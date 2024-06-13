Sunsama vs Motion: Která aplikace pro plánování je nejlepší?

Známe ten pocit: pozdní začátek dne, pohled na chaotický seznam úkolů a začínající panika.
Mnozí se snaží najít perfektní aplikaci pro denní plánování, která zvládne všechny jejich denní úkoly a centralizuje jejich plánovací potřeby na jednom místě.
Měli byste používat Google Docs, aplikaci Poznámky ve svém telefonu nebo výkonné plánovací nástroje jako Sunsama a Motion?
Pokud si musíte vybrat jeden nástroj, který z nich je lepší? Tento blogový příspěvek vám na tuto otázku odpoví.
Jak Sunsama, tak Motion jsou navrženy tak, aby vám pomohly spravovat váš čas, plánovat den a soustředit se na práci. Jejich přístupy a funkce však vyhovují různým potřebám.
Podívejme se na jejich jedinečné funkce a cenové plány, které vám pomohou rozhodnout, který nástroj nejlépe vyhovuje vašemu osobnímu stylu produktivity.
Co je Sunsama?
Sunsama je digitální denní plánovač, který kombinuje nástroje pro zvýšení produktivity, jako jsou kalendáře, seznamy úkolů, projekty a e-maily, do jedné snadno použitelné platformy. Je užitečný pro profesionály a majitele firem, kteří chtějí zůstat organizovaní a soustředění, aniž by byli přetížení.
Na Sunsama je skvělé, že se nesnaží přimět vás pracovat více, ale pomáhá vám pracovat chytřeji tím, že organizuje úkoly a pomáhá vám plánovat den.
Tento nástroj vám pomůže vybrat každý den úkoly s vysokou prioritou a začlenit je do vašeho rozvrhu. Navíc má atraktivní a interaktivní rozhraní. Sunsama také nabízí funkce, jako je režim soustředění pro práci bez rušivých vlivů, a integruje se s různými aplikacemi kalendáře.
Tímto způsobem můžete vizuálně organizovat svůj den, odhadovat délku úkolů a sledovat své nejdůležitější úkoly, aniž byste museli neustále přepínat mezi aplikacemi. Podívejte se na tuto recenzi Sunsama, abyste získali podrobný přehled o jeho schopnostech!
Funkce Sunsama
Otázkou nyní je, co dělá Sunsamu natolik jedinečnou, že vyniká nad ostatními? Odpověď spočívá v některých jejích klíčových funkcích.
Pojďme se na to podívat.
1. Denní plánování s nástrojem pro správu úkolů
Jako aplikace pro denní plánování vám Sunsama umožňuje sepsat úkoly, na kterých chcete pracovat, když začínáte svůj den. Všechny úkoly, které jste včera nedokončili, se automaticky přenesou, takže je můžete přidat do svého denního rozvrhu.
Přetáhněte své úkoly do preferovaných časových úseků a přetáhněte úkoly z e-mailů nebo aplikací, jako jsou Trello nebo Todoist, přímo do svého rozvrhu, aby bylo vše na jednom místě. Sunsama také vyvažuje tento rozvrh tím, že upozorňuje, kdy byste mohli mít příliš mnoho úkolů.
Jakmile si naplánujete den, můžete svůj rozvrh sdílet se svým týmem na platformách jako Slack nebo Microsoft Teams.
Kromě denního plánování je Sunsama také velmi kompetentním správcem úkolů.
Při vytváření úkolu můžete nastavit datum zahájení a ukončení, rozdělit jej na dílčí úkoly, přidat poznámky a komentáře, připojit soubory a nastavit jeho opakování.
Když si tyto úkoly prohlížíte v denním formátu Kanban, úkoly každého dne se zobrazují ve sloupcích s ukazatelem postupu, který se plní, jak je dokončujete. Denní úkoly můžete také propojit se svými týdenními cíli, abyste dosáhli úspěšnějšího rozvrhu.
Pokud chcete plánovat, můžete použít zobrazení Kalendář a prohlížet si svůj rozvrh podle dnů, týdnů nebo měsíců.
2. Týdenní cíle a hodnocení
S aplikací Sunsama si můžete stanovit týdenní cíle, abyste se mohli soustředit na to, co je důležité. Cíle si můžete naplánovat několik týdnů předem a poté je zkontrolovat. Sunsama vás každý pondělí – nebo v jakýkoli jiný den, který si vyberete – vyzve k naplánování týdne.
Na konci týdne vám Sunsama pomůže zhodnotit, jak týden proběhl. Díky tomuto hodnocení uvidíte vše, co jste udělali, včetně úkolů z integrovaných nástrojů, jako je Asana.
Týdenní přehled není jen rekapitulací – je to způsob, jak zjistit, jak dlouho úkoly trvaly ve srovnání s tím, co jste očekávali. Pokud například úkol trvá dvě hodiny místo jedné, Sunsama vám to ukáže, abyste mohli upravit své plány.
Když uvidíte, kam váš čas zmizel, můžete lépe naplánovat příští týden. Pokud pracujete v týmu, sdílení této analýzy pomůže všem zůstat v obraze ohledně postupu projektu a identifikovat, kde je třeba upravit strategie.
3. Režim soustředění a blokování času
Sunsama je oblíbený nástroj pro správu času s několika jedinečnými a užitečnými funkcemi.
Když najedete kurzorem na úkol a stisknete klávesu „F“, aktivuje se režim Focus, ve kterém se můžete soustředit výhradně na daný úkol. Vytvoří se tak pracovní prostředí bez rušivých vlivů, které vám pomůže zůstat soustředěný a vyhnout se rozptýlení.
V tomto režimu soustředění si můžete dokonce zapisovat nápady související s daným úkolem. Navíc je zde zabudovaný časovač Pomodoro pro práci v krátkých intervalech s přestávkami mezi nimi.
Platforma také disponuje funkcí časového blokování, která vám pomůže efektivně naplánovat den tím, že rozvrhne úkoly do vašeho kalendáře. Ukazuje, jak dlouho bude každý úkol trvat, a pomáhá vám tak vyvážit pracovní zátěž v průběhu dne.
Sunsama vás upozorní, abyste upravili a přehodnotili priority úkolů, pokud překročíte svou denní kapacitu.
4. Automatické archivování neplánovaných nebo nedokončených úkolů
Pokud jste na úkolu několik dní nepracovali, Sunsama jej přesune do sekce „archiv“. Díky tomu se váš hlavní seznam úkolů soustředí na to nejnaléhavější, místo aby byl přeplněn starými nebo irelevantními úkoly. Pokud vám tato automatická archivace nevyhovuje, můžete ji snadno vypnout.
Tato funkce však může ušetřit čas těm, kteří chtějí udržovat svůj seznam úkolů aktuální, aniž by jej museli neustále ručně aktualizovat. Navíc, pokud máte úkoly, které ještě nejste připraveni naplánovat, můžete je uložit do zásobníku.
Ceny Sunsama
- Měsíční předplatné: 20 $/uživatel za měsíc
- Roční předplatné: 16 $/uživatel za měsíc
Co je Motion?
Motion kombinuje kalendář s umělou inteligencí, správce úkolů a plánovač projektů do jednoho přehledného balíčku. Jeho cílem je udržet váš den organizovaný a méně chaotický tím, že vše umístí na jedno místo.
Ve srovnání s jinými aplikacemi pro produktivitu , jako jsou Monday a Notion, vyniká Motion rozsáhlým využitím umělé inteligence.
S jeho pomocí si můžete uspořádat svůj rozvrh a automaticky přeplánovat úkoly, které jste nestihli dokončit. Díky tomu se můžete snadněji soustředit na další úkoly, aniž byste se museli stresovat přeskupováním svého kalendáře. Dokonce vám navrhne, na čem byste měli pracovat jako dalšímu, a to na základě priority, což z něj dělá vynikající nástroj pro malé a střední týmy.
Vytváření seznamů úkolů je pro Motion samozřejmostí. Plánovač založený na umělé inteligenci automaticky naplánuje váš den s ohledem na termíny, priority a volné časové sloty ve vašem kalendáři. Navíc podporuje rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a hlubokou práci.
Motion se také integruje se známými online platformami, což z něj činí ideální nástroj pro podnikatele nebo vysoce výkonné pracovníky. Chcete-li se dozvědět více, zejména o jeho nástrojích pro plánování projektů, podívejte se na naši recenzi aplikace Motion!
Funkce Motion
Motion kombinuje nejúčinnější funkce plánování a správy, které vám pomohou zorganizovat vaše pracovní postupy.
Mezi tyto funkce patří:
1. Chytré denní plánování
Motion je více než jen běžný plánovač: je to plánovač využívající umělou inteligenci.
Na rozdíl od tradičních plánovačů, které vyžadují ruční zadávání úkolů, Motion vezme všechny vaše vstupy – jako jsou priority, termíny a dostupnost – a plánování za vás vyřídí.
Tento přístup založený na umělé inteligenci šetří čas a úsilí tím, že automaticky přeskupuje vaše úkoly, když se objeví něco naléhavého.
Například Motion upřednostní úkoly označené jako ASAP a podle toho upraví váš rozvrh. Tato chytrá funkce denního plánování zefektivňuje váš pracovní postup a eliminuje potřebu ručních úprav, čímž zefektivňuje správu úkolů.
2. Automatický plánovač úkolů
Stejně jako plánování je i rozvrhování v Motion automatické.
Už víte, že plánuje vaše úkoly na základě priorit a termínů. Ale co když máte opakující se úkoly? Motion je za vás také naplánuje. Stačí nastavit frekvenci, čas zahájení, trvání a prioritu.
Můžete je naplánovat během pracovní doby nebo na konkrétní časy. Můžete také zapnout nebo vypnout automatické plánování a úkoly označit štítky pro lepší organizaci.
Nejlepší na Motion je automatické plánování, které se dokáže rychle přizpůsobit každodenním změnám. Pokud úkol trvá déle, než se očekávalo, nebo se objeví něco naléhavého, automaticky přeorganizuje váš rozvrh, aby se přizpůsobil změně.
3. Plánování schůzek v rámci aplikace
Své schůzky můžete plánovat přímo v pracovním prostoru Motion. Vytvoříte odkaz na rezervaci, který ukazuje vaši dostupnost, a sdílíte jej, aby si vaši kontakty mohli vybrat vhodný termín.
Můžete si přizpůsobit možnosti, jako jsou časové rezervy mezi schůzkami, denní limity rezervací a otázky před schůzkou, aby se vaše schůzky snadno vešly do vašeho rozvrhu.
A hvězda této technologie? Umělá inteligence Motion, která vám pomáhá s organizací schůzek.
Asistent s umělou inteligencí zjednodušuje proces a umožňuje lidem rezervovat schůzky bez samostatné aplikace. Získáte dokonce přizpůsobitelné šablony schůzek a nastavitelné parametry, abyste zabránili tomu, že váš rozvrh zaplní nechtěné schůzky.
Ceny Motion
- Individuální: 34 $/uživatel za měsíc
- Tým: 20 $/uživatel za měsíc
Sunsama vs. Motion: Porovnání funkcí
|Funkce
|Sunsama
|Motion
|Nejlepší pro
|Samostatní podnikatelé, freelanceri
|Malé a střední podniky
|Denní plánovač
|Ano
|Ano
|Plánování pomocí umělé inteligence
|Ne
|Ano
|Nástroj pro plánování schůzek
|Ne
|Ano
|Sledování pokroku
|Ano
|Ano
|Denní a týdenní přehledy
|Ano
|Ne
|Zobrazení kalendáře
|Ano
|Ano
|Nástroje pro správu projektů
|Ne
|Ano
|Týmová spolupráce
|Ano, s nástroji třetích stran.
|Ano, nativní
|Integrace
|Více
|Méně
Sunsama a Motion jsou skvělé nástroje pro zvýšení produktivity a pomáhají s řízením úkolů, ale stále se značně liší ve svém přístupu k plánování a rozvrhování.
Podívejme se podrobně na jejich rozdíly:
1. Denní plánování
Sunsama
Sunsama přistupuje k dennímu plánování s rozvahou. Provází vás nastavením úkolů a rozvrhů v době, která vám každý den nejvíce vyhovuje. To zahrnuje sepsání úkolů, odhadnutí času potřebného na každý z nich a rozhodnutí, co bude prioritou.
Motion
S Motionem nepotřebujete denní rituál, jako je tomu u Sunsamy. Místo toho automaticky přidává úkoly do vašeho kalendáře na základě priority a dostupnosti pomocí algoritmů strojového učení. Dynamicky upravuje váš rozvrh, pokud se schůzky protáhnou nebo úkoly zabírají více času, než se očekávalo.
Vítěz: Motion je lepší volbou pro pasivní přístup. Sunsama nabízí lepší zážitek z plánování.
2. Automatické plánování
Sunsama
Sunsama a automatizace nejsou nejlepšími přáteli (což vede nadšence do umělé inteligence k tomu, aby se obrátili k alternativám Sunsamy, jako je Motion). Umožňuje vám plánovat úkoly individuálně ručním přetažením do kalendáře nebo jejich automatizací pomocí nástrojů třetích stran. Ačkoli to vyžaduje více práce na začátku, poskytuje vám to větší kontrolu nad vaším dnem.
Motion
Plánování úkolů v Motion je plně automatizované. Využívá inteligentní algoritmy k zařazení úkolů do vašeho rozvrhu na základě priorit. Nabízí nástroj pro ruční úpravy, ale v případě změn během dne dynamicky přeskupuje úkoly.
Vítěz: Motion získává medaili za své efektivní a dynamické automatické plánování.
3. Integrace
Sunsama
Sunsama se skvěle propojuje s nástroji jako Google Calendar, Gmail, Slack, Trello, Asana, Todoist a GitHub. Díky tomu můžete spravovat nadcházející úkoly, e-maily a projekty na jednom místě. Úkoly můžete snadno přetáhnout do svého denního plánu ze svých oblíbených aplikací a mít tak vše aktuální.
Motion
Integrace Motion jsou základní a zaměřené na schůzky. Můžete synchronizovat kalendáře, propojit Gmail pro automatické připomenutí a používat video nástroje jako Zoom pro schůzky. Motion se propojuje s méně nástroji než Sunsama a soustředí se na své základní funkce namísto široké škály externích služeb.
Vítěz: Sunsama vítězí díky široké škále integrací, které nabízí.
4. Ceny: Sunsama vs Motion
|Funkce
|Sunsama
|Motion
|Cena (za měsíc, fakturováno měsíčně)
|20 $
|Individuální
|Tým
|34 $
|20 $
|Automatické plánování
|Ne
|Ano
|Ano
|Automatické plánování
|Ne
|Ne
|Ano
|Kanbanové tabule
|Ano
|Ano
|Ano
|Zobrazení kalendáře
|Ano
|Ano
|Ano
|Vytváření úkolů z e-mailů
|Ano
|Ne
|Ne
|Rezervace schůzek
|Ne
|Ano
|Ano
|Šablony projektů
|Ne
|Ano
|Ano
|Týmová spolupráce
|S nástroji třetích stran
|Ne
|Ano
|Prioritizace úkolů
|Ano
|Ne
|Ano
|Počet úkolů
|Neomezený
|Neomezený
|Neomezený
Sunsama
Sunsama účtuje 20 dolarů měsíčně za uživatele za 14denní bezplatnou zkušební verzi s plnou funkčností. Tato paušální sazba nemá žádné úrovně, takže cena je jasná a přehledná. Pokud se rozhodnete pro roční plán, můžete ušetřit 48 dolarů ročně.
Motion
Individuální plán Motion, který zahrnuje funkce umělé inteligence, stojí 19 dolarů za uživatele a měsíc. Cena pro týmy je nižší, 12 dolarů za uživatele a měsíc. K dispozici je také 7denní bezplatná zkušební verze, abyste si platformu mohli vyzkoušet, než se rozhodnete zaplatit.
Vítěz: Záleží na vašich potřebách. Sunsama je cenově dostupnější pro jednotlivce, zatímco Motion je určen pro týmy.
Sunsama vs. Motion: Kdo je vítězem?
Není jednoduché určit vítěze v této debatě, zejména když Sunsama a Motion vynikají v určitých oblastech.
Pokud dáváte přednost kontrole nad jejich rozvrhy, baví vás plánovat jejich den a nechcete utrácet příliš mnoho, Sunsama se vám bude líbit. Jeho denní, systematický přístup k plánování organizuje vaše úkoly a bude vás informovat o všem, co máte na programu.
Pokud jste však technicky zdatný podnikatel, který řídí týmy a nemá čas plánovat věci ručně, Motion je pro vás tou nejlepší volbou.
Automaticky spravuje vaše plánování, rozvrhování a přeplánování úkolů na základě vašich termínů, priorit a pokroku.
Budete muset zadat potřebné informace a Motion za vás vyřídí téměř veškerou práci související s plánováním (včetně schůzek!).
Sunsama vs. Motion na Redditu
Abychom lépe porozuměli preferencím uživatelů ohledně Sunsama vs Motion, prozkoumali jsme Reddit.
Někteří uživatelé ocenili efektivitu a kompletní sadu funkcí aplikace Motion, které jim pomáhají udržovat pořádek. Jeden z nich řekl:
Motion mě zaujal a zdál se mi úžasný. Přechod z Calendly na komplexní řešení by mi pomohl uvolnit si hlavu a přestat se bát, že na něco zapomenu.
Motion mě zaujal a vypadal úžasně. Přechod z Calendly na komplexní řešení by mi pomohl uvolnit si hlavu a přestat se bát, že něco zapomenu.
Ne všichni však měli stejný názor. I když byli uživatelé ohromeni širokou škálou funkcí aplikace Motion, nebyli příliš spokojeni s její cenovou strukturou. Nakonec dali přednost aplikaci Sunsama.
Já používám Sunsama a funkce timeboxingu pro mě znamenala zásadní změnu. Vřele doporučuji!
Já používám Sunsama a funkce timeboxingu pro mě znamenala zásadní změnu. Vřele doporučuji!
Slyšel jsem, že časové rozvržení v Motion je pravděpodobně lepší, protože dokáže přeplánovat a přesunout vaše úkoly, pokud je nestihnete, nebo některé z nich udělat předem atd. Cena je pro mě ale příliš vysoká.
Slyšel jsem, že časové rozvržení v Motion je pravděpodobně lepší, protože dokáže přeplánovat a přesunout vaše úkoly, pokud je nestihnete, nebo některé z nich udělat předem atd. Cena je pro mě ale příliš vysoká.
Velká část uživatelů Redditu ve skutečnosti upřednostňovala manuální styl Sunsama před plně automatizovaným přístupem Motion.
Myslím si, že Sunsama vyniká jako jednotný plánovač pro lidi, kteří používají více nástrojů/softwaru v rámci více týmů.
Myslím si, že Sunsama vyniká jako jednotný plánovač pro lidi, kteří používají více nástrojů/softwaru v rámci více týmů.
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Sunsama vs. Motion
Ale co když jste technicky zdatný profesionál, který si rád čas od času naplánuje své dny a chce cenově dostupnou variantu? Pak budete potřebovat něco, co je tím nejlepším z obou světů.
ClickUp je komplexní nástroj pro zvýšení produktivity a software pro správu projektů určený pro týmy i jednotlivce. Tento nástroj pro zvýšení produktivity založený na umělé inteligenci dokáže sám naplánovat a spravovat vaše pracovní úkoly, aniž by vás to stálo majlant. Lze jej integrovat s více než 1000 aplikacemi, což vám umožní soustředit veškerou svou práci pod jednou střechou.
Funkce ClickUp
Toto jsou některé z klíčových funkcí ClickUp:
1. Šablona denního plánovače ClickUp
Šablona denního plánovače ClickUp je nejlepší volbou, pokud potřebujete pomoc s tříděním svých denních úkolů.
Pomůže vám naplánovat úkoly, události a schůzky, abyste měli vše pod kontrolou. Úkoly můžete rozdělit do kategorií, jako jsou Osobní, Práce nebo Cíle, seřadit je podle důležitosti a naléhavosti a sledovat svůj pokrok pomocí grafů a tabulek.
ClickUp nabízí knihovnu s více než 1000 přizpůsobitelnými šablonami, které vám pomohou rychle vytvořit úkoly a okamžitě začít pracovat. Vyberte si šablonu denního plánovače, stáhněte si ji a vyplňte vlastní pole, abyste mohli během několika minut nastavit svou práci.
2. ClickUp Brain
Jsou vaše pracovní postupy silně závislé na umělé inteligenci? Pak si ClickUp Brain zamilujete.
ClickUp Brain je asistent využívající umělou inteligenci, který vám pomůže automaticky generovat shrnutí schůzek, vytvářet časové osy projektů, sestavovat programy nebo připravovat prezentace. Funguje také jako editor, který vylepšuje vaše dokumenty tak, aby měly profesionální tón, nebo přeformátovává poznámky tak, aby se snadno daly použít.
3. Automatizace ClickUp
Využijte sílu předem připravených automatizací ClickUp nebo je přizpůsobte svým jedinečným požadavkům. To umožní vašemu týmu soustředit se na nejdůležitější úkoly.
Vytvářejte nové úkoly a šířte standardní operační postupy v rámci celého týmu. Můžete automatizovat přidělování úkolů, zveřejňování komentářů, aktualizace stavu a mnoho dalšího díky celé řadě možností.
Zajistěte plynulý průběh práce hladkým přechodem mezi přidělenými úkoly a prioritami a přidáváním značek a šablon při změně stavu.
3. Zobrazení kalendáře ClickUp
Kalendář ClickUp vám pomůže organizovat projekty, plánovat časové osy a sledovat práci vašeho týmu v flexibilním kalendáři. Ať už chcete denní, týdenní nebo měsíční přehled, vše je k dispozici.
Díky funkci drag-and-drop můžete snadno přizpůsobit svůj rozvrh tak, aby vyhovoval vašim nejproduktivnějším hodinám. A pokud se plány změní, žádný problém! Použijte funkci Vztahy k propojení úkolů a jejich přeskupení podle potřeby.
Přidávání úkolů je rychlé; můžete přizpůsobit pole pro další poznámky nebo důležité soubory. Navíc můžete sdílet svůj kalendář s klienty nebo freelancery pomocí oprávnění.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 10 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 19 $/uživatel za měsíc
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 $ za člena pracovního prostoru za měsíc.
Organizujte své pracovní postupy a kalendáře pomocí ClickUp
Plánování každodenní práce a činností může být stresující, pokud nemáte k dispozici spolehlivý digitální plánovač, který vám pomůže organizovat úkoly.
Ačkoli jsou Sunsama i Motion velmi dobré pro plánování a rozvrhování, mají i své omezení.
Ruční přístup Sunsamy k plánování může pro některé uživatele proces zkomplikovat, což je vede k volbě Motion a jeho automatizací. Ceny Motion však mohou být odrazující, což nutí uživatele hledat dostupnější alternativy Motion.
ClickUp naopak kombinuje všechny dobré vlastnosti do jednoho praktického nástroje pro správu projektů.
Je výkonný pro správu projektů a úkolů, cenově dostupný a snadno použitelný. Ve spojení s velkým množstvím hotových šablon a integrací můžete organizovat všechny své pracovní postupy a uklidit své kalendáře pomocí jedné jediné aplikace! Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes a začněte zdarma!