10 nejlepších nástrojů pro tvorbu myšlenkových map, které můžete použít v roce 2025

Mnozí z nás bojují s prokrastinací, ať už odkládáním důležitých úkolů nebo rozptylováním se drobnými detaily. 🔍
Ale v průběhu let jsem přišel na řešení, které změnilo pravidla hry: rozdělit své úkoly na dosažitelné cíle pomocí myšlenkových map.
Myšlenkové mapy jsou jako vizuální hřiště pro cíle, úkoly a nápady. Můžete v nich načrtnout svou hlavní myšlenku, přidat tvary a použít šablony myšlenkových map, abyste měli vše přehledně uspořádané.
Když jsem začal používat nástroje pro tvorbu myšlenkových map, už jsem nemusel v hlavě žonglovat s úkoly – měl jsem jasný vizuální plán a rozptýlení zmizela.
V tomto článku se podělím o svých 10 nejlepších generátorů myšlenkových map a stručně vysvětlím jejich nejlepší funkce, omezení a ceny. 🏆
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je náš přehled 10 nejlepších nástrojů pro tvorbu myšlenkových map, které jsou dnes k dispozici:
- ClickUp: Nejlepší pro tvorbu myšlenkových map s řízením projektů
- Miro: Nejlepší pro vizuální spolupráci a vzdálené týmy
- MindMeister: Nejlepší pro rychlé a snadné vytváření myšlenkových map
- MindNode: Nejlepší pro uživatele Apple, kteří hledají hladkou integraci
- Ayoa: Nejlepší pro kombinaci mindmappingu se správou úkolů
- Xmind: Nejlepší pro všestranné vytváření myšlenkových map a brainstorming
- Coggle: Nejlepší pro začátečníky a jednoduché myšlenkové mapy
- Lucidchart: Nejlepší pro univerzální tvorbu diagramů pomocí šablon
- Bubbl. us: Nejlepší pro pedagogy a malé týmy
- SmartDraw: Nejlepší pro vytváření diagramů a CAD návrhů na podnikové úrovni
Co byste měli hledat v programu pro tvorbu myšlenkových map?
Perfektní nástroj pro tvorbu myšlenkových map přesahuje rámec svých běžných funkcí a pomáhá vám s řízením projektů. Jako projektový manažer upřednostňuji nástroje, které mi s těmito úkoly pomáhají. 🛠️
- Brainstorming: Nejlepší myšlenkové mapy se starají také o fázi tvorby nápadů. Ať už pracujete na novém nápadu sami nebo ve skupině, dobrá online šablona myšlenkové mapy vám usnadní zapisování nápadů bez omezení – jako byste měli k dispozici nekonečné plátno.
- Mapování úkolů: Potřebujete mít vše pod kontrolou? Myšlenkové mapy jsou ideální pro přidělování úkolů, stanovování termínů a sledování pokroku. Přidejte tvary a hotovo – úkoly jsou zorganizované, tým je sladěný.
- Analýza mezer: Přemýšleli jste někdy, v čem váš projekt zaostává? Analýza mezer v myšlenkové mapě vám pomůže odhalit neefektivnosti ve vašich procesech.
- SWOT analýza: Potřebujete se vypořádat se silnými a slabými stránkami, příležitostmi a hrozbami vašeho projektu? Miluji myšlenkové mapy, které dokážou vše vizualizovat a pomáhají vám pochopit celkový obraz.
Můj konečný cíl je jednoduchý: chci aktualizace v reálném čase a jasný, organizovaný plán. Dobrý nástroj pro tvorbu myšlenkových map vám to snadno umožní.
Přečtěte si: 25 úžasných příkladů myšlenkových map
10 nejlepších programů pro tvorbu myšlenkových map, které stojí za vyzkoušení
Nyní, když jsme si řekli, na co se zaměřit, pojďme se podívat na to nejlepší – tady je 10 nejlepších programů pro tvorbu myšlenkových map, které mi přišly velmi užitečné (a někdy dokonce zábavné 🎉):
1. ClickUp (nejlepší pro tvorbu myšlenkových map s řízením projektů)
Pokud stejně jako já hledáte nástroj, který kombinuje tvorbu myšlenkových map a správu projektů jako máslo a džem, ClickUp je ten pravý.
Proč je ClickUp tak revoluční?
Pro začátek můžete jediným kliknutím přepnout do zobrazení ClickUp Mind Map a začít propojovat úkoly, procesy nebo dokonce brainstormingové sezení. Proto je ClickUp doslova aplikací pro všechno, co se týká práce.
Máte na výběr ze dvou režimů: Režim úkolů vám umožňuje přeskupit pracovní prostor propojením úkolů a podúkolů a Režim prázdné stránky umožňuje volné brainstormingové sezení, které není vázáno na strukturu úkolů.
Kromě toho můžete pomocí nástroje ClickUp Whiteboard proměnit složité nápady ve vizuální, snadno přehledné plány. Tato funkce je ideální zejména pro vývoj softwaru nebo výrobní pracovní postupy.
Nevíte, kde začít s tvorbou myšlenkových map? Zde je několik užitečných šablon ClickUp, které vám pomohou začít.
Jednoduchá šablona myšlenkové mapy
Tato šablona je ideální jak pro začátečníky, tak pro zkušené profesionály.
Tato jednoduchá šablona pro tvorbu myšlenkových map je plně přizpůsobitelná, takže můžete začít plánovat své projekty během několika sekund, ať už se jedná o uvedení nového produktu na trh nebo jen o brainstorming nápadů.
Navíc je připraven k okamžitému použití, takže se můžete hned pustit do práce!
Prázdná tabule pro myšlenkové mapy
Někdy potřebujete prázdné plátno, abyste mohli naplánovat složité obchodní strategie nebo logistické plány. Prázdná tabule pro myšlenkové mapy od ClickUp je pro tyto příležitosti ideální.
Tato šablona je vhodná pro začátečníky, plně přizpůsobitelná a ideální pro snadnou vizualizaci složitých myšlenek.
Nejlepší funkce ClickUp
- Režim úkolů a prázdný režim: Flexibilita pro přímé mapování úkolů nebo volné brainstormingové nápady.
- Spolupráce v reálném čase: Ideální pro týmy, které chtějí společně generovat nápady a řešit projekty.
- Přizpůsobitelné šablony: Hotové šablony, se kterými můžete začít během několika sekund.
- Myšlenková mapa a tabule: Přepínejte mezi zobrazeními podle svého pracovního postupu, ať už potřebujete strukturovanou mapu nebo volnou formu kreativity.
- Integrace se správou úkolů: Snadno propojte úkoly se svými myšlenkovými mapami a zajistěte si tak kompletní plánování projektů.
Omezení ClickUp
- Naučit se s ním pracovat: Někteří uživatelé uvádějí, že zvládnutí všech funkcí ClickUp může nějakou dobu trvat.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena měsíčně.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Přečtěte si také: 10 bezplatných šablon pro tvorbu myšlenkových map
2. Miro (nejlepší pro vizuální spolupráci a vzdálené týmy)
Miro je navržen tak, aby spojoval týmy, ať už po celém světě, nebo jen v různých odděleních.
Miro se odlišuje svou univerzálností.
Ať už pracujete na vývoji softwaru, plánujete logistiku nebo připravujete svou další obchodní strategii, široká škála šablon Miro, od myšlenkových map po nástroje pro tvorbu vývojových diagramů, může okamžitě změnit vaše podnikání.
Nejlepší funkce Miro
- Přizpůsobitelné šablony: Připravené šablony pro vše od brainstormingu po vývojové diagramy.
- Spolupráce v reálném čase: Členové týmu mohou hladce spolupracovat bez ohledu na to, kde se nacházejí.
- Myšlenkové mapy a koncepční mapy: Ideální pro organizaci složitých myšlenek a vizuální správu projektů.
- Neomezený prostor na tabuli: Při brainstormingu nebo plánování vám nikdy nedojde místo.
- Spolupráce mezi týmy: Skvělé pro hybridní týmy, které potřebují zůstat ve spojení napříč různými lokalitami.
Omezení Miro
- Ohromující funkce: Široká škála nástrojů Miro může být pro nové uživatele matoucí, což vede k náročnému učení.
- Omezení bezplatné verze: Omezený počet tabulek a pokročilých funkcí v bezplatné verzi.
Ceny Miro
- Zdarma
- Tým: 8 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 16 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Miro
- G2: 4,7 /5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 500 recenzí)
3. MindMeister (nejlepší pro rychlé a snadné vytváření myšlenkových map)
Když potřebujete vyčistit hlavu, zmapovat svou ústřední myšlenku nebo ji sdílet s ostatními, MindMeister může být užitečným nástrojem.
Jeho bezplatný nástroj pro tvorbu myšlenkových map je téměř až příliš snadný na používání – můžete ho spustit a začít používat za pouhých 60 sekund.
Flexibilita MindMeister vám umožňuje vytvářet základní myšlenkové mapy, upravovat jejich styl, přidávat odkazy, sdílet je s týmy a prezentovat je jako profesionál.
Jen pro informaci – pokud používáte bezplatný tarif, nemůžete své myšlenkové mapy exportovat. To vám může způsobit potíže, pokud je chcete sdílet offline.
Nejlepší funkce MindMeister
- Rychlé nastavení: Mindmapování zvládnete za méně než minutu. Jediné klávesové zkratky, které potřebujete ovládat, jsou Control, Tab a Enter.
- Vhodné pro spolupráci: Pozvěte členy týmu, aby vám pomohli s nápady v reálném čase.
- Přizpůsobitelné mapy: Přidávejte odkazy, videa a dokonce propojujte jiné myšlenkové mapy, abyste rozšířili své kreativní nápady.
- Prezentační režim: Snadno prezentujte své mapy ve vizuálním formátu, který je ideální pro schůzky.
- Integrace MeisterTask: Snadná integrace s MeisterTask pro lepší správu úkolů.
Omezení MindMeister
- Omezení bezplatného tarifu: Bezplatný tarif je omezen na 3 myšlenkové mapy, které nelze exportovat.
- Naučit se pracovat s programem: Někteří uživatelé shledávají, že zvládnutí všech funkcí MindMeister nad rámec základního mapování vyžaduje určitý čas.
Ceny MindMeister
- Zdarma
- Osobní: 3,50 $/měsíc na uživatele
- Pro: 5,50 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 8,50 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze MindMeister
- Capterra: 4,6/5 (více než 250 recenzí)
4. MindNode (nejlepší pro uživatele Apple, kteří hledají hladkou integraci)
Pokud jste fanouškem Apple a hledáte čistý, moderní design pro své myšlenkové mapy, MindNode je tou správnou volbou. Tato aplikace je navržena speciálně pro iPhone, iPad a Mac, takže se hladce začlení do ekosystému Apple.
Je snadno použitelný a bezchybně se synchronizuje se všemi zařízeními Apple.
Pokud však používáte Windows nebo Android, MindNode pro vás není vhodnou volbou, protože je určen výhradně pro ekosystém Apple.
Nejlepší funkce MindNode
- Žádná náročná zaučovací fáze: Díky intuitivnímu rozhraní můžete začít pracovat během několika sekund.
- Hladká synchronizace: Snadná synchronizace mezi všemi zařízeními Apple, včetně iPhone, iPad, Mac a Apple Watch.
- Přizpůsobitelné uzly: Přidávejte obrázky, odkazy, nálepky a přizpůsobte si každý uzel podle svých představ.
- Integrace úkolů: Exportujte úkoly do aplikací Apple Reminders, Things nebo OmniFocus a zefektivněte tak svůj pracovní postup.
- Krásný design: Moderní design s paletami barev a přehlednými textovými poli (uzly) pro snadnou organizaci.
Omezení MindNode
- Pouze pro Apple: Nepodporuje uživatele Windows nebo Android.
- Omezené přiblížení: Lze přiblížit pouze na 10 %, což trochu ztěžuje prohlížení velkých a složitých map.
Ceny MindNode
- Zdarma
- MindNode Plus MindNode Classic: 2,99 $/měsíc MindNode Next: 24,99 $/rok
- MindNode Classic: 2,99 $/měsíc
- MindNode Next: 24,99 $/rok
- MindNode Classic: 2,99 $/měsíc
- MindNode Next: 24,99 $/rok
Hodnocení a recenze MindNode
- G2: 4,2/5 (více než 30 recenzí)
5. Ayoa (nejlepší pro kombinaci mindmappingu se správou úkolů)
Ayoa je jedním z mých oblíbených, protože kombinuje tvorbu myšlenkových map se správou úkolů.
Nabízí různé šablony pro myšlenkové mapy, radiální mapy a vývojové diagramy s možností spolupráce v reálném čase, sledování pokroku týmu a dokonce i videohovorů přes Zoom (to byla moje oblíbená funkce).
Nejlepší funkce Ayoa
- Týmový náhled: Nabízí společný náhled pro plynulou komunikaci v týmu a sledování úkolů.
- Planner: Ideální pro psaní poznámek a přehled o každodenních úkolech.
- Integrovaný videochat: Plánujte schůzky a brainstormingové sezení přímo v Ayoa (integrace Zoom).
- Myšlenkové mapy a tabule úkolů: Kombinuje myšlenkové mapy s robustním řízením úkolů pro komplexní projektovou zkušenost.
- Synchronizace mezi zařízeními: Přístupný na většině populárních zařízení, takže zůstanete ve spojení, ať jste kdekoli.
Omezení Ayoa
- Omezení mindmappingu: Funkce mindmappingu nemusí být tak pokročilé jako specializované nástroje.
- Žádné sledování času: Ayoa neumožňuje sledování času, což může být pro uživatele, kteří pracují s krátkými termíny, rozhodujícím faktorem.
Ceny Ayoa
- Zdarma
- Ultimate Plan: 13 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Ayoa
- G2: 4,3/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
Přečtěte si také: Jak používat metodu pořizování poznámek pomocí myšlenkových map
6. Xmind (nejlepší pro všestranné vytváření myšlenkových map a brainstorming)
Xmind se od ostatních nástrojů v tomto seznamu odlišuje kombinací několika struktur myšlenkových map, jako jsou diagramy typu Fishbone, Tree a Timeline, a schopností snadno mezi nimi přepínat.
Xmind je skvělý nástroj, pokud chcete brainstormovat a spolupracovat se svým týmem v reálném čase.
Ačkoli Xmind v současné době postrádá funkce umělé inteligence, jeho vývojový tým oznámil, že brzy do svého rozhraní přidá funkce založené na umělé inteligenci.
Nejlepší funkce Xmind
- Více struktur: Přepínejte mezi různými strukturami, jako jsou diagramy typu Fishbone, Tree a Timeline, a to za běhu.
- Spolupráce v reálném čase: Spolupracujte se svým týmem na vytváření myšlenkových map pro brainstorming nebo správu projektů.
- Přizpůsobitelné motivy: Vytvářejte vizuálně odlišné myšlenkové mapy pomocí vlastních barevných motivů a stylů.
- Režimy Pitch a ZEN: Speciální režimy prezentace pro sdílení nápadů a udržení soustředění.
- Podpora více platforem: K dispozici pro Windows, macOS, iOS, Android a Linux.
Omezení programu Xmind
- Omezená bezplatná verze: Bezplatný tarif nabízí omezené funkce, které nemusí být dostačující pro časté uživatele.
- Občasné problémy s rozvržením: Někteří uživatelé hlásí potíže s ovládáním rozvržení složitějších map.
Ceny Xmind
- Zdarma
- Pro: 4,92 $/měsíc
- Premium: 8,25 $/měsíc
- Podnikání: 10 $/licence za měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Xmind
- G2: 4,3/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,0/5 (více než 100 recenzí)
7. Coggle (nejlepší pro začátečníky a jednoduché myšlenkové mapy)
Coggle je ideální pro ty, kteří potřebují brainstormovat, organizovat myšlenky nebo mapovat složité procesy bez velkých technických znalostí.
Ačkoli neobsahuje šablony, můžete rychle začít od nuly a exportovat svou práci ve formátech PDF, PNG a dokonce i Microsoft Visio.
Coggle je obzvláště vhodnou volbou pro začátečníky, kteří potřebují vytvářet vizuální reprezentace.
Nejlepší funkce Coggle
- Navždy zdarma: Bezplatná možnost s mnoha funkcemi, včetně tří soukromých diagramů a neomezeného počtu veřejných diagramů.
- Spolupráce v rámci bezplatného tarifu: Spolupracujte s ostatními v reálném čase, a to i v rámci bezplatného tarifu.
- Podpora klávesových zkratek: Zefektivněte svůj pracovní postup pomocí snadno zapamatovatelných klávesových zkratek.
- Přístup přes web: Přístup ke své práci odkudkoli; není nutná žádná instalace.
- Export do formátu PDF a obrázků: Exportujte svou práci do různých formátů, včetně PDF a PNG.
Omezení Coggle
- Žádné šablony: Vždy začínáte od nuly, což může být časově náročné.
- Omezení přizpůsobení: Omezené možnosti fontů, barev a tvarů mohou ztěžovat kreativitu při vytváření podrobnějších map.
- Problémy s výkonem: Větší a složitější myšlenkové mapy mohou způsobit zpomalení platformy, což brání produktivitě.
Ceny Coggle
- Navždy zdarma
- Awesome Plan: 5 $/měsíc
- Organizační plán: 8 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Coggle
- Capterra: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
Přečtěte si také: 10 nejlepších bezplatných šablon procesních workflow v Excelu a ClickUp
8. Lucidchart (nejlepší pro univerzální tvorbu diagramů pomocí šablon)
Lucidchart je jedním z nejpopulárnějších nástrojů pro tvorbu diagramů, který používá několik společností z žebříčku Fortune 500 díky jeho snadnému použití a univerzálnosti.
Ať už mapujete procesy, vytváříte myšlenkové mapy nebo navrhujete dispozice kanceláří, Lucidchart nabízí více než 700 šablon, které vám pomohou nastartovat vaše projekty.
Díky rozhraní typu drag-and-drop a uživatelsky přívětivému designu je přístupný i pro uživatele, kteří nejsou technicky zdatní, a hladce se integruje s nástroji jako Google a Slack.
Nejlepší funkce Lucidchart
- Více než 700 šablon: Od myšlenkových map po rozvržení kanceláří, Lucidchart nabízí širokou škálu předem připravených šablon, díky kterým můžete rychle začít.
- Chytré kontejnery a asistence AI: Organizujte svá data automaticky pomocí inteligentních funkcí a využijte AI k brainstormingu nápadů.
- Integrace napříč platformami: Propojte se s Google, Slackem a dalšími aplikacemi a zefektivněte svůj pracovní postup.
- Spolupráce na dokumentech: Spolupracujte v reálném čase s členy týmu a podle potřeby nastavujte oprávnění.
- Verze: K dispozici v plánech vyšší úrovně, umožňuje zobrazit a vrátit se k předchozím verzím.
Omezení Lucidchart
- Problémy s výkonem: Může docházet k zpoždění a zamrzání během relací s komplexnějšími diagramy.
- Žádná desktopová aplikace: K dispozici pouze prostřednictvím prohlížeče, což omezuje offline přístup.
- Minimální požadavky na týmový plán: Pro přístup k funkcím týmového plánu jsou vyžadováni alespoň tři uživatelé.
Ceny Lucidchart
- Zdarma
- Individuální: 9 $/měsíc
- Tým: 10 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Lucidchart
- G2: 4,5/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 000 recenzí)
Přečtěte si také: 11 šablon a technik pro brainstorming
9. Bubbl. us (nejlepší pro pedagogy a malé týmy)
Pokud hledáte základní, snadno použitelný webový nástroj pro vytváření myšlenkových map a vývojových diagramů, Bubbl. us by mohl být tím, co hledáte.
Tato aplikace založená na prohlížeči je navržena tak, aby snadno vytvářela vizuální pomůcky, což ji činí ideální pro studenty, učitele a malé týmy.
Díky barevnému kódování tohoto nástroje lze snadno vizualizovat vztahy mezi nápady, což z něj činí skvělé levné řešení pro ty, kteří nepotřebují pokročilé funkce. To je skvělé pro základní potřeby tvorby myšlenkových map, ale ne tak pro složitější případy použití.
Přečtěte si také: 10 bezplatných šablon interaktivní tabule pro Zoom a ClickUp
Nejlepší funkce Bubbl. us
- Snadné použití: Nabízí jednoduché ovládání pro vytváření a rozšiřování myšlenkových map, což je ideální pro začátečníky.
- Systém barevného kódování: Pomáhá uživatelům vizuálně pochopit vztahy mezi nápady a koncepty.
- Není nutná instalace: Uživatelé mohou začít okamžitě, aniž by museli stahovat software, protože je založen na prohlížeči.
- Spolupráce v reálném čase: K dispozici v prémiových tarifech, umožňuje týmům spolupracovat na myšlenkových mapách odkudkoli.
- Funkce automatického ukládání: Ukládá myšlenkové mapy automaticky každé dvě minuty, čímž zabraňuje ztrátě práce.
Omezení Bubbl. us
- Omezené funkce: Chybí pokročilé nástroje, jako je stanovení priorit úkolů nebo rozhodovací procesy, které nabízejí konkurenční produkty.
- Základní přizpůsobení: Nabízí omezené možnosti přizpůsobení bublin, větví a rozvržení, což může být omezující.
Ceny Bubbl.us
- Základní: Zdarma
- Premium: 6 $/měsíc
- Týmový plán: 18 $/uživatel ročně
10. SmartDraw (nejlepší pro vytváření diagramů a CAD návrhů na podnikové úrovni)
Hledáte nástroj pro tvorbu diagramů, který pokrývá vše od organizačních schémat po CAD návrhy? Seznamte se se SmartDraw, řešením pro podniky, které je známé svou výkonnou integrací s nástroji jako Microsoft Teams, Jira a Google Workspace.
Díky tisícům šablon pro více než 70 typů diagramů tento nástroj zajišťuje, že i začátečníci mohou rychle začít, ale pokročilí uživatelé ocení jeho flexibilitu a hloubku.
Nejlepší funkce SmartDraw
- Více než 70 typů diagramů: Šablony pro vše od myšlenkových map po technické diagramy a půdorysy
- Hladká integrace: Dobře funguje s Microsoft Teams, Jira, Google Drive a dalšími aplikacemi pro zefektivnění pracovních postupů.
- Automatické formátování: Automaticky upravuje tvary a diagramy při jejich přesouvání, díky čemuž je vytváření diagramů rychlé a přesné.
- Funkce na podnikové úrovni: Zahrnuje SSO, uchovávání dokumentů a přístup na základě rolí pro lepší zabezpečení a spolupráci.
- Webová platforma: Poskytuje přístup z jakéhokoli prohlížeče, s volitelnou instalací na desktop pro uživatele Windows.
Přečtěte si také: 10 nástrojů AI pro tvorbu myšlenkových map a brainstorming
Omezení SmartDraw
- Složité rozhraní: Hlášeny obtížné začátky, zejména u pokročilejších nástrojů.
- Problémy s výkonem: Dochází ke zpomalení nebo selhání, zejména u větších diagramů.
- Vodoznaky v bezplatné zkušební verzi: Přidává vodoznaky do všech diagramů vytvořených během bezplatné zkušební verze, což omezuje jejich použitelnost.
Ceny SmartDraw
- Individuální: 9,95 $/měsíc
- Tým: 8,25 $/měsíc na uživatele
- Licence pro web: 5 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze SmartDraw
- G2: 4,6/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 100 recenzí)
Uvolněte svou mysl pomocí mind mapování ClickUp
Pokud je něco, na co se u ClickUp můžete spolehnout, je to klid v duši – doslova. Díky softwaru pro tvorbu myšlenkových map a whiteboardu umožňuje ClickUp profesionálům po celém světě zjednodušit si práci a vyčistit hlavu. 💡
…funkce bílé tabule? Jsem jí posedlý. Tento nástroj se často používal během týmových schůzek k brainstormingu nápadů nebo k podrobnějšímu rozvedení určitých iniciativ.
…funkce bílé tabule? Jsem jí posedlý. Tento nástroj se často používal během týmových schůzek k brainstormingu nápadů nebo k podrobnějšímu rozpracování určitých iniciativ.
ClickUp však nabízí více než jen software pro tvorbu myšlenkových map a funkce bílé tabule.
Od správy projektů po odpovědnost za úkoly a spolupráci v reálném čase – ClickUp nabízí tisíce šablon, díky kterým už nikdy nebudete muset začínat od nuly.
Jedná se o komplexní nástroj, díky kterému se práce bude zdát mnohem méně jako práce.
Jste připraveni vyzkoušet lepší způsob práce? Zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp. 🚀