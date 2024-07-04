Jak těžit z odborných znalostí specialistů v práci

„60 % obsahu na internetu je duplicitní,“ říká Gary Illyes, analytik trendů Google Webmaster.
Jak tedy hledat cenné tipy pro komplexní projekty nebo najít inovativní podnikatelské nápady, když se téměř všichni učí stejné techniky nebo nápady?
Představujeme odborníky na danou problematiku (SME)!
Řekněme, že spouštíte novou marketingovou kampaň pro špičkový technologický produkt. Malá nebo střední firma zabývající se brandingem nebo marketingem technologických produktů vám může pomoci najít a definovat vaši hodnotovou nabídku.
A to je jen jeden příklad. Kromě praktického mentoringu a poradenství může zapojení odborníků na dané téma do projektů často vést k jedinečným, dosud nevyužitým příležitostem.
Je však nezbytné jasně vymezit a řídit jejich roli v rámci projektu, aby vám mohly pomoci tím nejlepším možným způsobem.
V tomto blogu se budeme zabývat odborníky na danou problematiku, jejich rolí a tím, jak mohou přispět k úspěchu projektu.
Co je to odborník na danou oblast?
Odborník na danou problematiku (SME) je osoba s hlubokými a specializovanými znalostmi, dovednostmi a odbornými znalostmi v konkrétní oblasti.
Mohou vám pomoci orientovat se v nuancích vašeho oboru a poskytnout vám neocenitelné informace pro výzkum specifický pro dané odvětví, zlepšování procesů a řízení projektů.
Vzhledem k tomu, že strávily roky zdokonalováním svých znalostí v konkrétní oblasti, mohou poskytnout jedinečné informace o problémech v konkrétním odvětví, s nimiž byste se jinak mohli potýkat.
Ačkoli pojem „odborník v dané oblasti“ (SME) může působit nově, jeho základní myšlenka existuje již po staletí. I ve starověkém Řecku každý věděl, na koho se obrátit, aby získal nejlepší radu v oblasti filozofie (například Sokrates!). Tito lidé byli původními SME, i když jsme je tehdy tak nenazývali.
V 20. století vznikly komplexní obory, jako je psychologie a management, které vyvolaly potřebu lidí s formálními odbornými znalostmi pro výrobu automobilů nebo organizaci skupiny lidí pracujících v továrnách (viz Henry Ford). Tito odborníci hráli klíčovou roli při formování všeho od vzdělávání po obchodní praktiky, jako je osmihodinová pracovní doba.
Nelze opomenout ani roli první a druhé světové války, které ještě více zdůraznily hodnotu specializovaných znalostí v oblasti předpovědi počasí, geografických znalostí a lepších leteckých technologií.
Samotný termín „malý a střední podnik“ je pravděpodobně vynálezem z poloviny 20. století, ale koncept lidí, kteří disponují hlubokými znalostmi a využívají je k vedení ostatních, existuje již velmi dlouho.
Specializované znalosti malých a středních podniků se obvykle získávají prostřednictvím:
Bohaté zkušenosti
Malé a střední podniky se již řadu let zabývají náročnými výzvami ve svých oborech, vyvinuly nejlepší nástroje a techniky pro dané odvětví a získaly dovednosti k řešení složitých problémů pomocí jedinečných přístupů. Často jsou také inovátory nebo průkopníky experimentů v konkrétní oblasti. Díky svým hlubokým znalostem daného odvětví dokážou rychleji než generalisté přicházet s kreativními řešeními.
Například projektový manažer ve stavebnictví s desítkami let zkušeností v oboru může být jedinečným SME pro nástroje na budování softwarových týmů specificky pro stavební průmysl.
Rigorózní vzdělávání
Kromě zkušeností mají malé a střední podniky také vysokoškolské tituly nebo specializované certifikáty, které jim pomáhají získávat technické dovednosti. Například v projektových rolích certifikát Project Management Professional (PMP) svědčí o pevných základech v metodách projektového řízení, vedení týmů a komunikaci se zainteresovanými stranami.
Zde je několik příkladů toho, jak malé a střední podniky přispívají k různým odvětvím:
- Technologický sektor: Malé a střední podniky navrhují inovativní řešení a řeší složité problémy. Například malé a střední podniky zabývající se kybernetickou bezpečností předvídají taktiky hackerů a navrhují špičkové obranné systémy na ochranu kritických systémů.
- Výroba: Malé a střední podniky optimalizují výrobní procesy a zajišťují kontrolu kvality na základě organizačních cílů. Robotici jako malé a střední podniky dělají víc než jen programování robotů. Analyzují výrobní linky, identifikují úzká místa a optimalizují procesy pro maximální efektivitu a kvalitu.
- Finanční služby: Malé a střední finanční podniky se orientují v předpisech a řídí rizika. Například pracovníci odpovědní za dodržování předpisů rozklíčovávají složité pravidla, radí ohledně strategií snižování rizik a zajišťují hladký chod finančních operací v rámci zákonných limitů.
Role odborníka na danou problematiku
Odborníci v dané oblasti jsou díky svým hlubokým znalostem a zkušenostem cenným zdrojem informací v jakémkoli odvětví.
Role malých a středních podniků se obvykle dělí do tří hlavních kategorií:
1. Sdílení znalostí a vzdělávání
- Šíření znalostí: SME slouží jako znalostní úložiště ve svých organizacích, sdílejí odborné znalosti a postřehy s kolegy a členy řídícího výboru s pomocí šablon znalostní báze. To může znamenat vytváření školicích materiálů, pořádání prezentací nebo vedení seminářů pro sdílení znalostí.
- Mentoring a koučování: Malé a střední podniky vedou a školí méně zkušené členy organizace, aby postupem času vytvořily skupinu interních odborníků. Tím se v organizaci vytváří kultura neustálého učení.
- Drží krok s nejnovějšími trendy: Sledují nejnovější trendy a vývoj ve svém oboru, nové poznatky začleňují do své práce a podle potřeby je sdílejí s organizací.
2. Řešení problémů a rozhodování
- Analýza složitých problémů: Malé a střední podniky vynikají v rozkládání složitých problémů na menší části, identifikaci základních příčin a hodnocení možných řešení. Díky svému hlubokému porozumění jsou schopny přesněji posoudit rizika a výsledky.
- Strategické poradenství: Odborníci v dané oblasti jsou strategičtí myslitelé. Poskytují cenné informace a doporučení pro strategické a datově podložené rozhodování.
- Zajištění kvality: Zajištění kvality v rámci organizací prostřednictvím definování a udržování vysokých standardů kvality, auditu stávajících procesů, identifikace potenciálních úzkých míst a doporučování opatření k optimalizaci procesů – to vše zajišťují SME.
3. Spolupráce a komunikace
- Překlenutí propasti: Malé a střední podniky fungují jako spojovací článek mezi technickými týmy (např. týmem pro vývoj softwaru) a netechnickými týmy (marketingovým týmem). Vysvětlují složité pojmy jednoduchým jazykem, aby zlepšily porozumění a sladění všech zúčastněných stran. To napomáhá jasné komunikaci mezi odděleními.
- Spolupráce s dalšími odborníky: Uvidíte také, že SME často spolupracují s dalšími odborníky ze svého oboru nebo z doplňkových disciplín. Výsledkem takové spolupráce je vývoj inovativních řešení náročných problémů. Například pokud tým biomedicínských inženýrů (SME v oblasti návrhu zdravotnických zařízení) spolupracuje na vývoji personalizované aplikace pro zdravotní péči, bude potřebovat SME v oblasti zdravotní péče, aby poskytlo informace týkající se zdraví. Bude také zapotřebí SME v oblasti zabezpečení dat, aby zajistil bezpečné shromažďování, ukládání a správu osobních údajů uživatelů.
- Externí komunikace: Někdy SME zastupují své organizace na průmyslových akcích nebo konferencích a sdílejí své odborné znalosti s širokým publikem.
Plněním těchto povinností malé a střední podniky podporují inovace, pomáhají při strategickém rozhodování a zajišťují úspěch projektů.
Příklady scénářů pro malé a střední podniky
Malé a střední podniky existují ve všech oborech, zde je několik příkladů ilustrujících jejich roli v různých odvětvích:
- Technický spisovatel: SME v oblasti technického psaní se zaměřuje na specializaci na konkrétní znalostní software nebo programovací jazyk a vytváří jasné a stručné uživatelské příručky nebo dokumentaci API pro vývojáře. Jejich hluboké znalosti technologie zajišťují, že dokumentace je přesná, komplexní a přizpůsobená cílové skupině.
- Produktový manažer: SME v oblasti produktového managementu pro systém správy obsahu (CMS) má důkladnou znalost funkcí a vlastností platformy. Tyto znalosti využívá k zajištění toho, aby obsah vedený produktem vyhovoval specifickým potřebám uživatelské základny.
- Specialista na SEO: Optimalizace pro vyhledávače (SEO) je rozsáhlá oblast a odborné znalosti lze přizpůsobit různým odvětvím. Například odborník na SEO v oblasti elektronického obchodu může mít hluboké znalosti o optimalizaci produktových stránek, záměrech uživatelů a analýze konkurence v oblasti online maloobchodu. Tyto znalosti využívá k vývoji a implementaci strategií, které zvyšují viditelnost webových stránek při relevantních vyhledáváních produktů.
Všichni jsme viděli úchvatné snímky z dalekohledu Jamese Webba. Neznáme však příběh odborných znalostí, které definují bohaté a živé barvy vesmíru.
Tyto snímky, vyvinuté pod vedením vývojářky vědeckých vizualizací Alyssy Paganové a senior vývojáře datových obrazů Josepha DePasquala ve Space Telescope Science Institute (STSI) v Baltimoru, jsou sestaveny jako skládačka z několika výstupů z dalekohledu. Paganová o tomto procesu říká:
„Existují i umělecké principy, které musíte dodržovat, když si řeknete: ‚Tohle prostě nedává smysl. ‘ A jde o to, že poté, co dokončí objektivní část, může [někdo] dojít k jinému závěru. A to je podle mě část zábavy, že existují různé způsoby, jak data prezentovat.“
Jak tedy rozhodují o nejpřesnějším způsobu zobrazení snímků? Vědci z celého světa se shodují, že snímky musí zdůrazňovat vědeckou hodnotu pozorování. „Je to neustálé přetahování, aby věda ovlivňovala snímek a ten ilustroval objev,“ říká Pagan.
Malé a střední podniky vs. konzultanti
Odpovědnosti malých a středních podniků se často překrývají s odpovědnostmi obchodního konzultanta. Tyto dvě role se však značně liší. Zde je přehled rolí a odpovědností malých a středních podniků a konzultantů:
- Role: SME: Sdílení znalostí, řešení problémů v jejich specifické oblasti a zapojení do běžného provozu Konzultant: Analýza celkových problémů, vývoj širokých řešení a implementace doporučení pro zlepšení procesů
- Zapojení do projektu: SME: Zapojeno po celou dobu trvání projektu, poskytuje průběžné poradenství Konzultant: Často přizván, aby poskytoval doporučení pro konkrétní fáze projektu
- Spolupráce: Malé a střední podniky: Často úzce spolupracují s interními týmy a integrují své odborné znalosti do stávajících pracovních postupů. Konzultanti: Mohou během projektu spolupracovat s interními týmy, ale jejich primárním zaměřením je poskytování doporučení a jejich praktická a průběžná účast může být menší.
Například inženýr výrobního procesu (SME) pomáhá zlepšit efektivitu konkrétního závodu, kde se vyrábí pouze jeden produkt. Na druhé straně konzultant v oblasti výroby hodnotí celkové výrobní postupy a zásady a navrhuje nápady pro zlepšení.
Omezení odborných znalostí v dané oblasti
Odborníci na danou problematiku (SME) sice nabízejí neocenitelné znalosti a informace, je však důležité si uvědomit, že odborné znalosti mohou mít i svou odvrácenou stranu. Podívejme se na některé potenciální úskalí a způsoby, jak je zmírnit:
Nevýhody odborných znalostí
- Omezený pohled: Ačkoli SME přinášejí hluboké znalosti, mohou mít potíže vidět celkový obraz. Mohou mít tunelové vidění a jejich zaměření na konkrétní oblast odbornosti je může vést k přehlédnutí alternativních přístupů, které by někdo s širším porozuměním marketingu mohl identifikovat. Například SME v oblasti Meta Ads se může tak soustředit na optimalizaci reklamních kampaní pro kliknutí nebo konverze, že nezohlední organické příležitosti a kanály pro povědomí o značce, což povede k nízké návratnosti investic pro všechny marketingové aktivity.
- Příliš komplikované procesy: Malé a střední podniky se mohou příliš soustředit na dosažení dokonalosti, což může vést k příliš komplikovaným procesům nebo použití velmi složitých nástrojů, což má za následek zvýšené náklady pro organizace a zpoždění při dosahování cílů projektu.
Zmírnění těchto omezení
- Podporujte mezioborovou spolupráci: Podporujte spolupráci mezi malými a středními podniky a odborníky z různých oborů. Díky mezioborové spolupráci se malé a střední podniky naučí vnímat různé úhly pohledu, což jim pomůže vymýšlet alternativní řešení.
- Otevřená komunikace: Vytvořte kulturu neustálého učení, která je otevřená zpětné vazbě jak pro SME, tak pro širší tým. Pomáhá SME udržovat si přehled o vývoji mimo jejich bezprostřední obor a zároveň vybavuje tým základními znalostmi o oblasti odbornosti SME.
Zjednodušeně řečeno, odborné znalosti jsou jako dvojsečný meč. Na jedné straně vám pomáhají vyniknout v určité oblasti, na druhé straně vás však mohou odříznout od nových nápadů a perspektiv. Buďte proto otevření, zvědaví a vždy připraveni se učit a rozvíjet při spolupráci s malými a středními podniky.
Může AI nahradit malé a střední podniky?
S vývojem umělé inteligence se možná ptáte, zda nakonec zcela nahradí odborníky v dané oblasti (SME). Odpověď je pravděpodobně ne, alespoň ne v blízké budoucnosti. Zde je důvod:
- Lidský úsudek a kreativita: Malé a střední podniky přinášejí do řešení problémů lidský úsudek, intuici a kreativitu. Dokážou předvídat dlouhodobý dopad konkrétního rozhodnutí. I když umělá inteligence dokáže analyzovat data a identifikovat vzorce, může mít potíže s úkoly vyžadujícími kritické myšlení.
- Porozumění kontextu: Malé a střední podniky rozumějí nuancím svého oboru a dokážou interpretovat situace v širším kontextu. Umělá inteligence může mít potíže s zohledněním těchto složitostí.
- Rozvíjející se znalosti: Oblasti se neustále vyvíjejí a malé a střední podniky mohou díky neustálému učení držet krok s dobou. Umělá inteligence se sice dokáže učit z dat, ale k začlenění nových informací může být zapotřebí lidský zásah, což ji bez lidské podpory činí neefektivní.
Umělá inteligence však může být pro malé a střední podniky mocným nástrojem. Umělá inteligence dokáže:
- Automatizace opakujících se úkolů: Automatizace založená na umělé inteligenci umožňuje malým a středním podnikům věnovat svůj čas a kapacity strategickému myšlení a řešení problémů.
- Analýza velkých datových souborů: Umělá inteligence je efektivní při zpracování obrovských objemů dat a získávání poznatků, které slouží jako podklad pro rozhodování malých a středních podniků.
- Podpora výzkumu a inovací: Umělá inteligence může malým a středním podnikům pomoci při analýze velkého množství kombinací a výsledků za účelem vývoje komplexních řešení.
Budoucnost pravděpodobně přinese spolupráci mezi malými a středními podniky a umělou inteligencí, přičemž každá strana využije své silné stránky k dosažení optimálních výsledků.
Jak co nejlépe využít odborníky v dané oblasti v práci?
Hluboké znalosti a odborné zkušenosti malých a středních podniků vám mohou pomoci překonat složité výzvy, výrazně zlepšit výsledky projektů, usnadnit strategické rozhodování a zvýšit celkovou produktivitu týmu.
Zde je návod, jak můžete efektivně využít jejich odborné znalosti:
Identifikujte a zdokumentujte odborné znalosti
Prvním krokem je pochopení specifických znalostí, které každý SME má. Zvažte použití nástroje, jako je šablona technických dovedností ClickUp, abyste vytvořili vizuální představu o dovednostech vašeho týmu.
Tato šablona vám pomůže stanovit cíle projektu a identifikovat, které dovednosti SME jsou v souladu s těmito cíli. Podporuje řízení dovedností tím, že vám pomáhá identifikovat potenciální mezery v dovednostech v rámci organizace a najít oblasti, které je třeba zlepšit.
Usnadněte sdílení znalostí
Povzbuzujte malé a střední podniky, aby sdílely své znalosti s ostatními členy organizace. Toho lze dosáhnout prostřednictvím formálních školení, mentorských programů nebo dokonce neformálních obědů zaměřených na sdílení znalostí.
Šablona ClickUp Knowledge Base může být pro malé a střední podniky cenným nástrojem k dokumentaci jejich odborných znalostí a vytvoření centrálního úložiště informací přístupného pro celý tým. Šablona pomáhá vytvořit digitální knihovnu často kladených otázek a praktických poznatků, což různorodým týmům usnadňuje vyhledávání cenných informací.
Aktivní komunikace a spolupráce
Udržujte otevřené komunikační kanály se svými SME. Pravidelně je žádajte o zpětnou vazbu k projektům a povzbuzujte je, aby kladli otázky. Nástroje pro spolupráci, jako je ClickUp, mohou usnadnit plynulou komunikaci a zajistit, že všichni budou na stejné vlně.
Respektujte a oceňujte jejich přínos
Uznejte hodnotu, kterou malé a střední podniky přinášejí týmu. Projevte uznání za jejich příspěvky a odborné znalosti. To lze provést prostřednictvím veřejného uznání, poskytnutím příležitostí k profesnímu rozvoji nebo jednoduše aktivním nasloucháním jejich nápadům.
Jak se stát odborníkem v dané oblasti (SME)
Snili jste někdy o tom, že budete odborníkem ve svém oboru? Stát se odborníkem v dané oblasti je naplňující cesta, která vám umožní skutečně ovlivnit vaše odvětví díky uplatnění svých znalostí. Zde je návod, jak začít:
Zdokonalte své dovednosti
- Osvojte si základy: Ponořte se hluboko do základních pojmů svého oboru. Čtěte knihy, články a výzkumné práce, abyste si vybudovali pevné základy v konkrétním tématu. Nebojte se zpochybňovat své znalosti a klást otázky.
- Myslete jako profesionál: Rozvíjejte své analytické schopnosti pomocí šablon matice dovedností, abyste mohli řešit problémy a činit informovaná rozhodnutí. Procvičujte si rozdělování složitých témat na menší, zvládnutelné části. Identifikujte vzorce, zkoumejte různé perspektivy a zvažujte potenciální rizika a řešení pro konkrétní odvětví.
- Diskutujte: Naučte se jasně vysvětlovat složité myšlenky, a to jak písemně, tak ústně. Přizpůsobte svůj styl komunikace svému publiku. Používejte jednoduchý jazyk a analogie, když je to nutné, a buďte připraveni vysvětlit technické pojmy těm, kteří mají hlubší znalosti.
- Zůstaňte zvědaví: Zaměřte se na agilní učení. Účastněte se workshopů, poslouchejte podcasty a sledujte nejnovější trendy ve svém oboru, abyste získali profesionální zkušenosti. Hledejte příležitosti k rozšíření svých znalostí nad rámec své hlavní oblasti odbornosti. Tato všestrannost vám umožní propojovat různé myšlenky a vnést do své práce nové perspektivy.
Budujte svou důvěryhodnost
- Sdílejte své nápady: Pište články, připravujte prezentace nebo si založte blog, abyste předvedli své znalosti na sociálních platformách a představili se jako odborník v dané oblasti.
- Řešte skutečné problémy: Pusťte se do projektů v konkrétní oblasti, které vám umožní otestovat vaše dovednosti. Pokud jste například marketingový SME, můžete konzultovat se startupem vývoj strategie pro vstup na trh.
- Spojte se s těmi nejlepšími: Interakce s dalšími odborníky ve vašem oboru nebo spolupráce na začínajících projektech může být dobrým způsobem, jak se držet krok s novými inovacemi ve vašem oboru a vybudovat si rozsáhlou síť podobně smýšlejících profesionálů. Například malý nebo střední podnik zabývající se datovou vědou by se mohl účastnit online fór, kde se diskutuje o nových technikách strojového učení, a spolupracovat s dalšími datovými vědci na open-source projektech.
- Získejte certifikaci: V některých oborech může certifikace zvýšit váhu vašich odborných znalostí. Například pokud se chcete stát SME v oblasti lidských zdrojů, můžete těžit z certifikace jako Professional in Human Resources (PHR).
Zůstaňte na špičce
- Najděte si svou specializaci: Místo toho, abyste byli generalisty, vyberte si specializaci ve svém oboru a staňte se odborníky. Pokud jste generalisty v oblasti marketingu, můžete se specializovat na marketing v sociálních médiích pro zdravotnický průmysl a stát se SME.
- Najděte si mentora: Učte se od někoho, kdo je již odborníkem ve vašem oboru. Může vás vést a sdílet s vámi své poznatky. Pokud jste například copywriter, vyhledejte si uznávané osobnosti v oboru copywritingu a učte se od nich prostřednictvím jejich online kurzů, účtů na sociálních sítích, knih nebo dokonce osobních setkání v rámci oboru.
- Nikdy nepřestávejte se učit: Účastněte se konferencí, absolvujte online kurzy a buďte v obraze ohledně nejnovějších vývojů. Zvažte získání pokročilého titulu, jako je MBA v oboru marketingu, nebo specializovaného školení, jako je boot camp se zaměřením na datový marketing, abyste prohloubili své znalosti.
Tip pro profesionály: Použijte šablonu ClickUp pro cíle v oblasti učení a rozvoje k definování svých cílů v oblasti učení. Můžete identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, vytvořit milníky a rozdělit cíle na konkrétní kroky, abyste si učení užili a dosáhli svých cílů rychleji.
Využijte sílu odborníků v dané oblasti
Hluboké znalosti a zkušenosti, které odborníci v dané oblasti přinášejí, mohou vašemu týmu pomoci dosáhnout většího úspěchu. Dodržováním tipů uvedených v této příručce můžete vytvořit prostředí, které podporuje spolupráci, sdílení znalostí a neustálé učení.
Nezapomeňte, že malé a střední podniky nejsou jen zdrojem informací, ale také strategickými partnery, kteří mohou vaši organizaci posunout vpřed.
Abyste mohli ze svých SME vytěžit maximum, musíte definovat efektivní postupy spolupráce. Používejte nástroje pro řízení projektů, jako je ClickUp, k zefektivnění sdílení znalostí, usnadnění zpětné vazby a přidělování úkolů. ClickUp umožňuje vašim SME efektivně sdílet své odborné znalosti, což vede k efektivnějšímu, inovativnějšímu a úspěšnějšímu týmu.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a uvidíte, jaký rozdíl mohou malé a střední podniky udělat!