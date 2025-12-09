ClickUp 4.0: Краят на разрастването на работата

В продължение на години екипите бяха затънали в лабиринт.

Жонглиране с разпръснати инструменти, превключване между раздели, търсене на контекст и наблюдаване как ценните часове се изплъзват.

Ето цифрите, които не дават покой на бизнес лидерите:

Разширяване на контекста 2,5 часа се губят ежедневно, докато членовете на екипа преминават от разговор на разговор, търсят файлове и се опитват да възвърнат концентрацията си. : Почтисе губят ежедневно, докато членовете на екипа преминават от разговор на разговор, търсят файлове и се опитват да възвърнат концентрацията си.

Разпространение на изкуствения интелект: Всеки ден екипите прекарват около 60 минути в жонглиране с различни инструменти за изкуствен интелект , които не работят заедно, което води до неудовлетвореност и загуба на усилия. Всеки ден екипите прекарват около, които не работят заедно, което води до неудовлетвореност и загуба на усилия.

Разпространение на приложенията: Още 55 минути се губят, докато хората постоянно превключват между приложенията, опитвайки се да намерят това, от което се нуждаят, и да се справят с разпръснатите работни процеси. Още, докато хората постоянно превключват между приложенията, опитвайки се да намерят това, от което се нуждаят, и да се справят с разпръснатите работни процеси.

Това е загуба на производителност в размер на 2,5 трилиона долара в световен мащаб. И това разкрива един много по-дълбок проблем: най-голямата заплаха за производителността не е липсата на усилия, а начинът, по който се управлява работата.

В ClickUp винаги сме знаели, че има по-добър начин. От самото начало нашата мисия е да направим света по-продуктивен, като заменим всички работни софтуери и елиминираме разпръскването на контекста.

Ние създадохме бързо. Ние доставяхме неуморно. Ние създадохме масивна, унифицирана платформа. Но сега основата е готова. Това е нова ера за ClickUp. Ера, определена не само от скоростта, но и от обсесивно майсторство и безкомпромисно качество.

Ние си представихме нещо безпрецедентно: платформа, в която вашите задачи, документи, чат, срещи и знания се обединяват в една единствена, гъвкава система. Изработена с внимание към всеки пиксел. Конвергенция на софтуер, хора и изкуствен интелект.

Представяме първата в света конвергентна AI платформа: ClickUp 4. 0

Какво е ClickUp 4.0?

ClickUp 4.0 е мястото, където се осъществява цялата ви работа и сътрудничество.

Ние я преработихме изцяло, обръщайки внимание на всеки детайл. Всеки работен процес се чувства свързан. Всяко преживяване е усъвършенствано, изпипано и подобрено, за да се чувства без усилие.

Когато цялата ви работа се конвергира в едно добре обмислено, задвижвано от изкуствен интелект работно пространство, всичко просто си пасва. На практика това изглежда така:

Календар, който най-накрая разбира вашите приоритети и автоматично блокира времето в графика ви според тях.

AI, която може незабавно да припомни задачите от разговора 1:1 от миналата седмица.

Агенти, които сортират задачите ви, създават проекти и отговарят на вашите въпроси.

Едно единствено, красиво изработено работно пространство, което обединява задачи, документи, цели, чат и автоматизация, задвижвана от изкуствен интелект.

ClickUp 4.0 се фокусира върху точния проблем, който първоначално се заехме да решим: фрагментацията, причинена от несвързани работни инструменти и разпръснат контекст. Но този път го решихме с изключително внимание към потребителското преживяване, като направихме всяко кликване интуитивно.

Тук нещата се променят, благодарение на софтуер, създаден по нов стандарт.

ClickUp 4.0 предлага най-желаните функции и ъпгрейди от нашата общност.

Тези подобрения елиминират триенето, увеличават производителността ви и ви връщат контрола над деня ви. Ето какво е новото:

Персонализирана навигация 4.0: Всичко, от което се нуждаете, точно там, където ви е нужно

Страничната лента в ClickUp 4.0 е безпроблемна и персонализирана.

Това бележи края на превключването между раздели: когато имате раздел за чат, друг раздел за SOP и изцяло нов прозорец за AI.

В ClickUp 4.0 новата обединена странична лента предлага конвергентна йерархия, която обединява задачи, документи, чат, бели дъски, табла, календар и други за лесен достъп.

Персонализирана навигация: Създайте своя собствена странична лента с персонализирани секции, за да можете да организирате работата си по свой начин.

Конвергентна йерархия: Достъп до задачи, документи, чат, AI и други от едно единно пространство.

Закачени елементи: Дръжте най-важната си работа на преден план, като закачите пространства, списъци или документи на страничната лента.

Бързо филтриране: Преминавайте незабавно към пространства, непрочетени съобщения или директни съобщения с новите филтри в страничната лента.

По-чисто и по-просто преживяване: Насладете се на изчистен и интуитивен интерфейс, който задълбочава фокуса и контрола ви.

Сътрудничество и AI чат: контекст, уловен точно там, където работите

Повечето платформи се ограничават до обединяване. ClickUp 4.0 отива по-далеч, като прави всеки инструмент контекстно-ориентиран и взаимосвързан.

Когато чатът, срещите, бележките от срещите, изкуственият интелект и задачите са обединени в една платформа, това изглежда толкова просто, колкото да помолите изкуствения интелект да създаде и възложи задачи от разговора в петък – и това се прави за секунди!

Вашето работно пространство в ClickUp вече функционира като единствен източник на информация и център за сътрудничество за цялостно управление на проекти.

Ето как вашият работен процес остава безпроблемно свързан в ClickUp:

Унифициран AI чат: ClickUp Chat вече е конвергиран с останалата част от вашата работа. Всяка разговор е свързан с вашите задачи, документи и проекти. Няма повече превключване на раздели, няма повече търсене на отговори. Всичко, от което се нуждаете, е на едно място, така че винаги сте в течение, а вашият AI има 100% контекст.

Незабавни срещи: Трябва да се включите в разговор? Стартирайте Трябва да се включите в разговор? Стартирайте SyncUp , нашата собствена услуга за видео и аудио разговори, директно от чата. Срещите, бележките и задачите се записват и свързват. Новата функция „Публикации в интранет“ ви позволява да разпространявате актуализации, да празнувате успехи и да поддържате всички в синхрон, всичко това в рамките на ClickUp.

AI Notetaker: Записвайте и транскрибирайте срещи с Записвайте и транскрибирайте срещи с AI Notetaker , за да уловите всеки детайл, заедно с обобщения, ключови изводи, задачи за изпълнение и др.

Забележки за действие: Превърнете незабавно бележките от срещи и чат низовете в Превърнете незабавно бележките от срещи и чат низовете в задачи в ClickUp , за да не пропуснете нито едно действие.

Транскрипти с възможност за търсене: Всяка разговор и транскрипт могат да се търсят чрез Всяка разговор и транскрипт могат да се търсят чрез ClickUp Brain , чрез подсказки на естествен език.

Вземете ClickUp AI Notetaker, за да транскрибирате срещи, да създавате задачи и действия и да делегирате работа

Личен планиращ: Вашият ден, перфектно организиран, автоматично

Личният планиращ инструмент на ClickUp 4.0 е вашата суперсила за концентрирана работа и не само.

Използвайте персонализиран календар, в който всичките ви срещи и задачи са подредени за вас всеки ден. Най-накрая можете да забравите за ръчното планиране, пренареждане и координиране.

Когато нещата се променят, AI коригира календара ви в реално време, така че винаги да имате време да се концентрирате и да свършите работата си.

Планиране с изкуствен интелект: Позволете на изкуствения интелект да се справи с хаоса при планирането, като автоматично блокира времето за вашите най-важни приоритети и срещи.

Интегриран календар: Вижте графиците на вашите колеги, резервирайте срещи с тях и разглеждайте календара си по начина, по който искате.

Блокиране на време: Плъзнете задачите в календара си, за да ги планирате без усилие, като се уверите, че отделяте подходящо време за всяка задача, без да се претоварвате.

Фокусни сесии: Лесно отделете време за задълбочена работа и оставете AI да се погрижи за останалото, когато приоритетите се променят.

Контекст в рамките на срещите: Свържете събитията със задачи и документи, така че всичко да е свързано и да може да се изпълни.

Teams Hub: Яснота от начало до край, без постоянни проследявания

Teams Hub е изцяло нов начин да следите работата на вашия екип.

Анализи, приоритети и капацитет са на едно място, което дава на мениджърите незабавен поглед върху натоварването на екипа. Няма повече да се чудите върху какво работят хората или дали крайните срокове са реалистични.

Вашият Teams Hub включва:

Визуализация на организационната структура: Вижте кой е член на всеки екип и разгледайте индивидуалните и екипните профили за повече контекст.

Фийдове с дейности в реално време: Всеки екип има фийд, така че можете да видите най-новите дейности и актуализации за всеки екип в ClickUp.

Приоритети, подредени по важност: Вижте списък, подреден по важност, с нещата, на които всички се фокусират в Teams Hub, и разберете точно колко важно е дадено задание в списъка на някого.

Капацитет и анализи: Вижте незабавно върху какво работи всеки, визуализирайте капацитета на екипа и определете къде може да имате недостиг на ресурси.

AI-задвижвани stand-ups: Позволете на AI да обобщи ключовите актуализации, за да сте винаги в течение.

Вградени времеви таблици: Знайте точно колко работа е фактурируема и колко време отнемат проектите с вградените времеви таблици.

ClickUp Brain и Ambient AI Agents: Вашата продуктивност, умножена

Достъп до множество LLM, извършване на уеб търсения в реално време, получаване на контекстуални отговори на вашите работни въпроси и много други чрез ClickUp Brain.

Функциите на ClickUp 4.0 напълно преосмислят значението на дигиталните колеги.

ClickUp Brain действа като ваш постоянно активен асистент за продуктивност, готов да създава задачи, да изготвя документи, да обобщава разговори и да отговаря на въпроси в момента, в който имате нужда от това.

След това има Ambient AI Agents: интелигентни асистенти, които знаят кога да помогнат, без да бъдат помолени. Тези персонализирани, автономни помощници работят на заден план, проактивно изпращат актуализации по проекти, отговарят на въпроси в чата и се занимават с повтарящи се задачи в момента, в който е необходимо, а не когато си спомните да ги делегирате.

Резултатът е работно пространство, в което излишната работа изчезва, информацията се разпространява мигновено и вашият екип е свободен да се съсредоточи върху стратегическата работа с голямо въздействие.

Асистент за продуктивност: ClickUp Brain работи заедно с вас и е оборудван да изпълнява над 500 различни работни процеса.

AI командна лента: Просто натиснете пространство, за да отворите новата AI командна лента от всеки коментар и да получите контекстно-зависими действия, като създаване на задача с всички подробности от нишката, изготвяне на подходящ отговор или обобщаване на дълга нишка от разговори.

Множество AI модели: Взаимодействайте директно с ChatGPT, Claude, Gemini и други, както и достъп до премиум модели и уеб търсене в реално време, всичко това от един интерфейс.

Агент за отговори на живо: Когато някой зададе въпрос в ClickUp Chat, вашият агент за отговори на живо автоматично се включва и дава отговор, така че човек не е необходимо да го прави.

Персонализирани AI агенти за работа: Създайте свои собствени агенти, като ги свържете с персонализирани тригери и източници на знания от вашата работна среда ClickUp или свързани приложения.

Автоматизирани актуализации на проекти: Настройте агенти, които да се грижат за актуализациите на статуса вместо вас, и получавайте подробни дневни или седмични отчети, изпратени до вас или вашия екип, за всеки списък, задача или чат.

💫 Внедрете най-доброто от ClickUp на вашия десктоп/компютър с Brain MAX, самостоятелно супер приложение за изкуствен интелект! Вашият команден център ClickUp : Намирете незабавно скрития контекст в задачите, извлечете документи и получавайте актуализации в реално време за проектите отвсякъде.

Питайте най-добрите AI модели за всичко : Работете с GPT-5, Gemini Pro, Claude Sonnet и други, без да се налага да се занимавате с абонаменти.

Търсене в свързани приложения : Намерете скрити файлове и отговори бързо, без да губите време в претърсване на Google Drive или низове

Дълбоко търсене в интернет : Превърнете часовете на проучване в минути с помощта на AI-базиран анализ и ясни цитати, на които можете да се доверите.

Направете 4 пъти повече с Talk to Text: Вие говорите, AI пише и редактира! Използвайте AI-усъвършенствано диктовка във всякакви приложения, персонализирана за вас. Вие говорите, AI пише и редактира! Използвайте AI-усъвършенствано диктовка във всякакви приложения, персонализирана за вас.

Лични списъци: Вашият личен списък със задачи, точно такъв, какъвто ви е нужен

Личните списъци в ClickUp 4.0 ви позволяват да организирате и проследявате личните си задачи чрез частен списък в работната си среда. Те действат като универсално платно, където можете да централизирате приоритетите си.

Визуализирайте личния си списък по свой начин: Изберете от предпочитания си изглед на ClickUp, като например изглед на списък или изглед на табло.

Организирайте проектите, идеите и задачите си: Планирайте деня си, проследявайте целите си и управлявайте работната си натовареност – всичко това в собственото си специално пространство в ClickUp.

Въвеждайте задачи от други списъци: Бързо добавяйте задачи в личния си списък за лесен достъп и управление.

Какво предстои в ClickUp 4.0?

Ето върху какво работим и какво подготвяме за пускане на пазара през следващите седмици.

Подпапки (BETA): Организация на гранулярно ниво

Радваме се да отговорим на едно от най-желаните искания на общността: възможността да се вграждат папки една в друга! Сега можете да организирате работното си пространство с папки в папки, допълнени с всички мощни функции, които очаквате от нашите папки. Помислете за отчети отгоре-надолу, персонализирани изгледи, наследени разрешения и други.

Потребителски полета по тип задача (BETA): Максимална гъвкавост, нулева загуба на информация

Проследявайте точно това, което е важно за всеки вид работа. Потребителските полета по тип задача ви позволяват да адаптирате полетата с данни към конкретни работни процеси, така че всеки екип да получава необходимата му информация, без да претоварва останалите с подробни детайли.

Бъдещето на работата, реализирано днес

С ClickUp 4.0 работата най-накрая става без усилие. Всяка задача, всеки работен процес, всеки разговор сега се намира в едно единствено, изключително интуитивно работно пространство.

Ще усетите разликата още при първото отваряне на страничната лента, при първия въпрос, зададен на Brain, при първото преминаване на екипа ви от идея към изпълнение, без да пропуснете нищо.

Добре дошли в ерата на конвергенцията. Добре дошли в ClickUp 4.0!