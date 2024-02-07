10 nejlepších integrací Webhooks pro propojení vašich aplikací v roce 2025

Automatizace je nejlepším přítelem vývojáře, že? Pokud jste programátor, správce systému nebo IT profesionál, pravděpodobně víte, co jsou webhooky.
Ano, jsou to zázrační pomocníci, kteří umožňují aplikacím autonomně odesílat zprávy (webhook zprávy) do jiných aplikací.
Když vaše účetní aplikace obdrží oznámení o nové platbě přes PayPal, vaše hovory jsou přesměrovány na vaše číslo přes Twilio nebo dostáváte upozornění na Slacku o nových objednávkách ve vašem účtu WooCommerce – a to vše díky webhookům.
Vzhledem k tomu, že je k dispozici tolik online softwarů pro automatizaci úkolů, může být výběr toho správného pro vaši firmu náročný. Abychom vám to usnadnili, sestavili jsme seznam 10 nejlepších integrací webhooků pro propojení vašich aplikací v roce 2024.
Co byste měli hledat v integracích Webhooks?
Při práci s integracemi webhooků musíte zohlednit několik faktorů, abyste zajistili efektivní komunikaci a bezpečnou výměnu dat mezi různými systémy. Zde je několik klíčových aspektů, na které je třeba dbát:
- Formát datové náplně: Jednou z prvních věcí, které je třeba zvážit, je formát a obsah datové náplně. Používejte webhooky, které podporují široce používané datové formáty, jako jsou JSON nebo XML, a ujistěte se, že dokumentace poskytuje jasný přehled o struktuře datové náplně a datových polích.
- Ověřování a zabezpečení: API klíče a šifrování dat zajišťují zabezpečení komunikace pomocí protokolů jako HTTPS. To nejen chrání data, ale také zajišťuje, že s URL adresami Webhook mohou komunikovat pouze oprávněné strany. Vyberte si tedy webhooky, které je používají.
- Mechanismus opakování: Robustní mechanismus opakování zajišťuje, že přenos dat zůstane spolehlivý i v případě dočasných poruch.
- Typy událostí: Integrace, které vám umožňují specifikovat typy událostí a používat filtry k zúžení dat, která spouštějí URL webhooku, zvyšují efektivitu tím, že omezují zbytečný přenos dat.
- Možnosti přizpůsobení: Důležité je zahrnout do požadavků vlastní záhlaví a flexibilitu při přizpůsobování datové náplně. Díky tomu budou vaše integrace dokonale odpovídat požadavkům vaší aplikace.
- Omezení rychlosti: Zásady omezení rychlosti zabraňují zneužití nebo nadměrnému používání. Implementace omezení rychlosti pomáhá udržovat integritu a výkon integrace webhooků.
- Testovací prostředí: Mít k dispozici specializované testovací prostředí nebo sandbox, jako je tomu u mnoha softwarů pro SMS kampaně, je velmi výhodné. Umožňuje vám simulovat události webhooků a zajistit správnou integraci před nasazením do produkčního prostředí.
Přidejte si tento seznam do záložek, abyste mohli vyhodnotit integrace webhooků podle požadavků vaší aplikace.
10 nejlepších integrací Webhooks, které můžete použít
Vzhledem k rostoucí poptávce po kvalitních integracích webhooků v roce 2024 jsme zajistili, aby náš seznam 10 nejlepších integrací webhooků vyhovoval různým potřebám. Jsme si jisti, že v jednom z nich najdete ten, který se perfektně hodí pro vaše projekty.
1. ClickUp
ClickUp není jen komplexní řešení pro správu projektů, ale také nejlepší volba pro týmy, které chtějí integrovat webhooky do svého pracovního postupu.
Díky integraci ClickUp Webhooks můžete usnadnit plynulou komunikaci mezi ClickUp a vašimi dalšími aplikacemi, vylepšit automatizaci a výměnu dat v reálném čase a zvýšit svou schopnost spolupracovat. A to nejlepší? K tomu nemusíte být profesionál v programování ani stahovat žádné aplikace třetích stran.
ClickUp vám umožňuje přihlásit se k odběru více než 30 událostí pomocí webhooků, které se připojují přímo k API ClickUp. Tato funkce vám zasílá oznámení v reálném čase, když dojde ke změnám ve vaší hierarchii, úkolech nebo cílech v ClickUp.
Funkce Universal Search od ClickUp vám také umožňuje rychle vyhledávat informace v připojených aplikacích a dokonce i ve vašich lokálních souborech z centralizovaného centra. Funkce Extend Search tento proces dále vylepšuje, takže již nemusíte prohledávat všechny své aplikace jednotlivě, abyste našli určitou informaci.
Proaktivní přístup ClickUp k řízení projektů a zaměření na uživatelsky přívětivé funkce umožňují týmům řídit projekty rychle a s minimálním úsilím.
Nejlepší funkce ClickUp
- Automatizujte úkoly a nechte ClickUp komunikovat s vašimi oblíbenými aplikacemi v reálném čase díky integraci Click Up Webhooks.
- Najděte aplikace a soubory napříč aplikacemi pomocí univerzálního vyhledávání ClickUp.
- Přizpůsobte si svůj pracovní prostor tak, aby odpovídal jedinečným potřebám a preferencím vašeho týmu.
- Vyzkoušejte plynulou navigaci v rozhraní díky uživatelsky přívětivému designu ClickUp.
- Přihlaste se k odběru více než 30 událostí webhooků, abyste měli přehled o svých úkolech.
Omezení ClickUp
- Vzhledem k mnoha funkcím může chvíli trvat, než si na rozhraní ClickUp zvyknete.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Google Sheets
Většina z nás už alespoň jednou použila Google Sheets, a to díky jeho uživatelsky přívětivému rozhraní pro vytváření, úpravy a spolupráci na tabulkách. Jedná se o výkonný nástroj, který se hodí pro řadu použití pro jednotlivce i firmy.
V Sheets můžete dělat vše od plánování měsíčního rozpočtu až po sledování výkonu webových stránek. Použití webhooků dodává Google Sheets ještě větší sílu.
Díky Google Apps Script nebo službám třetích stran, jako je Zapier, mohou uživatelé vytvářet vlastní integrace a pracovní postupy, které reagují na události v Tabulkách v reálném čase.
Vlastní URL adresy webhooků mohou být pro vývojáře skvělým nástrojem pro zvýšení produktivity, protože umožňují přímou komunikaci a integraci přizpůsobenou konkrétním potřebám. Mezi výhody patří zvýšená efektivita, spolupráce v reálném čase a pokročilé funkce. To vše dohromady dělá z Google Sheets výkonný nástroj pro správu dat a automatizaci.
Nejlepší funkce Google Sheets
- Získejte okamžité aktualizace dat
- Nastavte spouštěče založené na událostech pomocí Webhooků
- Automatizujte opakující se úkoly
Omezení Google Sheets
- Závislost na externích službách během výpadků, která ovlivňuje spolehlivost aktualizací dat
- Pokud nejsou správně implementovány a spravovány, mohou představovat bezpečnostní riziko.
Ceny Google Sheets (jako součást Google Workspace)
- Navždy zdarma
- Business Starter: 6 $/měsíc na uživatele
- Business Standard: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 25 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Google Sheets
- G2: 4,7/5 (více než 90 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 12 950 recenzí)
3. Gmail
Gmail, nejoblíbenější e-mailová platforma, revolucionalizoval komunikaci díky svému uživatelsky přívětivému rozhraní, detekci spamu a pokročilým funkcím třídění a filtrování doručené pošty. Díky integraci webhooků se Gmail proměnil v ještě výkonnější komunikační nástroj.
Zde je několik možností, které vám webhooky Gmailu otevírají:
- Získejte oznámení o nových e-mailech a podnikněte příslušné kroky.
- Extrahujte obsah e-mailů a přílohy v aplikaci
- Automatizujte pracovní postupy, jako jsou události v kalendáři z e-mailů.
- Integrujte s jinými aplikacemi, jako je CRM, pomocí e-mailových dat.
- Vytvářejte chatboty trénované e-mailovými zprávami
- Synchronizujte e-maily napříč zařízeními
- Zálohujte důležité e-maily do cloudového úložiště
Integrace webhooků Gmailu usnadňuje včasný přenos a synchronizaci dat, což optimalizuje správu e-mailů.
Nejlepší funkce Gmailu
- Dostávejte okamžitá oznámení o nových e-mailech
- Automatizujte e-mailové odpovědi
- Získejte přístup k centrálnímu uzlu pro synchronizaci dat.
- Využijte webhooky k přizpůsobení pracovních postupů v Gmailu
Omezení Gmailu
- Omezené možnosti přizpůsobení automatizace
- Může to způsobit přetížení oznámení.
Ceny Gmailu
- Zdarma
- Business Starter: 6 $/měsíc na uživatele
- Business Standard: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 25 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Gmailu
- G2: 4,7/5 (více než 90 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 12 900 recenzí)
4. LINE
LINE, bezplatná aplikace pro okamžitou komunikaci na elektronických zařízeních, využívá integrace webhooků k vylepšení svých nativních funkcí.
Integrace webhooků LINE umožňuje okamžité oznámení nových zpráv, interaktivní odpovědi a hladkou integraci s externími systémy prostřednictvím API.
Vývojáři mohou tyto technické prvky využít k vytváření personalizovaných zážitků, spouštění událostí na základě interakcí uživatelů a synchronizaci chatů LINE s jinými platformami.
Například aplikace pro rozvoz jídla může využít integraci webhooku LINE k zasílání oznámení uživatelům, když je objednávka připravena; aplikace pro elektronický obchod může totéž udělat, když je přijata platba atd.
Podniky mohou také využít integraci webhooků k vytvoření chatbotů LINE, které komunikují s uživateli, když je spuštěna určitá akce. Je také možné provádět průzkumy, registrace a generování potenciálních zákazníků zasíláním zpráv LINE z odeslaných formulářů.
Webhooky LINE tak zvyšují vaši schopnost vytvářet inovativní, interaktivní a v reálném čase fungující komunikační zážitky.
Nejlepší funkce Line
- Získejte okamžitá oznámení o nových zprávách a aktualizacích
- Vytvářejte chatboty, které vedou interaktivní konverzace s uživateli.
- Vytvářejte personalizované uživatelské prostředí a přizpůsobujte interakce a obsah na základě konkrétních spouštěčů.
Omezení řádků
- Omezené možnosti přizpůsobení chatbotů
Ceny podle řady
- Light: Zdarma s až 500 zprávami
- Standard: 50 $ s až 10 000 zprávami
- Premium: 150 $ s až 40 000 zprávami
Hodnocení a recenze
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
5. TP-Link Tapo
TP-Link, přední značka chytrých domácích zařízení, mění domácí automatizaci pomocí pokročilých technologií. Bezdrátový kamerový systém TP-Link Tapo se integruje s webhooky a poskytuje bezkonkurenční ovládání a automatizaci.
Uživatelé mohou díky webhookům dostávat okamžitá oznámení a synchronizovat zařízení Tapo s externími systémy. Vývojáři mohou využít jeho technické možnosti k vytváření přizpůsobených automatizačních pracovních postupů, spouštění událostí na základě změn stavu zařízení a zajištění aktualizací v reálném čase.
Uživatelé mohou například komunikovat se zařízeními Tapo pomocí IFTTT jako „prostředníka“. IFTTT může odesílat požadavky webhooků do scénáře „Make“ začínajícího vlastní URL adresou. Může také přijímat webhooky pocházející z aplikace Make HTTP.
Zde je několik dalších způsobů, jak lze webhooky použít se zařízeními pro chytrou domácnost TP-Link Tapo:
- Získejte oznámení, když bezpečnostní kamery Tapo detekují pohyb
- Spouštějte světla a vypínače, když senzory detekují podmínky, jako jsou změny teploty.
- Vytvořte hlasové asistenty pro ovládání zařízení Tapo pomocí příkazů v přirozeném jazyce.
- Vytvořte monitorovací panely, které načtou aktuální stav zařízení Tapo.
- Propojte data zařízení Tapo s prediktivními systémy údržby
Webhooky TP-Link Tapo umožňují snadnou integraci pro vývoj přizpůsobené automatizace a ovládání pro budování ekosystému chytré domácnosti.
Nejlepší funkce TP-Link Tapo
- Získejte oznámení v reálném čase o stavu zařízení chytré domácnosti.
- Propojte zařízení TP-Link Tapo s externími systémy pro hladkou integraci a synchronizaci dat.
- Sledujte spotřebu energie a výdaje za energii v reálném čase
Omezení TP-Link Tapo
- Někteří uživatelé zaznamenali chyby firmwaru.
Ceny TP-Link Tapo
- 30denní bezplatná zkušební verze
- Základní: 39,99 $ za jednu kameru ročně nebo 144,99 $ za pět kamer ročně
- Premium: 4,99 $ měsíčně za jednu kameru nebo 8,99 $ měsíčně za dvě kamery
Hodnocení a recenze TP-Link Tapo
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
6. Reddit
Reddit je dynamická online komunita, která vzkvétá díky zapojení uživatelů a rozmanitým diskusím. Reddit se integruje s webhooky, aby vývojářům nabídl výkonné nástroje pro aktualizace v reálném čase a automatizaci.
K tomu musíte vytvořit aplikaci pro vývojáře Reddit, vygenerovat přístupové tokeny a nastavit koncový bod webhooku na vybrané platformě.
Přihlášením k odběru konkrétních událostí a zpracováním příchozích dat webhooků můžete prostřednictvím webhooků Reddit dostávat okamžitá oznámení o nových příspěvcích, komentářích nebo konkrétních klíčových slovech.
Tato aktivní integrace usnadňuje vytváření vlastních botů, automatizuje moderování obsahu a spouští události na základě aktivit komunity.
Vývojáři využívají nastavení webhooků ke zlepšení uživatelského zážitku, úpravě kódu, zefektivnění toku informací a vytváření interaktivních aplikací, které dynamicky reagují na neustále se vyvíjející obsah Redditu. Implementace bezpečnostních opatření a důkladné testování zajišťují bezpečnou a funkční integraci.
Nejlepší funkce Redditu
- Získejte okamžitá oznámení o nových příspěvcích, komentářích nebo specifických aktivitách na subredditu.
- Automatizujte moderování obsahu vytvořením vlastních botů spouštěných prostřednictvím URL webhooku.
- Vytvářejte interaktivní aplikace, které dynamicky reagují na aktivity komunity.
- Přizpůsobte spouštěče událostí a přizpůsobte oznámení konkrétním interakcím komunity.
Omezení Redditu
- Údržba může být nákladná.
- Nevhodné pro komplexní integrace vyžadující obousměrnou komunikaci nebo mazání dat.
Ceny Reddit
- Navždy zdarma
- Reddit Premium: 5,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze na Redditu
- G2: 4,2/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
7. SwitchBot
SwitchBot je inovativní ekosystém chytrých domácích zařízení, který se integruje s webhooky prostřednictvím svého API a usnadňuje pokročilou automatizaci. Konkrétně tato integrace umožňuje komunikaci s platformami, jako je Home Assistant, při změně stavu zařízení.
Proces zahrnuje detekci změny stavu senzorem SwitchBot a přenos zprávy do SwitchBot Hub, který poté komunikuje se serverem SwitchBot API. Server zaregistruje URL webhooku směřující na Home Assistant, což zajišťuje aktualizace v reálném čase.
Chcete-li používat API SwitchBot, musíte v záhlaví odeslat speciální ověřovací podpis, který je podrobně popsán v dokumentaci API. Pro uživatele s předplatným HA Cloud nastavení URL webhooku dále optimalizuje integraci tím, že snižuje počet volání API.
Nejlepší funkce SwitchBot
- Využijte rychlý a synchronizovaný tok informací.
- Umožněte komunikaci v reálném čase s Home Assistant, což usnadňuje dynamickou automatizaci na základě změn stavu zařízení.
- Nastavte URL adresy webhooků, abyste snížili počet volání API pro příjem dat a optimalizovali tak efektivitu integrací SwitchBot.
- Zvyšte bezpečnost pomocí specializovaného autentizačního podpisu v záhlaví.
Omezení SwitchBot
- Funkce Blind Tilt v rámci SwitchBot nepodporuje koncový bod webhooku.
- Spoléhá se na API server, což může mít vliv na odezvu v případě problémů souvisejících se serverem.
Ceny SwitchBot
- SwitchBot API pro integraci MQTT: 21,78 $
Hodnocení a recenze SwitchBot
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
8. Twitch
Twitch, přední platforma pro živé vysílání, využívá webhooky k výkonné automatizaci pracovních postupů. Vývojáři mohou vytvářet vlastní integrace pomocí URL adresy webhooků Twitch, aby spouštěli události pro různé scénáře.
Mezi příklady patří zveřejňování webhooků, když streamer zahájí živé vysílání, generování požadavků na URL webhooků Zapier z nových živých vysílání Twitch a oznamování webhookům o nových sledujících Twitch nebo zahájení vysílání.
Webhooky Twitch se integrují se službami jako Integrately, což uživatelům umožňuje vytvářet vlastní řešení pro nestandardní případy použití. Tyto webhooky využívají zprávy HTTP POST s daty JSON, což nabízí flexibilitu v datových formátech.
Možnosti integrace se dále rozšiřují o platformy jako Onlizer Studio a IFTTT, které poskytují vizuální API konektory pro Twitch a webhooky a umožňují rozsáhlou automatizaci.
Nejlepší funkce Twitch
- Spouštějte události pro nové živé přenosy, sledující nebo jiné konkrétní aktivity na Twitchi.
- Vytvářejte vlastní integrace pro propojení aplikací generováním požadavků na URL webhooků Zapier z nových živých streamů Twitch.
- Přizpůsobte si širokou škálu integrací díky schopnosti Twitch podporovat zprávy HTTP POST s daty JSON.
Omezení Twitch
- Uživatelé nemohou používat http://localhost jako zpětné volání.
- Maximální počet podmínek, které lze přidat do webhooku, je 200.
Ceny Twitch
- Úroveň jedna: 4,99 $/měsíc na uživatele
- Úroveň dvě: 9,99 $/měsíc na uživatele
- Úroveň tři: 24,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Twitch
- G2: 4,3/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. Alexa Actions od mkZense
Alexa Actions od mkZense je sofistikovaná platforma pro automatizaci inteligentních domácností, která rozšiřuje možnosti Alexy.
Umožňuje vám vytvářet vlastní dovednosti Alexa a automatizovat hlasem aktivované akce pomocí webhooků, což umožňuje personalizované a komplexní ovládání připojených zařízení a služeb v rámci ekosystému chytré domácnosti.
Můžete také spustit výkonnou automatizaci, jako je spuštění akce HumidityHigh nebo nastavení domácích režimů. Například když kamera detekuje alarmovou událost, integrace umožňuje odeslat akci IFTTT Trigger do připojených zařízení Alexa.
Chcete-li tuto integraci nastavit, musíte propojit službu Alexa Actions se službou IFTTT pomocí přihlašovacích údajů Amazon, vytvořit rutiny Alexa a využít možnosti spouštěčů IFTTT ve spouštěčích Smarthome.
Nejlepší funkce Alexa Actions od mkZense
- Dosáhněte automatizace ovládané hlasem pro lepší ovládání chytré domácnosti.
- Vytvářejte vlastní dovednosti Alexa prostřednictvím webhooků
- Snadné připojení k zařízením a službám třetích stran
Omezení Alexa Actions od mkZense
- Zdarma, pokud používáte tři nebo méně spouštěčů.
- Názvy spouštěčů nesmí obsahovat znaky jiné než anglické.
Ceny Alexa Actions od mkZense
- Zdarma (až 3 spouštěče)
- Placený tarif: 5 $/rok
Hodnocení a recenze Alexa Actions od mkZense
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. Telegram
Telegram je bezpečná aplikace pro zasílání zpráv, známá svými šifrovanými chaty a všestrannými funkcemi. Díky podpoře integrace webhooků pro efektivní výměnu dat s aplikacemi třetích stran se Telegram mění z funkční aplikace na supervýkonnou.
Kdykoli dojde k události a botovi je odeslána nová zpráva, Telegram odešle požadavek s aktualizačním objektem na server uživatele. Tato integrace umožňuje uživatelům sdílet data napříč celou řadou aplikací.
Pro nastavení webhooků Telegramu uživatelé postupují podle strukturovaného procesu: získají autorizační token, nakonfigurují tabulku Google Spreadsheet, vytvoří nakládací dok, uloží odkazy do proměnných, nastaví webhook, nakonfigurují bota a nastaví HTTP post request.
Úspěšná integrace vyžaduje otevřený serverový port s podporovanými možnostmi 443, 80, 88 a 8443. Tím je zajištěno, že bot je dostupný přes svou veřejnou adresu.
Nejlepší funkce Telegramu
- Snadno nastavte požadavek webhooku a začněte jej používat ve své aplikaci pomocí jednoduchého API a dokumentace.
- Přizpůsobte si vložené zprávy a automatické zprávy
- Získejte neomezené úložiště na serveru
Omezení Telegramu
- Podporuje porty 443, 80, 88 a 8443; ostatní porty nejsou pro integraci webhooků podporovány.
- Ukládá časový limit pro každou aktualizaci webhooku; pokud není zpracována rychle, odešle ji znovu, což může způsobit duplicitní zpracování.
Ceny Telegramu
- Navždy zdarma
- Premium: 4,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Telegramu
- G2: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 6 200 recenzí)
Výběr správné integrace Webhooks pro vaše podnikání
Webhooky jsou nepostradatelnými nástroji pro výměnu dat v reálném čase a automatizaci. Od zlepšení komunikace při týmové spolupráci až po zefektivnění pracovních postupů při vývoji softwaru – potenciál webhooků je nekonečný.
Nejlepší způsob, jak zjistit, která integrace webhooku je pro vás ta pravá, je vyzkoušet ji (nebo spíše připojit?). Brzy zjistíte, že ClickUp je o míle před ostatními.
Využití inovativních funkcí ClickUp je klíčové pro plynulé propojení vašich webových aplikací. Kromě toho, že se jedná o databázový software pro malé podniky, vyniká jako jeden z nejlepších nástrojů pro zvýšení produktivity s širokou škálou funkcí a použití.
Zjistěte, jak může ClickUp být jediným místem pro všechny vaše integrační potřeby!