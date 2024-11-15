15 nejlepších programů pro tvorbu vysvětlujících videí pro rok 2025

Zkusili jste někdy vysvětlit složitou myšlenku na schůzce, ale setkali jste se jen s prázdnými pohledy?
Všichni jsme to zažili. Jde o to, že některé koncepty jsou příliš složité na to, aby je bylo možné vysvětlit slovně. Potřebují vizuální prvky.
✨Zajímavost: Diváci si zapamatují 95 % informací z videa, ale pouze 10 %, když čtou stejný obsah v textové podobě.
Ergo, vysvětlující videa. Dobré vysvětlující video promění i ta nejsložitější témata na snadno stravitelný obsah.
Nejlepší na tom je, že k vytváření vysoce kvalitních vysvětlujících videí nemusíte být odborníkem na střih videa. Stačí použít profesionální software pro střih videa! Výběr je tak široký, že máte z čeho vybírat.
V tomto článku se podělím o své nejoblíbenější softwarové nástroje, které jsem osobně použil a otestoval, aby pomohly vytvořit špičková vysvětlující videa. Začněme tím, že si vysvětlíme, co hledat v nejlepším softwaru pro vytváření vysvětlujících videí.
Co byste měli hledat v softwaru pro tvorbu vysvětlujících videí?
Nejlepší software pro tvorbu vysvětlujících videí zjednodušuje procesy tvorby a úpravy videí a pomáhá vytvářet profesionálně vypadající videa bez potíží.
Toto je podle mě nezbytná výbava:
- Přizpůsobitelné prvky: Hledejte flexibilitu v animacích, fontech a přechodech.
- Rozmanitost stylů: Nenuďte své publikum videi, která vypadají všechna stejně. Vyberte si software, který nabízí různé formáty videí, jako jsou animovaná videa, videa na bílé tabuli nebo vysvětlující videa s živými herci.
- Úpravy v reálném čase: To je důležité pro vysvětlující videa, na kterých spolupracuje více členů týmu. Všichni by měli mít možnost provádět aktualizace a poskytovat zpětnou vazbu přímo v rámci platformy pro úpravu videa.
- Předem připravené šablony: Video šablony a archivní videozáznamy pomáhají šetřit čas, zejména pro začátečníky.
- Jednoduché uživatelské rozhraní: K zahájení práce nebudete potřebovat ani návod!
- Snadné použití: Neztrácejte čas složitými rozhraními. Hledejte intuitivní editory s funkcí drag-and-drop, které vyžadují minimální zaškolení.
Zde je můj seznam 15 nejlepších programů pro tvorbu vysvětlujících videí, ve kterém zdůrazňuji jejich vynikající funkce, ceny a potenciální omezení.
15 nejlepších programů pro tvorbu vysvětlujících videí
Tento pečlivě sestavený seznam vám pomůže najít ten správný nástroj, který bude odpovídat vašim konkrétním cílům v oblasti produkce videí.
Pojďme začít.
1. ClickUp (nejlepší pro vytváření a přepisování vysvětlujících videí)
ClickUp je výkonný nástroj pro vytváření a přepisování vysvětlujících videí. Nabízí všestrannou sadu funkcí, které zjednodušují celý proces tvorby videa.
Například ClickUp Clips vám umožňuje snadno pořizovat vysoce kvalitní videoklipy přímo v platformě ClickUp pro vaše vysvětlující video. Kombinuje sdílení obrazovky, hlasový komentář a vizuální komunikaci v jediném nástroji.
Po nahrání může AI asistent ClickUp automaticky přepsat vaše video, což vám umožní extrahovat klíčové informace a usnadnit následné akce.
Zde jsou některé klíčové funkce a výhody ClickUp Clips:
- Jednoduché nahrávání: Začněte nahrávat obrazovku, zvuk nebo obojí pouhými několika kliknutími.
- Přizpůsobitelná nastavení nahrávání: Upravte oblast nahrávání, snímkovou frekvenci a další nastavení podle svých potřeb.
- Anotace a kresby: Přidejte do svých nahrávek anotace, šipky a další vizuální prvky, abyste zdůraznili klíčové body nebo poskytli další kontext.
- Přímá integrace s ClickUp: Jakmile dokončíte nahrávání, vaše video se automaticky uloží do vašeho úkolu nebo projektu ClickUp.
- Spolupráce: Sdílejte své nahrávky s kolegy, aby vám poskytli zpětnou vazbu nebo je zkontrolovali.
Poté snadno vytvořte poutavé scénáře a přepisy pomocí ClickUp Brain, asistenta AI ClickUp. Vytvořte vizuální nástin scénáře vysvětlujícího videa a poté jej pomocí hladké integrace ClickUp Brain převedete do propracovaného textového dokumentu.
A co víc? Funkce pro spolupráci ClickUp umožňují spolupráci v reálném čase – během tvorby videa můžete sdílet nápady a aktualizace s členy týmu. Tato funkce je obzvláště užitečná při tvorbě vysvětlujících videí, protože se na procesu tvorby obsahu může podílet více odborníků na dané téma.
Například použijte @zmínky v ClickUp Chat, abyste mohli komunikovat v reálném čase se svým týmem a získat zpětnou vazbu k vysvětlujícímu videu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Sledujte průběh svých projektů tvorby vysvětlujících videí pomocí Kanbanových tabulek a kalendářových zobrazení ClickUp.
- Využijte funkce reportingu ClickUp k měření pokroku a identifikaci oblastí, které je třeba zlepšit.
- Urychlete proces tvorby videí pomocí umělé inteligence pro vymýšlení nápadů, vytváření scénářů, přepisování videí a generování výňatků s časovými značkami.
- Sdílejte videa s kýmkoli pomocí veřejného odkazu nebo staženého souboru.
- Propojte ClickUp s softwarem pro úpravu videa, knihovnami stockových videí a dalšími nástroji pomocí ClickUp Integrations.
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé zmínili, že kvůli rozsáhlým funkcím ClickUp je nutné se s ním nejprve naučit pracovat.
Ceny ClickUp
- Zdarma navždy
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás pro cenovou nabídku
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za pracovní prostor na člena za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
2. InVideo (nejlepší pro rychlá a profesionální vysvětlující videa)
InVideo je univerzální platforma, která zjednodušuje proces vytváření profesionálních vysvětlujících videí. Díky intuitivnímu rozhraní a rozsáhlé knihovně šablon, prostředků a možností přizpůsobení umožňuje InVideo uživatelům rychle vytvářet vysoce kvalitní videa, aniž by vyžadovalo rozsáhlé technické znalosti.
Nejlepší funkce InVideo
- Rychle přeměňte scénáře na videoobsah pomocí automatizace založené na umělé inteligenci.
- Získejte přístup k milionům obrázků, videoklipů a zvukových stop bez licenčních poplatků.
- Pracujte současně s členy týmu na úpravách a revizích projektů.
- Vytvářejte a překládejte videa do více než 50 jazyků
Omezení InVideo
- Pro uživatele, kteří potřebují pokročilé funkce pro úpravu videa, to nemusí být nejlepší volba.
- Někteří uživatelé uvádějí, že šablony nabízejí menší flexibilitu pro projekty s vysokou mírou přizpůsobení.
Ceny InVideo
- Zdarma
- Podnikání: 30 $/měsíc
- Neomezený: 60 $/měsíc
- InVideo AI Plus: 25 $/měsíc
- InVideo AI Max: 60 $/měsíc
Hodnocení a recenze InVideo
- G2: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 350 recenzí)
3. Toonly (nejlepší pro jednoduchá vysvětlující videa ve formě kreslených filmů)
Toonly (nyní součást Voomly Cloud) je ideální pro firmy nebo tvůrce, kteří chtějí vytvářet jednoduchá vysvětlující videa ve stylu kreslených filmů. Jeho jednoduché rozhraní typu drag-and-drop umožňuje uživatelům vytvářet zábavná a poutavá videa, aniž by potřebovali pokročilé znalosti v oblasti editace.
Tento software nabízí mnoho postav a scén, což z něj činí spolehlivou volbu pro rychlá a jednoduchá vysvětlující videa.
Nejlepší funkce Toonly
- Nahrávejte a přidávejte komentáře k vašim videím pomocí vestavěných nástrojů pro komentáře.
- Snadno vytvářejte videa s více scénami a přepínejte mezi různými animovanými sekvencemi, aniž byste přerušili plynulost videa.
- Exportujte svá videa v různých formátech, včetně MP4, MOV a GIF.
Omezení Toonly
- Toonly postrádá funkce pro týmovou spolupráci, takže více uživatelů nemůže pracovat současně na stejném projektu.
Ceny Toonly
- Standard: 49 $/měsíc
- Enterprise: 79 $/měsíc
Hodnocení a recenze Toonly
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,3/5 (více než 30 recenzí)
4. Animaker (nejlepší pro přizpůsobená vysvětlující videa)
Animaker je univerzální platforma, která nabízí širokou škálu funkcí pro vytváření poutavých vysvětlujících videí. Nabízí různé styly animace, od animací na bílé tabuli až po 2D animace.
Animaker je plný šablon, které můžete přizpůsobit, což výrazně urychluje celý proces. Navíc je vše prováděno prostřednictvím intuitivní a uživatelsky přívětivé platformy.
Nejlepší funkce Animakeru
- Spolupracujte v reálném čase s členy týmu, abyste mohli snadno sdílet nápady a vylepšovat obsah.
- Zjednodušte produkční pracovní postupy a vytvářejte vysoce kvalitní videa pomocí inovativních nástrojů AI pro psaní scénářů a dabing.
- Snadno vytvářejte a přizpůsobujte scény pro svá videa pomocí nástroje pro tvorbu scén Animaker.
Omezení Animakeru
- Někteří uživatelé považují nabídku animací a efektů za omezenou ve srovnání s jinými pokročilými platformami.
- Složité animace mohou vést k delšímu renderování, což může zpomalit produktivitu.
Ceny Animaker
- Zdarma
- Základní: 27 $/měsíc
- Starter: 45 $/měsíc
- Pro: 79 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Animaker
- G2: 4,7/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 200 recenzí)
5. VideoScribe (nejlepší pro vysvětlující animace na bílé tabuli)
Uživatelsky přívětivé rozhraní VideoScribe je určeno pro pedagogy, marketéry a tvůrce obsahu, takže je přístupné pro každého, kdo chce vytvářet poutavá vysvětlující videa na tabuli.
Videoscribe se odlišuje svými jedinečnými funkcemi: automatickými animacemi rukou, které simulují efekt kreslení, synchronizací hlasového doprovodu pro plynulé audiovizuální sladění a flexibilními možnostmi brandingu, které uživatelům umožňují začlenit jejich loga a přizpůsobit paletu barev.
Nejlepší funkce VideoScribe
- Vytvářejte snadno poutavé animace na tabuli pomocí rozhraní typu drag-and-drop.
- Přidávejte obrázky, text a hudbu bez námahy.
- Rychle se pusťte do práce díky rozsáhlé knihovně obrázků a šablon, které pokrývají různá témata.
- Integrujte je s jinými platformami, jako je PowerPoint, abyste rozšířili jejich použitelnost a začlenili stávající obsah do nových video projektů.
Omezení programu VideoScribe
- Příležitostné problémy s výkonem, jako je zpoždění při složitých projektech, které mohou narušit pracovní postup.
- Některé funkce nemusí být na první pohled intuitivní, takže uživatelé potřebují čas, aby se s nimi naučili pracovat.
Ceny VideoScribe
- Bezplatná zkušební verze
- Plus: 26,15 $ měsíčně na uživatele
- Pro: 39,22 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze VideoScribe
- G2: 4,1/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 50 recenzí)
Přečtěte si také: Jak nahrát video, na kterém prezentujete PowerPoint?
6. Powtoon (nejlepší pro interaktivní animovaná vysvětlující videa)
Powtoon je vhodný, pokud chcete přidat klikatelná tlačítka a odkazy, aby bylo video poutavější.
Ať už vytváříte výukové programy nebo marketingové prezentace, Powtoon vám nabízí flexibilitu při navrhování videí, která jsou vizuálně dynamická a interaktivní.
Nejlepší funkce Powtoon
- Využijte knihovnu postav a rekvizit k vytvoření svých videí.
- Prozkoumejte širokou škálu přizpůsobitelných šablon navržených pro různá témata, jako jsou obchodní prezentace, vzdělávací videa a obsah sociálních médií.
- Vytvářejte plynulé a profesionálně vypadající animace pomocí pokročilých animačních technik, včetně pohybových drah a úprav časování.
Omezení Powtoon
- Bezplatná verze omezuje počet exportů a obsahuje vodoznaky na videích.
- Příležitostné problémy s výkonem u velkých projektů, protože software může při zpracování souborů s vysokým rozlišením zpomalovat nebo zamrzat.
Ceny Powtoon
- Lite: 50 $/měsíc
- Profesionální: 190 $/měsíc
- Podnikání: 120 $/měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Powtoon
- G2: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
7. Vyond (nejlepší pro animovaná videa na profesionální úrovni)
Vyond je animační nástroj navržený tak, aby pomáhal uživatelům vytvářet poutavá animovaná videa přizpůsobená pro různé účely, včetně marketingu, školení a interní komunikace.
Díky intuitivnímu rozhraní a bohatým funkcím mohou jak začínající, tak zkušení tvůrci vytvářet vysoce kvalitní animace, které zaujmou diváky.
Vyond vyniká svou univerzálností a umožňuje uživatelům sdělovat složité myšlenky vizuálně atraktivním způsobem.
Nejlepší funkce Vyond
- Zjednodušte proces tvorby videa pomocí funkce převodu textu na řeč, která převádí psané scénáře na přirozeně znějící komentáře.
- Přizpůsobte animované postavy s působivou úrovní detailů, upravte fyzické vlastnosti a styl oblečení, aby lépe odrážely cílovou skupinu nebo identitu značky.
- Vytvářejte různé typy videí s rozsáhlou knihovnou předem připravených šablon a prvků, které vyhovují různým odvětvím.
Omezení Vyond
- Pro uživatele, kteří nejsou obeznámeni s animačním softwarem, je naučit se jej používat náročné, protože zvládnutí všech funkcí a nástrojů může vyžadovat čas a praxi.
Ceny Vyond
- Essential: 49 $/uživatel za měsíc
- Premium: 89 $/uživatel za měsíc
- Profesionální: 179 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Vyond
- G2: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
Přečtěte si také: 11 bezplatných šablon plánů školení zaměstnanců
8. Runway AI (nejlepší v oblasti využití umělé inteligence pro automatizaci)
Runway AI se specializuje na výzkum a technologie generativní umělé inteligence se zaměřením na vytváření produktů a modelů pro generování videí, obrázků a různých multimediálních obsahů.
Nástroje Runway AI jsou navrženy tak, aby pomáhaly tvůrcům obsahu prozkoumávat nápady téměř v reálném čase a rychle, kontrolovaně a věrně generovat materiály připravené k produkci.
Nejlepší funkce Runway AI
- Automatizujte časově náročné úkoly, jako je odstranění objektů a nahrazení pozadí, pomocí pokročilé technologie AI.
- Vyberte si z více než 30 různých nástrojů dostupných přímo ve vašem prohlížeči, včetně okamžitého rotoskopování, sledování pohybu a přepisu.
- Pracujte plynule s členy týmu v reálném čase, což umožňuje okamžitou zpětnou vazbu a zjednodušenou video komunikaci během procesu editace.
Omezení Runway AI
- Velké projekty mohou způsobit zpoždění, narušit tok editace a ovlivnit produktivitu.
- Bohatá sada funkcí může být pro začátečníky ohromující a vyžaduje určitý čas, aby plně pochopili možnosti softwaru.
Ceny Runway AI
- Základní
- Standard: 15 $/uživatel za měsíc
- Pro: 35 $/uživatel za měsíc
- Neomezený: 95 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Runway AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. Renderforest (nejlepší pro konzistentní branding)
Renderforest je dobrou volbou pro všechny, kteří potřebují rychle vytvořit vysvětlující videa. Jeho automatizované nástroje jsou obzvláště užitečné pro firmy, které chtějí produkovat vysoce kvalitní obsah bez rozsáhlých znalostí v oblasti editace.
Tento bezplatný software pro tvorbu vysvětlujících videí je známý svou rozsáhlou knihovnou šablon, přizpůsobitelnými možnostmi brandingu a snadno použitelným rozhraním typu drag-and-drop.
Nejlepší funkce Renderforest
- Vytvářejte videa rychle pouhým zadáním scénáře nebo výběrem šablon. Tato funkce výrazně zkracuje dobu výroby a zefektivňuje proces tvorby videa.
- Vytvářejte různé formáty videí, včetně propagačních videí, prezentací a hudebních vizualizací.
- Spolupracujte s členy týmu v reálném čase, což umožňuje okamžitou zpětnou vazbu a úpravy během procesu editace.
Omezení Renderforest
- Pokročilé funkce pro úpravy jsou poněkud omezené, což může frustrovat uživatele, kteří touží po větší kontrole nad svými projekty.
- Bezplatná verze produkuje výstup nižší kvality, který nemusí být vhodný pro profesionální použití.
Ceny Renderforest
- Zdarma navždy
- Lite: 14,99 $/uživatel za měsíc
- Pro: 29,99 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 34,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Renderforest
- Capterra: 4,8/5 (více než 400 recenzí)
- G2: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
10. Biteable (nejlepší pro rychlá marketingová videa)
Biteable je ideálním řešením pro ty, kteří potřebují živá vysvětlující videa, která okamžitě upoutají pozornost.
Tato platforma nabízí široký výběr animovaných scén, které vyhovují různým odvětvím, a umožňuje tvůrcům vytvářet příběhy, které rezonují.
Nejlepší funkce Biteable
- Zjednodušte zpětnou vazbu a iterace tím, že pozvete členy týmu ke spolupráci na projektech.
- Získejte přístup k vysoce kvalitním stockovým videím a hudbě a vytvářejte vysvětlující videa s profesionálními multimediálními prvky.
- Rychle nahrávejte a přidávejte komentáře k vašim videím pomocí vestavěných nástrojů pro komentáře.
Omezení Biteable
- Bezplatná verze omezuje přístup k určitým šablonám a funkcím, což může bránit uživatelům, kteří hledají plnou funkčnost bez závazků.
- Uživatelé zaznamenali občasné zpoždění při renderování, zejména u složitějších videí.
Ceny Biteable
- Pro: 29 $/uživatel za měsíc
- Premium: 99 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Biteable
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,1/5 (více než 40 recenzí)
11. Synthesia (nejlepší pro videa generovaná umělou inteligencí)
Pokud chcete vytvářet videa s lidským dotekem bez natáčení, Synthesia je tou správnou volbou.
Tato platforma založená na umělé inteligenci umožňuje uživatelům vytvářet realistické avatary, které mohou prezentovat obsah v několika jazycích. Zadejte svůj scénář a Synthesia automaticky vygeneruje video pomocí umělé inteligence, což je neuvěřitelně efektivní pro firmy, které potřebují rychle produkovat obsah.
Nejlepší funkce Synthesia
- Vytvářejte realistické avatary, které mohou předčítat váš scénář v různých jazycích, čímž zvýšíte přístupnost pro globální publikum.
- Přizpůsobte pozadí, rekvizity a vizuální prvky tak, aby odpovídaly vaší značce nebo sdělení, a vytvořte tak jedinečný styl prezentace.
- Hladce integrujte Synthesia s platformami LMS a vytvářejte interaktivní školicí materiály.
Omezení Synthesia
- Předplatné může být relativně drahé, což nemusí být pro menší firmy nebo jednotlivé tvůrce přijatelné.
- Uživatelé mohou považovat avatary generované umělou inteligencí za méně autentické než skutečné herce, což může ubírat na osobním přístupu, který některé projekty vyžadují.
Ceny Synthesia
- Bezplatný plán
- Starter: 29 $/uživatel za měsíc
- Creator: 89 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Synthesia
- G2: 4,7/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 150 recenzí)
Přečtěte si také: 10 alternativ k Synthesia AI pro videa generovaná umělou inteligencí
12. Wideo (nejlepší pro vizuálně přitažlivá videa)
Wideo je cloudová platforma pro tvorbu videí, která uživatelům umožňuje vytvářet animovaná vysvětlující videa bez nutnosti jakýchkoli technických znalostí. Nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní s editorem typu drag-and-drop, díky kterému může kdokoli snadno vytvářet profesionálně vypadající videa.
Tento software pro tvorbu vysvětlujících videí vyvažuje kreativitu a funkčnost, díky čemuž je ideální pro vytváření poutavých vizuálních příběhů.
Nejlepší funkce Wideo
- Snadno organizujte a přeskupujte části videa pomocí nástroje pro správu scén.
- Snadno sladěte zvukové efekty a komentáře s vizuálními prvky pomocí synchronizace zvuku.
- Sledujte zapojení diváků a výkonnostní metriky pomocí integrovaného analytického nástroje.
Omezení Wideo
- Bezplatná verze omezuje kvalitu exportu, což může omezit použitelnost pro profesionální prezentace nebo marketingové materiály.
Ceny Wideo
- Bezplatný plán
- Základní: 59 $/měsíc na uživatele
- Pro: 99 $/měsíc na uživatele
- Pro+: 199 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Wideo
- G2: 4,3/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,0/5 (více než 40 recenzí)
13. Moovly (nejlepší pro plynulou kombinaci videa a animace)
Moovly je platforma pro tvorbu vysvětlujících videí přizpůsobená pro týmy, které chtějí vytvářet videa společně. Umožňuje současnou úpravu, což usnadňuje skupinové projekty, kde je okamžitá zpětná vazba zásadní.
Kromě toho jeho přístup k API umožňuje integraci s jinými aplikacemi, což zjednodušuje pracovní postupy pro technicky zdatné uživatele a firmy, které chtějí automatizovat své procesy výroby videí.
Nejlepší funkce Moovly
- Upravujte videa přímo ve svém prohlížeči pomocí Moovly Studio – bez nutnosti instalace, aktualizací nebo pluginů.
- Převádějte text na hlasový doprovod jediným kliknutím. Vyberte si z více hlasů ve více než 20 jazycích a pomocí technologie převodu textu na řeč založené na umělé inteligenci vytvořte přirozený zvuk.
- Získejte přístup k mediální knihovně, která obsahuje miliony obrázků, zvuků a videí.
- Zjednodušte správu souborů díky integraci s různými aplikacemi třetích stran, jako jsou Dropbox a Google Drive.
Omezení Moovly
- Někteří uživatelé poukázali na to, že náklady na předplatné mohou být relativně vysoké ve srovnání s podobnými platformami.
- Ačkoli je rozhraní obecně uživatelsky přívětivé, noví uživatelé mohou mít potíže s orientací v rozsáhlých dostupných funkcích.
Ceny Moovly
- Bezplatný tarif
- Platba podle skutečného využití: 25 $/video
- Předplatné: 99 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Moovly
- G2: 4,5/5 (více než 70 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 60 recenzí)
14. Rawshorts (nejlepší pro tvorbu videí s podporou umělé inteligence)
Rawshorts je inovativní platforma navržená pro zjednodušení procesu výroby videí. Díky intuitivnímu rozhraní a výkonným funkcím založeným na umělé inteligenci umožňuje Rawshorts uživatelům snadno vytvářet animovaná videa v profesionální kvalitě.
Mezi jeho vynikající funkce patří generování videa z textu, obrázků nebo klipů a generování vysoce kvalitních obrázků z jednoduchých pokynů. Pro audio nadšence nabízí nástroje pro vylepšení a vytváření bohatého audio obsahu.
Nejlepší funkce Rawshorts
- Vytvářejte obsah vysvětlujících videí pomocí umělé inteligence, která automaticky převádí text na animované video skripty a zefektivňuje proces tvorby.
- Rychle přizpůsobte svá videa pomocí rozsáhlé knihovny předem připravených šablon a prvků.
- Získejte přístup k podrobným analytickým údajům, jako jsou počet zhlédnutí, míra zapojení a demografické údaje o divácích po zveřejnění, abyste mohli optimalizovat budoucí strategie obsahu.
Omezení Rawshorts
- Omezené možnosti přizpůsobení pro pokročilé uživatele, kteří hledají složité možnosti designu.
- Chybí komplexní podpora složitých animací, což může omezovat sofistikovanější video projekty.
Ceny Rawshorts
- Starter: Bezplatná zkušební verze
- Essential: 49 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 89 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Rawshorts
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
15. Adobe Express (nejlepší pro videa v profesionální kvalitě)
Adobe Express je univerzální platforma pro tvorbu poutavých vysvětlujících videí. Tento uživatelsky přívětivý nástroj kombinuje výkonné editační funkce s bohatými zdroji, což umožňuje uživatelům – od podnikatelů po pedagogy – proměnit své nápady v poutavé vizuální příběhy.
Zjednodušuje tvorbu příspěvků na sociálních médiích, grafických návrhů, videí a úprav fotografií pomocí intuitivních nástrojů. Díky funkcím založeným na umělé inteligenci prostřednictvím Adobe Firefly mohou uživatelé automatizovat úkoly a snadno vytvářet jedinečná umělecká díla.
Nejlepší funkce Adobe Express
- Upravujte videoklipy s přesností pomocí funkce časové osy, která umožňuje snadné ořezávání, rozdělování a přeskupování záběrů pro vytvoření plynulého toku.
- Snadno vkládejte komentáře a zvukové stopy pomocí integrovaných audio nástrojů, které umožňují nahrávat a upravovat zvuk přímo v rámci platformy.
- Integrujte je s Adobe Creative Cloud a pracujte plynule napříč platformami, jako jsou InDesign a Lightroom.
Omezení Adobe Express
- Náklady na předplatné mohou být důležitým faktorem pro uživatele, kteří potřebují základní nástroje pro tvorbu videí pouze příležitostně.
- Noví uživatelé hlásí zmatek v uživatelském rozhraní, zejména při procházení všech funkcí a možností.
Ceny Adobe Express
- Zdarma
- Premium: 9,99 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Adobe Express
- G2: 4,5/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 000 recenzí)
Přečtěte si také: Jak vytvořit školicí video v práci?
Výběr perfektního softwaru pro vysvětlující videa
Výběr správného softwaru pro tvorbu vysvětlujících videí nakonec závisí na vašich konkrétních potřebách – ať už jde o spolupráci, styl animace nebo nástroje založené na umělé inteligenci.
Každá platforma má své jedinečné přednosti, a ať už hledáte dynamické animace nebo přímočařejší vyprávění, najdete tu nástroj, který vám bude vyhovovat.
Prozkoumejte své možnosti, vyzkoušejte je a najděte ten, který nejlépe vyhovuje vašemu stylu a cílům.
Pokud však chcete využít výhod nejen tvorby videí, ale také správy projektů a úkolů, vyzkoušejte ClickUp! Díky přizpůsobitelným funkcím, jako jsou Clips, Brain a nástroje pro vytváření reportů, může být tvorba vysvětlujících videí snazší než kdykoli předtím.
Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes!