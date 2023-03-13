5 диаграми, които показват как нивата на производителност варират по щати

Пандемията от COVID-19 доведе до увеличение на производителността в цялата страна, макар и неравномерно в различните щати.

ClickUp използва данни от Бюрото по статистика на труда, за да сравни нивата на производителност по щати, въз основа на местоположението на фирмите. Анализът разглежда отблизо връзките между производителността, заплащането и отработените часове.

Икономистите и институциите разглеждат човешките същества като важни елементи в бизнес операциите, откакто Адам Смит за първи път предложи да се дефинира понятието „човешки капитал“ в края на 1700-те години.

Броят часове, през които хората работят, може да бъде измерен или приблизително оценен, а общият брой стоки и услуги, създадени за всеки час работа на човек, се счита за мярка за „производителността“ или ефективността, с която хората създават нови неща в преследване на икономическа печалба.

Проучвания от 50-те години на миналия век показват, че човешкият капитал, както и парите, може да доведе до икономически растеж за цели нации.

Дилемата за баланса между работата и личния живот след пандемията

Работниците, разбира се, са много повече от просто актив на конвейера за сглобяване на автомобили или стюарди на търговски самолет – те са и хора, които имат семейства, страсти и живот извън работата, която извършват.

Пандемията от COVID-19 разкри съвременната борба на американците да балансират тези два свята. Работейки от дома си или в рискови работни среди, хората откриха ново предимство в икономика, в която работниците бяха в голямо търсене. Много работници започнаха да търсят по-голяма гъвкавост и по-високо възнаграждение или смениха работата си.

Според измерванията на икономистите днес, производителността е човешка сила, която само се е увеличавала. Това се дължи на факта, че хората внедряват нови технологии и иновации, което им позволява да произвеждат стоки и услуги по-ефективно. А САЩ са били последователни в постигането на технологични напредъци през последните няколко десетилетия. Дали частният сектор ги е използвал по подходящ начин е въпрос на дебат.

Поради тази причина, проучването на промените в производителността от година на година е по-ценно от простото признаване на отдавна приетата тенденция, че технологичният напредък е довел до повишаване на производителността на хората с течение на времето.

Промяната в производителността на труда в 5 диаграми

Колко по-голяма стойност са създали работниците на час през 2021 г. в сравнение с 2020 г.? В национален мащаб производителността на труда сред работниците в частния сектор се е увеличила с 1,9% през 2021 г., което е приблизително същото като през последните няколко десетилетия. Според Бюрото по статистика на труда, отработените часове са се увеличили с 5,4% от 2020 до 2021 г. – най-значителният ръст от година на година от десетилетия насам, въпреки че цифрите за 2021 г. все още не надвишават общия брой отработени часове през 2019 г.

Това се дължи отчасти на факта, че 2020 г. беше исторически разрушителна година за работата. Разпространяването на заразата и липсата на ваксини за предотвратяване на смъртта означаваше, че личните бизнес операции бяха опасни и дори потенциално смъртоносни, особено за по-възрастните работници.

В повечето щати производителността на труда се е повишила, но в някои се наблюдава спад.

Според Brookings Institute районите, в които се намират бързоразвиващи се предприятия, могат да бъдат доказателство за по-бърз растеж на производителността. Тази информация може да помогне да се обясни защо Калифорния и Вашингтон, където се намира голяма част от технологичния сектор на страната, отбелязаха значително увеличение на производителността през първите две години от пандемията COVID-19.

Щати, които традиционно не се считат за технологични центрове, също се възползваха от драстичните промени в миграцията в страната, при която американците с бели якички, живеещи в градовете, се преместиха от пренаселените и скъпи крайбрежни райони към по-достъпни щати. Тенеси отбеляза разцвет на технологичния си сектор през последните години – тенденция, подкрепена от натиска на пандемията.

КАК ДА ПОСТАВИТЕ РЕАЛИЗИРУЕМИ ЦЕЛИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ Разгледайте подробно ръководство за поставяне на цели за производителност и открийте полезни съвети за опростяване на работния процес.

Приносът към БВП варираше от 58 до 118 долара на час.

В процъфтяващите икономики на Калифорния, Ню Йорк, Масачузетс и Вашингтон работниците създадоха най-голяма стойност на час работа. Това са щати с широко разпространена интернет достъпност, която позволява използването на най-новите технологични разработки в софтуера, както и с бързо нарастващо население.

Според анализа на Бюрото за статистика на труда, от 2007 г. насам Средният Запад изостава от всички други региони на страната по отношение на ръста на производителността.

20 СЪВЕТА ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ, ЗА ДА СВЪРШИТЕ ПОВЕЧЕ Работете по-умно, а не по-усилено, с тези съвети за производителност от ClickUp, които ще ви спестят време.

Производителността нарасна най-много там, където заплащането се повиши

Съществува силна корелация между увеличеното заплащане и повишената производителност. Изследователите са установили, че компаниите, които увеличават заплатите, включително в отговор на увеличенията на минималната работна заплата, създават по-силно чувство на привързаност между работниците и работодателя.

В Калифорния, Ню Хемпшир и Вашингтон, Д.С. заплатите са се повишили с повече от 5% през 2021 г. спрямо нивата от 2020 г. Тези места също така имат едни от най-високите разходи за живот в страната. Флорида, където живее голяма част от застаряващото население, също отбеляза значително увеличение на заплатите в сравнение с други щати, но това не се отрази в повишение на производителността.

Тази тенденция не се потвърди при увеличаването на работното време

По-дългият работен ден не означава непременно по-голяма стойност за фирмата, служителя или икономиката. Цифрите потвърждават това: работниците в щати като Невада, Уайоминг и Флорида работят по-дълго, но в резултат на това производителността им всъщност е спаднала.

Във Вашингтон и Вашингтон Д.С. работниците отбелязаха напредък в ефективността, като според данните на Бюрото по статистика на труда (BLS) производителността им се е увеличила с 4% или повече в сравнение с предходната година.

Някои офис служители установиха, че преминаването към дистанционна работа по време на пандемията означава повече работни часове, тъй като личните им смартфони могат да получават служебни съобщения дълго след края на официалния осемчасов работен ден. Повечето обаче заявиха, че това им е помогнало да намерят по-добър баланс между работата и личния живот, според проучване на Pew Research, проведено през януари 2022 г.

ОТКРИЙТЕ 25 ОТ НАЙ-ДОБРИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТОткрийте 25 от най-добрите инструменти за производителност, които ще ви помогнат да оптимизирате работните си процеси и да увеличите ефективността на екипа си.

Обобщение на най-добре и най-зле представящите се

В крайна сметка производителността на работниците се е увеличила през годината, тъй като търсенето на стоки е скочило, докато американците продължиха да избягват услугите в сектора на развлеченията, като например събития на живо и казината в Невада.

Икономиките на някои щати бяха в по-добра позиция да се възползват от тази промяна в търсенето. Щати като Уайоминг и Аляска обаче отбелязаха спад в производителността. Те също така отбелязаха, че въпреки увеличението, заплатите останаха по-ниски от темповете на растеж в щати с висококвалифицирана работна сила като Ню Хемпшир и Вашингтон.

Оптимизирайте работния си процес и повишете производителността с ClickUp

Всеки работи по различен начин и е важно да разполагаме с гъвкави инструменти, които да отговарят на тези разлики. А с подходящите инструменти като ClickUp екипите от различни индустрии могат да повишат производителността си, като използват неговите мощни и гъвкави функции за планиране, управление и проследяване на проекти, приоритети, ресурси и др. – всичко от едно място. Той предлага стотици персонализирани функции и над 1000 интеграции на приложения, за да свърже цялата ви работа в различни приложения и да намали триенето в работния ви процес, което ви улеснява да останете организирани и продуктивни.

Най-хубавото е, че ClickUp ви позволява да конфигурирате цялата платформа според вашите уникални нужди, като ви осигурява гъвкавост, която ви позволява да работите по свой начин и да се справяте с всякакъв вид работа. Тя е достатъчно мощна, за да се справи с всякакъв вид проект, но и достатъчно проста, за да може всеки от вашия екип да я усвои бързо и да овладее възможностите й за нула време. Защо да чакате? Започнете безплатно – отключете производителността си с ClickUp.

Гост-автор:

Дом ДиФурио