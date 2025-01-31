10 alternativ a konkurentů Paperform v roce 2025

Formuláře nám pomáhají organizovat náš život, ale často vypadají nudně, technicky a fádně. Naštěstí nové digitální aplikace a nástroje otřásají světem formulářů a dokazují, že vytváření standardních formulářů může být – troufáme si říci – zábavné. Tyto webové nástroje pro tvorbu formulářů vám umožňují vytvářet průzkumy, formuláře a další, i když nemáte znalosti v oblasti programování.
Paperform je známým příkladem webové platformy pro tvorbu formulářů. Tato stránka nabízí tvorbu formulářů pomocí klikání a přetahování, stovky předem připravených šablon a desítky užitečných integrací. Paperform je sice jednou z nejznámějších platforem pro tvorbu formulářů, ale není to vaše jediná možnost. A pro mnoho uživatelů to není ani ta nejlepší volba.
Sestavili jsme seznam nejlepších alternativ Paperform, které můžete v roce 2024 vyzkoušet, ať už hledáte lepší cenu, více integrací s vaší stávající technologií nebo více funkcí.
Co byste měli hledat v alternativách k Paperform?
Začínáte hledat alternativy k Paperform? Zde je pět klíčových funkcí, na které se při hledání online nástroje pro tvorbu formulářů zaměřte:
- Snadné použití: Stejně jako Paperform by i jakýkoli online nástroj pro tvorbu formulářů, který si vyberete, měl být uživatelsky přívětivý a měl by mít intuitivní rozhraní, které usnadňuje rychlé vytváření formulářů. Začínající uživatelé by měli být schopni vytvářet formuláře během několika sekund a pokročilí uživatelé by měli mít k dispozici nástroje, které potřebují k vytváření formulářů, které mohou automatizovat pracovní postupy.
- Řada možností přizpůsobení: Ať už se jedná o přizpůsobitelné šablony, výběr barevného schématu nebo mnoho různých polí formuláře, alternativa k Paperform, kterou si vyberete, by měla mít spoustu možností pro přizpůsobení vašich online formulářů. Díky tomu budou vaše online formuláře užitečnější, takže budete moci shromažďovat cenná data a zároveň zajistit, že budou v souladu s vaší značkou.
- Možnost integrace s ostatními technologiemi, které používáte: Nejužitečnější nástroj pro tvorbu formulářů bude integrovat s ostatními platformami a aplikacemi, které používáte. Hledejte alternativy k Paperform, které se propojují s nástroji pro zvýšení produktivity, jako jsou Google Sheets, Slack a Outlook.
- Pokročilé funkce a nástroje: Shromažďování dat je hlavním účelem formulářů, ale mohou pro vás udělat mnohem více. Hledejte nástroje pro tvorbu formulářů, které vám pomohou lépe využít shromážděná data díky pokročilé analýze dat, online průzkumům, které poskytují informace vašemu prodejnímu týmu, a bezpečným online platbám.
- Správná cena: Správný nástroj pro tvorbu formulářů by měl být užitečný a cenově dostupný. Využijte nabídky bezplatných tarifů a vyzkoušejte si nástroj pro tvorbu formulářů, abyste zjistili, zda vyhovuje vašim potřebám a požadavkům na pracovní postupy. Je to skvělý způsob, jak otestovat různé alternativy Paperform a jejich různé funkce a zjistit, která z nich je pro vaše podnikání nejvhodnější.
Ať už jste součástí malé organizace nebo velkého podnikového týmu, existuje nástroj pro tvorbu formulářů, který splní vaše potřeby.
10 nejlepších alternativ k Paperform, které můžete použít
Rozlučte se s nudnými formuláři a přivítejte efektivní sběr dat a zábavné vytváření formulářů s těmito nejlepšími alternativami k Paperform.
1. ClickUp
Zobrazení formulářů v ClickUp nabízí výkonné formátovací nástroje pro vytváření vlastních formulářů pro interní i externí použití. Začněte s šablonou formuláře ClickUp a přizpůsobte ji svým konkrétním požadavkům. Formuláře můžete snadno sdílet pomocí intuitivního nástroje pro tvorbu formulářů ClickUp s funkcí drag-and-drop.
Ať už shromažďujete potenciální zákazníky, sbíráte zpětnou vazbu od zákazníků nebo vytváříte platební integrace, můžete vytvářet neomezené množství formulářů pro shromažďování a organizování svých dat. Pokud hledáte vynikající alternativu k Paperform, ClickUp nabízí komplexní řešení.
Nejlepší funkce ClickUp:
- Podmíněná logika přizpůsobuje formuláře za běhu, takže získáte přesně ty informace, které potřebujete, aniž byste ztráceli čas.
- Díky intuitivnímu rozhraní typu drag-and-drop nepotřebujete žádné rozsáhlé technické znalosti, abyste mohli vytvářet poutavé průzkumy a formuláře.
- Díky integraci s desítkami dalších aplikací a platforem můžete data směrovat tam, kam potřebujete, a kdy potřebujete.
- Široká škála šablon formulářů vám pomůže nastartovat proces tvorby.
- Příchozí odeslané formuláře se promění v úkol, na který může váš tým reagovat.
Omezení ClickUp:
- Ne všechny zobrazení jsou v současné době k dispozici pro mobilní zařízení.
Ceny ClickUp:
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Pro informace o cenách kontaktujte obchodní oddělení.
- ClickUp AI je k dispozici ke koupi ve všech placených tarifech za cenu 5 USD za člena pracovního prostoru a interního hosta za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp:
- G2: 4,7/5 (více než 8 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 800 recenzí)
2. Typeform
Typeform form builder je interaktivní online nástroj pro tvorbu formulářů, který se zaměřuje na vytváření konverzačních formulářů s cílem zvýšit zapojení uživatelů. Díky rozsáhlým možnostem integrace můžete prostřednictvím uživatelsky přívětivého rozhraní vytvářet vizuálně atraktivní formuláře, průzkumy a dotazníky. Poté je propojte s dalšími aplikacemi ve vašem technologickém stacku.
Typeform je oblíbenou volbou pro velké i malé organizace, které chtějí shromažďovat data a komunikovat s online publikem.
Nejlepší funkce Typeform:
- K dispozici jsou vynikající možnosti integrace pro Google Sheets, Slack, Zapier, Google Analytics a další.
- Vizuálně přitažlivé formuláře zobrazují vždy pouze jednu otázku, aby respondenty nezahltily.
- Robustní analytika poskytuje zpětnou vazbu o tom, jak respondenti vyplňují formuláře a jak zlepšit míru odezvy.
Omezení Typeform:
- Jako jedna z dražších alternativ Paperform v tomto seznamu může být mimo dosah malých organizací a startupů.
Ceny Typeform:
- Starter: 25 $/měsíc
- Základní: 50 $/měsíc
- Plus: 82 $/měsíc
- Enterprise: Pro informace o cenách kontaktujte obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Typeform:
- G2: 4,5/5 (více než 680 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (770+ recenzí)
3. Formstack
Formstack je online nástroj pro tvorbu formulářů zaměřený na sběr dat a automatizaci pracovních postupů. Nabízí vynikající škálu předem připravených šablon formulářů a editor typu drag-and-drop, který vám umožní snadno vytvořit jakékoli formuláře, které potřebujete. K dispozici jsou také pokročilé možnosti pro elektronické podpisy a ukládání dat. Pokud potřebujete komplexní řešení pro sběr dat, je to vynikající místo, kde začít.
Nejlepší funkce Formstack:
- Rozhraní typu drag-and-drop se naučíte ovládat během několika minut, takže můžete hned začít vytvářet formuláře.
- Pokročilé funkce vám umožňují používat podmíněnou logiku, automatizovat pracovní postupy a analyzovat data z odpovědí uživatelů.
- Různé šablony a možnosti přizpůsobení vám pomohou rychle zahájit proces vytváření formulářů.
Omezení Formstack:
- Možnosti zákaznické podpory jsou omezené, takže v případě potíží budete muset komunikovat s chatovacím robotem s umělou inteligencí (AI), protože tým není dostupný po telefonu.
Ceny Formstack:
- Formuláře: 50 $/měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Formstack:
- G2: 4,4/5 (více než 370 recenzí)
- Capterra: 4,17/5 (více než 100 recenzí)
4. Cognito Forms
Cognito Forms je uživatelsky přívětivý online nástroj pro tvorbu formulářů, který usnadňuje vytváření, přizpůsobování a sdílení formulářů online. Mezi jeho funkce patří editace formulářů pomocí drag-and-drop, vynikající podmíněná logika a integrace plateb. Jedná se o jednu z cenově dostupnějších alternativ Paperform v tomto seznamu, což z něj činí vynikající volbu pro malé podniky, neziskové organizace a jednotlivce, kteří potřebují bezpečně a spolehlivě shromažďovat data online.
Nejlepší funkce Cognito Forms:
- Skvělé funkce podmíněné logiky, které vám umožní shromažďovat správná data od respondentů.
- Vynikající bezpečnostní funkce, díky nimž je tato metoda sběru dat jednou z nejbezpečnějších.
- Skvělé možnosti zákaznického servisu, které vám pomohou vyřešit problémy a najít řešení.
Omezení Cognito Forms:
- Možnosti přizpůsobení jsou poměrně omezené, takže se možná budete muset spokojit s tím, co je k dispozici, a upustit od požadavků na branding.
- Někteří uživatelé považovali automatizaci pracovních postupů za neohrabanou a těžkopádnou.
Ceny Cognito Forms:
- Individuální: zdarma
- Pro: 15 $/měsíc
- Tým: 35 $/měsíc
- Enterprise: 99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Cognito Forms:
- G2: 4,5/5 (75+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (75+ recenzí)
5. FormAssembly
FormAssembly je komplexní webové řešení, které přesahuje rámec tvorby formulářů a slouží jako integrální nástroj pro sběr dat a automatizaci pracovních postupů. Vytvářejte vysoce přizpůsobené formuláře a průzkumy pomocí rozhraní drag-and-drop a poté využijte svá data díky neuvěřitelným integračním schopnostem FormAssembly. Jedná se o vynikající alternativu, kterou byste měli vyzkoušet, pokud potřebujete zefektivnit sběr dat.
Nejlepší funkce FormAssembly:
- Intuitivní rozhraní typu drag-and-drop vám umožní rychle vytvářet, upravovat a sdílet formuláře.
- Skvělé funkce zabezpečení dat zajišťují soulad s normami HIPAA a GDPR.
- Pokročilé funkce umožňují ovládání podmíněných polí, výpočtů a vícestránkových formulářů.
Omezení FormAssembly:
- Mnoho uživatelů hlásí problémy s integrací Salesforce.
Ceny FormAssembly:
- Ceny získáte u obchodního zástupce.
Hodnocení a recenze FormAssembly:
- G2: 4,4/5 (více než 360 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
6. Microsoft Forms
Microsoft Forms, součást rodiny Microsoft, je cloudový nástroj pro vytváření průzkumů a formulářů. Pomocí intuitivního rozhraní můžete přistupovat k přizpůsobitelným motivům a vytvářet profesionálně vypadající průzkumy, kvízy a ankety. Protože je součástí sady Microsoft 365, můžete data rychle exportovat do aplikace Microsoft Excel nebo jiných programů Microsoft a začít je analyzovat. Integrované nástroje AI urychlují vytváření formulářů a pomáhají vám vytvářet efektivnější a poutavější formuláře.
Nevíte, zda použít jiný produkt společnosti Microsoft? Podívejte se, jak si Microsoft Forms vede v porovnání s Google Forms.
Nejlepší funkce Microsoft Forms:
- Funguje hladce s ostatními produkty Microsoftu, což je výhodou, pokud je to vaše oblíbená platforma pro produktivitu.
- Rychle vytvářejte profesionálně vypadající formuláře, které můžete snadno sdílet
- Nabízí skvělé možnosti exportu dat, které vám umožní extrahovat data z vašich formulářů a okamžitě je začít používat.
Omezení aplikace Microsoft Forms:
- Poměrně omezené integrační možnosti ve srovnání s ostatními produkty v tomto seznamu.
Ceny Microsoft Forms:
- Zdarma pro všechny, kteří mají účet Microsoft
Hodnocení a recenze Microsoft Forms:
- G2: 4,3/5 (více než 340 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 80 recenzí)
7. Survey Monkey
Survey Monkey je oblíbená platforma pro vytváření průzkumů a dotazníků. Cloudová webová stránka vám umožňuje vytvářet přizpůsobené průzkumy a díky výkonným analytickým a reportovacím nástrojům s odpověďmi pracovat ještě efektivněji. Bezpečnost dat je také na špičkové úrovni.
Nejlepší funkce Survey Monkey:
- Nabízí mobilní aplikaci, která obsahuje většinu stejných funkcí jako hlavní web, takže můžete vytvářet formuláře i na cestách.
- Poskytuje vynikající analytické nástroje, které vám pomohou vyhodnotit, jak respondenti reagují na vaše průzkumy a jak můžete zlepšit míru odezvy.
- Umožňuje snadno duplikovat předchozí průzkumy, takže můžete během několika sekund vytvořit nové.
Omezení Survey Monkey:
- Některé z nejlepších funkcí webu jsou placené, takže pokud chcete web využívat na maximum, počítejte s tím, že budete muset zaplatit.
Ceny Survey Monkey:
- Individuální výhoda: 29 $/měsíc, fakturováno ročně
- Team Advantage: 25 $ za uživatele a měsíc, fakturováno ročně
- Team Premier: 75 $ za uživatele za měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Survey Monkey:
- G2: 4,4/5 (více než 18 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 8 900 recenzí)
8. Wufoo
Wufoo je cloudový nástroj pro tvorbu formulářů, který usnadňuje vytváření, přizpůsobování a sdílení formulářů. Nabízí intuitivní rozhraní, ale má i pokročilejší funkce pro zkušené uživatele.
Nejlepší funkce Wufoo:
- Díky působivému seznamu integračních možností byste jej měli být schopni propojit s většinou nástrojů ve vašem technologickém stacku.
- Snadno použitelné rozhraní vám umožňuje přizpůsobit formuláře, včetně přidání firemního loga.
- Skvělé možnosti formulářů pro výběr plateb
Omezení Wufoo:
- Není možné přidávat elektronické podpisy přímo na webové stránce, takže budete muset místo toho použít jiný nástroj.
Ceny Wufoo:
- Starter: 169 $/ročně
- Professional: 349 $/ročně
- Advanced: 889 $/ročně
- Ultimate: 2199 $/ročně
Hodnocení a recenze Wufoo:
- G2: 4,4/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
9. Zoho Forms
Pokud již využíváte ekosystém Zoho, stojí za to vyzkoušet Zoho Forms jako svůj oblíbený nástroj pro tvorbu formulářů. Tato univerzální online platforma pro tvorbu formulářů vám umožňuje vytvářet a přizpůsobovat složité formuláře a průzkumy bez nutnosti programování. Jelikož je součástí rodiny Zoho, hladce se integruje s ostatními aplikacemi Zoho, takže můžete se svými daty dělat více.
Nejlepší funkce Zoho Forms:
- Hladce se integruje s dalšími aplikacemi Zoho, jako jsou Zoho Desk a Zoho CRM, takže můžete rychle získat data tam, kde je potřebujete.
- Nabízí aplikaci pro Android, která vám umožní vytvářet a sdílet formuláře z vašeho mobilního zařízení.
- Nabízí podrobné možnosti reportování, které vám pomohou analyzovat odpovědi a vytěžit maximum z vašich dat.
Omezení Zoho Forms:
- Někteří uživatelé mohou považovat možnosti přizpůsobení za méně vizuálně přitažlivé než jiné v tomto seznamu.
Ceny Zoho Forms:
- K dispozici jsou bezplatné tarify
- Základní: 12 $/měsíc
- Standard: 30 $/měsíc
- Professional: 60 $/měsíc
- Premium: 110 $/měsíc
Hodnocení a recenze Zoho Forms:
- G2: 4,4/5 (více než 120 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 110 recenzí)
10. Google Forms
Pokud hledáte nástroj pro tvorbu formulářů, který nabízí základní služby zdarma, vyzkoušejte Google Forms. Tento bezplatný webový nástroj pro tvorbu dotazníků a formulářů je integrován s dalšími produkty Google a mnoha oblíbenými aplikacemi pro zvýšení produktivity. Automaticky shromažďuje odpovědi v Google Sheets pro budoucí analýzu a použití.
Chcete něco mimo ekosystém Google? Podívejte se na 10 nejlepších alternativ Google Form v roce 2024 a zjistěte, jak si Google Forms vede ve srovnání s Jotform.
Nejlepší funkce Google Forms:
- Používání je zdarma a k zahájení potřebujete pouze účet Google.
- Dobré základní prvky formuláře vám umožňují vybrat si dlouhé nebo krátké odpovědi, spolu s zaškrtávacími políčky, více odpověďmi a rozevíracími možnostmi.
- Základní podmíněná logika usnadňuje přizpůsobení formulářů na základě odpovědí.
Omezení Google Forms:
- Formuláře jsou k dispozici pouze online, takže pro offline průzkumy budete potřebovat jinou možnost.
Ceny Google Forms:
- Zdarma pro jednotlivce
- Business Starter: 6 $ za uživatele a měsíc
- Business Standard: 12 $ za uživatele a měsíc
- Business Plus: 18 $ za uživatele a měsíc
- Enterprise: Ohledně cen kontaktujte obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Google Forms:
- G2: 4,5/5 (více než 2 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 10 600 recenzí)
Začněte vytvářet poutavé a efektivní formuláře
Používání formulářů může být skvělým způsobem, jak shromažďovat data od vašeho publika. Ať už chcete shromažďovat e-mailové adresy, sbírat zpětnou vazbu od zákazníků nebo zpracovávat platby, existuje formulář, který vám s tím pomůže. Výběr správného nástroje pro tvorbu formulářů může tento proces zefektivnit, zjednodušit a dokonce i zpříjemnit vám i vašim respondentům.
Pokud potřebujete dobrou alternativu pro online tvorbu formulářů, ClickUp Forms je vynikající volbou. Formuláře můžete snadno přizpůsobit a rychle vytvářet nové. Je také integrován do systému ClickUp, takže můžete sdílet, analyzovat a pracovat s daty společně s ostatními členy týmu.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a zjistěte, jak vám formuláře mohou pomoci zefektivnit pracovní postupy a efektivněji shromažďovat data.