhledávání vložte příkaz /, abyste zobrazili dostupné příkazy.
Nejlepší vlastností Connected Search je, že se postupem času učí více o vašich vzorcích používání a tyto informace využívá k poskytování personalizovaných vyhledávacích zážitků.
Zjednodušujeme všechny procesy našich oddělení integrací platforem business intelligence, nástrojů pro zasílání e-mailů s automatizací a ukládáním KPI, formulářů, procesních dokumentů a závislostí do jedné aplikace (ClickUp).
Zjednodušujeme všechny procesy našich oddělení integrací platforem business intelligence, nástrojů pro zasílání e-mailů s automatizací a ukládáním KPI, formulářů, procesních dokumentů a závislostí do jedné aplikace (ClickUp).
Další informace: 10 nejlepších příkladů systémů pro správu znalostí
ClickUp má výhodu č. 3: Automatizace ClickUp
Nenechte rutinní úkoly bránit vaší produktivitě. Vyberte si z více než 100 automatizací ClickUp, které se postarají o věci jako aktualizace stavu, odpovědi na e-maily a další.
Můžete také použít nástroj Automation Builder od ClickUp k konfiguraci vlastních akcí přizpůsobených vašim jedinečným pracovním postupům. Popište přesně, co chcete automatizovat, a ClickUp Brain okamžitě vytvoří pracovní postup podle vašich specifikací.
Můžete také vytvořit automatizované pracovní postupy v rámci celého svého technologického stacku (pomocí integrací nebo vlastních webhooků) a propojit externí aplikace s ClickUp.
Můžete například nakonfigurovat automatizaci, která vytvoří úkol v ClickUp pokaždé, když je do HubSpot přidán nový potenciální zákazník. To vám umožní spravovat práci z jedné platformy a zvýší vaši efektivitu.
💡Tip pro profesionály: ClickUp Brain můžete použít jako nástroj pro tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence, který vám pomůže sepsat podrobné přehledy pro články o důležitých procesech a postupech.
ClickUp má výhodu č. 4: Správa znalostí založená na umělé inteligenci
Pokud jde o správu znalostí, AI pohání všechny aspekty ClickUp.
Například můžete položit otázku umělé inteligenci ClickUp z libovolného místa ve vašem pracovním prostoru, mimo jiné:
- Vaše úkoly v ClickUp pro shrnutí diskusí nebo získání poznatků
- Vaše dokumenty ClickUp pro shrnutí, vytváření akčních položek, kontrolu pravopisu nebo kontrolu samotného obsahu
- Vaše komentáře a komentářové vlákna
- Vaše vlákna a kanály ClickUp Chat
Seznam pokračuje. TL;DR? Vaše znalosti jsou v ClickUp vždy propojené a jakékoli změny provedené ve vašem pracovním prostoru nebo aplikacích třetích stran se synchronizují v reálném čase, takže vám nic neunikne. Tak funguje správa znalostí v ClickUp!
💡Tip pro profesionály: Využijte dobře definované výzvy k efektivnímu využití AI v dokumentaci. Vytvářejte výzvy k zefektivnění zadávání dat, automatickému vyplňování tabulek a extrahování důležitých informací.
Zefektivněte správu práce s ClickUp
Glean i Microsoft Copilot jsou navrženy tak, aby zlepšovaly produktivitu na pracovišti. Glean funguje jako komplexní platforma pro vyhledávání v podniku s funkcemi pro správu znalostí.
Copilot naopak pomáhá týmům využívat produktivní aplikace Microsoftu k analýze dat, vytváření dokumentů a pořádání týmových schůzek.
Oba nástroje však mají svá omezení, pokud hledáte komplexní správu práce a automatizaci úkolů. ClickUp tyto mezery vyplňuje a nabízí ještě mnohem více.
Nabízí robustní funkce pro spolupráci, správu úkolů, dokumentaci a správu znalostí – to vše díky schopnostem umělé inteligence. Tyto schopnosti výrazně pomáhají s automatizací pracovních postupů a rozhodováním na základě dat. V podstatě získáte vše, co potřebujete k zefektivnění své práce, na jedné platformě.
Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes zdarma a zjistěte, proč je to nejlepší volba pro zvýšení produktivity na pracovišti.