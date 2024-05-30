INFP vs. INFJ: Klíčové rozdíly a podobnosti

„Introvert“ je obecný termín pro osobnosti, které mají raději vlastní společnost než společenské kontakty. Jedná se o zobecněný pojem; pokud se podíváte hlouběji na typy osobnosti, zjistíte, že ne všichni introverti jsou stejní.
Vezměme si dva typy osobnosti podle Myers-Briggs: INFP (introvertní, intuitivní, citlivý, vnímavý) a INFJ (introvertní, intuitivní, citlivý, soudný).
INFP mají umělecké sklony, rádi unikají do smyšlených světů beletrie a jednají spontánně. Naopak INFJ jsou pečliví v plánování, řeší problémy analyticky a raději se snaží porozumět reálnému světu čtením literatury faktu. Ale pokud se na ně podíváte zvenčí, jejich averze k společenským situacím a přemýšlivost je činí identickými.
Metodika Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) odhaluje tyto jemnější rozdíly v osobnosti. Jedná se o dotazník, který vám pomůže lépe porozumět sobě samému. Po absolvování testu budete vědět, ke kterému typu osobnosti patříte, jaké jsou vaše silné a slabé stránky a proč přistupujete k světu tak, jak přistupujete.
Organizace používají tento test osobnosti, aby získaly hlubší znalosti o svých zaměstnancích a navrhly pracoviště, které podporuje pohodu, produktivitu a růst pracovní síly.
V tomto článku se budeme zabývat typy INFP a INFJ, prozkoumáme jejich rozdíly a podobnosti a to, jak ovlivňují způsob, jakým tyto osobnosti přistupují k práci a jak ji vykonávají.
⏰ 60sekundové shrnutí
- Introverti jsou často seskupováni pod jedním pojmem, ale osobnosti jako INFP (mediátoři) a INFJ (advokáti) odhalují, jak rozmanitá introverze může být.
- Oba jsou introspektivní, empatičtí a cení si soukromí, ale jejich přístup k světu se výrazně liší.
- Hlavní rozdíly mezi INFP a INFJ: INFP jsou spontánní, umělecky nadaní a řídí se osobními hodnotami, často vynikají v kreativních oborech, jako je psaní nebo design INFJ jsou organizovaní, analytičtí a zaměřují se na porozumění vzorcům, daří se jim v rolích, jako je poradenství nebo vedení INFP odrážejí emoce a inspirují ostatní, zatímco INFJ emoce absorbují a nabízejí pronikavá řešení INFP mohou preferovat beletrii pro kreativní zkoumání, zatímco INFJ se často přiklánějí k literatuře faktu pro praktické porozumění
- Dynamika na pracovišti: INFP se daří v nezávislých rolích, které jsou v souladu s jejich hodnotami, a jako lídři podporují kreativitu. INFJ vynikají ve strukturovaném prostředí, kde využívají svou vizi a empatii k sjednocení týmů.
- INFP se daří v nezávislých rolích, které jsou v souladu s jejich hodnotami, a jako lídři podporují kreativitu.
- INFJ vynikají ve strukturovaném prostředí, kde využívají svou vizi a empatii k sjednocení týmů.
- Porozumění těmto rozdílům pomáhá manažerům podporovat spolupráci a přizpůsobovat komunikační strategie tak, aby vyhovovaly oběma typům osobnosti.
- Nástroje jako ClickUp podporují rozmanité osobnosti pomocí funkcí, jako jsou přizpůsobitelné zobrazení, tabule a komunikační šablony, které zajišťují, že se každý člen týmu cítí oceněný a produktivní.
INFP vs. INFJ – přehled osobnostních typů
Zde je stručný přehled rozdílů a podobností mezi osobnostmi INFP a INFJ.
Rozdíly:
|INFP
|INFJ
|Spontánní a umělecky nadaní
|Organizovaní a analytičtí
|Zrcadlí emoce ostatních
|Absorbují emoce ostatních
|Přesvědčujte/veďte tím, že inspirujete ostatní
|Přesvědčujte/veďte tím, že nabídnete své postřehy
|Ve volném čase raději čtou beletrii
|Rádi čtou a píší literaturu faktu
Podobnosti:
- Oba jsou introspektivní.
- Oba preferují zachování soukromí.
- Oba jsou empatičtí
Brzy se podrobněji zaměříme na debatu INFJ vs. INFP. Než se k tomu ale dostaneme, je důležité porozumět těmto dvěma typům osobnosti jednotlivě.
Nejprve si vysvětlíme jejich přístup k vnějšímu světu, pracovní morálku, silné stránky, slabiny a styl řízení.
Co je to osobnostní typ INFP?
INFP, známí jako mediátoři nebo idealisté, jsou kreativní a idealističtí. Jsou to introvertní, intuitivní, citliví a vnímaví typy, které upřednostňují své hodnoty nad vše ostatní. Chtějí udělat svět lepším místem tím, že pomáhají ostatním, a při tom se také snaží porozumět sobě samým a své roli v celkovém schématu věcí.
Klíčové charakteristiky INFP
- INFP jsou ve své podstatě introverti a v sociálních situacích se rychle cítí vyčerpaní. Rádi však komunikují s úzkým okruhem přátel.
- Svou energii načerpávají tím, že tráví čas o samotě.
- Jsou poháněni vnímáním
- Soustředí se na dlouhodobou vizi, místo aby se zabývali triviálními věcmi.
- Rozhodují se spíše na základě svých pocitů než logiky.
- Mají tendenci vyhýbat se konfliktům nebo soutěživému prostředí.
Silné a slabé stránky INFP
Silné stránky
- Soustředí se na širší souvislosti
- Dokážou dobře pracovat samostatně
- Jsou loajální a oddaní ve vztazích (osobních i profesionálních) a empatičtí vůči ostatním.
- Zůstávají věrní svým hodnotám a svědomí, i když je to vede k těžkým rozhodnutím.
Slabé stránky
- Dívají se na svět přes růžové brýle
- Jejich nechuť k společenskému životu v nich vyvolává pocit osamělosti.
- Je pro ně obtížné splnit vysoké standardy, které si sami stanovili.
INFP v práci
Osobnosti typu INFP fungují dobře, když mají na pracovišti kolem sebe podobně smýšlející lidi. Dokážou vyvinout kreativní řešení téměř jakéhokoli problému, což z nich dělá velký přínos pro jakýkoli tým.
INFP v leadershipu
Jako lídři jsou INFP oddaní širší vizi organizace. Rozumí tomu, které akce vedou k jakým výsledkům, a podle toho vytvářejí úspěšné dlouhodobé strategie a projektové plány.
Velmi jim záleží na rozvoji členů jejich týmu a vytvářejí prostředí neustálého učení a růstu. Podporují inovace a kreativitu a umožňují týmům myslet mimo zaběhnuté schémata, místo aby se omezovaly na osvědčená řešení.
INFP jako zaměstnanci
Jako zaměstnanci nebo členové týmu jsou INFP loajální a ochotní. Preferují práci v malých skupinách, kde mohou navázat smysluplné vztahy se svými kolegy. Daří se jim v rolích, kde mohou pracovat samostatně nebo kde je dobrá rovnováha mezi samostatnou prací a spoluprací s ostatními.
Zatímco INFP jsou vášniví a oddaní úkolům, které přijímají, práce musí být v souladu s jejich hodnotami. V opačném případě mohou rychle ztratit zájem.
Kariérní dráhy INFP
Následující kariérní možnosti jsou pro INFP nejvhodnější:
- Grafický designér
- Animátor
- Editor
- Spisovatel
- Manažer školení a rozvoje
- Učitel/profesor
- Manažer public relations
- Poradce pro duševní zdraví
Chcete se dozvědět více? Prohlédněte si tento seznam knih o INFP, abyste získali hlubší pochopení tohoto typu osobnosti.
Co je to osobnostní typ INFJ?
INFJ, známí také jako „advokáti“ pro svůj silný hodnotový systém a integritu, chápou vzorce a možnosti prostřednictvím intuice. Jako introvertní, intuitivní, citliví a soudní typy upřednostňují emoce druhých, vcítí se do nich a rádi mají pořádek ve svém osobním i profesním životě.
Klíčové charakteristiky INFJ
- INFP se snaží pomáhat ostatním praktickými a jedinečnými řešeními
- Neustále hledají smysl života.
- Pomáhají ostatním uvolnit jejich skutečný potenciál
- Mají hluboké porozumění emocím ostatních
- Umí propojit souvislosti mezi činy a důsledky – vlastnost, díky které jsou skvělými vizionáři.
- Cítí se nabití energií, když tráví čas sami se sebou.
Silné a slabé stránky INFJ
Silné stránky
- Jsou to hlubokomyslní myslitelé a zároveň praktičtí řešitelé problémů.
- Mohou fungovat jako mediátoři a uklidňovat konflikty.
- Drží se svých rozhodnutí s přesvědčením
- Intuitivně rozpoznávají, kdy jejich blízcí trpí.
Slabé stránky
- Zabývají se celkovým obrazem a často zapomínají věnovat pozornost malým detailům.
- Jsou velmi uzavření, a to i vůči blízkým přátelům a rodině.
- Netolerují nesouhlas
INFJ v práci
INFJ se předtím, než učiní rozhodnutí, zastaví, zamyslí se a hluboce uvažují, místo aby jednali impulzivně. Tato vlastnost z nich dělá výjimečné posily pro moderní pracoviště, která se zabývají složitými projekty a pracovními postupy.
INFJ v pozici vedoucího
INFJ zřídka usilují o vedoucí pozice, ale když se v takové pozici ocitnou, přinášejí velkou hodnotu. Mají vysokou vnímavost k talentům členů svého týmu, což zajišťuje přesné využití dovedností a zdrojů.
INFJ pracují s otevřenou myslí, trpělivě naslouchají všem názorům a vedou týmy s jednotnou vizí.
I když nemají rádi společenské akce nebo interakci s lidmi, přítomnost lidí se stejnou etikou a hodnotami v nich probouzí to nejlepší.
INFJ jako zaměstnanci
Zaměstnanci typu INJF jsou týmoví hráči. Rozumějí členům svého týmu, pracují poctivě a problémy řeší promyšleně.
Mohou mít potíže přežít v týmech s příliš mnoha protichůdnými názory, ale snaží se ze všech sil zmírňovat a řešit konflikty.
Kariérní dráhy INFJ
Následující kariéry pomáhají INFJ maximálně využít jejich potenciál:
- Manažer lidských zdrojů
- Vědec v oblasti životního prostředí
- Profesor
- Sociální pracovník
- Psychiatr
- Výživový poradce
- Klinický psycholog
- Spisovatel
Hlavní rozdíly a podobnosti mezi INFP a INFJ
Díky své přemýšlivé a kontemplativní povaze se INFP a INFJ zdají podobné, ale v jádru jsou oba typy odlišné.
Každou osobnost řídí samostatná sada kognitivních funkcí:
|Kognitivní funkce
|INFP
|INFJ
|Dominantní funkce
|Introvertní citlivost (Fi)
|Introvertní intuice (Ni)
|Pomocná funkce
|Extravertní intuice (Ne)
|Extravertní citlivost (Fe)
|Terciární funkce
|Introvertní vnímání (Si)
|Introvertní myšlení (Ti)
|Podřadná funkce
|Extravertní myšlení (Te)
|Extravertní vnímání (Se)
Nyní se podívejme podrobněji na podobnosti a rozdíly mezi INFP a INFJ.
Hlavní rozdíly
Tyto dvě osobnosti mají odlišný způsob pohledu na svět, prožívání empatie, vedení ostatních a intelektuální zájmy.
1. Vnímání světa
INFP mají jako dominantní funkci introvertní city (Fi). K pochopení světa se spoléhají na své vlastní city, přesvědčení a hodnotový systém. Díky funkci vnímání mají flexibilní a spontánní přístup k situacím a často působí umělecky.
Na druhé straně dominantní funkcí INFJ je introvertní intuice (Fi). Rozumějí světu prostřednictvím intuice. Řídí se funkcí soudnosti, rádi mají ve své každodenní práci strukturu a organizaci a k situacím přistupují analyticky.
2. Povaha empatie
INFP chápou emoce jiných lidí jako své vlastní. Dokážou výjimečně dobře zrcadlit (nebo znovu vytvářet, na rozdíl od absorbování emocí ostatních v reálném čase) emoce ostatních. Ať už prostřednictvím literatury, umění nebo situací z reálného života, dokážou vnímat a napodobovat nuance emocí, což jim přináší úspěch jako hercům nebo umělcům.
Na druhou stranu, INFJ mají tendenci vstřebávat city jiných lidí, ať už dobrovolně, nebo nedobrovolně. Mají hluboké porozumění lidským emocím a povaze. Přestože chápou, čím ostatní procházejí, je pro ně náročné porozumět jejich emocím.
3. Způsoby přesvědčování
Díky hlubokému porozumění vlastním emocím mohou INFP nasměrovat svou energii na ostatní a přimět je, aby se cítili stejně jako oni. Tato jedinečná vlastnost z nich dělá mistrovské přesvědčovatele. INFP využívají své přesvědčovací schopnosti k inspiraci ostatních.
Na druhé straně INFJ přesvědčují ostatní tím, že nabízejí alternativní řešení – zcela nový pohled, který problém rychle vyřeší. Skvělí lídři, kteří pomáhají členům týmu zvážit složitou otázku z více úhlů pohledu a nabízejí jedinečné postřehy k jejímu řešení, mohou tuto kvalitu prokázat.
4. Styly čtení a psaní
INFP mají rádi čtení beletrie, zejména té, která se zabývá radostmi, smutky a boji lidské existence, aby lépe porozuměli lidem. Milují kreativní vyjádření, což z nich dělá skvělé spisovatele.
Na druhou stranu, INFJ preferují číst literaturu faktu nebo analytická díla, a totéž platí pro jejich preference v psaní. Pozorují svět a snaží se přinést sociální změnu, když je to nutné, což z nich dělá potenciální tvůrce změn, sociální reformátory nebo proroky.
Hlavní podobnosti
Tyto dva typy osobnosti mají následující společné rysy:
1. Introspektivní
Oba typy osobnosti INFJ a INFP jsou introspektivní a přemýšlivé a touží najít hlubší smysl života.
2. Soukromí
Oba typy osobnosti si cení svého soukromí a raději zůstávají zdrženliví. Potřebují značné množství času, aby se seznámili s novými lidmi.
3. Empatický
INFP a INFJ jsou vedeni funkcí cítění, díky čemuž jsou to starostliví a soucitní jedinci. Snaží se porozumět emocím lidí kolem sebe.
Navzdory zjevným podobnostem není způsob, jakým INFP a INFJ introspektivně uvažují, udržují si soukromí a cítí empatii, identický, což činí tyto dvě osobnosti odlišnými.
Strategie spolupráce INFP a INFJ
Na každém pracovišti se vyskytuje více typů osobností, jak je podrobně popsáno v Myers-Briggsově rámci, včetně INFP a INFJ.
Spolupráce mezi nimi může být náročná kvůli jejich odlišným osobním hodnotám, pracovním stylům, přístupům k řešení problémů a pohledům na svět.
Právě zde mohou manažeři a vedoucí týmů něco změnit. Pokud pochopí, jak každý typ osobnosti funguje, mohou vyvinout efektivní strategie spolupráce a komunikace, které zohlední preference všech.
1. Vycházejte vstříc různým typům osobnosti pomocí rozmanitých komunikačních kanálů
Některé osobnosti rády pracují samostatně, zatímco jiné mají vrozenou potřebu navazovat kontakty a spolupracovat s ostatními.
Nástroj pro spolupráci, jako je ClickUp Teams, může mezi těmito dvěma typy vytvořit dokonalou rovnováhu. Tato přizpůsobitelná platforma pro správu práce nabízí různé komunikační kanály určené pro různé typy osobností a jejich preference.
Podívejme se na ně blíže:
- Nahrávejte svou obrazovku a posílejte zvukové nebo video zprávy prostřednictvím ClickUp Clips. Sdělte své nápady členům týmu okamžitě a bez jakýchkoli nejasností. Není třeba se účastnit zbytečných schůzek, což je pro introvertní INFP a INFJ velkým přínosem.
- Komunikujte s členy týmu v reálném čase a sjednoťte komunikaci týmu na jednom místě pomocí chatu ClickUp. Použijte funkci @mention v komentářích k úkolům, abyste se přímo obrátili na členy týmu, získali vysvětlení nebo provedli následnou kontrolu. INFJ mohou ocenit možnost soustředěných diskusí bez rušivých vlivů rušného kancelářského prostředí. Mohou jej použít k promyšlené výměně názorů s členy týmu, sdílení nápadů a vyjasnění případných nedorozumění.
- Proměňte nápady v činy s ClickUp Whiteboards. Jedná se o virtuální kreativní plátno, kde mohou zaměstnanci spolupracovat na nápadech, brainstormingu, navrhování strategií a vytváření pracovních postupů. INFP, se svou kreativní a imaginativní povahou, mohou ocenit Whiteboards pro umělecké vyjádření sebe sama. Mohou je použít k zachycení svých myšlenek a načrtnutí konceptů expresivnějším způsobem než prostá textová dokumentace.
Kromě těchto nástrojů můžete také využít plně přizpůsobitelné šablony komunikačních plánů ClickUp. Tím zajistíte, že každý typ osobnosti pochopí svou roli v organizaci a bude spolupracovat se svým týmem na dosažení společných cílů.
Zde je několik šablon, které byste neměli přehlédnout:
Šablona komunikačního plánu ClickUp na tabuli vám pomůže během několika sekund vytvořit efektivní komunikační plán.
Tento rámec vám umožňuje nastínit zprávu, kterou chcete sdělit zainteresovaným stranám (například poskytovat klientovi měsíční aktualizace projektu). Můžete specifikovat cílovou skupinu, cíle projektu, způsoby doručení a frekvenci a udržovat všechny typy komunikace strukturovaným způsobem.
INFJ, známí svým strategickým myšlením a smyslem pro detail, by mohli tuto šablonu využít k vytvoření komplexního komunikačního plánu, který zohlední různé scénáře a potenciální výzvy, které mohou nastat.
Šablona zprávy komunikační matice ClickUp uvádí, kteří členové týmu spolu komunikují a jak často, a pomáhá identifikovat případné komunikační mezery, které by mohly bránit postupu projektu (například členové týmu, kteří každý týden podávají zprávy vedoucímu týmu).
Šablonu můžete přizpůsobit tak, aby vyhovovala vašemu pracovnímu postupu, a eliminovat tak nadbytečnou komunikaci a rychle doručovat zprávy napříč týmy.
Jak INFJ, tak INFP si cení efektivní komunikace a mohou tuto šablonu považovat za užitečnou pro zefektivnění komunikačních procesů v rámci svých týmů. INFJ s jejich silnými organizačními schopnostmi mohou šablonu využít k zajištění jasných komunikačních kanálů a definování odpovědností pro různé zainteresované strany.
INFP, kteří často hledají harmonii a porozumění, mohou šablonu využít k usnadnění otevřené a autentické komunikace mezi členy týmu a zajistit, aby byl hlas každého vyslyšen a oceněn.
Matice týmové komunikace a schůzek ClickUp pomáhá navázat jasnou komunikaci mezi členy týmu.
Šablona umožňuje členům týmu efektivně plánovat schůzky a navrhovat strategie pro optimalizaci pracovního toku. Použijte šablonu k sdělení rolí a odpovědností pro každý projekt, nastínění pokynů pro pravidelné aktualizace od členů týmu a stanovení termínů, aby týmy zůstaly produktivní a orientované na cíle.
2. Udržujte všechny na stejné vlně
Nedorozumění a kolize v harmonogramech často vedou ke konfliktům mezi mezifunkčními týmy. Proto je důležité, aby všichni měli jasný přehled o tom, kdo na čem pracuje, jak projekt postupuje a zda tým stíhá nadcházející termíny.
Různé osobnosti preferují různé pohledy na pochopení svého pracovního postupu. Někteří jsou spokojeni s jednoduchým přehledem, zatímco jiní chtějí podrobnější obraz o stavu svých úkolů.
V tomto případě může pomoci ClickUp Views:
- Díky zobrazení seznamu můžete na první pohled pochopit, v jaké fázi se vaše projekty nacházejí. INFJ mohou považovat zobrazení seznamu za užitečné díky jeho přehlednému a organizovanému zobrazení úkolů a informací. Mohou jej použít k vytvoření podrobných kontrolních seznamů, rozdělení složitých projektů na zvládnutelné kroky a zajištění, že nic neunikne jejich pozornosti.
- Vizualizujte svůj pracovní postup ve stylu Kanban a včas identifikujte úzká místa pomocí zobrazení tabule. Vizuální povaha zobrazení tabule může pomoci INFP vidět celkový obraz a pochopit, jak různé úkoly a projekty do sebe zapadají. Mohou jej použít k identifikaci vzorců a souvislostí, které nemusí být v jiných zobrazeních okamžitě zřejmé.
- Zůstaňte v souladu s prioritami týmu – kontrolujte dokončené úkoly, pracovní vytížení kolegů a organizujte komentáře konkrétních členů týmu na jednom místě pomocí Box View.
- Vytvořte vizuální přehledy, abyste lépe porozuměli svému pracovnímu postupu, upravovali/mazali nedůležité úkoly a vylepšili své procesy pomocí myšlenkových map.
To je jen špička ledovce – ClickUp má více než 15 přizpůsobitelných zobrazení, která reagují na jedinečné potřeby zaměstnanců a pomáhají jim udržet přehled o jejich úkolech.
3. Omezte zbytečnou práci pomocí automatizace
Některé typy osobnosti, zejména INFP a INFJ, jsou poháněny účelem. Udržet soustředění a zájem se stává výzvou, pokud jejich každodenní úkoly nejsou v souladu s jejich vyšším životním účelem.
Pokud váš pracovní postup zahrnuje mnoho opakujících se úkolů, můžete je zrychlit pomocí automatizace, aby měli zaměstnanci více času na smysluplnou práci.
V tomto ohledu může pomoci ClickUp Brain:
- Ptejte se na úkoly, dokumenty a lidi ve vašem pracovním prostoru a získejte přesné odpovědi. Není třeba mluvit s kolegou, pokud to není nutné.
- Vytvářejte zprávy a e-maily ve správném tónu pomocí jednoduchých pokynů
- Shrňte poznámky ze schůzky bez jakékoli manuální práce
- Vytvářejte automatizované standupy a získejte denní aktualizace o prioritách, pracovní zátěži a úspěších vašeho týmu.
4. Poznejte lépe svůj tým
Získejte cenné informace o svých zaměstnancích pomocí šablony Meet the Team od ClickUp. Pomocí přizpůsobitelného rámce můžete vytvářet profily členů týmu, zdůrazňovat jejich dovednosti a úspěchy a přilákat nové zakázky a talenty.
Propagace vašich zaměstnanců na webových stránkách společnosti zvyšuje jejich morálku a oni se cítí povzbuzeni k většímu úsilí a snaze o větší úspěchy. Zaměstnanci také mohou předvést své osobnostní typy podle Myers-Briggs, lépe porozumět členům svého týmu, zlepšit komunikaci v týmu a podpořit týmovou spolupráci.
Vyzkoušejte ClickUp – jednu platformu, která spojuje různé osobnosti
Jakmile pochopíte základní rozdíly mezi INFJ a INFP a jak každý typ funguje, bude snazší řešit konflikty na pracovišti. Můžete nastavit jasné komunikační linie, rozdělit úkoly a vést tým k úspěchu.
S komplexní aplikací pro spolupráci a komunikaci, jako je ClickUp, můžete vyhovět odlišným vlastnostem INFP, INFJ a dalších typů MBTI a zajistit, aby se všichni cítili viděni a oceňováni.
Když se snažíte hlouběji porozumět potřebám a preferencím zaměstnanců, vytváříte pozitivní pracovní kulturu, ve které mají všechny osobnosti stejné příležitosti zazářit a přispět svými nejlepšími výkony.
Začněte s ClickUp ještě dnes a řekněte ano šťastnějším zaměstnancům!