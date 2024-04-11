Jak profesionálně řešit konflikty v týmu v práci

Většina vedoucích pracovníků považuje konflikty za něco špatného – vyhýbají se jim a cítí se v nich nepříjemně. Když se dozví o konfliktu ve svém týmu, mohou ho ignorovat nebo říct: „Vyřešte si to mimo práci. “
Je důležité si uvědomit, že konflikty jsou součástí našeho osobního i profesního života. S rostoucí diverzitou pracovní síly, která zahrnuje více generací, pohlaví, ras a kultur, je nevyhnutelné čelit konfliktům v týmu.
Ale co přesně je to konflikt v týmu?
Konflikt je definován jako střet myšlenek, názorů nebo osobností v rámci skupiny jednotlivců, kteří spolu pracují. Může se projevovat různými formami, například spory o termíny úkolů, neshody ohledně pracovních procesů nebo třenice kvůli osobním etickým zásadám.
Podle zprávy Conflict at Work tráví manažeři více než 4 hodiny týdně řízením a řešením konfliktů na pracovišti. To znamená ztrátu produktivity celé pracovní síly.
Ať už jste manažer v první linii nebo člen vrcholového vedení, pochopení toho, jak efektivně řešit konflikty, je zásadní pro úspěch personálu i organizace.
Tento blogový příspěvek vás provede konflikty na pracovišti a odhalí různé komunikační strategie a dovednosti pro řešení konfliktů, které jsou nezbytné pro jejich úspěšné vyřešení.
Různé typy konfliktů v týmu
Nepříznivé účinky konfliktů v týmu vedou k narušení práce, neúspěchům projektů, snížené produktivitě a nízké morálce týmu, proto se nedoporučuje konflikty ignorovat. Mezi běžné typy konfliktů v práci patří:
1. Rozporuplné pracovní návyky
Každý zaměstnanec má jiný pracovní styl. Zatímco většina dává přednost spolupráci s kolegy a práci v týmu, někteří možná raději pracují sami.
Někteří zaměstnanci jsou přesní a dokončují své úkoly včas, zatímco jiní čekají až do poslední chvíle, než se do práce pustí. Takové rozdíly mohou způsobit napětí v dynamice týmu, zejména pokud je třeba dosáhnout společného cíle v časově omezeném termínu.
2. Osobnostní neshody
Přemýšleli jste někdy nad tím, proč vám práce s některými lidmi nejde, ať se snažíte sebevíc? Nemáte je rádi a často se od nich fyzicky distancujete. Osobnost je kombinací vlastností nebo charakteristik, které tvoří jedinečný charakter jednotlivce.
Střety z tohoto důvodu jsou na pracovišti velmi časté a dochází k nim, když mají dva nebo více zaměstnanců neslučitelné postoje, socioekonomické zázemí nebo životní názory.
3. Špatná komunikace
Komunikační problémy nastávají, když existuje nesoulad mezi tím, co je slyšeno nebo řečeno, ať už mezi členy týmu, zaměstnancem nebo manažerem. Můžete například stanovit termín pro odevzdání měsíčních zpráv vaším týmem na pátek, abyste je mohli zkontrolovat a odeslat dál.
Někteří zaměstnanci však mohou mít pocit, že mají čas až do pozdních nočních hodin, aby stihli termín, což vede ke zpoždění práce. Tato neshoda v termínech vyplývá ze špatné komunikace.
Někdy může ke konfliktům mezi zaměstnanci a manažery docházet kvůli skutečné vzájemné antipatii. To může vést k tomu, že daná osoba nebude dodržovat pokyny nebo nebude dávat jasné příkazy, což povede ke špatné komunikaci.
4. Rozdíly ve vedení
Každý má svůj způsob vedení týmů. Někteří vedoucí jsou autoritativní, zatímco jiní podporují otevřenou komunikaci a jsou velmi inkluzivní. Ne všechny styly vedení vyhovují všem členům týmu.
Například ve výrobních podnicích s vysokými finančními a provozními riziky může vedoucí pracovník, který bere dodržování termínů na lehkou váhu, vyvolat chaos mezi zaměstnanci a ovlivnit pracovní výkonnost.
Na druhou stranu, direktivní vedoucí marketingové agentury, kde je otevřená komunikace nanejvýš důležitá, může vytvořit omezující pracovní prostředí. To může odradit od zpětné vazby, týmové spolupráce a tvůrčí svobody, což sníží morálku a kvalitu práce.
5. Šikana a obtěžování
I přes rostoucí povědomí o tomto problému stále existuje diskriminace na pracovišti na základě věku, rasy, náboženského nebo politického přesvědčení, zdravotního postižení a fyzických charakteristik.
Týmoví kolegové nebo manažeři, kteří z těchto důvodů obtěžují nebo šikanují své kolegy nebo podřízené, způsobují konflikty a špatnou atmosféru.
Osvědčené postupy pro řešení konfliktů v týmu
Když na pracovišti panuje neshoda, ovlivňuje to všechny. Zároveň staré přísloví „železo brousí železo“ představuje pozitivní stránku této situace.
Pokud se s konflikty na pracovišti zachází konstruktivně, vedou ke zdravému kamarádství, zlepšení procesů a inovacím. Využijte následujících pět strategií řešení konfliktů pro lepší a rychlejší řešení problémů v práci.
1. Uvědomte si konflikt a informujte o něm svůj tým
Znáte dva kolegy, kteří se už několik týdnů hádají o konkrétním úkolu? Tento problém by se mohl vyřešit sám. Ale pokud se tak nestane a vy vidíte, jak to ovlivňuje průběh projektu a ostatní členy týmu, je čas zasáhnout.
Dejte všem najevo, že si uvědomujete existenci neshody nebo napětí a že se jedná o problém, který je třeba řešit společně, nikoli o bitvu, kterou je třeba vyhrát.
2. Identifikujte základní problém a procvičujte aktivní naslouchání
Zjistěte, co je příčinou neshod mezi vašimi zaměstnanci. Jde o neslučitelné pracovní styly? Hádají se kvůli novému klientovi? Jedná se o případ obtěžování nebo diskriminace na pracovišti?
Vyslechněte obě strany, abyste získali první představu o tom, co je jádrem problému. Poté se setkejte s oběma zaměstnanci samostatně a zeptejte se jich, co je trápí, zda mají nějaké důkazy o tom, proč si myslí, že vina leží na druhé straně, a jaké by mohlo být nejlepší řešení pro další postup.
Musíte také pamatovat na to, že oba zaměstnanci mohou mít odlišné vnímání konfliktu. Proto k konfliktu přistupujeme objektivně a neděláme žádné předčasné závěry, zejména pokud kolují různé zvěsti.
3. Proveďte vyšetřování a hledejte řešení, která budou výhodná pro všechny strany
Až si vyslechnete obě strany a pořídíte si poznámky o konfliktu, prošetřete situaci sami. Vyvarujte se předčasných soudů na základě úvodního rozhovoru a nechte své předsudky stranou.
Pro objektivní řešení si prostudujte firemní zásady uvedené v příručce pro zaměstnance. Dodržujte společná základní pravidla, která by měl každý zaměstnanec vždy dodržovat, abyste mohli řešit problém bez jakékoli subjektivity.
Pokud například příručka doporučuje zahájit přímou komunikaci mezi zaměstnanci, kteří se hádají, naplánujte krátké mediační setkání.
Stanovte jasný program řešení konfliktu v plánování a povzbuďte oba zaměstnance, aby vyjádřili své obavy a naslouchali si navzájem.
Pokud se hádají kvůli rozvrhu směn, které se překrývají s kritickými termíny projektu, může jim mediace pomoci najít kompromis, například střídání priorit pro úpravu časových harmonogramů.
Upozorňujeme, že k řešení konfliktů nemusíte vždy potřebovat příručku a své dovednosti v oblasti řešení konfliktů můžete uplatnit přirozeně.
4. Zaznamenejte incident a pravidelně jej sledujte
I když se oba zaměstnanci dohodli na řešení, je třeba ještě podniknout několik kroků, než bude vaše práce hotová. Během jednoho nebo dvou týdnů se s nimi spojte a zeptejte se, jak se situace vyvinula. Tím dáte najevo, že se o záležitost zajímáte až do konce.
Všem také dáte najevo, že neshody v týmu nebudou eskalovat ani zametány pod koberec. To jim umožní přijmout určitá preventivní opatření a vybudovat přátelštější pracovní vztahy se svými kolegy.
Ještě důležitější je zdokumentovat daný konflikt. Zvažte zaznamenání faktických informací, jako jsou:
- Strany zapojené do konfliktu
- Datum, čas a místo konfliktu
- Popis konfliktu (pouze fakta)
- Svědci a jejich výpovědi
- Jakákoli relevantní komunikace vedoucí ke konfliktu
- Kroky podniknuté každou stranou během konfliktu
- Okamžité důsledky konfliktu
- Jakékoli pokusy o řešení v daném okamžiku
- Dopad konfliktu na provoz pracoviště nebo morálku
- Kroky podniknuté vedením po incidentu
To je nezbytné pro zajištění faktického základu pro řešení, spravedlivé zacházení s oběma zaměstnanci a ochranu před právní odpovědností. Pomáhá to také identifikovat vzorce, zlepšit politiky na pracovišti a podpořit rozhodování o disciplinárních opatřeních, aby se předešlo budoucím konfliktům.
5. Stanovte očekávání a buďte transparentní díky proaktivní komunikaci
Budování kultury angažovaných zaměstnanců, kteří se navzájem respektují a dobře spolupracují, je pro vedoucího pracovníka prioritou. Vytvářejte atmosféru empatie, ve které se každý cítí pochopen a oceněn, i když dojde k neshodám.
K tomu musíte řídit očekávání, pokud jde o to, co očekáváte od ostatních a co oni očekávají od vás. Jasně uveďte, co potřebujete od svého týmu nebo naopak. V tomto ohledu může výrazně pomoci placený nebo bezplatný software pro řízení projektů.
Software pro řízení projektů ClickUp například umožňuje snadné plánování a stanovení priorit a nabízí přehled o všech detailech projektu a jejich souladu s cíli společnosti.
Automaticky generujte dílčí úkoly na základě popisu úkolů, shrňte vlákna komentářů pomocí ClickUp Brain a samostatně pište aktualizace.
Vytvářejte úkoly a spolupracujte na nich pomocí ClickUp Docs a sdílejte aktualizace se všemi nebo soukromě přes ClickUp Chat View. Tímto způsobem můžete rychle dosáhnout konsensu a dosáhnout pokroku ve svých projektech s jasností pro všechny členy týmu.
Když je vše otevřené a na jedné platformě, je pro vás a váš tým snazší komunikovat otevřeně a svobodně, řešit konflikty hned, jak vzniknou, dodržovat termíny a rychle dokončovat projekty.
Role organizační kultury při řešení konfliktů
Organizační kultura označuje sdílené hodnoty, přesvědčení, chování a postupy, které řídí a ovlivňují jednání zaměstnanců.
Ovlivňuje to, jaké chování a výsledky jsou v podniku přijatelné, a určuje, jak zaměstnanci řeší konflikty.
Například některé kultury mohou podporovat kompromisní nebo vyjednávací styl, při kterém zaměstnanci dělají ústupky, aby dosáhli společné shody. Naopak jiné mohou používat vstřícný styl, při kterém jedna strana z obavy ustoupí požadavkům druhé strany.
Organizační kultura také naznačuje, jaké problémy nebo situace mohou způsobit konflikt a jak jsou kategorizovány.
Například některé kultury mohou klást důraz na konflikty zaměřené na vztahy, jako jsou střety ohledně hodnot nebo emocí, zatímco jiné mohou vnímat neshody ohledně zdrojů, metod nebo konkurenčních priorit.
Dopady na nábor a zaměstnanost
Pevná a zdravá kultura je motorem fungování společnosti a představuje její nejcennější aktivum. To potvrzuje i skutečnost, že 65 % zaměstnanců považuje organizační kulturu za jeden z hlavních důvodů, proč zůstávají ve svém zaměstnání.
Proces náboru je samozřejmě klíčovou příležitostí k posílení nebo postupnému rozvoji organizační kultury výběrem osob, které buď ztělesňují její současné hodnoty, nebo přinášejí nové požadované perspektivy.
Konflikty mohou vzniknout v důsledku nesouladu mezi hodnotami potenciálního zaměstnance a hodnotami společnosti a nejasnou komunikací kulturních očekávání během náboru.
Důležitost efektivní komunikace při řešení konfliktů v týmu
Komunikace při řešení konfliktů slouží jako preventivní opatření proti eskalaci a jako nástroj k řešení.
Pomůže vám to přimět strany v konfliktu, aby vyjasnily nedorozumění, sdělily své pohledy a dosáhly kompromisu, což povede k efektivní spolupráci na pracovišti.
Zde jsou běžné techniky a tipy, které můžete použít k řešení konfliktů ve vašem týmu:
- Povzbuzujte všechny strany, aby sdílely své názory strukturovaným způsobem, a zajistěte, aby každý zaměstnanec měl možnost promluvit bez přerušování. Vytvořte podmínky pro otevřený dialog
- Během diskusí se chovejte neutrálně, odkládejte konverzaci od obviňování a směřujte ji k porozumění a řešení. Kladejte pronikavé otázky, podporujte reflexi a učení a pomáhejte zaměstnancům zvažovat různé úhly pohledu.
- Zaveďte přístup k řešení konfliktů založený na „zájmech a vztazích“ (IBR), který se zaměřuje na oddělení lidí od problému a společné hledání a řešení základního problému.
- Podporujte přechod od přemítání o minulých křivdách k brainstormingu možných řešení, zhodnocení kladů a záporů každého z nich a rozhodnutí o postupu, který řeší potřeby a obavy všech zúčastněných.
Vedení týmu při řešení konfliktů
Naučit se řešit konflikty je nezbytné bez ohledu na vaši pozici v práci. Jako vedoucí pracovník se od vás očekává, že budete působit jako prostředník a budete usnadňovat diskuse, které umožní všem stranám vyjádřit své obavy bez obav z odvetných opatření.
Musíte proto rozvíjet a zdokonalovat širokou škálu kompetencí. Zde je návod, jak na to:
- Naučte se jasně vyjadřovat své myšlenky a aktivně naslouchat ostatním. Věnujte pozornost tomu, co se říká a jak se to říká, včetně neverbálních signálů, jako je řeč těla a tón hlasu.
- Porozumějte emocím členů týmu a uznávejte je, abyste se dokázali vypořádat se složitostí lidské dynamiky. To vyžaduje hlubokou úroveň sebeuvědomění a schopnost zvládat své pocity, zejména ve stresových situacích.
- Nastavte tón tím, že budete ke všem členům týmu přistupovat s úctou, bez ohledu na jejich názory nebo postavení. Podporujte rozmanitost myšlení a povzbuzujte všechny, aby se zapojili do diskusí.
- Pravidelně se účastněte školicích programů a workshopů, abyste si osvojili nástroje pro efektivní řešení sporů. Kromě toho si vyžádejte zpětnou vazbu od kolegů a mentorů v podobném prostředí a informujte se o nejnovějších výzkumech a teoriích, které poskytují cenné poznatky a strategie pro řešení sporů v týmu.
Konflikty v týmu jsou přirozené, stejně jako vaše řešení jako manažera/vedoucího týmu.
Nikdo nemá rád napětí a nepříjemné pocity, které vznikají, když se členové týmu dostanou do konfliktu. Takové konflikty snižují produktivitu, zhoršují kvalitu práce a znepříjemňují každodenní život v kanceláři.
V konečném důsledku hraje klíčovou roli vaše odhodlání řešit konflikty. Spory v týmu budou přetrvávat pouze bez aktivního zásahu manažerů nebo vedoucích týmů a bez skutečného zájmu o vytváření harmonického prostředí.
Klíčem k úspěchu je vyhrnout si rukávy a přistupovat k řešení konfliktů přátelsky a prakticky.
Kromě toho může být využití šablon komunikačních plánů a nástrojů pro vzdálenou spolupráci ClickUp klíčové pro udržení souladu a prevenci nedorozumění souvisejících s pracovními úkoly.
Začněte s ClickUp. Zaregistrujte se zdarma a minimalizujte potenciál konfliktů v týmu.
Často kladené otázky (FAQ)
1. Jak řešíte konflikty v týmu?
Jako vedoucí pracovník můžete konflikty efektivně řešit pomocí pěti kroků:
- Uvědomte si, že mezi některými vašimi zaměstnanci existují třenice, které poškozují morálku týmu.
- Věnujte čas tomu, abyste zjistili, co se přesně děje, a přiveďte zúčastněné strany k diskusi.
- Rozhodněte se pro řešení, které jim vyhovuje, a realizujte ho.
- Pravidelně kontrolujte, zda se stejné konflikty neopakují, a tým se z nich může poučit a posunout se dál.
2. Jakých je pět strategií řešení konfliktů?
Pět strategií řešení konfliktů zahrnuje:
- Ústupek, když jedna strana ustoupí přáním druhé strany
- Vyhýbání se, když lidé konflikt zcela ignorují nebo se z něj stahují
- Kompromis, který pomáhá najít řešení, které je v nejlepším zájmu týmu a nezvýhodňuje nikoho konkrétního.
- Spolupráce, což znamená pracovat s ostatními na vzájemně přijatelném řešení.
- Soutěžení, kdy vítězství v diskusi je hlavním cílem jedné ze zúčastněných stran.
3. Jaký je nejlepší nástroj pro řešení konfliktů?
Software pro řízení projektů ClickUp udržuje týmy na stejné vlně a umožňuje jim pracovat na společném cíli bez třenic. Když funguje robustní komunikace v týmu a máte nástroj pro řízení toho, co každý dělá, konflikty se daří předcházet nebo se jejich výskyt výrazně minimalizuje.