Osobnosti ovlivňující AI: Sledujte, kdo hovoří o nejnovějších trendech v oblasti AI

Umělá inteligence je tématem číslo jedna. Pokud nechcete zůstat pozadu, je důležité držet krok s vývojem v oblasti umělé inteligence.
A jaký lepší způsob, jak získat aktuální informace, než sledovat nejlepší mozky v oboru? Je mnohem snazší držet krok s trendy, když sledujete ty, kteří je udávají.
Sestavili jsme seznam 10 nejvlivnějších osobností v oblasti umělé inteligence, které jsou vizionářskými mysliteli, kteří formují scénu umělé inteligence a vedou diskuze o nejnovějších trendech v této oblasti.
Pokud jste marketér nebo odborník na sociální sítě nebo se chcete poučit od skutečných hybatelů světa AI, tento seznam vám pomůže dobře pochopit jejich přínos.
Co jsou vlivní lidé v oblasti umělé inteligence?
Osoby ovlivňující oblast AI jsou odborníci na umělou inteligenci – výzkumníci, technologové, podnikatelé, pedagogové nebo myšlenkoví lídři* –, kteří sdílejí své znalosti a postřehy s ostatními. Vysvětlují nuance, příklady použití a význam AI pro celý svět.
Osobnosti ovlivňující oblast AI aktivně přispívají k porozumění technologickým aspektům souvisejícím s AI a k vývoji nástrojů AI.
Tito populární virtuální vlivní lidé komunikují prostřednictvím různých kanálů, jako jsou sociální média, akademické publikace, konference a průmyslová fóra, kde sdílejí své odborné znalosti a názory na témata související s umělou inteligencí.
Stručně řečeno, pomáhají nám lépe porozumět AI a pochopit, jak může v budoucnu změnit naše životy.
10 osobností z oblasti umělé inteligence, které musíte sledovat
Prošli jsme mnoho profilů a pečlivě vybrali 10 myšlenkových vůdců a průkopníků AI, kteří jsou hnací silou významných vývojových trendů a nabídnou vám cenné poznatky a informace.
Sledujte tyto osobnosti, abyste měli vždy aktuální informace o AI:
1. Sam Altman ( @sama )
Samuel Harris Altman je zakladatelem a generálním ředitelem OpenAI, jedné z nejznámějších organizací stojících v čele AI revoluce.
Společnost Open AI vyvinula různé velké jazykové modely AI (LLM), open-source modely AI a pokročilé modely generování obrazu (DALL•E 2, DALL•E 3). ChatGPT, populární generativní AI a bezplatný chatbotový asistent, je také založen na systému AI vyvinutém společností OpenAI.
V osmi letech začal Sam programovat, což ho vedlo k založení společnosti Tools for Humanity v roce 2019. Jedná se o organizaci, která vyvíjí systémy určené ke skenování očí lidí za účelem ověření identity a potvrzení živobytí, aby se zabránilo podvodům. V letech 2014 až 2019 působil také jako prezident startupového akcelerátoru Y Combinator.
V současné době má Sam na X neuvěřitelných 2,5 milionu sledujících a aktivně sdílí novinky o pokroku Open AI a inovacích v oblasti AI nástrojů, přičemž přispívá do svých projektů Apollo (Apollo je fond v rané fázi, který investuje do ambiciózních projektů). Investuje značné prostředky do výzkumu bezpečnosti AI, aby zajistil kontrolu nad výkonnými systémy AI. Je důležitým hlasem, který formuje politiku v oblasti pokročilé AI.
2. Dr. Fei-Fei Li ( @drfeifei )
Dr. Fei Fei Li je vlivná osobnost v oblasti umělé inteligence, spoludirektorka Institutu pro umělou inteligenci zaměřenou na člověka na Stanfordově univerzitě a první profesorka Sequoia na katedře informatiky Stanfordovy univerzity.
Byla viceprezidentkou společnosti Google a působila jako vedoucí vědecká pracovnice pro AI/ML v Google Cloud.
V roce 2020 byla jmenována do představenstva společnosti X jako nezávislá ředitelka, aby vedla rozvoj sociální AI a hodnotila využití AI nástrojů pro sociální média za účelem kontroly platformy.
Li, která má na X více než 445 tisíc sledujících, nedávno představila svou chystanou knihu The Worlds I See (Světy, které vidím), založenou na zvědavosti, zkoumání a objevování na počátku AI.
Nedávno byla jmenována „kmotrou“ AI jako národní hlas prosazující etiku a diverzitu v oborech STEM a AI.
Li také vynalezl ImageNet a ImageNet Challenge, rozsáhlý datový soubor a benchmarkingový projekt, který přispívá k nejnovějšímu vývoji umělé inteligence a hlubokého učení.
3. Andrew Ng ( @AndrewYNg )
Dr. Andrew Ng, který má 943 tisíc sledujících na X, je zakladatelem DeepLearning. AI, zakladatelem a generálním ředitelem Landing AI a předsedou a zakladatelem Coursera.
V roce 2011 vedl Andrew vývoj hlavní platformy MOOC (Massive Open Online Courses) na Stanfordově univerzitě, díky čemuž byl kurz strojového učení (ML) nabídnut více než 100 000 online studentům na Coursera. Jeho kurzy na Coursera oslovily více než 3 miliony studentů po celém světě.
Bývalý výzkumný vědec společností Baidu a Google Brain je autoritou v oblasti strojového učení a vzdělávání v oblasti umělé inteligence. Je autorem a spoluautorem více než 200 výzkumných prací v oblasti robotiky a strojového učení a svou prací v oblasti umělé inteligence změnil život nespočtu lidí.
V roce 2013 byl časopisem Time 100 jmenován „nejvlivnější osobou světa“.
Jako mimořádný profesor na katedře informatiky Stanfordovy univerzity sdílí své odborné znalosti a vizi v oblasti vzdělávání a aplikací umělé inteligence. Nadále publikuje průkopnické výzkumy, které posouvají hluboké učení vpřed.
4. Kate Crawford ( @katecrawford )
Kate Crawford, která má na X přibližně 83 tisíc sledujících, je významnou odbornicí zabývající se studiem dopadu umělé inteligence na společnost.
Její práce pokrývá dvě desetiletí vývoje umělé inteligence a zaměřuje se na pochopení toho, jak big data, strojové učení a umělá inteligence ovlivňují historii, politiku, práci a životní prostředí.
Je uznávanou vědeckou pracovnicí v Microsoft Research New York a USC Annenberg a přispívá do široce uznávaných vědeckých časopisů, jako jsou Nature a Science.
Kateiny jedinečné projekty, jako „Anatomie systému umělé inteligence“ a „Excavating. ai“, získaly prestižní ocenění a místo v předních muzeích. „Anatomie systému umělé inteligence“ rozebírá celý dodavatelský řetězec a toky dat za zařízením Amazon Echo. Excavating. ai je naopak etnografická studie, která odhaluje ideologie, hodnoty a předsudky, které se zakotvily v systémech umělé inteligence na základě světového názoru vývojářů umělé inteligence.
Oba projekty měly velký vliv na odhalení často skrytých lidských prvků a etických rozměrů v systémech umělé inteligence. Crawfordová ve svých pracích, včetně knihy Atlas of AI, volá po větší transparentnosti a odpovědnosti v tom, jak hodnoty těch, kdo umělou inteligenci vytvářejí, formují její podobu.
Crawford, spoluzakladatel AI Now Institute, se zaměřuje na společenské dopady AI, což je v souladu s obavami marketérů a profesionálů v oblasti sociálních médií, kteří AI využívají.
5. Ian Goodfellow ( @goodfellow_ian )
Ian J. Goodfellow, počítačový vědec a inženýr, měl významný vliv na oblast umělých neuronových sítí a hlubokého učení.
Goodfellow, který má v komunitě AI značnou popularitu, přišel se svým průlomovým nápadem během neformálního setkání v roce 2014. Při rozhovoru s přáteli vymyslel metodu, jak mohou počítače generovat obrázky samostatně, bez lidského zásahu. To vedlo k vytvoření GAN, neboli generativních soupeřících sítí.
Klíčovou myšlenkou GAN je postavit proti sobě dvě neuronové sítě, aby generovaly nová syntetická data podobná některým trénovacím datovým sadám. Obě sítě hrají nepřetržitou hru a zlepšují se, dokud nejsou generované instance k nerozeznání od skutečných dat.
Goodfellow, který v současné době působí jako výzkumný vědec ve společnosti DeepMind, považuje svou nečekanou slávu za poněkud surrealistickou. Navzdory tomu se věnuje boji proti zneužívání svých objevů. Jeho vizí je zajistit etické používání umělé inteligence, což je věc, za kterou se vášnivě zasazuje.
6. Allie Miller ( @alliekmiller )
Allie Miller je podnikatelka, poradkyně a investorka v oblasti umělé inteligence.
S více než milionem sledujících na LinkedIn aktivně přispívá k vzdělávání v oblasti AI, přednáší o AI po celém světě, radí v oblasti globální veřejné politiky AI a vytváří vzdělávací zdroje pro firmy, aby mohly vyniknout díky AI. Je populární virtuální osobností, která se zasazuje o vzdělávání v oblasti AI na sociálních médiích.
Dříve vedla oddělení Machine Learning Business Development pro startupy a venture kapitál v Amazonu (AWS).
Od samého začátku rozvíjela podnikání v rámci AWS, poskytovala poradenství a podporu předním výzkumníkům v oblasti strojového učení, zakladatelům a investorům po celém světě.
Předtím Allie dosáhla milníku jako vítězka národních soutěží v oblasti inovací a stala se nejmladší ženou, která vyvinula produkt umělé inteligence ve společnosti IBM.
V roce 2019 byla organizací AIconic vyhlášena „AI inovátorkou roku“ a již několik let je zařazována mezi nejvlivnější osobnosti v oblasti technologií a umělé inteligence na LinkedIn. Sledujte ji, pokud vás zajímají novinky z oblasti umělé inteligence a technologií, zajímavé postřehy a rady ohledně zaměstnání.
7. Tabitha Goldstaub ( @tabithagold )
Tabitha Goldstaub je technologická podnikatelka zaměřená na dopad umělé inteligence. Je spoluzakladatelkou online platformy CogX, která sdružuje výzkumníky a tvůrce politik, aby diskutovali o pokroku v oblasti umělé inteligence, a působila jako předsedkyně Rady pro umělou inteligenci britské vlády.
Goldstaub má více než 15 tisíc sledujících na Linkedin a více než 14 tisíc sledujících na X. Aktivně se angažuje v organizacích jako TechUK a Alan Tiring Institute, kde poskytuje poradenství v oblasti umělé inteligence a technologií.
Goldstaubová se podělila o své osobní zkušenosti a napsala knihu How to Talk to Robots: A Girls’ Guide to a World Dominated by AI (Jak mluvit s roboty: Průvodce pro dívky světem ovládaným umělou inteligencí). Předpovídá trendy v oblasti umělé inteligence a pomáhá firmám eticky využívat umělou inteligenci prostřednictvím poradenských služeb.
V roce 2012 byla zařazena do žebříčku „30 pod 30“ časopisu Media Week. V roce 2014 se navíc dostala do žebříčku „Silicon 60“ deníku London Evening Standard. Získala také cenu „Amy Johnson Award“ od Society of Women’s Engineering.
8. Yann LeCun ( @ylecun )
Yann LeCun, hlavní vědecký pracovník v oblasti umělé inteligence ve společnosti Facebook a uznávaný profesor na New York University, má významnou skupinu 625 tisíc sledujících na LinkedIn a 641 tisíc sledujících na Twitteru. Je známý svými odbornými znalostmi v oblasti umělé inteligence, strojového učení, počítačového vidění a robotiky.
Na konci 80. let navrhl architekturu pro budování neuronových sítí, které pomáhají počítačům rozpoznávat obrázky. Tato průkopnická práce vedla k pokroku v oblasti konvolučních neuronových sítí, které se dnes široce používají pro rozpoznávání obrázků, videa a řeči.
Je také jedním z předních tvůrců technologie komprese obrazu DjVu, která pomohla zvýšit ostrost digitálních obrazů a komprimovat je bez ztráty kvality.
Je držitelem prestižních ocenění, mimo jiné Turingovy ceny (2019) a rytířského titulu francouzského Řádu čestné legie (2023).
V současné době vede výzkum umělé inteligence ve společnosti Facebook a je hlasitým obhájcem technologie umělé inteligence, když tvrdí, že „pesimismus ohledně umělé inteligence je odsouzen k zániku“.
9. Timnit Gebru ( @timnitGebru )
Timnit Gebru, počítačová vědkyně z Eritreje a Etiopie, má na Twitteru 165 tisíc a na LinkedIn 40 tisíc sledujících. Zabývá se výzkumem umělé inteligence se zaměřením na zaujatost algoritmů a těžbu dat. Je zakladatelkou a výkonnou ředitelkou Distributed Artificial Intelligence Research Institute (DAIR).
Získala doktorát na Stanfordově univerzitě a absolvovala postdoktorandské studium v Microsoft Research ve skupině FATE (Fairness Accountability Transparency and Ethics in AI), kde studovala algoritmickou zaujatost v projektech zaměřených na získávání poznatků z dat.
Její výzkum v Microsoftu v roce 2017 odhalil nedostatky v rozpoznávání obličejů pomocí umělé inteligence a odhalil předsudky vůči ženám a lidem jiné barvy pleti. Ukázal, že datové soubory použité k trénování algoritmu obsahovaly několik obrázků bílých mužů, ale velmi málo černošských žen. Výsledky donutily IBM a Microsoft aktualizovat své datové soubory.
Je spoluzakladatelkou organizace „Black in AI“, která podporuje diverzitu mezi výzkumníky v oblasti umělé inteligence. Gebru si získala uznání díky svým odborným znalostem v oblasti etické umělé inteligence a dostala se mezi „50 nejvýznamnějších světových lídrů“ časopisu Fortune, vlivné vědecké osobnosti časopisu Nature a nejvlivnější osobnosti roku 2022 časopisu Time.
Vedla také různorodý tým AI v Google, kde zpochybňovala normy v oboru a podporovala důležitou práci, která přetvořila slovník AI.
10. Rachel Thomas ( @math_rachel )
Rachel Thomas je počítačová vědkyně a spoluzakladatelka společnosti fast.ai, která zpřístupňuje vzdělávání v oblasti umělé inteligence. Vyučuje kurzy o odpovědném vývoji umělé inteligence, aby odborníci mohli zmírnit škodlivé předsudky. Její bezplatné kurzy jí vynesly uznání v publikacích jako The Economist, MIT Tech Review a Forbes.
Je také zakládající ředitelkou Centra pro aplikovanou datovou etiku na Univerzitě v San Franciscu a má 90 tisíc sledujících na Twitteru.
Má doktorát z matematiky na Duke University. Na začátku své kariéry pracovala jako datová vědkyně a softwarová inženýrka ve společnosti Uber.
Thomasová získala uznání od časopisu Forbes jako jedna z 20 neuvěřitelných žen v oblasti umělé inteligence a byla uvedena v knize Women Tech Founders on the Rise. Její oddanost etice v oblasti dat, rozsáhlé příspěvky k vzdělávání v oblasti hlubokého učení a vlivné publikace podtrhují její významný dopad na umělou inteligenci.
Její vliv sahá daleko a široko, její články čte přes milion čtenářů, jsou překládány do čínštiny, španělštiny, korejštiny a portugalštiny a devětkrát se dostaly na titulní stránku Hacker News.
Zajímá vás umělá inteligence? Seznamte se s ClickUp AI
Diskutovali jsme o lidských osobnostech, jejich vlivu a rostoucím využívání AI v různých odvětvích. Pokud hledáte způsoby, jak si AI přiblížit a využít ji ve svém každodenním životě, seznamte se s ClickUp AI.
ClickUp AI si klade za cíl změnit způsob, jakým pracujete, a pomoci vám vykonávat úkoly rychleji, bez ohledu na vaši roli. Používejte jej jako svého virtuálního asistenta AI, který vám pomůže organizovat úkoly, shrnovat schůzky a diskuse, psát vše od e-mailů po blogové příspěvky a navrhovat vylepšení vašeho každodenního pracovního postupu.
Zde je několik nejlepších funkcí ClickUp AI, které vám pomohou co nejlépe využít váš čas:
- Vlastní doporučení AI : Získejte okamžitá doporučení, díky nimž bude proces psaní intuitivnější a produktivnější.
- Asistent pro živé úpravy: Vytvářejte obsah generovaný umělou inteligencí pomocí tohoto nástroje jako průvodce v reálném čase, který vám poskytne návrhy, postřehy a vylepšení úprav.
- Automatizace úkolů: Automatizujte své rutinní úkoly pomocí předem připravených automatizací a zjednodušte si pracovní postupy.
- Shrnutí dokumentů: Rychle vytvářejte stručná shrnutí z dlouhých dokumentů.
- Překlad: Překládejte obsah do více jazyků a usnadněte tak komunikaci a spolupráci mezi různými týmy a publikem.
Tyto funkce vám sice usnadní pracovní život, ale můžete očekávat ještě více. ClickUp AI je zatím v rané fázi vývoje, takže se můžete těšit na další zajímavé novinky.
Budoucnost AI záleží na nás
Nelze popřít, že umělá inteligence se prosadila a neunikne jí žádný sektor. Zatímco revoluční systémy umělé inteligence plní titulky novin, musíme si uvědomit, že budoucnost umělé inteligence leží v našich rukou.
Průkopnické mysli, které dnes pohánějí inovace v oblasti umělé inteligence, jako ty, které jsme zde představili, pouze připravují půdu pro to, co přijde dál. Je na nás všech, abychom umělou inteligenci vedli promyšleně, eticky a kreativně k jejímu plnému potenciálu.
Zůstaňte zvědaví. Pokračujte v objevování hranic možného. Najděte nové způsoby využití nástrojů umělé inteligence, které přinesou světu více radosti, spravedlnosti a možností. Jediným skutečným omezením je lidská představivost.
A když už jste u toho, vyzkoušejte ClickUp! Jeho funkce umělé inteligence v kombinaci s nástroji pro správu více projektů a spolupráci vám jistě nabídnou různé možnosti, jak si zjednodušit a zefektivnit pracovní život. Ať už jde o psaní, úpravy, přizpůsobitelné šablony, různé zobrazení nebo dashboardy, ClickUp a jeho umělá inteligence vás nezklamou.