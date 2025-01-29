10 nejlepších alternativ Bloomfire pro správu znalostí v roce 2025

Všichni se shodneme na tom, že znalosti jsou moc. Ale můžete je dobře využít, aniž byste je správně spravovali?
Vaše firma pravděpodobně spoléhá na obrovské množství informací rozptýlených v nesčetných dokumentech. Dobře organizovaná znalostní báze plná informací o zákaznících, produktech a obchodních procesech vám pomůže orientovat se v tomto moři dat.
Při hledání softwaru pro správu znalostí, který by vám pomohl vytvořit encyklopedii vaší organizace, jste možná narazili na Bloomfire. Omezené integrace a základní automatizace pracovních postupů však mohou bránit vašim operacím.
V takovém případě potřebujete alternativu, která vám pomůže. Proto jsme prozkoumali a sestavili seznam 10 nejlepších alternativ Bloomfire.
Než se ale pustíme do výčtu, zde je několik faktorů, které jsme při sestavování tohoto seznamu zohlednili.
Co byste měli hledat v alternativách k Bloomfire?
Bloomfire je známý svým intuitivním rozhraním a výkonnými vyhledávacími funkcemi. Najděte alternativu k Bloomfire s těmito funkcemi, která vám pomůže ještě více podpořit vaše strategie správy znalostí.
Podívejme se na klíčové funkce, které byste měli zvážit:
- Výkonná vyhledávací funkce: Najděte alternativy k Bloomfire s jednoduchým vyhledáváním, které vám umožní rychle najít informace díky okamžitým návrhům při psaní.
- Funkce založené na umělé inteligenci: Zvažte software pro správu znalostí, který vám pomocí nástrojů umělé inteligence poskytuje inteligentní návrhy pro názvy dokumentů, tagy, shrnutí článků a popisy SEO.
- Vysoce přizpůsobitelné: Vyberte si alternativu Bloomfire, která vám umožní přizpůsobit znalostní bázi stylu a designu vaší značky.
- Reporting a analytika: Vyberte si nástroj, který má vestavěné reporty a analytiku, aby vám pomohl snadno vyhodnotit výkonnost vaší znalostní báze, sledovat metriky a změny.
- Integrovaný systém zpětné vazby: Najděte řešení pro správu znalostí, které podporuje vlastní formuláře nebo se integruje s nástroji třetích stran, aby shromažďovalo důležitou zpětnou vazbu od uživatelů.
- Chytré integrace: Hledejte software, který se integruje s existujícími nástroji vašeho týmu, abyste jej mohli rychle přijmout.
10 nejlepších alternativ Bloomfire pro rok 2024
Na základě jejich funkcí, cenových plánů a recenzí vám přinášíme seznam 10 nejlepších alternativ Bloomfire pro rok 2024:
1. ClickUp
Naším favoritem pro správu znalostí je ClickUp – kombinujte jej s komplexní platformou pro zvýšení produktivity, která je navržena pro týmy všech velikostí a odvětví a umožňuje centralizovat práci.
Pro všechny vaše potřeby v oblasti znalostní báze se obraťte na ClickUp Docs. Díky snadno použitelnému editačnímu nástroji si můžete před publikováním prohlédnout náhled dokumentu. Můžete přidávat různé typy obsahu, jako jsou obrázky, kontrolní seznamy, vnořené stránky a záložky, a vytvářet tak přehledné a vizuálně přitažlivé dokumenty.
A co když potřebujete pomoc s obsahem? Vždy můžete přizvat své kolegy, aby pracovali na stejném dokumentu současně.
Spolupracujte se svým týmem synchronizovaně pomocí nástrojů pro projekty a úkoly ClickUp, propojujte dokumenty s pracovními postupy a spojujte správu znalostní báze s realizací projektů.
Pokud máte málo času, nechte ClickUp Brain převzít otěže za vás. Integrovaný AI Writer for Work této platformy zefektivňuje tvorbu obsahu tím, že shrnuje text, generuje akční položky, vytváří osnovy článků a formátuje obsah během několika sekund.
Uživatelé ClickUp mohou také využívat AI napříč platformou, což zlepšuje správu znalostí. Tato integrace vám umožňuje psát a shrnovat obsah pro firemní wiki, transformovat poznámky do akčních seznamů úkolů, vyplňovat mezery ve znalostech a generovat nápady pro interní dokumenty.
Pokud však potřebujete jen něco na začátek, prohledejte naši rozsáhlou knihovnu šablon. Začněte rychle s něčím jednoduchým, jako je šablona znalostní báze ClickUp, a vytvořte si svou digitální knihovnu informací. Obsahuje sekce pro znalostní články, často kladené otázky a zdroje, což usnadňuje uchovávání a sdílení znalostí ve společnosti.
Kromě správy znalostí umožňuje ClickUp vašim týmům plánovat projekty, sledovat změny a udržovat organizaci po celou dobu životního cyklu projektu. ClickUp je špičkové řešení pro společnosti, které hledají jednotnou platformu pro správu znalostí a projektů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Přizpůsobte a vylepšete své wiki stránky pomocí flexibilních možností stylizace.
- Snadná organizace do složek, oddělení – podle vašich potřeb.
- Univerzální vyhledávání vám pomůže najít cokoli během několika sekund.
- Spolupracujte v reálném čase se svými týmy
- Ovládejte úpravy, soukromí a další bezpečnostní funkce.
- Aktivujte režim soustředění pro čtení bez rušivých vlivů.
- Snadno najděte propojené dokumenty tím, že je propojíte se svými úkoly v ClickUp.
- Používejte předem navržené šablony pro svou znalostní bázi
- Snadno integrujte více než 1 000 oblíbených nástrojů, jako jsou Slack, Zoom a Google Drive.
Omezení ClickUp
- Počáteční fáze učení
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 12 $/uživatel za měsíc
- Podnik: Pro informace o cenách kontaktujte obchodní oddělení.
- ClickUp Brain je k dispozici pro všechny placené tarify za 5 $ za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
2. SharePoint
Microsoft SharePoint je známý systém pro správu znalostí, který vám umožňuje snadno vytvářet, spravovat a sdílet obsah. Je ideální pro informování všech o časových plánech projektů, novinkách ve společnosti a dalších záležitostech.
Pomáhá udržovat zaměstnance informované a zapojené prostřednictvím firemních portálů nebo intranetu a personalizovaných aktualizací v aplikaci Sharepoint. SharePoint se odlišuje svými nástroji pro přizpůsobení. Můžete vytvářet vlastní webové stránky pro různé projekty a oddělení, čímž zvýšíte produktivitu zjednodušením sdílení zdrojů a aplikací.
SharePoint se snadno přizpůsobí stylu vašeho týmu a podporuje sdílení plochy, textové poznámky a další funkce, shromažďuje všechny informace o projektu na jednom místě a podporuje účast týmu.
Nejlepší funkce SharePointu
- Spravujte neomezené znalostní portály v prostorném úložišti o velikosti 1 TB.
- Implementujte verzování dokumentů a schvalovací pracovní postupy
- Zajistěte bezpečné sdílení souborů interně i externě
- Integrace s MS Office, OneDrive, Microsoft Teams a Power BI
Omezení SharePointu
- Integrace s nástroji jiných výrobců než Microsoft je poněkud obtížná.
- Nastavení může být poněkud složité.
Ceny SharePointu
- SharePoint (Plán 1): 5 $/uživatel za měsíc (fakturováno ročně)
- Jako součást Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/uživatel za měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze SharePointu
- G2: 4/5 (více než 8 300 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 5 000 recenzí)
3. Notion
Pro týmy se Notion promění v cloudové centrum produktivity a spolupráce. Jako software pro znalostní bázi spojuje wiki, dokumenty a projekty v propojeném pracovním prostoru poháněném umělou inteligencí.
Můžete vytvářet databáze, dokumenty a interní wiki stránky pro ukládání a organizaci znalostí týmu, což usnadňuje lepší spolupráci a sdílení informací.
Navzdory svému jednoduchému vzhledu nabízí Notion možnosti přizpůsobení, různé přizpůsobitelné šablony a zábavné prvky, jako jsou memy a emodži. Díky tomu je to také velmi flexibilní volba pro správu osobních znalostí.
Nejlepší funkce Notion
- Vytvářejte interní znalostní báze pomocí stránek a databází
- Přizpůsobte dokumenty pomocí různých prvků, jako je obsah, přepínače a úryvky kódu.
- Upravujte dokumenty společně v reálném čase a označujte členy týmu otázkami a komentáři.
- Shrňte a upravujte obsah a identifikujte v něm klíčové body pomocí umělé inteligence.
Omezení Notion
- Spouštěče automatizace pracovních postupů v Notion jsou ve srovnání s jinými nástroji omezené.
- Nelze nakonfigurovat uživatelská oprávnění k datovým podskupinám ve firemních wiki stránkách.
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 10 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 18 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
- Notion AI je k dispozici za příplatek 10 $/uživatel za měsíc.
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
4. KnowledgeOwl
KnowledgeOwl, populární software pro sdílení znalostí mezi IT odborníky, vyniká svou schopností vytvářet uživatelsky přívětivé a prohledávatelné webové stránky založené na znalostech.
Díky funkci vyhledávání „tolerující překlepy“ je snadné najít informace, zejména pokud pravopis není vaší silnou stránkou. Platforma je přehledná, jednoduchá a intuitivní, což usnadňuje vytváření a údržbu znalostních bází zákazníků a zaměstnanců.
KnowledgeOwl se hodí pro firmy, které poskytují služby, protože jim nabízí jednoduchý způsob, jak spravovat obsah, jako jsou softwarové příručky, zásady a procesy.
Nejlepší funkce KnowledgeOwl
- Organizujte a navigujte pomocí flexibilního obsahu
- Použijte editor WYSIWYG (what you see is what you get) a upravujte zdrojový HTML kód.
- Přidejte interní poznámky pro autory a informujte všechny o aktualizacích.
- Ovládejte přístup k obsahu a branding pomocí soukromých domén
- Definujte vyhledávací fráze pro konkrétní výsledky článků
Omezení KnowledgeOwl
- Omezené možnosti přizpůsobení reportů
- Není nákladově efektivní pro malé organizace
Ceny KnowledgeOwl
- Jeden tarif: Od 100 $/měsíc
- Business Extras: Od 275 $/měsíc
- Enterprise Extras: Od 1150 $/měsíc
Hodnocení a recenze KnowledgeOwl
- G2: 4,6/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 200 recenzí)
5. Confluence
Confluence je další spolehlivou volbou pro správu znalostí. Je ideální pro vytváření, úpravy a organizaci projektové dokumentace a interních wiki stránek.
Jednoduše vytvářejte dokumenty a vizualizujte své nápady pomocí funkcí Stránky a Tabule v Confluence. Poté je můžete přehledně uspořádat do prostorů – podobných složkám – a rozhodnout, které z nich budou veřejné a které soukromé, což umožní všem spolupracovat v reálném čase.
Lidé zejména chválí Confluence za to, jak zlepšuje interní komunikaci. Kromě správy znalostí centralizuje technické informace, díky čemuž jsou aktualizace a projektové plány snadno dostupné.
Nejlepší funkce Confluence
- Vytvářejte, upravujte a organizujte svou databázi obsahu zdarma v reálném čase.
- Využijte flexibilní a přizpůsobitelné prostory k vytvoření vyhrazených oblastí pro konkrétní projekty nebo oddělení.
- Využijte nástroje umělé inteligence, jako jsou ChatGPT, Copywriter a Wordsmith, pro rychlé úkoly související s obsahem.
- Automatizujte opakující se úkoly napříč více dokumenty a zvyšte tak efektivitu.
- Využijte pokročilé vyhledávací funkce pro rychlé a přesné vyhledávání informací.
Omezení Confluence
- Potíže s formátováním a exportem PDF
- Správa oprávnění pro vytváření technické dokumentace je složitá
Ceny Confluence
- Zdarma
- Standard: 6,05 $/uživatel za měsíc
- Premium: 11,55 $/uživatel za měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Confluence
- G2: 4,1/5 (více než 3 700 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 300 recenzí)
6. HelpDocs
Pokud chcete vytvářet a spravovat informace o zákaznické podpoře, HelpDocs je skvělou alternativou k Bloomfire.
Tento databázový software používají malé startupy i velké společnosti. Má snadno použitelné rozhraní a vestavěný editor pro vytváření přizpůsobitelných databází s obrázky a videi.
Jakmile si nastavíte vlastní znalostní databázi, můžete články rozdělit do různých témat nebo sekcí a pomocí značek usnadnit uživatelům vyhledávání informací.
HelpDocs se také dobře integruje s dalšími nástroji, jako jsou platformy podpory a chatboty, čímž zlepšuje zkušenosti s podporou.
Nejlepší funkce HelpDocs
- Vytvořte si vlastní šablony znalostní báze, které budou odpovídat vaší značce a stylu.
- Ušetřete čas a spravujte jej výběrem předem navržených šablon, které se rychle načítají.
- Buďte v obraze díky plánovaným aktualizacím článků a číslovaným verzím.
- Integrujte je s komunikačními a podpůrnými nástroji, jako jsou Slack, Intercom a Drift.
- Ovládejte přístup a viditelnost článků pro zaměstnance a zákazníky.
Omezení HelpDocs
- Uživatelé hlásí, že software může být kvůli několika drobným problémům náchylný k chybám.
Ceny HelpDocs
- Cena: 69 $/měsíc
- Build: 139 $/měsíc
- Grow: 279 $/měsíc
Hodnocení a recenze HelpDocs
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
7. Guru
Guru je vynikající alternativou k Bloomfire a kombinuje funkce vyhledávání, intranetu a wiki do jedné jednoduché platformy. Díky robustní funkci vyhledávání, užitečným návrhům a kontrole verzí je vynikající pro vytváření a správu interních znalostních bází.
Funkce wiki Guru jsou zároveň poháněny umělou inteligencí, která usnadňuje jejich používání. Je navržen tak, aby byl snadno použitelný pro všechny, ať už vytváříte databázi obsahu nebo hledáte odpovědi. Autoři získávají pomoc umělé inteligence při označování odborníků a lepším psaní, zatímco ti, kteří vyhledávají, získávají přímé a užitečné odpovědi.
Navíc dobře funguje s nástroji jako Slack, Salesforce a Microsoft Teams, což ještě více usnadňuje týmovou práci.
Nejlepší funkce Guru
- Vytvářejte a spravujte znalostní karty, které uživatelům umožňují přidávat komentáře a otázky.
- Prohledávejte znalostní bázi a propojujte externí nástroje pro komplexní odpovědi.
- Synchronizujte své stávající pracovní postupy a platformy v reálném čase.
- Spolupracujte pomocí kontextových komentářů a týmových prostorů.
Omezení Guru
- Možnosti přizpůsobení vizuálního brandingu a rozvržení jsou omezené.
- Funkce vyhledávání může být vylepšena.
Ceny Guru
- Bezplatná zkušební verze na 30 dní
- Vše v jednom: 18 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze odborníků
- G2: 4,7/5 (více než 1 600 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 200 recenzí)
8. Trainual
Pokud potřebujete platformu pro správu zaškolování a školení, vyzkoušejte Trainual. Jedná se o platformu pro přenos znalostí a školení určenou pro rostoucí týmy.
Trainual usnadňuje dokumentaci, organizaci, přiřazování a vyhledávání všech procesů, zásad a postupů. Se zaměřením na automatizaci zaškolování a školení vytváří Trainual základ pro rychlejší škálovatelnost.
Můžete je použít k vytváření znalostních bází, definování pracovních postupů, vyjasnění rolí a zajištění konzistentního školení. To pomáhá firmám udržet talenty, zachovat konzistenci a snížit každodenní provozní zátěž.
Nejlepší funkce Trainual
- Centralizujte všechny své obchodní procesy do interaktivních wiki a vytvořte si provozní manuál.
- Automatizujte onboardingu tím, že přiřadíte obsah k rolím, oddělením nebo lokalitám.
- Udržte si talentované zaměstnance tím, že je budete motivovat k neustálému vzdělávání.
- Najděte a odkazujte na SOP a školicí materiály díky výkonné vyhledávací funkci.
Omezení Trainual
- Časté změny ztěžují školení týmů
- Načítání stránek trvá dlouho
Ceny Trainual
- Malé podniky: 300 $/měsíc
- Rostoucí podnikání: 500 $/měsíc
- Neomezený: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Trainual
- G2: 4,7/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 400 recenzí)
9. Document360
Document360 vyniká vytvářením špičkové dokumentace od znalostních bází po technické dokumenty. Díky intuitivnímu rozhraní je vše jednoduché, což usnadňuje spolupráci a centralizaci znalostí.
Blokový editor systému zajišťuje efektivní tvorbu obsahu, zatímco možnosti přizpůsobení umožňují jemné doladění, díky čemuž se dá přizpůsobit různým dokumentačním potřebám, od zaškolování zaměstnanců až po často kladené otázky zákazníků.
Document 360 je cenný nástroj pro správu znalostí pro firmy různých velikostí, včetně startupů, podniků a rostoucích organizací.
Nejlepší funkce Document360
- Vytvářejte, spravujte a kontrolujte obsah prostřednictvím interního portálu znalostní báze.
- Použijte externí webovou stránku znalostní báze k veřejnému nebo soukromému sdílení svých dokumentů.
- Získejte přístup k podrobným analytickým údajům, abyste mohli sledovat, jak je váš obsah prohlížen a využíván.
- Najděte své dokumenty pomocí pokročilých filtrů, vyhledávání podle klíčových slov a návrhů založených na umělé inteligenci.
Omezení Document360
- Chybí základní funkce, jako je vestavěná kontrola pravopisu a překlad jazyků.
- K úpravě designu a rozvržení je nutné vlastní kódování.
Ceny Document360
- Zdarma
- Standard: 199 $/projekt za měsíc
- Profesionální: 299 $/projekt za měsíc (fakturováno ročně)
- Podnikání: 399 $/projekt za měsíc (fakturováno ročně)
- Enterprise: 599 $/projekt za měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Document360
- G2: 4,7/5 (375+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 190 recenzí)
10. Slab
Slab je špičkový nástroj pro správu znalostí v podnicích, který je určen pro týmy všeho druhu a oblíbený zejména u technických týmů s různými potřebami. Vyniká zejména díky vizuálním wiki a pokročilým formátovacím možnostem.
Slab se odlišuje moderním designem, díky kterému je snadné se v něm orientovat. Namísto obvyklého uspořádání složek zavádí Slab „Slab Topics“, díky kterým mohou členové týmu snadněji vyhledávat informace.
Vše se točí kolem spolupráce a sdílení znalostí, s funkcemi jako společná editace, kontrola verzí a diskuse prostřednictvím komentářů.
Navíc, pokud používáte tarif Business nebo Enterprise, Slab vám umožní dát vašemu internímu wiki jedinečnou identitu pomocí vlastní domény, čímž přidáte osobní nádech způsobu, jakým spravujete znalosti.
Nejlepší funkce Slab
- Organizujte obsah pomocí složek, značek a témat a vylepšete tak vyhledávací funkce.
- Rychlá integrace s jiným softwarem, tabulkami a správci úkolů pro větší pohodlí.
- Soustřeďte se na tvorbu obsahu díky intuitivnímu rozhraní nástroje a modernímu formátování.
- Maximalizujte využití nástrojů s pomocí centra podpory a videonávodů od univerzity.
Omezení Slab
- Omezené možnosti úprav
- Podporuje pouze vytváření a ukládání dokumentů, neumí spravovat týmy ani úkoly.
Plošné ceny
- Zdarma
- Startup: 8 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 15 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Slab
- G2: 4,6/5 (více než 270 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 30 recenzí)
Zjednodušte správu znalostí pomocí nejlepší alternativy Bloomfire
Ať už používáte znalostní bázi ke sledování poznatků vaší společnosti, vyhledávání důležitých informací nebo zaškolování nových zaměstnanců, dobře organizovaná znalostní báze může vaši firmu posunout na novou úroveň. Zvyšuje spokojenost zákazníků s platformami podpory a dlouhodobě zlepšuje jejich kvalitu.
Vyberte si z našich 10 nejlepších alternativ Bloomfire a najděte tu, která nejlépe vyhovuje vašim obchodním potřebám.
Pokud bychom však měli doporučit jeden z nich, navrhli bychom ClickUp. ClickUp nabízí robustní správu dokumentů, funkce umělé inteligence a možnosti přizpůsobení, které vám pomohou vybudovat ideální znalostní bázi.
A co je nejlepší, začít je zdarma. Zaregistrujte se na ClickUp a vyzkoušejte si to sami!