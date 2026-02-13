10 най-добри алтернативи на Galaxy AI за работа, писане и изследвания

Galaxy AI е набор от AI функции на Samsung Electronics, вградени в Galaxy устройства като смартфони, таблети и носими устройства. Той комбинира AI на устройството и в облака, за да подпомага продуктивността, креативността и комуникацията.

Платформата работи добре за бързи редакции, резюмета, преводи, помощ при писане на текст и леки задачи по писане на мобилни устройства. Тя също така се припокрива с инструменти като Google Lens в области като разбиране на изображения и контекстуално разпознаване.

С усложняването на работата започват да се проявяват ограниченията на AI системите, фокусирани върху устройствата. Задачи като задълбочени проучвания, създаване на дълги текстове, анализ на данни, отчитане и сътрудничество между различни инструменти често изискват по-широки възможности, отколкото могат да предоставят вградените мобилни AI системи.

В следващите раздели разглеждаме алтернативи на Galaxy AI, които поддържат тези по-широки случаи на употреба, като очертаваме какво предлага всяка платформа, заедно с основните ограничения и цени, за да ви помогнем да изберете по-ефективно.

Какво да търсите в алтернативите на Galaxy AI?

Правилният избор зависи от конкретния случай на употреба и от това как планирате да използвате AI извън помощта на устройството. Казано това, ето няколко основни фактора, които си заслужава да се оценят, преди да изберете алтернатива.

Устойчивост при задачи и файлове: Уверете се, че инструментът може да запази контекста в документи, разговори или проекти, вместо да се нулира при всеки подкана или сесия.

Подкрепа за сътрудничество и споделена работа: Дайте предимство на алтернативите на Galaxy AI, които позволяват на няколко души да работят върху едно и също съдържание, файлове или работни процеси, вместо да ограничавате използването на AI до индивидуални взаимодействия.

Контрол върху качеството и тона на резултатите: Изберете рентабилни алтернативи на Galaxy AI, които ви позволяват да усъвършенствате, повтаряте и насочвате резултатите, вместо да произвеждате еднократни отговори с ограничени възможности за персонализиране.

Интеграция с ежедневните работни инструменти: Потърсете инструмент, който се свързва с документи, електронни таблици, инструменти за проекти, електронна поща, облачно съхранение и цялата ви технологична платформа.

Мащабируемост при нарастване на обема на работата: Уверете се, че инструментът остава полезен, когато задачите стават по-сложни, по-чести или се изпълняват в екип, вместо да бъде оптимизиран само за лека лична употреба.

Ясни ограничения, ценообразуване и обработка на данни: Оценете как се променят ограниченията за използване, ценовите нива и политиките за сигурност на данните, когато разчитате все повече на платформата за ежедневната си работа.

Най-добрите алтернативи на Galaxy AI на един поглед

Ето кратка сравнителна таблица на всички инструменти, които са се класирали в нашия списък с най-добрите алтернативи:

Инструмент Ключови възможности Най-подходящо за Цени* ClickUp Управление на работата, документи, AI помощ при писане, автоматизация на задачи, сътрудничество Екипи, организиращи работа, документи и сътрудничество извън AI на устройството Безплатно завинаги; възможност за персонализиране за предприятия Microsoft Copilot AI помощ в Word, Excel, PowerPoint, Outlook и Teams Екипи, които използват Microsoft 365 за документи, срещи и имейли Безплатно; платени планове от 18 $/месец на потребител Claude Дългосрочно разсъждение, анализ на документи, писане и изследователски работни процеси Писатели и изследователи, работещи с дълги документи и сложни анализи Безплатно; платени планове от 20 $/месец Google Gemini Изследвания, редактиране на документи, мултимодални входни данни, визуални и аудио изходни данни Екипи, комбиниращи търсене, документи и творчески изследвания Безплатно; платени планове от 7,99 $/месец ChatGPT Писане, планиране, изследвания, персонализирани асистенти, споделени работни пространства Лица и екипи, които се нуждаят от гъвкав AI асистент за общо предназначение Безплатно; платени планове от 8 $/месец Linguix Граматика, последователност на тона, шаблони, поддръжка на многоезично писане Екипи, стандартизиращи ежедневната бизнес комуникация Безплатно; платени планове от 99 $/месец Alteryx Подготовка на данни, автоматизация на анализи, управлявани AI работни процеси Екипи, автоматизиращи анализи с голям обем данни и работни процеси за вземане на решения Платени планове от 250 $/месец на потребител Krater. ai Създаване на текст, изображения, аудио и анимации Креативни екипи, създаващи визуални и мултимедийни ресурси Платени планове от 9 $/месец Magai Достъп до множество AI модели, персони, управление на подсказки Потребители с напреднали умения и агенции, работещи с множество AI модели Платени планове от 30 $/месец на потребител NinjaChat AI Анализ на документи, резюмета, мисловни карти, генериране на изображения Генералисти, преобразуващи документи и медии в ресурси за обучение Платени планове от 9 $/месец

Най-добрите алтернативи на Galaxy AI

По-долу е представено подробно алтернативите на Galaxy AI, които могат да ви помогнат да подобрите производителността, да автоматизирате работните процеси, да създавате съдържание и да сътрудничите ефективно чрез лесен за използване интерфейс:

1. ClickUp (най-добрият AI асистент за цялата ви работа)

Създавайте бързо имейли и съобщения с ClickUp Brain

AI инструментите, базирани на чат, са отлични за генериране на отговори. Но те не стигат до изпълнението.

ClickUp е създаден като конвергентно AI работно пространство, където AI работи директно във вашите проекти, задачи и документи.

Нека видим как ClickUp се представя като алтернатива №1 на Galaxy AI 👇

Направете всичко в работната си среда достъпно за търсене и достъп

За начало, ClickUp Enterprise Search обединява всички ваши работни данни в едно пространство, което може да се търси. То превръща разпръснатата информация от различните ви инструменти (включително Drive, Notion, Slack, Gmail и др.) в единен източник на информация.

Търсете в цялото си работно пространство и свързаните инструменти с AI

Всичко в работното ви пространство е достъпно за търсене и достъп.

За разлика от традиционните инструменти за търсене, които разчитат на ключови думи, той разбира естествения език, за да интерпретира въпросите и да връща резултати в пълен контекст. И тъй като ClickUp често индексира съдържанието, вашите търсения отразяват най-новото състояние на вашето работно пространство.

✏️ Забележка: Търсенето във всичките ви инструменти не означава, че рискувате данните си. ClickUp Connected Search поддържа всичко откриваемо, но и сигурно. Платформата е подкрепена от съответствие с GDPR, ISO, HIPAA и SOC 2, без обучение или съхранение на данни от трети страни.

Контекстуална AI, която разбира вашата работа

Connected Search ви помага да намерите това, от което се нуждаете. Какво следва?

ClickUp Brain, вградената контекстуална AI, ви помага да разберете как работи.

Задавайте въпроси на прост език, получавайте бързи обобщения на актуализациите по проекти, идентифицирайте пречките, обобщавайте проектите и извличайте действия от стенограмите на срещите.

Да предположим, че ръководите пускането на продукт на пазара, като задачите са разпределени между Docs, коментари, Slack низове и бележки от срещи.

Вие пишете: „Какво пречи на стартирането на Q3?“

ClickUp Brain сканира данните в реално време в работната ви среда – състоянието на задачите, просрочени зависимости, последните коментари и стенограми от срещи. Той идентифицира, че одобренията на проектите са в процес на изчакване, две инженерни задачи са забавени и зависимостта, свързана с правния преглед, не е решена.

Оттам можете да:

Създайте обобщение на състоянието на стартирането за заинтересованите страни

Превърнете препятствията в задачи с отговорници и крайни срокове

Автоматично създаване на последващи действия за нерешени одобрения

Актуализирайте документа на проекта с най-новия статус на изпълнение

Задавайте въпроси, получавайте незабавни отговори и опростявайте работата си с ClickUp Brain.

Ето как можете да използвате AI в ClickUp като личен асистент, за да избегнете постоянното превключване на контекста и да възвърнете концентрацията си 👇

Достъп до множество AI модели в едно и също работно пространство

ClickUp Brain ви дава достъп до множество външни AI модели от един интерфейс. Не е необходимо да сменяте инструменти, да превключвате между раздели или да управлявате отделни абонаменти.

Достъпът до моделите е абстрахиран чрез ClickUp Brain. Всяка употреба на AI остава централизирана, разрешена и подлежаща на одит във вашето работно пространство. Това предотвратява фрагментацията, която често се случва, когато екипите разчитат на множество самостоятелни AI инструменти за различни задачи.

Достъп до водещи LLM на едно място с ClickUp Brain

Често срещани примери за употреба включват: Claude за дългосрочно разсъждение, задълбочен анализ и синтез

ChatGPT за бързо изготвяне на чернови, изпълнение и работа на ниво задачи

Gemini за изследвания с голям обем информация или с препратки

📌 Пример: Екипът по стратегия може да използва Gemini за анализ на изследвания с много източници, Claude за синтезиране на идеи в разказ и ChatGPT за превръщане на този разказ в практически задачи – и всичко това, без да напускате ClickUp.

Оставете Super Agents да свършат тежкия труд

Super Agents са AI асистенти, които работят непрекъснато във вашето работно пространство. Те наблюдават какво се случва в задачите, графиците, зависимостите и моделите на активност, а след това реагират при промяна на условията, без да е необходимо да ги подканяте всеки път.

Вместо да чакат някой да забележи проблем или да поиска актуализация, Super Agents продължават да работят на заден план.

📌 Пример: Супер агентът може: Синтезирайте ретроспективите на спринтовете и подчертайте рисковете при доставката, преди да започне следващият спринт.

Откривайте просрочени или забавени задачи и уведомявайте автоматично съответните собственици.

Следете напредъка на проекта и генерирайте периодични актуализации на статуса за заинтересованите страни.

Задействайте последващи задачи, когато зависимостите са изпълнени или статусите се променят. 🎥 Гледайте това видео, за да научите повече за Super Agents за управление на проекти с AI . *

Най-добрите функции на ClickUp

Поддържайте разговорите свързани с работата. Превърнете съобщенията в задачи, маркирайте собствениците и поддържайте решенията свързани с изпълнението, вместо да ги затрупвате в низове с ClickUp Chat

Автоматизирайте повтарящите се задачи с помощта на прости правила без кодиране или логика, базирана на AI, с помощта на ClickUp Automations

Свържете ClickUp с инструменти като Google Drive, Slack, Gmail, GitHub, Zoom, Notion и други. Интеграциите на ClickUp съхраняват файлове, разговори и актуализации в една система, така че вашата работна среда се превръща в единствен източник.

Записвайте идеи, коментари или актуализации с глас и ги преобразувайте незабавно в структуриран текст с Talk to Text

Ограничения на ClickUp

Широкият набор от функции може да бъде прекалено голям за начинаещите потребители.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 850 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4500 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Един потребител на G2 казва:

ClickUp обединява всички наши задачи, документи, цели и отчитане на времето в едно унифицирано работно пространство. Използваме го от 2018 г. и той е изключително гъвкав за управление както на вътрешни работни процеси, така и на клиентски проекти. Персонализираните изгледи (списък, табло, календар и др.) и подробните опции за автоматизация ни спестяват часове всяка седмица. Освен това, честите актуализации на функциите показват, че те се отнасят сериозно към подобряването на платформата.

ClickUp обединява всички наши задачи, документи, цели и отчитане на времето в едно унифицирано работно пространство. Използваме го от 2018 г. и той е изключително гъвкав за управление както на вътрешни работни процеси, така и на клиентски проекти. Персонализираните изгледи (списък, табло, календар и др.) и подробните опции за автоматизация ни спестяват часове всяка седмица. Освен това, честите актуализации на функциите показват, че те се отнасят сериозно към подобряването на платформата.

2. Microsoft Copilot (най-подходящ за екипи, които използват Microsoft 365 и искат AI поддръжка за документи, срещи и имейли)

чрез Microsoft Copilot

Microsoft Copilot е цифров помощник, задвижван от AI, който поддържа често срещани случаи на използване на AI в документи, срещи и комуникация. В центъра е сигурен чат интерфейс от корпоративно ниво, задвижван от най-новите модели.

Можете да превключвате между Quick Response за бързина и Think Deeper за сложно разсъждение. То е полезно и при работа с гъсти стенограми от срещи или проекти с много файлове.

За екипна работа Copilot Pages предоставя стабилна работна среда. Можете да прехвърлите части от чат отговор в Page, където всички могат да редактират заедно, да добавят съдържание от други файлове и да усъвършенстват споделените материали.

Има и Copilot Notebooks, предназначени за по-задълбочени изследвания и структурирано решаване на проблеми. Можете да събирате файлове, бележки от срещи и уеб връзки в един бележник, за да поставите Copilot в пълния контекст на дългосрочен проект.

Най-добрите функции на Microsoft Copilot

Създавайте чернови, генерирайте идеи, създавайте списъци и организирайте информация, използвайки отворени подсказки.

Свържете Copilot с приложенията на Microsoft 365, които вече използвате, като Word, Excel, PowerPoint, Outlook и Teams, за да получавате предложения за формули, да обобщавате имейл кореспонденция и да правите резюме на срещи.

Автоматизирайте администрирането на разговорите, като записвате ключови моменти, отговорни лица и следващи стъпки както за VoIP, така и за PSTN разговори.

Ограничения на Microsoft Copilot

За потребители, които не използват Microsoft 365, Copiliot остава недостъпен.

Цени на Microsoft Copilot

Microsoft 365 Copilot Chat: Наличен безплатно с подходящ абонамент за Microsoft 365

Microsoft 365 Copilot Business: 18 USD/месец на потребител

Microsoft 365 Copilot Enterprise: 30 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за Microsoft Copilot

G2: 4,5/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 20 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Microsoft Copilot?

Един потребител на G2 казва:

Това, което най-много ми харесва в Microsoft Copilot, е, че той действа като интелигентен асистент в рамките на инструментите, които вече използвам, като ми помага да създавам съдържание, да анализирам данни или да обобщавам информация бързо. Най-полезно е, че спестява време при повтарящи се задачи, генерира идеи и предоставя информация, която би отнела много повече време, ако се събира ръчно.

Това, което най-много ми харесва в Microsoft Copilot, е, че той действа като интелигентен асистент в рамките на инструментите, които вече използвам, като ми помага да създавам съдържание, да анализирам данни или да обобщавам информация бързо. Най-полезно е, че спестява време при повтарящи се задачи, генерира идеи и предоставя информация, която би отнела много повече време, ако се събира ръчно.

3. Claude (Най-подходящ за писатели и изследователи, които работят с дълги документи и сложни аналитични задачи)

чрез Claude

Claude AI е усъвършенствана разговорна AI, проектирана за яснота, безопасност и сложно разсъждение.

Създаден от Anthropic, той може да анализира документи, да обобщава информация и да изготвя структуриран текст. Claude AI поддържа съвместни работни процеси чрез интегриране с канали за съдържание и инструменти за разработчици чрез API.

За начало, той поддържа сътрудничество на експертно ниво при изпълнението на сложни задачи, от критичен анализ до писане на дълги текстове. Можете да качите документи веднъж и да се позовавате на тях в разговори, което е ценно за устойчива AI в бизнес работните процеси, които изискват последователност.

Той може да анализира цели книги, дълги PDF файлове или големи кодови бази в една сесия, което го прави подходящ за обобщаване на 100-странични документи или навигация в сложни системи без ръчно разделяне на части.

Най-добрите функции на Claude

Получете подробни препратки към точните изречения и пасажи, които Claude използва за генериране на отговори, което води до по-проверяеми и надеждни резултати.

Изпълнявайте задачи с помощта на стотици инструменти и API, като актуализиране на CRM записи или планиране на срещи в цялата ви система.

Анализирайте данни, създавайте визуализации, преглеждайте документи, оценявайте решения или разбивайте ключови избори.

Ограничения на Claude

Потребителите на плана за 20 долара на месец често споменават строгите ограничения за символи и разговори, които могат да прекъснат дълги, повтарящи се задачи като кодиране.

Цени на Claude

Безплатно

Предимства: 20 $/месец

Макс: От 100 $/месец на потребител

Екип (за 5 или повече души) Стандартен абонамент: 25 $/месец на потребител Премиум абонамент: 150 $/месец на потребител

Стандартен абонамент: 25 $/месец на потребител

Премиум място: 150 $/месец на потребител

Предприятия: Индивидуални цени

Стандартен абонамент: 25 $/месец на потребител

Премиум място: 150 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Claude

G2: 4. 4/5 (90+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (25+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Claude?

Един потребител на G2 казва:

Claude изглежда много интелигентен и дава естествени и интуитивни отговори. Отговорите звучат така, както бихте очаквали от човек. Не изглежда да халюцинира, както прави ChatGPT. По-скоро би признал, когато няма отговор на даден въпрос. Също така има тенденция да запомня предишни разговори по-добре от ChatGPT. Claude също така се справя отлично с анализирането и разглеждането на качени файлове.

Claude изглежда много интелигентен и дава естествени и интуитивни отговори. Отговорите звучат така, както бихте очаквали от човек. Не изглежда да халюцинира, както прави ChatGPT. По-скоро би признал, когато няма отговор на даден въпрос. Също така има тенденция да запомня предишни разговори по-добре от ChatGPT. Claude също така се справя отлично с анализирането и разглеждането на качени файлове.

📮 ClickUp Insight: 62% от нашите респонденти разчитат на инструменти за разговорна AI като ChatGPT и Claude. Познатият им интерфейс на чатбот и многофункционалните им способности – да генерират съдържание, да анализират данни и др. – може би са причината за тяхната популярност в различни роли и индустрии. Въпреки това, ако потребителят трябва да превключва на друг раздел, за да зададе въпрос на AI, свързаните с това разходи за превключване и промяна на контекста се натрупват с времето. Но не и с ClickUp Brain. Той се намира точно във вашето работно пространство, знае върху какво работите, разбира обикновени текстови команди и ви дава отговори, които са изключително подходящи за вашите задачи! Повишете производителността си двойно с ClickUp!

4. Google Gemini (най-подходящ за екипи, които извършват изследвания, комбиниращи търсене, документи и визуални резултати)

чрез Google Gemini

Google Gemini е AI асистентът на Google за учене, изследвания и творческа работа, особено когато проектите обхващат открития, синтез и презентации.

Можете да качите учебни ръководства и изходни материали, а след това да превърнете тази информация в тестове, презентации или визуални обяснения. Тези резултати често функционират като инструменти за продуктивност в ранна фаза за екипи, които тестват идеи или набират сътрудници.

Работете върху вашите документи, изследвания или речи директно в Gemini. Можете да разширявате секции, да коригирате тона или да преструктурирате съдържанието на място, като по този начин намалявате трудностите, които обикновено са свързани с итеративните работни процеси при писането.

С Deep Research Gemini генерира персонализирани отчети за минути. Тази разговорна AI може също да преобразува резултатите в готови за презентация конспекти, диаграми и структурирани резюмета. Използвайте този инструмент в Google Workspace, за да преминавате по-бързо от сурова информация към презентационни резултати.

Най-добрите функции на Google Gemini

Търсете в интернет и в Gmail, Drive и Chat, за да извлечете точната информация, от която се нуждаете за текущи проекти и срещи.

Получете персонализирани идеи за това какво да пишете, какво да научите след това и как да подобрите работния си процес въз основа на предишните ви разговори в Gemini.

Разбирайте екранни снимки, диаграми, PDF файлове и бели дъски като първокласни входни данни и спестете часове ръчно преписване, обяснения и размяна на информация.

Ограничения на Google Gemini

Понякога се затруднява да запази нюансите в дълги и сложни разговори, което води до пропуснати детайли или промяна в намерението.

Цени на Google Gemini

Безплатно

Google AI Plus: 7,99 $/месец

Google AI Pro: 19,99 $/месец

Google AI Ultra: 249,99 $/месец

Оценки и рецензии за Google Gemini

G2: 4. 4/5 (360+ отзива)

Capterra: 4. 6/5 (50+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Google Gemini?

Един потребител на G2 казва:

Използвам Gemini за различни задачи, от създаване на изображения и документи до провеждане на задълбочени изследвания. Обичам как дълбоките изследователски възможности на Gemini ми позволяват да намирам подробна информация за всяка концепция, като ми предоставят изчерпателни подробности и цитати, което е невероятно. Възможността да генерирам диаграми и изображения за част от времето, което обикновено би отнело, е изключително ценна. Освен това, ценя функцията „платно“, с която мога лесно да проектирам прототипи и да създавам документи.

Използвам Gemini за различни задачи, от създаване на изображения и документи до провеждане на задълбочени изследвания. Обичам как дълбоките изследователски възможности на Gemini ми позволяват да намирам подробна информация за всяка концепция, като ми предоставят изчерпателни подробности и цитати, което е невероятно. Възможността да генерирам диаграми и изображения за част от времето, което обикновено би отнело, е изключително ценна. Освен това, ценя функцията „платно“, с която мога лесно да проектирам прототипи и да създавам документи.

5. ChatGPT (Най-подходящ за лица и екипи, които се нуждаят от гъвкав AI асистент за писане, планиране и изследвания)

чрез ChatGPT

Искате да опростите ежедневната си работа с универсален AI инструмент? Помислете за ChatGPT. Той може да извършва задълбочени, автономни проучвания, като преглежда уеб, синтезира десетки източници и предоставя цитиран изпълнителен доклад в един поток.

ChatGPT поддържа писане, планиране, анализ и решаване на проблеми в различни индустрии, от маркетинг и продукти до операции и образование. Гъвкавият му интерфейс за разговор го прави популярен избор за лица и екипи, които искат бързи отговори, структурирани резултати и адаптивна AI помощ, без да са обвързани с конкретно устройство или екосистема.

Най-добрите функции на ChatGPT

Създайте споделени проектни пространства с вашия екип, където да се съхраняват брифинги, инструкции, сценарии и разговори като единен източник на информация.

Внедрете персонализирани GPT в цялата си организация, за да дадете възможност на всички да използват един и същ асистент, специфичен за дадена област, с контролиран достъп.

Написвайте и поддържайте дълги документи, като моделът запазва логиката, структурата и стила в десетки хиляди думи.

Ограничения на ChatGPT

При по-дълги разговори съществува риск от халюцинации, при които моделът генерира информация, която звучи убедително, но всъщност е неточна.

Цени на ChatGPT

Безплатно

Go: 8 долара на месец

Плюс: 20 $/месец

Предимства: 200 долара на месец

Оценки и рецензии за ChatGPT

G2: 4,7/5 (над 1400 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 300 отзива)

Какво казват реалните потребители за ChatGPT?

Един потребител на G2 казва:

Това, което най-много ценя в ChatGPT, е начинът, по който отговаря. Той анализира стила ви на писане и предоставя отговори, съобразени с тона и подхода, които предпочитате. Съдържа богатство от информация и помага за всичко, от професионалните ми задачи до ежедневните дейности. Намирам го за много полезен и за създаване на шаблони за имейли, както за целите на продуктите, така и за изследователски цели.

Това, което най-много ценя в ChatGPT, е начинът, по който отговаря. Той анализира стила ви на писане и предоставя отговори, съобразени с тона и подхода, които предпочитате. Съдържа богатство от информация и помага за всичко, от професионалните ми задачи до ежедневните дейности. Намирам го за много полезен и за създаване на шаблони за имейли, както за целите на продуктите, така и за изследователски цели.

6. Linguix (Най-подходящ за екипи, които се нуждаят от последователна граматика и тон в бизнес комуникацията)

чрез Linguix

Linguix е приложение за писане с изкуствен интелект за екипи, които се нуждаят от последователност, бързина и контрол в ежедневната комуникация.

Поддържа писане на няколко езика, включително английски, френски, немски, испански, португалски, италиански и полски. С Shortcuts можете да създавате персонализирани разширения на текст като „//intro“, които незабавно се разширяват в пълни, предварително написани шаблони.

AI Rewriter на Linguix може да предложи алтернативни формулировки за подобряване на яснотата, тона и четимостта, докато Content Score оценява сложността и качеството. Можете да съобразите текста с целевата си аудитория.

За чувствителна работа Secret Mode гарантира, че текстът ви няма да бъде запазен след края на сесията, като ви осигурява редактираща среда, в която поверителността е на първо място.

Най-добрите функции на Linguix

Добавете проверка на граматиката и стила в реално време към вашия продукт, като използвате SDK за проверка на Linguix или вградени компоненти на редактора.

Прилагайте последователни правила за писане, бързи клавиши и шаблони, за да поддържате тон и качество в целия си продукт.

Предоставя предложения за писане в контекста на множество поддържани езици, докато потребителите пишат.

Ограничения на Linguix

Като цяло му липсват способностите за дълбоко и дългосрочно разсъждение по отношение на сложната аудитория, намеренията и бизнес контекста.

Цени на Linguix

Безплатно

Месечно: 30 $/месец

Оценки и рецензии за Linguix

G2: 4,5/5 (над 125 отзива)

Capterra: 4. 6/5 (90+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Linguix?

Един потребител на G2 казва:

Това е едно от най-добрите инструменти, които сме използвали за писане на важни документи за нашата компания. То ни предоставя асистент с технология за изкуствен интелект, който ни помага да изпълняваме проекти, задачи и статии без правописни или граматически грешки, а също така ни предлага курсове за подобряване на писането и отстраняване на повторения.

Това е едно от най-добрите инструменти, които сме използвали за писане на важни документи за нашата компания. То ни предоставя асистент с технология за изкуствен интелект, който ни помага да изпълняваме проекти, задачи и статии без правописни или граматически грешки, а също така ни предлага курсове за подобряване на писането и отстраняване на повторения.

7. Alteryx (Най-подходящ за средни и големи екипи, които автоматизират подготовката на данни и аналитичните работни процеси)

чрез Alteryx

Как да направите решенията, основани на AI, надеждни в цялата организация, а не само в един чат прозорец?

Alteryx е аналитична платформа, която операционализира вземането на решения в корпоративен мащаб. Тя може да преобразува вашите необработени, фрагментирани данни в управлявани, повтаряеми работни процеси за вземане на решения.

Alteryx се свързва директно със системите, които съхраняват вашите бизнес данни, включително AWS, Google Cloud и Salesforce, и предлага над 100 предварително създадени конектора.

С него можете да търсите данни, да давате команди на естествен език, да съставяте визуални работни потоци и да ги споделяте между екипите. Функциите за достъп въз основа на роли, контрол на версиите и регистриране на ниво изпълнение гарантират, че вашите автоматизирани решения остават сигурни, подлежащи на одит и обясними.

Най-добрите функции на Alteryx

Автоматизирайте почистването и подготовката на данни, като гарантирате, че маркетинговите и продажбените екипи работят с точни и актуални данни.

Вижте цялостната картина на проекта на едно място, дори когато графиците, бюджетите, рисковете и зависимостите са разпръснати в Jira, CRM, ERP и електронни таблици.

Превърнете необработените данни от проекта в готови за вземане на решения изгледи (имейли, доклади и презентации), за да отговорите на въпросите „Какво пречи?“, „Какво се отклонява?“ и „Какво трябва да преоценим като приоритет?“.

Ограничения на Alteryx

Тъй като платформата зарежда голяма част от данните си в паметта, работните процеси могат да се затруднят без достатъчно RAM в сравнение с инструментите, базирани на Spark.

Цени на Alteryx

Стартово издание: 250 $/месец на потребител

Професионална версия: Индивидуални цени

Enterprise Edition: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Alteryx

G2: 4. 6/5 (660+ отзива)

Capterra: 4. 8/5 (над 100 отзива)

Какво казват реалните потребители за Alteryx?

Един потребител на G2 казва:

Alteryx е автентичен и интелигентен в смесването и подготовката на данни, което позволява лесното извършване на разширени анализи. Програмата позволява бърз статистически, прогнозен и пространствен анализ в рамките на едно приложение. Alteryx е фокусиран върху времето, с автоматизация, която повишава скоростта и ефективността.

Alteryx е автентичен и интелигентен в смесването и подготовката на данни, което позволява лесното извършване на разширени анализи. Програмата позволява бърз статистически, прогнозен и пространствен анализ в рамките на едно приложение. Alteryx е фокусиран върху времето, с автоматизация, която повишава скоростта и ефективността.

8. Krater. ai (Най-подходящ за маркетингови и творчески екипи, които бързо създават визуални и мултимедийни ресурси)

Krater. ai е набор от AI инструменти, който ви помага да създадете текстов и визуален контекст за секунди.

Изберете от готови роли като анализатори на данни, преподаватели, маркетинг специалисти, разработчици или изследователи, за да насочите резултатите с по-ясна цел.

От гледна точка на съдържанието, Krater поддържа генериране и редактиране на изображения чрез естествен език. Можете да опишете сцена, да промените фона, да настроите осветлението, да промените цветовете или да добавите елементи с помощта на прости команди. То поддържа и основни анимационни работни процеси, като ви позволява да качите изображение и да опишете как искате то да се движи.

Това, което отличава Krater, е неговата модулна библиотека с „добавки“. Тези инструменти, базирани на подсказки, обхващат случаи на употреба като SWOT анализ, проучване на конкурентите, транскрипция, дизайн на анкети, генериране на заглавия и SQL заявки.

Krater. ai най-добри функции

Създавайте оригинална фонова музика за YouTube видеоклипове, подкасти и стрийминг във всеки жанр, като поп, рок, джаз, класика и електронна музика.

Качете PDF файлове, Word документи и изображения на платформата и извлечете конкретни подробности, сравнете файлове или генерирайте незабавни резюмета.

Създавайте персонализирани визуализации за публикации в социалните мрежи, реклами и кампании, без да разчитате на стокови изображения.

Ограничения на Krater. ai

Някои резултати все още изискват ръчно редактиране, за да достигнат напълно изпипан, професионален стандарт.

Цени на Krater. ai

Плюс: 9 $/месец

Предимства: 20 $/месец

Ultra: 49 $/месец

Максимална цена: 99 $/месец

Krater. ai оценки и рецензии

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Krater. ai?

Един потребител на G2 казва:

Много ми харесва колко проста и интуитивна е платформата, не се чувствам претоварен, дори и да съм начинаещ в използването на AI инструменти. Скоростта на реакция е впечатляваща, а генерираното съдържание ми се струва уместно и креативно. Оценявам и факта, че Krater.ai комбинира множество AI функции на едно място, което ми спестява времето за превключване между различни приложения.

Много ми харесва колко проста и интуитивна е платформата, не се чувствам претоварен, дори и да съм начинаещ в използването на AI инструменти. Скоростта на реакция е впечатляваща, а генерираното съдържание ми се струва уместно и креативно. Оценявам и факта, че Krater.ai комбинира множество AI функции на едно място, което ми спестява времето за превключване между различни приложения.

9. Magai (Най-подходящ за напреднали потребители и агенции, които управляват работата си с множество AI модели)

чрез Magai

Всеобхватната генеративна AI платформа Magai ви позволява да превключвате AI модели по време на разговор и да използвате GPT инструкции в различни модели. Magai ги централизира в единен контролен панел.

Можете да запазвате подсказки, да организирате чатове и да качвате файлове. За екипна работа поканете колегите си в AI чат, който запазва разговорите и контекста. За в бъдеще задайте персонализиран достъп и разрешения на ниво екип или проект.

Усилвателят на подсказки автоматично подобрява неясните подсказки до висококачествени входни данни. Magai включва над 40 вградени персонажа, които се справят с различни видове работа, от писане и обслужване на клиенти до анализ и технически приложения като генериране на регулярни изрази. Тези персонажи също така съхраняват вашите инструкции и ги прилагат във всеки модел.

Най-добрите функции на Magai

Изберете най-подходящия AI модел за всяка задача; използвайте ChatGPT за целеви страници, Claude за поредици от имейли и Gemini за визуални ресурси.

Създавайте видеоклипове с помощта на водещи генеративни AI модели, включително усъвършенствани инструменти от Runway ML, Kling Video и Minimax.

Задайте персонализиран достъп, контекст и разрешения за всеки проект или екип, за да улесните споделянето на информация.

Ограничения на Magai

Споделянето на чатове с екип не е интуитивно; дори в рамките на едно работно пространство е необходимо да се създават отделни групи за споделяне.

Цени на Magai

Solo: 30 $/месец на потребител

Екип: 40 $/месец

Оценки и рецензии на Magai

G2: 4,5/5 (над 20 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Magai?

Един потребител на G2 казва:

Magai има всичко, което можете да си представите. Чатовете от текст към текст съдържат опции за над 30 LLM, а екипът добавя и премахва нови модели, когато такива бъдат разработени. Моделите от текст към изображение и от изображение към изображение също са обширни и включват възможността да разработите свой собствен Flux базиран LoRA. Функциите за чат са лесни за използване, включително възможността да сменяте LLM по време на работа и персони.

Magai има всичко, което можете да си представите. Чатовете от текст към текст съдържат опции за над 30 LLM, а екипът добавя и премахва нови модели, когато такива бъдат разработени. Моделите от текст към изображение и от изображение към изображение също са обширни и включват възможността да разработите свой собствен Flux базиран LoRA. Функциите за чат са лесни за използване, включително възможността да сменяте LLM по време на работа и персони.

10. NinjaChat AI (Най-подходящ за генералисти, които преобразуват документи и медии в резюмета и учебни материали)

чрез NinjaChat AI

NinjaChat AI е платформа за асистиране „всичко в едно“, която обединява външни AI модели, като GPT-4, Gemini и Claude, в един централен хъб.

Можете да използвате NinjaChat за писане на блог публикации, рекламни текстове, имейли, есета и цитати, с специални инструменти за платформи като Google, Facebook, LinkedIn и Instagram. Ако работите с дълги текстове, можете да ги обобщите или пренапишете, за да звучат по-естествено.

Когато трябва да работите с визуални елементи, можете да генерирате изображения от текст, да премахвате фонове или водни знаци и да подобрявате качеството на изображенията. Можете също да конвертирате медийни файлове в текст чрез транскрибиране на аудио, видео, реч и изображения.

Най-добрите функции на NinjaChat AI

Създавайте изображения от текст и превръщайте идеите си в изчерпателни мисловни карти, генерирани от AI.

Превърнете PDF файлове, YouTube видеоклипове или обикновен текст в мисловни карти, флаш карти или диаграми, които ви помагат да изучавате и преглеждате информацията по-лесно.

Препишете текста, за да подобрите тона, яснотата и плавността, да изгладите неудобните изречения, да опростите сложните идеи и да направите генерираното съдържание да звучи по-естествено.

Ограничения на NinjaChat AI

Някои потребители споделят, че е необходимо време, за да се усвоят всичките му разнообразни инструменти и функции, особено в сравнение с по-простите приложения с едно предназначение.

Цени на NinjaChat AI

Стартово ниво: 9 $/месец

Предимства: 18 долара на месец

Експерт: 25 $/месец

Оценки и рецензии за NinjaChat AI

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Често задавани въпроси

Galaxy AI е чудесно решение за бърза помощ на устройството (резюмета, редакции, преводи), но не е създадено да пренася контекста между проекти. Когато работата обхваща документи, задачи, одобрения и много хора, ви е необходима система, която поддържа връзката между решенията, файловете и последващите действия, а не ги разпръсква между различни приложения.

Дайте приоритет на инструменти, които поддържат работата постоянна и споделяема: 1) споделени пространства за документи и задачи 2) сътрудничество с разрешение 3) интеграции с вашия стек 4) AI, която може да превърне резултатите в зададени действия с отговорници и крайни срокове.

Отговорите на AI са еднократни (резюмета, пренаписвания, идеи). Изпълнението на AI означава, че системата може да приложи тези резултати в работата – създаване на задачи, актуализиране на документи, възлагане на отговорници, задействане на автоматизации и проследяване на напредъка – така че идеите не остават само в чат прозореца.

Екипите намаляват разрастването на AI, като централизират мястото, където се извършва работата. Съхранявайте подсказки, резултати, решения и последващи действия в споделено работно пространство (документи + задачи + чат), така че резултатите да могат да се търсят, да са разрешени и да могат да се използват повторно, вместо да са разпръснати в лични чатове и раздели.

Общите AI инструменти са мощни, но не разбират автоматично структурата, собствеността и сроковете на вашия проект. Инструментът за работна среда добавя липсващото ниво: той свързва AI резултатите с изпълнението, така че вашият екип може да премине от „прозрение“ към „изпълнение“ без ръчно копиране и поставяне.