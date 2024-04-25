Zlepšete své plánování: Naučte se rozlišovat mezi cíli a strategiemi

Módní slova se v obchodním světě sypou jako konfety, matou vedoucí pracovníky a nakonec je vedou k neúspěchu. To platí zejména v případě, že se neliší od běžných slov.
Mezi všemi odbornými termíny však vyniká jeden jasný rámec: obchodní model GOST, který představuje cíle, záměry, strategie a taktiky.
Podniky procházejí neustále se měnícími taktikami a médii. Zvládnutí principů GOST je proto nezbytné pro prosperitu v tak dynamickém prostředí.
Rámec GOST zahrnuje čtyři klíčové myšlenky:
- Cíl: Konečný výsledek nebo cíl, kterého chce organizace nebo jednotlivec dosáhnout.
- Strategie: Komplexní plán nebo soubor opatření navržených k dosažení hlavních cílů.
- Cíl: Měřitelné, konkrétní milníky stanovené na cestě k dosažení cíle.
- Taktika: Konkrétní akce nebo kroky podniknuté k dosažení cílů.
Ať už plánujete podnikání, vytváříte strategii společnosti nebo pracujete na komunikační strategii, pochopení rozdílů mezi jednotlivými složkami rámce GOST je klíčem k efektivnímu vývoji strategie.
V tomto článku se podíváme na model GOST a rozebíráme pojmy cíle a strategie. Od typů a příkladů až po postupné přístupy a tipy jsme pokryli všechny základní informace, abyste věděli, jak je implementovat do svého podnikání.
Porozumění cílům
Cíl je konkrétní, měřitelný úkol, který se snažíte dosáhnout v daném časovém limitu.
Pro podnik je cíl velkým, dlouhodobým úspěchem, který je proveditelný a dosažitelný v určitém časovém horizontu a s dostupnými zdroji. Cíle jsou v souladu s klíčovými hodnotami společnosti a vyjadřují to, čeho chce dosáhnout.
Například pokud se společnost velmi zajímá o své zákazníky, může si stanovit za cíl zlepšit v příštím roce jejich zákaznickou zkušenost.
Je velmi důležité stanovit si cíle, kterých můžete dosáhnout pravidelně, třeba i denně. Nereálné a nesplnitelné cíle vás mohou snadno odradit od cesty k potenciálnímu úspěchu.
Cíle jsou také důležité při strategickém plánování. Podívejme se, jak.
Úloha cílů ve strategickém plánování
Strategické cíle jsou nepostradatelné. Nejenže dávají vaší společnosti jasný směr a účel, ale také pomáhají v následujících ohledech:
- Upřednostněte úsilí: Zaměřte zdroje na priority a zabraňte tak přílišnému rozptýlení úsilí.
- Měření úspěchu: Cíle poskytují měřitelná kritéria, která jsou zásadní pro hodnocení pokroku a účinnosti strategií a taktik.
- Motivujte a sjednoťte: Jasně definované cíle motivují a sjednocují týmy a podporují společné úsilí o úspěch.
- Přizpůsobte podle potřeby: Cíle lze upravovat podle měnících se okolností, aby zůstaly náročné, ale zároveň realistické a pružné.
- Přijímejte strategická rozhodnutí: Cíle jsou vodítkem pro důležitá rozhodnutí. Organizace je využívají k posouzení možností a příležitostí a zajišťují, aby rozhodnutí odpovídala celkovému strategickému směřování.
Co jsou techniky stanovování cílů?
Inspirace a vůle nemusí stačit k tomu, aby vaše obchodní cíle fungovaly. Zvažte použití strategií pro stanovení cílů, které vám pomohou stanovit cíle se směrem a zaměřením.
Mezi nejběžnější techniky stanovování cílů patří:
- Cíle SMART: Tato metoda doporučuje stanovovat cíle, které jsou konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově ohraničené. Jedná se o jasný a strukturovaný způsob definování a sledování dosažitelných cílů.
- Cíle OKR (Objectives and Key Results): OKR, které používají společnosti jako Google, stanovují jasné, ambiciózní cíle, klíčové výsledky a klíčové ukazatele výkonnosti pro každý cíl, aby bylo možné vykazovat a měřit pokrok. Podporují sladění a transparentnost při stanovování cílů.
- Cíle MBO (řízení podle cílů): Tato metoda se zaměřuje na spolupráci a zapojení zaměstnanců do stanovování cílů. Cíle jsou stanovovány společně manažery a zaměstnanci, což podporuje zapojení a odhodlání.
- BHAG (Big Hairy Audacious Goals, velké smělé cíle): Termín BHAG, který vytvořil Jim Collins, označuje velké, náročné a ambiciózní cíle, které inspirují organizace. Poskytují vzrušující vizi budoucnosti.
- Cíle zpětně: Tento přístup začíná s ohledem na konečný výsledek a zahrnuje nejprve určení požadovaného výsledku a poté plánování kroků k jeho dosažení. Je to jako pracovat zpětně, abyste naplánovali své cíle.
Příklady cílů
Zde je několik příkladů cílů v oblasti prodeje, zákaznických služeb, vývoje produktů a marketingu v různých oborech podnikání:
- Běžným cílem prodejního týmu je zvýšení tržeb.
Cíl: Prodat více, aby se v tomto čtvrtletí zvýšily tržby o 15 %.
- V odvětví zákaznických služeb jde především o to, aby byli zákazníci spokojeni.
Cíl: Uspokojit zákazníky a dosáhnout v průběhu roku míry spokojenosti 90 % nebo vyšší.
- Nové produkty mohou rychle ztratit na atraktivitě, pokud se vývojáři nesnaží je vylepšovat.
Cíl: V příštích šesti měsících přidat dvě zajímavé funkce, které zlepší produkt a udrží jeho konkurenceschopnost.
- Jste nová značka, která se snaží prosadit a potřebuje uznání.
Cíl: Zvýšit povědomí o vaší společnosti – v příštím roce se snažte o 25% zvýšení povědomí o značce prostřednictvím marketingových aktivit na sociálních médiích a partnerství.
Jak vypadá strategie, pokud jsou všechny tyto příklady cíli?
Rozbor strategií
Strategie je plán k dosažení cíle; je to způsob, jakým se rozhodnete dostat se z jednoho bodu do druhého.
Ať už jsou jednoduché nebo složité, všechny strategie jsou postaveny na cílech a časových rámcích a zaměřují se na to, čeho chcete dosáhnout a kdy. Pokud se například vaše firma snaží expandovat na nový trh, vytvoříte strategii růstu, abyste zvýšili vliv na trhu a vyvinuli nové procesy.
V modelu GOST spadají strategie do kategorie „jak“. Liší se od plánů, které jsou konkrétnější a krátkodobější. Strategie slouží jako návody, které pomáhají při rozhodování, využívání zdrojů a operacích nezbytných k dosažení cílů.
Podrobná strategie může zahrnovat studium trhu, průzkum konkurence a plánování vývoje produktů, marketingu a prodeje s cílem zvýšit podíl na trhu nebo zisky.
Jak přesně vám ale obchodní strategie pomůže dosáhnout vašich cílů? Pomůže vám rozvíjet:
- Akční plán: Vaše strategie vám poskytuje akční plán, který vám přesně řekne, jak dosáhnout svých cílů v dlouhodobém horizontu.
- Důraz na proces, nikoli na výsledky: Ideální strategie vás povzbuzuje, abyste věnovali svůj čas a úsilí procesu, což vám dává mnohem větší šanci na dosažení vašich cílů.
- Zaměřte se na jeden cíl: Jedním z hlavních důvodů neúspěchu v podnikání je honba za příliš mnoha cíli. Vaše strategie vám pomůže soustředit se na jeden cíl.
- Záložní plány: Nemůžete ovlivnit vše, co má dopad na vaše cíle. Strategie se záložními plány vám umožní být připraveni na jakékoli překážky, které se na cestě vyskytnou.
- Příležitost k úpravě: Pokud se váš cíl najednou jeví jako nedosažitelný, nepanikařte. Místo toho upravte svou strategii a najděte jiný způsob, jak svého cíle dosáhnout.
Ano, výhody, které strategie nabízí, jsou působivé, ale než začnete vytvářet strategie, měli byste vědět, že existují různé typy. Pojďme si každý typ vysvětlit.
Typy strategií: Segmentace trhu a další
Jedním z klíčových prvků vaší obchodní strategie je segmentace trhu.
Podívejte se na své publikum; co vidíte?
Jsou všichni stejného věku a pohlaví nebo pocházejí ze stejného místa? Mají podobné příjmy a úroveň vzdělání nebo čelí stejným problémům a touhám?
Je pravděpodobné, že vaše cílová skupina je různorodá. Pokud tuto rozmanitost nezohledníte, váš marketingový proces může minout svůj cíl. Právě zde přichází na řadu strategie segmentace trhu.
Segmentace znamená rozdělení velkého trhu na menší skupiny se specifickými vlastnostmi nebo potřebami. Tržní segment je jednoduše skupina lidí s podobnými vlastnostmi ve vaší velké skupině potenciálních zákazníků.
Například na trhu se sportovní obuví máte různé cílové skupiny, jako jsou vážní sportovci, pejskaři a milovníci módy. Pak jsou tu starší lidé, kteří hledají pohodlnou a stabilní obuv.
Znalost těchto skupin pomáhá marketérům přizpůsobit své plány a učinit své nabídky atraktivnějšími pro konkrétní části jejich širší cílové skupiny.
Ale je to jediný druh strategie, který existuje? Vůbec ne.
Zde je podrobnější pohled na různé typy strategií, které vedoucí pracovníci používají v různých kontextech:
1. Strategie na úrovni společnosti
Strategie na úrovni společnosti se zaměřují na celkový obraz a řídí akce, rozhodnutí a přidělování zdrojů, aby společnost směřovala správným směrem.
Taková strategie je často formulována a stanovena vrcholovým vedením na úrovni celé organizace. Obvykle se zaměřuje na významné záležitosti, jako jsou fúze, akvizice, správa portfolia a diverzifikace.
Například technologická společnost, která expanduje do nových produktů nebo trhů (jako jsou smartphony nebo chytrá domácí zařízení), které se liší od toho, co v současné době nabízí (počítače a notebooky).
2. Strategie na funkční úrovni
Strategie na provozní nebo funkční úrovni se zaměřují na konkrétní obchodní oddělení, jako je personální nebo finanční oddělení, a pomáhají společnosti dosáhnout úspěchu.
Obvykle různé oddělení, jako je marketing nebo provoz, vytvářejí strategie, které jsou v souladu s celkovými obchodními cíli. Když tyto plány dobře spolupracují, společnost dosahuje svých cílů.
Operační strategie funguje jako svaly, které pohánějí obchodní plán. Vylepšuje každodenní činnosti tím, že zjednodušuje provoz, využívá lepší technologie a zlepšuje efektivitu dodavatelských řetězců.
Například marketingová strategie společnosti Coca-Cola si klade za cíl budovat emocionální vazby se zákazníky pomocí svého známého brandingu a storytellingu.
3. Strategie na úrovni podniku
Strategie na úrovni podniku se zaměřují na to, jak společnost konkuruje na trhu, rozhoduje o produktech a zákaznických segmentech a odlišuje se od konkurence.
Tato strategie zajišťuje, že společnost podniká chytré kroky k dosažení úspěchu a dlouhodobých cílů, což má dopad na všechna oddělení a aspekty organizace. Zahrnuje jasná rozhodnutí o tom, jak získat konkurenční výhodu, ať už prostřednictvím diferenciace, cenové politiky nebo expanze na trhu.
Příkladem je strategie nákladového vedení. V rámci této strategie se společnost snaží být nejlevnějším výrobcem ve svém odvětví. Například Walmart nabízí každý den nízké ceny a snaží se být nejvýhodnější značkou v maloobchodu.
Strategické plánování: Pořadí vize, poslání, cílů, strategií a záměrů
Nyní, když víte vše o strategiích, je další důležitou otázkou: jak ji naplánovat?
Strategické plánování vytváří jasný a praktický rámec pro vaši společnost tím, že odpovídá na tři hlavní otázky: Kde se nacházíte nyní? Kam chcete směřovat? Jak se tam dostanete?
Zahrnuje přezkoumání poslání a cílů vaší organizace a analýzu konkurence za účelem vytvoření strategického plánu. Tento plán je poté sdílen se všemi ve společnosti a implementován. Bez něj byste mohli trávit čas a vynakládat prostředky na věci, které vaší společnosti nepomohou.
Ideální strategický plán pokrývá všechny důležité oblasti, umožňuje měřit úspěch a v případě potřeby provádět úpravy. Tímto způsobem může být vaše společnost vždy připravena na budoucnost se strategií, která odpovídá její vizi a poslání.
Proces strategického plánování se skládá ze sedmi hlavních složek, které společně vytvářejí jasné plány pro vaše obchodní cíle:
- Vize: To, čeho chce vaše organizace dosáhnout v budoucnosti; velký, dlouhodobý cíl.
- Poslání: Důvod existence vaší společnosti, komu pomáhá a jakou přidanou hodnotu přináší.
- Hodnoty: Základní přesvědčení, která určují způsob rozhodování vaší společnosti.
- Cíle: Konkrétní, měřitelné cíle, které jsou v souladu s vizí, posláním a základními hodnotami společnosti.
- Strategie: Dlouhodobý plán k dosažení cílů, zohledňující vnitřní i vnější faktory.
- Přístup: Jak uvádíte svou strategii do praxe, dosahujete cílů prostřednictvím akcí a iniciativ
- Taktiky: Konkrétní krátkodobé akce, programy a aktivity k realizaci strategie.
Pokud nejsou pečlivě pochopeny, mohou tyto prvky znít pro vedoucí pracovníky stejně a zmást je, což nakonec povede k neúspěšnému strategickému plánu a neúplným cílům.
Tomu se můžete vyhnout pomocí tohoto 5krokového přístupu, který zjednodušuje proces strategického plánování:
- Posuďte aktuální situaci organizace, včetně silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb (SWOT analýza); nezapomeňte zkontrolovat všechny interní a externí faktory, které ovlivňují vaši značku.
- Vyjasněte a definujte účel (poslání), budoucí směřování (vizi) a hlavní zásady (hodnoty) vaší společnosti.
- Stanovte konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově ohraničené (SMART) cíle, které jsou v souladu s posláním a vizí vaší společnosti. Zde si stanovíte a definujete jasné strategické cíle, abyste dosáhli svých cílů.
- Vypracujte jasný, praktický a podrobný strategický plán, který zohlední silné a slabé stránky vaší společnosti. Určete přístupy, které vám umožní dosáhnout vašich cílů co nejefektivněji.
- Nakonec implementujte svůj plán, sledujte jeho pokrok a vyhodnocujte celý proces. Proveďte všechny požadované akce a pravidelně je vyhodnocujte, abyste získali jasný přehled o výkonu v reálném čase.
Cíle vs. strategie
Strategie vs. cíle stále zní trochu matoucí. Pomůžeme vám. Klíčové rozdíly mezi cíli a strategiemi jsou:
|Cíle
|Strategie
|Cíle jsou jako destinace – požadované výsledky, kterých chce vaše společnost dosáhnout.
|Strategie jsou způsob, jakým dosáhnete svých cílů.
|Cíle jsou otevřené a flexibilní, mění se podle okolností a přizpůsobují se vašim potřebám.
|Strategie jsou konkrétní a podrobné, takže ponechávají méně prostoru pro změny.
|Na rozdíl od manuálu nejsou cíle doprovázeny podrobnými pokyny.
|Strategie jsou logické, postupné procesy, které by měly být prováděny v daném pořadí.
|Cíle motivují a dávají vašemu podnikání smysl a směr. Smysluplné cíle nás motivují k tvrdší práci a udržují nás v energii.
|Strategie jsou praktické a analytické. Pomáhají posoudit situace, odhalit překážky a vytvořit proveditelné akční plány pro dosažení cílů.
|Samotné stanovení cíle ještě nezaručuje úspěch.
|Na rozdíl od cílů strategie zajišťují správné provedení plánu a posouvají věci vpřed.
|Cíle tvoří základ pro vytváření strategií.
|Strategie vycházejí z cílů, které jste si stanovili.
Tipy pro stanovení cílů a implementaci strategií
Chápeme, že stanovení cílů orientovaných na výsledky a plánování strategií může být stresující. A nikdo nechce nereálné cíle nebo neúčinné strategie. Zde je několik tipů, které vám to usnadní:
- Stanovte si časový rámec pro své cíle: Časové rámce jsou nezbytné pro motivaci a plánování. Cíle bez konkrétních termínů mohou být méně účinné, protože týmy je mohou odkládat kvůli jiným úkolům. Také dodávají pocit naléhavosti.
- Využijte strategická témata: Seskupení strategií podle témat, jako je růst a bezpečnost, pomáhá týmům lépe najít a organizovat jejich plány, což usnadňuje dosažení konkrétních cílů.
- Zapojte více týmů: Při vytváření strategií zapojte všechny potřebné oddělení nebo členy týmu, i když strategie patří primárně k jednomu oddělení. Někdy mohou být pro určité aspekty projektu potřebné různé dovednosti z různých týmů.
- Analyzujte úspěšnost svých cílů a strategií: K sledování pokroku použijte metody, jako jsou data a metriky. Kvantitativní data, jako jsou zprávy a analýzy, a kvalitativní informace od zákazníků a zaměstnanců vám mohou pomoci upravit časové plány a vytvořit lépe realizovatelné cíle, strategie a taktiky.
- Používejte jediný nástroj pro správu: Sledujte a spravujte všechny své cíle a strategie v rámci stejného pracovního prostoru pomocí komplexních nástrojů pro správu práce, jako je ClickUp.
Seznamte se s ClickUp
ClickUp je vysoce hodnocený software pro řízení projektů, který kombinuje funkce pro stanovení cílů a strategické plánování na jednom místě a kterému důvěřují týmy po celém světě.
Nabízí kompletní sadu nástrojů pro týmy k plánování a stanovení priorit úkolů a řízení projektů. Díky vizuálním šablonám pro stanovení cílů a strategické plánování mohou projektoví manažeři snadno zahájit proces tvorby.
Ať už plánujete cíle v dynamickém kalendáři nebo brainstormujete obchodní strategie na přizpůsobitelných tabulkách, tato komplexní platforma může zvýšit úspěšnost vašeho plánování.
1. Uspořádejte si všechny své cíle a záměry pomocí ClickUp Goals.
S ClickUp Goals můžete vytvářet cíle spojené s vizí a posláním vaší firmy, čímž zajistíte, že vy i váš tým budete mít jasnou cestu k úspěchu.
Díky srozumitelným časovým osám, měřitelným cílům a automatickému sledování pokroku bude dosažení vašich cílů rychlejší a jednodušší. ClickUp Goals vám také umožňuje měřit úspěch pomocí různých cílů, jako jsou čísla, peníze, ano/ne a cíle související s úkoly.
Udržujte vše přehledně uspořádané v uživatelsky přívětivých složkách, ať už se jedná o sprintové cykly, OKR nebo týdenní hodnotící karty zaměstnanců. Snadno sledujte pokrok seskupením souvisejících cílů a nastavením termínů, abyste dodrželi harmonogram.
Pokud však máte málo času, stačí použít šablonu ClickUp SMART Goals Template. Obsahuje předem připravené, přizpůsobitelné stavy pro vaše cíle, až 12 polí pro zaznamenávání různých atributů cílů (termíny, zúčastněné osoby, cíle, kterých je třeba dosáhnout atd.) a pět zobrazení, která vám poskytnou ucelený přehled o vašich cílech a jejich pokroku.
Průvodce pro začátečníky obsahuje podrobné pokyny pro implementaci šablony. Zobrazení SMART Goals View vám umožňuje vytvářet a organizovat vaše cíle. Pomocí této šablony můžete také měřit úsilí potřebné pro každý cíl a sledovat cíle týmu.
Šablona nabízí dostatek prostoru pro brainstorming a ukládání všech vašich nápadů v zobrazení SMART Goal Worksheet.
2. Vytvářejte obchodní strategie pomocí šablon a tabulek
ClickUp zjednodušuje tvorbu obchodních strategií díky své rozsáhlé knihovně šablon strategií a tabulek.
Šablona projektové strategie ClickUp definuje vaše OKR, spravuje odpovídající úkoly a pomáhá vám sledovat důležité segmenty projektu, jako jsou časové osy, náklady a zdroje.
Šablona nabízí vlastní stavy (například sekce Dokončeno, Probíhá a Ještě nezačalo), vlastní pole (například Míra dokončení, Fáze projektu atd.) a zobrazení, která vám pomohou lépe vizualizovat a spravovat vaše projekty.
Tuto šablonu použijte k:
- Vytvořte strukturu pro konzistentní plánování a realizaci projektů
- Zajistěte dodržení termínů a milníků projektu
- Identifikujte rizika a příležitosti pro úspěšné dokončení projektu
- Definuje role a odpovědnosti členů týmu
Pokud však chcete začít od nuly, přejděte na ClickUp Whiteboards. Posaďte se se svým týmem, brainstormujte nápady, zapište si důležité body na volně plynoucí kreativní plátno a spolupracujte na strategiích v reálném čase.
Budete mít přístup k funkcím, jako jsou poznámkové lístky, textová pole, tvary, zvýraznění a další. Textově náročné diskuse můžete doplnit multimediálními prvky, jako jsou obrázky, které zajistí větší vizuální přehlednost a srozumitelnost.
Jakmile máte hotový návrh, okamžitě proměňte své diskuse a strategie v sledovatelné cíle, proveditelné úkoly a další – vše na tabuli.
Dosáhněte cílů a strategického úspěchu s ClickUp
Jasné cíle a chytré strategie jsou základem úspěchu každé společnosti. Pokud chcete, aby váš tým pochopil základy cílů, záměrů, strategií a taktik, použijte rámec GOST.
Pokud se však snažíte zvládnout vše najednou na příliš mnoha platformách, může to často vést k zmatkům a nakonec k neúspěchu. Právě v tom vám pomůže ClickUp.
Jedná se o komplexní platformu pro správu projektů, která spojuje cíle, záměry a strategie do jediného společného pracovního prostoru.
S více než 1000 integracemi a komplexní sadou nástrojů pro správu projektů, úkolů a cílů je ClickUp jediným nástrojem, který potřebujete k zefektivnění procesu plánování a dosažení transformativních výsledků.
Zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp a dosáhněte svých obchodních cílů!
Často kladené otázky (FAQ)
1. Co je důležitější: strategie nebo cíle?
V plánovacím procesu obvykle cíle předcházejí strategiím. Cíle jsou požadované výsledky, o které organizace usiluje, a určují směr. Jakmile jsou cíle stanoveny, jsou vypracovány strategie jako podrobné plány, které nastiňují, jak těchto cílů dosáhnout. V podstatě cíle představují cíl cesty a strategie jsou trasy, jak se k nim dostat.
2. Jaký je příklad cílů a strategie?
Příkladem cíle je společnost, která si klade za cíl zvýšit tržby o 20 % během jednoho roku. Strategie k dosažení tohoto cíle může zahrnovat spuštění cílené marketingové kampaně, expanzi na nové trhy a optimalizaci cenových strategií. Cíle specifikují, čeho chce organizace dosáhnout, a strategie nastiňují konkrétní kroky a plány k realizaci těchto cílů.
3. Jaký je rozdíl mezi strategickou vizí a cílem?
Strategická vize je celkový obraz toho, kam chce společnost směřovat, zatímco cíl je konkrétní, měřitelný úkol, který má být dosažen v určitém časovém rámci. Vize je širší a udává celkový směr, zatímco cíle jsou konkrétnější a realizovatelnější.