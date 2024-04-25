Cvičení radikální upřímnosti pro zlepšení komunikace

Cítíte se nepříjemně, když čelíte konfliktům nebo se potýkáte s ublíženými city? Možná pro vás je náročné poskytovat zpětnou vazbu, zejména negativní, s empatií.
Nejste jediní. Mnozí z nás mají potíže být laskaví a transparentní ve své zpětné vazbě, což může vést k nedorozuměním, oslabení jednoty týmu a snížení produktivity interakcí.
Radikální upřímnost však může pomoci zlepšit interakce ve vašem týmu.
Radikální upřímnost je filozofie řízení týmu, která podporuje empatii a upřímnou zpětnou vazbu pro růst a vytváří podpůrné, upřímné prostředí.
V tomto článku se podíváme na sadu cvičení radikální upřímnosti, která vám pomohou změnit styl vedení mezifunkčního týmu, zvládat obtížné rozhovory, budovat důvěru a vytvářet silnější vazby.
Začněme tím, že se naučíme, co je radikální upřímnost. 👇
Co je radikální upřímnost?
Radikální upřímnost kombinuje dva prvky – osobní zájem a přímé výzvy – a vytváří tak podpůrné, ale zároveň odpovědné prostředí, ve kterém se každý cítí oceněn a motivován k podávání co nejlepších výkonů.
Radikální upřímnost poprvé představila v roce 2017 Kim Scott, bývalá manažerka společností Google a Apple, ve své knize Radical Candor: Be a Kick-Ass Boss Without Losing Your Humanity (Radikální upřímnost: Buďte šéfem, který umí nakopat zadek, aniž byste ztratili svou lidskost). Tento koncept vyvinula v Silicon Valley, kde viděla, co v oblasti vedení funguje.
Proč je tedy tento koncept vedení tak populární?
Radikální upřímnost představuje rovnováhu mezi otevřeným a upřímným vyjadřováním bez zadržování a empatií a ohledem na city druhých. Pomáhá budovat důvěru, podporuje hluboké rozhovory a zvyšuje efektivitu týmové práce.
Od svého vzniku společnosti a vedoucí pracovníci široce přijali radikální upřímnost za účelem posílení důvěry, růstu a odpovědnosti týmu.
Důležitost zavedení radikální upřímnosti v týmech
Zavedení radikální upřímnosti do vašeho pracovního i osobního života přináší několik výhod, například:
- Lepší komunikace: Podporujte otevřenou, upřímnou a přímou komunikaci mezi členy týmu. Radikální upřímnost zabraňuje nedorozuměním a konfliktům, což vede k hladší spolupráci a lepšímu rozhodování v rámci týmu.
- Rychlejší řešení problémů: Zajistěte, aby se členové vašeho týmu cítili pohodlně při otevřeném vyjadřování svých nápadů a obav. To znamená, že problémy budou signalizovány v rekordním čase, což vytvoří prostředí pro brainstormingové sezení, kde budou nápady volně proudit, což povede k rychlejším řešením.
- Osobní růst: Radikální upřímnost není jen o ventilování stížností, ale o vzájemné podpoře. Konstruktivní zpětná vazba vede k transformaci pracovního stylu a pomáhá členům týmu pochopit jejich silné stránky a oblasti, ve kterých se mohou zlepšit.
- Silnější vztahy: Podporujte empatii a porozumění mezi členy týmu prostřednictvím radikální upřímnosti. Když se jednotlivci cítí vyslyšeni a oceňováni, posiluje to vazby v rámci týmu. Podpora důvěry a vzájemného respektu prostřednictvím radikální upřímnosti vede k lepším vztahům a vyšší spokojenosti v práci.
- Zvýšená odpovědnost: Otevřeným uznáním úspěchů a neúspěchů se členové týmu více angažují a přebírají odpovědnost. Podpora odpovědnosti prostřednictvím radikální upřímnosti zajišťuje, že si každý bere odpovědnost za svou práci.
Zlepšete komunikaci praktikováním radikální upřímnosti
Přijetí radikální upřímnosti pomáhá členům týmu vytvořit prostředí, kde je otevřený a upřímný dialog podporován a oceňován. V podpůrném pracovním prostředí se lidé cítí pohodlně sdílet své myšlenky a nápady bez obav z odsuzování.
Procvičování radikální upřímnosti podporuje transparentnost, buduje důvěru, povzbuzuje růst, posiluje vztahy a zlepšuje spolupráci v týmu.
Role radikální upřímnosti při výzvách a korekcích členů týmu
Krása radikální upřímnosti spočívá v tom, že se zbavuje rušivých vlivů a jde přímo k jádru věci.
Radikální upřímností a zároveň ohleduplností si u členů týmu budujete důvěru a respekt. Jde o to, abyste je motivovali k tomu, aby podávali nejlepší výkony, a zároveň jim poskytovali podporu a vedení, které k tomu potřebují.
A tady je ten háček – když lidé cítí, že je posloucháte a podporujete, jsou ochotnější přijímat zpětnou vazbu a provádět pozitivní změny.
Představte si, že máte kolegu, který neustále nedodržuje termíny. S radikální upřímností byste tento problém neignorovali ani si na něj nestěžovali za jeho zády.
Místo toho byste vedli otevřený a upřímný rozhovor, vysvětlili dopad jejich jednání na tým a nabídli podporu, která by jim pomohla se zlepšit. Radikální upřímnost vás tedy vybízí k tomu, abyste problém řešili přímo, ale s citem.
Tento přístup vám pomůže vytvořit efektivní týmovou chartu a kulturu důvěry, transparentnosti a odpovědnosti, ve které se každý cítí oceněn a motivován k podávání co nejlepších výkonů.
A buďme upřímní, kdo by to v týmu nechtěl?
Důležitost zajištění jasné a laskavé kritiky
Nechceme snad všichni dostávat užitečnou a povzbuzující zpětnou vazbu? Způsob, jakým vyjadřujete chválu a kritiku, může mít významný vliv na dynamiku vztahů a růst jednotlivců.
Jasnost pomáhá příjemci pochopit řešené problémy, zatímco laskavost zajišťuje, že kritika je vyjádřena konstruktivně a s respektem.
Například když dostanete od svého manažera zpětnou vazbu k prezentaci projektu, místo toho, abyste slyšeli:
„Vaše prezentace byla příšerná. Musíte zapracovat na svých řečnických schopnostech.“
což může být demoralizující; váš manažer říká:
„Všiml jsem si některých oblastí, ve kterých by vaše prezentace mohla být lepší, zejména co se týče vašeho projevu. Pojďme společně pracovat na rozvoji vašich řečnických dovedností, abyste se při budoucích prezentacích cítil sebejistěji. “
Uznává potřebu zlepšování a zároveň poskytuje podporu a povzbuzení.
Zde je přehled toho, jak jasná a laskavá kritika kolektivně přispívá k podpůrnému a produktivnímu prostředí a pomáhá vám stát se skvělým šéfem:
- Udržování pozitivních vztahů: Jasná a laskavá kritika buduje důvěru a respekt ve vztazích, projevuje ohleduplnost k pocitům příjemce a zároveň poukazuje na oblasti, které je třeba zlepšit.
- Zlepšení komunikace: Jasná kritika eliminuje nedorozumění a zajišťuje efektivní sdělení poselství, zatímco laskavost podporuje otevřenou komunikaci a snižuje obranu.
- Zvýšení morálky: Laskavá kritika uznává úsilí a silné stránky příjemce, zvyšuje morálku a produktivitu a motivuje váš tým k překonávání výzev a snaze o dokonalost. Poskytování jasných pokynů ohledně toho, co je třeba zlepšit, pomáhá lidem růst a rozvíjet se profesně i osobně.
Praktické kroky k zavedení radikální upřímnosti
Radikální upřímnost pomáhá budovat hlubší vztahy, zlepšuje vaši emoční inteligenci v oblasti poskytování užitečné zpětné vazby a vede k produktivnějším rozhovorům. Zde je několik kroků, jak ji zavést na vašem pracovišti:
Krok 1: Sdílejte osobní příběhy
Začněte tím, že svému týmu vysvětlíte radikální upřímnost vlastními slovy a zdůrazněte, jak důležité je projevovat osobní zájem a zároveň klást přímé otázky.
Použijte příběhy k ilustraci tohoto konceptu a podělte se o své zkušenosti s poskytováním a přijímáním zpětné vazby. Všechny tyto osobní příběhy by měly ukázat zranitelnost a demonstrovat, jak zpětná vazba přispěla k vašemu růstu.
Sdílením vlastních zkušeností jdete příkladem svému týmu a činíte koncept radikální upřímnosti srozumitelnějším a lépe pochopitelným.
Krok 2: Vyžádejte si zpětnou vazbu
Prokažte svou ochotu přijímat zpětnou vazbu tím, že o ni aktivně požádáte členy svého týmu. Povzbuďte je, aby vám poskytovali radikálně upřímnou chválu a konstruktivní kritiku vašeho stylu vedení, komunikace a výkonu.
Využijte šablonu formuláře pro zpětnou vazbu ClickUp, která vašemu týmu poskytuje platformu pro vyjádření názorů na vás. Díky přizpůsobitelným podkategoriím, šesti různým možnostem zobrazení a přizpůsobitelným stavům můžete organizovat a spravovat veškerou zpětnou vazbu na jednom místě.
Nepřehlížejte ticho – může signalizovat potřebu zpětné vazby. Přijměte nepohodlí, protože právě tam dochází k růstu. To, že vás nikdo nekritizuje, ještě neznamená, že jste bezchybní.
Pokud máte potíže se získáváním zpětné vazby, zkuste techniku Orange Box. Umístěte „oranžovou krabici“, skutečnou nebo symbolickou, na viditelné místo v pracovním prostoru vašeho týmu. Členové týmu pak mohou anonymně sdílet svou zpětnou vazbu, návrhy nebo obavy. Jedná se o jednoduchý, ale účinný způsob, jak podpořit otevřenou komunikaci.
Začleňte zpětnou vazbu do každodenních interakcí, místo abyste ji plánovali formálně. A pamatujte, že hledání rady, zejména konstruktivní kritiky, není jednorázová záležitost, ale každodenní závazek. Zpočátku to může být nezvyklé, ale vy i váš tým si na to brzy zvyknete.
Krok 3: Řízení růstu pomocí rozhovorů o kariéře
Ponořte se do smysluplných diskusí s každým členem týmu, abyste odhalili jejich motivace a kariérní aspirace. Použijte šablony komunikačních plánů k provedení série tří kariérních rozhovorů s každým členem týmu a využijte tyto rozhovory k sladění individuálních motivací s potřebami a příležitostmi týmu.
- Zjistěte, co je motivuje, jaké jsou jejich životní cíle a hnací síly v jejich životě (životní příběh).
- Porozumějte jejich ambicím na vrcholu jejich kariéry (sny).
- Společně naplánujte jejich současné kroky směřující k dosažení jejich kariérních cílů (kariérní akční plán).
Sledujte a monitorujte pokrok každého člena týmu směrem k jeho profesním cílům pomocí šablony kariérní dráhy ClickUp. Umožní vám naplánovat a stanovit dosažitelné milníky, které povedou členy týmu k úspěchu. Pomocí tvarů a spojovacích prvků vizualizujte růstovou trajektorii svého týmu a pomocí inteligentního formátování a barevných motivů organizujte a seskupujte informace.
Krok 4: Zlepšete individuální rozhovory
Naplánujte pravidelné, personalizované schůzky 1:1 s přímými podřízenými.
Přizpůsobte schůzky individuálním preferencím, ať už se jedná o jídlo, procházku nebo preferovaný čas. Tím vytvoříte příjemné prostředí, ve kterém se zaměstnanci budou cítit svobodně a budou moci sdílet své myšlenky a obavy.
Považujte tyto rozhovory spíše za příležitosti k budování vztahů než za formální schůzky. Optimalizujte načasování a formát těchto schůzek, aby byly pro obě strany příjemné a produktivní. Při zlepšování svých individuálních rozhovorů se zaměřte na získání důvěry svého týmu a podporu pozitivní kultury.
Začleňte do těchto rozhovorů také témata týkající se kariéry, abyste dosáhli lepších výsledků. Tím, že dáte přednost upřímným vztahům a smysluplným rozhovorům, vytvoříte silnější a podporující týmové prostředí.
Stanovte jasný program pro každé setkání pomocí šablony ClickUp pro individuální schůzky. Tato šablona poskytuje strukturovaný rámec pro smysluplné a produktivní diskuse, které vedou ke zlepšení komunikace, sladění a výkonu týmu.
Šablona obsahuje sekce dokumentující akční položky a následné úkoly, které zajišťují odpovědnost a kontinuitu i po skončení schůzky. To pomáhá sledovat pokrok a zajistit, že diskuse povedou k hmatatelným výsledkům.
Krok 5: Poskytujte praktickou a konstruktivní zpětnou vazbu
Nabízejte členům týmu spontánní rady, poskytujte radikálně upřímnou chválu a konstruktivní kritiku a udržujte interakce stručné, abyste respektovali čas všech a zachovali soustředění.
Vytvořte zpětnou vazbu přizpůsobenou preferencím a komunikačnímu stylu každého jednotlivce, abyste dosáhli maximálního účinku. Upravte svůj přístup na základě získané zpětné vazby a prokažte tak flexibilitu a schopnost reagovat.
Přiřaďte konkrétní komentáře příslušným členům týmu pomocí funkce ClickUp Assign Comments a zajistěte, aby zpětná vazba směřovala k příslušné osobě, čímž vytvoříte jasné akční body.
Členové týmu mohou rychle vyřešit nebo přeřadit komentáře přímo v komentáři, čímž se zabrání zmatkům nebo ztrátě zpětné vazby. Díky správě komentářů na jednom centrálním místě mohou jednotlivci efektivně přistupovat ke zpětné vazbě a reagovat na ni, což podporuje prostředí spolupráce zaměřené na neustálé zlepšování.
Krok 6: Vyhodnoťte zpětnou vazbu
Předcházejte selhání zpětné vazby pravidelným hodnocením pokroku při zavádění radikální upřímnosti. Zamyslete se nad tím, které aspekty radikální upřímnosti fungují efektivně a které je třeba zlepšit.
Vyhledávejte podněty z různých zdrojů, včetně svého týmu, mentorů a kolegů. Získejte různé pohledy na svůj přístup k radikální upřímnosti a její dopad na dynamiku týmu.
Zaměřte se na zvládnutí základních aspektů radikální upřímnosti. Hodnocení zpětné vazby je v radikální upřímnosti nepřetržitým procesem. Vedoucí pracovníci by měli neustále hledat podněty, reflektovat své interakce a provádět úpravy, aby zajistili, že zpětná vazba zůstane účinná a podporuje růst a rozvoj týmu.
Jak radikální upřímnost zlepšuje budování týmu
Podpora budování vztahů prostřednictvím radikální upřímnosti je klíčová pro zlepšení týmové spolupráce.
Zde je přehled různých cvičení, která můžete okamžitě uplatnit v praxi. Pomohou vám vysvětlit radikální upřímnost a podpořit soudržnost celého týmu:
- Sezení „Podělte se o svůj příběh“: Organizujte sezení, během nichž se členové týmu střídají ve sdílení osobních zkušeností a pohledů. To podporuje empatii a porozumění mezi členy týmu a posiluje jejich vztahy.
- Workshopy zaměřené na zpětnou vazbu: Pořádejte workshopy zaměřené na poskytování a přijímání zpětné vazby. Využijte cvičení s hraním rolí a kruhy vzájemné zpětné vazby*, abyste si procvičili konstruktivní poskytování upřímné zpětné vazby. To pomáhá členům týmu cítit se pohodlněji při otevřené komunikaci a buduje důvěru.
- Teambuildingové pobyty: Naplánujte pobyty, kde se členové týmu mohou zapojit do aktivit, jako jsou teambuildingové hry, outdoorové výzvy a skupinové diskuse. Tyto pobyty poskytují příležitosti pro navázání skutečných vztahů a upřímné rozhovory mimo pracoviště.
- Pravidelné kontroly: Zaveďte pravidelné kontroly, během nichž členové týmu sdílejí novinky, diskutují o výzvách a poskytují zpětnou vazbu. Tyto kontroly podporují transparentnost, odpovědnost a neustálé zlepšování v rámci týmu.
- Výzvy v oblasti řešení problémů: Vytvořte příležitosti pro členy týmu, aby spolupracovali na řešení výzev nebo brainstormingu nápadů. To podporuje týmovou práci, kreativitu a inovace a zároveň posiluje vazby mezi členy týmu.
Začleněním těchto cvičení do svých snah o budování týmu můžete podpořit důvěru, otevřenou komunikaci a pocit sounáležitosti mezi členy týmu, což v konečném důsledku povede k silnějšímu a soudržnějšímu týmu.
Porozumění nejlepším podmínkám pro praktikování radikální upřímnosti
Společenské akce mimo práci mohou být skvělou příležitostí k procvičení radikální upřímnosti a utužení vztahů s kolegy. Ne vždy jsou však tou nejlepší volbou.
Když vedení organizuje tyto akce, mohou se lidé cítit pod tlakem, aby se jich účastnili. To může snížit svobodu, kterou chcete v organizaci projevit.
Při plánování proto buďte opatrní. Zeptejte se sami sebe, zda nechtěně netlačíte svůj tým do něčeho, co je pro něj nepříjemné.
Zvažte využití pracovní doby pro cvičení radikální upřímnosti. Většinu času trávíte se svým týmem v práci, takže je to vynikající místo pro vzájemné poznávání.
Neformální prostředí, jako jsou týmové obědy, přestávky na kávu nebo schůzky při procházce, jsou ideální pro upřímné rozhovory. Vytvářejí uvolněnou atmosféru, ve které se všichni cítí pohodlně a mohou se svobodně vyjadřovat.
A nezapomeňte na individuální schůzky, které umožňují hlubší diskuse a osobní zpětnou vazbu.
Jak měřit dopad radikální upřímnosti
Radikální upřímnost v týmu znamená, že každý svobodně sdílí své myšlenky a pocity a zpětná vazba proudí bez váhání. Ale jak poznáte, zda to zlepšuje dynamiku vašeho týmu?
Podle autora knihy Radikální upřímnost Kima Scotta se radikální upřímnost neměří podle toho, co říkáte, ale podle toho, jak to posluchač vnímá. Proto je měření dopadu tak důležité.
Zjistíte, zda vaše komunikační strategie pomáhají, nebo škodí.
Sledováním toho, jak lidé reagují na zpětnou vazbu, jak se sdílejí nápady a jak se řeší konflikty, můžete zjistit, zda radikální upřímnost přináší pozitivní změny. Protože pokud zpětná vazba selže, nakonec to stojí podnikání peníze.
Kombinací těchto metod můžete posoudit účinnost radikální upřímnosti:
- 360stupňová zpětná vazba: Využijte 360stupňová hodnocení zpětné vazby k získání poznatků z různých úhlů pohledu, včetně kolegů, manažerů a přímých podřízených, o účinnosti radikální upřímnosti v rámci organizace. Porovnejte zpětnou vazbu v průběhu času, abyste identifikovali oblasti, které je třeba zlepšit.
- Zapojení zaměstnanců: Sledujte úroveň zapojení zaměstnanců před a po zavedení radikální upřímnosti. Vyšší úroveň zapojení, měřená pomocí průzkumů nebo jiných metrik, může naznačovat, že se zaměstnanci cítí více propojeni a zapojení do své práce a organizace.
- Hodnocení výkonu: Začleňte hodnocení komunikačních dovedností a dynamiky týmu do hodnocení výkonu. Hledejte zlepšení v oblastech, jako je důvěra, spolupráce a řešení konfliktů, které jsou ukazateli dopadu radikální upřímnosti.
- Míra fluktuace: Sledujte míru fluktuace, abyste zjistili, zda po zavedení radikální upřímnosti došlo ke snížení fluktuace. Vyšší míra fluktuace naznačuje, že zaměstnanci jsou spokojenější a odhodlanější zůstat v organizaci, pravděpodobně díky zlepšené komunikaci a vztahům.
- Řešení konfliktů: Sledujte, jak se v týmu řeší konflikty. Došlo ke snížení počtu nevyřešených konfliktů nebo k produktivnějšímu řešení?
Osobní péče a přímé výzvy s ClickUp
Chcete-li radikální upřímnost zavést ve své organizaci, musíte znát její základní principy – osobní zájem a přímé výzvy. Klade důraz na budování upřímných vztahů, aniž by se vyhýbala obtížným rozhovorům, které jsou nezbytné pro růst.
Pamatujte, jak řekla Brené Brownová v knize Dare to lead a jak potvrzují nesčetné citáty o týmové práci, skutečná spolupráce a upřímnost jsou základními kameny úspěchu v jakémkoli úsilí.
Všestranná platforma ClickUp poskytuje nástroje, které usnadňují otevřený dialog, sledují pokrok a zajišťují odpovědnost, což v konečném důsledku umožňuje týmům plně využít jejich potenciál.
Tak na co čekáte? Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a udělejte první krok k vytvoření kultury radikální upřímnosti na vašem pracovišti.