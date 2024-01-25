10 nejlepších knih o komunikačních dovednostech, které vám pomohou zlepšit vaše dovednosti v roce 2025

Ve světě přesyceném informacemi často nespočívá skutečná výzva v množství slov, ale v efektivitě komunikace.
Jak moudře poznamenal George Bernard Shaw: „Největším problémem v komunikaci je iluze, že k ní došlo.“ Někdy je těžké vyjádřit, co máme na mysli, a lidé nás mohou špatně pochopit. To může vést k nejasnostem, nesprávným interpretacím a promarněným příležitostem.
Špatná komunikace a mezilidské dovednosti vás mohou brzdit v osobním i profesním životě a ovlivňovat váš růst a vztahy.
Uvědomme si tedy, že efektivní komunikace není jen o slovech – je o porozumění a spojení.
Vybrali jsme deset pozoruhodných knih o komunikačních dovednostech, které vám pomohou překonat bariéry v konverzaci a osvojit si účinnou komunikaci, abyste dosáhli svých komunikačních cílů.
Prozkoumejte tyto literární průvodce a naučte se lépe komunikovat!
Nejlepší knihy pro zlepšení komunikačních dovedností
1. Jak získávat přátele a působit na lidi od Dalea Carnegieho
O knize
- Autor: Dale Carnegie
- Rok vydání: 1936
- Odhadovaná doba čtení: 8 hodin
- Doporučená úroveň: Začátečník
- Počet stran: 291
- Hodnocení: 4,7/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)
Přemýšleli jste někdy o tom, proč je navazování přátelství někdy tak obtížné?
A víte co? Kniha Jak získávat přátele a působit na lidi odhaluje tajemství budování vztahů ve světě, kde si lidé pečlivě vybírají své společníky na základě jejich výrazných vlastností.
Jedna z nejstarších a stále velmi populárních knih o komunikačních dovednostech se zabývá psychologií lidských interakcí a nabízí vám základní dovednosti, jak přilákat a výrazně prohloubit smysluplné vztahy. Zdůrazňuje důležitost ovlivňování ostatních, aniž byste působili manipulativně – což je dovednost, kterou lze pěstovat a zdokonalovat.
Kniha se také zabývá citlivými tématy, jako je kritika, stěžování si, odsuzování a dosahování velkého úspěchu ve vztazích.
Prostřednictvím anekdot a postřehů vás kniha provede složitým světem pocitů a vztahů a podpoří vás v přátelštějším a chápavějším způsobu komunikace.
„Každý hlupák umí kritizovat, stěžovat si a odsuzovat – a většina hlupáků to také dělá. Ale pochopení a odpuštění vyžadují charakter a sebeovládání.“
Jak získávat přátele a působit na lidi – hlavní body
- Vyhýbejte se kritice a místo toho ostatním upřímně rozumějte, vciťujte se do nich a oceňujte je. Procvičujte aktivní naslouchání a zaměřte konverzaci na zájmy ostatních, abyste navázali upřímné vztahy.
- Sladěte své cíle s ostatními a vytvořte tak spolupráci. Nezapomeňte také pamatovat si jména lidí a používat je – je to jednoduchý, ale účinný způsob, jak posílit vztahy.
- Vyhněte se hádkám a budujte trvalé dobré vztahy. Vše je o vzájemnosti. Pro úspěšnou interakci se skutečně zajímejte o druhé.
Co říkají čtenáři
„Kniha, která je i po téměř 100 letech stále aktuální a svěží. Každý by ji měl přečíst, a to několikrát!“
2. Jak naslouchat s úmyslem od Patricka Kinga
O knize
- Autor: Patrick King
- Rok vydání: 2020
- Odhadovaná doba čtení: 6 hodin
- Doporučená úroveň: Začátečník
- Počet stran: 198
- Hodnocení: 4,6/5 (Amazon) 3,8/5 (Goodreads)
Představte si svět, ve kterém má každý váš rozhovor skutečný dopad a ve kterém se lidé cítí skutečně vyslyšeni a pochopeni. Právě to vám tato kniha přináší.
How to Listen with Intention je sedmá kniha ze série How to be More Likable and Charismatic od bestsellerového autora a kouče sociálních dovedností Patricka Kinga. Vezme vás na cestu za zvládnutím umění aktivního naslouchání, jedné z nejdůležitějších komunikačních dovedností.
Díky této snadno čitelné knize se naučíte navazovat kontakty, vytvářet vztahy a budovat důvěru bez námahy, čímž zlepšíte kvalitu své komunikace a vztahů.
Tato kniha je vaším průvodcem po základních dovednostech autentického navazování kontaktů, které jsou důležitější než charisma nebo vtipné konverzace.
„Ti, kteří se v konverzaci jeví jako nejvíce chvástaví, kteří žárlivě střeží pozornost nebo přerušují ostatní, jsou často ti, kteří se cítí nejvíce nejistí.“
Jak naslouchat s úmyslem – hlavní body
- Odstraňte rušivé vlivy a buďte plně přítomni v konverzacích, věnujte mluvčímu svou plnou pozornost.
- Osvojte si aktivní naslouchání tím, že se budete soustředit nejen na slova. Jde o to porozumět skrytým emocím tím, že budete klást otázky a projevovat empatii.
- Vytvořte prostor pro otevřenou a neodsuzující komunikaci, budujte silnější vztahy tím, že budete reflektovat to, co jste z konverzace pochopili, a přijímejte ticho.
Co říkají čtenáři
„Kniha skvěle rozebírá poslech srozumitelným způsobem a poukazuje na několik chyb, kterých jsem se sám dopustil. Ilustruje také praktické způsoby, jak se zlepšit jako posluchač a získat lepší pohled na umění konverzace. ”
3. Crucial Conversations (Rozhodující rozhovory) od Josepha Grennyho, Kerryho Pattersona, Rona McMillana, Ala Switzlera a Emily Gregoryové
O knize
- Autoři: Joseph Grenny, Kerry Patterson, Ron McMillan, Al Switzer a Emily Gregory
- Rok vydání: 2001
- Odhadovaná doba čtení: 8 hodin
- Doporučená úroveň: Začátečník až mírně pokročilý
- Počet stran: 288
- Hodnocení: 4,7/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)
Představte si, že každá konverzace bude úspěšná, i ta nejtěžší. To slibuje kniha Crucial Conversations: Tools for Talking When Stakes Are High (Důležité rozhovory: Nástroje pro komunikaci v situacích, kdy je v sázce mnoho), další na našem seznamu knih o komunikačních dovednostech, které si nesmíte nechat ujít. Není to jen kniha, je to průvodce, který změní způsob, jakým komunikujete v dnešním složitém pracovním prostředí.
Kniha je napsána vtipným a poutavým stylem a nabízí účinné dovednosti, které vám pomohou zvládnout jakoukoli konverzaci, i tu nejobtížnější, a zajistí vám požadované výsledky.
Kniha vás naučí, jak být přesvědčivý, ne agresivní, a jak navrátit dialog k produktivitě, když se situace vyhrotí. Navíc vás vybaví základními dovednostmi pro zvládání důležitých rozhovorů, ať už s kolegy, rodinou, přáteli nebo dokonce nepřáteli.
Na základě 25 let studia úspěšných komunikátorů odhaluje tato kniha tajemství těch, kteří efektivně zvládají důležité rozhovory. Cíl je jasný – pomoci vám stát se silným komunikátorem v jakékoli situaci.
Pokud jste se někdy ocitli v situaci, kdy se rozhovor rychle zvrtl, tato kniha by pro vás mohla být zlomovým bodem.
„Cíle bez termínů nejsou cíle, jsou to pouze směry.“
Závěry z knihy Crucial Conversations
- Soustřeďte se na jeden naléhavý problém najednou, místo abyste se snažili řešit více problémů najednou.
- Najděte společný cíl, abyste vytvořili produktivní prostředí, ve kterém budou všichni moci otevřeně a bez obav komunikovat.
- Udržujte své diskuse uctivé a konstruktivní, aniž byste se zdráhali vyjádřit svůj názor.
Co říkají čtenáři
„Tito autoři své myšlenky ve velkém uplatnili v podnikovém světě, ale já považuji tyto dovednosti a myšlenky za neuvěřitelně užitečné pro obtížné rozhovory v jakékoli oblasti života. Svůj první výtisk jsem daroval a pak si koupil druhý. Stojí to za to. ”
4. Elite Communication Skills for Young Professionals (Elitní komunikační dovednosti pro mladé profesionály) od Ty Hoesgena
O knize
- Autor: Ty Hoesgen
- Rok vydání: 2022
- Odhadovaná doba čtení: 8 hodin
- Doporučená úroveň: Začátečník
- Počet stran: 288
- Hodnocení: 4,8/5 (Amazon) 4,5/5 (Goodreads)
Měli jste někdy pocit, že přicházíte o příležitosti nebo nedostáváte uznání, které si zasloužíte, jen proto, že vaše komunikační dovednosti nejsou na požadované úrovni? Kniha Elite Communication Skills for Young Professionals vám pomůže.
Tato kniha odhaluje, jak může být zvládnutí komunikace vaší tajnou zbraní pro nastartování vašeho života a kariéry.
Nezáleží na tom, zda jste introvert, extrovert nebo něco mezi tím – tato kniha vám pomůže zazářit. I sám finanční guru Warren Buffet se zaručuje za sílu komunikace, která zvýší vaši hodnotu.
Kniha poskytuje postřehy o tom, jak si získat respekt lidí bez jediného slova, jak dekódovat neverbální signály a jak sebevědomě mluvit s kýmkoli, i když jste spíše introvertní typ. Nejedná se však pouze o teorii; kniha je plná praktických tipů, které vás naučí, jak zachovat chladnou hlavu před důležitou schůzkou, jak zvládnout videohovory a jak se vypořádat s mnoha dalšími podobnými situacemi.
Ať už jste profesionál v komunikaci nebo se v ní cítíte trochu nejistě, tato kniha vám pomůže zlepšit komunikační dovednosti, usnadní vám pracovní i osobní život a urychlí váš úspěch.
„Kdyby byl život snadný, ztratil by svůj smysl.“
Elitní komunikační dovednosti pro mladé profesionály – hlavní body
- Neverbální signály jsou při komunikaci stejně důležité jako slova.
- Používejte dechové techniky k uklidnění se při veřejném vystupování.
- Kladením správných otázek můžete od ostatních získat informace a zároveň na ně udělat trvalý pozitivní dojem.
Co říkají čtenáři
„Tato kniha mi velmi pomohla zlepšit mé komunikační dovednosti, sebevědomí při komunikaci a celkovou sebedůvěru. Jako někdo, kdo se vždy bál mluvit na veřejnosti i v soukromí, jsem zjistil, že tipy a příklady, které Tyler v knize uvádí, mi pomohly zvýšit celkovou sebedůvěru. Tuto knihu musíte přečíst. ”
5. Techniky aktivního naslouchání od Nixaly Leonardo
O knize
- Autor: Nixaly Leonardo
- Rok vydání: 2020
- Odhadovaná doba čtení: 6 hodin
- Doporučená úroveň: Začátečník až mírně pokročilý
- Počet stran: 184
- Hodnocení: 4,6/5 (Amazon) 3,6/5 (Goodreads)
Techniky aktivního naslouchání je komplexní průvodce pro zdokonalení dovednosti aktivního naslouchání, které je klíčovým aspektem efektivních komunikačních dovedností.
Kniha vám ukáže, jak vám aktivní naslouchání může pomoci budovat vztahy, podporovat empatii a řešit nedorozumění.
Jádro knihy tvoří 30 praktických metod, z nichž každá je pečlivě napsána tak, aby řešila konkrétní výzvy, s nimiž se můžete běžně setkat. Každá technika je vysvětlena pomocí příkladů z reálného života, případových studií a scénářů, abyste je mohli jasně pochopit.
„Většina lidí poslouchá pasivně a pouze čeká, až přijde řada na ně.“
Techniky aktivního naslouchání – hlavní body
- Naučte se, jak skutečně naslouchat, když lidé mluví. Kniha vám ukáže 30 jednoduchých způsobů, jak se stát vynikajícím posluchačem, díky čemuž budou vaše vztahy silnější a upřímnější.
- Aktivní naslouchání není jen o tom, že slyšíte slova. Je to nástroj, který vám pomůže řešit konflikty, zmírňovat napětí a vést produktivnější rozhovory.
- Využijte tyto techniky ve svých profesních i osobních vztazích, a to nejen pro lepší komunikaci, ale také pro šťastnější život.
Co říkají čtenáři
„Skvělá kniha pro ty, kteří chtějí zdokonalit své schopnosti aktivního naslouchání. Zabývá se také efektivními komunikačními technikami, které můžete skutečně použít v reálném světě. Praktická kniha, kterou bych doporučil (a již doporučil) každému, s kým denně komunikuji!“
6. Reclaiming Conversation: The Power of Talk in a Digital Age (Obnova konverzace: Síla rozhovoru v digitálním věku) od Sherry Turkle
O knize
- Autor: Sherry Turkle
- Rok vydání: 2015
- Odhadovaná doba čtení: 10 hodin
- Doporučená úroveň: Středně pokročilí
- Počet stran: 352
- Hodnocení: 4,4/5 (Amazon) 3,8/5 (Goodreads)
Máte někdy pocit, že vaše neustálé připojení k technologiím má negativní vliv na skutečné osobní rozhovory?
Kniha Reclaiming Conversation se podrobně zabývá tím, jak váš vztah k technologiím narušuje vaši schopnost vést smysluplné rozhovory.
I když existují interní komunikační softwary, které vám pomáhají efektivně komunikovat s vaším týmem, Sherry Turkle, profesionálka ve světě lidské technologie, rozebírá důsledky digitální posedlosti a předkládá pádné argumenty pro návrat ke ztracenému umění konverzace.
Autorka se zabývá vším, od vlivu textových zpráv na vztahy až po narušení rodinných večeří a pracovní atmosféry. Zdůrazňuje výzvy, které nám digitální věk přináší, jako je osamělost a ztráta identity.
Turkle věří, že pochopení omezení technologie nám pomůže oživit staré dobré rozhovory, vést skutečné konverzace a řešit dnešní problémy.
Pokud tedy cítíte nutkání odložit telefon a vést skutečný rozhovor, Turkleova kniha by mohla být vaším průvodcem v tomto digitálním světě!
„Inteligence kdysi znamenala víc než to, co dokáže umělá inteligence. Zahrnovala citlivost, vnímavost, uvědomění, rozlišovací schopnost, rozum, bystrost a vtip.“
Závěry z knihy „Reclaiming Conversations“
- Udělejte si z osobních rozhovorů svůj prostředek k navazování upřímných vztahů. Osobní rozhovory mají něco zvláštního, co nelze nahradit textovými zprávami nebo telefonáty.
- Odpočiňte si od digitálního shonu. Strávte nějaký čas o samotě, zamyslete se a najděte rovnováhu. Příliš mnoho času stráveného před obrazovkou má negativní vliv na fyzické i duševní zdraví.
- Buďte tu pro své děti a vždy dohlížejte na jejich digitální aktivity.
Co říkají čtenáři
„Tato kniha změní váš pohled na technologii a konverzaci a vaše chápání těchto pojmů. Sherry Turkle píše srozumitelně, příběhy jsou vynikající, autorka předkládá tvrzení a poté je podloží argumenty, ale její argumentace je spravedlivá a ohleduplná. Některé části jsem si již přečetl znovu. Na technologii se již nikdy nebudu dívat stejně. Některé návyky jsem již změnil. Děkuji!“
7. Just Listen: Discover the Secret to Getting Through Absolutely Anyone (Prostě poslouchejte: Objevte tajemství, jak se domluvit s absolutně kýmkoli) od Marka Goulstona
O knize
- Autor: Mark Goulston
- Rok vydání: 2015
- Odhadovaná doba čtení: 8 hodin
- Doporučená úroveň: Začátečník
- Počet stran: 256
- Hodnocení: 4,6/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)
Znáte ty lidi, kteří mluví jen o sobě? Je to vyčerpávající, že? Goulston to chápe. Dobrá konverzace je oboustranná záležitost.
Just Listen je váš průvodce, jak se stát vynikajícím posluchačem a komunikátorem, který vám pomůže budovat důvěru a okamžité spojení. V této knize Mark Goulston, psychiatr, obchodní konzultant a kouč, prozrazuje všechna svá tajemství, jak proměnit nemožné nebo nedosažitelné lidi ve své spojence, zákazníky, kolegy nebo kamarády na celý život.
V této poutavé knize autor rozebírá, jak navázat hlubší kontakt s lidmi a mluvit sebevědomě. Kniha je pokladnicí technik – jak udělat skvělý první dojem, naslouchat jako profesionál, porozumět cizím lidem, zmírnit hněv atd.
A tady je hlavní trik: když potřebujete sdělit nějakou zprávu, zejména složitým lidem, jako jsou nespokojení zaměstnanci nebo nešťastní klienti, začněte tím, že jim nasloucháte. To je tajemství úspěchu.
„Pokud vás někdo nemůže nebo nechce poslouchat, přimějte ho, aby poslouchal sám sebe.“
Hlavní body knihy Just Listen
- Upřednostňujte naslouchání před mluvením. Pokud dokážete ostatním dát pocit, že jsou pochopeni, ceněni a zajímaví, bude pro vás snadné navázat s nimi kontakt.
- Přesvědčte ostatní tím, že je přimějete „koupit“ vaše nápady. Povzbuzujte lidi, aby si stanovili žádoucí, ale zdánlivě nedosažitelné cíle, a hledali způsoby, jak je uskutečnit.
- Překvapte ostatní empatií a získejte si je na svou stranu. Nechte lidi ventilovat své emoce a zbavit se stresu, než jim představíte své nápady. Řešte problémy otevřeně a diskutujte o nich upřímně, abyste dosáhli lepšího porozumění.
Co říkají čtenáři
„Tato kniha je úžasným klenotem, který by se měl číst ve školách. Učí nás, jak se v tomto světě chovat tak, jak bychom se všichni měli naučit. Dr. Goulston odvedl skvělou práci a otevřel mi oči.“
8. Verbal Judo od George J. Thompsona
O knize
- Autor: George J. Thompson
- Rok vydání: 2010
- Odhadovaná doba čtení: 7 hodin
- Doporučená úroveň: Začátečník
- Počet stran: 224
- Hodnocení: 4,6/5 (Amazon) 3,8/5 (Goodreads)
Tento skvost mezi knihami o komunikačních dovednostech vám pomůže proměnit vyhrocené hádky ve vítězství.
Verbal Judo: The Gentle Art of Persuasion (Verbální judo: Jemné umění přesvědčování) je průvodce používáním slov k řešení neshod a přeměně obtížných rozhovorů v pozitivní výsledky. Autor knihy, bývalý policista a odborník na komunikaci George J. Thompson, v ní porovnává efektivní komunikaci s bojovými uměními a klade důraz na přístup verbálního juda.
Thompson rozděluje lidi do tří typů – milí, obtížní a slabí – a nabízí podrobného průvodce, jak s každým z nich jednat.
Autor také nastiňuje pětistupňový proces dobrovolného dodržování pravidel a sdílí tipy, jak naslouchat, vcítit se, klást otázky, parafrázovat a shrnovat, aby byla komunikace efektivní.
Tato kniha, plná příkladů z policejních příběhů a reálných situací, je praktickým průvodcem pro zvládnutí umění přesvědčování ve vztazích, což ji činí cennou pro efektivní komunikaci v jakékoli situaci.
„Nikdy nereagujte na to, co lidé říkají. Reagujte na to, co tím myslí. Pamatujte si: Lidé málokdy říkají to, co si opravdu myslí.“
Verbal Judo – hlavní body
- Empatie je nejlepší způsob, jak přimět lidi, aby vás poslouchali.
- Vyhněte se autoritativním příkazům a vysvětlujte důvody, které stojí za pravidly. Úspěšná komunikace spočívá v porozumění pohledu druhé osoby, nikoli v poučování.
- Identifikujte své nedostatky a staňte se lepším řečníkem.
Co říkají čtenáři
„Skvělá kniha, doufám, že se někdy setkám s autorem. Velmi užitečná, podařilo se mi uplatnit získané poznatky v praxi. Výsledkem byly pozitivní reakce při sdělování špatných zpráv těm několika nešťastníkům. ”
9. Pět hvězdiček: Tajemství komunikace, jak se dostat z dobré úrovně na vynikající, autor Carmine Gallo
O knize
- Autor: Carmine Gallo
- Rok vydání: 2018
- Odhadovaná doba čtení: 8 hodin
- Doporučená úroveň: Středně pokročilí
- Počet stran: 256
- Hodnocení: 4,4/5 (Amazon) 3,9/5 (Goodreads)
V dnešním rychle se měnícím světě nestačí mít jen dobrý nápad. Podle Carmine Gallo v knize Five Stars musíte ovládat starodávnou dovednost přesvědčování, abyste mohli skutečně zazářit, posunout se vpřed a dosáhnout velkého úspěchu.
Gallo se ponoří do Aristotelovy staré, ale osvědčené formule přesvědčování a ukáže, jak je i dnes relevantní pro inspiraci lidí.
Kniha zdůrazňuje význam komunikačních dovedností v době, kdy technologie zmenšují náš svět. Gallo hovoří s neurovědci, ekonomy a vedoucími představiteli různých institucí, jako je NASA, aby vám ukázal, jak správná komunikace je klíčem k upoutání pozornosti a podnícení velkých snů.
Ale počkejte, nejde jen o vás – jde také o to, aby vaše obchodní a zákaznické zkušenosti byly nezapomenutelné. Gallo sdílí jednoduché metody úspěšných společností, jak vytvořit momenty, které z lidí udělají věrné fanoušky.
„Vaše kariéra je vaše věc. Vy jste jejím generálním ředitelem. Sebeuspokojení vede k neúspěchu. Jako generální ředitel své kariéry musíte neustále zdokonalovat své dovednosti, zejména umění komunikace.“
Pět hvězdiček
- Soustřeďte se na jeden konkrétní a časově ohraničený cíl, abyste mohli efektivně komunikovat. Zapůsobte na personalisty a získejte vysněnou práci tím, že o sobě budete vyprávět poutavé příběhy.
- Vytvářejte poutavé prezentace tím, že je budete udržovat stručné a doplníte je vizuálními prvky, jako jsou obrázky. Kvalita komunikace odlišuje dobré týmy od těch skvělých.
- Inspirujte ostatní tím, že se s nimi spojíte na emocionální úrovni. Nejlepší komunikátoři upřednostňují krátká slova před dlouhými, protože si uvědomují sílu jednoduchosti.
Co říkají čtenáři
„Neuvěřitelné příběhy a fakta, které posunou vaše komunikační dovednosti na vyšší úroveň. Začal jsem tyto techniky používat ještě předtím, než jsem dočetl knihu, a fungovaly bezchybně!“
10. The Silent Language (Tichý jazyk) od Edwarda T. Halla
O knize
- Autor: Edward T. Hall
- Rok vydání: 1959
- Odhadovaná doba čtení: 7 hodin
- Doporučená úroveň: Středně pokročilí až pokročilí
- Počet stran: 217
- Hodnocení: 4,5/5 (Amazon) 3,7/5 (Goodreads)
Tato poučná kniha od Edwarda T. Halla by neměla chybět na vašem seznamu knih o komunikačních dovednostech, které musíte přečíst. Zabývá se komplexním světem neverbální komunikace a zkoumá, jak nevyslovená gesta a činy tvoří tichý jazyk, který formuje lidské interakce.
Hall používá příklady z každodenního života, jako je hierarchie v kurníku, aby vysvětlil, jak tento tichý jazyk funguje. Hovoří také o kulturním šoku, kdy se v nové kultuře cítíte dezorientovaní, protože je vše tak odlišné.
I když byla tato kniha napsána již dávno, její principy zůstávají aktuální. Hallovy postřehy o kulturních pravidlech a o tom, jak komunikujeme beze slov, jsou nadčasové.
V některých částech může být trochu obtížné se v knize orientovat, protože byla napsána v jiné době, ale celkově je The Silent Language skvělým průvodcem pro každého, kdo chce porozumět nevysloveným způsobům, jakými se spojujeme a střetáváme s ostatními.
„Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak poznat sám sebe, je brát vážně kultury ostatních. Donutí vás to věnovat pozornost detailům života, které je od vás odlišují.“
Hlavní body knihy The Silent Language
- Jděte nad rámec mluveného jazyka – nechte své tělo, gesta a osobní prostor, aby za vás předávaly zprávy. Tyto neverbální komunikační dovednosti, které fungují podvědomě, mají velký vliv na to, jak jsou zprávy vnímány a interpretovány.
- Pochopte rozdíly v osobním prostoru a gestikulaci v různých kulturách. To vám pomůže správně komunikovat v mezikulturním prostředí a vyhnout se nedorozuměním a konfliktům.
- Osvojte si koncept kultur s vysokým a nízkým kontextem. Poznejte různé komunikační styly pro efektivní komunikaci v rozmanitých kulturních prostředích.
Co říkají čtenáři
„Poprvé jsem tuto knihu četl jako mladík v rámci projektu Poly. Její genialita spočívá v tom, co víte nebo si myslíte, že víte, ale možná to plně neoceníte, dokud vám to někdo neřekne nebo nevysvětlí. ET Hall je o úroveň výš. Přečtěte si ji, zjistíte tolik věcí, že budete překvapeni a velmi ohromeni. ”
