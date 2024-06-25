Jak dosáhnout cílů pomocí agilního release train

Základem agilní transformace je rozdělení monolitické aplikace na co nejmenší jednotky a jejich iterativní a inkrementální budování. Někdy se při soustředění na nejmenší jednotky může ztratit celkový přehled.
V reakci na tento problém vznikl Agile Release Train. Podívejme se, co to je a jak pomáhá.
Co je agilní release train?
Agilní release train (ART) je tým agilních týmů, které vytvářejí řešení v hodnotovém toku. Typický agilní release train je:
- Dlouhá životnost, se zkušenými členy týmu, kteří drží pevnost
- V souladu se společnou obchodní a technologickou misí
- Organizováno podle hodnotových toků podniku
- Tým týmů, který obvykle zahrnuje 50–125 lidí
- Funkce pro definování, vytváření, vydávání, provozování a údržbu softwaru napříč funkcemi
Scaled Agile Framework vizualizuje agilní release train následovně.
Proč potřebujeme agilní release train?
Ve velkých organizacích, i v těch, které se řídí agilním vývojem a projektovým řízením, mohou existovat silosy, které brání dodávání hodnoty. Například každá obchodní jednotka může mít své vlastní agilní týmy, které pracují v silosech a duplicitně vykonávají stejnou práci. Model agilního release train tomu zabraňuje.
Efektivní předávání: Větší týmy usnadňují rychlejší tok informací, což umožňuje lepší předávání.
Smysluplná spolupráce: Silá často mají vedení a politické systémy, které brání spolupráci. ART to svým designem obchází.
Zaměření na hodnotu: ART zajišťuje, že organizace dodá slíbenou hodnotu tím, že vytváří řešení, která přinášejí hodnotu zákazníkům.
Základní principy agilního release train
Svět agilního vývoje softwaru je plný frameworků a modelů, které mohou týmům pomoci dělat více, lépe nebo rychleji. Scrum je populární přístup k vývoji. Kanban je preferovaný styl řízení projektů. DevOps vs. agilní je nekonečná debata.
Abychom skutečně pochopili, co agilní release train znamená a jak funguje, začněme s jeho základními principy. Kromě agilních principů scrumu, jako je iterativní vývoj, neustálé zlepšování, mezifunkční spolupráce, zaměření na zákazníka atd., zde uvádíme několik konkrétních principů ART.
Organizováno podle hodnoty
Místo organizování týmů podle funkcí nebo oddělení je ART strukturován podle hodnotových toků vývoje. Agilní release train využívá lean thinking a sdružuje sadu agilních týmů, které mohou dodávat a podporovat významný produkt.
Kromě toho, když hodnotový tok vyprší, trh se změní nebo organizace změní směr, lze ART reorganizovat kolem jiné hodnoty v síti.
Sladění týmu
Agilní release train je přizpůsoben společným obchodním a technologickým cílům. Tento princip je klíčový pro udržení soudržnosti a zaměření napříč několika agilními týmy.
Jedním ze způsobů, jakým ART zajišťuje sladění, je komplexní plánování programového přírůstku (PI). Během plánování PI se všechny týmy v rámci agilního release train sejdou, aby stanovily společné cíle, porozuměly závislostem a vytvořily společný plán.
Vestavěná kvalita
Agilní týmy, které tvoří ART, se scházejí, aby stanovily standardy kvality produktu. Volí postupy, jako je testování řízené vývojem (TDD) nebo automatizované agilní testování, aby posílily dodávky.
Tyto postupy pomáhají včas identifikovat a řešit chyby, snižovat technický dluh a zajistit, aby finální produkt splňoval požadované standardy v celé organizaci.
Společná kadence a synchronizace
Agilní týmy často pracují nezávisle. To brání spolupráci v reálném čase a celkovému pohledu na hodnotu organizace. Agilní release train tento problém řeší zdůrazněním důležitosti dvou principů:
- Kadence: Pravidelně pořádané akce, jako jsou ukázky systému, plánování iterací atd.
- Synchronizace: Plánování sprintů, iterací a PI cyklů současně mezi všemi týmy v ART pro lepší správu závislostí.
Tím zajistíte, že iterace a neustálé zlepšování nebudou omezeny na jednotlivé jednotky a že se celý systém bude vyvíjet soudržně.
Drží pohromadě díky klíčovým rolím
Každý agilní tým v rámci ART má mezifunkční role. Aby však ART fungoval jako funkční celek, je třeba dodržovat několik pravidel.
- Release train engineer: Stejně jako Scrum Master, release train engineer umožňuje realizaci, odstraňuje překážky, koučuje týmy atd.
- Produktový manažer: Dohlíží na backlog ART a rozhoduje o roadmapě produktu.
- Systémový architekt: Definuje architekturu řešení v hodnotovém toku.
- Majitelé podniků: Zajistěte soulad s obchodními výsledky.
Nyní, když rozumíte tomu, jak agilní release train zapadá do kontextu agilního vývoje softwaru, podívejme se, jak můžete tento rámec implementovat ve své organizaci.
Jak implementovat agilní release train
Agilní release train je v podstatě virtuální organizace bez tradiční hierarchické struktury. Jedná se tedy o soubor týmů, které pracují na sprintech, produktech, iteracích, uživatelských příbězích a chybách v rámci hodnotového toku.
Aby se koučové drželi pohromadě a směřovali správným směrem, implementujte svůj agilní release train promyšleně. Dobrý nástroj pro agilní řízení projektů, jako je ClickUp, vám může výrazně pomoci. Zde je návod, jak na to.
1. Definujte hodnotový tok
Začněte definováním hodnotového toku. Hodnotové toky jsou obvykle dvou typů:
- Provozní: Kroky k dodání produktu/služby zákazníkovi. Může se jednat o výrobu, e-commerce, plnění, zpracování plateb atd.
- Vývoj: Kroky k přeměně obchodního procesu na technologický produkt
Ačkoli jsou tyto pojmy úzce propojené, agilní release train se více zabývá hodnotovým tokem vývoje.
Identifikujte primární hodnotu, kterou vaše týmy přinášejí zákazníkům, a zmapujte proces od konceptu po dodání. Uspořádejte workshopy s klíčovými zainteresovanými stranami, abyste získali podrobné informace o tom, jak hodnota proudí vaší organizací – zdokumentujte každý krok, od počátečního vzniku nápadu až po finální dodání a podporu.
ClickUp Whiteboards je skvělým místem, kde můžete vizuálně zmapovat své procesy a sdílet je s ostatními členy týmu pro pozdější asynchronní spolupráci, pokud to bude potřeba. Vzhledem k tomu, že se jedná o digitální agilní nástroj, můžete samozřejmě aktualizovat hodnotový tok podle toho, jak se vyvíjí.
2. Organizujte týmy podle hodnotového toku
Sestavte 5–12 agilních týmů, z nichž každý se zaměří na různé aspekty hodnotového toku a zároveň bude pracovat na dosažení stejného celkového cíle. Zajistěte, aby každý tým byl multifunkční a zahrnoval vývojáře, testery, designéry a vlastníky produktů.
Například jeden tým může mít na starosti vývoj frontendu, zatímco druhý spravuje backendové služby, ale oba pracují na stejném plánu vydání pro vývojáře. Jasné role a odpovědnosti v rámci každého týmu pomáhají optimalizovat spolupráci a efektivitu.
3. Vytvořte programový backlog
Vytvořte programový backlog, který bude sloužit jako jediný zdroj informací o tom, co ART bude vytvářet.
- Naplňte jej funkcemi odvozenými z mapování hodnotového toku.
- Spolupracujte s vlastníky produktů na stanovení priorit položek na základě jejich hodnoty pro zákazníka a celkové obchodní strategie.
- Každou položku v backlogu jasně definujte pomocí jasných kritérií přijatelnosti.
- Pravidelně kontrolujte a aktualizujte backlog, aby odrážel měnící se priority a nové poznatky.
Tento backlog řídí práci všech týmů v rámci ART a zajišťuje jejich sladění a soustředění. Proto je nutné mít centralizovaný nástroj, jako jsou úkoly ClickUp, aby byly všechny informace na jednom místě.
V rámci úkolů ClickUp můžete přidat popis pro každou položku v backlogu, nastavit kritéria přijatelnosti v kontrolních seznamech, přiřadit příslušnému členovi týmu, spolupracovat pomocí vnořených komentářů, nastavit prioritu, přizpůsobit typy úkolů a další.
4. Naplánujte si přírůstky programu
Naplánujte si pravidelné schůzky k plánování programových přírůstků, abyste všechny týmy v ART sladili se společnými cíli a výstupy. Každý přírůstek obvykle trvá 8–12 týdnů. Můžete to automatizovat jako opakující se událost v kalendáři ClickUp.
Bonus: Pokud jste v plánování sprintů nováčky, zde najdete vše, co potřebujete vědět o agilním plánování release pro vývojáře.
5. Stanovte si cíle
S týmem o 50–125 členech, který pracuje v 8–12týdenních cyklech, se projekt může stát neovladatelným. To lze vyřešit stanovením jasných cílů a jejich pravidelným sledováním. Vytvořte tedy systém, který týmy mohou využít k zaměření své pozornosti.
Použijte ClickUp Goals k:
- Stanovte cíle jako číselné, peněžní, pravdivé/nepravdivé nebo úkoly.
- Vytvořte sprintové cíle, inkrementální cíle atd.
- Propojte úkoly s cíli a automaticky sledujte pokrok
- Zveřejněte cíle, aby celý tým mohl sledovat pokrok.
6. Kontrola a úprava
Vytváření reportů: Sledujte pokrok ve všech svých cílech na jednom místě. Vyberte metriky, které jsou důležité pro vaše agilní pracovní postupy, a vytvářejte přizpůsobené reporty.
Například s pomocí agilních burndown grafů můžete přesně sledovat průběh každého sprintu. Burnup grafy, kumulativní zobrazení pracovní zátěže, rychlost týmu atd. vám poskytnou cenné informace.
Provádějte retrospektivy: Na konci každého PI zhodnoťte výkonnost a zamyslete se nad tím, co fungovalo dobře a co ne. Tuto zpětnou vazbu využijte k neustálému zlepšování procesů a postupů.
Podporujte otevřenou a upřímnou zpětnou vazbu: Vytvořte kulturu neustálé a včasné zpětné vazby mezi členy všech agilních týmů. Zde je důvod, proč je to nutné.
Bonus: Pro inspiraci se podívejte, jak Gabriel Hoffman, inženýr řešení ve společnosti ZenPilot, používá ClickUp k implementaci scrumu.
Role zpětné vazby v agilních release trainech
Ve všech agilních modelech práce hraje zpětná vazba klíčovou roli. Totéž platí i pro agilní release train.
Zpětná vazba od obchodního oddělení: ART spolupracují s obchodními týmy, aby zjistili, zda dodané řešení splnilo obchodní cíle.
Zpětná vazba od zákazníků: ART aktivně vyhledávají zpětnou vazbu od zákazníků ohledně svých přírůstků jako způsob ověření hodnoty. To lze provádět interně, například sledováním využití, míry retence, recenzí na sociálních médiích atd. Nebo ve spolupráci s uživateli, například prostřednictvím průzkumů nebo rozhovorů.
Technologická zpětná vazba: ART provádí pravidelné integrační testování a technické špičky, aby shromáždil technologickou zpětnou vazbu. Několik monitorovacích procesů také poskytuje zpětnou vazbu infra týmu.
Zpětná vazba týmu: Více týmů, které spolupracují jako jeden celek, potřebuje upřímnou a důvěryhodnou zpětnou vazbu. Týmy ART otevřeně komunikují při hodnoceních a retrospektivách, aby pochopily behaviorální aspekty spolupráce a podle potřeby je vyřešily.
Zpětná vazba k řízení projektů: Dalším klíčovým aspektem zpětné vazby je to, jak dobře jsou projekty řízeny. Využívání zdrojů, včasnost dodávek, dodržování standardů atd. lze odvodit z dashboardů pro řízení projektů, které lze použít ke zlepšení produktivity a efektivity.
Vliv agilních release trainů na proces vývoje softwaru
Od přelomu století prošel vývoj softwaru zásadní změnou. Agilní vývojové týmy v minulosti trpěly:
Fragmentované týmy: Tradiční agilní týmy fungovaly dobře uvnitř sebe, s vynikající lokální optimalizací. V rámci celé organizace však zůstávaly silo struktury s omezenou koordinací, což vedlo k nesouladu a neefektivitě.
Nekonzistentní kvalita: Roztříštěné týmy měly různé standardy kvality, což vedlo k nekonzistentním produktům a většímu počtu chyb v celém hodnotovém řetězci.
Pomalé zpětné vazby: Zpětná vazba od zainteresovaných stran a uživatelů byla pomalá, což bylo do jisté míry kontraproduktivní pro zrychlené sprintové cykly, o které se týmy snažily.
Suboptimální spolupráce: Nezávislé týmy pracovaly asynchronně, což vedlo k nedostatečné viditelnosti a ovlivnilo celkový obraz.
Agilní release train přišel jako řešení všech těchto problémů, kterým čelí týmy vývojářů softwaru. Přinesl výhody agility, aby vyhověl potřebám velkých a komplexních organizací.
Díky ART podniky dosáhly:
Realizace hodnoty: Přístup ART založený na hodnotovém toku zajišťuje, že veškerá práce na vývoji softwaru je zaměřena na poskytování hodnoty zákazníkům.
Lepší koordinace týmu: ART systematicky spojil několik agilních týmů, čímž podpořil lepší koordinaci a sladění společných cílů a záměrů.
Integrovaná kvalita: Postupy zajišťující kvalitu byly integrovány do každé fáze vývoje, což vedlo k konzistentním a vysoce kvalitním výstupům v celém hodnotovém toku.
Rychlé zpětné vazby: Synchronizace a společný rytmus zajišťují včasné revize a retrospektivy pro rychlejší zpětnou vazbu a pružnější úpravy.
Zrychlené dodávky: ART umožnil kratší a předvídatelnější dodací cykly, což umožnilo rychlejší vydávání verzí a lepší přizpůsobivost změnám na trhu.
Výzvy při implementaci agilních release trainů
Navzdory několika výše uvedeným výhodám není implementace agilního release train bez problémů. Když agilní týmy přijmou ART, mohou se setkat s následujícími problémy.
Kulturní změna
Zavedení ART vyžaduje významnou kulturní změnu v rámci organizace. Týmy, které jsou zvyklé pracovat v malých týmech, nezávisle a asynchronně, mohou větší strukturu ART vnímat jako znepokojivou.
Například synchronizované sprinty nebo společná kadence pro retrospektivy mohou působit dusivě. Aby se tomuto narušení zabránilo, musí vedoucí ART zavádět tuto myšlenku pomalu a budovat konsensus v rámci organizace.
Počáteční fáze učení
Počáteční fáze učení se a osvojování si postupů ART může být pro mnoho týmů náročná. ART zavádí nové role, rituály a postupy, které si členové týmu musí rychle osvojit a začlenit do svých každodenních pracovních postupů.
Například Inspect & Adapt (I&A) se provádí na začátku každé iterace, kromě retrospektivy na konci každé iterace.
Poskytování komplexního školení, zdrojů a mentorství může pomoci zmírnit tuto výzvu a umožnit týmům hladší přechod a začít využívat výhody ART.
Správa závislostí
Správa závislostí mezi více týmy v rámci agilního release train může být trochu noční můrou. Zajištění toho, aby všechny týmy byly sladěné a jejich práce se hladce integrovala, vyžaduje pečlivé plánování a koordinaci.
Abyste tomu předešli, nastavte:
- Jasné komunikační kanály: Například zobrazení ClickUp Chat konsoliduje všechny zprávy a zajišťuje, že vám nic neunikne, i když je kolem hodně hluku.
- Vizuální nástroje pro řízení: Tabule závislostí, která mapuje úkoly, které jsou na sobě závislé, pomáhá týmům včas identifikovat a řešit závislosti.
Efektivní správa agilního release train pomocí ClickUp
Agilní postupy jsou fantastické pro malé týmy vývojářů softwaru. Agilní přístup dokonce doporučuje rozdělit velké týmy na menší jednotky, aby se zvýšila efektivita a kvalita.
To však často vede k problému škálovatelnosti. Agilní release train je odpovědí na problém škálovatelnosti agilních postupů ve velkých organizacích. Skvělý agilní release train sjednocuje více týmů kolem společných cílů, synchronizuje úsilí, buduje soudržnost při řešení problémů a přináší obchodní hodnotu.
Implementace a správa ambiciózního rámce, jako je agilní release train, vyžaduje robustní, komplexní, flexibilní a přizpůsobitelný nástroj pro řízení projektů. Musí zvládnout vše, od nastižení úkolů až po správu závislostí.
ClickUp je navržen přesně pro tento účel. ClickUp pro agilní týmy vám umožňuje snadno spravovat hodnotové toky a ukončit ty, které již nepotřebujete. Umožňuje vám vidět celkový obraz i detailní informace. Slouží jednotlivcům, projektům, týmům a týmům týmů, stejně jako agilní release train.