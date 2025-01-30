Nejlepší bezplatný a placený architektonický software, který stojí za zvážení v roce 2025

Architektura je věda, která je složitou směsicí kreativity a komplexnosti a která prošla dlouhou cestou od dob papíru, tužek a rýsovacích nástrojů. Dnes je počítačem podporované navrhování (CAD) de facto standardem v tomto odvětví.
Současný architektonický software však neslouží pouze k návrhu. Zahrnuje také software pro řízení projektů, tvorbu vývojových diagramů a schémat, které hrají klíčovou roli a pomáhají architektům zefektivnit pracovní postupy, zvýšit produktivitu a hladce spolupracovat se všemi zúčastněnými.
Tento blog uvádí 10 nejlepších architektonických softwarů pro rok 2024, které vám jako architektům pomohou posunout vaše návrhy a produktivitu o několik úrovní výš.
Co byste měli hledat v architektonickém softwaru?
Ne všechny architektonické softwary jsou stejné. Ten „nejlepší“ pro vás bude záviset na tom, co vyhovuje vašemu konkrétnímu pracovnímu postupu a potřebám. Zde jsou klíčové body, které musíte zvážit při rozhodování, do kterého softwaru investovat.
Sada funkcí
Při výběru softwaru by se měla pozornost soustředit především na jeho vlastnosti a funkční možnosti. Mezi faktory, které je třeba zohlednit, patří:
- Modelovací schopnosti
- Podpora integrace informačního modelování budov (BIM)
- Funkce renderování a dokumentace
Technické aspekty
Další oblastí, na kterou byste se měli zaměřit, jsou technické aspekty jednotlivých programů. Klíčové body, které je třeba vzít v úvahu, jsou
- Hardwarové a systémové požadavky
- Výkon a stabilita softwaru
- Kompatibilita s jiným softwarem ve vašem aktuálním pracovním postupu
- Škálovatelnost softwarového ekosystému
Další aspekty, které je třeba zvážit
Kromě výše uvedených bodů je třeba zvážit ještě další faktory, než se rozhodnete pro konkrétní architektonický software.
- Náročnost osvojení a dostupnost podpůrné dokumentace
- Náklady. Nabízí software různé modely předplatného, které přesně odpovídají vašim potřebám? Je software dodáván s trvalou licencí?
- Bezpečnostní a datové funkce daného softwaru.
S tímto na paměti se podívejme na nejlepší architektonický software, který byste měli v roce 2024 zvážit.
Nejlepší architektonický software pro rok 2024
Nyní, když víte, co hledat v architektonickém softwaru, podívejme se na ty nejlepší, které byste měli v roce 2024 zvážit.
1. ClickUp
Při diskusi o architektonickém softwaru se pozornost automaticky přesouvá na softwarová řešení používaná k navrhování modelů budov. Stejně důležité je však také efektivní řízení času a zdrojů, a právě zde přichází na řadu ClickUp.
ClickUp je komplexní platforma, jejímž cílem je eliminovat chaos v aplikacích a umožnit architektům spravovat všechny aspekty architektonického návrhu. Jednou z nejcennějších funkcí pro architekty jsou architektonické šablony ClickUp, které vám pomohou efektivně plánovat, organizovat a koordinovat architektonické projekty.
Další funkcí, kterou architekti ocení, jsou ClickUp Whiteboards, vizuální nástroje pro spolupráci, které vám umožní vytvářet a sdílet nápady, pracovní postupy a plány na virtuální tabuli.
Tato funkce také obsahuje několik šablon tabule, které architektům umožňují organizovat a prioritizovat úkoly na základě individuálních potřeb projektu. Stručně řečeno, ClickUp je nejlepší software pro architekty, kteří chtějí ušetřit čas při svých projektech.
Nejlepší funkce ClickUp:
- Jediné místo pro vše, co souvisí s řízením projektů a spoluprací
- Velmi intuitivní, uživatelsky přívětivé a přizpůsobitelné rozhraní
- Bezplatná verze s bohatými funkcemi, která je ideální pro menší týmy
Omezení ClickUp:
- Uživatelé mají pocit, že některé funkce vyžadují určitou dobu na osvojení.
Ceny ClickUp:
- Bezplatné: Forever
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp:
- G2: 4,7/5 (více než 9000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (~4000 recenzí)
2. SketchUp
SketchUp má intuitivní přístup k 3D modelování, díky čemuž je oblíbenou volbou pro architekty všech úrovní dovedností. Jeho uživatelské rozhraní napodobuje kreslení na virtuální ubrousek s jednoduchými nástroji pro ovládání typu „push-and-pull“.
Tento návrhový software nabízí odstupňované ceny, takže je vhodný pro všechny úrovně dovedností. Bezplatná verze je přístupná přes web a každá další placená úroveň vám poskytuje přístup k lepším funkcím, jako je desktopový 3D modelář, 3D sklad Sketchup, funkce BIM a profesionální renderovací funkce přes Chaos V-Ray.
Nejlepší funkce SketchUp:
- Jednoduché a intuitivní uživatelské rozhraní, díky kterému je tento software snadno ovladatelný
- SketchUp má velkou a aktivně rostoucí komunitu uživatelů, kteří vyvíjejí a sdílejí modely, materiály a rozšíření, které zvyšují designové možnosti tohoto nástroje.
- Podporuje rozšíření, která vám umožní přidat nástroje založené na umělé inteligenci, které vám pomohou v procesu navrhování.
Omezení programu SketchUp:
- Nemá vestavěný renderovací nebo animační engine a k vytvoření realistických renderů potřebuje externí nástroje nebo rozšíření.
- Omezená podpora parametrického návrhu, což ztěžuje provádění změn v návrhu v pozdější fázi.
Ceny SketchUp:
- SketchUp Go: 119 $ ročně
- SketchUp Pro: 349 $ ročně
- Sketchup Studio: 749 $ ročně
Hodnocení a recenze SketchUp:
- G2: 4,5/5 (více než 1000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1000 recenzí)
3. AutoCAD
AutoCAD je jedním z nejlepších architektonických softwarových programů, které jsou dnes k dispozici, a není třeba ho představovat. Poprvé byl vydán v roce 1982 a stal se oporou pro profesionály v oblasti přestavby, stavební inženýry a interiérové designéry.
Díky specializované sadě nástrojů pro architekturu je AutoCAD preferovaným architektonickým softwarem pro pokročilé uživatele, který podle studie společnosti Autodesk může zvýšit produktivitu až o 61 %.
Tato sada nástrojů obsahuje specifické nástroje, které automaticky generují běžně používané architektonické objekty, jako jsou půdorysy a pohledy.
Nejlepší funkce AutoCADu:
- AutoCAD obsahuje specializovanou sadu architektonických nástrojů s více než 8800 komponenty.
- AutoCAD také podporuje 2D a 3D modelování spolu s možností přepínání mezi nimi v reálném čase, což umožňuje vizualizaci návrhů z různých perspektiv.
Omezení AutoCADu:
- Vyžaduje výkonný hardware pro práci s velkými projekty nebo složitými návrhy.
- Vyžaduje vysokou počáteční investici a opakující se poplatky za předplatné.
Ceny AutoCADu:
- 245 $ měsíčně
Hodnocení a recenze AutoCADu:
- G2: 4,4/5 (více než 1000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (~3000 recenzí)
4. Revit
Revit je další architektonický software od společnosti Autodesk. Zatímco AutoCAD je CAD software, Revit je BIM řešení, které je vhodnější pro architektonický návrh.
Na rozdíl od AutoCADu, který vyžaduje ruční vytváření a aktualizaci více pohledů, Revit dokáže automaticky generovat půdorysy, pohledy, řezy a další pohledy z jediného 3D modelu.
Revit má také nové funkce, jako je schopnost analyzovat a vytvářet simulace různých aspektů budovy, například energie, osvětlení, konstrukce a větrání. Podporuje také spolupráci a koordinaci mezi více uživateli a obory.
Nejlepší funkce Revitu:
- Podpora parametrického vytváření a úprav komponent v programu Revit
- Snadná integrace s AutoCADem je velkým plusem.
- Jako součást Autodesk získáte přístup k celé řadě doplňků a pluginů.
Omezení programu Revit:
- Vestavěné knihovny Rivetu nejsou jeho nejsilnější stránkou.
- Ceny jsou poměrně vysoké a nemusí vyhovovat relativně menším projektům.
Ceny Revitu:
- Předplatné Revit: 193 $ měsíčně (při ročním vyúčtování)
Hodnocení a recenze Revitu
- G2: 4,5/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
5. LibreCAD
LibreCAD je jednoduchý, ale výkonný CAD software, který vyniká v 2D modelování. I když jej nelze označit za inteligentní software ve srovnání s ostatními řešeními v tomto seznamu, je to vynikající nástroj, na který se můžete spolehnout, pokud máte omezený rozpočet.
Díky přehlednému rozhraní inspirovanému programem AutoCAD se v něm okamžitě zorientujete a můžete se pustit do vytváření přesných půdorysů, pohledů a řezů.
LibreCAD také podporuje další funkce, které vám umožní organizovat vaše výkresy do vrstev, bloků a atributů, což může být velkým přínosem, když se návrhy stanou složitými.
Nejlepší funkce LibreCAD:
- LibreCAD je zdarma, bez skrytých poplatků nebo omezení.
- K dispozici ve více než 30 jazycích
- Funguje na MacOS, Linuxu a Windows.
Omezení LibreCAD:
- Podporuje pouze 2D návrh
- Omezené funkce, zejména pro architektonický návrh
Ceny LibreCAD:
- Bezplatné (open source)
Hodnocení a recenze LibreCAD:
- G2: 3,8/5 (~25 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (~50 recenzí)
6. Blender
Blender je výkonný CAD software, který není nijak drahý. Jedná se o intuitivní nástroj, který v jednom balíčku hladce kombinuje 2D a 3D modelování, renderování a animaci, což umožňuje designérskému týmu přejít od nápadu k hotovému modelu bez nutnosti přepínat mezi softwary.
Ačkoli tento bezplatný architektonický software má ve srovnání s některými jinými v tomto seznamu strmější křivku učení, jeho prosperující komunita poskytuje bohatství pluginů, tutoriálů a zdrojů, na které se můžete spolehnout.
Nejlepší funkce programu Blender:
- Využívá tři renderovací enginy, Eevee, Workbench a Cycles, které společně dokážou vytvářet vysoce kvalitní a fotorealistické modely a animace.
- Velká a aktivní komunita vývojářů a uživatelů přispívá k vývoji a zdokonalování softwaru.
Omezení programu Blender:
- Unikátní rozhraní programu Blender je poměrně složité a má strmou křivku učení.
- Nemusí podporovat přesné modelování, které je pro architekturu nezbytné.
Ceny programu Blender:
- Bezplatný software s placenými doplňky
Hodnocení a recenze programu Blender:
- G2: 4,6/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (~900 recenzí)
7. OpenSCAD
OpenSCAD je skriptový software pro architektonické navrhování. Jeho naučení je náročnější než u všech ostatních architektonických softwarů v tomto seznamu. Jakmile ho však zvládnete, můžete vytvářet vysoce přesné a realistické modely.
OpenSCAD je bezplatný nástroj a jeho parametrické modelovací schopnosti jsou oblastí, ve které předčí ostatní populární softwary v této oblasti. Tento software podporuje různé formáty importu a exportu souborů, jako jsou STL, DXF, OFF a SVG.
Nejlepší funkce OpenSCAD:
- Skriptové modelování OpenSCAD nabízí bezkonkurenční úroveň kontroly nad procesem návrhu.
- Díky parametrům je tento software ideální pro složité návrhy, které musí splňovat přísné tolerance.
Omezení OpenSCAD:
- Nedostatek interaktivního modelování způsobuje, že je ve srovnání s jinými softwary méně intuitivní a uživatelsky přívětivý.
- Neumí zpracovat složitou grafiku, jako jsou textury a materiály.
- Vyžaduje rozsáhlé znalosti programování.
Ceny OpenSCAD:
- Bezplatné (open source)
Hodnocení a recenze OpenSCAD:
- G2: 4,3/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 3,5/5 (2 recenze)
8. InDesign
Adobe InDesign není modelovací software a nemá ani funkce BIM. Je to však výkonný nástroj ve vaší architektonické softwarové výbavě, protože je vhodný pro vizuální vyprávění příběhů. Jak možná již víte, reklama a marketing hrají v architektuře stejně důležitou roli jako design a modelování.
InDesign může pomoci zlepšit vizuální přitažlivost stavebních výkresů díky své rozsáhlé knihovně designových šablon, šablon drátových modelů a designových prvků přizpůsobených pro architektonické projekty.
Díky integraci do ekosystému Adobe můžete také hladce integrovat a využívat funkce programů Adobe Photoshop a Illustrator, abyste mohli efektivně a účinně realizovat působivé projekty.
Nejlepší funkce InDesignu:
- Funkce jako Master Page, Auto Style a Text Frame fitting pomáhají vytvářet vysoce propracovanou dokumentaci.
- Integrace s kreativním balíkem Adoble pomáhá využít hyperrealistické renderovací schopnosti Photoshopu nebo schopnosti vytváření a úpravy vektorů v Illustratoru.
Omezení programu InDesign:
- Model předplatného společnosti Adobe může být pro některé uživatele drahý.
- Omezená kompatibilita se softwarem mimo ekosystém Adobe
- InDesign je také aplikace náročná na zdroje.
Ceny InDesignu:
- Jedna aplikace: 29,99 $ měsíčně
Hodnocení a recenze InDesignu:
- G2: 4,6/5 (více než 3000 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (~250 recenzí)
9. Archicad
Archicad je již více než čtyři desetiletí základním kamenem architektonického průmyslu. Byl to první CAD software schopný 2D a 3D modelování a první, který přinesl BIM funkce do osobních počítačů.
Jeho integrovaný renderovací engine a uživatelsky přívětivé rozhraní poskytují profesionálním architektům tvůrčí svobodu k realizaci jakéhokoli návrhového nápadu. Jeho BIM funkce pomáhají vytvářet a udržovat praktické prostředí pro spolupráci, díky kterému je realizace projektů všech velikostí hračkou.
Nejlepší funkce Archicadu:
- Archicad je speciálně vyvinutý BIM software se všemi nezbytnými funkcemi.
- Nabízí vysoký stupeň přizpůsobení, pokud jde o rozhraní a sady nástrojů, aby vyhovovaly jedinečným pracovním postupům.
- Poskytuje flexibilitu a dobře spolupracuje se softwarem jako SketchUp a produkty Adobe.
Omezení Archicadu:
- Oproti konkurenci má bezplatná verze omezené funkce.
- Špatná zákaznická podpora a omezená dostupnost zdrojů pro výuku
Ceny Archicadu:
- BIM Cloud: 40 $ + daň za měsíc
- Archicad Collaborate: 160 $ + daň za měsíc
Hodnocení a recenze Archicadu:
- G2: 4,6/5 ~250 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (~270 recenzí)
10. V-Ray
V-Ray je plugin pro 3D renderování, který dokáže vytvářet fotorealistické 3D modely a animace vašich architektonických návrhů. Je to skvělý nástroj pro architektonické projekty, protože je kompatibilní s mnoha CAD architektonickými softwarovými programy, jako jsou Revit, SketchUp a 3ds Max, abychom jmenovali alespoň některé.
Kromě standardních funkcí nabízí V-Ray komplexní modelovací možnosti, jako je adaptivní ray tracing a inteligence scény, které umožňují vytvářet hyperrealistické komplexní projekty.
V-Ray také podporuje různé formáty souborů, jako jsou DWG, OBJ a FBX, což uživatelům umožňuje plynulou práci v různých architektonických programech.
Nejlepší funkce V-Ray:
- Fotorealistické rendery
- Spousta možností pro přizpůsobení a doladění výstupu
- Kompatibilita s různými renderovacími programy, jako jsou SketchUp, Rhino, 3D’s Max a další.
Omezení V-Ray:
- Náročná křivka učení
- Dlouhé doby renderování
Ceny V-Ray:
- V-Ray Solo: 38,90 $ měsíčně (při ročním vyúčtování)
- V-Ray Premium: 57,90 $ měsíčně (při ručním účtování)
- V-Ray Enterprise: 49,40 $ měsíčně (účtováno ročně)
Hodnocení a recenze V-Ray:
- G2: 4,5/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (~25 recenzí)
Od návrhu po dodání – optimalizujte celý svůj architektonický pracovní postup
Pokud hledáte nejlepší architektonický software z hlediska jeho návrhových schopností, máte na výběr z mnoha možností. Tento komplexní seznam zahrnuje vše od bezplatných po placené softwarové nástroje a jejich nejlepší funkce a omezení, aby vám pomohl rozhodnout, co bude nejlépe vyhovovat vašim jedinečným požadavkům.
Pokud však hledáte jeden nástroj, který vám pomůže zefektivnit celý architektonický pracovní postup, včetně řízení výstavby, podívejte se na ClickUp. Jeho hotová řešení vám pomohou zvýšit produktivitu a posunout vaše podnikání na novou úroveň.
Zaregistrujte se do programu „Free Forever Plan" společnosti ClickUp a dozvíte se více.