Co je empatie na pracovišti a jak ji uplatňovat? (S příklady)

Všichni jsme to zažili – čelili jsme náročnému dni v práci, když nám osobní život hodil klacky pod nohy. Možná to byla rodinná krize, náhlá nemoc nebo jen tíha každodenního stresu.
V takových chvílích nezáleží jen na pravidlech a postupech na pracovišti, ale také na lidech, kteří si toho všimnou a zajímají se o to.
Empatie na pracovišti hraje klíčovou roli při utváření zkušeností zaměstnanců. Výzkum společnosti McKinsey naznačuje, že zaměstnanci, kteří věří, že jejich organizace jsou empatické, mají tendenci být inovativnější a více riskovat v kreativních oblastech.
V tomto blogu budeme diskutovat o významu empatie na pracovišti a o některých nápadech, jak ji praktikovat.
Co je empatie?
Empatie znamená vcítit se do pocitů druhého člověka a upřímně porozumět jeho pohledu na věc. Je to jako vžít se do jeho situace a prožít to, čím prochází. Toto propojení vám pomůže efektivněji komunikovat a budovat silnější vztahy.
Někteří lidé zaměňují empatii se sympatií, ale jedná se o dvě odlišné emoce. Sympatie znamená, že litujete něčí situace a nabízíte podporu, ale ve skutečnosti nesdílíte jeho emoce.
Empatie však znamená, že cítíte jejich bolest, jako by byla vaše vlastní. Jde o to, abyste se skutečně vcítili do jejich situace a sdíleli jejich zkušenosti.
Empatie i sympatie tvoří jádro emoční inteligence v práci.
Co znamená empatie na pracovišti?
Empatie na pracovišti znamená, že vaši kolegové se snaží skutečně porozumět vašim pocitům a pocitům ostatních zaměstnanců a vcítit se do nich. A vedení tento přístup plně podporuje prostřednictvím chování, politik a infrastruktury.
Empatie je klíčovým faktorem, který pomáhá řešit konflikty, činit lepší rozhodnutí a zajistit efektivní spolupráci zaměstnanců.
Existují tři hlavní typy empatie, z nichž každý přispívá k našemu celkovému porozumění ostatním. Zde je jejich stručný přehled:
- Emocionální empatie: Když vnímáte a sdílíte emoce jiných lidí, což často vede k emocionální reakci z vaší strany.
- Kognitivní empatie: Když se snažíte pochopit, jak se druhá osoba cítí, abyste s ní mohli lépe komunikovat.
- Soucitná empatie: Když cítíte a sdílíte bolest druhých a podnikáte kroky, abyste jim pomohli dostat se z dané situace.
Proto přední organizace upřednostňují budování kultury empatie. Průzkum Glassdoor totiž zjistil, že při hledání nového zaměstnání zaměstnanci upřednostňují kulturu před vyšším platem.
Empatie není něco, co nabízíme našim zákazníkům nebo zaměstnancům od devíti do pěti... (je to)... „služba poskytovaná každou vteřinu, každou minutu, kterou [my] dlužíme všem, pokud [chceme] nazývat [sebe] lídry.
Proč je empatie v práci důležitá?
Empatie je klíčem k budování vysoce výkonného a produktivního týmu a prevenci vyhoření na pracovišti. Podívejme se, proč je tak důležitá:
1. Zlepšuje komunikaci a spolupráci
Když rozumíte emocím členů svého týmu, můžete přizpůsobit svůj styl komunikace tak, aby lépe vyhovoval jednotlivcům i celé skupině. To vede k pozitivnějším výsledkům, jako je hladší spolupráce, a zajišťuje, že všichni jsou na stejné vlně.
Výsledkem je, že tým přirozeně podává lepší výkony, zvyšuje se jeho efektivita a soudržnost.
2. Pomáhá řešit konflikty
Empatie vám umožňuje vidět situace z pohledu ostatních, díky čemuž je řešení konfliktů jednodušší a konstruktivnější.
Díky upřímnému porozumění jejich pocitům můžete trpělivěji naslouchat a promyšleně reagovat, abyste dosáhli vzájemně výhodného řešení.
3. Podporuje kreativitu
Empatie vám umožňuje čerpat z rozmanitých zkušeností a názorů vašeho týmu, což může výrazně zvýšit kreativitu.
Takovýto přístup založený na spolupráci často vede k jedinečným řešením a novým perspektivám, které jsou prospěšné pro celou organizaci.
4. Prohlubuje porozumění klientům
Empatie hraje klíčovou roli v porozumění potřebám, výzvám a očekáváním vašich klientů.
Díky tomu, že jim budete skutečně naslouchat a komunikovat s nimi, získáte cenné poznatky, které vám pomohou lépe porozumět požadavkům projektu a jasněji je sdělit.
6. Vytváří pozitivní pracovní prostředí
Respektováním jejich názorů a přijímáním nápravných opatření v případě potřeby budujete důvěru v rámci týmu.
Atmosféra důvěry a respektu vede k větší spokojenosti zaměstnanců, snižuje fluktuaci, omezuje vyhoření a v konečném důsledku zvyšuje celkový pracovní výkon.
Příklady empatie na pracovišti
Empatie může mít na pracovišti různé podoby. Můžete se chovat empaticky ke svým kolegům, podřízeným, klientům, zákazníkům a dokonce i k vedení. To vám pomůže řešit konflikty, budovat pozitivní vztahy a efektivně komunikovat v každé situaci.
Zde je několik populárních příkladů empatie na pracovišti, abyste pochopili, jak vypadá:
- Všimnete si, že člen vašeho týmu má potíže s dokončením složitého úkolu, zatímco se hromadí další úkoly. Můžete mu nabídnout pomoc tím, že mu pomůžete s částí jeho pracovní zátěže, abyste snížili pracovní tlak.
- Můžete projevit empatii kolegovi, který prochází obtížným obdobím, tím, že sdílíte jeho bolest a poskytnete mu emocionální podporu.
- Členům svého týmu můžete projevit respekt tím, že jim budete trpělivě naslouchat, uznáte jejich pocity a emocionální bolest a v případě konfliktů nabídnete zprostředkování dohody.
- Můžete se pravidelně informovat u svých přímých podřízených, porozumět výzvám, kterým čelí, a nabídnout jim řešení.
- Můžete poskytovat konstruktivní zpětnou vazbu svým podřízeným zdvořile a nabízet podporu k zlepšení, místo abyste se navzájem obviňovali.
- Můžete povzbuzovat mladší kolegy a stážisty, aby se vyjadřovali, kladli otázky, a vést je k naplnění jejich kariérních ambicí.
Jak uplatňovat empatii na pracovišti
Ale jak empatii praktikovat každý den? Odpověď spočívá v malých, ale důsledných snahách.
ClickUp, univerzální platforma pro řízení projektů, může být neocenitelným pomocníkem při zavádění empatie na pracovišti.
Zde je devět praktických návrhů, které vám pomohou uplatňovat empatii v práci:
1. Aktivní naslouchání
Skutečné porozumění druhým začíná aktivním a trpělivým nasloucháním – srdcem empatie.
Příliš často se dopouštíme toho, že posloucháme jen natolik, abychom mohli naplánovat svou odpověď, místo abychom skutečně vnímali, co naši kolegové říkají. Tato tendence může vést k odcizení a ztěžuje pochopení jejich emocí, protože se plně nezapojujeme do konverzace.
Vědomým přechodem k aktivnímu naslouchání můžeme zcela změnit dynamiku komunikace. Aktivní naslouchání znamená věnovat mluvčímu plnou pozornost, odolat nutkání přerušovat a před odpovědí si vzít čas na zpracování toho, co sděluje.
Šablona ClickUp Emotions Wheel Icebreaker Template usnadňuje prohlubování vztahů mezi členy týmu. Pomáhá jednotlivcům představit se, sdílet své pocity a pochopit, jak emoce ovlivňují pracovní výkon.
Šablona podporuje prostředí příznivé pro empatii a aktivní naslouchání, které jsou nezbytné pro budování smysluplných vztahů na pracovišti.
Chcete-li použít ledoborec Emotions Wheel, postupujte podle těchto kroků:
- Rozdejte emoční kruh: Dejte každému členovi týmu kopii, aby mohli identifikovat a vyjádřit své emoce.
- Identifikujte emoce: Požádejte všechny, aby si vybrali emoci, kterou právě prožívají, a spojili ji s kolečkem, čímž podpoříte reflexi.
- Diskutujte o emocích: Nechte každého vysvětlit své emoce a proč si je vybral. To podporuje aktivní naslouchání a porozumění.
- Brainstorming řešení: Po sdílení nápady brainstormujte řešení nebo strategie související s diskutovanými emocemi.
- Přezkoumejte a upravte: Přezkoumejte navrhovaná řešení a upravte je na základě zpětné vazby od týmu, čímž posílíte význam průběžné komunikace.
2. Otevřená komunikace
Podpora otevřené komunikace je klíčovou součástí uplatňování empatie v práci. Když se členové týmu nebojí sdílet své myšlenky a obavy, je snazší pochopit, odkud pocházejí a jak se cítí.
Otevřený dialog vám pomůže vnímat emoce a souvislosti toho, co lidé říkají, což je klíčové pro reagování s opravdovou empatií.
Vytvořením prostředí, ve kterém se každý cítí vyslyšen a oceněn, řešíte problémy efektivněji, posilujete vazby v týmu a podporujete podpůrné pracovní prostředí. Pomůže vám v tom komunikační plán.
Komunikační plány jsou strategické dokumenty, které popisují, jak bude organizace šířit informace své cílové skupině. Vypracováním dobře strukturovaného komunikačního plánu mohou organizace zajistit, že jejich sdělení budou doručena efektivně, konzistentně a včas, což podpoří lepší porozumění, zapojení a podporu.
Šablona komunikačního plánu ClickUp je navržena tak, aby pomohla zefektivnit komunikaci vašeho týmu a zajistila, že všichni budou na stejné vlně.
Začněte stanovením jasných komunikačních cílů, jako je zlepšení interní komunikace nebo efektivnější spolupráce s klienty. Šablona vás provede identifikací klíčových zainteresovaných stran, abyste mohli jasně přiřadit role a odpovědnosti.
Také si vyberete nejvhodnější kanály pro sdělování svých zpráv, ať už se jedná o e-mail, sociální média nebo osobní schůzky, abyste se ujistili, že efektivně oslovujete členy svého týmu.
Šablona vám dokonce pomůže sledovat pokrok, takže můžete měřit úspěšnost svého komunikačního plánu a podle potřeby provádět úpravy.
👀 Bonus: Můžete využít šablony komunikačních plánů k vytvoření konzistentní komunikační strategie, která je klíčová pro budování důvěry a projevování empatie.
3. Potvrzujte pocity
Uznání pocitů je klíčovým aspektem empatie, zejména při řešení emocionálních výzev, které mohou být způsobeny rozhodnutími nebo iniciativami, které na ně mají vliv.
Když se na vás člen týmu obrátí se svými pocity, je důležité se soustředit na to, abyste mu poskytli psychickou jistotu, místo abyste jeho obavy zpochybňovali nebo odmítali.
ClickUp Comments je skvělý způsob, jak to podpořit.
Například když zaměstnanci sdílejí své pocity nebo obavy ohledně úkolu nebo projektu, můžete pomocí komentářů uznat jejich emoce a projevit porozumění. Tím vytvoříte prostor pro otevřený dialog a zajistíte, že jejich pocity budou vyslyšeny a uznány.
Empatická reakce – nabídka podpory a projev uznání jejich názoru – pomáhá budovat podpůrné pracovní prostředí. Váš tým tak ví, že jsou jeho emoce respektovány.
Empatie je podivná a mocná věc. Neexistuje žádný scénář. Neexistuje správný nebo špatný způsob, jak ji projevovat. Jedná se prostě o naslouchání, poskytování prostoru, zdržení se soudů, emocionální propojení a sdělování neuvěřitelně uzdravujícího poselství: „Nejsi sám.“
4. Pravidelné kontroly a zpětná vazba
Jednoduchým způsobem, jak projevit upřímný zájem o svůj tým, je pořádání pravidelných schůzek a zpětné vazby. Tímto způsobem svým zaměstnancům ukážete, že vedení je přístupný, cení si jejich názorů a je odhodláno přijímat opatření na základě jejich potřeb.
Tyto lekce vám navíc pomohou včas odhalit potenciální problémy a řešit je, než se stanou naléhavějšími.
ClickUp Reminders může tento proces výrazně zlepšit. Zde je návod, jak jej můžete použít, abyste měli přehled o svých kontrolách a zpětné vazbě:
- Snadno nastavujte připomenutí z úkolů, komentářů nebo sekce Moje práce s termíny, přílohami a oznámeními.
- Nastavte si pravidelné připomenutí pro probíhající úkoly nebo schůzky, abyste udrželi konzistentnost ve svých kontrolách.
- Přístupujte ke všem svým připomenutím a spravujte je z domovské obrazovky ClickUp, abyste měli vše pod kontrolou a splnili všechny své závazky.
5. Týmové aktivity
Plánování pravidelných teambuildingových aktivit je skvělým způsobem, jak vytvořit empatičtější a soudržnější pracoviště.
Zvažte zorganizování školení, kde mohou členové týmu sdílet své znalosti a dovednosti. Tato školení posilují morálku týmu a podporují kulturu učení a vzájemné podpory.
Dalším skvělým nápadem jsou měsíční setkání věnovaná vděčnosti. Členům týmu dávají příležitost vyjádřit si vzájemnou úctu za jejich úsilí a ocenit jejich přínos, což může posílit vzájemné vazby a morálku.
Kalendář ClickUp vám umožňuje naplánovat a vizualizovat všechny aktivity zaměřené na budování týmu, jako jsou školení, setkání zaměřená na vděčnost a obědy v kanceláři, na jednom místě.
Pro tyto aktivity můžete nastavit konkrétní data a časy a zobrazit je společně s vašimi běžnými pracovními úkoly a termíny. Díky tomu budou všichni informováni o nadcházejících událostech a budou se moci podle toho zařídit.
6. Trénink emoční inteligence
Je důležité si uvědomit, že ne každý má stejnou úroveň empatie, protože každý jedinec má své jedinečné zkušenosti a pohledy na svět. Investice do tréninku emoční inteligence může být velmi prospěšná pro zvýšení empatie v celém vašem týmu.
Máte několik možností, jak tento trénink realizovat. Využití interních odborníků (SME), kteří rozumějí kultuře vaší organizace a specifickým výzvám, může poskytnout vysoce relevantní a efektivní trénink.
Alternativně můžete zvážit naplánování sezení s externími odborníky nebo zakoupení online kurzů.
Vytvářejte a ukládejte komplexní školicí materiály, jako jsou příručky a případové studie, v ClickUp Docs. To usnadňuje malým a středním podnikům a školitelům přístup k těmto zdrojům a jejich efektivní využití.
Dokumenty usnadňují spolupráci tím, že umožňují členům týmu, malým a středním podnikům a externím odborníkům přispívat svými postřehy přímo do dokumentu.
Díky živé společné editaci jsou změny a aktualizace okamžitě viditelné pro všechny přispěvatele.
Zefektivňuje komunikaci, protože diskuse a rozhodnutí mohou probíhat přímo v dokumentu, což eliminuje potřebu výměny e-mailů nebo schůzek.
7. Rozmanité a inkluzivní prostředí
Pro vytvoření skutečně inkluzivního prostředí je zásadní zdůrazňovat hodnotu rozmanitosti a respektu ke všem zaměstnancům.
Začněte tím, že jasně sdělíte, jak důležité je přijímat různé pohledy a zkušenosti a jak to přispívá k inovativnějšímu a podporujícímu pracovišti.
Je nezbytné stanovit jasné standardy a pokyny pro chování na pracovišti, které odrážejí respekt ke všem kulturám, zázemí, stylům učení atd.
Tyto pokyny by měly pokrývat různé aspekty každodenních interakcí, včetně stylů komunikace, rozhodovacích procesů a řešení konfliktů.
8. Jděte příkladem
Autorita má silný vliv na chování členů týmu na operativní úrovni.
Empatičtí vedoucí pracovníci chápou, že projevováním empatie prostřednictvím svého chování – například projevováním upřímného zájmu a poskytováním podpory – mohou výrazně ovlivnit kulturu svého týmu a to, jak tým vnímá vedení a reaguje na něj.
V náročných situacích zůstaňte věrní svým hodnotám a reagujte s empatií a soucitem.
Účinným nástrojem, který vám pomůže vést s větší empatií, je šablona empatie ClickUp. Umožňuje vám vizualizovat a lépe porozumět perspektivám vašeho týmu tím, že rozkládá jejich myšlenky, pocity, potřeby a akce v různých situacích.
Mapa empatie je rozdělena do čtyř částí: Myšlenky, Pocity, Potřeby a Akce. Vyplňte tyto části poznatky, které jste shromáždili, a zajistěte, aby každá z nich odrážela hlas vašich zaměstnanců.
👀 Bonus: Vyzkoušejte další šablony empatie map, abyste získali hlubší vhled do perspektiv a potřeb svého týmu.
9. Uznání a ocenění
Upřímné ocenění členů týmu za jejich otevřenost a přínos je klíčové pro vytváření pozitivního pracovního prostředí.
Když se členové týmu cítí skutečně oceněni, posiluje to jejich odhodlání a nadšení pro svou práci. Věnujte čas uznání jejich úsilí a vyjádřete upřímnou vděčnost za jejich přínos.
Oslava úspěchů týmu je dalším účinným způsobem, jak posílit vztahy a zvýšit morálku. Ať už se jedná o dosažení významného milníku, dokončení náročného projektu nebo splnění cílů týmu, uznání těchto úspěchů podporuje pocit sdílené hrdosti a úspěchu.
💡Tip pro profesionály: Použijte software pro uznání zaměstnanců k zasílání personalizovaných zpráv nebo ocenění, která odrážejí jedinečný přínos každého zaměstnance.
Procvičujte empatii na pracovišti pro šťastnější týmy a úspěšné podnikání
Porozumění emocím vašich zaměstnanců a schopnost vcítit se do nich je pro každou organizaci velkým přínosem. Díky tomu můžete udržet své zaměstnance spokojené, oddané a motivované.
Nástroje jako ClickUp mohou být při těchto snahách neocenitelnou pomocí.
ClickUp vám umožňuje efektivně plánovat a organizovat zpětnou vazbu, aby členové týmu dostávali včasné a konstruktivní připomínky. Můžete také přímo v ClickUp vytvářet a spravovat školicí materiály, což usnadňuje poskytování cílených vzdělávacích zkušeností.
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!