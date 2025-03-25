9 šablon omluvných dopisů pro omluvy na poslední chvíli

Stalo se vám někdy, že jste těsně před důležitou schůzkou onemocněli chřipkou? Nebo že jste kvůli neočekávanému zpoždění letu přišli pozdě na důležitou prezentaci pro klienta? To se stává každému z nás, zejména pokud jsou důvody mimo naši kontrolu.
Narychlo napsaná omluva vysvětlující vaši nepřítomnost však nemusí stačit. Obecně se považuje za dobré napsat formální omluvný dopis, ve kterém informujete své kolegy a nadřízeného o nehodě nebo nepředvídané události.
V tomto blogu jsme pro vás sestavili výběr nejlepších šablon omluvných dopisů a řešení. Od hotových bezplatných šablon Google Docs až po nástroje pro vytvoření dopisu od nuly – každý si zde najde to své. Pojďme na to!
Co jsou šablony omluvných dopisů?
Šablony omluvných dopisů jsou předformátované, připravené k použití dokumenty, které poskytují strukturu a formát pro psaní omluvného dopisu. Obvykle se používají k formálnímu vysvětlení vaší neúmyslné absence v kanceláři, pracovního závazku nebo jakékoli důležité události.
Tyto šablony se obvykle skládají z různých částí, z nichž každá se zabývá jinými aspekty dopisu, jako je odesílatel, příjemce, hlavní sdělení a další doplňující informace.
A to nejlepší? Jelikož jsou přizpůsobitelné, můžete je použít k vytvoření rychlé a účinné zprávy pokaždé, když to bude potřeba.
Co dělá šablonu omluvného dopisu dobrou?
Dobře napsaná omluvná zpráva může udělat mnohem víc, než jen ospravedlnit vaši nepřítomnost na důležité události. Vykreslí vás jako odpovědného a etického profesionála a vyjádří upřímnou lítost za způsobené nepříjemnosti. To je obzvláště užitečné, pokud začínáte v nové práci. Aby toho však bylo možné dosáhnout, musí být šablona vysoce kvalitní.
Zde jsou čtyři atributy, které tvoří dobrý vzor omluvného dopisu:
- Přehledný formát: Dobrá šablona omluvného dopisu by měla být snadno použitelná. Měla by mít jasný a srozumitelný formát, aby byla vhodná pro všechny situace – vzdělávací, profesní atd.
- Profesionální tón: Šablona by měla ideálně používat formální jazyk a zachovávat tón, který je uctivý, profesionální a ideální pro komunikaci na pracovišti.
- Komplexní struktura: Šablona by měla obsahovat dostatek podsekcí, abyste mohli uvést úplné informace o své nepřítomnosti, jako jsou důvody, co jste udělali, abyste jí zabránili, atd.
- Možnosti přizpůsobení: Šablona by měla být přizpůsobitelná. Měli byste mít možnost upravovat a personalizovat každý její prvek.
Šablony omluvných dopisů zdarma
Jak jsme slíbili, zde je devět nejlepších bezplatných šablon omluvných dopisů. Přidejte si je do záložek pro příště, až zmeškáte důležitou událost ve škole, v práci nebo kdekoli jinde:
1. Šablona omluvného dopisu ClickUp
ClickUp vám přináší jedinečnou, univerzální a uživatelsky přívětivou šablonu omluvného dopisu, která je určena pro všechny situace. Ať už se jedná o naléhavou situaci na poslední chvíli nebo plánovanou nepřítomnost, šablona ClickUp je ideální volbou pro zachování profesionální etikety.
Ideální pro: Profesionály i studenty, kteří hledají spolehlivou, přizpůsobitelnou a snadno použitelnou šablonu pro jakoukoli situaci.
Šablona omluvného dopisu ClickUp vám umožní snadno psát profesionální a stručné dopisy. Je strukturována tak, aby obsahovala všechny nezbytné části standardního omluvného dopisu, a lze ji snadno přizpůsobit vašim jedinečným potřebám. Šablonu lze integrovat přímo do vašeho pracovního prostoru ClickUp, což ji činí neuvěřitelně pohodlnou pro použití a sdílení.
Stačí vyplnit své údaje, uvést důvod absence a omluvný dopis je připraven k odeslání! Navíc díky funkcím pro správu úkolů v ClickUp můžete zajistit, že vaše úkoly budou během vaší absence vyřízeny.
2. Šablona omluvného dopisu pro práci od Dribble
Pokud hledáte základní, ale komplexní šablonu omluvného dopisu, tato šablona od Dribble přesně odpovídá vašim požadavkům.
Ideální pro: Zaměstnance, kteří potřebují flexibilní šablonu pro osobní nebo pracovní volno.
Tato bezplatná šablona omluvného dopisu je univerzální a vhodná pro různé účely, včetně obchodního, vzdělávacího a osobního použití. Je přehledná, dobře strukturovaná a obsahuje všechny části, které by standardní omluvný dopis měl mít.
Chcete-li dokument upravit, stačí jej integrovat do Google Docs nebo Microsoft Word a jakmile je hotový, můžete si jej stáhnout a vytisknout ve standardním formátu A4.
3. Šablona omluvného dopisu od Google Docs
Zatímco omluvné dopisy s velkým množstvím textu mohou být vnímány jako příliš sdílné, ty s nedostatečnými podrobnostmi mohou působit povrchně a dokonce neupřímně. Je tedy třeba najít správnou rovnováhu mezi slovním bohatstvím a propracovaností – a právě k tomu slouží tato šablona.
Ideální pro: Profesionály, kteří potřebují pomoc s vypracováním formálního omluvného dopisu, v němž je třeba vyvážit profesionalitu a detaily.
Tato šablona omluvného dopisu, navržená službou Google Docs, vám pomůže sepsat stručnou zprávu pro jakoukoli situaci. Je jednoduchá a přehledná. Jazyk je naprosto profesionální a každý designový prvek – od písma po pozadí – je minimalistický. Tato šablona je navíc kompatibilní s různými nástroji, které vám umožní flexibilní úpravy.
4. Šablona omluvného dopisu od Jotform
Šablona omluvného dopisu pro případ nemoci od Jotform je speciálně přizpůsobena pro sepsání omluvných dopisů pro neohlášené absence z důvodu nemoci.
Šablony jsou přizpůsobitelné, komplexní a profesionální a hodí se pro psaní omluvných dopisů jak pro firmy, tak pro školy. Jednoduše upravte podrobnosti na svém smartphonu, podepište dokument pomocí nástroje pro elektronický podpis a stáhněte si jej ve formátu PDF, abyste mohli vytvořit omluvný dopis kdekoli a kdykoli. Tuto šablonu můžete také použít k napsání dopisu s žádostí o volno ze zdravotních důvodů.
Ideální pro: Zaměstnance, kteří potřebují rychle požádat o volno z důvodu náhlé, neplánované nemoci.
5. Šablona formálního omluvného dopisu pro práci od Google Docs
Tato bezplatná šablona omluvného dopisu od Google Docs je vhodná pro situace, kdy chcete požádat o formální přerušení práce. Vyznačuje se přehlednou strukturou, komplexním designem a elegantním stylem.
Ideální pro: Profesionály, kteří žádají o formální volno z důvodu plánované absence, jako je dovolená nebo delší přestávka.
Tato šablona je určena pro profesionální použití v organizacích s formálnější kulturou, jako jsou banky nebo vládní instituce, a je navržena tak, aby poskytovala zaměstnavateli právě to správné množství informací. Čistý design usnadňuje čtenáři prostudovat podrobnosti a uložit je pro účely archivace.
Je také kompatibilní s nástroji jako Google Slides, MS PowerPoint a MacOS Keynote, což vám umožňuje plynule jej upravovat na různých zařízeních.
Přečtěte si také: Jak zrušit přijetí nabídky zaměstnání?
6. Šablona omluvného dopisu pro nepřítomnost od Google Docs
Zmeškali jste důležitou školení bez předchozího oznámení a nyní přemýšlíte, jak to vysvětlit svému personálnímu manažerovi? Tato bezplatná šablona omluvného dopisu od Google Docs vám může pomoci.
Ideální pro: Zaměstnance nebo studenty, kteří ospravedlňují neplánovanou nepřítomnost na důležitých schůzkách nebo nedodržení termínů.
Tato profesionální a přehledná šablona zdůrazňuje všechny podrobnosti, které potřebujete uvést v případě náhlé absence. Hodí se také pro psaní omluvného dopisu do školy. Stačí upravit podrobnosti tak, aby odpovídaly vašemu příběhu, převést dokument do formátu PDF a máte hotovo!
7. Šablona formálního omluvného dopisu pro nepřítomnost od Google Docs
Na internetu najdete spoustu šablon formálních omluvných dopisů. Pokud však potřebujete vysvětlit svou náhlou nepřítomnost, můžete použít tuto šablonu od Google Docs.
Úhledný a propracovaný, stručně sděluje poselství, aniž by dopis působil přetíženě nebo příliš podrobně. Dodržuje standardní, celosvětově přijímaný formát, který je ideální pro profesionální i vzdělávací účely. Šablona je kompatibilní s celou řadou nástrojů, vysoce přizpůsobitelná a snadno se s ní pracuje.
Ideální pro: Pracující profesionály nebo studenty, kteří chtějí vysvětlit svou nepřítomnost z důvodu nepředvídaných pracovních nebo osobních okolností.
8. Šablona žádosti o pracovní volno z důvodu nemoci od LeaveBoard
Tato bezplatná šablona omluvného dopisu od Leave Board má stručnou strukturu. Pokud se nechcete zabývat podrobnostmi své absence, tato šablona je navržena tak, aby byla profesionální a výstižná.
Šablona má jednoduchý a formální vzhled bez jakýchkoli designových ozdob. Její obsah můžete upravit v programu Microsoft Word a převést do formátu PDF, abyste jej mohli sdílet s příjemcem. A to není vše – LeaveBoard také poskytuje několik předem připravených obsahů, které minimalizují potřebu úprav.
Ideální pro: Zaměstnance, kteří potřebují podat krátkou žádost o pracovní neschopnost, aniž by sdělovali příliš mnoho podrobností.
9. Šablona omluvného dopisu z důvodu rodinné nouze od Examples.com
Pokud musíte řešit naléhavou rodinnou situaci, je žádost o volno předem jedním z nejlepších způsobů, jak zajistit profesionalitu a integritu. Tato šablona vám v tom pomůže.
Je podrobný, formální a vizuálně přehledný. Dopis je napsán uctivým tónem a podrobně vysvětluje konkrétní důvod absence. Díky jasným zástupným symbolům pro každou část tato šablona omluvného dopisu zjednodušuje vytváření formálních dopisů.
Ideální pro: Zaměstnance, kteří potřebují vysvětlit naléhavé rodinné situace vyžadující okamžité volno.
Přečtěte si také: Musí zaměstnanec vzít si volno nebo podat výpověď z důvodu rodinné nouze? Zajistěte, aby jeho výstupní pohovor byl empatický a poučný. Vyzkoušejte tento seznam 20 nejlepších otázek pro výstupní pohovor.
Jak napsat omluvný dopis
Šablony omluvných dopisů jsou ideální pro začátečníky, protože jsou jednoduché na použití a nabízejí okamžité řešení. Mohou však být omezující.
Tyto předformátované dokumenty lze přizpůsobit pouze do určité míry. Pokud musíte napsat omluvný dopis pro výjimečné situace, jako je ukončení pracovního poměru nebo podání dvoutýdenní výpovědi po rezignaci, budete potřebovat něco pokročilejšího, abyste zachytili nuance toho, co chcete sdělit.
A právě tady přichází na řadu ClickUp!
All-in-one software pro správu práce ClickUp s celou řadou funkcí vám pomůže vytvořit profesionální omluvné dopisy. A to nejlepší? Je to jednoduchý dvoukrokový proces!
Krok 1: Napište, přizpůsobte a doladěte omluvné dopisy pomocí ClickUp Brain
Největší výzvou při psaní omluvného dopisu je jeho samotné sepsání. Ale s ClickUp Brain to zvládnete během několika minut.
Interní nástroj AI ClickUp, ClickUp Brain, je jediný nástroj pro psaní omluvných dopisů, který ve svém týmu potřebujete. Díky vynikajícím funkcím rychlého porozumění a personalizace vám pomůže vytvořit profesionální omluvné dopisy pro jakoukoli příležitost.
Například takto můžete pomocí ClickUp Brain vytvořit dvoutýdenní výpověď:
- Zadejte zadání: Vaše zadání je kostrou vašeho omluvného dopisu. Zadejte tedy zadání, které stručně popisuje obsah vašeho omluvného dopisu, např. formální, stručný, komplexní atd.
- Přizpůsobte obsah: Nyní doplňte podrobnosti, jako je vaše jméno, pozice, jméno příjemce, pozice, název společnosti, důvod odstoupení atd. ClickUp Brain automaticky přizpůsobí obsah tak, aby odpovídal vašemu předmětu.
- Vylepšete každý detail: Po obdržení odpovědi ji považujte za první návrh a hledejte oblasti, které lze vylepšit. Pokud chcete změnit jazyk, slova nebo celkový tón obsahu, stačí to sdělit ClickUp Brain a ten to za vás udělá.
Zde je příklad:
Krok 2: Upravujte, ukládejte a sdílejte omluvné dopisy pomocí ClickUp Docs
Jakmile máte omluvný dopis napsaný v ClickUp Brain, je čas vylepšit jeho formátování a vzhled pomocí ClickUp Docs.
ClickUp Docs je komplexní editor dokumentů pro spolupráci, který vám nabízí komplexní řešení pro úpravu, ukládání a sdílení omluvných dopisů.
Takto je můžete použít:
- Vylepšete svůj dopis pomocí formátování bohatého textu: ClickUp Docs nabízí bohaté možnosti formátování. Od stylů písma po velikost a další prvky můžete svůj dvoutýdenní výpovědní dopis vytvořit tak profesionálně, jak si přejete.
- Uspořádejte a uložte je spolu s dalšími dopisy: S Docs Hub můžete své omluvné dopisy pohodlně ukládat do speciálního souboru. Tak budete mít jistotu, že k nim budete mít snadný přístup a budete je moci kdykoli v budoucnu upravit.
- Sdílejte je s kýmkoli: ClickUp Docs vám také umožňuje sdílet omluvné dopisy s příjemcem. Stačí vytvořit sdílený odkaz, poskytnout přístup a odeslat dopis svému zaměstnavateli. Alternativně jej můžete také vytisknout a odeslat e-mailem – volba je na vás.
Kromě Docs a AI nabízí ClickUp řadu dalších inovativních nástrojů pro správu úkolů a projektů, které vám pomohou psát omluvné dopisy, spravovat práci, spolupracovat s týmem a mnoho dalšího!
📮 ClickUp Insight: 37 % našich respondentů používá AI k tvorbě obsahu, včetně psaní, editace a e-mailů. Tento proces však obvykle zahrnuje přepínání mezi různými nástroji, jako je nástroj pro generování obsahu a váš pracovní prostor.
S ClickUp získáte pomoc při psaní založenou na umělé inteligenci v celém pracovním prostoru, včetně e-mailů, komentářů, chatů, dokumentů a dalších, a to vše při zachování kontextu z celého pracovního prostoru.
Číst více: Potřebujete opustit kanál nebo pracovní prostor Slack, který již není užitečný? Vytvořte omluvný dopis pomocí ClickUp Brain a naučte se , jak opustit pracovní prostor Slack.
Použijte ClickUp k vytvoření profesionálních šablon omluvných dopisů
Studenti, zaměstnanci, profesionálové – každý potřebuje ve své výbavě spolehlivou šablonu omluvného dopisu. Tento jediný zdroj se ukáže jako nesmírně užitečný pro udržení vaší profesionální integrity.
Spoléhat se však v každé situaci pouze na šablonu není ideální.
Pokud potřebujete sepsat podrobný a důležitý omluvný dopis, například výpověď, svěřte se ClickUp. Díky jeho výkonným funkcím můžete snadno vytvářet omluvné dopisy pro každou situaci, bez ohledu na její složitost.
Další podrobnosti najdete na ClickUp nebo se zaregistrujte zdarma zde!