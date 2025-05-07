10 alternativ a konkurentů Chili Piper, které stojí za zvážení v roce 2025

Hledáte alternativy k Chili Piper pro online plánování? V tomto článku se podíváme na 10 nejlepších konkurentů, kteří vám mohou pomoci zefektivnit proces plánování a domlouvání schůzek.
Ať už jste prodejní tým hledající efektivnější způsob plánování schůzek nebo tým zákaznické podpory usilující o zlepšení zákaznické zkušenosti, tyto alternativy online plánovacích nástrojů nabízejí robustní funkce a uživatelsky přívětivé rozhraní.
Rozlučte se s nekonečným posíláním e-mailů tam a zpět a přivítejte snadné plánování.
Jste připraveni najít perfektní alternativu Chili Piper pro vaše podnikání? Připojte se k nám a prozkoumejte software pro plánování schůzek, který posune vaše plánování na vyšší úroveň!
Co byste měli hledat v alternativách k Chili Piper?
Při hledání alternativ k Chili Piper se zaměřte na funkce, které jsou pro vás nejdůležitější, a na další výhody, díky nimž bude nová platforma pro plánování schůzek pro váš tým ideální, například:
- Hladká integrace: Ujistěte se, že vaše alternativa hladce zapadá do vaší stávající technologické infrastruktury, jako jsou CRM a e-mailové platformy, pro velmi rychlé plánování schůzek.
- Možnosti přizpůsobení: Hledejte nástroj pro plánování schůzek, který nabízí možnosti přizpůsobení, aby bylo možné řešení přizpůsobit vašim konkrétním obchodním procesům a pracovním postupům.
- Cena: Chili Piper je pro mnoho týmů cenově dostupný, stojí 15–25 dolarů měsíčně na osobu. Při hledání alternativy zkontrolujte cenu, abyste se ujistili, že odpovídá vašemu rozpočtu.
Zvažte další výhody, které mohou zvýšit funkčnost softwaru, například:
- Plánování úkolů: Zvažte alternativy, které poskytují software pro plánování úkolů, abyste mohli přiřazovat a sledovat úkoly na stejné platformě.
- Nástroje pro správu klientů: Pokud je správa klientů prioritou vašeho týmu, hledejte alternativy, které nabízejí komplexní funkce pro správu klientů, včetně šablon pro správu klientů nebo možnosti plánovat skupinové schůzky.
S ohledem na tyto funkce a výhody můžete najít alternativu k Chili Piper, která odpovídá požadavkům vašeho týmu a zvyšuje produktivitu.
10 nejlepších alternativ k Chili Piper, které můžete použít
1. ClickUp
Prodejní profesionálové a týmy, které žonglují s termíny schůzek s potenciálními zákazníky, mohou těžit z výkonných nástrojů a funkcí platformy pro správu projektů ClickUp.
Mějte přehled o všech svých pracovních úkolech díky šabloně měsíčního plánu ClickUp, která nabízí předem navrženou strukturu pro organizaci měsíčních plánů.
Sledujte potenciální zákazníky, spravujte kontakty a budujte vztahy s ClickUp CRM (Customer Relationship Management) pro týmy, který vám umožní:
- Vizualizujte procesy
- Zefektivněte pracovní postupy
- Spolupracujte na příležitostech
Zlepšete své schopnosti time managementu pomocí ClickUp Calendar View, který vám poskytuje komplexní a vizuální přehled termínů, událostí a úkolů a funkce, které vám umožní:
- Organizujte projekty podle priority a přidělené osoby
- Filtrování úkolů
- Synchronizace s Kalendářem Google
- Přizpůsobte si zobrazení
S ClickUp mohou týmy hladce integrovat funkce CRM, kalendáře a plánování do komplexní platformy pro správu úkolů, která vašemu týmu umožní růst, přizpůsobovat se a rozšiřovat se bez omezení.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vysoce hodnoceno tisíci uživatelů na platformách jako G2 a Capterra.
- Přizpůsobitelné a škálovatelné pro týmy jakékoli velikosti
- K dispozici je spousta zdrojů, jako například silná komunita uživatelů a vývojářů.
Omezení ClickUp
- Důraz je kladen spíše na automatizaci než na prodej.
- Omezená funkčnost mobilní aplikace ve srovnání s desktopovou verzí
- Platforma vyžaduje školení a může mít strmou křivku učení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 7 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (8 795+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (3 805+ recenzí)
2. vCita
vCita je komplexní platforma pro správu podniku, která nabízí řadu nástrojů pro zefektivnění komunikace s klienty, plánování schůzek, online platby a další. Pomáhá podnikům zlepšit zákaznickou zkušenost a zvýšit efektivitu.
Nejlepší funkce vCita
- Dostupné ceny a nabídka bezplatného tarifu s bohatými funkcemi
- Snadné použití s intuitivnějším rozhraním než Chili Piper
- Zahrnuje výkonný nástroj pro tvorbu webových stránek, který uživatelům umožňuje vytvářet vlastní webové stránky bez nutnosti programování.
Omezení vCita
- Omezená funkčnost mobilní aplikace (vlastní pole a pokročilé filtrování nejsou v mobilní verzi k dispozici)
- Uživatelské rozhraní může být pro nové uživatele složité a nepřehledné.
- Někteří uživatelé vCita hlásili problémy s výkonem, jako jsou pomalé načítání a chyby.
Ceny vCita
- Essentials: 24 $/měsíc pro jednoho uživatele
- Podnikání: 49 $/měsíc pro jednoho uživatele
- Platinum: 83 $/měsíc pro jednoho uživatele
- Ceny pro více uživatelů: Ceny najdete na webových stránkách.
Hodnocení a recenze vCita
- G2: 4,5/5 (63+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (249+ recenzí)
3. Undock
Undock je platforma pro koordinaci a plánování schůzek, která byla navržena tak, aby zefektivnila přípravu a správu schůzek.
Na rozdíl od Chili Piper, který se zaměřuje na B2B týmy zabývající se příjmy, Undock vyhovuje jednotlivcům a týmům z různých odvětví, kteří hledají efektivní řešení pro správu schůzek.
Nejlepší funkce Undock
- Cenově dostupnější než Chili Piper, s odstupňovanou cenou začínající na 0 $ pro až 10 uživatelů.
- Má jednoduché a intuitivní rozhraní, které se snadno ovládá a používá.
- Nabízí vynikající zákaznickou podporu týmem specializovaných zástupců.
Omezení Undock
- Má omezenější sadu funkcí než Chili Piper, postrádá funkce kvalifikace potenciálních zákazníků a směrování potenciálních zákazníků.
- Jedná se o relativně nový produkt, takže nemá tolik integrací ani zákaznických recenzí jako jeho konkurenti.
- Mobilní aplikace má ve srovnání s desktopovou verzí omezenou funkčnost.
Ceny Undock
- Zdarma
- Premium: 10 $/měsíc
- Neomezený: 20 $/měsíc
Hodnocení a recenze Undock
- G2: N/A
- Capterra: N/A
4. Square Appointments
Square Appointments je software pro plánování a rezervace, který firmám umožňuje spravovat jejich schůzky, platby a informace o klientech.
Ve srovnání s Chili Piper se Square Appointments zaměřuje výhradně na plánování schůzek, takže postrádá pokročilé funkce prodeje a marketingu.
Square Appointments může být vynikající volbou pro malé podniky, jako jsou salony, lázně a wellness centra.
Nejlepší funkce Square Appointments
- Dostupné ceny (nižší měsíční sazba než Chili Piper)
- Jednoduché a intuitivní rozhraní, které se snadno naučíte a používáte
- Dobře se integruje s dalšími produkty Square, jako jsou Square POS a Square Payments.
Omezení Square Appointments
- Zaměřuje se pouze na domlouvání schůzek
- Omezeno na služby, jako jsou salony, lázně a wellness centra.
- Omezená podpora více jazyků a měn
Ceny Square Appointments
- Zdarma (+ transakční poplatky)
- Plus: 29 $ + transakční poplatky/měsíc za každou pobočku
- Premium: 69 $ + transakční poplatky/měsíc za každou lokalitu
Hodnocení a recenze Square Appointments
- G2: 4,3/5 (36+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (176+ recenzí)
5. Clockwise
Clockwise je software vylepšený umělou inteligencí, který pomáhá jednotlivcům i týmům optimalizovat jejich kalendáře a plány.
Na rozdíl od Chili Piper se zaměřuje spíše na časové řízení než na koordinaci schůzek.
Clockwise je nejvhodnější pro profesionály, kteří chtějí maximalizovat svůj čas a zvýšit svou produktivitu.
Nejlepší funkce Clockwise
- Nabízí řadu možností plánování, včetně plánování typu round-robin, plánování podle priority a rezervních časů.
- Má jednoduché a intuitivní rozhraní, které se snadno ovládá a používá.
- Cenově dostupnější než Chili Piper, s tarify od 10 $ za měsíc.
Omezení Clockwise
- Má omezenější sadu funkcí než Chili Piper; například nenabízí funkce kvalifikace potenciálních zákazníků ani směrování potenciálních zákazníků.
- Má menší tým zákaznické podpory, což může ztížit získání pomoci v případě problému.
- Velmi snadno použitelné řešení typu plug-and-play
Ceny Clockwise
- Zdarma
- Týmy: 6,75 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 11,50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Clockwise
- G2: 4,8/5 (37+ recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (11+ recenzí)
6. Zynq Scheduler
Zynq Scheduler je komplexní platforma pro správu kanceláře, která zefektivňuje rezervace a správu schůzek.
Na rozdíl od Chili Piper nabízí Zynq Scheduler pokročilé funkce, jako jsou automatická připomenutí a integrace s oblíbenými kalendářovými aplikacemi.
Zynq Scheduler je nejlepší pro firmy, které se spoléhají na schůzky a chtějí vylepšit svůj proces plánování.
Nejlepší funkce Zynq Scheduler
- Velmi cenově dostupné, zejména ve srovnání s Chili Piper, s tarify od 2 $ za měsíc.
- Skvělý zákaznický servis, rychlé řešení problémů
- Nabízí širokou škálu funkcí, včetně plánování schůzek, rezervace místností, správy návštěvníků a analytiky.
Omezení Zynq Schedule
- Nenabízí funkce kvalifikace a směrování potenciálních zákazníků.
Ceny Zynq Schedule
- Starter: 2 $/měsíc na uživatele
- Premium: 3 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 4 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Zynq Workspace
- G2: 5/5 (1 recenze)
- Capterra: 4,9/5 (18 recenzí)
7. OnceHub
OnceHub je komplexní platforma pro plánování a správu schůzek. Nabízí širokou škálu funkcí, které jsou speciálně navrženy tak, aby pomáhaly servisním firmám spravovat jejich schůzky, platby a klienty.
OnceHub i Chili Piper nabízejí řešení pro plánování, ale OnceHub poskytuje další funkce, jako je skupinové plánování, synchronizace kalendáře a personalizované stránky pro rezervace.
Pokud hledáte efektivní a plynulé plánování pro týmy a klienty, OnceHub by pro vás mohl být dobrou volbou.
Nejlepší funkce OnceHub
- Nabízí širokou škálu funkcí pro plánování, včetně plánování schůzek, plánování týmů a plánování zdrojů.
- Má jednoduché a intuitivní rozhraní, které se snadno ovládá a používá.
- Skupinové plánování umožňuje více lidem plánovat schůzky společně.
Omezení OnceHub
- Omezené možnosti přizpůsobení, žádná vlastní pole ani pracovní postupy
- nenabízí pokročilé funkce, jako je kvalifikace potenciálních zákazníků a směrování potenciálních zákazníků
- Omezená zákaznická podpora může ztěžovat získání pomoci, když ji potřebujete.
Ceny OnceHub
- Starter: Zdarma
- Růst: 10 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze OnceHub
- G2: 4,3/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (123+ recenzí)
8. Acuity Scheduling
Acuity Scheduling je online software pro plánování schůzek, který pomáhá servisním firmám spravovat jejich schůzky a rezervace. Je skvělý pro plánování schůzek nebo skupinových setkání s vaším týmem.
Zde je několik příkladů služebních podniků, které mohou těžit z používání Acuity:
- Kadeřnictví a holičství
- Masážní terapeuti
- Osobní trenéři
- Studia jógy a fitness
- Úklidové služby
- Hlídání domácích mazlíčků
- Lékaři a zubní lékaři
Ve srovnání s Chili Piper se Acuity Scheduling více zaměřuje na plánování schůzek a správu schůzek než na směrování potenciálních zákazníků a automatizaci prodeje.
Nejlepší funkce Acuity Scheduling
- Usnadňuje klientům rezervaci schůzek online, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
- Integruje se s populárními platebními procesory, jako jsou Stripe a PayPal.
- Integruje se s řadou nástrojů třetích stran, jako jsou CRM systémy, e-mailové marketingové platformy a účetní software.
Omezení Acuity Scheduling
- Omezené možnosti přizpůsobení
- Chybí některé pokročilé funkce ve srovnání s některými softwary pro plánování schůzek v tomto seznamu.
- Bezplatné a nižší tarify umožňují pouze jednoho uživatele.
Ceny Acuity Scheduling
- Emerging: 16 $/měsíc na uživatele
- Rostoucí: 27 $/měsíc na uživatele
- Powerhouse: 49 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Acuity Scheduling
- G2: 4,7/5 (395+ recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (5 505+ recenzí)
9. Appointy
Appointy je cloudový plánovací software, který pomáhá profesionálům a firmám spravovat jejich činnosti a rutiny související s plánováním schůzek. Je určen pro různé typy podniků, včetně služeb, malých podniků a živnostníků.
Podobně jako Chili Piper pomáhá spravovat schůzky, ale Appointy také zahrnuje možnosti plánování kurzů, správy zdrojů a integrace POS.
Appointy je nejvhodnější pro podniky v různých odvětvích, včetně zdravotnictví, fitness, kosmetiky a vzdělávání.
Nejlepší funkce Appointy
- Integruje se s řadou nástrojů třetích stran, jako jsou CRM systémy, e-mailové marketingové platformy a platební procesory.
- Automatizuje proces plánování, čímž firmám šetří čas a starosti.
- Má velmi jednoduché a uživatelsky přívětivé rozhraní, které nevyžaduje mnoho školení.
Omezení aplikace Appointy
- Mobilní aplikace má omezenou funkčnost; například vlastní pole a pokročilé filtrování nejsou v mobilní aplikaci k dispozici.
- Omezená podpora více jazyků a měn
- Někteří uživatelé s velkými pracovními prostory a týmy hlásili problémy s výkonem, jako jsou pomalé načítání a chyby.
Ceny Appointy
- Zdarma
- Růst: 19,99 $/měsíc
- Professional: 49,99 $/měsíc
- Enterprise: 79,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Appointy
- G2: 4,7/5 (21+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (276+ recenzí)
10. Calendly
Calendly je online nástroj pro plánování, který pomáhá firmám šetřit čas a zvyšovat jejich efektivitu. Umožňuje uživatelům vytvářet a sdílet odkazy na plánování, které mohou klienti použít k online rezervaci schůzek.
Calendly se integruje s celou řadou nástrojů třetích stran, jako jsou CRM systémy, e-mailové marketingové platformy a platební procesory. Díky tomu můžete snadno automatizovat svůj pracovní postup a ušetřit ještě více času.
Calendly je obzvláště oblíbený u malých podniků a živnostníků.
Je to dobrá volba pro firmy, které potřebují jednoduchý a snadno použitelný nástroj pro plánování, který lze integrovat s řadou nástrojů třetích stran.
Pokud hledáte software pro plánování schůzek, podívejte se na tento nástroj.
Nejlepší funkce Calendly
- Cenově dostupné tarify, včetně tarifu zdarma
- Integrace s širokou škálou nástrojů třetích stran
- Má mobilní aplikaci, která uživatelům umožňuje spravovat jejich rozvrh a rezervovat schůzky na cestách.
Omezení Calendly
- Nenabízí integrované analytické nástroje.
- Omezené možnosti rezervace neumožňují uživatelům rezervovat více nebo opakované schůzky s vlastními intervaly.
- Omezené pokročilé funkce (žádná kvalifikace potenciálních zákazníků ani směrování)
Ceny Calendly
- Vždy zdarma
- Essentials: 8 $/měsíc za jedno místo
- Professional: 12 $/měsíc za jedno místo
- Enterprise: Ceny na vyžádání
Hodnocení a recenze Calendly
- G2: 4,7/5 (1 909+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 870 recenzí)
Alternativy Chili Piper přizpůsobené vašemu podnikání
V tomto článku jsme prozkoumali 10 alternativ k Chili Piper, z nichž každá má jedinečné funkce a výhody přizpůsobené různým obchodním potřebám.
Při výběru správné alternativy Chili Piper pro vaši firmu je dobré mít na paměti vaše konkrétní preference.
Ať už potřebujete aplikace pro denní plánování, software pro zákaznickou podporu, aplikace pro plánování, aplikace pro pracovní rozvrhy nebo CRM pro poradenství, v výše uvedeném průvodci určitě najdete nástroje a software, které vašemu týmu pomohou pracovat produktivněji a efektivněji!
Pokud hledáte komplexní řešení, které jde nad rámec plánování a nabízí širokou škálu funkcí pro správu vašich projektů, úkolů a týmů, pak je ClickUp tou nejlepší volbou.