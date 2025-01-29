10 nejlepších alternativ GitBook pro technickou dokumentaci v roce 2025

Pokud máte pocit, že váš tým by mohl zaplnit knihovnu vším, co ví o vaší společnosti a jejích produktech, je to pravděpodobně proto, že to dokáže. ?
Čím dříve dostanete tyto znalosti z hlav lidí na papír, tím lépe pro vaši společnost. Dokumentace těžce nabytých znalostí vašeho týmu usnadňuje zaškolování nových zaměstnanců, sdílení informací mezi odděleními a informování zákazníků o nových funkcích produktů.
Skutečná knihovna však pravděpodobně není tím pravým řešením. Místo toho potřebujete digitální znalostní databázi (nebo wiki), ke které bude mít váš tým nebo zákazníci přístup odkudkoli. GitBook je jedním z nejpopulárnějších softwarových programů pro znalostní databáze, ale pokud se váš tým nezabývá vývojem produktů SaaS nebo si nemůžete dovolit ceny GitBooku, nemusí být pro vás tím pravým řešením.
Objevte 10 nejlepších alternativ GitBook pro týmy všech typů a začněte budovat vlastní firemní wiki.
Co je GitBook? Jak funguje?
GitBook je znalostní databáze, která pomáhá technickým týmům vytvářet dokumentaci. Její funkce byly vytvořeny s ohledem na vývojáře a designéry produktů SaaS, ale můžete ji použít i pro jiné typy online dokumentace.
GitBook můžete použít k vytváření interní i externí dokumentace – ať už publikujete produktovou dokumentaci pro své zákazníky nebo vytváříte znalostní databázi pro firemní termíny a procesy.
GitBook je dostatečně flexibilní, aby vývojáři mohli dokumentaci kódovat podle svých představ – s možností editace v Markdownu nebo WYSIWYG. Nabízí ale také šablony a editor bloků s funkcí drag-and-drop pro členy vašeho týmu, kteří neumí kódovat. Pro lepší spolupráci můžete své kolegy označovat a pro lepší organizaci můžete stránky vnořovat.
Jak vybrat nejlepší alternativu GitBooku
Nejlepší alternativa GitBook pro váš tým bude záviset na potřebách a rozpočtu vaší společnosti. Zde je několik věcí, které byste měli zvážit při rozhodování:
- Které týmy ji budou používat? Pokud jste společnost zabývající se SaaS produkty, možná budete potřebovat dokumentační platformu, která je více zaměřená na inženýry a nabízí mnoho možností přizpůsobení na základě kódu. Pokud budou mezi hlavními uživateli vaše marketingové a personální oddělení, budete potřebovat něco, co nabízí formátování bez kódu.
- Kdo potřebuje přístup? Některé platformy jsou pouze interní (pro váš tým). Jiné nabízejí pouze veřejné znalostní báze (pro vaše zákazníky). A další nabízejí obojí. Mnohé z nich mají také pokročilá nastavení oprávnění, takže můžete vybrat, kdo může upravovat které dokumenty, což je nezbytná funkce pro větší týmy.
- Jak chcete vyhledávat informace? Pokud bude vaše znalostní báze velmi rozsáhlá, může být užitečné mít k dispozici AI asistenta, který za vás bude prohledávat databázi. Můžete ale také najít programy s vyhledávacími lištami, zatímco jiné vám umožňují organizovat je jako knihy s referenčními stránkami a obsahem.
10 nejlepších alternativ GitBooku
Připravte se na to, že najdete svou další oblíbenou alternativu k GitBook. Těchto 10 možností má vše, co potřebujete. Najdete zde software, který se pohybuje od „kdokoli to zvládne“ až po „vyžaduje znalosti kódování“. Zahrnuli jsme také platformy, které se zaměřují na znalostní báze pro zákazníky, interní znalostní báze nebo obojí. Určitě tak najdete program, který splní vaše znalostní potřeby.
1. ClickUp
Pokud dokumentujete interní procesy, potřebujete aplikaci, která je stejně rychlá jako váš tým. ClickUp umožňuje všem spolupracovat rychleji – bez ohledu na to, kde se právě nacházejí. ?
Více členů týmu může současně upravovat stejný dokument a vy můžete přidávat tagy a komentáře, abyste se ptali na mezery ve znalostech a rychle získali odpovědi.
Je to ideální aplikace pro vytváření firemních wiki a dokumentování funkcí produktů, procesů oddělení a jednotlivých rolí. Všichni, od vašich inženýrů a provozního týmu až po personální oddělení, dostanou přesně to, co potřebují, z jedné aplikace.
ClickUp je recept na lepší komunikaci, spolupráci a sdílení znalostí. Váš tým se tak může pustit do práce! ??
Nejlepší funkce ClickUp
- ClickUp Docs se snadno přizpůsobují, takže můžete přidávat záhlaví, tabulky, bannery, tagy, komentáře, záložky, obrázky, videa a odkazy na externí zdroje nebo jiné dokumenty ve vaší znalostní bázi.
- ClickUp AI vám umožňuje rychle formátovat, psát, shrnovat a upravovat obsah, takže dokumentace nezabere celý den.
- Šablony ClickUp vám umožní začít vytvářet wiki, SOP, produktovou dokumentaci, znalostní báze pro HR a další bez nutnosti nastavování.
- Nástroje pro spolupráci umožňují více členům týmu pracovat současně na jednom dokumentu, přidávat akční položky nebo převádět text na úkoly.
- Funkce vyhledávání vám pomohou najít informace v dokumentech nebo ve vaší znalostní bázi.
- Nastavení soukromí, ovládací prvky pro úpravy a oprávnění vám umožňují kontrolovat, kdo může každý dokument upravovat a prohlížet.
Omezení ClickUp
- Pro nové uživatele může být nutné se s nimi nejprve seznámit.
- Ne všechny funkce webové aplikace jsou k dispozici v mobilní aplikaci.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (8 795+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (3 805+ recenzí)
2. Confluence
Confluence je součástí ekosystému Atlassian – spolu s Jira a Trello – a je nástrojem pro správu znalostí a spolupráci. Je navržen tak, aby usnadňoval lepší interní komunikaci, takže celý váš tým bude na stejné vlně. ?
A někdy to myslíme doslova. Díky funkcím společné editace mohou členové vašeho týmu vytvářet sdílené dokumenty a pracovat na nich společně v reálném čase, aniž by museli být ve stejnou dobu ve stejné místnosti. Je to dobrý nástroj pro brainstorming nových projektů a dokumentaci interních procesů, zejména pokud váš tým již používá Jira.
Nejlepší funkce Confluence
- Kontrola verzí vám umožní sledovat změny a vrátit se ke starším verzím dokumentů.
- Vnořený obsah usnadňuje udržování přehlednosti
- Integrace s nástroji pro tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence, jako jsou ChatGPT, Copywriter a Wordsmith, vám pomůže rychle vytvářet, shrnovat nebo upravovat obsah.
- Oprávnění k obsahu vám umožňují nastavit, kdo může zobrazit a kdo může upravovat jednotlivé stránky dokumentu.
Omezení Confluence
- Někteří uživatelé tvrdí, že je obtížné spravovat nastavení oprávnění.
- Jiní uvádějí, že organizování dokumentů může být obtížné a že vyhledávací funkce ne vždy najde dokument, který hledáte.
Ceny Confluence
- Zdarma
- Standard: 5,75 $/měsíc na uživatele
- Premium: 11 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Confluence
- G2: 4,1/5 (3 665+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (3 090+ recenzí)
3. Tettra
Manažeři a týmy HR, radujte se! Tettra je platforma pro sdílení znalostí vytvořená speciálně pro interní týmy, která vám ušetří nutnost odpovídat stále dokola na stejné otázky.
Nejedná se pouze o samoobslužnou znalostní databázi (kde si členové týmu musí sami vyhledávat odpovědi), ale váš tým může tuto platformu využít také k interaktivnímu kladení otázek. Odpovědi pak mohou získat od znalostního experta nebo od přátelského chatbota s umělou inteligencí. ?
Nejlepší funkce Tettra
- Kai, vestavěný nástroj umělé inteligence, umožňuje členům vašeho týmu klást otázky chatbotu, který poté prohledá vaši znalostní databázi a poskytne odpověď.
- Sekce otázek a odpovědí ukazuje vašemu týmu nejčastěji kladené otázky a jejich odpovědi.
- Díky integraci se Slackem a Microsoft Teams můžete poskytovat odpovědi z Tettry několika kliknutími.
- Knowledge Experts vám umožňuje určit nejlepší osobu ve vaší organizaci, která bude odpovídat na otázky týkající se různých témat.
Omezení Tettry
- Ačkoli je k dispozici bezplatné zkušební období, neexistuje žádný bezplatný tarif, což může tento program učinit nedostupným pro firmy s omezeným rozpočtem.
- Někteří uživatelé mají pocit, že možnosti formátování a přizpůsobení jsou omezené.
Ceny Tettra
- Základní: 4 $/měsíc na uživatele
- Škálovatelnost: 8 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 12 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Tettra
- G2: 4,6/5 (85+ recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (9+ recenzí)
4. Docusaurus
Pokud jste produktový inženýr, který miluje roztomilá loga, pak by tato dokumentační platforma a její čtvercový dinosaurus mohly být pro vás to pravé. Pokud však nemáte zkušenosti s programováním, je čas se s tímto dinosaurem rozloučit. ?
Tento open-source generátor statických stránek byl vytvořen s ohledem na vývojáře a je nejvhodnější pro vytváření technické dokumentace k produktům. Umožňuje vám rychle vytvořit vlastní statickou webovou stránku, na které můžete své komunitě vysvětlit funkce vašeho produktu.
Bonus: Podívejte se na 10 bezplatných šablon technické dokumentace
Nejlepší funkce Docusaurus
- Napište své dokumenty v MDX a Docusaurus je automaticky převede do HTML.
- Vydávejte různé verze dokumentace, aby odpovídaly verzi vašeho produktu.
- Překládejte své dokumenty pomocí git, Crowdin nebo jiného překladového manažera.
- Přizpůsobte si rozvržení pomocí interaktivních komponent React.
Omezení Docusaurus
- Tato aplikace vyžaduje znalosti programování a pokročilejší IT infrastrukturu.
- Budete muset zajistit vlastní hosting a spravovat vlastní zabezpečení dat.
Ceny Docusaurus
- Zdarma
Hodnocení a recenze Docusaurus
- G2: N/A
- Capterra: N/A
5. Přečtěte si dokumentaci
Read the Docs je uživatelsky přívětivá platforma – pokud jsou všichni uživatelé programátoři, ideálně programátoři pracující v jazyce Python. ?
Tento dokumentační software využívá přístup „docs-as-code“, který umožňuje vašim vývojářům dokumentovat procesy bez změny jejich pracovního postupu. A dokumentaci k produktu můžete uživatelům nasadit při každém sloučení – bez dalších kroků.
Je to dobrý nástroj pro SaaS společnosti, které mají zájem hlavně o sdílení znalostí se svými uživateli a vývojáři.
Nejlepší funkce Read the Docs
- Integrujte je s jakýmkoli dokumentačním nástrojem, včetně Sphynx, MkDocs a Jupyter Book.
- K vytváření dokumentů použijte syntaxi reStructuredText nebo Markdown.
- Prohledávejte své dokumenty z ovládacího panelu nebo použijte vyhledávací API, abyste svým uživatelům nabídli výkonné vyhledávací funkce.
- Náhledy žádostí o stažení před jejich spuštěním
Omezení služby Read the Docs
- Read the Docs je nástroj založený na jazyce Python, a i když k používání této platformy nemusíte Python znát, nemusí to být ideální nástroj pro vývojáře JavaScriptu nebo PHP, kteří si jej chtějí přizpůsobit podle svých potřeb.
- Neexistují žádné možnosti pro přidání komponent MDX nebo React.
Ceny služby Read the Docs
- Komunita: Zdarma
- Zlaté členství: 5 $/měsíc
- Základní tarif pro firmy: 50 $/měsíc
- Business Advanced Plan: 150 $/měsíc
- Business Pro Plan: 250 $/měsíc
Přečtěte si hodnocení a recenze Docs
- G2: 5/5 (1+ recenze)
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.
6. Archbee
Tato dokumentační platforma zaměřená na technické týmy je ideální pro vytváření uživatelských příruček, příruček pro vývojáře nebo produktové dokumentace. Můžete ji však také použít k dokumentaci interních procesů a standardních operačních postupů.
Vaše týmy budou moci lépe spravovat svůj čas díky znalostní bázi, která jim umožní najít odpovědi na jejich otázky. A vaši zákazníci budou moci snadněji přijmout váš produkt díky vysvětlením funkcí, které budou mít na dosah ruky. ?
Nejlepší funkce Archbee
- Nástroje pro spolupráci umožňují více členům týmu pracovat na stejném dokumentu současně.
- Funkce správy verzí vám umožní sledovat změny nebo se vrátit ke starší verzi, podobně jako v Google Docs.
- Můžete vkládat úryvky obsahu na více míst a přitom obsah upravovat z jednoho místa.
- Widget kontextové dokumentace přidává interaktivní nápovědu přímo do produktu, která vysvětluje funkce, jakmile se s nimi uživatelé setkají.
Omezení Archbee
- Několik uživatelů hlásí, že tento program může být chybový, což může ovlivnit vaši schopnost přistupovat k některým jeho funkcím.
- Jiní by si přáli více možností přizpůsobení fontů a formátování.
Ceny Archbee
- Starter: zdarma
- Rostoucí: 40 $/měsíc
- Škálovatelnost: 80 $/měsíc
- Enterprise: 400 $/měsíc
Hodnocení a recenze Archbee
- G2: 4,5/5 (105+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
7. BookStack
BookStack je další open-source projekt, který je navržen pro jednoduchost s uživatelským rozhraním WYSIWYG. Tato jednoduchost znamená, že každý ve vašem týmu bude vědět, na co se dívá. ?
Toto je náš oblíbený open-source software pro znalostní bázi pro ne-techniky, protože je snadno použitelný. Každý, od personálního oddělení přes projektový management, zákaznickou podporu, marketing až po provoz, se může zapojit a začít jej používat.
Nejlepší funkce BookStack
- Přehledná hierarchie správy obsahu vám pomůže uspořádat znalostní databázi do knih, kapitol a stránek.
- Funkce vyhledávání vám umožňuje najít obsah v jedné z vašich knih nebo ve všech a můžete obsah propojit pomocí odkazů.
- Obsah můžete upravovat v Markdownu nebo prostém textu.
- Integrace s autentizačními platformami, jako jsou Okta, SAML2 a LDAP, zajišťuje bezpečnost vašeho obsahu.
Omezení BookStack
- Někteří uživatelé uvádějí, že možnosti vizuálního přizpůsobení jsou omezené.
- Jiní považují proces nahrávání souborů za náročný, protože vás někdy může odvést od stránky, na které právě pracujete.
Ceny BookStack
- Zdarma
Hodnocení a recenze BookStack
- G2: N/A
- Capterra: 5/5 (2+ recenze)
8. Notion
Notion, jeden z nejpopulárnějších wiki softwarových nástrojů, který se objevil v posledních 10 letech, má čistý vzhled s dostatkem volného místa. I když může vypadat jednoduše, jeho funkce jsou pokročilé a nabízejí vám spoustu možností přizpůsobení.
Pokud se bojíte prázdné stránky, můžete pro začátek použít šablonu. A pokud chcete do základních znalostí vnést trochu „zábavy“, Notion vám umožní přidávat memy a emodži. ?
Další informace najdete v tomto podrobném srovnání Notion a Confluence, jedné z dalších populárních alternativ GitBooku v tomto seznamu.
Nejlepší funkce Notion
- Dokumenty jsou vysoce přizpůsobitelné, což vám umožňuje přidávat obsah, záhlaví, text, odrážky, přepínače, tabulky, obrázky, videa, úryvky kódu, matematické rovnice a další.
- Projekty vám umožňují organizovat vaše úkoly pomocí zobrazení Kanban nebo časové osy.
- Nástroje pro spolupráci v reálném čase umožňují více členům týmu současně upravovat dokumenty nebo si navzájem přidávat otázky a komentáře.
- Nástroje pro psaní s umělou inteligencí mohou shrnout váš obsah, identifikovat klíčové body nebo za vás upravit vaše texty.
- Díky integraci se snadno připojíte ke Slacku, Jira, GitHub, GitLab, Zapier a dalším.
Omezení Notion
- Několik uživatelů uvádí, že mobilní aplikace má pomalejší načítání než webová aplikace.
- Protože Notion nabízí mnoho možností přizpůsobení, někteří noví uživatelé považují začátky za příliš náročné.
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 8 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 15 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (4 795+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 860 recenzí)
9. Jekyll
Tato bezplatná open-source platforma byla vytvořena zakladatelem GitHubu, takže GitBook a Jekyll mají v podstatě stejné rodiče. ???
Zatímco GitBook byl speciálně navržen jako dokumentační nástroj pro týmy produktů SaaS, Jekyll byl původně navržen pro tvorbu blogů.
Jako generátor statických stránek však funguje stejně dobře pro sdílení znalostí jako pro blogové příspěvky. Navíc můžete získat bezplatný hosting na GitHub Pages, včetně vlastního doménového jména.
Nejlepší funkce Jekyllu
- Vytvořte si svůj web pomocí syntaxe Markdown, Liquid, HTML nebo CSS.
- Importujte svůj obsah automaticky z různých platforem, včetně Behance, Drupal, CSV, WordPress, Joomla, Mephisto, RSS a dalších.
Omezení Jekyllu
- Šablony neobsahují žádný vlastní kód, takže možnosti přizpůsobení jsou omezené, pokud nejste ochotni vytvořit vlastní řešení.
- Při přidávání obrázků nebo video souborů není k dispozici žádná vestavěná podpora, která by vám pomohla soubory zmenšit nebo je živě načíst.
Ceny
- Zdarma
Hodnocení a recenze
- G2: N/A
- Capterra: N/A
10. Document360
Pokud vám představa dokumentování všech vašich procesů způsobuje závratě, Document360 je tu s přátelským uživatelským rozhraním, které vám pomůže udržet si jasnou hlavu. ??
Tento univerzální software pro správu znalostí funguje pro technickou dokumentaci, dokumentaci produktů a dokumentaci interních procesů, takže můžete sledovat vše od nástupu nových zaměstnanců po často kladené otázky zákazníků.
Vaše dokumenty se zobrazují na webových stránkách, takže k nim mají vaši zákazníci nebo členové týmu přístup odkudkoli. Vy rozhodujete, zda budou veřejné nebo soukromé – protože znalosti, které sdílíte, jsou vaše.
Nejlepší funkce Document360
- Interní portál znalostní báze umožňuje vašemu týmu vytvářet obsah pomocí uživatelsky přívětivých funkcí pro správu a kontrolu obsahu.
- Externí webová stránka znalostní báze zobrazuje vaše dokumenty ve veřejné databázi pro zákaznickou podporu nebo v soukromé databázi pro členy týmu.
- Knowledge Base Assistant vám umožňuje vložit widget do vaší webové stránky nebo produktu, aby uživatelé mohli kdykoli vyhledávat odpovědi.
- Integrace propojí vaši znalostní databázi s vašimi oblíbenými aplikacemi, jako jsou Zendesk, Intercom, Google Analytics, Crowdin, Disqus a další.
Omezení Document360
- Tento program neumožňuje souběžnou editaci, což může bránit spolupráci týmu.
- Chcete-li upravit design a rozvržení, budete muset použít vlastní kódování.
Ceny Document360
- Zdarma
- Standard: 149 $/měsíc za projekt
- Profesionální: 299 $/měsíc za projekt
- Podnikání: 399 $/měsíc za projekt
- Enterprise: 599 $/měsíc za projekt
Hodnocení a recenze Document360
- G2: 4,7/5 (365+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (185+ recenzí)
Sbohem, GitBook
Znalosti jsou moc. ?
A teď, když znáte nejlepší alternativy GitBooku, jste připraveni vybrat si pro svůj tým výkonnou platformu pro sdílení znalostí.
Pokud vytváříte interní znalostní databázi, ClickUp je jednou z nejvíce kolaborativních a uživatelsky přívětivých platforem na trhu. Nejsou vyžadovány žádné znalosti programování a můžete označovat členy týmu, pracovat současně a propojovat dokumenty s úkoly ve svých tabulkách pro správu projektů.
A protože je můžete začít používat zdarma, můžete okamžitě dokumentovat znalosti vaší společnosti. Vyzkoušejte ClickUp a posuňte znalosti svého týmu na vyšší úroveň.