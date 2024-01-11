Start with Why – shrnutí: Jak skvělí lídři inspirují všechny k akci

Existují dva druhy lidí: ti, kteří chtějí inspirovat ostatní, a ti, kteří chtějí být inspirováni. Velmi zřídka se najde kniha, která uspokojí oba tyto typy.
Bestseller Simona Sinka z roku 2009, Start with Why, je výjimkou.
Simon Sinek je autor bestsellerů a uznávaný motivační řečník, známý svými nekonvenčně optimistickými nápady o podnikání a vedení lidí. Jako jeden z nejpopulárnějších koučů vedení lidí na světě inspiroval během své více než dvacetileté kariéry tisíce podnikatelů.
Tato kniha vychází ze stejnojmenné virální přednášky TED Talk, která je nyní třetí nejsledovanější přednáškou TED Talk všech dob s více než 60 miliony zhlédnutí. Nese jednoduché, ale hluboké poselství a přesvědčuje nás, abychom objevili své „proč“ – základní hodnotu, která nás motivuje ráno vstát a jít do práce.
Pokud chcete pracovat na svých vedoucích schopnostech a řízení týmu nebo zlepšit produktivitu týmu, pak vám může pomoci kniha Start with Why.
Toto shrnutí knihy Start with Why obsahuje její hlavní body.
Start with Why Shrnutí v kostce
V knize Start with Why Sinek hovoří o síle „proč“ a o tom, jak může být klíčovým faktorem úspěchu jednotlivce nebo organizace. Na příkladech Steva Jobse, Martina Luthera Kinga Jr. , bratrů Wrightů, Billa Gatese atd. Sinek zdůrazňuje, jak důležité je objevit svůj hlavní cíl (faktor „proč“) a využít ho k motivaci a inspiraci svého týmu.
Podle něj „začít s proč“ vytváří pocit sdíleného účelu v rámci vašeho týmu. Jasnost poslání a vize organizace ji činí srozumitelnější pro zaměstnance a zákazníky.
Zde je Sinekovo vlastní „PROČ“ pro napsání knihy, jeho vlastními slovy:
„Cílem této knihy není pouze pokusit se napravit věci, které nefungují. Spíše jsem tuto knihu napsal jako průvodce, který se zaměřuje na věci, které fungují, a zdůrazňuje je. Nemám v úmyslu zpochybňovat řešení navrhovaná jinými. Většina odpovědí, které dostáváme, pokud jsou založeny na spolehlivých důkazech, je naprosto platná. Pokud však začínáme špatnými otázkami, pokud nerozumíme příčině, pak i správné odpovědi nás vždy nakonec svedou na scestí. Pravda se totiž vždy nakonec odhalí. ”
Tato kniha vám ukáže, jak si klást správné otázky, abyste mohli vést svou organizaci (a tým) správným směrem.
Kniha se zabývá třemi skvělými myšlenkami:
- Co odlišuje úspěšné lidi a společnosti od těch neúspěšných
- Proč je inspirace lepší způsob, jak budovat svou společnost, než manipulace.
- Jak budovat důvěru v organizaci
5 klíčových bodů z knihy Start with Why
Z této knihy se můžete naučit mnoho, ale zde uvádíme některé z našich oblíbených lekcí.
1. Upřednostňujte odměny před tresty
Klíčovým ponaučením pro vedoucí pracovníky v celé knize je, aby vždy ovlivňovali ostatní k jednání tím, že je inspirují, nikoli manipulují.
Podle Sinka jen velmi málo lidí chápe, proč si je jejich zákazníci vybírají. Většina společností má tendenci předpokládat, že lidé kupují jejich produkty kvůli lepší ceně nebo kvalitě služeb. Proto k přilákání zákazníků používají manipulativní praktiky, jako je snižování cen, pořádání propagačních akcí, využívání celebrit a v nejhorších případech dokonce strašení.
Autor uvádí příklady z reálného života, aby své myšlenky lépe ilustroval.
Když společnost General Motors (GM) začala nabízet zákazníkům, kteří si koupili její nákladní a osobní automobily, cashback ve výši 500 až 7000 USD, její krátkodobé tržby vzrostly, ale snížila se její dlouhodobá ziskovost.
V roce 2007 ztrácela společnost GM kvůli svým pobídkám přibližně 729 dolarů na každém prodaném vozidle. Musela proto pobídky omezit, což vedlo k poklesu prodeje.
Podobně slogan společnosti IBM – Nikdo nikdy nebyl propuštěn za to, že najal IBM – šíří strach jako marketingovou taktiku. Díky tomu se týmy zodpovědné za nákup bojí vybrat méně známou společnost namísto IBM, protože se obávají, že přijdou o práci, pokud se věci nevyvinou podle plánu.
Ačkoli Sinek souhlasí s tím, že manipulace funguje – někdy až příliš dobře –, vybízí své čtenáře, aby se vydali zcela opačným směrem, a to cestou inspirace.
Důvod je následující: zatímco manipulace může v některých případech přinést více nebo dokonce opakované zakázky, pouze inspirace je vhodnou strategií pro budování skutečné loajality zákazníků.
Sinekova oblíbená ukázka správné inspirace je společnost Apple, zejména v době, kdy ji vedl Steve Jobs.
Hlavním bodem, který Sinek zdůrazňuje, je, že lidé nekupují to, co děláte, ale proč to děláte. Pokud je vaše „proč“ dokáže inspirovat, můžete z nich udělat věrné zákazníky – vzpomeňte si na lidi, kteří stojí v noci před otevřením Apple Store v řadě na nový iPhone!
Sinek vás nenechá jen s touto myšlenkou, ale dá vám také několik skvělých rad:
- Definujte (a sdělte) svůj primární cíl
- Využijte příběhy, abyste tento účel sdíleli se světem. Všichni velcí lídři jsou také skvělí vypravěči.
- Posilte odhodlání vytvořením pocitu sounáležitosti a jednoty.
- Vybudujte si důvěru tím, že budete působit autenticky a vést s empatií.
2. Najděte svůj Zlatý kruh
Koncept Zlatého kruhu je tématem, kterému se Sinek věnuje v několika kapitolách své knihy. Zlatý kruh je strategický rámec se třemi soustřednými kruhy (Proč, Jak a Co), z nichž každý představuje jinou úroveň myšlení a komunikace.
- Proč: Nejvnitřnější kruh představuje základní účel, který inspiruje existenci organizace. Odpovídá na otázku: „Proč organizace existuje kromě toho, že vytváří zisk?“ – hlubší hodnoty a přesvědčení, které pohánějí její činnost.
- Jak: Střední kruh představuje konkrétní procesy a pracovní styly, které podporují „Proč“ organizace. Zabývá se otázkou: „Jak organizace plní svůj účel?“
- Co: Vnější kruh představuje hmatatelné věci a výsledky, které organizace produkuje. Odpovědí na tuto otázku může být produkt, služba nebo řešení. Odpovídá na základní otázku: „Co organizace dělá?“
Podle konceptu Zlatého kruhu úspěšné společnosti a vlivní lídři začínají vnitřním kruhem, tedy „proč“, a poté se přesouvají ven k „jak“ a nakonec k „co“.
Tento rámec vám pomůže stanovit priority toho, co je důležité, a zajistit, že budete v souladu se svým cílem.
2. Vedení není totéž jako být vůdcem
Sinek také nabízí rady ohledně dobrého vedení. Říká, že vedení přesahuje rámec řízení práce nebo operací.
Podle něj skvělý lídr vytváří skupinu následovníků díky své schopnosti budovat důvěru, empatii a pocit sounáležitosti.
„Existují lídři a existují ti, kteří vedou. Lídři zastávají pozice moci nebo vlivu. Ti, kteří vedou, nás inspirují. Ať už se jedná o jednotlivce nebo organizace, následujeme ty, kteří vedou, ne proto, že musíme, ale proto, že chceme. Následujeme ty, kteří vedou, ne pro ně, ale pro sebe.“
A takto se můžete stát takovým lídrem:
- Ztělesňujte hodnoty a přesvědčení, které definují váš hlavní cíl. Tím lidem dáte najevo, že jste autentický a důvěryhodný.
- Upřednostněte pohodu členů svého týmu vytvořením podpůrného a inkluzivního pracovního prostředí.
- Vytvořte prostředí, ve kterém se všichni budou cítit pohodlně při kladení otázek a poskytování konstruktivní zpětné vazby.
Mezi inspirativní vůdce zmíněné v knize patří například Steve Jobs, který dal zaměstnancům společnosti Apple svobodu myslet jinak (jejich hlavní cíl), zpochybňovat status quo a přicházet s produkty jako iPod a iPhone.
3. Vybudujte tým, který věří ve vaše „proč“
Začněme se základy budování týmu a vraťme se k Golden Circle: pokud ve své společnosti ztělesňujete Proč, pak potřebujete někoho, kdo bude řídit Jak, a více kvalifikovaných lidí, kteří budou řídit Co. Zároveň by všichni tito lidé měli věřit ve váš hlavní účel a hodnoty.
Autor tvrdí, že je důležitější najímat lidi, kteří ztělesňují vaše hodnoty, zapadají do firemní kultury a doplňují zbytek týmu, než ty, kteří jsou „nejlepší“ ve svém oboru.
Motivovaní lidé se lépe sjednotí za společným cílem. Usnadňují vám dosáhnout vašeho cíle a snižují počet konfliktů.
Mezi příklady skvělých partnerství založených na proč a jak patří vizionář Walt Disney a jeho praktický starší bratr Roy. Sinek popisuje, jak tato rovnováha mezi PROČ a JAK prospívá organizaci:
„Walt Disney snil, kreslil a představoval si; Roy zůstal v pozadí a vybudoval impérium,“ napsal Bob Thomas, Disneyho životopisec. „Roy, brilantní finančník a obchodník, pomohl proměnit sny Walta Disneyho ve skutečnost a vybudoval společnost, která nese jméno jeho bratra.“
„Walt Disney snil, kreslil a představoval si; Roy zůstal v pozadí a vybudoval impérium,“ napsal Bob Thomas, Disneyho životopisec. „Roy, brilantní finančník a podnikatel, pomohl Waltu Disneyovi proměnit jeho sny ve skutečnost a vybudoval společnost, která nese jméno jeho bratra.“
Další rada Simona Sinka pro vedoucí pracovníky? Posilujte svůj tým. Můžete toho dosáhnout tím, že jim pomůžete v profesním růstu, dáte jim autonomii v práci nebo oceníte jejich přínos.
To pomáhá budovat důvěru zaměstnanců ve vaši organizaci a zajišťuje, že zůstanou motivovaní.
4. Řiďte se svým PROČ, ne konkurencí
Většina organizací postupem času ztrácí svou originalitu a smysl, protože se snaží následovat stopy svých úspěšnějších konkurentů. Sinek radí organizacím, aby se ve všech aspektech ří d ily svým hlavním cílem. Analýza a napodobování konkurence vám sice může přinést krátkodobý prospěch, nejde však o holistický přístup, protože může způsobit nekonzistentnost a odvést vás od vašich skutečných cílů.
Konkurenti mohou poskytnout dobrý vhled do trhu, ale jejich použití jako měřítka může brzdit váš růst z následujících důvodů:
- Nedostatek autenticity: Pokud budete následovat cestu konkurence, přestanete být věrní svým hodnotám. To vás v očích zaměstnanců i zákazníků učiní neautentickými.
- Žádná inovace: Pokud vždy napodobujete to, co dělají vaši konkurenti, není zde prostor pro inovace nebo nové přístupy.
- Žádná konkurenční výhoda: Když děláte vše, co dělají vaši konkurenti, přesně tak, jak to dělají oni, stanete se jim podobní a nebudete schopni vyniknout.
- Vždy dohánět: Vždy budete o krok pozadu za svými konkurenty, což znamená, že nikdy nebudete mít šanci stát se lídrem na trhu.
Sinek vybízí vedoucí pracovníky, aby se zamysleli nad sebou, pochopili účel, hodnoty a silné stránky své organizace a vedli s autenticitou, místo aby se spoléhali pouze na vnější měřítka. Jak sám říká, vaší konkurencí jste vy sami.
Citáty z knihy Start with Why, které vás inspirují k akci
Hledáte další inspiraci?
Zde je několik přímých citátů z knihy, které vás motivují, zlepší vaše vedoucí schopnosti a pomohou vám budovat úspěšné organizace.
Simon Sinek o vedení lidí
„Být lídrem znamená, že zastáváte nejvyšší pozici, ať už díky svým zásluhám, štěstí nebo díky vnitřní politice. Vedení však znamená, že vás ostatní dobrovolně následují – ne proto, že musí, ne proto, že za to dostávají zaplaceno, ale proto, že chtějí.“
„Skvělí lídři jsou ti, kteří důvěřují svému instinktu. Jsou to ti, kteří rozumějí umění před vědou. Získávají si srdce před rozumem. Jsou to ti, kteří začínají s PROČ.“
Simon Sinek o vedení týmu
„Existují pouze dva způsoby, jak ovlivnit lidské chování: můžete ho manipulovat nebo inspirovat.“
Simon Sinek o efektivních pracovních postupech
„Samotná vášeň nestačí. Aby vášeň přežila, potřebuje strukturu. Proč bez jak má malou šanci na úspěch.“
„Místo otázky „CO bychom měli udělat, abychom byli konkurenceschopní?“ je třeba si položit otázky „PROČ jsme vůbec začali dělat TO, co děláme, a CO můžeme udělat, abychom naši věc uvedli do života s ohledem na všechny technologie a tržní příležitosti, které jsou dnes k dispozici?“
Aplikace principů knihy Start with Why s ClickUp
Nyní, když znáte klíčové pojmy a principy z knihy Simona Sinka, vám ukážeme, jak vám softwarové nástroje pro správu pracovního prostoru, jako je ClickUp, mohou pomoci začít s vaším proč:
1. Sladěte své cíle se svým „proč“
Rozdělte větší cíle na konkrétní úkoly a zajistěte, aby každý úkol souvisel s hlavním účelem organizace. To pomůže členům týmu pochopit význam jejich příspěvků. Ukáže jim to také důležitost jejich práce, což je zase motivuje.
Stanovte si cíle a klíčové ukazatele výkonnosti (KPI), abyste mohli měřit svůj pokrok ve vztahu k základním hodnotám a ujistit se, že se k nim přibližujete, a ne vzdalujete. To je obzvláště důležité, když vaše firma roste a přibývají další zainteresované strany.
Spravujte projekty a sledujte cíle s ClickUp
Pomocí ClickUp Tasks můžete spravovat úkoly a podúkoly, zveřejňovat aktualizace stavu (jako komentáře), používat vlastní štítky nebo stavy k seskupování a prioritizaci úkolů a explicitně je propojit s proč organizace.
Jakmile přidáte své projekty, můžete pomocí přizpůsobených dashboardů a dalších reportů, jako jsou Ganttovy diagramy, měřit svůj pokrok v dosahování těchto cílů. ClickUp Goals vám také umožňuje sledovat vaše cíle pomocí číselných, ano/ne nebo peněžních cílů.
2. Sdělte své „proč“
Vytvořte centralizované úložiště nebo wiki pro informace související s „proč“ a „jak“ organizace, včetně prohlášení o poslání a vizi, hodnotách a procesech. To zajistí snadný přístup pro všechny členy týmu a je to zvláště užitečné při zaškolování nových zaměstnanců.
Vytvářejte veřejné wiki stránky pomocí ClickUp Docs
ClickUp Docs je nástroj pro práci s dokumenty, který týmům umožňuje spravovat dokumenty a wiki v organizovaných pracovních prostorech. Obsahuje funkce jako bloky obsahu, možnosti formátování a úpravy v reálném čase. Můžete také vytvořit týmový prostor pro správu společných dokumentů, přiřazování úrovní oprávnění a další.
Kromě toho vám ClickUp AI pomůže lokalizovat vaše wiki do více jazyků, shrnovat dokumenty a mnoho dalšího. Tímto způsobem vytvoříte pocit sounáležitosti i u těch, kteří nutně nemluví vaším jazykem.
3. Podporujte spolupráci v reálném čase
Aby všichni členové týmu byli v rámci projektu na stejné vlně, pomozte jim snadno komunikovat a udržujte je informované o všech fázích projektu. Takto budou všichni na stejné vlně a budou moci snadno poskytovat zpětnou vazbu.
Udržujte všechny v obraze díky komunikačním nástrojům ClickUp.
ClickUp nabízí několik možností komunikace s vaším týmem – v projektech a dokumentech. V prvním případě můžete komentovat úkoly, přiřazovat akce a posílat e-maily přímo z náhledu úkolů.
V Docs můžete přidávat komentáře, označovat osoby a současně provádět úpravy, abyste zahájili neustálou zpětnou vazbu.
Kromě toho můžete také využít vestavěné funkce chatu a nahrávání videa v ClickUp, abyste zahájili konverzaci se svým týmem a obohatili diskuse o další kontext.
4. Podporujte brainstorming
Organizujte brainstormingové schůzky, na kterých mohou členové týmu otevřeně sdílet své nápady. Sinek doporučuje vytvořit prostředí, ve kterém mohou jednotlivci navazovat na nápady ostatních, což vede ke společné inovaci. To posiluje pocit sounáležitosti a jednoty mezi vašimi zaměstnanci.
Šablony pro brainstorming v ClickUp vám to usnadní – můžete dokonce zahájit relaci okamžitě.
Vizualizujte nápady pomocí tabulek a myšlenkových map v ClickUp.
Nástroje pro volné navrhování, jako jsou tabule a myšlenkové mapy, usnadňují vašim kolegům zaznamenávat všechny skvělé nápady a vizuálně je vysvětlovat. Díky tomu jsou brainstormingové sezení poutavé a produktivní.
S ClickUp Whiteboards můžete kreslit diagramy, přidávat poznámky a dokonce je propojit s projektem. Tyto tabule můžete také sdílet s ostatními členy týmu nebo je použít jako záznam vaší brainstormingové schůzky. To je obzvláště užitečné při úkolech typu „Proč“, které vyžadují, abyste svému týmu vysvětlili strategický účel projektu.
Dalším zajímavým nástrojem pro spolupráci, který je k dispozici na ClickUp, jsou myšlenkové mapy. Mohou být užitečné ve fázích „Jak“ a „Co“, kdy musíte naplánovat svůj pracovní postup nebo vytvořit individuální úkoly pro každého.
Závěr
Kniha Simona Sinka Start with Why je přesvědčivým návodem pro budování inspirativních organizací.
Najděte a definujte svůj hlavní cíl a budete moci vzbudit důvěru svých kolegů, vybudovat miliardové podniky a z loajálních zákazníků udělat evangelisty. Sinek také vybízí vedoucí pracovníky, aby podporovali jasnost a disciplínu v týmových cílech tím, že je vždy sladí se svým „proč“.
Doufáme, že vám shrnutí knihy Start with Why bylo užitečné. Pokud si nejste jisti, co je vaším „proč“, vřele doporučujeme další knihu Simona Sinka, Finding Your Why. Tato kniha je doplňkem knihy Start with Why a obsahuje praktické tipy, které vám pomohou definovat váš vyšší cíl.
