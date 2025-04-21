Shrnutí knihy Make Your Bed: Recenze a klíčové body

Než si knihu přečtete, nemusí se vám ustlání postele jevit jako naplňující úkol, který po dokončení vyvolává pocit úspěchu. V nejlepším případě se jedná o všední povinnost.
Admirál William Mc Raven však ve své knize Make Your Bed: Little Things That Can Change Your Life…And Maybe the World tvrdí něco jiného. Prezentuje to jako hlubokou metaforu pro zvládání nejtěžších okamžiků života. Hovoří o tom, jak malé, promyšlené činy mohou být oknem do života plného disciplíny, odolnosti a naplnění.
Kniha Make Your Bed vezme čtenáře na cestu sebezdokonalování a pomůže jim odhalit tajemství překonávání nepřízní osudu.
V tomto shrnutí knihy Make Your Bed vybíráme nejdůležitější poznatky z pokladnice životních lekcí z nejnáročnějších vojenských výcvikových programů na světě – výcviku SEAL.
Ale než se do toho pustíte, pokud máte zájem přečíst si další shrnutí knih, podívejte se na naši kurátorskou sbírku 25 shrnutí knih o produktivitě, které musíte přečíst (včetně „Make Your Bed“), na jednom místě. Můžete je uložit, upravit, přidat do záložek a dokonce exportovat pro pozdější použití.
⏰ 60sekundové shrnutí
V knize Make Your Bed: Little Things That Can Change Your Life…And Maybe the World (Ustelte si postel: Malé věci, které mohou změnit váš život... a možná i svět) admirál William McRaven shrnuje životní poučení ze svého výcviku u Navy SEAL a zdůrazňuje, jak malé, disciplinované činy vedou k úspěchu a odolnosti.
Hlavní body:
- Začněte den splněným úkolem: Uložení postele nastaví pozitivní tón pro celý den a pěstuje disciplínu.
- Týmová práce je nezbytná: Úspěchu se málokdy dosáhne samostatně – klíčem je spolupráce a vzájemná podpora.
- Odolnost v nepříznivých situacích: Překonejte výzvy s odhodláním a silným smyslem pro účel.
- Nebojte se neúspěchu: Přijímejte překážky jako příležitosti k růstu a pokračujte vpřed.
- Čelte výzvám přímo: Přistupujte k překážkám proaktivně a vnímejte je jako příležitosti k učení a úspěchu.
Aplikujte lekce z knihy Make Your Bed pomocí ClickUp : ClickUp vám pomůže vytvořit návyky, spravovat úkoly a efektivně spolupracovat, abyste mohli začít den správně, čelit výzvám a měřit odolnost svého týmu.
📌 Inspirovalo vás to? Využijte tyto poznatky ještě dnes s ClickUp! 🚀
Make Your Bed: Kniha v kostce
Kniha Make Your Bed vychází z hlubokého proslovu admirála Williama H. McRavena. Při projevu před absolventy Texaské univerzity v Austinu se tento veterán námořnictva podělil o své postřehy z výcviku SEAL a o tom, jak tento výcvik přispívá k formování charakteru. Jedná se o inspirativní průvodce, který zdůrazňuje hodnoty úspěchu, odolnosti a vytrvalosti při překonávání životních výzev.
Než se ponoříte do hloubky shrnutí knihy Make Your Bed, zde je její stručný přehled:
- Autor: admirál William H. McRaven
- Počet stran: 144 stran
- Hodnocení Goodreads: 4,0/5,0
- Rok vydání: 4. dubna 2017 (první vydání)
- Vydavatel: Grand Central Publishing
- Odhadovaná doba čtení: 2,5 hodiny
- Délka poslechu: 2 hodiny
Základní poučení z knihy Make Your Bed od Williama H. McRavena
V knize Make Your Bed čerpá admirál William McRaven inspiraci ze svých zkušeností z výcviku Navy SEAL a sdílí cenné životní lekce.
Zde je 10 lekcí z knihy, které změní vaše osobní a profesní cíle:
1. Začněte den tím, že si ustelete postel
McRaven začíná tím, jak jeho instruktoři, kteří byli veterány z bojových operací SEAL, každé ráno jako první kontrolovali postele. Dobře ustlaná postel měla rovné rohy, napnuté povlečení, polštář umístěný přesně pod čelem postele a další deku úhledně složenou na nohách postele.
Pro ty, kteří byli ochotni podstoupit náročnou šestiměsíční základní výcvik, aby se stali členy Navy SEALs, nebyl tento každodenní zvyk žádnou výzvou. Měl však trvalý dopad na jejich psychiku.
Ustlání postele nastaví pozitivní tón pro celý den. Je to známka disciplíny a přináší pocit hrdosti – hned na začátku dne jste dokončili jeden úkol! Pocit úspěchu hned ráno vás motivuje k překonávání dalších úkolů až do konce dne.
I ve špatných dnech, kdy nepociťujete vlnu produktivity, se můžete vždy vrátit k ustlané posteli a utěšit se myšlenkou, že zítra bude lépe.
Zdůrazňuje, jak někdy může být jednoduchý úkon, jako je správné ustlání postele, základem excelence a pozitivního přístupu. Přesné a důsledné plnění malých úkolů pěstuje návyky, které ovlivňují širší aspekty našeho života.
2. Najděte si někoho, kdo vám pomůže pádlovat
McRaven se poté zaměřuje na důležitost týmové práce.
Autor popisuje, jak byli studenti Navy SEAL rozděleni do sedmičlenných posádek, aby pádlovali na malém gumovém člunu několik kilometrů podél západního pobřeží. Šest studentů, tři na každé straně, bylo zodpovědných za pádlování, zatímco jeden z nich převzal roli kormidelníka.
Plavba po pobřeží Tichého oceánu nebyla snadným úkolem, na rozdíl od ustlání postele, protože zimní vlny dosahovaly výšky 2,5 až 3 metry. Všichni museli spolupracovat. Ti, kteří pádlovali, museli vynaložit stejné úsilí, aby udrželi loď v rovnováze a v pohybu. Stejně tak kormidelník (osoba odpovědná za loď) musel synchronizovat každý záběr pádla a odborně navigovat po moři.
Myšlenka, že musíte najít někoho, kdo vám pomůže pádlovat, je důkazem univerzální lidské zkušenosti – úspěch je málokdy výsledkem osamělého úsilí. Ti, kteří chtějí změnit svět, se musí spolehnout na silné vztahy a podpůrnou síť, aby byla jejich cesta snazší.
Práce v týmu vyžaduje důvěru, komunikaci a vzájemnou závislost, aby bylo možné zvládnout osobní a profesní složitosti. Vyhledání pomoci v těchto momentech zvýší pravděpodobnost úspěchu a zmírní zátěž během této cesty.
Takže si udělejte co nejvíce přátel a pomáhejte jim, stejně jako oni pomáhají vám. Koneckonců, pravá síla spočívá v jednotě.
3. Posuzujte člověka podle velikosti jeho srdce
V návaznosti na výše uvedenou anekdotu admirál William McRaven vypráví, jak se počet 150 studentů během několika týdnů výcviku Navy SEAL snížil na pouhých 42. Zůstalo jen sedm posádek lodí a všichni chtěli patřit k posádce s vysokými, svalnatými muži.
Nejvýjimečnějšími umělci však byla skupina „misfits“ (nezapadajících) – nazývaná munchkin crew.
Mezi členy týmu Munchkin byli americký indián, afroameričan, polský Američan, řecký Američan, italský Američan a dva děti ze středozápadu, všichni měřili maximálně 165 cm. Přesto však předčili všechny ostatní týmy v pádlování, plavání a běhu.
Tento výcvik Navy SEAL byl pokornou zkušeností pro velké chlapy, kteří si dělali legraci z malých ploutví, které si munchkins nasadili, jen aby později jedli jejich prach. McRaven si díky tomu uvědomil, že žádný vnější vzhled, sociální parametry nebo povrchní měřítka nemohou hodnotit něčí odhodlání, vytrvalost a vůli.
Úspěch závisí na odvážných činech a skřítci dokázali, že záleží pouze na velikosti jejich srdcí, která dramaticky zastíní velikost jejich ploutví.
4. Přestaňte být cukrovinkou a jděte dál
Další částí výcviku Navy SEAL byla týdenní kontrola uniformy prováděná instruktory. Hodnocení bylo pečlivé a přísné, s velmi vysokými standardy.
Studenti museli mít dokonale naškrobenou čepici, bezvadně vyžehlenou uniformu a lesklou, bez poskvrny opaskovou sponu, aby prošli touto kontrolou. Studenti se snažili ze všech sil, ale instruktoři i přes jejich tvrdou práci vždy našli něco, co nebylo v pořádku.
Připravte se na trest.
Studenti pak museli čelit příbojové zóně, a to v plném oblečení. Jakmile byli mokří od hlavy až k patě, museli se válet na pláži, dokud nebyli pokrytí pískem. Tomuto úkolu říkali „cukrové sušenky“. Cukrové sušenky musely zůstat v tomto stavu po celý den: studené, mokré a pokryté pískem.
Samozřejmě to bylo demotivující pro několik studentů, kteří se stali cukrovými sušenkami, ať se snažili sebevíc. Nechápali, že systém byl vytvořen tak, aby se všichni stali cukrovými sušenkami. Poučením bylo, že neúspěch je součástí života a musíte se naučit, jak se s ním vyrovnat. Cílem je překonat sebelítost a jít dál.
5. Nebojte se cirkusů
V návaznosti na téma přijímání neúspěchu jako možného výsledku úsilí se McRaven zabývá cirkusovým seznamem.
Výcvik Navy SEAL je fyzicky i psychicky náročný. Studenti se musí účastnit aktivit, jako jsou dlouhé běhy, překážkové dráhy, dlouhé plavání, hodiny kalisteniky a další.
Každá činnost měla stanovené standardy, které bylo třeba splnit v předepsaném časovém harmonogramu. Nesplnění těchto standardů mělo za následek zařazení na cirkusový seznam. Seznam byl zveřejněn na konci dne a ti, kteří se na něj dostali, museli absolvovat dvě hodiny navíc kalisteniky.
Skončit v cirkusu znamenalo dvě věci:
- Váš výkon dnes nebyl dostačující.
- Následující den budete unavenější, což by mohlo snížit váš výkon – natolik, že se dostanete na seznam cirkusu pro další den.
Nikdo nechtěl být na cirkusovém seznamu, ale několik jmen se tam opakovaně objevovalo. Dvě hodiny navíc věnované kalistenice je ještě více posílily. Bolest v nich vybudovala sílu a odolnost.
McRaven věří, že život je plný cirkusů a že neúspěch bude bolestivý. Neúspěchy nás však učí odolnosti a vytrvalosti, díky čemuž jsme silnější a o krok blíže k úspěchu.
6. Sklouzněte po překážce hlavou napřed
Studenti museli během výcviku Navy SEAL absolvovat překážkovou dráhu alespoň dvakrát týdně.
Překážková dráha obsahovala 25 překážek, jako například 3metrovou zeď, 9metrovou nákladní síť, plazení pod ostnatým drátem a další. Nejvíce zastrašující však byla překážka Slide for Life.
Na jednom konci byla třípatrová věž vysoká 30 stop a na druhém konci jednopatrová věž, mezi nimiž bylo 200 stop dlouhé lano. Účastníci výcviku museli vylézt na větší věž, uchopit lano a dostat se na druhý konec. Zavěsili se pod lano a centimetr po centimetru se přesunovali, táhnouce svou váhu rukou za rukou.
Až jednoho dne jeden odvážný účastník výcviku vylezl na vrchol lana a vrhl se po hlavě dolů. Tento zdánlivě pošetilý a riskantní přístup mu pomohl překonat rekord v překonávání překážek!
Pomineme-li mechaniku nebo logistiku tohoto přístupu, je zřejmé, že přímé a asertivní řešení výzev je účinnější při plánování cesty k úspěchu.
Místo toho, abychom se nechali zastrašit strachem a nejistotou, musíme vnímat výzvy jako příležitosti k růstu a učení. Přímá konfrontace s těmito výzvami rozvíjí odolnost a vytrvalost a připravuje nás na cokoli, co nám život přinese.
7. Nevzdávejte se před žraloky
Během fáze pozemního boje v rámci základního výcviku SEAL jsou studenti převezeni na ostrov San Clemente, který leží nedaleko pobřeží San Diega. Tyto vody jsou líhní velkých bílých žraloků.
Aby studenti úspěšně absolvovali výcvik SEAL, musí absolvovat dlouhé plavání, někdy dokonce v naprosté tmě. Před odjezdem na tuto cestu instruktoři studenty seznámí s různými druhy žraloků, kteří obývají tyto vody.
Nejprve studentům ujistí, že žralok ještě nikdy nikoho nesnědl. Poté jim sdělí některé dovednosti potřebné k přežití, například jak se bránit, pokud žralok začne kroužit kolem vás.
Instruktoři říkají studentům, aby se vyhýbali plavání pryč nebo projevům strachu, protože žraloci dokážou strach vycítit. A konečně, pokud by žralok zaútočil, studenti se učí, že mají žraloka udeřit pěstí do čenichu ze všech sil. To způsobí, že se otočí a odplave pryč.
Díky těmto znalostem studenti proplouvají vodami plnými žraloků a plní své úkoly.
Prostřednictvím této knihy McRaven učí lekce odvahy a vytrvalosti. Ve svém životě narazíte na několik žraloků – to je nevyhnutelné. Cílem je zůstat klidný při čelení těmto obrovským výzvám.
8. Buďte nejlepší i v nejtěžších chvílích
V další části knihy „Make Your Bed“ McRaven popisuje, jak námořní speciální jednotky Navy SEAL provádějí podvodní útoky. Dva potápěči SEAL jsou vysazeni před nepřátelským přístavem. Tito potápěči mají k dispozici pouze kompas a měřič DEF, které je vedou k cíli, zatímco plavou dvě míle pod vodou.
Během velké části tohoto plavání jim cestu osvětluje měsíční svit, okolní světlo a pouliční lampy. Navíc se cítí pohodlně, protože vědí, že plavou na otevřeném moři.
Jak se však blíží k cílovému plavidlu, loď jim blokuje světlo. Jelikož cílem cvičení je najít kýl lodi, potápěči se musí dostat do nejhlubších částí.
Cesta do nejtemnější části lodi, kde není žádné světlo a kde vládne hluk lodních strojů, je jedním z nejvíce stresujících momentů celé mise. Tento efekt může být psychicky tak znepokojující, že ohrožuje celou misi.
Ale v těchto nejtemnějších chvílích musí členové Navy SEALs pamatovat na to, aby zůstali soustředění a klidní. Vystoupení z takových temných chvil jim pomáhá vzpomenout si na svou fyzickou zdatnost, taktické schopnosti a vnitřní sílu a vyjít z nich jako vítězové.
Tato dojemná lekce zdůrazňuje, jak temné chvíle odhalují naši pravou povahu. Snažte se být nejlepší i v těžkých časech a vypěstujete si vytrvalost, která vám pomůže prosperovat i v nepříznivých situacích.
9. Začněte zpívat, když jste po krk v blátě
Devátý týden výcviku SEAL je známý jako „pekelný týden“. Tato sedmidenní zkouška vytrvalosti zahrnuje nulový spánek a odpočinek a neustálé fyzické a psychické týrání.
Ve středu pekelného týdne jsou studenti odvezeni do bažinaté oblasti zvané mudflats. Musí zde vydržet 15 hodin v bahně, kde bojují s vichřicí, mrazivým chladem a tlakem instruktorů, aby ukončili výcvik SEAL.
McRavenův pekelný týden přinutil jeho třídu kopat hluboko do studeného bláta a sedět v těchto dírách, když začalo zapadat slunce – jako trest za přestupek. Bláto obklopilo všechny studenty, pouze jejich hlavy vyčnívaly nad zemí.
Instruktoři řekli třídě, že všechny pustí z bláta, pokud pět mužů odejde. Ještě jim zbývalo asi osm hodin tréninku a museli vydržet noční chlad. Přirozeně několik účastníků vypadalo, že se chystají odejít.
Až najednou se ozval hlasitý zpěv. Píseň byla falešná, ale nadšená, a ostatní se k ní přidali. Tato jednoduchá vzpoura nějakým způsobem přehlušila všechny nepříjemnosti a dala lidem naději, že bahnité pobřeží přečkají.
McRaven nám připomíná, že jednoho dne se ocitneme po krk v bahně. Úspěch však závisí na tom, zda dáme lidem naději. Ti, kteří se odváží, vzbuzují naději a mají sílu změnit svět.
10. Nikdy, nikdy nezvonte na zvonek
Poslední lekcí v knize Make Your Bed je nikdy nezvonit na zvonek.
V tréninkovém areálu SEALs visí uprostřed komplexu mosazný zvon. Zvon je viditelný pro všechny studenty – je to jejich klíč k ukončení výcviku a návratu do života, kde již nemusí dodržovat pravidla pro stlaní postele, stát se cukrovou sušenkou, plavat se žraloky nebo sedět po krk v blátě. Zazvonění na zvon vás dostane ven.
Navzdory lákavosti normálního života, ve kterém každý den již není zkouškou vytrvalosti, McRaven radí, abyste nezvonili na zvonek. Zvonění na zvonek je totiž metaforou pro kapitulace, podrobení se výzvám a vzdání se svého cíle. Odmítnutím zvonění na zvonek si lidé mohou stanovit neotřesitelné cíle, čerpat ze silného odhodlání a vytrvat v těžkostech, dokud nedosáhnou úspěchu.
💡📚 Líbilo se vám čtení? Pak se vám bude líbit i naše kurátorská sbírka 25 shrnutí knih o produktivitě, které musíte přečíst. Můžete je ukládat, upravovat, přidávat do záložek a dokonce i exportovat.
Oblíbené citáty z knihy Make Your Bed: Little Things That Can Change Your Life…And Maybe the World
Zde je několik populárních citátů z knihy Make Your Bed:
Vím, že vše, čeho jsem v životě dosáhl, bylo výsledkem pomoci ostatních, kteří mi na této cestě pomáhali.
Vím, že vše, čeho jsem v životě dosáhl, bylo výsledkem pomoci ostatních, kteří mi na této cestě pomáhali.
Obyčejní lidé i velcí muži a ženy se vyznačují tím, jak se vyrovnávají s nespravedlností života: Helen Kellerová, Nelson Mandela, Stephen Hawking, Malala Yousafzaiová a Moki Martin. Někdy, bez ohledu na to, jak moc se snažíte, bez ohledu na to, jak jste dobří, skončíte jako cukrová sušenka. Nestěžujte si. Neobviňujte z toho své neštěstí. Stůjte vzpřímeně, dívejte se do budoucnosti a jděte dál!
Obyčejní lidé i velcí muži a ženy se vyznačují tím, jak se vyrovnávají s nespravedlností života: Helen Kellerová, Nelson Mandela, Stephen Hawking, Malala Yousafzaiová a Moki Martin. Někdy, bez ohledu na to, jak moc se snažíte, bez ohledu na to, jak jste dobří, skončíte jako cukrová sušenka. Nestěžujte si. Neobviňujte z toho své neštěstí. Stůjte vzpřímeně, dívejte se do budoucnosti a jděte dál!
Obyčejní lidé i velcí muži a ženy se vyznačují tím, jak se vyrovnávají s nespravedlností života: Helen Kellerová, Nelson Mandela, Stephen Hawking, Malala Yousafzaiová a Moki Martin. Někdy, ať se snažíte sebevíc, ať jste sebevíc dobří, skončíte jako cukrová sušenka. Nestěžujte si. Neobviňujte z toho své neštěstí. Stůjte zpříma, dívejte se do budoucnosti a jděte dál!
Obyčejní lidé i velcí muži a ženy se vyznačují tím, jak se vyrovnávají s nespravedlností života: Helen Kellerová, Nelson Mandela, Stephen Hawking, Malala Yousafzaiová a Moki Martin. Někdy, bez ohledu na to, jak moc se snažíte, bez ohledu na to, jak jste dobří, skončíte jako cukrová sušenka. Nestěžujte si. Neobviňujte z toho své neštěstí. Stůjte vzpřímeně, dívejte se do budoucnosti a jděte dál!
Naděje je nejmocnější silou ve vesmíru.
Naděje je nejmocnější silou ve vesmíru.
Správné ustlání postele nebylo důvodem k pochvale. Bylo to ode mě očekáváno. Byla to moje první denní povinnost a bylo důležité ji splnit správně. Prokazovalo to mou disciplínu. Ukazovalo to mou pozornost k detailům a na konci dne mi to připomínalo, že jsem něco udělal dobře, něco, na co mohu být hrdý, bez ohledu na to, jak malý úkol to byl.
Správné ustlání postele nebylo důvodem k pochvale. Bylo to ode mě očekáváno. Byla to moje první denní povinnost a bylo důležité ji vykonat správně. Prokazovalo to mou disciplínu. Ukazovalo to mou pozornost k detailům a na konci dne mi to připomínalo, že jsem něco udělal dobře, něco, na co mohu být hrdý, bez ohledu na to, jak malý úkol to byl.
Vzdát se nikdy nic neulehčí.
Vzdát se nikdy nic neulehčí.
Jak aplikovat poznatky z knihy „Make Your Bed“ pomocí ClickUp
Začněte den splněným úkolem
Den projektového manažera začíná stanovením programu, organizací činností, vedením týmových schůzek, vyhodnocením všech restů a vyřízením e-mailů a zpráv. Jedná se o rutinní úkoly, které jsou však přesto velmi důležité – něco tak symbolického jako ustlání postele!
Pomocí aplikace ClickUp si stanovte denní cíle, centralizujte komunikaci, spravujte požadavky na změny a koordinujte úkoly a činnosti. Sebekázeň spočívající v metodickém dodržování rutiny vám pomůže začít den s dokončeným úkolem!
Plnění těchto každodenních povinností vám pomůže začít den pozitivně a postupně odškrtávat položky ze seznamu.
Malé, promyšlené činy pěstují disciplínu
K organizaci svých úkolů využijte nástroj Task Management od ClickUp. Stanovte termíny, přiřaďte priority, identifikujte závislosti, vytvářejte opakující se úkoly, informujte zúčastněné strany a mnoho dalšího.
ClickUp vám umožňuje sledovat a dokončovat úkoly, plnit své závazky a pěstovat smysl pro disciplínu ve své práci. Váš tým také ocení pořádek a strukturu, které ClickUp nabízí.
Budou také více zapojeni do práce, protože si uvědomí dopad každé činnosti na dosažení cíle, jak se týmy přibližují k většímu cíli.
📮ClickUp Insight: 92 % znalostních pracovníků riskuje ztrátu důležitých rozhodnutí roztroušených v chatu, e-mailech a tabulkách. Bez jednotného systému pro zaznamenávání a sledování rozhodnutí se důležité obchodní informace ztrácejí v digitálním šumu. S funkcemi správy úkolů ClickUp se o to už nikdy nebudete muset starat. Vytvářejte úkoly z chatu, komentářů k úkolům, dokumentů a e-mailů jediným kliknutím!
Najděte si někoho, kdo vám pomůže pádlovat
ClickUp je zaměřen na týmovou práci a spolupráci. Jedná se o velmi univerzální platformu, která umožňuje firmám zřídit sdílené pracovní prostory, aby týmy mohly společně organizovat úkoly, dokumenty a komunikaci na jednom centrálním místě. Takové uspořádání prolomí bariéry a umožní všem táhnout za jeden provaz.
ClickUp podporuje různé komunikační kanály, jako je chat, komentáře a poznámky, prostřednictvím kterých mohou členové týmu diskutovat o specifikách projektu, sdílet aktualizace a spolupracovat.
Týmy se mohou sejít a vymýšlet nápady pomocí ClickUp Whiteboard nebo se věnovat tvorbě, úpravám a spolupráci na dokumentech pomocí ClickUp Docs.
Celkově vzato, ClickUp je výkonný nástroj pro spolupráci, který vám pomůže zvládnout i ty nejnáročnější úkoly!
Začněte zpívat, když jste po krk v blátě
Pokud jde o spolupráci, ClickUp ji umožňuje prostřednictvím záměrné, smysluplné a hodnotné komunikace.
Komunikace je písní, která udržuje morálku na vysoké úrovni, když se věci stanou náročnými. Poskytuje jistotu, když se projekty zvrtnou a situace vypadá beznadějně.
ClickUp spojuje týmy prostřednictvím různých komunikačních kanálů, aby jim pomohl vzájemně komunikovat. Funkce Chat View umožňuje týmům komunikovat mezi sebou v reálném čase, zatímco ClickUp Email Management se stará o asynchronní komunikaci.
Ať už jde o sdílení novinek nebo oznámení přechodu na plán B, ClickUp zajišťuje, že všechny týmy táhnou za jeden provaz, zatímco čelí nepříznivým okolnostem.
Sklouzněte přes překážku hlavou napřed
V knize Make Your Bed McRaven vybízí čtenáře, aby k výzvám přistupovali proaktivně. ClickUp podporuje tento přístup prostřednictvím efektivního stanovování cílů.
ClickUp Goals umožňuje uživatelům čelit výzvám tím, že je rozdělí na menší, zvládnutelné úkoly.
Výsledná struktura rozdělení práce s konkrétními a měřitelnými cíli umožňuje týmům bez obav čelit složitým problémům nebo projektům s krátkými termíny. Týmy si mohou stanovit denní, týdenní a měsíční cíle a automaticky sledovat jejich plnění v reálném čase.
Efektivní řízení cílů také přispívá k flexibilitě projektu, protože můžete okamžitě reagovat na požadavky na změny a provést plán řízení změn revizí cílů.
Důležité je pouze to, jak velké máte srdce
Říká se, že úspěch je schopnost přecházet od neúspěchu k neúspěchu, aniž byste ztratili odvahu.
ClickUp umožňuje týmům odvážně kráčet vpřed a zároveň zajišťuje, že jejich víra zůstane neotřesitelná. Pomocí ClickUp Dashboards můžete měřit a sledovat různé metriky a klíčové ukazatele výkonnosti (KPI).
I když se váš projekt rozjíždí pomalu, ClickUp vám umožní přehodnotit všechny vaše kroky a činnosti. Díky tomu můžete pokračovat v neustálém zlepšování a zbavit se strachu z neúspěchu. Uznání neúspěchů a jejich vnímání jako příležitosti k učení vám pomůže posunout se vpřed.
Vynikněte v úklidu postele— a mnohem víc—s ClickUp
Make Your Bed je vynikající příběh o disciplíně, vytrvalosti a statečnosti. Nečtěte jen knihu, ale aplikujte jejích deset lekcí ve svém osobním i profesním životě a budete stejně dobří jako členové Navy SEAL, ať už se rozhodnete dělat cokoli.
Trénujte své vojenské jednotky pomocí nástrojů jako ClickUp, dokud se přestanou bát neúspěchu a dokážou si perfektně ustlat svou metaforickou postel. Zaregistrujte se zdarma a dozvíte se více!