10 alternativ k Azure DevOps pro hladké nasazení projektů

V dnešním nemilosrdně rychle se měnícím technologickém prostředí není dodávání softwaru snadné.
S pomocí správných vývojových nástrojů však můžete zkrátit dobu uvedení produktu na trh a získat konkurenční výhodu.
Azure DevOps se často jeví jako výkonná volba, ale je pro vás ta správná? Odpovídá vašim specifickým potřebám a rozpočtu? To jsou zásadní otázky a prozkoumání všech možností může být náročné.
Proto jsem společně s odborníky z ClickUp prozkoumal, otestoval a sestavil seznam 10 nejlepších alternativ Azure DevOps. Tento průvodce je navržen tak, aby zjednodušil váš rozhodovací proces.
Ať už jste malý startup nebo velká společnost, v tomto seznamu najdete řešení, které pozvedne vaše DevOps aktivity na vyšší úroveň.
Co byste měli hledat v alternativách Azure DevOps?
Než se dostaneme k seznamu nejlepších alternativ Azure DevOps, rád bych vám představil klíčové funkce, které byste měli hledat ve zvoleném nástroji. Zde je šest základních prvků efektivních alternativ:
- Komplexní správa: Ideální nástroje jsou vybaveny funkcemi pro plánování, sledování a vizualizaci. Řešení by mělo podporovat metodiky Scrum a Agile pro efektivní a transparentní nasazení.
- Správa verzí a spolupráce: Efektivní správa úložišť založená na Git je zásadní pro spolupráci na kódu, větvení a slučování. Váš nástroj by měl být také snadno použitelný, aby byla zajištěna plynulá týmová práce a nedocházelo ke konfliktům.
- CI/CD pipelines: Automatizační funkce DevOps pomáhají plynule vytvářet, testovat a nasazovat kód v různých prostředích. Použití řešení, jako je AI v DevOps, pomáhá urychlit vývoj a celkovou dobu uvedení na trh.
- Přizpůsobení a flexibilita: Hledejte nástroje s přizpůsobivými pracovními postupy, přizpůsobitelnými řídicími panely a funkcemi pro hladkou integraci. To umožňuje podnikům konfigurovat CI/CD podle svých jedinečných procesů a preferencí.
- Škálovatelnost: Škálovatelnost zahrnuje flexibilní počet uživatelů a možnost vytvářet konfigurace. Řešení by tedy mělo růst společně s vaším týmem a projekty a zvládat rostoucí složitost a objem.
- Snadné použití a zapojení: Krátká doba zaučení snižuje ztráty produktivity a náklady na školení. Alternativa Azure DevOps by proto měla mít snadno použitelné rozhraní a přístupnou dokumentaci pro zaučení.
💡 Tip pro profesionály: Zjistěte, jak může AI transformovat vaše postupy DevOps a zefektivnit a zvýšit spolehlivost vývoje a správy softwaru.
10 nejlepších alternativ k Azure DevOps, které můžete použít
Zde je 10 nejlepších a nejspolehlivějších alternativ k Azure DevOps:
1. ClickUp (nejlepší pro DevOps zaměřené na řízení projektů)
Pro softwarové týmy, které chtějí spojit excelentní projekty s úkoly nasazení, je ClickUp nejkomplexnější alternativou Azure DevOps. Jako expert na řízení projektů minimalizuje dodací lhůty a maximalizuje efektivitu projektů.
ClickUp for Software Teams je řešení specializované na bezproblémové nasazování softwaru. Od správy úkolů po integraci git repozitáře, ClickUp pomáhá vytvářet rychlé a rozsáhlé CI/CD pipeline. Toto řešení ClickUp také podporuje agilní řízení projektů a hladkou spolupráci, čímž zajišťuje hladký průběh každé fáze vašeho projektu.
Další velkou výhodou, kterou jsem při používání ClickUp objevil, je to, že platforma nabízí hotové šablony, které vám ušetří námahu a čas při přizpůsobování řešení.
Šablona ClickUp Software Development Template je revoluční nástroj pro hladkou spolupráci a sledování pokroku CI/CD v reálném čase. Rozsáhlé funkce šablony pro správu úkolů a automatizaci zefektivňují vše – od vytváření plánů až po řešení chyb.
Zároveň udržuje softwarové týmy ve stejném prostoru pro spolupráci jako ostatní funkce, například kvalita, návrh a prodej.
Zde je několik důvodů, proč je ClickUp dokonalým nástrojem pro správu projektů DevOps:
- Strukturovejte svou kontinuální integraci a nasazování do sprintů a fází pomocí více než 14 předem navržených značek.
- Vizualizujte plánování a nasazení projektu pomocí vlastních zobrazení během několika sekund. Zobrazení tabule a seznamu jsou ideální pro sledování kapacit pracovního zatížení a pokroku týmu.
- Upřednostněte základní kroky vývoje a podporujte odpovědnost pomocí vlastních polí, jako je MoSCoW (must-have, should-have, could-have a won't-have).
Nejlepší funkce ClickUp
- Zmapujte závislosti a efektivitu nasazení softwaru pomocí vlastních zobrazení, jako jsou Ganttovy diagramy a Kanban tabule.
- Zefektivněte pracovní postupy a vytvořte vlastní automatizaci pomocí ClickUp Brain. Tento nástroj AI pro DevOps také snižuje množství manuálních úkolů a poskytuje přesné údaje o postupu projektu.
- Pomocí ClickUp Tasks můžete okamžitě vytvářet úkoly a delegovat je na zúčastněné strany. Kromě toho můžete pomocí ClickUp Goals integrovat projekty do svých obchodních cílů a metrik DevOp.
- Usnadněte okamžitou komunikaci a spolupráci pomocí ClickUp Chat, komentářů v rámci úkolů a plynulého sdílení dokumentů.
- Propojte se s více než 1000 nástroji pomocí integrace ClickUp pro plynulý pracovní postup. To zahrnuje nativní moduly DevOps a repozitáře Git, jako jsou GitHub, GitLab a Slack.
Omezení ClickUp
- Zvládnutí všech nástrojů a funkcí pro správu projektů může nějakou dobu trvat.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc na člena
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
2. GitHub (nejlepší pro spolupráci při správě verzí a open-source projekty)
GitHub je ideální volbou pro firmy s více zainteresovanými stranami a týmy. Jeho hladká spolupráce a kontrola verzí zajišťují odpovědnost a rychlost CI/CD.
GitHub se také hladce integruje s nástroji, jako jsou pull requesty a akce, díky čemuž je sdílení a správa kódu snadné. Ať už pracujete samostatně nebo v týmu, toto softwarové řešení zajišťuje, že projekty zůstanou organizované a škálovatelné s minimálními obtížemi.
Nejlepší funkce GitHubu
- Poskytuje robustní nástroje pro spolupráci na kódu a správu verzí.
- Podporuje velkou a aktivní komunitu pro podporu a přispívání.
- Integruje se s rozsáhlým ekosystémem nástrojů a služeb třetích stran.
Omezení GitHubu
- Zaměřuje se především na správu kódu, nikoli na celý životní cyklus DevOps.
- Funkce pro správu projektů nejsou tak komplexní jako specializované nástroje.
Ceny GitHub
- Zdarma
- Tým: 4 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 21 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze GitHub
- G2: 4,7/5 (více než 2 100 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 6 000 recenzí)
3. Jenkins (nejlepší pro přizpůsobení CI a automatizaci pracovních postupů)
Dalším klasickým nástrojem DevOps je Jenkins od Kohsuke Kawaguchiho. Tento software je dobrou volbou pro firmy, které potřebují hladce fungující, ale přizpůsobitelnou platformu CI/CD.
Jenkins poskytuje flexibilitu díky své open-source povaze. Ačkoli neobsahuje balíčky infrastruktury, každý nástroj, který potřebujete, lze snadno integrovat s Jenkinsem a vytvořit tak přizpůsobený CI/CD pipeline. Další funkcí, na kterou se můžete těšit, je komplexní automatizace pracovních postupů DevOps.
Nejlepší funkce Jenkins
- Nabízí bezkonkurenční flexibilitu a přizpůsobení pro DevOps pipelines.
- Nabízí široké ekosystém pluginů pro rozšíření funkčnosti.
- Podporuje prakticky jakoukoli platformu a technologický stack.
Omezení Jenkins
- Uživatelské rozhraní je zastaralé a složité.
- Nastavení a údržba mohou být časově náročné.
- Vyžaduje technické znalosti pro efektivní konfiguraci.
Ceny Jenkins
- Open source a zdarma (nezahrnuje cloudové možnosti a infrastrukturu)
Hodnocení a recenze Jenkins
- G2: 4,4/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 550 recenzí)
4. BitBucket (nejlepší pro hostování repozitářů Git)
BitBucket, produkt společnosti Atlassian, vyniká kombinací správy verzí a spolupráce s repozitáři zdrojového kódu založenými na Git. Je známý svými rozsáhlými možnostmi hostování kódu a také zefektivňuje správu vývoje díky rychlé integraci s Jira a dalšími nástroji Atlassian.
Jednou z klíčových funkcí jsou jeho lehké, ale výkonné funkce nepřetržitého dodávání. Díky tomuto zaměření se skvěle hodí pro efektivní dodávání softwaru bez kompromisů.
Nejlepší funkce BitBucket
- Poskytuje neomezený počet soukromých úložišť zdarma.
- Nabízí integrované funkce CI/CD pro základní pipeline.
Omezení BitBucket
- Funkce CI/CD jsou méně výkonné než specializované nástroje.
- Uživatelské rozhraní může působit nepřehledně a méně intuitivně.
- Při zpracování velkých úložišť dochází ke zpomalení.
Ceny BitBucket
- Zdarma
- Standard: 5 $/měsíc na uživatele (3 uživatelé), cena se liší v závislosti na počtu uživatelů
- Premium: 10 $/měsíc na uživatele (3 uživatelé), cena se liší v závislosti na počtu uživatelů
Hodnocení a recenze BitBucket
- G2: 4,4/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 300 recenzí)
5. GitLab (nejlepší pro komplexní správu DevOps)
Když podniky potřebují komplexní správu DevOps, GitLab je často první alternativou Azure DevOps, která jim přijde na mysl. Toto řešení nabízí vše od správy verzí po CI/CD na jedné platformě, což je odlišující vlastnost, protože konkurence obvykle tyto funkce rozděluje nebo vyžaduje integraci řešení třetích stran.
GitLab také nabízí robustní integrovanou bezpečnost a transparentnost, což z něj činí nejlepší volbu pro bezpečnou spolupráci.
Nejlepší funkce GitLabu
- Poskytuje kompletní platformu DevOps v jedné aplikaci.
- Zahrnuje integrované CI/CD, bezpečnostní skenování a správu Kubernetes.
- Nabízí silnou podporu komunity a aktivní vývoj.
Omezení GitLabu
- Může být náročné na zdroje a pomalé na méně výkonném hardwaru.
- Počáteční nastavení a konfigurace jsou poměrně složité.
Ceny GitLab
- Zdarma
- Premium: 29 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: Individuální ceny
- Doplňky: Ceny začínají na 19 USD/měsíc (GitLab Duo) a 15 USD/měsíc na uživatele (Enterprise Agile Planning)
Hodnocení a recenze GitLab
- G2: 4,5/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 100 recenzí)
6. Visual Studio (nejlepší pro full-stack vývoj a ladění)
Další na seznamu alternativ Azure DevOps je Visual Studio. Po pečlivém zvážení jsem zjistil, že tento veterán v oblasti nasazování softwaru je silným nástrojem pro projekty .NET a C#.
Visual Studio se specializuje na kódování, ladění a sestavování. Tyto klíčové funkce také umožňují uživatelům efektivně zefektivnit pracovní postupy. Pokud potřebujete robustní, všestranné IDE s full-stack vývojem, Visual Studio je skvělou volbou.
Nejlepší funkce Visual Studio
- Poskytuje výkonné IDE pro vývoj .NET s integrovanými nástroji DevOps.
- Úzce integrováno s Azure DevOps a dalšími službami Microsoftu
- Nabízí robustní funkce ladění a testování .
Omezení Visual Studio
- Zaměřeno především na technologie Microsoft a ekosystém .NET.
- Může být nákladné, zejména pro větší týmy.
- Pro vývojáře, kteří s IDE začínají, je křivka učení strmá.
Ceny Visual Studio
- Profesionální: 45 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 250 $/měsíc na uživatele
- Program Open Value: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Visual Studio
- G2: 4,5/5 (více než 3 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 900 recenzí)
7. Codeship (nejlepší pro rychlé nastavení CI/CD)
Codeship od CloudBees je ideální pro firmy, které se zabývají různorodými projekty. Jeho jednoduchost v CI/CD klade důraz na rychlost a flexibilitu. Rozhraní Codeship je ve skutečnosti ideální pro nastavení nasazovacích pipeline bez zbytečné složitosti.
Hlavním cílem Codeship je poskytovat rychlá a přizpůsobivá řešení bez ohledu na kontext nebo programovací jazyky.
Nejlepší funkce Codeship
- Zjednodušuje CI/CD pomocí intuitivního cloudového rozhraní.
- Nabízí rychlé nastavení a snadnou konfiguraci
- Podporuje paralelní sestavení pro rychlejší zpětnou vazbu
Omezení Codeship
- Možnosti přizpůsobení jsou ve srovnání s jinými nástroji omezené.
- Ceny jsou spíše vyšší a nemusí vyhovovat větším projektům nebo týmům.
- Není tak komplexní jako jiné vyspělé platformy CI/CD.
Ceny Codeship
- Starter: 49 $/měsíc
- Essential: 99 $/měsíc
- Cena: 399 $/měsíc
Hodnocení a recenze Codeship
- G2: 4,4/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
8. Buildkite (nejlepší pro škálovatelné CI/CD pipeline)
Pokud podniky potřebují rychlost na podnikové úrovni, Buildkite je skvělou volbou. Nabízí flexibilitu pro spouštění sestavení v jakékoli infrastruktuře a hybridních cloudových službách.
Komplexní škálovatelnost Buildkite je ideální pro rychlý vývoj a velké, komplexní pracovní postupy. To zajišťuje, že kontinuální dodávky rostou spolu s potřebami podniku.
Nejlepší funkce Buildkite
- Umožňuje CI/CD pipeline ve vaší vlastní infrastruktuře pro maximální kontrolu.
- Poskytuje rychlé a škálovatelné sestavení s paralelizací a ukládáním do mezipaměti.
- Integrace s oblíbenými nástroji pro správu verzí a nasazování
Omezení Buildkite
- Vyžaduje technické znalosti pro nastavení a správu agentů.
- Postrádá vestavěné funkce, které najdete v plně spravovaných platformách CI/CD.
- Řešení problémů může být náročné kvůli jeho distribuované povaze.
Ceny Buildkite
- Zdarma
- Výhoda: Cena začíná na 20 USD/měsíc za uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Buildkite
- G2: 4,8/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. Bamboo (nejlepší pro CI/CD s integrací Atlassian)
Atlassian Bamboo je software pro CI a nasazování, který je známý tím, že zjednodušuje složité sestavení. Vzhledem k tomu, že 80 % společností z žebříčku Fortune 500 používá produkty Atlassian, je integrace s ekosystémem této značky dobrou volbou.
Bamboo nabízí své služby jako centrální server, který systematicky plánuje a koordinuje úkoly CI. Nabízí také řadu pluginů, které firmám umožňují nahrávat zdrojové kódy.
Nejlepší funkce Bamboo
- Hladká integrace s Jira a Bitbucket pro jednotný pracovní postup
- Nabízí integrovanou podporu pro širokou škálu úkolů souvisejících s vytvářením a nasazováním.
- Poskytuje podrobné protokoly sestavení a reporty pro získání přehledu.
Omezení Bamboo
- Není k dispozici v cloudu ani jako služba
- Může být nákladné, zejména u složitých pipeline.
- Uživatelské rozhraní je méně intuitivní a ve srovnání s konkurenčními nástroji postrádá pokročilé funkce.
Ceny Bamboo
- Datové centrum: Ceny začínají na 1200 USD/rok
Hodnocení a recenze Bamboo
- G2: 4,1/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. TeamCity (nejlepší pro flexibilní automatizaci sestavování)
Při posuzování alternativních nástrojů DevOps pro přizpůsobitelné sestavení byla volba TeamCity snadná. Řešení se snadno nastavuje, nabízí podrobné reporty a má rozsáhlé konfigurační možnosti.
Kromě toho funkce CI TeamCity také pomáhají s doladěním, sestavením a automatizací. Jeho zaměření na kontinuální zpětnou vazbu je další výhodou, která zajišťuje efektivní a účinné pracovní postupy.
Nejlepší funkce TeamCity
- Poskytuje výkonné funkce správy sestavení a reportování.
- Podporuje širokou škálu konfigurací sestavení a nasazení.
- Nabízí rozsáhlou historii sestavení a podrobné protokoly sestavení.
Omezení TeamCity
- Složitý cenový model
- Zastaralé a složité uživatelské rozhraní
- Počáteční nastavení a konfigurace mohou být časově náročné.
Ceny TeamCity
- On-Premises Professional: Navždy zdarma (pro 3 build agenty), od 359 $/rok za build agenta (pro více než 3 build agenty)
- On-Premises Enterprise: Od 2399 USD/rok
- Cloudová služba: Cena začíná na 45 USD/měsíc za build agenta
Hodnocení a recenze TeamCity
- G2: 4,3/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 40 recenzí)
Zefektivněte vývoj projektů pomocí ClickUp
Vybavení vašeho týmu správným nástrojem pro vývoj softwaru je nezbytné, abyste udrželi krok s neustále rostoucí poptávkou po inovacích. Ačkoli jsou zavedené platformy jako Azure DevOps velmi populární, je důležité najít alternativu, která vyhovuje jedinečným potřebám vaší firmy.
V seznamu 10 nejlepších alternativ Azure DevOps v této příručce vyniká ClickUp svou komplexní sadou funkcí pro realizaci projektů a vývoj softwaru. S více než 30 výkonnými nástroji a více než 1000 integracemi je ClickUp tou nejlepší volbou pro bezchybné nasazení softwaru nejvyšší rychlostí.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a zefektivněte správu DevOps!