12 най-добри алтернативи на Method CRM за 2026 г.

Method CRM работи добре, ако вашият бизнес се развива в QuickBooks или Xero, но фокусът му върху счетоводството може да се усеща като ограничаващ.

Може да забележите, че екипът ви се затруднява, когато даден процес не се вписва добре в света, фокусиран върху счетоводството. Това е особено вярно, когато сделката бъде сключена и започне истинската работа, принуждавайки ви да преминете към друг инструмент и да повтаряте едни и същи актуализации на няколко платформи.

Това ръководство разглежда 12 алтернативи на Method CRM, които решават този проблем с предаването на информация, като сравнява техните CRM възможности, автоматизационни функции, функции за управление на проекти и способност да запазват контекста на клиента от първия контакт до крайната доставка.

Защо да изберете алтернативи на Method CRM?

Когато данните за продажбите ви са на едно място, а изпълнението на проектите ви е на друго, вие губите инерция. Екипът ви губи време с ръчно прехвърляне на информация, а цялостната история на клиента се губи в бъркотията. Ако се чувствате ограничени от ограничените възможности за персонализиране или липсата на надеждни функции за управление на проекти, е време да обмислите алтернатива.

Ето основните причини, поради които може да търсите промяна:

Ограничена екосистема за интеграция: Освен основните интеграции за счетоводство, опциите ви са оскъдни, което затруднява свързването с другите ви важни инструменти.

Няма вградено управление на проекти: Можете да проследявате потенциални клиенти, но след като сключите сделка, трябва да преминете към отделна система, за да управлявате реалната работа, което създава разминаване.

Основни възможности за автоматизация: Автоматизацията на работния процес не разполага с необходимата мощност и гъвкавост за обработка на сложни, многоетапни процеси, докато екипът ви се разраства.

Проблеми с мащабируемостта: Много растящи екипи установяват, че бързо достигат границите на възможностите на Method CRM, което по-късно ги принуждава да предприемат трудна миграция.

Изолирани данни за клиентите: Информацията за вашите клиенти е затворена в етапа на продажбите и не достига по естествен начин до екипите, отговорни за доставката и поддръжката.

Съвременните алтернативи решават тези проблеми, като предоставят конвергентни работни пространства. Те обединяват CRM, проекти, документи и комуникацията в екипа на едно място, елиминирайки разрастването на инструментите, което ви забавя.

Алтернативи на Method CRM на един поглед

Ето кратко резюме:

ClickUp AI Super Agents; Unified CRM & Projects; Автоматизирано преобразуване на сделки в проекти Всички размери (Екипи, които преодоляват различията между продажбите и доставките) Безплатно завинаги; Налични са персонализирани планове Salesforce Sales Cloud Einstein AI; Massive AppExchange; Неограничени възможности за персонализиране Предприятия (големи организации с комплексни, глобални цикли на продажби) Платени планове от 25 $/потребител/месец HubSpot CRM Инструменти за входящ маркетинг; Безплатен основен CRM; Поредици от имейли МСП до средни предприятия (екипи, фокусирани върху маркетинга, които разширяват генерирането на потенциални клиенти) Безплатно; Платени планове от 15 $/месец на работно място Zoho CRM Zia AI; Canvas UI Studio; Част от пакета Zoho One с над 50 приложения Малък бизнес (екипи, които търсят разширени функции на достъпна цена) Платени планове от 14 $/потребител/месец Pipedrive Визуален Kanban pipeline; Подсказки, базирани на дейности; Smart Docs Малки и средни (екипи, фокусирани върху продажбите и динамиката) Платени планове от 19 $/потребител/месец monday CRM Визуални табла без код; Табла за различни платформи; Висока гъвкавост Всички размери (екипи, които искат високо визуални, персонализирани работни процеси) Платени планове от 12 $/месец на място Dynamics 365 Microsoft 365 native; Power BI analytics; LinkedIn sync Предприятия (организации, които вече използват широко продуктите на Microsoft) Платени планове от 65 $/потребител/месец Накратко Вграден имейл маркетинг; Опростени пипалини; Автоматизация на пипалините Малки екипи (екипи по продажбите, които се занимават със собствения си маркетинг) Платени планове от 19 $/потребител/месец Bigin от Zoho Фокусирани върху процеса; Вградена телефония; Уеб формуляри Микроекипи/Самостоятелни (Нови потребители, които намират стандартните CRM системи за прекалено сложни) Безплатно; Платени планове от 9 $/месец ActiveCampaign Разширен инструмент за автоматизация; Проследяване на сайта; Оценяване на потенциални клиенти С акцент върху маркетинга (екипи, фокусирани върху усъвършенствано поддържане на връзки чрез имейли) Платени планове от 15 $/месец Insightly Връзки между взаимоотношенията; Интегрирано предаване на проекти; Персонализирани обекти Доставчици на услуги за малки и средни предприятия (екипи, управляващи изпълнението на проекти след продажбата) Платени планове от 29 $/потребител/месец Freshsales Freddy AI; Вграден телефон/имейл; Последователности на продажбите Средни предприятия (Бързоразвиващи се екипи, които използват изкуствен интелект за оценка на потенциални клиенти) Безплатно; Платени планове от 11 $/потребител/месец

Най-добрите алтернативи на Method CRM, които да използвате

Разгледахме всеки инструмент през призмата на най-големите предизвикателства пред потребителите на Method CRM. Нашата оценка се фокусира върху CRM възможностите, лекотата на интеграция с други инструменти, функциите за управление на проекти и способността за автоматизиране на работните процеси. Елиминирайте разрастването на инструментите, като използвате единственото истинско конвергентно работно пространство – ClickUp – докато други инструменти се отличават в конкретни области. ✨

1. ClickUp (най-доброто решение за управление на работата с изкуствен интелект и вградени CRM функции)

Управлявайте всичките си документи, проекти, разговори и други на една цялостна платформа с ClickUp.

Method CRM работи добре, когато фокусът ви е върху проследяването на сделки в система, базирана на счетоводство. Проблемите започват в момента, в който сделката бъде сключена. Данните за клиентите се съхраняват в CRM, докато реалната работа се извършва другаде. Проектите започват без контекст, екипите по доставките трябва да възстановят очакванията, а обещанията за продажби се съхраняват в имейли, а не в системата за записване.

ClickUp е създаден за екипи, които искат да управляват целия жизнен цикъл на клиентите на едно място. Вместо да третира CRM и изпълнението на проекти като отделни фази, ClickUp ги свързва в един работен поток. Потенциални клиенти, сделки, доставки, документация и комуникация се намират в едно и също работно пространство, така че контекстът не изчезва, когато собствеността се променя.

По време на фазата на продажбите екипите използват CRM структурата на ClickUp , за да проследяват потенциални клиенти, акаунти и възможности в тръбопроводи, които отразяват как те действително продават. Подробностите за клиентите, стойността на сделката, графиците и бележките остават прикачени към всеки запис чрез персонализирани полета, което дава на екипите по продажбите и доставките обща представа за развитието на взаимоотношенията. Това елиминира необходимостта от пресъздаване или преинтерпретиране на информацията по-късно.

Когато сделка бъде маркирана като спечелена, автоматизацията поема контрола. ClickUp Automations може незабавно да превърне сделката в проект за доставка, да назначи собственици, да зададе срокове и да уведоми подходящите екипи без ръчна координация. Вместо да разчита на предаване на задачи или последващи съобщения, системата гарантира, че работата започва незабавно с ясни отговорности и очаквания.

ClickUp Super Agents разширяват този безпроблемен подход още повече. Те могат да помогнат за сортиране на постъпващите заявки, генериране на актуализации на задачите, обработка на рутинни последващи действия и напредък в работата въз основа на предварително определени правила или контекст. Това намалява необходимостта от постоянни проверки и актуализации на състоянието, което позволява на екипите да се съсредоточат върху изпълнението, а не върху координацията.

Супер агентите в ClickUp могат да се справят с работните процеси от начало до край, без човешка намеса.

С напредването на работата ClickUp остава оперативният център. Задачите, зависимостите и етапите се съхраняват заедно с информацията за клиентите, а ClickUp Brain помага на екипите бързо да разберат какво се случва с сделките и проектите. Той може да обобщи дейността, да открие рисковете и да предостави незабавен контекст, без да се налага да се рови в записите или таблата.

Сътрудничеството и запазването на знания се случват там, където вече се извършва работата. Договори, предложения, ръководства и доставни бележки се документират в ClickUp Docs и се свързват директно със задачите и клиентите. Разговорите се провеждат в ClickUp Chat, свързани с работата, към която се отнасят, вместо да са разпръснати в различни инструменти. Това е вашият CRM плюс слой за изпълнение, задвижван от изкуствен интелект, подкрепен от дълбок контекст!

Най-добрите функции на ClickUp

ClickUp CRM Template: Получете готова за употреба рамка за управление на вашия продажбен процес, с персонализирани етапи за потенциални клиенти, акаунти и сделки, за да можете да започнете да проследявате напредъка веднага.

ClickUp Brain: Използвайте вградения AI асистент, за да изготвяте комуникации с клиенти, да обобщавате историята на сделките и да получавате интелигентни предложения въз основа на вашите CRM данни – всичко това в рамките на ClickUp.

ClickUp Automations: Създавайте персонализирани работни процеси без кодиране, за да премествате автоматично сделките между етапите, да възлагате последващи задачи или да изпращате известия, когато статуса на сделката се промени.

ClickUp Dashboards: Създавайте визуални табла за продажби, за да проследявате ключови показатели като стойност на тръбопровода, проценти на конверсия и производителност на екипа, използвайки данни в реално време от работното си пространство. Създавайте визуални табла за продажби, за да проследявате ключови показатели като стойност на тръбопровода, проценти на конверсия и производителност на екипа, използвайки данни в реално време от работното си пространство.

ClickUp Custom Fields: Адаптирайте CRM към вашия процес, като добавите гъвкави полета за проследяване на всякакви данни, от които се нуждаете, като стойност на сделката, източник на потенциални клиенти или дати за подновяване на договори.

Предимства и недостатъци на ClickUp

Предимства:

Гарантирайте безпроблемно преминаване на контекста на клиентите от продажбите до доставката, като обедините CRM, управлението на проекти, документите и комуникацията в екипа в една платформа.

Вградени AI възможности с ClickUp Brain: AI разбира контекста на вашето работно пространство, за да автоматизира задачи, да изготвя комуникации и да предоставя информация, без да са необходими инструменти на трети страни.

Висока степен на персонализация без код: Можете да създадете CRM, който отговаря точно на вашия работен процес, като използвате персонализирани полета, статуси и автоматизации, без да се налага помощ от разработчик.

Недостатъци:

Крива на обучение за екипи, които за първи път работят с високо персонализирани платформи

Мобилното приложение има по-малко функции от версията за настолни компютри.

Усъвършенстваните, многоетапни автоматизации изискват първоначално време за настройка.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Един потребителски коментар гласи:

ClickUp е изключително гъвкав и ми позволява да създавам решения за практически всеки бизнес случай или процес. Автоматизациите и AI агентите също са супер мощни! Мога да настроя автоматични действия чрез логика или чрез AI подсказки, за да изпълнявам почти всяко действие в ClickUp, което мога да си представя. И накрая, просто темпото на актуализациите на продукта. Всеки месец има наистина значителни актуализации на функциите и компанията инвестира много в неговото развитие.

ClickUp е изключително гъвкав и ми позволява да създавам решения за практически всеки бизнес случай или процес. Автоматизациите и AI агентите също са супер мощни! Мога да настроя автоматични действия чрез логика или чрез AI подсказки, за да изпълнявам почти всяко действие в ClickUp, което мога да си представя. И накрая, просто темпото на актуализациите на продукта. Всеки месец има наистина значителни актуализации на функциите и компанията инвестира много в растежа си.

2. Salesforce Sales Cloud (Най-доброто решение за CRM на корпоративно ниво с широки възможности за персонализиране)

чрез Salesforce

Ако смятате, че вашият бизнес е надраснал по-опростената структура на Method CRM и се сблъсквате с ограниченията на персонализацията, Salesforce е алтернативата за корпоративно ниво. Вашият сложен процес на продажби е принуден да се впише в една твърда система и не можете да изградите специфичните работни процеси, от които вашата организация се нуждае, за да се разраства ефективно. Това е често срещан проблем за бизнеса, който се нуждае от повече мощност.

Salesforce Sales Cloud е проектиран да реши този проблем, като предлага почти неограничени възможности за персонализиране. За разлика от Method CRM, който е изграден около QuickBooks, Salesforce е платформа, върху която можете да надграждате. С Lightning Platform и AppExchange marketplace можете да създадете CRM, който перфектно отразява вашите уникални и сложни продажбени операции, интегрирайки се с почти всяка друга бизнес система, която използвате.

Изкуственият интелект, наречен Einstein, помага с прогнозиране и оценяване на потенциални клиенти, а инструментите за отчитане ви дават подробна информация за всеки аспект от вашия цикъл на продажби. Тази мощност обаче е съпроводена със значителна сложност. Внедряването на Salesforce обикновено изисква специализирани администратори или външни консултанти, което го прави по-подходящ за големи организации, които разполагат с ресурси за инвестиции в настройка и текуща поддръжка.

Най-добрите функции на Salesforce Sales Cloud

Einstein AI: Помага на екипите по продажбите да се фокусират върху най-ценните потенциални клиенти с прогнозно оценяване на потенциалните клиенти, информация за възможностите и автоматизирано записване на дейностите.

Екосистема AppExchange: Разширява функционалността далеч отвъд основния CRM с хиляди предварително създадени интеграции и приложения на трети страни.

Lightning Platform: Позволява ви да създавате персонализирани приложения, работни процеси и автоматизации, съобразени с комплексните процеси на продажбите в предприятието.

Разширени отчети и прогнози: Осигурява дълбока видимост на състоянието на тръбопровода и прогнози за приходите с високо персонализирани табла и прогнози, базирани на изкуствен интелект.

Предимства и недостатъци на Salesforce Sales Cloud

Предимства:

Широки възможности за персонализиране и мащабируемост за сложни корпоративни нужди

Обширна екосистема за интеграция чрез AppExchange

Водещи в индустрията AI възможности с функцията Einstein

Недостатъци:

Стръмна крива на обучение, която изисква специални административни ресурси

Внедряването е сложно и често изисква наемането на консултант.

Може да бъде прекалено сложно и скъпо за по-малки екипи.

Цени на Salesforce Sales Cloud

Стартови пакет: 25 долара на месец на потребител

Pro Suite: 100 долара на потребител на месец

Enterprise: 175 долара на потребител на месец

Оценки и рецензии за Salesforce Sales Cloud

G2: 4. 4/5 (над 23 000 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 18 000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Salesforce Sales Cloud?

Един потребителски коментар гласи:

Най-много ми харесва в Salesforce Sales Cloud безпроблемната интеграция, която осигурява както за AI агента, така и за човешкия SDR. Ключова е способността му да централизира данните. Тази висока честота на използване позволява на AI да идентифицира наистина горещи потенциални клиенти, по които човешкият SDR може да реагира незабавно. Лесното използване и безпроблемното внедряване на системата ни позволяват да започнем работа веднага. Освен това надеждното обслужване на клиенти гарантира, че всички проблеми се решават бързо. Това безпроблемно сътрудничество е това, което наистина повишава ефективността и максимизира конверсиите.

Най-харесваният ми аспект на Salesforce Sales Cloud е безпроблемната интеграция, която осигурява както за AI агента, така и за човешкия SDR. Ключова е способността му да централизира данните. Тази висока честота на използване позволява на AI да идентифицира наистина горещи потенциални клиенти, по които човешкият SDR може да реагира незабавно. Лесното използване и гладкото внедряване на системата означават, че можем да започнем работа веднага. Освен това надежната поддръжка на клиентите гарантира, че всички проблеми се решават бързо. Това безпроблемно сътрудничество е това, което наистина повишава ефективността и максимизира конверсиите.

3. HubSpot CRM (Най-доброто безплатно CRM с автоматизация на маркетинга)

чрез Hubspot

Цената на CRM с пълен набор от функции пречи ли на вашия екип? Може би се чувствате в затруднение, защото плащате за инструмент с повече функции, отколкото ви трябват, или пропускате важни маркетингови автоматизации, защото са твърде скъпи. Това е често срещано разочарование за малките предприятия и стартиращите компании, които търсят мощно, но достъпно решение.

HubSpot CRM решава този проблем директно с популярния си модел freemium. Основният CRM е напълно безплатен, без ограничения за броя потребители, което го прави привлекателна опция за екипи, които напускат Method CRM и искат да изпробват платформата, преди да се ангажират финансово.

Инструментът се предлага с интегрирани маркетингови инструменти, включително поредици от имейли, целеви страници и работни процеси за поддържане на интереса на потенциалните клиенти, които свързват вашите кампании директно с вашите CRM записи. Интерфейсът е изчистен и интуитивен, което позволява бързото му усвояване. Имайте предвид, че макар безплатният CRM да е щедър, достъпът до по-разширени функции за продажби и маркетинг изисква преминаване към платени „Hubs“, което може да стане скъпо, ако екипът ви се разраства.

Най-добрите функции на HubSpot CRM

Безплатен основен CRM: Получете управление на контакти, проследяване на сделки и основни отчети безплатно за неограничен брой потребители.

Интеграция с Marketing Hub: Постигнете пълна видимост на фунията с безпроблемна връзка между вашите маркетингови кампании и продажбения процес.

Поредици от имейли и работни процеси: Създавайте автоматизирани поредици от последващи действия и работни процеси за поддържане на интереса на потенциалните клиенти директно в CRM системата.

Планиране на срещи: Използвайте вградения инструмент за планиране, който се синхронизира с календара ви и автоматично записва срещите в записите за контакти.

Предимства и недостатъци на HubSpot CRM

Предимства:

Щедър безплатен план без ограничения за броя потребители за основните CRM функции.

Отлични функции за автоматизация на маркетинга за екипи, фокусирани върху входящите клиенти

Интуитивен интерфейс, който изисква минимално обучение

Недостатъци:

Достъпът до разширени функции изисква скъпи ъпгрейди към различни Hubs.

Опциите за персонализиране са по-ограничени в сравнение с алтернативите на корпоративно ниво.

Платформата може да ви се стори ограничаваща, тъй като вашите продажбени процеси стават все по-сложни.

Цени на HubSpot CRM

Безплатно

Платформа за начинаещи клиенти: От 16 долара на месец

Професионална платформа за клиенти: От 1300 долара на месец

Платформа за корпоративни клиенти: От 4300 долара на месец

Оценки и рецензии за HubSpot CRM:

G2: 4. 4/5 (над 29 000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за HubSpot CRM?

Един потребителски коментар гласи:

Беше лесно да го настроя, въпреки че никога преди не бях използвал HubSpot. Той предлага много полезни функции, от управление на продажбите до автоматизация на работния процес. Той е и нашата база данни с клиенти. Харесва ми, че има много лесни интеграции, така че можем да комуникираме с други платформи, които използваме. Поддръжката на клиенти е доста бърза и полезна.

Беше лесно да го настроя, въпреки че никога преди не бях използвал HubSpot. Той предлага много полезни функции, от управление на продажбите до автоматизация на работния процес. Той е и нашата база данни с клиенти. Харесва ми, че има много лесни интеграции, така че можем да комуникираме с други платформи, които използваме. Поддръжката на клиенти е доста бърза и полезна.

📖 Прочетете още: Как успешно да внедрите CRM система

4. Zoho CRM (най-подходящ за малки предприятия, които търсят достъпна CRM система)

чрез Zoho CRM

Ако търсите по-голяма мощност от тази, която предлага Method CRM, но се притеснявате от високите разходи за корпоративни решения, може да се почувствате в затруднение. Това е често срещано предизвикателство за малките и средни предприятия, които се стремят да се конкурират с по-големите играчи.

Zoho CRM е лидер по отношение на стойността в тази област, като предлага цялостен набор от CRM функции на значително по-достъпни цени. За екипи, които напускат Method CRM поради ограничения в цената или функциите, Zoho предоставя повече функционалност за всеки изразходван долар. Неговият AI асистент, Zia, помага с оценяването на потенциални клиенти и прогнозите за сделки, докато функцията Blueprint ви позволява да създавате визуални работни потоци, за да стандартизирате процеса на продажбите.

Освен това Zoho CRM е част от по-широката екосистема Zoho One, която обединява CRM с десетки други бизнес приложения. Това създава дълбоко интегриран пакет за екипи, които искат да консолидират софтуерния си стак отвъд CRM, като обхваща всичко от финансите до човешките ресурси в един абонамент.

Най-добрите функции на Zoho CRM

Zia AI асистент: Получете помощ при оценяването на потенциални клиенти, прогнозиране на сделки и откриване на аномалии, за да помогнете на екипа си да приоритизира ефективно усилията си.

Автоматизация на процесите по план: Използвайте визуалния инструмент за създаване на работни потоци, за да стандартизирате продажбените си процеси и да осигурите последователност в целия екип.

Canvas design studio: Персонализирайте външния вид и усещането на CRM интерфейса, за да отговаря на предпочитанията на вашия екип, без да се налага да пишете код.

Интеграция с екосистемата на Zoho: Свържете се безпроблемно с Zoho Books, Projects, Desk и десетки други приложения от пакета Zoho.

Предимства и недостатъци на Zoho CRM

Предимства:

Отлична стойност, с изчерпателни функции на изключително конкурентни цени.

Мощните AI възможности с Zia са достъпни във всички платени планове.

Обширна екосистема за екипи, които искат напълно интегрирани бизнес приложения

Недостатъци:

Потребителският интерфейс може да изглежда остарял в сравнение с по-модерните CRM платформи.

Някои от най-напредналите функции са запазени за планове от по-висок клас.

Времето за отговор на клиентската поддръжка може да варира в зависимост от нивото на вашия план.

Цени на Zoho CRM

Стандартен: 20 $/месец на потребител

Професионална версия: 35 $/месец на потребител

Enterprise: 50 $/месец на потребител

Ultimate: 65 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zoho CRM

G2: 4. 1/5 (над 2700 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 6800 отзива)

Какво казват реалните потребители за Zoho CRM?

Един потребителски коментар гласи:

Zoho CRM се отличава като надеждна и достъпна опция, особено за малки и средни предприятия. Интуитивният му интерфейс улеснява навигацията, макар че овладяването на някои от по-напредналите функции може да отнеме малко повече време. Процесът на настройка е лесен за следване, подпомогнат от ясни инструкции и готови шаблони, които помагат за оптимизиране на работата. Zoho CRM е проектиран за ежедневна употреба и се отличава в управлението на текущи продажби и взаимоотношения с клиенти. Платформата предлага солиден набор от функции, включително автоматизация, анализи и AI-базирани прозрения, които допринасят за значителна добавена стойност. Поддръжката на клиенти е като цяло отзивчива, но качеството на помощта може да варира в зависимост от нивото на абонамента ви. Интеграцията с други продукти на Zoho и услуги на трети страни е гладка и гъвкава, което прави Zoho CRM универсално решение за разнообразни бизнес изисквания.

Zoho CRM се отличава като надеждна и достъпна опция, особено за малки и средни предприятия. Интуитивният му интерфейс улеснява навигацията, макар че овладяването на някои от по-напредналите функции може да отнеме малко повече време. Процесът на настройка е лесен за следване, подпомогнат от ясни инструкции и готови шаблони, които помагат за оптимизиране на работата. Zoho CRM е проектиран за ежедневна употреба и се отличава в управлението на текущи продажби и взаимоотношения с клиенти. Платформата предлага солиден набор от функции, включително автоматизация, анализи и AI-базирани прозрения, които допринасят за значителна добавена стойност. Поддръжката на клиенти обикновено е отзивчива, но качеството на помощта може да варира в зависимост от нивото на абонамента ви. Интеграцията с други продукти на Zoho и услуги на трети страни е гладка и гъвкава, което прави Zoho CRM универсално решение за разнообразни бизнес изисквания.

📖 Прочетете още: Топ 8 CRM алтернативи за подобряване на вашия бизнес

5. Pipedrive (Най-подходящ за екипи, фокусирани върху продажбите, с визуално управление на процеса)

чрез Pipedrive

Когато вашата CRM система не ви насочва какво да правите по-нататък, представителите могат да загубят фокуса си и възможностите да се провалят. Pipedrive е създадена от търговци, за да реши точно този проблем.

Философията му е фокусирана върху продажбите, базирани на дейности, което означава, че подтиква екипа ви да се концентрира върху конкретните действия – обаждания, имейли и срещи – които движат сделките напред. Централният елемент на платформата е визуалният Kanban pipeline, който прави прогреса на сделките интуитивен и удовлетворяващ за управление.

Инструментът ви помага да видите точно какво трябва да се направи за всяка сделка, като гарантира, че няма да пропуснете никакви последващи действия. Той е специално проектиран да бъде чисто инструмент за продажби. Това означава, че макар да се отличава в управлението на процеса, ще трябва да интегрирате други инструменти за по-стабилно управление на проекти или автоматизация на маркетинга.

Най-добрите функции на Pipedrive

Визуално управление на процесите: Интерфейсът Kanban с функция „плъзгане и пускане” улеснява проследяването на състоянието на всяка сделка и следващите стъпки, които трябва да бъдат предприети.

Продажби на базата на дейности: Платформата ви насърчава да планирате дейности за всяка сделка, като по този начин гарантирате, че вашите търговски представители предприемат последователни действия.

Smart Docs: Оптимизирайте работния процес по изготвяне на оферти с проследими документи, които имат електронни подписи и могат да се попълват автоматично с данни от CRM.

AI Sales Assistant: Получавайте проактивни предложения за следващите си стъпки, съвети за ефективност и информация за вашите сделки.

Предимства и недостатъци на Pipedrive

Предимства:

Изключително интуитивен визуален поток, който изисква минимално обучение.

Подходът, фокусиран върху дейността, поддържа екипите по продажбите ориентирани към действие и отговорни.

Чист, изчистен интерфейс, който не претоварва потребителите с ненужни функции.

Недостатъци:

Ограничени възможности за управление на проекти след приключване на продажбата

Функциите за автоматизация на маркетинга изискват добавки или интеграции от трети страни.

Отчетите са по-малко персонализирани в сравнение с алтернативите на корпоративно ниво.

Цени на Pipedrive

Essential: 24 $/месец на потребител

Разширено: 44 $/месец на потребител

Професионална версия: 64 $/месец на потребител

Цена: 79 $/месец на потребител

Enterprise: 129 $/месец за ползване

Оценки и рецензии за Pipedrive

G2: 4. 3/5 (над 2100 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Pipedrive?

Един потребителски коментар гласи:

Много фокусиран върху правилните дейности, а не върху тежки формуляри или отметки. Интеграцията между компютъра и телефона е мигновена и наистина полезна. Използвам го всеки ден, където и да съм. След като съм използвал няколко други CRM системи в продължение на много години, съм твърдо убеден, че Pipedrive е най-добрият за моите нужди, които са фокусирани върху продажбите с много последващи услуги.

Много фокусиран върху правилните дейности, а не върху тежки формуляри или отметки. Интеграцията между компютъра и телефона е мигновена и наистина полезна. Използвам го всеки ден, където и да съм. След като съм използвал няколко други CRM системи в продължение на много години, съм твърдо убеден, че Pipedrive е най-добрият за моите нужди, които са фокусирани върху продажбите с много последващо обслужване.

📮 ClickUp Insight: Средностатистическият професионалист прекарва над 30 минути на ден в търсене на информация, свързана с работата си – това са над 120 часа годишно, загубени в претърсване на имейли, Slack нишки и разпръснати файлове. Интелигентен AI асистент, вграден в работното ви пространство, може да промени това. Представяме ви ClickUp Brain. Той предоставя незабавни прозрения и отговори, като извежда на преден план подходящите документи, разговори и подробности за задачите за секунди – така че можете да спрете да търсите и да започнете да работите. 💫 Реални резултати: Екипи като QubicaAMF спестиха над 5 часа седмично с помощта на ClickUp – това са над 250 часа годишно на човек – като елиминираха остарелите процеси за управление на знанията. Представете си какво би могъл да създаде вашият екип с една допълнителна седмица продуктивност на тримесечие!

6. monday CRM (Най-доброто за персонализирани работни процеси и сътрудничество в екип)

чрез Monday

Ако сте разочаровани от твърдата структура на Method CRM и бихте искали да създадете работния процес по продажбите, който изглежда и функционира точно така, както желаете, не сте сами. Много екипи считат, че готовите CRM системи ги ограничават, вместо да се адаптират към техните уникални процеси.

monday CRM е изграден върху изключително гъвкавата операционна система monday.com Work OS и предлага решение за екипи, които търсят визуална и структурна свобода. Ако вече използвате monday.com за управление на проекти, CRM ще ви се стори като естествено продължение. Интерфейсът му без код, с функция „плъзгане и пускане”, ви позволява да създадете персонализиран CRM с табла, колони и табла за управление, без да се нуждаете от технически познания.

Този визуален подход улеснява прегледа на целия процес на продажбите и сътрудничеството с екипа ви в реално време. Тъй като обаче това е по-нов продукт, изграден върху обща работна платформа, някои от по-специфичните за продажбите функции, които се срещат в специализираните CRM системи, може да са по-малко усъвършенствани или да изискват творческа конфигурация.

Най-добрите функции на monday CRM

Визуален CRM на базата на табла: Използвайте високо персонализирани табла с над 25 типа колони, за да проследявате всякакви данни за продажбите, които можете да си представите.

Автоматизация без кодиране: Създавайте мощни автоматизации на работния процес, използвайки проста логика „ако-тогава“, без да се налага да ангажирате разработчик.

Кръстосани табла: Извличайте данни от множество табла за продажби и проекти в обединени табла за пълна видимост през целия жизнен цикъл на клиента.

Екосистема monday.com: Интегрирайте се безпроблемно с monday work management за гладко прехвърляне от екипите по продажбите към екипите по следпродажбените проекти.

Предимства и недостатъци на monday CRM

Предимства:

Визуален и интуитивен интерфейс, който изисква минимално обучение.

Изключителна гъвкавост при персонализиране, без да е необходимо да пишете код.

Мощни функции за сътрудничество, които са идеални за продажби в екип

Недостатъци:

Като по-нов CRM продукт, наборът от функции е по-малко усъвършенстван в сравнение с утвърдените конкуренти.

Някои функции, специфични за CRM, може да изискват творчески решения за имплементиране.

Ценообразуването на базата на брой места може да доведе до неочаквано увеличение на разходите с разрастването на екипа ви.

Цени на Monday CRM

Основен: 12 $/месец на потребител

Стандартен: 17 $/месец на потребител

Предимства: 28 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за monday CRM

G2: 4,6/5 (над 800 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 300 отзива)

Какво казват реалните потребители за monday CRM?

Един потребителски отзив гласи:

Много харесвам функцията за имейли и дейности на monday CRM, която автоматично маркира имейлите до клиенти и потенциални клиенти, което прави проследяването изключително ефективно. Тази автоматизация, комбинирана с AI функциите, ми помага да извличам без усилие важна информация като дати за последващи действия и важни детайли. Workflow Center е друга отличителна функция, която предлага подобрена автоматизация, подобна на if-this-then-that изявления, които ускоряват работата ми и предотвратяват стагнацията, като в крайна сметка спестяват време и пари.

Много харесвам функцията за имейли и дейности на monday CRM, която автоматично маркира имейлите до клиенти и потенциални клиенти, което прави проследяването изключително ефективно. Тази автоматизация, комбинирана с AI функциите, ми помага да извличам без усилие важна информация като дати за последващи действия и важни детайли. Workflow Center е друга отличителна функция, която предлага подобрена автоматизация, подобна на if-this-then-that изявления, които ускоряват работата ми и предотвратяват стагнацията, като в крайна сметка спестяват време и пари.

📖 Прочетете още: 10 CRM стратегии за управление на вашия бизнес

7. Dynamics 365 (най-подходящ за интеграция в екосистемата на Microsoft)

чрез Dynamics 365

Вашата организация вече работи с Microsoft? Ако е така, вероятно сте усетили неудобството от използването на инструмент като Method CRM, който не се свързва по подразбиране с Outlook, Teams или SharePoint.

Dynamics 365 Sales е солидно решение за този проблем. Това е естественият избор за CRM за всяка организация, която е инвестирала значително в екосистемата на Microsoft, като предлага безпроблемна, вградена интеграция, която другите платформи не могат да предложат. Инструментът се интегрира с цялата бизнес платформа на Microsoft, като осигурява унифицирано преживяване за вашия екип.

Въпреки това, истинската стойност идва от интеграцията му с Power Platform. Можете да използвате Power BI за разширени анализи, Power Automate за автоматизация на сложни работни процеси и Power Apps за създаване на персонализирани бизнес приложения. Това го прави решение, фокусирано върху предприятията, със съответната сложност, най-подходящо за компании с опит в управлението на Microsoft среда.

Най-добрите функции на Dynamics 365

Вградена интеграция с Microsoft: Изпитайте дълбока, готова за употреба интеграция с Outlook, Teams, SharePoint и Excel.

Свързване с Power Platform: Разширете възможностите на CRM с табла Power BI, работни потоци Power Automate и персонализирани Power Apps.

Интеграция с LinkedIn Sales Navigator: Получете вградена връзка с LinkedIn за мощни социални продажби и проучване на потенциални клиенти.

Информация, базирана на изкуствен интелект: Използвайте анализи на взаимоотношенията, прогнозно оценяване и интелигентни разговори, за да насочвате усилията си в продажбите.

Предимства и недостатъци на Dynamics 365

Предимства:

Ненадмината, безпроблемна интеграция за организации, които използват предимно Microsoft продукти.

Power Platform значително разширява възможностите, без да се налага персонализирано разработване.

В платформата са вградени мощни AI и аналитични функции.

Недостатъци:

Внедряването е сложно и обикновено изисква специализирани познания за Microsoft.

Потребителският интерфейс може да изглежда по-малко интуитивен в сравнение с по-модерните CRM алтернативи.

Моделът на лицензиране с множество модули може да бъде объркващ за навигация.

Цени на Dynamics 365

Професионалист в продажбите: От 65 $/месец

Sales Enterprise: От 105 $/месец

Sales Premium: От 150 $/месец

Microsoft Relationship Sales: От 162 $/месец

Оценки и рецензии за Dynamics 365

G2: 4,0/5 (над 1800 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (5700+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Dynamics 365?

Един потребителски коментар гласи:

Аз използвам Dynamics 365 CRM предимно за управление на акредитациите на нашите партньори и преглед на тяхната история с нас като клиенти. Изключително полезно е да имаме цялата тази информация на едно място, което улеснява проследяването на взаимодействията, поддържането на актуални записи и гарантира, че подкрепяме нашите партньори ефективно. Инструментите за отчитане и интеграцията с приложенията на Microsoft са истинско предимство и правят сътрудничеството много по-гладко.

Аз използвам Dynamics 365 CRM предимно за управление на акредитациите на нашите партньори и преглед на тяхната история с нас като клиенти. Изключително полезно е да имаме цялата тази информация на едно място, което улеснява проследяването на взаимодействията, поддържането на актуални записи и гарантира, че подкрепяме ефективно нашите партньори. Инструментите за отчитане и интеграцията с приложенията на Microsoft са истинско предимство и правят сътрудничеството много по-гладко.

8. Nutshell (Най-доброто решение за опростен CRM с имейл маркетинг)

чрез Nutshell

Nutshell съчетава прост CRM с вградени възможности за имейл маркетинг. Той е създаден за малки екипи, които искат простота, без да жертват основните инструменти, необходими за растеж. Можете да създавате и изпращате имейл кампании, автоматизирани последователности от съобщения и бюлетини директно от CRM, като всички ваши контакти се синхронизират автоматично.

Този всеобхватен подход ви спестява време и пари.

Фокусът на Nutshell върху простотата означава, че може да липсват някои от разширените функции за персонализиране или отчитане, които са необходими на по-големите организации. Въпреки това, за малки екипи той предоставя чисто и ефективно решение за управление на продажбите и маркетинговите дейности на едно място.

Най-добрите функции на Nutshell

Вграден имейл маркетинг: Създавайте и изпращайте имейл кампании и бюлетини директно от вашия CRM, елиминирайки нуждата от отделен инструмент.

Автоматизация на процеса: Настройте автоматичното разпределение на потенциални клиенти, създаването на задачи и напредъка по етапи въз основа на определени от вас тригери.

Лични имейл поредици: Изпращайте автоматизирани индивидуални имейл поредици за персонализирано общуване, което се мащабира.

Интеграция с Google Workspace: Възползвайте се от дълбоката интеграция с Gmail и Google Calendar за безпроблемна синхронизация на имейли и планиране.

Предимства и недостатъци на Nutshell

Предимства:

Комбинираната функционалност на CRM и имейл маркетинг елиминира нуждата от отделни инструменти.

Чист, интуитивен интерфейс, проектиран за бързо усвояване от малки екипи.

Отлична поддръжка на клиентите с изключително отзивчив екип

Недостатъци:

Ограничени възможности за разширена персонализация

Възможностите за отчитане са по-малко надеждни от тези, които се предлагат в алтернативите за предприятия.

По-малко интеграции с трети страни в сравнение с по-големите платформи

Цени на Nutshell

Основа: 19 $/месец на потребител

Растеж: 32 $/месец на потребител

Предимства: 49 $/месец на потребител

Бизнес: 67 $/месец на потребител

Enterprise: 89 $/месец на потребител

Оценки и рецензии на Nutshell

G2: 4,3/5 (над 1100 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 500 отзива)

Какво казват реалните потребители за Nutshell?

Един потребителски отзив гласи:

Nutshell е лесен за възприемане от екипите по продажбите и за ежедневна употреба. Интерфейсът е изчистен, процесите са гъвкави и поддържа структуриран процес на продажби, без да изглежда тежък или прекалено сложен. Осигурява добра видимост на сделките и дейностите, което улеснява управлението и обучението на екипа.

Nutshell е лесен за възприемане от екипите по продажбите и за ежедневна употреба. Интерфейсът е изчистен, процесите са гъвкави и поддържа структуриран процес на продажби, без да изглежда тежък или прекалено сложен. Осигурява добра видимост на сделките и дейностите, което улеснява управлението и обучението на екипа.

9. Bigin by Zoho CRM (Най-подходящ за малки екипи, които за първи път използват CRM)

чрез Bigin

Работите ли в много малък екип или сте самостоятелен предприемач, за когото дори „простите“ CRM системи като Method CRM са прекалено сложни? Сложността, цената и прекаленото количество функции на повечето CRM платформи могат да бъдат сериозна пречка за тези, които тепърва започват.

Bigin by Zoho CRM може да ви помогне. Това е CRM на начално ниво, фокусиран върху процеса на продажбите, проектиран специално за малки екипи и лица, които са нови в CRM. Той премахва всички сложни функции и се фокусира върху абсолютно необходимите: управление на контакти и визуализиране на процеса на продажбите. Това го прави идеален първи стъпка за тези, които напускат Method CRM в търсене на нещо много по-просто.

С Bigin можете да настроите множество пипалини за различни процеси, да използвате вградената телефония за провеждане и записване на разговори и да създавате уеб формуляри за събиране на потенциални клиенти. Той е проектиран за бърза настройка и незабавна употреба.

Най-добрите функции на Bigin by Zoho CRM

Множество канали: управлявайте различни процеси на продажби, като нови сделки и подновявания, в отделни, лесни за разбиране визуални канали.

Вградена телефония: провеждайте и приемайте разговори директно в CRM, като всички дейности се записват автоматично.

Уеб формуляри: Създайте прости формуляри за събиране на потенциални клиенти за вашия уебсайт, които въвеждат новите контакти директно във вашата тръба.

Път за надстройка на Zoho CRM: Лесно прехвърлете всичките си данни към пълната платформа Zoho CRM, когато екипът ви надхвърли възможностите на Bigin.

Предимства и недостатъци на Bigin by Zoho CRM

Предимства:

Изключително прост и изчистен интерфейс, предназначен за начинаещи в CRM

Бърза настройка, която изисква минимална конфигурация, за да започнете

Достъпна начална точка за много малки екипи и индивидуални потребители

Недостатъци:

Опциите за персонализиране са много ограничени в сравнение с пълнофункционалните CRM системи.

Екипите вероятно ще надхвърлят възможностите му в рамките на една или две години.

Налични са по-малко интеграции, отколкото при пълната версия на Zoho CRM.

Цени на Bigin by Zoho CRM

Безплатно

Express: От 9 $/месец

Premier: От 15 $/месец

Bigin 360: От 21 $/месец

Bigin by Zoho CRM оценки и рецензии

G2: 4,5/5 (над 400 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 500 отзива)

Какво казват реалните потребители за Bigin by Zoho CRM?

Един потребителски коментар гласи:

Това, което най-много ми харесва в Bigin, е неговата простота и яснота. Той ви позволява да проектирате персонализирани пипалини и да организирате бизнес процесите без сложността на по-големите CRM системи, което улеснява екипа да го приеме. Той е много полезен за МСП, които се нуждаят от организиране на продажбената си пипалина, централизиране на информацията и подобряване на проследяването на възможностите. Персонализирането на етапите и полетата позволява да се адаптира към реалните процеси, без да претоварва потребителите.

Това, което най-много ми харесва в Bigin, е неговата простота и яснота. Той ви позволява да проектирате персонализирани пипалини и да организирате бизнес процесите без сложността на по-големите CRM системи, което улеснява приемането му от екипа. Той е много полезен за малките и средни предприятия, които се нуждаят от организиране на продажбената си пипалина, централизиране на информацията и подобряване на проследяването на възможностите. Персонализирането на етапите и полетата позволява адаптирането му към реалните процеси, без да претоварва потребителите.

10. ActiveCampaign (Най-доброто решение за имейл маркетинг с CRM функции)

чрез ActiveCampaign

Основното ви предизвикателство ли е да поддържате интереса на потенциалните клиенти чрез сложни, базирани на поведението им имейл кампании? Ако използвате Method CRM, вероятно сте разочаровани от липсата на автоматизация на маркетинга.

ActiveCampaign решава този проблем, като обръща традиционния CRM модел с главата надолу. Това е мощна платформа за автоматизация на маркетинга, която включва способен CRM, което я прави идеална за екипи, чийто процес на продажби е силно зависим от поддържането на контактите по имейл. Визуалният й конструктор за автоматизация е най-добрият в своя клас и ви позволява да създавате сложни работни потоци, които реагират на отваряне на имейли, кликвания върху линкове и посещения на уебсайтове.

Инструментът автоматично оценява потенциалните клиенти въз основа на тяхното ангажираност, сегментира аудиторията ви с прецизност и задейства задачи за вашия екип по продажбите, когато даден потенциален клиент стане актуален. Въпреки че CRM функциите му са солидни, те са второстепенни спрямо възможностите му за автоматизация на маркетинга. Екипите, които се нуждаят от задълбочено и комплексно управление на продажбите, може да го намерят за ограничаващ в сравнение с специализиран CRM за продажби.

Най-добрите функции на ActiveCampaign

Разширен инструмент за автоматизация: Използвайте визуален инструмент за създаване на работни потоци, за да създавате сложни, задействани от поведението автоматизирани последователности.

Проследяване на сайта: Следете поведението на посетителите на вашия уебсайт и задействайте автоматизации въз основа на страниците, които посещават.

Оценяване на потенциални клиенти: Автоматично оценявайте потенциалните си клиенти въз основа на тяхното ангажираност и демографски данни, за да помогнете на екипа си по продажбите да определи приоритетите си.

Доставяне на имейли: Възползвайте се от добрата репутация и мощните инструменти за доставка, за да сте сигурни, че вашите имейли достигат до пощенската кутия.

Предимства и недостатъци на ActiveCampaign

Предимства:

Водещи в индустрията възможности за автоматизация на маркетинга

Усъвършенствани функции за оценка на потенциални клиенти и сегментиране на аудиторията

Високи проценти на доставка на имейли и репутация

Недостатъци:

Функциите на CRM са по-малко надеждни от тези, които ще намерите в специализираните CRM платформи.

Интерфейсът може да изглежда сложен за потребители, които се фокусират само върху CRM задачи.

Има крива на обучение за овладяване на разширените функции за автоматизация.

Цени на ActiveCampaign

Цени от 15 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за ActiveCampaign

G2: 4,5/5 (над 13 000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 2400 отзива)

Какво казват реалните потребители за ActiveCampaign?

Един потребителски коментар гласи:

ActiveCampaign е жизнената сила на моя бизнес. Без него моите маркетингови усилия нямаше да бъдат толкова успешни и нямаше да мога да изпращам навременни съобщения с подходяща информация на потенциалните клиенти на моята програма. А Active Intelligence е като да имам пазарен изследовател, копирайтър, графичен дизайнер и консултант в моя маркетингов екип.

ActiveCampaign е жизнената сила на моя бизнес. Без него моите маркетингови усилия нямаше да бъдат толкова успешни и нямаше да мога да изпращам навременни съобщения с подходяща информация на потенциалните клиенти на моята програма. А Active Intelligence е като да имам пазарен изследовател, копирайтър, графичен дизайнер и консултант в моя маркетингов екип.

11. Insightly (Най-доброто решение за управление на проекти с CRM интеграция)

чрез Insightly

Работата ви започва ли едва след като сделката е сключена? За много компании, предлагащи услуги, процесът на продажбите е само прелюдия към сложен проект. Използването на инструмент като Method CRM създава сериозно разминаване – в момента, в който сделката е маркирана като „сключена“, цялата ценна информация за клиента се губи и проектният ви екип трябва да започне от нулата в отделна система.

Insightly запълва точно тази празнина. Това е CRM, който включва интегрирано управление на проекти, позволявайки ви да превърнете спечелена възможност директно в проект с едно кликване. Всички контакти, имейли и бележки от процеса на продажбите се прехвърлят, което елиминира болезненото предаване и гарантира, че вашият екип по доставките разполага с пълната информация.

Функцията за свързване на взаимоотношения ви позволява да свържете контакти, организации, възможности и проекти, като ви предоставя пълна, 360-градусова картина на взаимоотношенията ви с клиентите. Макар Insightly успешно да преодолява различията между продажбите и проектите, трябва да се отбележи, че нито CRM, нито функциите за управление на проекти са толкова задълбочени, колкото тези, които ще намерите в специализираните, най-добри в своя клас инструменти за всяка категория.

Най-добрите функции на Insightly

Интегрирано управление на проекти: Превърнете спечелените възможности директно в проекти, запазвайки цялата информация за клиентите и елиминирайки ръчното прехвърляне на данни.

Връзки между отношенията: Свържете контакти, организации, възможности и проекти, за да визуализирате цялата история и мрежа от вашите клиентски отношения.

Странична лента на Gmail и Outlook: Достъп до вашите CRM данни и регистриране на имейли директно от вашата пощенска кутия, без да се налага да превключвате между приложенията.

Персонализирани обекти: Създавайте персонализирани структури от данни, за да се съобразят с информация, специфична за бранша, или уникални бизнес изисквания.

Предимства и недостатъци на Insightly

Предимства:

Уникалното прехвърляне от CRM към проект елиминира загубата на контекст при сключване на сделка.

Силната визуализация на взаимоотношенията предоставя пълна картина на клиента.

Изгодна оферта за екипи, които се нуждаят както от CRM, така и от основно управление на проекти.

Недостатъци:

Нито CRM, нито функциите за управление на проекти са толкова задълбочени, колкото специализираните инструменти.

Потребителският интерфейс може да изглежда остарял в сравнение с по-модерните алтернативи.

Възможностите за автоматизация са по-ограничени в сравнение с много от конкурентите.

Цени на Insightly

CRM Plus: 29 $/месец на потребител

Професионална версия: 49 $/месец на потребител

Enterprise: 99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Insightly

G2: 4. 2/5 (над 900 отзива)

Capterra: 4/5 (над 600 отзива)

Какво казват реалните потребители за Insightly?

Един потребителски коментар гласи:

Това, което най-много ми харесва в Insightly, е как комбинира CRM и управление на проекти в една платформа, така че можете да проследявате клиента от първия контакт до крайната доставка. Също така е много лесен за използване, с ясни работни процеси и силна интеграция с имейл и календар.

Това, което най-много ми харесва в Insightly, е как комбинира CRM и управление на проекти в една платформа, така че можете да проследявате клиента от първия контакт до крайната доставка. Също така е много лесен за използване, с ясни работни процеси и силна интеграция с електронна поща и календар.

12. Freshsales (Най-доброто за оценяване на потенциални клиенти и автоматизация на продажбите с помощта на изкуствен интелект)

Вашите търговци прекарват ли прекалено много време в преследване на студени лийдове и не отделят достатъчно време на потенциалните клиенти, които са готови да купят?

Freshsales, част от екосистемата Freshworks, решава този проблем с помощта на своя AI асистент Freddy. Това е модерна CRM система, създадена да помага на екипите по продажбите да работят по-умно, а не по-усилено. Freddy AI предоставя прогнозни оценки на потенциални клиенти, информация за сделки и препоръки за най-добрите следващи действия, което позволява на вашия екип да фокусира енергията си върху възможностите, които са с най-голяма вероятност да бъдат реализирани.

В допълнение към своите AI възможности, Freshsales включва вградени инструменти за телефон и имейл, които ви позволяват да комуникирате с потенциални клиенти и да регистрирате всички дейности, без да напускате CRM. Той също така се интегрира с други продукти на Freshworks, като Freshdesk, което го прави отличен избор за екипи, които вече използват пакета Freshworks за обслужване на клиенти или маркетинг.

Най-добрите функции на Freshsales

Freddy AI: Получавайте прогнозни оценки на потенциални клиенти, информация за сделки и интелигентни препоръки през целия процес на продажба.

Вграден телефон и имейл: Използвайте вградените функции за обаждания и имейли с автоматично записване и проследяване на цялата комуникация.

Продажбени последователности: Създайте многоканални автоматизирани последователности, които комбинират имейли, телефонни обаждания и задачи, за да гарантирате последователно проследяване.

Екосистема Freshworks: Възползвайте се от вградената интеграция с Freshdesk, Freshmarketer и други продукти от пакета Freshworks.

Предимства и недостатъци на Freshsales

Предимства:

Мощни AI възможности са достъпни на достъпни цени в средния ценови диапазон.

Вградените комуникационни инструменти намаляват необходимостта от отделни диалери или имейл клиенти.

Чист, модерен интерфейс с интуитивна навигация

Недостатъци:

Дълбочината на възможностите на Freddy AI варира значително в зависимост от нивото на вашия план.

Има по-малко интеграции с трети страни в сравнение с някои от по-големите CRM платформи.

Персонализирането на отчетите е по-ограничено в сравнение с алтернативите на корпоративно ниво.

Цени на Freshsales

Растеж: 11 долара на месец на потребител

Предимства: 47 $/месец на потребител

Enterprise: 71 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Freshsales

G2: 4,5/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 600 отзива)

Какво казват реалните потребители за Freshsales?

Един потребителски отзив гласи:

Харесва ми колко е рентабилен Freshsales; за цената получавате цял пакет с много функции, като последователности и възможност за масова изпращане на имейли. Беше много лесно да настроя всичко, тъй като се предоставя стъпка по стъпка ръководство. Създадохме полета за акаунти и компания, а Freshsales предоставя шаблони за други неща. Тествахме състоянието на имейлите, без да свързваме пощенските кутии, а след това го тествахме с DKIM, SPF и DMARC настройки в Freshsales. Можете да използвате последователности за изпращане на имейли, използвайки определена логика, като например изпращане на последващи имейли на клиенти, които са отворили имейли. Това ви позволява да изпращате автоматизирани имейл кампании, а с масовото изпращане на имейли можем да изпратим един имейл като кампания и да персонализираме всеки аспект на всеки имейл.

Харесва ми колко е рентабилен Freshsales; за цената получавате цял пакет с много функции, като последователности и възможност за масова изпращане на имейли. Беше много лесно да настроя всичко, тъй като се предоставя стъпка по стъпка ръководство. Създадохме полета за акаунти и компания, а Freshsales предоставя шаблони за други неща. Тествахме състоянието на имейлите, без да свързваме пощенските кутии, а след това го тествахме с DKIM, SPF и DMARC настройки в Freshsales. Можете да използвате последователности за изпращане на имейли, използвайки определена логика, като например изпращане на последващи имейли на клиенти, които са отворили имейли. Това ви позволява да изпращате автоматизирани имейл кампании, а с масовото изпращане на имейли можем да изпратим един имейл като кампания и да персонализираме всеки аспект на всеки имейл.

Актуализирайте методите си с ClickUp

Method CRM работи най-добре, когато счетоводството е в центъра на вашите операции. Но за екипи, при които реалната работа започва след подписването на сделката, този модел бързо се разпада. Контекстът се фрагментира, доставката се забавя и екипите в крайна сметка събират инструменти, само за да поддържат клиентите в движение.

Най-добрите алтернативи на Method CRM решават този проблем, като поддържат връзка между продажбите, изпълнението и сътрудничеството. Някои се отличават в управлението на процесите. Други се фокусират върху автоматизацията на маркетинга или персонализирането за предприятията. Правилният избор зависи от това къде вашият бизнес създава най-много проблеми днес.

Ако най-голямото ви предизвикателство е прехвърлянето от продажбите към доставката, ClickUp се отличава с дизайна си. Той не само проследява взаимоотношенията с клиентите. Той ги превръща в структурирана работа, автоматизира преходите и запазва контекста от първия разговор до крайната доставка.

В крайна сметка целта не е да замените Method CRM с друг изолиран инструмент. Целта е да изберете система, която подкрепя реалния начин на работа. Опитайте ClickUp и вижте как той ви помага да се фокусирате върху важните неща!

Често задавани въпроси

Да, повечето алтернативи в този списък функционират независимо от счетоводния софтуер. Платформи като ClickUp, HubSpot и Pipedrive предлагат стабилни CRM възможности, без да изискват QuickBooks или Xero, въпреки че много от тях предлагат счетоводни интеграции като опционални добавки.

Method CRM е създаден за малки предприятия, които използват QuickBooks, което го прави много нишов продукт. Salesforce е корпоративна платформа с дълбока персонализация, която често е твърде сложна и скъпа за малки екипи. За малките предприятия, които не са обвързани с QuickBooks, алтернативи като ClickUp или Zoho CRM често осигуряват по-добър баланс между мощност и достъпност.

Фокусирайте се върху визуализацията на процесите, автоматизацията на работните потоци и гъвкавостта на интеграцията, тъй като това са области, в които Method CRM може да бъде ограничаващ. Най-важното е да потърсите платформа, която свързва вашите CRM данни с работните потоци за управление на проекти, за да елиминирате разликата в контекста между сключването на сделка и доставката на работата.