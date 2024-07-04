Jak řídit produktové manažery

Produktoví manažeři překlenují propast mezi požadavky zákazníků, obchodními cíli a schopnostmi vývojového týmu.
Řízení těchto dynamických osobností však může být složité. Práce produktového manažera je sice klíčová, ale udržení kvalifikovaných produktových manažerů na konkurenčním trhu práce je neustálým problémem. Ztráta špičkových talentů může narušit probíhající projekty a negativně ovlivnit morálku a produktivitu týmu.
Jako vedoucí pracovník musíte najít rovnováhu mezi dohledem nad prací produktových manažerů a poskytováním podpory a vedení, abyste zajistili jejich úspěch.
Řešení této situace vyžaduje citlivý přístup k pochopení jejich specifických výzev a motivací. Dále to zahrnuje nabídku příležitostí pro osobní a profesní růst v rámci organizace.
Jak tedy zlepšit své schopnosti a rozvíjet své manažery, zatímco je motivujete k růstu a plnění cílů společnosti?
Čtěte dál a objevte strategie a osvědčené postupy pro efektivní řízení a podporu vašich produktových manažerů. 👇
Výzvy spojené s řízením produktových manažerů
Přejdete z pozice vedoucího týmu nebo produktového manažera na pozici manažera produktových manažerů.
Nyní se místo soustředění na své úkoly musíte starat o blaho celého svého produktového týmu. Tato odpovědnost s sebou nese řadu výzev.
Podívejme se na některé z nich:
Výzva 1: Nedostatek školení
Jednou z významných výzev je nedostatek vhodných školení a příležitostí k rozvoji pro ty, kteří řídí produktové manažery.
Zatímco juniorští a produktoví manažeři absolvují školení v oblasti produktového managementu, po povýšení do středního managementu se často ocitnete bez jasného vedení.
Absence programů pro školení vedoucích pracovníků vede k nedostatečným dovednostem, omezenému porozumění dané role, obtížím při řízení lidí a nedostatečnému strategickému myšlení.
Výzva 2: Nedostatečná podpora ze strany vyššího managementu
Další významnou výzvou při řízení produktových manažerů je nedostatek podpory ze strany vyššího managementu. Vedoucí pracovníci vám mohou pomoci při stanovování strategických priorit, zajišťování zdrojů a překonávání překážek.
Bez jejich podpory může být efektivní vedení týmů a dosahování výsledků náročné. Je frustrující, když se snažíte být lepším vedoucím, ale vedení se soustředí výhradně na čtvrtletní výnosy.
Výzva 3: Mikromanagement
Najít správnou rovnováhu mezi poskytnutím svobody a nezávislosti produktovým manažerům a nabídkou podpory v případě potřeby je náročné. Den produktového manažera zahrnuje zvládání různých úkolů týkajících se mezifunkčních týmů.
Potřebují tedy svůj prostor a svobodu, aby mohli činit rozhodnutí a efektivně vést své týmy. Mikromanagement však může bránit jejich schopnosti podávat výkon, narušit důvěru a dokonce je demotivovat.
Výzva 4: Uvolnění se z operativních činností
Naučit se zbavit se operativních úkolů a soustředit se více na budování a udržování vztahů, stanovování strategií a zastupování produktového týmu před vyšším managementem a zainteresovanými stranami je pro manažery produktových manažerů významná změna.
I když je lákavé zapojit se do všech aspektů procesu vývoje produktu, musíte se naučit důvěřovat svým produktovým manažerům, že zvládnou každodenní provoz. Zároveň se můžete soustředit na strategické iniciativy na vyšší úrovni.
Výzva 5: Předsudky
Osobní předsudky mohou ovlivnit úsudek a rozhodování v různých aspektech, jako je najímání zaměstnanců, hodnocení výkonu a další rozhodovací procesy.
Uvědomění si těchto předsudků je nezbytné pro zajištění spravedlivého a efektivního řízení.
Výzva 6: Identifikace nedostatečné výkonnosti
Na rozdíl od jednotlivých přispěvatelů, jejichž výkon lze snadno měřit, je výkon produktového manažera často posuzován podle úspěchu produktu, který se projeví až po určité době.
V okamžiku, kdy se projeví problémy s výkonem produktového manažera, může již dojít k významným škodám, jako jsou nedodržení termínů, nespokojenost zainteresovaných stran nebo pokles kvality produktu.
Jak řídit produktové manažery
Zde je několik strategií pro efektivní řízení vašich manažerů.
1. Jasná komunikace a očekávání
Je velmi důležité udržovat otevřené komunikační kanály s produktovými manažery, aniž by došlo k oslabení jejich autority nebo důvěryhodnosti.
Manažeři musí zvládat různé úkoly, od porozumění pokynům až po dohled nad výkonem svého týmu.
Proto je pro poskytování zpětné vazby, nabídku podpory a sladění cílů a očekávání nezbytné ovládat různé formy komunikace, včetně individuálních a skupinových setkání.
Pokud je například cílem zvýšit konverzní poměr, vysvětlete, že produktový manažer musí najít způsoby, jak zlepšit prodejní proces, a podle toho vyškolit svůj tým produktového managementu.
Skvělým způsobem, jak tuto strategii implementovat, je spolupráce na hlavních úkolech a cílech prostřednictvím softwaru pro správu produktů ClickUp. Podporuje týmovou práci tím, že poskytuje platformu pro komunikaci a spolupráci s vaším produktovým týmem prostřednictvím dokumentů, tabulek, komentářů a dalších nástrojů.
2. Rozmanitost
Rozmanitost přináší různé pohledy a zkušenosti.
Když se spojí tým úspěšných produktových manažerů z různých oborů, mohou nabídnout jedinečné poznatky, které pomohou činit lepší rozhodnutí a vytvářet produkty, které osloví více lidí.
Výzkum BCG zdůrazňuje, že rozmanité manažerské týmy mohou vést k 19% nárůstu tržeb, což podtrhuje význam rozmanitosti pro dosažení úspěchu.
Rozmanitá skupina manažerů může být strategickou výhodou, která vede k vyšší kvalitě produktů, rozmanitější produktové základně a většímu celkovému úspěchu. Projděte si některé otázky z pohovorů s produktovými manažery, abyste pochopili kritéria pro přijímání zaměstnanců.
3. Poznejte tým a sledujte ho v akci
Seznámení se s jejich produktovým týmem vám umožní pochopit jeho dynamiku, efektivně analyzovat zprávy a posoudit jeho produktivitu a spokojenost.
Pozorování jejich stylu vedení a toho, jak řeší konflikty, přijímají rozhodnutí a motivují svůj tým, poskytuje vhled do efektivity jejich manažerů.
Abyste lépe porozuměli jejich stylu řízení, zvažte následující:
- Pozorování schůzek a kontrol produktového týmu
- Sledování zpětné vazby nebo náročných rozhovorů
- Provádění společných návštěv na místě nebo pohovorů
- Kontrola hodnocení výkonu
4. Podporujte nezávislost a budujte důvěru
Produktoví manažeři potřebují mít pocit, že mohou činit rozhodnutí a vést své týmy, ale také potřebují vaše vedení a podporu.
Mezi podporou a mikromanagementem je však tenká hranice. Pokusy o mikromanagement nebo přílišný vliv mohou jejich práci zkomplikovat.
Je tedy nezbytné nechat manažery vést svým způsobem a zjistit, co nejlépe funguje pro jejich tým. Potřebují prostor pro rozhodování a pomoc svému týmu v agilním řízení produktů.
Budování důvěry s manažery jim dává jistotu, že budou ve svých rolích vynikat. Buďte jim oporou a jemně je veďte správným směrem, pokud potřebují pomoc.
5. Buďte jejich mentorem a koučem
Zlepšete své vedoucí schopnosti tím, že se stanete jejich mentorem a koučem. Čtěte knihy o produktovém managementu, rozvíjejte své dovednosti a staňte se lídrem, jakého byste si přáli mít, kdybyste byli na jejich místě.
Pravidelné rozhovory s členy vašeho týmu vám umožní identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, a nabídnout jim vedení prostřednictvím sdílených zkušeností a praktických rad.
Při koučování jim dávejte praktické rady k řešení jejich problémů. Oceňujte jejich úspěchy a motivujte je, aby pokračovali v dobré práci.
Dobré koučování znamená dobře naslouchat, klást správné otázky a pomáhat jim růst, ne jen jim říkat, co mají dělat.
Využijte agilní pracovní postupy ClickUp, jako je denní scrum, k zefektivnění komunikace a práce vašeho týmu v každé fázi vývoje produktu.
6. Jděte příkladem a projevujte respekt
Při řízení produktových manažerů (PM) vaše jednání udává tón tomu, jak vedou svůj tým. Projevování úcty a uznání vašim přímým podřízeným může pozitivně ovlivnit to, jak jejich týmy vnímají své manažery.
Veřejné uznání úspěchů zaměstnanců, vyhledávání jejich rad a poskytování příležitostí k předvedení jejich odborných znalostí může posílit jejich sebevědomí a zvýšit morálku.
Naopak, soukromá kritika a pravidelná zpětná vazba pomáhají udržovat důvěru a respekt. Tím, že projevujete respekt veřejně i soukromě, motivujete své produktové týmy, aby dělaly totéž.
7. Nabídněte možnosti vzdělávání
Investujte do jejich profesního rozvoje a poskytněte jim příležitosti k učení, aby váš tým vedoucích pracovníků zůstal motivovaný, angažovaný a čelil novým výzvám.
Virtuální koučink, konference, workshopy a další vzdělávací zdroje mohou manažerům pomoci zdokonalit jejich dovednosti a udržet si špičkovou úroveň.
Tyto programy by měly klást důraz na základní dovednosti v oblasti produktového managementu, jako je komunikace, rozhodování a strategické myšlení.
8. Poskytujte a přijímejte zpětnou vazbu
Podpora kultury poskytování a přijímání zpětné vazby je prospěšná pro všechny, bez ohledu na jejich pozici nebo roli, ať už se jedná o vedoucí pracovníky, manažery nebo personalisty.
Získávání zpětné vazby je základem rámce produktového managementu. Pomáhá vám lépe porozumět vašim vedoucím schopnostem a podporuje váš tým produktového managementu.
Nečekejte na roční hodnocení výkonu, abyste poskytli nebo přijali zpětnou vazbu. Místo toho by měly být pravidelné a včasné zpětné vazby integrovány do každodenních operací, aby bylo zajištěno neustálé zlepšování pro všechny.
Podle studie společnosti Gallup mají zaměstnanci, kteří dostávají zpětnou vazbu od Gallupu, o 14,9 % nižší fluktuaci a týmy s manažery, kteří dostávají pravidelnou zpětnou vazbu, vykazují o 12,5 % vyšší produktivitu.
Využijte nástroje, jako je šablona zprávy o řízení od ClickUp, k zefektivnění procesu zpětné vazby. S touto šablonou můžete:
- Posílejte denní aktualizace, sdílejte zpětnou vazbu a efektivně upozorňujte na potřebné korekce.
- Porozumějte výkonnosti týmu a identifikujte trendy
- Pokračujte s různými možnostmi stavu, jako jsou Uzavřeno, Akční plán, Dokončeno atd.
9. Hodnocení celkového obrazu
Při hodnocení výkonu manažera posuzujte jeho práci z širšího úhlu pohledu. Pokud se zaměříte nejen na jednotlivé klíčové výsledky, lépe pochopíte, jak efektivně produktový manažer vede svůj tým.
Můžete použít rámce pro stanovení cílů, jako jsou cíle a klíčové výsledky (OKR), nebo vytvořit sledovatelné cíle pomocí ClickUp.
Dashboardy ClickUp vám umožňují vyhodnocovat výkonnost a sledovat pokrok projektů, úkolů a sprintů, které vedou vaši manažeři. Také vám umožňují přizpůsobovat a přidávat widgety pro sledování času a udržování všech KPI a přidělených úkolů na místě.
10. Vyvíjejte přístup zaměřený na zákazníka
Pěstujte mezi produktovými manažery zákaznicky orientované myšlení, abyste zajistili, že produkty budou odpovídat potřebám a očekáváním zákazníků.
Tímto způsobem vaši produktoví manažeři pochopí obchodní strategie společnosti a předají je členům svého týmu.
Můžete vést své manažery a produktový tým prostřednictvím rozsáhlých průzkumů trhu, ankety, rozhovorů a případových studií, abyste pochopili a vyřešili jedinečné problémy zákazníků a poskytli jim výjimečné uživatelské zkušenosti.
Tato obchodní strategie připraví vaše manažery na udržitelný a ziskový růst.
Šablona produktového plánu od ClickUp vám pomůže vytvořit týmy a manažery zaměřené na zákazníky tím, že:
- Poskytněte jasnou představu o budoucnosti produktu a časovém harmonogramu vývoje softwaru
- Rozdělte úkoly a efektivně přidělte zdroje, aby každý věděl, co má dělat.
- Umožňuje sledovat pokrok a stanovovat priority, aby všichni zůstali na správné cestě.
Efektivní řízení produktových manažerů
Řízení produktových manažerů vyžaduje strategické vedení a podpůrné prostředí. Díky jasné komunikaci a diverzitě, stejně jako poskytováním příležitostí k učení, můžete svým manažerům umožnit efektivní vedení.
Kromě toho může podpora kultury zpětné vazby a využívání nástrojů, jako jsou agilní pracovní postupy ClickUp, zefektivnit procesy a podpořit úspěch organizace. Poskytuje také různé šablony pro správu produktů, které vám pomohou optimalizovat vaše procesy.
Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes a posuňte produktivitu svého týmu na vyšší úroveň!