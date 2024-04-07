Obsidian vs. Evernote: Která aplikace pro pořizování poznámek je nejlepší?

Chcete si prohlédnout hlavní body dnešní schůzky? Máte kreativní nápad, jak propagovat svůj produkt? Nebo si prostě chcete uložit zajímavý článek pro budoucí použití?
Potřebujete aplikaci pro pořizování poznámek! Aplikace pro pořizování poznámek usnadňuje zapisování nápadů za pochodu, sdílení s kolegy a spolupráci s nimi, aby se věci vyřídily rychle.
Pokud hledáte nejlepší aplikaci pro pořizování poznámek, nemusíte hledat dál; některé jsme pro vás prozkoumali.
Porovnali jsme dva lídry v této oblasti – Obsidian a Evernote.
Zjistěte, jak si vedou z hlediska funkcí, cen a recenzí. Našli jsme také výkonnou alternativu k Evernote a Obsidian, kterou byste měli vyzkoušet ještě dnes.
Co je Obsidian?
Měli jste někdy pocit, že potřebujete druhý mozek, abyste si pamatovali své poznámky?
Obsidian je výkonný software pro pořizování poznámek, který slouží jako vaše „druhé mozek“. Zvyšuje efektivitu pořizování poznámek tím, že propojuje poznámky, používá zpětné odkazy a organizuje je podle vzorců nebo témat.
Soustřeďte se na psaní poznámek a nechte Obsidian, aby za vás udělal těžkou práci s jejich uspořádáním, organizací a propojením.
Jedinečným aspektem aplikace Obsidian je to, že používá formát markdown k ukládání poznámek lokálně na vašem počítači, což vám dává úplnou kontrolu nad vašimi daty a jejich soukromím.
Čtěte dál a dozvíte se o dalších zajímavých funkcích aplikace Obsidian, díky kterým se z ní stává digitální deník.
Obsidian Canvas
Funkce propojení vám pomůže vytvořit spojení mezi různými poznámkami, abyste lépe porozuměli svým myšlenkám. Je to podobné jako vytvoření vlastní Wikipedie propojením myšlenek, knih, míst a lidí.
Tyto interní odkazy jsou navigovatelné a ukazují, jak se jedna informace vztahuje k druhé, což umožňuje získat hlubší vhled a zpětně sledovat vaše myšlenky.
Pluginy Obsidian
Vylepšete si zážitek z psaní poznámek tím, že uživatelům umožníte přidávat další funkce a přizpůsobit způsob, jakým si v Obsidianu poznámky zapisujete.
Přizpůsobte si poznámky vytvořené pro konkrétní účel v odlišné formě a vzoru.
Komunita Obsidian má více než 1 500 pluginů, díky kterým si můžete vytvořit ideální prostor pro přemýšlení.
Ceny Obsidian
- Osobní použití: zdarma
- Komerční použití: 50 $ za uživatele ročně
Doplňky
- Obsidian Sync: 8 $ za uživatele ročně
- Obsidian Publish: 8 $ za web za rok
Co je Evernote?
Evernote je jednou z nejstarších a nejznámějších aplikací pro pořizování poznámek.
Evernote je známý tím, jak podporuje spolupráci. Vaše poznámky se synchronizují na více zařízeních, takže k nim máte přístup odkudkoli.
Tato funkce je velkým plusem, když váš tým pracuje na plánování nového projektu. Členové týmu mohou přispívat nápady prostřednictvím mobilní aplikace Evernote, zařízení iOS a počítače, aniž by se museli starat o kompatibilitu s jinými aplikacemi.
Díky organizačním schopnostem Evernote můžete sledovat všechny své poznámky na jediném panelu a uspořádat je pomocí zásobníků poznámkových bloků a štítků.
Mějte přehled o svých poznámkách a rychle je vyhledávejte, když je potřebujete, aniž byste ztráceli čas jejich hledáním v celé databázi.
Podívejme se na nejlepší funkce a ceny Evernote.
Šablony
Ušetřete čas a námahu díky šablonám Evernote připraveným k instalaci, které vyhovují vašim potřebám.
Přidejte do své poznámky šablonu denního protokolu, abyste zaznamenali svůj denní rozvrh, nebo šablonu pro správu projektů, abyste mohli sledovat milníky projektu.
Využijte a opakovaně používejte více než 50 předformátovaných šablon podle svých požadavků.
Například šablona „Gratitude Journal“ (Deník vděčnosti) již obsahuje předvyplněné tabulky, do kterých můžete zapisovat svůj ranní deník, životní lekce a lidi, kterým jste vděční. Vyberte si šablonu a začněte psát, aniž byste se museli starat o design.
Audio poznámky
Pokud psaní není vaše silná stránka, aplikace Evernote vám umožňuje nahrávat zvukové poznámky. Otevřete novou poznámku a klepnutím na tlačítko nahrávání spusťte nahrávání hlasu.
To je záchrana, když si chcete uprostřed diskuse udělat urgentní poznámku nebo máte příliš plnou hlavu na to, abyste si mohli zapsat své myšlenky.
A to nejlepší?
Můžete je používat v desktopové verzi Evernote a v aplikaci pro iOS a Android.
Poznámka Připomenutí
Mějte přehled o svých úkolech přidáním připomínek do svých poznámek.
Nastavte datum a čas, kdy chcete dostávat e-mailová upozornění na úkoly, které je třeba vyřídit včas. Jakmile úkoly dokončíte, označte je jako splněné klepnutím na připomenutí. Původní poznámka se tím nesmaže.
Evernote také zobrazuje připomenutí poznámek připnutých v horní části seznamu poznámek.
Kromě výše zmíněných funkcí stojí za zmínku také Evernote Web Clipper a technologie optického rozpoznávání znaků (OCR).
Rozšíření Web Clipper pro Google Chrome ukládá články, snímky obrazovky a soubory PDF z webu. Technologie OCR naskenuje vaše ručně psané poznámky a přidá je jako poznámky do Evernote.
Ceny Evernote
- Bezplatná verze
- Osobní: 14,99 $ za uživatele a měsíc
- Profesionální: 17,99 $ za uživatele za měsíc
Jaké jsou rozdíly mezi Obsidianem a Evernote?
Ať už se rozhodnete pro Obsidian nebo Evernote, s psaním poznámek neuděláte chybu. Několik klíčových rozdílů může naklonit misky vah ve prospěch jedné z nich.
Abychom vám pomohli učinit správné rozhodnutí mezi Obsidianem a Evernote, představíme vám klíčové rozdíly mezi nimi.
Úložiště
Pokud víte, jak aplikace ukládá vaše poznámky, budete ji používat častěji.
Zde je stručný přehled úložných kapacit aplikací Obsidian a Evernote.
Obsidian
V aplikaci Obsidian jsou soubory uloženy lokálně; ke svým poznámkám máte přístup na svém zařízení kdykoli chcete. Z hlediska bezpečnosti je to skvělá zpráva, protože ukládání souborů do cloudu vystavuje vaše osobní údaje riziku hackerského útoku.
Kromě toho nemusíte pro přístup k poznámkám spoléhat na aplikaci Obsidian. Stačí jednoduché vyhledávání, protože soubory jste uložili na pevný disk.
Jedinou nevýhodou tohoto způsobu ukládání je, že musíte zaplatit dalších 8 dolarů, abyste mohli synchronizovat své poznámky v Obsidianu na různých zařízeních.
Evernote
Evernote ukládá vaše poznámky do cloudu, ke kterému máte přístup odkudkoli přes internet. Je to vynikající volba pro vytvoření si zvyku psát, kdykoli a kdekoli chcete.
Jako cloudová aplikace synchronizuje vaše poznámky automaticky mezi zařízeními, jako jsou notebook, PC, telefon a tablet.
Pokud používáte k psaní různá zařízení a upřednostňujete spolupráci v reálném čase před ruční synchronizací poznámek, je Evernote vynikající volbou.
Formát souboru
Obsidian a Evernote ukládají vaše poznámky v různých formátech souborů. Znalost výhod a nevýhod každé z nich vám pomůže vybrat tu, která je pro vás pohodlnější a praktičtější. Pojďme se na to podívat.
Obsidian
Obsidian používá k ukládání poznámek formát souboru s podporou markdownu. Markdown je lehký značkovací jazyk, který je jednoduchý, ale používá odlišnou syntaxi složenou ze speciálních znaků.
Zde je několik příkladů –
# pro přidání nadpisu 1
pro tučný text
== == pro zvýrazněný text
~~ ~~ pro přeškrtnutí
Stejně tak můžete pomocí těchto znaků přidávat do svých poznámek obrázky, odkazy, bloky kódu a seznamy. Výhodou souborů je, že vaše poznámky jsou uloženy jako prosté textové soubory s příponou .md, které lze otevřít v jakémkoli textovém editoru, jako je Notepad nebo Google Docs.
Pokud již máte zkušenosti s používáním značkovacího jazyka nebo jste obeznámeni s fungováním souborů markdown, neměl by to pro vás být problém. Pokud jste však nováčkem, budete se muset trochu naučit, abyste si na tento jazyk zvykli.
Markdown nabízí více možností pro převod poznámek do různých formátů. Ve výchozím nastavení můžete exportovat poznámky z Obsidianu do formátu PDF, ale můžete také převádět soubory md do formátů .docx a .txt, mimo jiné.
Evernote
V aplikaci Evernote uvidíte své poznámky ve formátu RTF (Rich Text Format). RTF je standardní formát souboru používaný mnoha textovými editory, jako je Microsoft Word. Díky tomu je snadné vyměňovat soubory mezi různými softwary.
Formátování textu v Evernote je jednodušší a jeho ovládání se naučíte velmi rychle. Pokud jste již někdy používali textový editor, rozložení editoru vám bude připadat známé. Pomocí editoru Evernote můžete formátovat text změnou velikosti písma, barvy, zvýraznění a dalšími funkcemi.
Vkládání nabídek, jako jsou tabulky, úkoly a události kalendáře, je také snadné. Pokud vám markdown nevyhovuje, Evernote je pro vás tou správnou volbou.
Propojení
Pomocí propojení vytvořte spojení mezi svými poznámkami, zapamatujte si věci jasněji a pracujte efektivněji.
Obsidian i Evernote pomáhají propojovat vaše poznámky, ale každý jiným způsobem.
Obsidian
Díky své schopnosti obousměrného propojování se Obsidian nazývá „druhým mozkem“.
Zobrazuje nejen příchozí odkazy ve vašich poznámkách, ale také odchozí odkazy.
Funkce propojení vám pomůže vytvořit hluboké spojení mezi vašimi poznámkami a lépe porozumět danému tématu.
Chcete-li přidat odkazy, použijte hranaté závorky [[ ]] a mezi tyto závorky vložte název poznámky, na kterou chcete odkazovat. Funkci odkazování v aplikaci Obsidian činí výjimečnou Knowledge Graph: druh grafického zobrazení.
Knowledge Graph je vizuální znázornění vašich poznámek a jejich vzájemných souvislostí. Na grafu můžete vidět, které poznámky jsou úzce propojené a které jsou odlišné.
Evernote
Pomocí funkce propojení můžete vkládat odkazy na jiné poznámky. Není to však tak jednoduché jako v Obsidianu.
Chcete-li vložit odkaz na poznámku, která již existuje ve vaší knihovně, musíte tuto poznámku najít. Jakmile ji najdete, zkopírujte odkaz na poznámku a vložte jej do nové poznámky, kterou vytváříte.
Ačkoli je tato funkce užitečná, je složitá a časově náročná. Obsidian je lepší aplikace pro pořizování poznámek, pokud je propojení na vašem seznamu priorit na předních místech.
Evernote vs. Obsidian na Redditu
Prozkoumali jsme Reddit, abychom zjistili, co Redditoři říkají o Obsidianu a Evernote. Mnozí z nich používají jak Evernote, tak Obsidian, aby uspokojili své potřeby. Snaží se vyplnit mezeru jednoho nástroje druhým.
Hlavní body našeho výzkumu:
„Používám Evernote a Obsidian. Obsidian jsem začal používat pro konkrétní projekty, které těží z propojení informací pomocí hypertextových odkazů. Evernote zůstal mým úložištěm pro obecné znalosti a informace. ”
Jiný uživatel zmiňuje, jak Evernote úspěšně splňuje jeho potřeby, a že mít druhé mozek nedává smysl, když začne psát poznámky do více aplikací.
„Mám pocit, že když začnu používat více aplikací, ztrácím funkci „druhého mozku“. V Evernote mám docela dobrý proces a v mém pracovním postupu není nic, co bych nedokázal splnit. Některé věci (například propojování poznámek, správa tabulek a ruční psaní na iPadu) by mohly být mnohem lepší, ale možnost mít vše na jednom místě má pro mě velkou hodnotu. ”
Obsidian vs. Evernote: Máme vítěze?
Rozhodnout o vítězi je obtížné, protože obě aplikace pro pořizování poznámek mají svá omezení.
Například na rozdíl od Evernote je Obsidian zcela offline aplikací pro poznámky, což ztěžuje synchronizaci poznámek mezi zařízeními. Abyste toho dosáhli, musíte zaplatit dalších 8 $. Vaše data jsou také hostována lokálně na vašem počítači.
Na druhou stranu, Evernote je vhodný pro osobní i společné použití, ale vaše data jsou hostována v cloudu a jsou tak náchylná k narušení bezpečnosti.
Naštěstí máme perfektní řešení, jak zlepšit vaše schopnosti v oblasti pořizování poznámek.
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Obsidianu a Evernote
ClickUp je uživatelsky přívětivá aplikace pro pořizování poznámek a správu projektů, která nahrazuje několik nástrojů ve vaší sadě nástrojů. Přepínejte mezi různými aplikacemi a splňte své úkoly včas před termínem.
ClickUp je určen pro všechny. Ať už se jedná o školní projekt nebo strategii GTM pro uvedení nového produktu na trh, můžete vizualizovat, spolupracovat a sledovat průběh svého projektu na jednom místě.
ClickUp Docs vám pomůže vytvářet wiki stránky, vkládat záložky, přidávat tabulky nebo vytvářet procesy pro optimalizaci pracovních postupů. Pozvěte svůj tým ke spolupráci v reálném čase, označujte členy a sdílejte komentáře. Přidejte widgety pomocí vestavěného editoru, abyste mohli aktualizovat stav projektu, přiřazovat úkoly a měnit projekty.
Soukromí je základem dokumentů ClickUp.
Vytvářejte sdílené odkazy a spravujte oprávnění, když je sdílíte s ostatními. Ale to je jen přehled; s časově úspornými funkcemi, jako jsou šablony, režim soustředění a další, můžete dělat mnohem více.
Organizujte se pomocí ClickUp Notes
Jedním z aspektů, který může být obtížný, je organizování úkolů tak, aby bylo možné je sledovat jako úkoly, nebo vytváření kontrolních seznamů.
ClickUp Notes vám to usnadní, i když jste to nikdy předtím nedělali. Pomocí editoru můžete své poznámky převést na sledovatelné úkoly a uspořádat je jako akční položky v kontrolním seznamu.
Ale co přístup k těmto poznámkám na různých zařízeních?
ClickUp automaticky synchronizuje vaše poznámky mezi mobilní aplikací a rozšířením pro Chrome. Vytvářejte poznámky kdekoli a přistupujte k nim později.
Automatizujte pomocí ClickUp AI
Asistent ClickUp AI vám pomůže zvýšit produktivitu. Zkrátí vaše 30minutové úkoly na 30 sekund. ClickUp vyniká tím, že existuje jen málo AI nástrojů pro pořizování poznámek.
Vytvořte návrh projektu, zprávy o stavu pro tým zákaznické podpory nebo návrh e-mailu pro příští marketingovou kampaň – AI to zvládne několika kliknutími.
Pomůže vám také lépe psát poznámky, upravovat obsah a perfektně jej formátovat pomocí předem strukturovaných tabulek, záhlaví a dalších prvků. Jste připraveni udržet si náskok a stihnout termín s pomocí umělé inteligence?
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma: Všechny nástroje pro pořizování poznámek ClickUp, ClickUp Docs, neomezený počet členů a 100 MB úložného prostoru
- Neomezený: 5 $/uživatel/měsíc s neomezeným úložištěm, neomezenými integracemi a neomezeným dashboardem
- Podnikání: 12 $/uživatel/měsíc, neomezený počet týmů, vlastní export a zvýšená automatizace
- Business Plus: 19 $/uživatel/měsíc Vytváření vlastních rolí, vlastní oprávnění a zvýšená automatizace
- Podnik: Individuální ceny s podnikovým API, průvodcem pro začátek a vyhrazeným manažerem pro úspěch
Začněte s ClickUp: Na co ještě čekáte?
ClickUp je vynikající volbou pro zaneprázdněné profesionály, jako jste vy. Ať už jde o zaznamenávání nápadů nebo spolupráci s členy týmu na novém projektu, ClickUp zvládne vše. Široká škála funkcí, snadné použití a cena, kterou ClickUp nabízí, z něj dělají nepostradatelný nástroj pro každou firmu. Vylepšete své poznámky pomocí výkonných a pokročilých funkcí ClickUp.
Uspořádejte si poznámky, spolupracujte s ostatními a efektivně je spravujte, abyste měli přehled o všech svých aktivitách.
Zaregistrujte se do bezplatného plánu ClickUp Free Forever Plan a vydejte se na novou cestu se svým partnerem pro pořizování poznámek.