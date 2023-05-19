Най-големият патентен притежател във всеки щат през миналата година

Технологичните и инженерните фирми бяха най-изобретателните патентополучатели в САЩ през миналата година – година, белязана от нарастващо напрежение с чужди държави, които се състезават да пуснат на пазара технологии, променящи света, като изкуствен интелект и космически сателити.

Според Американското патентно и търговско марки ведомство, през 2022 г. в САЩ са били издадени близо 160 000 патента. Когато патентът бъде издаден от USPTO, физическото лице или компанията, на която е издаден, получава лиценз за временен монопол върху бизнеса за конкретния продукт или услуга. От десетилетия компаниите използват патентното право, за да защитят интелектуалната си собственост, включително дизайни и устройства, от конкуренти, които биха могли да се опитат да извлекат печалба от откраднати идеи.

ClickUp използва данни от Патентното ведомство, за да определи най-големия получател на патенти във всяка държава въз основа на броя на патентите, издадени през фискалната 2022 година, която за патентното ведомство е от 1 октомври 2021 г. до 30 септември 2022 г.

Данните разглеждат притежателите на обикновени патенти за полезност и дизайн и са ограничени до притежатели, които са получили най-малко 10 патента през годината. Няма притежатели, които отговарят на тези критерии в Аляска, Хавай, Мейн, Мисисипи или Западна Вирджиния.

Частните разходи за научноизследователска и развойна дейност на американските компании са се увеличили значително след икономическия спад в края на 2000-те години. През 2020 г. те са възлизали на общо 531 милиарда долара, според най-новите данни на Националния център за научни и инженерни статистики.

През 2022 г. девет колежа и университета се изкачиха на върха в съответните си щати по брой на подадените патенти, включително престижният университет „Джонс Хопкинс“ в Мериленд. По-голямата част от най-големите патентопритежатели през миналата година бяха частни организации.

Прочетете, за да разберете кой е придобил правата върху най-модерните технологии във вашия щат през миналата година.

Опростете управлението на продуктите с пътна карта за продуктите Най-добрите пътни карти за продукти ясно посочват какво трябва да създадете, кога трябва да го създадете и как ще го направите. Научете как да създадете ефективна пътна карта за продукти, за да ускорите процеса на разработка и да доставите успешни продукти в срок.

1. Алабама

Университет на колежа // Shutterstock

Най-голям притежател на патенти: Съветът на попечителите на Университета на Алабама

Издадени патенти, 2022 г. : 29 (53,7% от всички патенти в щата)

Уникални патентополучатели в целия щат, 2022 г.: 3

Според данни на USPTO, Университетът на Алабама притежава по-голямата част от патентите в щата. През 2022 г. патентите на университета включват технология за превръщане на традиционна косачка в автоматизирана.

2. Аризона

Кен Уолтър // Shutterstock

Най-голям притежател на патенти: Аризонски съвет на регентите от името и за сметка на Аризонския държавен университет

Издадени патенти, 2022 г.: 179 (26,7% от всички патенти в щата)

Уникални патентопритежатели в целия щат, 2022 г.: 15

Аризонският съвет на регентите е получил патенти през 2022 г. за редица биологични и технологични открития, едно от които е описано като „презерватив, подобен на кожа ”, който съдържа активни съставки за стимулиране на мъжкото и женското възбуждане.

3. Арканзас

EQRoy // Shutterstock

Най-голям притежател на патенти : Walmart Apollo LLC

Издадени патенти, 2022 г. : 169 (93,9% от всички патенти в щата)

Уникални патентопритежатели в целия щат, 2022 г.: 2

Walmart, със седалище в Бентънвил, управлява компания с ограничена отговорност, фокусирана върху интелектуалната собственост, наречена Walmart Apollo, която в миналото е съдила конкуренти, включително Kanye West, за да защити собствеността на Walmart. През 2022 г. тя спечели патенти, свързани с автоматизираното управление на складове и машинно обучение.

4. Калифорния

Tada Images // Shutterstock

Най-голям притежател на патенти : Qualcomm Technologies Inc.

Издадени патенти, 2022 г. : 2267 (10,1% от всички патенти в щата)

Уникални патентополучатели в целия щат, 2022 г.: 299

Qualcomm получи патенти през 2022 г. за технология, която може да разпознава дейности, извършвани във видеоклипове, и за анотиране на изображения на ръце, за да се обучават по-добре алгоритмите за машинно обучение. Ранните модели на изкуствен интелект са известни с неспособността си да визуализират ръце.

5. Колорадо

Снимки от цял свят // Shutterstock

Най-голям притежател на патенти : Dish Network Corp.

Издадени патенти, 2022 г. : 106 (15,3% от всички патенти в щата)

Уникални патентополучатели в целия щат, 2022 г.: 28

Dish Network Corp. получи патенти през 2022 г. за технологии за автоматизиране на части от процеса на редактиране на видео и методи за използване на глас за управление на медийни устройства.

6. Кънектикът

Арнолд О. А. Пинто // Shutterstock

Най-голям притежател на патенти : Raytheon Technologies Corp.

Издадени патенти, 2022 г. : 379 (35,2% от всички патенти в щата)

Уникални патентополучатели в целия щат, 2022 г.: 23

Военният доставчик Raytheon е получил патенти за производство на части за самолети, включително двигатели, както и бордови системи за данни за превозни средства. Доставчикът проектира и произвежда самолети и аерокосмическо оборудване за търговски и военни цели.

7. Делауеър

Scharfsinn // Shutterstock

Най-голям притежател на патенти : Blue Leaf

Издадени патенти, 2022 г. : 258 (29,9% от всички патенти в щата)

Уникални патентопритежатели в целия щат, 2022 г.: 18

Производителят на селскостопанско оборудване CNH Industrial America получи редица патенти от USPTO през 2022 г., които прехвърли на фирмата Blue Leaf I. P. Тези патенти включват технологии за шнекове, балиращи машини и други селскостопански машини.

8. Флорида

Дейвид Бекер // Getty Images

Най-голям притежател на патенти : Magic Leap Inc.

Издадени патенти, 2022 г. : 275 (21,5% от всички патенти в щата)

Уникални патентопритежатели в целия щат, 2022 г.: 31

Основана през 2010 г., Magic Leap е компания, която разработва технология за разширена реалност, която наслагва цифрово съдържание върху реалния свят. През 2022 г. тя получи патенти за системи за смесена реалност, които могат да показват 3D съдържание в реално време.

9. Джорджия

JHVEPhoto // Shutterstock

Най-голям притежател на патенти: AT&T

Издадени патенти, 2022 г.: 527 (37,3% от всички патенти в щата)

Уникални патентопритежатели в целия щат, 2022 г.: 29

Телекомуникационният гигант AT&T е един от най-продуктивните патентополучатели в страната. През 2022 г. той получи патенти за крайни изчислителни системи и за автоматизирани асистенти, които са в състояние да делегират задачи, зададени от потребителя.

10. Айдахо

Чарлз Ноулс // Shutterstock

Най-голям притежател на патенти : Micron Technology Inc.

Издадени патенти, 2022 г. : 1097 (97,6% от всички патенти в щата)

Уникални патентополучатели в целия щат, 2022 г.: 3

През 2022 г. на Micron са издадени повече от три патента на ден. Те включват патенти за технологии, свързани с полупроводникови чипове и други компютърни процесорни устройства.

11. Илинойс

JHVEPhoto // Shutterstock

Най-голям притежател на патенти : The Boeing Co.

Издадени патенти, 2022 г. : 544 (19,4% от всички патенти в щата)

Уникални патентопритежатели в целия щат, 2022 г.: 48

Аерокосмическият производител Boeing получи патенти през 2022 г. за възможностите на радарната система за изображения и подобренията на части за самолети, като например технология за намаляване на шума при кацане.

12. Индиана

Джонатан Вайс // Shutterstock

Лидер по брой патенти : Purdue Research Foundation

Издадени патенти, 2022 г. : 151 (14,6% от всички патенти в щата)

Уникални патентополучатели в целия щат, 2022 г.: 21

Purdue Research Foundation е получила патенти за технологии, свързани с лечението на глаукома и виртуалната реалност. Фондацията функционира като изследователско подразделение на университета Purdue.

13. Айова

Кен Уолтър // Shutterstock

Най-голям притежател на патенти : Pioneer Hi-Bred International Inc.

Издадени патенти, 2022 г. : 174 (34,2% от всички патенти в щата)

Уникални патентополучатели в целия щат, 2022 г.: 7

Pioneer е базирана в САЩ компания, свързана с DuPont, която произвежда генетично модифицирани организми, използвани в селското стопанство. Миналата година фирмата получи патенти за нови инсектициди, методи за идентифициране и създаване на устойчиви на гниене култури и нови сортове царевични култури.

14. Канзас

Джон Крафт // Shutterstock

Най-голям притежател на патенти : T-Mobile Innovations LLC

Издадени патенти, 2022 г. : 79 (36,7% от всички патенти в щата)

Уникални патентопритежатели в целия щат, 2022 г.: 8

В Канзас T-Mobile е получила патенти за нови технологии, които може да приложи в своята 5G клетъчна мрежа и за сигурността на устройствата.

15. Кентъки

Робърт и Моника // Shutterstock

Най-голям притежател на патенти : Lexmark International Inc.

Издадени патенти, 2022 г. : 23 (29,1% от всички патенти в щата)

Уникални патентополучатели в целия щат, 2022 г.: 5

Lexmark, голям производител на принтери, оглавява списъка на патентопритежателите в този щат. Компанията е получила патенти за технологии за изображения и тонер касети.

16. Луизиана

Университет на колежа // Shutterstock

Най-голям притежател на патенти : Надзорен съвет на Луизианския държавен университет и Селскостопански и механичен колеж

Издадени патенти, 2022 г. : 16 (100,0% от всички патенти в щата)

Уникални патентопритежатели в целия щат, 2022 г.: 1

Луизианският държавен университет получи патенти през 2022 г. за водоустойчиви, самозахранващи се осветителни системи за растения и методи за лечение на болка при пациенти.

17. Мериленд

Кристи Блохин // Shutterstock

Най-голям притежател на патенти : Университетът Джонс Хопкинс

Издадени патенти, 2022 г. : 111 (22,2% от всички патенти в щата)

Уникални патентопритежатели в целия щат, 2022 г.: 14

Световноизвестният университет Джонс Хопкинс прекара 2022 г. в получаване на патенти за технологии, подпомагащи лечението на мозъчни травми, и за сърдечен дефибрилатор, съвместим с апарати за магнитно-резонансна томография.

18. Масачузетс

Майкъл Ви // Shutterstock

Най-голям притежател на патенти : EMC IP Holding Company LLC

Издадени патенти, 2022 г. : 734 (19,2% от всички патенти в щата)

Уникални патентополучатели в целия щат, 2022 г.: 75

Компанията за търговска електроника EMC IP получи патенти през 2022 г. за процеси, които автоматизират възстановяването на данни след атака с ransomware, както и за технология, която комбинира изчислителната мощност на няколко устройства, за да изпълни една обща задача. Компанията е подразделение за интелектуална собственост на мултинационалната технологична компания Dell.

19. Мичиган

Кейтрин Уелс // Shutterstock

Най-голям патентен притежател: Ford Motor Co.

Издадени патенти, 2022 г.: 815 (26,8% от всички патенти в щата)

Уникални патентополучатели в целия щат, 2022 г.: 39

Ford и други американски автомобилни производители прекараха последните години в разработването на свои собствени технологии, свързани с електрическите превозни средства. Съименникът на Хенри Форд спечели патенти, свързани с монтажа на горивни клетки и други аспекти на електрическата мобилност през 2022 г.

20. Минесота

Кейтрин Уелс // Shutterstock

Най-голям притежател на патенти : 3M Innovative Properties Co.

Издадени патенти, 2022 г. : 410 (23,1% от всички патенти в щата)

Уникални патентополучатели в целия щат, 2022 г.: 32

Базираната в Минесота компания 3M е производител на редица продукти от пластмаса, които се използват ежедневно в американските домове. През 2022 г. тя получи патенти за подложки за компресиране на болезнени стави и дори за устройство, което разпознава изстрели и електронно предпазва ушите на потребителите от вредни нива на шум.

21. Мисури

Ейми Керкемайер // Shutterstock

Най-голям притежател на патенти : Monsanto Technology LLC

Издадени патенти, 2022 г. : 298 (49,7% от всички патенти в щата)

Уникални патентопритежатели в целия щат, 2022 г.: 10

Производителят на генетично модифицирани култури и пестициди Monsanto получи патенти за нови сортове соя и методи за контрол на насекоми в растенията.

22. Монтана

Sundry Photography // Shutterstock

Най-голям притежател на патенти : Snowflake Inc.

Издадени патенти, 2022 г. : 104 (100,0% от всички патенти в щата)

Уникални патентопритежатели в целия щат, 2022 г.: 1

Доставчикът на облачни услуги Snowflake получи патенти през 2022 г. за стрийминг на данни в реално време и начини за осигуряване на споделено машинно обучение в бази данни в облака.

23. Небраска

Университет на колежа // Shutterstock

Най-голям притежател на патенти : Съвет на регентите на Университета на Небраска

Издадени патенти, 2022 г.: 25 (32,5% от всички патенти в щата)

Уникални патентополучатели в целия щат, 2022 г.: 5

В Университета на Небраска изследователите са получили патенти за технологични постижения, свързани с оценката на риска от диабет, генни терапии и защитени от манипулации контейнери за лекарства.

ОСТАНЕТЕ НА ЦЕЛТА И МАКСИМИЗИРАЙТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА СИ С ИНСТРУМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИОптимизирайте работните си процеси, сътрудничеството с екипа си и бъдете в крак с всеки аспект от разработването на продукта си с софтуер за управление на проекти.

24. Невада

Virrage Images // Shutterstock

Най-голям притежател на патенти : IGT

Издадени патенти, 2022 г. : 69 (38,8% от всички патенти в щата)

Уникални патентополучатели в целия щат, 2022 г.: 5

IGT е доставчик на технологии за казина и заведения, работещи в хазартната индустрия. В миналото компанията е патентовала технологии, свързани с безкасовите залагания и слот машините.

25. Ню Хемпшир

Водпоянов Вячеслав // Shutterstock

Най-голям притежател на патенти : DEKA Products LP

Издадени патенти, 2022 г. : 79 (25,0% от всички патенти в щата)

Уникални патентопритежатели в целия щат, 2022 г.: 10

DEKA работи в областта на роботиката и производството на устройства за хора с увреждания и други здравословни проблеми, както и на продукти като Segway и автоматите за напитки Coca-Cola Freestyle. Компанията спечели патентите си за 2022 г. за проследяване на обекти чрез RFID системи, както и за технология за разпределяне на продукти от автомат.

26. Ню Джърси

JHVEPhoto // Shutterstock

Най-голям притежател на патенти : Honeywell International Inc.

Издадени патенти, 2022 г. : 324 (20,7% от всички патенти в щата)

Уникални патентопритежатели в целия щат, 2022 г.: 31

Honeywell е инженерна фирма, която работи в областта на аерокосмическата индустрия, материалите и решенията за производителност. Фирмата е патентовала технология през 2022 г., която използва разширена реалност за инсталиране на устройства.

27. Ню Мексико

Ранди Монтоя // Getty Images

Най-голям притежател на патенти : National Technology & Engineering Solutions of Sandia LLC

Издадени патенти, 2022 г. : 76 (59,8% от всички патенти в щата)

Уникални патентополучатели в целия щат, 2022 г.: 3

National Technology & Engineering Solutions of Sandia е подразделение на Sandia National Laboratories – организация, която работи като част от федералната програма за ядрена наука на страната. През 2022 г. тя получи патенти за проследяване в реално време на патогени и технологии, свързани с контролирани експлозиви.

28. Ню Йорк

Моли Уудърд // Shutterstock

Най-голям притежател на патенти : International Business Machines Corp.

Издадени патенти, 2022 г. : 2512 (47,0% от всички патенти в щата)

Уникални патентополучатели в целия щат, 2022 г.: 66

По-известна като IBM, компанията със седалище в Ню Йорк получава огромно количество патенти всяка година. През 2022 г. IMB получи патенти за методи за съхранение в центрове за данни и подобрения, приложени към блокчейн технологията, наред с други неща.

29. Северна Каролина

Tero Vesalainen // Shutterstock

Най-голям притежател на патенти : Bank of America Corp.

Издадени патенти, 2022 г. : 294 (18,1% от всички патенти в щата)

Уникални патентопритежатели в целия щат, 2022 г.: 33

Bank of America получи патенти през 2022 г. за приложения за машинно обучение в банковото дело, включително за разпознаване и анализ на документи, наред с други постижения.

30. Северна Дакота

Scharfsinn // Shutterstock

Най-голям притежател на патенти : Clark Equipment Co.

Издадени патенти, 2022 г. : 16 (100,0% от всички патенти в щата)

Уникални патентопритежатели в целия щат, 2022 г.: 1

Clark Equipment е известна производствена фирма, която оперира в селскостопанската и строителната индустрия. Тя е патентовала технология за горивни клапани и механизми за управление в търговски трактори.

31. Охайо

Джонатан Вайс // Shutterstock

Най-голям притежател на патенти : The Procter & Gamble Co.

Издадени патенти, 2022 г. : 296 (22,2% от всички патенти в щата)

Уникални патентополучатели в целия щат, 2022 г.: 40

Производителят на хигиенни продукти Procter & Gamble патентова нова технология, свързана с продукти от тоалетна хартия и течни почистващи препарати.

32. Оклахома

Чад Робъртсън Медия // Shutterstock

Най-голям притежател на патенти : Съветът на регентите на Оклахома Стейт Университет

Издадени патенти, 2022 г. : 19 (63,3% от всички патенти в щата)

Уникални патентопритежатели в целия щат, 2022 г.: 2

В щата Оклахома няма много заявители на патенти, но държавният университет в Стиллуотър е спечелил най-много през 2022 г. Тези патенти включват технологии за визуализиране на телесни тъкани за операции, както и за ваксини.

33. Орегон

Tada Images // Shutterstock

Най-голям притежател на патенти : Nike Inc.

Издадени патенти, 2022 г. : 894 (83,8% от всички патенти в щата)

Уникални патентополучатели в целия щат, 2022 г.: 10

Марката за спортни дрехи Nike патентова всеки от своите модели обувки в USPTO, за да предотврати конкуренцията да копира дизайните й. Въпреки смъртта на дизайнера през 2021 г., фирмата все още получава патенти за обувки, приписвани на Вирджил Абло, дори и през 2022 г.

34. Пенсилвания

Джошуа Рейни Фотография // Shutterstock

Лидер по брой патенти : Comcast Cable Communications

Издадени патенти, 2022 г. : 297 (24,0% от всички патенти в щата)

Уникални патентополучатели в целия щат, 2022 г.: 34

Comcast получи патенти миналата година за технология за обработка на данни чрез безжични комуникации и методи за компресиране на видео. Comcast е доставчик на кабелна телевизия, както и собственик на NBC Universal.

35. Род Айлънд

Wirestock Creators // Shutterstock

Най-голям притежател на патенти : Textron Inc.

Издадени патенти, 2022 г. : 191 (82,7% от всички патенти в щата)

Уникални патентополучатели в целия щат, 2022 г.: 4

Textron е производствена фирма, която произвежда продукти за отбраната и авиацията. В портфолиото й влиза и Bell Helicopter. През 2022 г. тя е получила патенти, свързани с ротори за самолети и други технологии.

36. Южна Каролина

JHVEPhoto // Shutterstock

Най-голям притежател на патенти : Kyocera Corp.

Издадени патенти, 2022 г. : 35 (23,8% от всички патенти в щата)

Уникални патентопритежатели в целия щат, 2022 г.: 8

Производителят на електроника Kyocera спечели патенти през 2022 г. за технологии за полупроводници, RFID и проследяване на съня.

37. Южна Дакота

Кен Уолтър // Shutterstock

Най-голям притежател на патенти : Съвет на регентите на Южна Дакота

Издадени патенти, 2022 г. : 10 (100,0% от всички патенти в щата)

Уникални патентопритежатели в целия щат, 2022 г.: 1

Съветът на регентите на Южна Дакота управлява Университета на Южна Дакота и други колежи и университети в щата. Миналата година той спечели патенти за технологии, свързани с производителността на батериите и наночастиците.

38. Тенеси

Peter_Fleming // Shutterstock

Най-голям притежател на патенти : Smith & Nephew Inc.

Издадени патенти, 2022 г. : 73 (21,9% от всички патенти в щата)

Уникални патентопритежатели в целия щат, 2022 г.: 10

Медицинската технологична фирма Smith & Nephew патентова през 2022 г. технология за медицински импланти и устройство за затваряне на рани.

39. Тексас

JHVEPhoto // Shutterstock

Лидер по брой патенти : Hewlett-Packard Development

Издадени патенти, 2022 г. : 1558 (25,4% от всички патенти в щата)

Уникални патентопритежатели в целия щат, 2022 г.: 71

Изследователският отдел на Hewlett-Packard патентова технологии, свързани с 3D печат, самоохлаждащи се слушалки и инструменти за идентифициране на зловреден софтуер.

40. Юта

Чад Робъртсън Медия // Shutterstock

Най-голям притежател на патенти : Изследователска фондация на Университета на Юта

Издадени патенти, 2022 г. : 38 (19,7% от всички патенти в щата)

Уникални патентополучатели в целия щат, 2022 г.: 11

Изследователската фондация на Университета на Юта спечели патенти през 2022 г. за технология за костни импланти и мек робот с магнитно задвижване, способен да се движи в човешкото тяло.

41. Върмонт

Андреас Цайтлер // Shutterstock

Най-голям притежател на патенти : Beta Technologies

Издадени патенти, 2022 г. : 62 (100,0% от всички патенти в щата)

Уникални патентопритежатели в целия щат, 2022 г.: 1

Beta Technologies е аерокосмическа инженерна компания, чиито патенти са свързани с различни аспекти на зареждането и управлението на енергията в електрически задвижвани самолети.

42. Вирджиния

DCStockPhotography // Shutterstock

Лидер по брой патенти : Capital One Services LLC

Издадени патенти, 2022 г. : 379 (29,7% от всички патенти в щата)

Уникални патентопритежатели в целия щат, 2022 г.: 26

Търговската банка Capital One е получила патенти за технология за безконтактно разпознаване на карти и методи за „сигурно споделяне на информация за клиенти“.

43. Вашингтон

VDB Photos // Shutterstock

Най-голям притежател на патенти : Microsoft Corp.

Издадени патенти, 2022 г. : 1238 (39,9% от всички патенти в щата)

Уникални патентопритежатели в целия щат, 2022 г.: 18

Технологичният гигант Microsoft изпревари Amazon по брой патенти, получени в щата Вашингтон през 2022 г. Той спечели патенти за облачни изчисления и компютърни дисплеи.

44. Вашингтон, окръг Колумбия

DCStockPhotography // Shutterstock

Най-голям притежател на патенти : NASA

Издадени патенти, 2022 г. : 43 (21,5% от всички патенти в щата)

Уникални патентопритежатели в целия щат, 2022 г.: 8

NASA се изкачва на върха в столицата на страната по отношение на патентите, получени през миналата година. През 2022 г. NASA патентова технологии за сателитни платформи, сензори за ултравиолетови лъчи и друго космическо оборудване.

45. Уисконсин

JHVEPhoto // Shutterstock

Най-голям притежател на патенти : Johnson Controls

Издадени патенти, 2022 г. : 265 (23,7% от всички патенти в щата)

Уникални патентополучатели в целия щат, 2022 г.: 20

Johnson Controls е производител на системи за отопление, вентилация и охлаждане за търговски и жилищни клиенти. А през 2022 г. компанията патентова технология за въздуховоди.

46. Уайоминг

Джилиан Кейн Фотография // Shutterstock

Най-голям притежател на патенти : Университетът на Уайоминг

Издадени патенти, 2022 г. : 10 (100,0% от всички патенти в щата)

Уникални патентопритежатели в целия щат, 2022 г.: 1

Университетът на Уайоминг патентова технология за хидропонско производство на растения и системи за доставка на наночастици за терапия на болка, които използват магнити.

20 СЪВЕТА ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ, ЗА ДА НАПРАВИТЕ ПОВЕЧЕОткрийте съвети за производителност, които ще ви помогнат да повишите ефективността си, да спестите време и да постигнете повече за по-малко време.

Разработете концепцията си и създайте реалистични планове с ClickUp

Невероятно е да видим успехите, които изобретателите са постигнали в САЩ. Тези успешни компании и новатори ни показват как творческото решаване на проблеми и изобретателните решения имат силата да трансформират индустрии, да насърчават научни пробиви и да носят полза на обществото като цяло.

За да превърнете собствената си великолепна идея в успешно изобретение, ще ви са необходими инструменти като софтуер за управление на проекти, с които да разделите тази брилянтна концепция на практически стъпки. Наличието на инструмент като ClickUp означава, че можете да планирате стратегиите си, да изготвите ясни пътни карти, да създадете практически стъпки, да следите напредъка и много други, за да разработите прототипите си за по-кратко време, като същевременно управлявате по-добре останалите си ежедневни отговорности.

С стотици функции и напълно персонализирана платформа, ClickUp може да ви помогне да изградите безпроблемен работен процес, който да ви държи на път към постигането на всеки важен етап, да комуникирате ефективно с екипите и клиентите си и да останете отговорни за всичките си цели.

Така че, ако сте готови да превърнете идеята си от мечта в реалност, нека ClickUp бъде крайъгълният камък в планирането на вашия проект!

Гост автор:

Дом ДиФурио