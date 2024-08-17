Jak založit poradenskou firmu v oblasti projektového řízení

Velké i malé organizace čelí při dokončování projektů včas mnoha problémům: práce rozptýlená mezi týmy, zpoždění a překážky při provádění úkolů, chaotická komunikace, rozšiřování rozsahu projektu a mnoho dalšího.
Není divu, že konzultanti v oblasti projektového řízení, vyškolení odborníci s talentem pro plánování a realizaci projektů, jsou velmi žádaní. Zvyšují efektivitu a pomáhají projektům dosáhnout zamýšlených cílů.
Jak jste asi uhodli, vycházíme z vlastních zkušeností a rozsáhlých dovedností.
Pokud chcete zahájit podnikání v oblasti projektového managementu, zde je praktický průvodce, který vám pomůže začít s poradenstvím. Pojďme na to.
Co je to poradenství v oblasti projektového řízení?
Poradenství v oblasti projektového řízení je profesionální služba, v rámci které zkušení konzultanti poskytují organizacím odborné znalosti a poradenství v oblasti efektivního řízení jejich projektů.
Tito konzultanti pomáhají organizacím plánovat, realizovat a dokončovat projekty včas, v rámci stanoveného rozsahu a rozpočtu.
Společnosti najímají poradenskou firmu v oblasti projektového řízení, protože jim přináší:
- Specifické znalosti a odborné znalosti v dané oblasti
- Dovednosti pro efektivní optimalizaci zdrojů
- Schopnost pomáhat navrhovat nové a efektivnější procesy a strategie pro realizaci projektů.
Jako konzultant v oblasti projektového řízení pomáháte s otázkami souvisejícími s tréninkem vedení, provozní efektivitou, výkonností zaměstnanců a dalšími.
Takto vypadá běžný den projektového konzultanta:
Zahajte projekty a naplánujte je: Definujte rozsah projektu, cíle a výstupy; vytvořte podrobné plány projektu; sestavte projektové týmy; a zajistěte potřebné zdroje.
Komunikujte s klienty: Řiďte projekty zaměřené na klienty a stanovte s nimi realistická očekávání ohledně časového harmonogramu, rozpočtu a kvality.
Komunikujte s interním týmem: Komunikujte s členy týmu, přidělujte úkoly, poskytujte pokyny a sledujte výkonnost týmu.
Zajištění kvality: Zavádějte opatření pro kontrolu kvality, provádějte kontroly a audity a zajistěte, aby výsledky projektu splňovaly požadavky klientů.
Identifikujte a řešte problémy: Rychle identifikujte a řešte problémy, jako jsou omezené zdroje, zpoždění harmonogramu, překročení rozpočtu, konflikty v týmu atd., přičemž zohledněte dopad na časový harmonogram a rozpočet projektu.
Jak se stát konzultantem v oblasti projektového řízení
Kariérní příležitosti v oboru projektového řízení jsou nekonečné.
Vstupní bariéra pro založení vlastní firmy v oblasti projektového poradenství je však nízká. Zde je návod, jak se stát projektovým konzultantem.
Vzdělání
Poradci v oblasti projektového řízení by měli mít bakalářský titul v příslušném oboru, jako je řízení podniku, projektové řízení nebo obchodní administrativa, a platnou certifikaci v oblasti poradenství.
V USA je nejoblíbenější a nejuznávanější certifikací Project Management Professional (PMP)® od Project Management Institute (PMI).
Technické znalosti
Poradci v oblasti projektového řízení musí být odborníky v mnoha oblastech.
Například porozumění metodám agilního a štíhlého vývoje softwaru vám poskytne pevný základ pro řadu metod projektového řízení, jako jsou Kanban, Scrum a XP.
V závislosti na vašem oboru se možná budete chtít zdokonalit v používání nástrojů pro projektové řízení a poradenského softwaru, jako je ClickUp, ale také v oblastech, jako je vývoj produktů, správa portfolia, financování a další.
Požadovaná praxe
Než se stanete nezávislým konzultantem nebo založíte firmu, musíte mít relevantní praxi v oboru v oblasti vedení projektů.
Můžete nastoupit na pozici projektového manažera, kde získáte potřebné zkušenosti, nebo se stát dobrovolným projektovým manažerem pro neziskové nebo charitativní organizace.
Požadované dovednosti
Abyste mohli řídit složité projekty, musíte si osvojit vrozené dovednosti, které nezískáte pouze certifikacemi. Mezi ně patří například:
- Vedoucí schopnosti: Pokud pracujete v projektovém managementu, musíte se naučit delegovat úkoly na základě dovedností týmu a úzce s ním spolupracovat, abyste dosáhli kvalitních výsledků.
- Organizační dovednosti: Naučte se, jak stanovit priority projektů, času a zdrojů, abyste dosáhli co nejlepších výsledků v daném termínu. Dobré dovednosti v oblasti plánování projektů a rozhodování snižují rizika projektu a zvyšují celkovou efektivitu.
- Analytické dovednosti: Společnosti vždy hledají předvídatelnost v nepředvídatelných scénářích a vaším úkolem je jim ji poskytnout. Zde přicházejí ke slovu vaše analytické dovednosti. Měli byste být schopni analyzovat související rizika a optimalizovat oblasti, které je třeba zlepšit.
Jak dlouho trvá, než se člověk stane konzultantem v oblasti řízení?
Stát se plně etablovaným konzultantem v oblasti managementu trvá téměř pět až deset let od začátku kariéry. Je vyžadován bakalářský titul; pokročilé tituly, jako je MBA, jsou výhodou.
Získání relevantních pracovních zkušeností v oblasti projektového managementu, obchodní analýzy nebo příbuzného oboru může mít pro vaši kariéru zázračný účinek. To může trvat tři až pět let.
Certifikace jako Project Management Professional (PMP) nebo Certified Management Consultant (CMC) také zlepšují vaše kariérní vyhlídky.
Kroky k zahájení podnikání v oblasti projektového managementu
Ať už přecházíte z pozice projektového manažera na plný úvazek nebo začínáte jako nezávislý konzultant, konkurence může být tvrdá.
Lidé, kteří vstupují do tohoto povolání, začínají na základní úrovni a postupně se propracovávají nahoru.
I pozice na vstupní úrovni však vyžadují výjimečné konzultační dovednosti. Zde je postup, jak krok za krokem začít jako konzultant v oblasti projektového řízení.
Krok 1: Vydejte se na cestu podnikání
Zahájení podnikání v oblasti projektového managementu vyžaduje silné podnikatelské myšlení.
Zhodnoťte své dovednosti, zkušenosti a nadšení pro projektové řízení a vytvořte plán, který nastíní váš obchodní model, cílový trh, nabízené služby a finanční prognózy.
Krok 2: Založte právní strukturu a sjednejte pojištění
Od nynějška budete potřebovat správnou právní strukturu pro své podnikání, abyste ochránili osobní majetek a optimalizovali daňové výhody.
Zvažte založení společnosti s ručením omezeným (LLC) nebo společnosti typu S. Obě nabízejí ochranu před odpovědností, ale liší se v daňovém zacházení a administrativních požadavcích. Vždy se poraďte s právním poradcem, abyste našli nejlepší možnost pro vaše podnikání.
Pojištění profesní odpovědnosti je nezbytné pro ochranu vaší firmy před potenciálními soudními spory a nároky. Pokryje vaše právní náklady a škody, pokud vás klient zažaluje za chyby, nedbalost nebo z jakéhokoli jiného důvodu.
Krok 3: Získejte potřebná povolení a licence
Chcete-li založit poradenskou firmu v oblasti projektového řízení v USA, musíte získat obecné živnostenské oprávnění od svého města nebo okresu. Ověřte si u licenční komise svého státu, zda je vyžadována profesní licence.
Ověřte si územní předpisy pro místo vašeho podnikání a zažádejte u IRS o identifikační číslo zaměstnavatele (EIN) pro daňové účely.
Zaregistrujte se pro případné státní a místní daně, jako jsou povolení k dani z prodeje. V závislosti na vaší činnosti můžete také potřebovat povolení v oblasti zdraví a bezpečnosti nebo povolení k umístění reklamních nápisů.
Krok 4: Naplánujte si přechod ze zaměstnání k poradenství
Zkušení konzultanti na volné noze vám řeknou, že vybudování stabilního příjmu z nového podnikání vyžaduje čas.
Proveďte nezbytnou finanční přípravu; našetřete si dostatek prostředků na pokrytí životních nákladů na minimálně šest měsíců až jeden rok. Začněte budovat vztahy s potenciálními klienty ještě během svého zaměstnání.
Pro hladký přechod si můžete také zajistit první poradenskou smlouvu nebo práci na volné noze; to bude záviset na tom, zda vám to umožňuje vaše pracovní smlouva.
K provozování vlastní poradenské firmy budete také potřebovat zdokonalit své dovednosti v oblasti marketingu, prodeje a řízení podniku.
Krok 5: Proveďte průzkum trhu a spravujte poptávku
Úspěch v poradenství spočívá v pochopení poptávky na trhu a nalezení způsobu, jak ji uspokojit. Znalost mezer na trhu vám pomůže vybrat si vhodnou specializaci.
Proveďte důkladný průzkum, abyste porozuměli potřebám, výzvám a problémům vašeho cílového trhu. Poté určete, které mezery mohou vaše služby zaplnit.
Jinými slovy, dovednosti v oblasti řízení poptávky a průzkumu trhu jsou pro projektového manažera a podnikatele vynikajícími schopnostmi.
Krok 6: Vypracujte účinnou strategii přímého marketingu
Budete potřebovat marketingovou strategii, abyste přilákali a udrželi si klienty. Začněte vytvořením identity značky, která bude vyjadřovat vaši odbornost a hodnotovou nabídku.
Profesionální logo, vizitky a marketingové materiály by měly vytvořit skvělý první dojem, zatímco web optimalizovaný pro vyhledávače může posílit vaši online přítomnost. Měli byste také vyzkoušet sociální média, abyste propagovali své služby a setkávali se s klienty.
Budete také chtít investovat do přímého marketingu. E-mailové kampaně, networkingové akce a komunitní projekty vám pomohou šířit vaše poselství a oslovit přímo vaši cílovou skupinu.
Krok 7: Využijte analytiku pro obchodní strategii
Bez podkladových dat je téměř nemožné činit racionální a informovaná obchodní rozhodnutí. Proto je nutné využívat analýzu dat.
Sledujte klíčové ukazatele výkonnosti (KPI), jako jsou náklady na získání klienta, míra dokončení projektu a spokojenost klientů, a využijte shromážděná data k vytvoření obrazu o výkonnosti vaší firmy. Zjistíte tak také slabé stránky, na kterých je třeba zapracovat.
V tomto procesu je také velmi důležitá finanční analýza – sledujte svůj cash flow, ziskovost a návratnost investic, abyste mohli efektivně spravovat své finance a lépe investovat.
Krok 8: Stanovte konkurenceschopné, ale rozumné ceny za poradenství
Při stanovení cen za poradenství musíte najít rovnováhu mezi udržitelným příjmem a cenou, která vás nevyřadí z trhu.
Zde je několik cenových strategií, ze kterých si můžete vybrat.
Hodinová sazba: Nejjednodušší způsob stanovení ceny, hodinová sazba, je užitečný při zahájení projektu nebo v případě, že časový harmonogram projektu není jistý, protože zabraňuje potenciálnímu podcenění nákladů. Klienti jsou s tímto modelem obeznámeni, běžně jej používají například právníci a účetní.
Smlouvy o poskytování služeb: Tento cenový model zahrnuje pevný měsíční poplatek a nabízí předvídatelný příjem, ale vyžaduje jasné vymezení služeb, aby se zabránilo nadměrné závislosti klienta.
Ceny založené na hodnotě: Na základě diskuse s klientem o potenciálních výhodách a výsledcích stanovíte poplatek, který odpovídá jeho očekávané hodnotě. Tento přístup často objasňuje cíle klienta a ospravedlňuje vyšší sazby.
Ideální cenová strategie často závisí na různých faktorech.
Například hodinové sazby mohou být vhodné pro počáteční projekty, zatímco smlouvy o poskytování služeb mohou podpořit dlouhodobé vztahy s klienty. Cenotvorba založená na hodnotě může efektivně sladit poplatky s očekávaným dopadem při práci na rozsáhlých iniciativách.
Rozšiřování vaší poradenské činnosti v oblasti projektového řízení
Pokud jste právě začali jako konzultanti v oblasti projektového řízení, gratulujeme! Nyní se připravte na další výzvu, tj. rozšíření vaší poradenské činnosti.
Prozkoumejme strategie, které vaši firmu posunou na vyšší úroveň.
Výběr klientů – startupy vs. velké podniky
Jako poradenská firma v oblasti projektového řízení můžete spolupracovat se start-upy nebo podnikovými klienty.
Můžete také diverzifikovat svou klientskou základnu v různých fázích, abyste zmírnili rizika, zajistili si stálý příjem a mohli využít své odborné znalosti v různých odvětvích a typech projektů.
Každý typ klienta přináší jedinečné příležitosti a výzvy. Zde je přehled spolupráce se startupovými klienty vs. podnikovými klienty.
Startupy
Startupy, které se nacházejí v rané fázi vývoje, potřebují poradenství v oblasti projektového řízení, aby mohly zavést procesy, vypracovat obchodní plány a implementovat efektivní pracovní postupy.
Povaha práce se startupy může zahrnovat:
- Vytváření rámců projektového řízení přizpůsobených jejich jedinečným potřebám
- Pomoc při alokaci zdrojů a sestavování rozpočtu
- Implementace agilních metodik pro přizpůsobení se rychlým změnám
- Poskytování školení a podpory pro nástroje projektového řízení
|Výhody spolupráce se začínajícími klienty
|Nevýhody spolupráce se začínajícími klienty
|Příležitost formovat procesy projektového řízení společnosti od základů
|Omezené zdroje a rozpočtová omezení
|Příležitost formovat procesy projektového řízení společnosti od základů
|Nedostatek zavedených procesů a postupů
|Schopnost úzce spolupracovat se zakladateli a klíčovými rozhodovacími činiteli
|Vyšší riziko neúspěchu nebo změn v raných fázích
|Flexibilní a přizpůsobivé pracovní prostředí
|Potenciálně delší prodejní cykly k prokázání hodnoty
Podniky
Podniky jsou zavedené organizace se složitými strukturami a procesy. Vyhledávají poradenství v oblasti projektového řízení, aby optimalizovaly stávající procesy, řídily rozsáhlé projekty nebo zaváděly nové systémy.
Vaše podnikání jako konzultanta pro podniky se pravděpodobně bude týkat:
- Provádění komplexních hodnocení současných postupů v oblasti projektového řízení
- Implementace standardizovaných procesů napříč více odděleními
- Podpora iniciativ v oblasti řízení změn během organizačních transformací
- Poskytování strategického poradenství v oblasti řízení projektového portfolia
|Výhody spolupráce s podnikovými klienty
|Nevýhody spolupráce s podnikovými klienty
|Zavedené procesy a postupy
|Delší prodejní cykly a byrokratičtější rozhodovací procesy
|Větší rozpočty a zdroje pro investice do projektového řízení
|Potenciál odporu ke změnám a přijetí nových procesů
|Potenciál pro dlouhodobé, opakující se zakázky
|Jak se orientovat mezi mnoha zainteresovanými stranami a konkurenčními prioritami
|Příležitost pracovat na komplexních projektech s velkým dopadem
|Větší projekty s vyššími riziky a důsledky neúspěchu
Zapojení mentora
Mentorství vám poskytne podporu, kterou potřebujete k navázání cenných kontaktů a lepšímu řízení vašich klientů.
Mentorové zvyšují úspěšnost projektů a rozvíjejí dovednosti týmu v oblasti projektového řízení. Úzká spolupráce s konzultanty v oblasti projektového řízení zajišťuje, že projekty dodržují standardy a hladce přijímají nové procesy.
Tento praktický přístup urychluje učení a podporuje silnou kulturu projektového řízení.
Mentori také slouží jako naslouchající ucho pro mentee, aby mohli diskutovat o svých obavách, pomáhají jim řešit problémy a nabízejí nestranný pohled.
Networking a budování vztahů s klienty
Účinné budování sítí kontaktů přesahuje pouhé sbírání vizitek. Smysluplné kontakty můžete navázat účastí na odborných akcích s jasným cílem.
Připravte si promyšlené otázky, kterými zahájíte konverzaci, například „Co vás sem přivedlo?“ nebo „Kdo vás dnes inspiroval?“
Chcete-li rozšířit svůj dosah, vyhledejte firmy, které doplňují vaše služby. Díky spolupráci s těmito partnery můžete klientům nabídnout širší škálu řešení.
Pamatujte, že úspěšná partnerství jsou založena na vzájemných výhodách, nikoli pouze na vlastním zájmu. Zaměřte se na společné cíle, abyste podpořili trvalé vztahy.
Najmutí správného týmu
Když se pracovní zátěž stane neúnosnou, zvažte sestavení týmu. Najměte osoby, které sdílejí vaši vizi a mají doplňkové dovednosti.
Nábor provádějte na základě konkrétních rolí a využívejte profesionální sítě, pracovní portály a personální agentury. Poskytněte svému týmu důkladné školení a možnosti průběžného rozvoje. Podporujte také spolupracující pracovní prostředí, které odráží hodnoty vaší společnosti.
Využití správné technologie pro profesionály v oblasti projektového řízení
Poradenství v oblasti projektového řízení může být složité. Musíte neustále zvládat více věcí najednou – přistupovat k různým projektovým souborům, komunikovat se svým týmem a klienty, sledovat pokrok, aktualizovat zprávy, přijímat rozhodnutí a mnoho dalšího.
Bez správných nástrojů je nemožné mít vše pod kontrolou.
Každý projekt, do kterého se pustíte, nevyhnutelně vygeneruje nekonečné množství tabulek v Excelu, nepřehledné e-mailové řetězce a izolované seznamy úkolů.
Software pro projektové řízení odstraňuje všechny tyto potíže a projektovým týmům ušetří v průměru 11,4 % finančních prostředků.
Software pro projektové řízení udržuje vaše projekty, úkoly a plány v pořádku. Pomáhá vám strukturovat složité projekty. Každá platforma má sice své jedinečné funkce, ale jejich cílem je poskytnout vám jasný přehled o postupu projektu, sledování úkolů, získávání zpráv a nástrojů pro správu času a zdrojů.
Navíc je většina tohoto softwaru obohacena o umělou inteligenci, která zajišťuje lepší poradenské funkce a možnosti automatizace.
ClickUp je komplexní platforma pro správu znalostí a práce, která propojuje týmy a klienty pomocí pracovních postupů, dokumentů a dashboardů v reálném čase.
Projektoví manažeři neustále pracují s mezifunkčními projekty. Aby je mohli snadno řídit, ClickUp přináší efektivitu díky automatizaci, reportingu a standardizovaným postupům projektového managementu.
ClickUp také přináší revolučního asistenta umělé inteligence ClickUp Brain, který dokáže automaticky generovat dílčí úkoly na základě popisu úkolů, shrnovat komentáře, psát aktualizace a urychlovat projektové plány a jejich realizaci.
Profesionálové v oblasti projektového řízení také často řeší složité projekty, které je obtížné řídit, aniž by je bylo možné snadno rozdělit.
ClickUp Tasks je ideální pro rozdělení složité práce na jednoduché úkoly. ClickUp umožňuje přizpůsobené řízení úkolů pro každou potřebu a na každé úrovni.
ClickUp Docs usnadňuje vytváření obchodních případů, definování rozsahu projektu a dokumentování požadavků pro konzultanty. ClickUp Whiteboards vám umožňuje mapovat procesní toky a realizovat vaše nápady pomocí vizuálního plátna v reálném čase.
ClickUp také obsahuje několik speciálně navržených šablon, které zhušťují hodiny práce do jednoho zjednodušeného rozhraní.
Šablona projektu ClickUp Consulting Project Plan Template vám pomůže organizovat, sledovat a předvídat růst vašeho podnikání. Obsahuje Ganttovy diagramy pro stanovení termínů a výpočet odhadů.
Pomocí této šablony můžete:
- Přiřazujte úkoly a určujte členy týmu, abyste zajistili dokončení projektu.
- Stanovte termíny a rozpočty pomocí Ganttových diagramů a dashboardů.
- Sledujte pokrok pomocí přizpůsobitelných dashboardů.
Šablona konzultační zprávy ClickUp vám pomůže činit rozhodnutí na základě dat díky snadnému reportingu a analytice. Shromažďuje data z různých týmů a projektů a vizualizuje poznatky v přehledném a snadno čitelném formátu.
Je to skvělé pro profesionály, kteří začínají s podnikáním v oblasti projektového managementu, aby mohli svým klientům pomoci vytvořit komplexní a profesionální zprávu.
Šablona vylepšuje vaše zkušenosti díky automatizaci, umělé inteligenci, společné úpravě, nahrávání obrazovky a dalším funkcím.
Šablona poradenských služeb ClickUp integruje interní komunikaci a koordinaci partnerů. Má devět různých zobrazení, 16 stavů a 14 vlastních polí.
Zahrnuje také pracovní postupy pro předprodejní a poprodejní aktivity, poskytuje šablonu pro automatizaci velkých projektů a může hostit portfolio projektů klientů.
Tato šablona obsahuje kanbanovou tabuli, myšlenkovou mapu, seznam, dokument, pracovní zátěž a zobrazení Box, takže ji můžete okamžitě použít podle svých preferencí.
Vlastní pole urychlují váš pracovní postup díky relevantním integrovaným možnostem pro obecné i specializované úkoly v oblasti projektového řízení. Využijte je ke zvýšení přehlednosti projektů, podpoře spolupráce a zpřístupnění informací o projektech všem zúčastněným stranám.
Výhody a nevýhody povolání konzultanta v oblasti projektového řízení
Vlastnictví poradenské firmy v oblasti projektového řízení má několik výhod a nevýhod, které mohou významně ovlivnit úspěch podnikání. Zde je podrobný rozbor kladů a záporů.
Výhody práce projektového konzultanta
- Flexibilita a autonomie: Jako nezávislý konzultant si můžete sami určovat pracovní dobu, vybírat projekty, které chcete realizovat, a stanovovat své sazby. Tato autonomie vám umožní lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a možnost přizpůsobit své podnikání svým preferencím.
- Práce z domova: Poradenskou činnost můžete zahájit z domova, takže nepotřebujete fyzické kancelářské prostory, což dále snižuje režijní náklady. To vám umožní pohodlné pracovní prostředí a možnost řídit svou firmu prakticky odkudkoli.
- Potenciál růstu: Poradenské služby v oblasti projektového řízení jsou velmi žádané mezi podniky a start-upy. V závislosti na vaší specializaci můžete dosáhnout rychlého růstu podnikání a významné návratnosti investic za vynaložený čas a zdroje.
- Škálovatelnost: Jak jsme již uvedli, poptávka po službách v oblasti projektového řízení se neustále vyvíjí a vy můžete svou činnost rozšířit nabídkou nových služeb nebo proniknutím na širší trh. Můžete zavést různé cenové úrovně, abyste uspokojili různé segmenty trhu.
- Neomezený potenciál příjmů: Neexistuje žádný limit, kolik můžete jako konzultant v oblasti projektového řízení vydělat. Váš potenciál příjmů je přímo úměrný vašim dovednostem, úsilí, které do svého podnikání vkládáte, a klientům, které přilákáte. To může vést k podstatným finančním odměnám pro úspěšné konzultanty.
Nevýhody práce projektového konzultanta
- Vysoká konkurence: Trh s poradenstvím v oblasti projektového řízení je velmi konkurenční, o klienty soupeří mnoho zavedených firem a nezávislých konzultantů. Průnik do tohoto odvětví a získávání klientů může být náročné, zejména pro nové konzultanty.
- Závislost na vztazích s klienty: Váš úspěch do značné míry závisí na udržení pevných vztahů. Pokud se tyto vztahy naruší, může to mít přímý dopad na příjmy firmy. Navíc může být riskantní spoléhat se na několik klíčových klientů, pokud se tito klienti rozhodnou vydat jiným směrem.
- Nestálý příjem: Poradenská činnost může být nepředvídatelná, s obdobími vysoké poptávky následovanými obdobími klidu. Tato nestálost může vést k finanční nestabilitě, což vyžaduje, aby majitelé poradenských firem pečlivě plánovali svůj rozpočet.
- Delší prodejní proces: Uzavření obchodu s klientem může vyžadovat více času a úsilí než v jiných oborech. Konzultanti musí investovat značné množství času do budování vztahů, porozumění potřebám klientů a prokázání své hodnoty.
- Možnost rozšíření rozsahu: Klienti mohou očekávat, že konzultanti převezmou další úkoly nad rámec původního rozsahu práce, což povede k rozšíření rozsahu. Řízení očekávání klientů a udržování jasných hranic je zásadní pro zabránění nadměrnému využívání zdrojů a ohrožení ziskovosti.
Měli byste založit poradenskou firmu?
K vybudování úspěšné poradenské firmy budete potřebovat pevné základy v podobě zkušeností a znalostí. Stejně důležité je však mít správné myšlení.
Poradenství není jako tradiční zaměstnání. Vyžaduje specifický způsob uvažování, který ne každý má. Ale pokud jste nadšení a máte správný přístup, může to být pro vás ideální kariérní cesta.
Zdvojnásobte svůj úspěch v oblasti projektového poradenství s ClickUp
Sada funkcí pro projektové řízení ClickUp představuje perfektní sadu nástrojů pro každého konzultanta v oblasti projektového řízení.
Díky ClickUp ušetříte nejen čas, ale také:
- Lepší řízení lidí
- Zefektivněte komunikaci
- Připravujte a spravujte každý projekt lépe a
- Zajistěte, aby vaše týmy měly aktuální informace o úkolech a seznamech úkolů.
Pokud chcete zahájit výnosné podnikání v oblasti projektového managementu, ClickUp může být vaší nejvýnosnější investicí. Jeho hodnota poroste s rozšiřováním vašich aktivit a rozšiřováním vaší klientely.
Nevěřte nám jen na slovo. Zaregistrujte se a získejte bezplatný účet ClickUp, vyzkoušejte jeho funkce a přesvědčte se sami o jeho výhodách.
Často kladené otázky (FAQ)
Kolik si mám účtovat za poradenství v oblasti projektového řízení?
Ceny za poradenství se mohou značně lišit v závislosti na vašich zkušenostech a kvalifikaci. Můžete začít s hodinovou sazbou a jakmile získáte jistotu, přejít na paušální platbu nebo cenovou politiku založenou na hodnotě.
Co potřebujete, abyste se stali konzultantem v oblasti řízení?
Abyste se mohli stát konzultantem v oblasti řízení, potřebujete příslušný bakalářský titul v oboru řízení podniku nebo projektového řízení a certifikáty, jako je PMP® od Project Management Institute (PMI).
Zkušenosti s vedením projektů a silné technické, analytické a vedoucí schopnosti jsou také nezbytné.
Jak dlouho trvá, než se stanete konzultantem v oblasti řízení?
Doba potřebná k tomu, abyste se stali konzultantem v oblasti managementu, se liší, ale obvykle zahrnuje dokončení bakalářského studia (4 roky), získání relevantních pracovních zkušeností (3 až 5 let) a získání certifikátů. Trvat může asi 7 až 10 let, než se v oboru plně etablujete.