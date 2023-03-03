Преброяване на патентите: щати в САЩ с най-изобретателни жители

В САЩ онези, които могат да измислят следващото най-добро средство за подобряване на живота на другите, често могат да затвърдят имената си в основата на историята.

И този процес започва с подаване на заявка за патент. Патентът дава на физическо лице или компания изключителни права да продават или да печелят от изобретение. Той също така им дава основание да съдят друго лице или компания, ако смятат, че другата страна неправомерно печели от идея, която те са патентовали.

През фискалната 2022 година са подадени над 200 000 заявки за патенти в 50-те щата и Вашингтон. Някои анализатори твърдят, че глобалната патентна дейност е спаднала през втората половина на 2022 г., главно поради забавянето на световната икономика и сътресенията, причинени от COVID-19.

Използвайки данни от Патентното ведомство и преброяването на населението, ClickUp класира 15-те щата с най-много нови патенти, подадени на глава от населението през фискалната 2022 година, която приключи в края на септември.

Много от щатите, които водят в надпреварата за патентоване на изобретения, са и технологични центрове. Калифорния, дом на Силициевата долина и сърцето на технологичната индустрия, е щатът с най-много подадени патенти през 2022 г.

Това е домът на големи компании като Apple, Google и Facebook, където многомилиардни бюджети за научни изследвания подкрепят иновациите. Щатът е подал шест пъти повече патенти от следващия по брой патенти щат за миналата година.

15. Северна Каролина

чрез Canva

Нови заявки за патенти, финансова година 2022 : 6,01 патента, подадени на 10 000 жители

Общ брой нови заявки за патенти, финансова година 2022 : 6433

Искания за продължаване на разглеждането на патенти, 2022 г.: 1878

През последното десетилетие Северна Каролина, основна база за дейността на банковия сектор в САЩ, е гореща точка за патенти за компютърен хардуер и софтуер и други изобретения, свързани с комуникациите. Honeywell, Bank of America, Duke University и North Carolina State University са някои от най-големите собственици на патенти в щата.

Bone: Най-големите получатели на патенти по щати

14. Юта

чрез Canva

Нови заявки за патенти, финансова година 2022 : 6,25 патента на 10 000 жители

Общ брой нови заявки за патенти, финансова година 2022 : 2114

Искания за продължаване на разглеждането на патенти, 2022 г.: 669

Регионите в планинската част на Запада не са известни с патентна дейност, с изключение на района на Денвър, според данните на USPTO за последните 10 години. В Юта обаче най-популярните изобретения, които получават патент, са в областта на медицината, хирургията и фармацевтичните лекарства.

13. Мичиган

чрез Canva

Нови заявки за патенти, финансова година 2022 : 6,66 патента на 10 000 жители

Общ брой нови заявки за патенти, финансова година 2022 : 6680

Искания за продължаване на разглеждането на патенти, 2022 г.: 1310

Според данни на USPTO, по-голямата част от патентните заявки се подават в региона на Ан Арбър в Мичиган. Патентите за фармацевтични лекарства, хардуер и софтуер за персонални компютри и двигатели за моторни превозни средства също са популярни сектори за иновации. Ford, GM и Chrysler имат седалища в Мичиган.

12. Ню Хемпшир

чрез Canva

Нови заявки за патенти, финансова година 2022 : 6,79 патента на 10 000 жители

Общ брой нови заявки за патенти, финансова година 2022 : 948

Искания за продължаване на разглеждането на патенти, 2022 г.: 367

Заявките за патенти в Ню Хемпшир се водят от BAE Systems, базирана в Лондон компания за отбрана и аерокосмическа компания със значително присъствие в щата. Съхранението на информация, софтуерът и комуникационните технологии обхващат по-голямата част от патентите в щата.

11. Кънектикът

чрез Canva

Нови заявки за патенти, финансова година 2022: 7,16 патента на 10 000 жители

Общ брой нови заявки за патенти, финансова година 2022 : 2598

Искания за продължаване на разглеждането на патенти, 2022 г.: 947

Най-големите патентни собственици в Кънектикът са United Technologies Corp. , следвани от военния доставчик Raytheon Technologies и Otis Elevator Company. UTC вече не съществува, въпреки че патентите й все още са регистрирани в базата данни на USPTO. Фирмата се сля с Raytheon през 2020 г.

10. Колорадо

чрез Canva

Нови заявки за патенти, финансова година 2022 : 7,25 патента на 10 000 жители

Общ брой нови заявки за патенти, финансова година 2022 : 4236

Искания за продължаване на разглеждането на патенти, 2022 г.: 1168

Лъвският дял от патентите, подадени в Колорадо, идва от метрополните райони на Денвър и Боулдър. Производителят на строителни материали Johns Manville, собственост на Berkshire Hathaway, и Университетът на Колорадо са значителни собственици на технологични патенти в щата, включително в областта на комуникациите.

9. Вашингтон

чрез Canva

Нови заявки за патенти, финансова година 2022 : 7,41 патента на 10 000 жители

Общ брой нови заявки за патенти, финансова година 2022 : 498

Искания за продължаване на разглеждането на патенти, 2022 г.: 172

ВМС, армията и НАСА на САЩ са трите най-големи собственици на патенти в столицата на страната. Най-цитираният патент в щата е на Nano Resources Limited, която е подала патент за защита на своя метод за електронни банкови услуги на дребно още през 1993 г., според данни на USPTO.

8. Делауеър

чрез Canva

Нови заявки за патенти, финансова година 2022 : 7,93 патента на 10 000 жители

Общ брой нови заявки за патенти, финансова година 2022 : 808

Искания за продължаване на разглеждането на патенти, 2022 г.: 231

Сред най-големите изобретатели по брой подадени патенти в Делауеър са прочутата химическа компания Du Pont, изследователската фирма за безжични комуникации InterDigital Tech Corp. и доставчикът на лабораторно оборудване Empire Technology Development.

7. Минесота

чрез Canva

Нови заявки за патенти, финансова година 2022 : 8,09 патента, подадени на 10 000 жители

Общ брой нови заявки за патенти, финансова година 2022 : 4626

Искания за продължаване на разглеждането на патенти, 2022 г.: 1608

Търговецът на дребно Target Inc. със седалище в Минеаполис е един от най-големите собственици на патенти в Минесота, но медицинската област е най-значимата сфера за нови, патентовани технологии.

6. Върмонт

чрез Canva

Нови заявки за патенти, финансова година 2022 : 8. 18 патента, подадени на 10 000 жители

Общ брой нови заявки за патенти, финансова година 2022 : 529

Искания за продължаване на разглеждането на патенти, 2022 г.: 131

Патентите, свързани с полупроводници и лекарства, са най-разпространени в този щат, където производството е най-голямата индустрия.

5. Орегон

чрез Canva

Нови заявки за патенти, финансова година 2022 : 8,19 патента на 10 000 жители

Общ брой нови заявки за патенти, финансова година 2022 : 3471

Искания за продължаване на разглеждането на патенти, 2022 г.: 1042

Джак Кавалиерос от Intel се е превърнал в най-патентования изобретател в Портланд, Орегон, през последното десетилетие. Портландският държавен университет и Lattice Semiconductor Corp. също са сред най-големите притежатели на патенти в щата.

4. Вашингтон

чрез Canva

Нови заявки за патенти, финансова година 2022 : 10,58 патента, подадени на 10 000 жители

Общ брой нови заявки за патенти, финансова година 2022 : 8236

Искания за продължаване на разглеждането на патенти, 2022 г.: 3207

По-голямата част от патентите във Вашингтон са подадени в района на Сиатъл, където Amazon е безспорен лидер. Компанията притежава над 16 000 патента, подадени в щата през последните 10 години.

3. Айдахо

чрез Canva

Нови заявки за патенти, финансова година 2022 : 11,00 патента, подадени на 10 000 жители

Общ брой нови заявки за патенти, финансова година 2022 : 2133

Искания за продължаване на разглеждането на патенти, 2022 г.: 438

В Айдахо се наблюдава ръст на патентите, подадени в Бойзи от 2017 г. насам. Производителят на полупроводници Micron притежава повече патенти от всяка друга компания в Бойзи, с над 31 000 регистрирани.

2. Масачузетс

чрез Canva

Нови заявки за патенти, финансова година 2022 : 15. 51 патента, подадени на 10 000 жители

Общ брой нови заявки за патенти, финансова година 2022 : 10 830

Искания за продължаване на разглеждането на патенти, 2022 г.: 3855

Масачузетс, дом на MIT в Кеймбридж и много други технологични институции, е дом на някои от най-големите патентни заявители в страната. Новите лекарствени технологии съставляват най-голямата част от патентите, подадени в Бостън, а Gillette е значителен патентен собственик там. Патентната активност в района на Бостън достигна пика си през 2020 г. и леко спадна през 2021 г.

1. Калифорния

чрез Canva

Нови заявки за патенти, финансова година 2022 : 16,33 патента на 10 000 жители

Общ брой нови заявки за патенти, финансова година 2022 : 63 725

Искания за продължаване на разглеждането на патенти, 2022 г.: 20 183

Сан Хосе е центърът на иновациите в Калифорния, където компютърният софтуер, хардуер, комуникационни устройства и полупроводници съставляват най-значителната част от подадените патенти. Cisco и Broadcom са основните патентни собственици в Сан Хосе. Един от най-продуктивните и най-цитираните патенти, появил се в Пало Алто, на кратко разстояние от Сан Хосе, е този за мултисензорно докосване за мишки за персонални компютри и лаптопи, собственост на Logitech.

