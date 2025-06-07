Топ 10 алтернативи на Anytype за сигурно водене на бележки през 2025 г.

Харесва ви идеята за работно пространство, което поставя на първо място поверителността, като Anytype, за да организирате данните си.

Но може би това не е точно това, което търсите. Проблеми със синхронизацията с Google Calendar, ограничени интеграции или кривата на обучение – не винаги всичко върви гладко.

Ако търсите алтернатива, която предлага същата сигурност, но с по-добра функционалност, сте на правилното място.

Независимо дали се нуждаете от безпроблемно сътрудничество, надеждност офлайн или просто по-опростен интерфейс, ние сме събрали най-добрите алтернативи на Anytype за сигурно водене на бележки.

Нека намерим най-добрата алтернатива за вас.

Какво трябва да търсите в алтернативите на Anytype?

Когато избирате алтернатива на Anytype, ето някои ключови фактори, които трябва да вземете под внимание, за да сте сигурни, че избирате най-доброто приложение за водене на бележки с добър баланс между сигурност, използваемост и функции:

🎨 Потребителско изживяване и интерфейс: Чист, интуитивен дизайн с вложени страници, етикети и AI търсене улеснява организирането на бележките.

🔒Поверителност и сигурност: Криптиране от край до край, съхранение на местно ниво и ясни политики за данни пазят бележките ви в безопасност.

📱Синхронизиране между устройства: Ако безпроблемното синхронизиране е важно за вас, изберете софтуер с надеждни облачни опции, като продължавате да давате приоритет на сигурността и офлайн достъпа.

🤝 Функции за сътрудничество: Имате нужда от екипна работа? Потърсете възможности за редактиране в реално време, разрешения и лесно споделяне.

⚙️ Персонализиране и разширяемост: Плъгини, шаблони и интеграции ви позволяват да адаптирате приложението към вашия работен процес.

📂 Офлайн достъп и собственост върху данните: Искате пълен контрол? Уверете се, че приложението работи офлайн, без да налага съхранение в облак.

💡Съвет от професионалист: Подходящият инструмент за водене на бележки е само една част от уравнението. Начинът, по който водите бележки, е също толкова важен. Искате да подобрите яснотата, запаметяването и продуктивността си? Разгледайте тези ефективни методи за водене на бележки, за да извлечете максимума от новото си приложение. ✍️

Алтернативи на Anytype на един поглед

За да ви помогнем да намерите най-подходящото за вас, ето едно сравнение на алтернативите на Anytype въз основа на основните функции и цени:

Име на инструмента Основни функции Най-подходящо за Цени ClickUp Документи с възможност за съвместна работа, бележник, AI Notetaker, бели дъски, свързване на задачи Малки предприятия, средни компании, големи предприятия Налична е безплатна версия; платените планове започват от 7 $/потребител/месец. Obsidian Двупосочно свързване, съхранение с приоритет на локалните данни и графичен изглед Физически лица Налична е безплатна версия; платените планове започват от 5 $/потребител/месец. Logseq Бележки на базата на Outliner, бяла дъска, интервално повторение Физически лица Безплатно завинаги AppFlowy Блок-базиран дизайн, Kanban табла, отворен код с AI асистент Частни лица, малки предприятия Налична е безплатна версия; платените планове започват от 8 $/потребител/месец. Supernotes Бележки в стил бележници, календар с топлинна карта, офлайн режим Частни лица, малки предприятия Налична е безплатна версия; платените планове започват от 11 $/месец. Standard Notes Криптиране от край до край, история на версиите, отстъпки, сигурно хранилище Физически лица Налична е безплатна версия; платените планове започват от 63 $/година. Notion Бележки, шаблони и блок-базиран редактор, задвижвани от изкуствен интелект Малки предприятия, средни компании Налична е безплатна версия; платените планове започват от 12 $/потребител/месец. Evernote Мултимедийни бележки, Web Clipper, офлайн достъп, управление на задачи Частни лица, малки предприятия Налична е безплатна версия; платените планове започват от 14,99 $/месец. Microsoft OneNote Бележници с свободна форма, рисуване, разпознаване на ръчен текст, AI Copilot Средни компании, предприятия Налична е безплатна версия; платените планове започват от 69,99 $/година. Dynalist Йерархични структури, повтарящи се задачи, бързо заснемане Физически лица Налична е безплатна версия; платените планове започват от 9,99 $/месец.

Най-добрите алтернативи на Anytype

1. ClickUp (Най-доброто решение за цялостно управление на работата и бележките)

Управлението на работата и бележките в няколко приложения бързо се превръща в хаос. ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, променя това, като обединява задачите, документите, бележките и срещите в едно единно, свързано работно пространство.

Вместо да превключвате между десетки инструменти, ClickUp предлага мощни функции, които ви позволяват да съхранявате всичките си бележки точно там, където ви трябват.

Например, ClickUp Docs е мощен инструмент за структурирана документация. Независимо дали пишете бележки от срещи, стандартни оперативни процедури (SOP) или идеи за мозъчна атака, Docs ви позволява да създавате, форматирате и организирате информация безпроблемно.

За разлика от традиционните текстови процесори, то се интегрира директно във вашия работен процес, като гарантира, че вашите бележки не са изолирани от ежедневните ви задачи и проекти.

Сътрудничество с вашите колеги и създаване на мощни документи с ClickUp Docs

Накратко, можете да👇:

Персонализирайте документи с заглавия, таблици, бележки и шаблони, за да създавате естетични бележки , да поддържате информацията структурирана и лесна за четене.

Работете с екипа си върху един и същ документ, оставяйте коментари и възлагайте задачи, без да преминавате към друг инструмент.

Контролирайте кой може да преглежда, редактира или коментира документи – споделяйте ги с екипа си, клиентите си или дори публично, когато е необходимо.

Организирайте, премествайте и форматирайте съдържанието като блокове (текст, изображения, таблици и др.) за гъвкаво редактиране и оформление.

Копирайте и споделяйте преки връзки към конкретни блокове съдържание, което улеснява препращането или навигирането към точни раздели в рамките на или между документи.

Създавайте контекстуални връзки между документи и задачи, което позволява бърза навигация и по-богат контекст на проекта.

Използвайте @mentions, за да свържете документи, задачи или хора, и вмъкнете хипервръзки към вътрешни или външни ресурси за безпроблемно препращане.

Няколко потребители могат да редактират документи едновременно, като промените се появяват незабавно за всички сътрудници.

Структурирайте документи с вложени страници и подстраници, идеални за създаване на уикита или подробна документация.

Импортирайте съдържание от други приложения или експортирайте документи като PDF, HTML или markdown за преносимост.

След това, за моментите, в които просто се нуждаете от място, където да си запишете нещо, Notepad на ClickUp е винаги на разположение. За разлика от Docs, които са създадени за структурирано сътрудничество, Notepad действа по-скоро като приложение за списък със задачи, предназначено за лични, леки бележки.

Независимо дали става дума за бърза идея, списък със задачи или чернова на съобщение, то остава частно по подразбиране, докато не сте готови да предприемете действие.

Записвайте важни бележки и ги превръщайте в задачи с ClickUp Notepad.

За по-структурирано водене на бележки обаче ClickUp предлага готови за употреба шаблони, които опростяват работния ви процес.

За тези, които искат да започнат бързо с организирана структура, ClickUp Daily Notes Template е идеален. Независимо дали следите напредъка или записвате бързи размисли, този шаблон съхранява всичко на едно място.

В противен случай можете да използвате шаблона за стил на бележки от срещи на ClickUp, който е специално проектиран за ясна и практична документация от срещи. Той помага за структуриране на дневния ред, записване на дискусии и подчертаване на ключови решения, така че нищо да не се изгуби след разговора.

С тези шаблони можете да се съсредоточите върху важните неща, а ClickUp ще се погрижи за организацията.

Докато Docs и Notes ви помагат да поддържате дълги, структурирани бележки, ClickUp AI Notetaker ви освобождава напълно от задачата да водите бележки по време на срещи. AI автоматично се включва в разговорите, транскрибира дискусиите и обобщава ключовите точки, за да можете да се съсредоточите върху разговора и да предприемете незабавни действия! Вижте AI за водене на бележки в действие тук:

Превърнете всеки разговор в организирани бележки с ClickUp AI Notetaker

Докато AI Notetaker се занимава с обобщенията от срещите и ви позволява да се съсредоточите върху воденето на разговора, ClickUp Brain повишава производителността още повече, като действа като ваш асистент в реално време. Вместо да търсите сред безкрайни задачи и документи, можете да попитате ClickUp Brain за всичко и той незабавно ще ви предостави съответната информация.

Независимо дали се нуждаете от обобщение на минала среща, бърза актуализация на задача или информация от бележки по проект, всичко е на един въпрос разстояние.

Освен да намира информация, ClickUp Brain ви помага да работите по-бързо с помощта на AI-базирано писане, резюмета и интелигентни предложения. То може да генерира съдържание, да усъвършенства идеи и да съкращава дълги текстове до ключови изводи, като поддържа бележките ви ясни и приложими.

Най-добрите функции на ClickUp

Използвайте ClickUp Notepad , просто вградено пространство за бързи лични бележки, достъпно отвсякъде в ClickUp.

Използвайте ClickUp Docs за съвместни документи с богат текст, които можете да редактирате в реално време, да вграждате и да организирате чрез папки.

Свържете бележките директно с задачите в ClickUp или вградете документи в задачите за лесно справяне.

Форматирайте бележките бързо с команди за заглавия, списъци за проверка и вградени елементи.

Запазете структурирани формати на бележки като шаблони за повтарящо се използване

Използвайте ClickUp Whiteboards за визуално водене на бележки с свободно рисуване, лепящи се бележки и картографиране на идеи.

Контролирайте достъпа до бележките с подробни разрешения за екипи и гости.

Ограничения на ClickUp

Предлага широка гама от функции, което може да бъде прекалено много за нови потребители.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Едно ревю в G2 казва:

Обичам начина, по който ClickUp обединява множество инструменти за продуктивност на едно място – управление на задачи, документи, бели дъски, отчети – което улеснява поддържането на всичко организирано. То е достатъчно гъвкаво, за да се адаптира към всеки работен процес, а персонализираните изгледи (като Списък, Табло и Гант) ви позволяват да виждате проектите във формат по ваш избор. Освен това функции като Автоматизации и Шаблони помагат да спестите много време. То е като център за продуктивност, който се адаптира към вашите нужди!

Обичам начина, по който ClickUp обединява множество инструменти за продуктивност на едно място – управление на задачи, документи, бели дъски, отчети – което улеснява поддържането на всичко организирано. То е достатъчно гъвкаво, за да се адаптира към всеки работен процес, а персонализираните изгледи (като Списък, Табло и Гант) ви позволяват да виждате проектите във формат по ваш избор. Освен това функции като Автоматизации и Шаблони помагат да спестите много време. То е като център за продуктивност, който се адаптира към вашите нужди!

2. Obsidian (Най-доброто за управление на знания и двупосочно свързване)

чрез Obsidian

Obsidian е популярен избор сред потребителите за водене на бележки и организиране на задачи. Той предлага пълен контрол над начина, по който организирате идеите си. Това, което го отличава, е двупосочното свързване. Можете да свързвате бележки с книги, хора, места или концепции, изграждайки мрежа от знания, в която всичко е на един клик разстояние.

Canvas на Obsidian ви позволява да картографирате идеите си пространствено, което е идеално за проучвания, мозъчна атака или разплитане на сложни теми по начин, който има смисъл за вас.

Основни функции на Obsidian

Визуализирайте връзките между бележките си с интерактивен графичен изглед.

Запазвайте бележките си на вашето устройство, вместо на външен облачен сървър, с локално съхранение.

Използвайте криптирана синхронизация на вашите бележки от край до край с Obsidian Sync.

Ограничения на Obsidian

Функцията за търсене не е точна, особено ако терминът за търсене съдържа повече от една дума.

Липсват възможности за сътрудничество в реално време

Цени на Obsidian

Безплатно завинаги

Синхронизация: 5 долара на потребител на месец, фактурира се ежемесечно

Публикуване: 10 долара на сайт, на месец, фактурира се месечно

Оценки и рецензии за Obsidian

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: 4,8/5 (над 30 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Obsidian?

В рецензия на Capterra се казва :

Харесва ми чувството за контрол, когато става въпрос за организиране на бележките ми и, следователно, на „втория ми мозък“.

Харесва ми чувството за контрол, когато става въпрос за организиране на бележките ми и, следователно, на „втория ми мозък“.

📢 Бонус: Пренесете работния си процес на следващото ниво с тези мощни шаблони на Obsidian.

3. Logseq (най-подходящо за водене на бележки на базата на аутлайнери и с много изследвания)

чрез Logseq

Logseq е софтуер с отворен код за водене на бележки, създаден с цел гъвкавост, който ви позволява да форматирате и организирате бележките си с Markdown и Org Mode. Но за разлика от традиционните приложения за бележки, той е изграден около структура, базирана на аутрилайнер, където всяка бележка е блок, който можете да вграждате, пренареждате и свързвате без усилие.

Бялата дъска на Logseq ви позволява също да визуализирате идеите си, да създавате диаграми и да свързвате концепции по нелинеен начин.

Основни функции на Logseq

Записвайте ежедневните си мисли без усилие с автоматични записи в дневника

Повторно използвайте съдържанието ефективно, като препращате или вграждате блокове в различни бележки.

Запомнете ключови понятия с помощта на вградени флаш карти с интервалично повторение.

Ограничения на Logseq

Липсва система от папки за организиране на бележки, което може да не отговаря на предпочитанията на всички потребители по отношение на организацията.

Някои потребители съобщават за проблеми с производителността при управлението на големи масиви от данни.

Цени на Logseq

Безплатен инструмент с отворен код

Оценки и рецензии за Logseq

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Logseq?

Едно ревю в Reddit казва:

Logseq е едно от онези приложения, чийто дизайн просто ми допада. Това е чудесен начин за съхранение на информация. Просто има толкова много смисъл. Всичко, което съм пробвал преди или след това, просто не работи така, както искам. Както Logseq.

Logseq е едно от онези приложения, чийто дизайн просто ми допада. Това е чудесен начин за съхранение на информация. Просто има смисъл. Всичко, което съм пробвал преди или след това, просто не работи така, както искам. Както Logseq.

📮 ClickUp Insight: Екипите с ниска производителност са 4 пъти по-склонни да използват над 15 инструмента, докато екипите с висока производителност поддържат ефективността си, като ограничават набора си от инструменти до 9 или по-малко платформи. Но какво ще кажете да използвате една платформа? Като приложение за всичко, свързано с работата, ClickUp обединява вашите задачи, проекти, документи, уикита, чат и разговори в една платформа, допълнена с работни процеси, задвижвани от изкуствен интелект. Готови ли сте да работите по-умно? ClickUp работи за всеки екип, прави работата ви видима и ви позволява да се съсредоточите върху важните неща, докато изкуственият интелект се занимава с останалото.

4. AppFlowy (най-добрата алтернатива с отворен код на Notion)

чрез Appflowy

AppFlowy е работно пространство с отворен код, което съчетава бележки, уикита и управление на проекти на едно място. Организирайте мислите си по свой начин с помощта на точки, списъци и цитати за по-добра структура.

С изгледите Kanban, мрежа и календар превключването между перспективите е безпроблемно, което улеснява проследяването на проектите. А ако писането ви се струва като досадна задача, AI асистентът на AppFlowy може да ви помогне да генерирате идеи, да създавате съдържание и дори да се справяте с актуализациите на проектите.

Основни функции на AppFlowy

Организирайте съдържанието лесно с помощта на гъвкава структура на базата на блокове, която се управлява с плъзгане и пускане.

Управлявайте задачите заедно с бележките с помощта на списъци със задачи и Kanban табла.

Създавайте двупосочни връзки между бележките за свързана база от знания.

Ограничения на AppFlowy

Някои потребители срещат проблеми с споделянето на работни пространства, където публичните пространства и страници в пространството „Общо“ не са видими за другите потребители.

Цени на AppFlowy

Безплатно завинаги

Pro: 12,5 долара на потребител на месец, фактурира се месечно

AI Max: 8 долара на потребител на месец, фактурирани ежегодно

Оценки и рецензии за AppFlowy

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за AppFlowy?

Едно ревю в Reddit казва:

Използвам го, за да си водя бележки и да синхронизирам между настолен компютър и мобилно устройство. Дотук всичко е наред.

Използвам го, за да си водя бележки и да синхронизирам между настолен компютър и мобилно устройство. Дотук всичко е наред.

🔍 Разгледайте още: Тествахме най-добрите инструменти за продуктивност с отворен код, вижте кои се открояват!

5. Supernotes (най-подходящо за структурирано водене на бележки в стил бележници)

чрез Supernotes

Supernotes заменя дългите и хаотични документи с кратки, свързани бележки, което улеснява организирането на идеите без объркване. Поставяйте бележки в бележки, за да подредите всичко по свой начин.

Календарът с топлинна карта показва най-продуктивните ви дни с един поглед, което ви помага да останете на път. А когато се нуждаете от нещо бързо, универсалното търсене намира бележки, етикети и метаданни за секунди.

Основни функции на Supernotes

Създавайте и редактирайте бележки без интернет връзка с автоматична синхронизация.

Споделяйте бележки с другите за незабавно редактиране и коментиране.

Бележките се криптират по време на пренос и съхранение, което гарантира, че всички ваши данни остават поверителни.

Ограничения на Supernotes

Интеграцията с други инструменти като MS Office може да не е безпроблемна.

Безплатните потребители могат да създават само до 100 бележки.

Цени на Supernotes

Starter: Безплатно

Без ограничения: 11 $/месец

Оценки и рецензии за Supernotes

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Supernotes?

Едно ревю в G2 казва:

Използвам Supernotes от известно време и мога да кажа, че е чудесен инструмент за съхранение на организационни бележки (протоколи от срещи), идеи, възникнали по време на мозъчни бури, които могат да бъдат използвани по-късно за справка. Можете да създавате списъци със задачи. Приложението е лесно за използване и не отнема много време за настройка.

Използвам Supernotes от известно време и мога да кажа, че е чудесен инструмент за съхранение на организационни бележки (протоколи от срещи), идеи, възникнали по време на мозъчни бури, които могат да бъдат използвани по-късно за справка. Можете да създавате списъци със задачи. Приложението е лесно за използване и не отнема много време за настройка.

6. Standard Notes (Най-доброто за дългосрочно сигурно съхранение на бележки)

чрез Standard Notes

Standard Notes не е само за записване на мисли, тъй като работи с документи с богат текст, електронни таблици, списъци със задачи, бележки с отстъпки и дори криптирани хранилища за пароли, всичко това с най-високо ниво на сигурност.

Направили сте грешка? Дългата история на версиите ви позволява да възстановите минали редакции, дори години по-късно. Искате персонализирано работно пространство? Персонализираните теми ви позволяват да променяте външния вид, за да съответства на вашия стил. А с криптиране от край до край и двуфакторна автентификация, вашите бележки са достъпни само за вас.

Основни функции на Standard Notes

Създавайте персонализирани изгледи с помощта на логически филтри, което улеснява ефективната организация на бележките.

Заключете бележките си с няколко нива на сигурност, като парола и Face ID.

Закачете важни бележки в горната част, за да имате бърз достъп до често използваната информация.

Ограничения на Standard Notes

Синхронизирането и декриптирането на бележки в мобилното приложение понякога може да бъде бавно.

Инсталационният файл е доста тежък, което не е идеално за компютри с бавна обработка.

Цени на Standard Notes

Стандартно: Безплатно

Производителност: 63 $/година

Професионална версия: 84 $/година

Оценки и рецензии за Standard Notes

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Standard Notes?

В рецензия на Capterra се казва:

Най-хубавото в Standard Notes обаче е колко ми помогна да подобря производителността си. Обичам колко е лесно да имам всичко на едно място с възможност за бързо и лесно търсене на информация.

Най-хубавото в Standard Notes обаче е колко ми помогна да подобря производителността си. Обичам колко лесно е да имам всичко на едно място с възможност да търся информация много бързо и лесно.

7. Notion (Най-доброто за съвместно създаване на бележки и бележки, базирани на изкуствен интелект)

чрез Notion

Notion е гъвкав, всеобхватен инструмент за водене на бележки с блокова структура, който ви позволява да персонализирате, пренареждате и обогатявате бележките с изображения, видеоклипове и файлове за по-динамично работно пространство.

Поддръжката на Markdown улеснява форматирането, а маркирането и свързването поддържат всичко свързано и лесно за намиране. Когато бележките станат дълги, AI-базираното обобщение на Notion извлича ключовите точки, така че да получите най-важното без да се налага да превъртате.

Основни функции на Notion

Структурирайте бележките си с предложени от AI контури, заглавия и разширения.

Използвайте широка гама от шаблони, пригодени за различни случаи на употреба.

Намерете конкретно съдържание с помощта на мощни функции за търсене, включително филтри като етикети и дати на създаване.

Ограничения на Notion

Липсват автоматизирани функции за коригиране на крайните срокове за зависими задачи.

Въпреки че безплатният личен план на Notion позволява неограничен брой блокове за индивидуална употреба, споделените работни пространства в безплатния план са ограничени до 1000 блока и е възможно да достигнете този лимит бързо.

Цени на Notion

Basic: Безплатно

Плюс: 12 $/месец на място

Бизнес: 24 $/месец на работно място

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Notion

G2: 4,7/5 (над 5000 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 2000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Notion?

Едно ревю в G2 казва:

Това е UI, безспорно. Най-доброто, което съм виждал. И за човек като мен, който избира софтуер не само въз основа на функциите, но и въз основа на дизайна, Notion е свършил страхотна работа! Notion AI, уау! Помага ми да свърша нещата за много по-малко време, отколкото преди.

Това е неговият потребителски интерфейс, безспорно. Най-добрият, който съм виждал. И за човек като мен, който избира софтуер не само въз основа на функциите, но и на дизайна, Notion е свършил страхотна работа! Notion AI, уау! Помага ми да свърша нещата за много по-малко време, отколкото преди.

8. Evernote (Най-доброто за мултимедийни бележки и бележки от уеб)

чрез Evernote

Evernote записва всичко: текст, изображения, аудио, PDF файлове, дори ръчно написани бележки – всичко на едно място. С Web Clipper можете да запазвате уеб страници, статии и откъси без да се налага да ги подреждате, така че важната информация винаги е на ваше разположение.

А за тези, които се занимават с различни задачи и бележки, вградената функция „Задачи“ ви позволява да разпределяте отговорности, да задавате крайни срокове и да добавяте напомняния, без да превключвате между приложенията.

Основни функции на Evernote

Споделяйте бележки и бележници с екипа си, като позволявате на всеки да редактира и допринася.

Съхранявайте бележките си в безопасност с криптиране от край до край и двуфакторна автентификация.

Достъпвайте и редактирайте бележките си дори без интернет връзка.

Ограничения на Evernote

Няма анкерни връзки за бързо преминаване в дълги бележки

Потребителите вече не могат да присвояват цветове на етикетите, както правеха в старата версия, което затруднява намирането им.

Цени на Evernote

Безплатно завинаги

Лично: 14,99 $/месец

Професионална версия: 17,99 $/месец

Екипи: 24,99 $/потребител на месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Evernote

G2: 4. 4/5 (2000+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (8200+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Evernote?

Едно ревю в G2 казва:

Evernote е любимото ми приложение за продуктивност. Честно казано, не мога да живея без него. Използвам го 10 до 20 пъти на ден. Ако знаете как да използвате Evernote добре, то може да се превърне във вашия втори мозък. Evernote не е само място, където да споделяте бележките си, а можете да запазвате изображения, файлове и уеб страници в Evernote. Можете да използвате Evernote като облачно хранилище за запазване на цифрови бележки.

Evernote е любимото ми приложение за продуктивност. Честно казано, не мога да живея без него. Използвам го 10 до 20 пъти на ден. Ако знаете как да използвате Evernote добре, то може да се превърне във вашия втори мозък. Evernote не е само място, където да споделяте бележките си, а можете да запазвате изображения, файлове и уеб страници в Evernote. Можете да използвате Evernote като облачно хранилище за запазване на цифрови бележки.

💡Съвет от професионалист: Извлечете максимума от Evernote с тези безплатни и готови за употреба шаблони на Evernote за бележки, задачи и проекти.

9. Microsoft OneNote (най-доброто приложение за свободно създаване на цифрови бележки)

чрез Microsoft OneNote

Microsoft OneNote подрежда вашите идеи в бележници, раздели и страници, като ви позволява да пишете, скицирате или добавяте изображения навсякъде. Дигиталното мастило и разпознаването на ръчен текст правят писането естествено, с възможност да преобразувате разхвърляните бележки в чист, търсим текст. Copilot, задвижван от изкуствен интелект, помага за обобщаване на бележките и генериране на идеи, а аудио транскрипцията превръща записите в организирано, търсим съдържание.

Основни функции на Microsoft OneNote

Създайте индекс с кликваеми връзки към различни страници или раздели във вашия бележник.

Маркирайте важни бележки, проекти, задачи или идеи с етикети като „Завърши“, „Важно“ или „Въпрос“, за да ги филтрирате ефективно.

Бързо записвайте мисли, напомняния или задачи в лек формат на лепкави бележки.

Ограничения на Microsoft OneNote

Инструментът не е особено надежден при синхронизирането, като отнема много време да се синхронизира между няколко устройства.

Функцията за ръчно писане с писалката се нуждае от подобрение, тъй като щрихите не са толкова плавни.

Цени на Microsoft OneNote

Включено в абонамента за Microsoft 365, започващ от 69,99 $/година.

Оценки и рецензии за Microsoft OneNote

G2: 4,5/5 (над 1800 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 1500 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Microsoft OneNote?

Едно ревю в G2 казва:

То е лесно за използване и съдържа много функции, като например възможност за директно добавяне на аудио и видео към бележките, лесно маркиране, търсене и категоризиране на нашите файлове.

То е лесно за използване и съдържа много функции, като например възможност за директно добавяне на аудио и видео към бележките, лесно маркиране, търсене и категоризиране на нашите файлове.

🎁 Бонус: Безплатни шаблони на OneNote за управление на проекти

10. Dynalist (Най-доброто за йерархично структуриране и управление на задачи)

чрез Dynalist

Dynalist е вашето лично пространство за мислене, структурирано, когато имате нужда от него, и гъвкаво, когато нямате. Quick Capture Inbox ви позволява да записвате идеите си незабавно, така че нищо да не се изгуби, преди да имате време да го организирате.

Dynalist е нещо повече от просто бележки, той е и лек мениджър на задачи. Маркирането с дата, повтарящите се задачи и напомнянията ви помагат да следите сроковете и да изградите навици без усилие. А с вградените списъци за проверка просрочените задачи се оцветяват в червено и се изпращат необходимите напомняния.

Основни функции на Dynalist

Настройте теми, шрифтове и нива на мащабиране, за да създадете персонализирана настройка.

Премествайте, изтривайте, маркирайте или форматирайте няколко точки едновременно, за да спестите време при масова редакция.

Изберете между достъп само за преглед или пълен достъп за редактиране за безпроблемно сътрудничество.

Ограничения на Dynalist

Някои потребители съобщават, че не могат да редактират резултатите директно в секцията за търсене. Вместо това, те трябва да се върнат към оригиналната точка, за да направят редакции, което може да бъде неудобно.

При копиране и поставяне на няколко реда приложението може да пропусне един или два реда, което налага ръчно въвеждане ред по ред.

Цени на Dynalist

Безплатно завинаги

Pro: 9,99 $/месец, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за Dynalist

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: 4,7/5 (34 отзива)

Какво казват реалните потребители за Dynalist?

В рецензия на Capterra се казва:

Dynalist е изключително лесен за използване софтуер, който ви позволява да организирате идеите си в прости списъци. Аз го използвам широко, за да планирам задачите си, да записвам бележки за книги или блогове, които съм прочел, както и да генерирам идеи. Абониран съм за професионалния им план и дори получавам ежедневни резервни копия в Gmail и Dropbox.

Dynalist е изключително лесен за използване софтуер, който ви позволява да организирате идеите си в прости списъци. Аз го използвам широко, за да планирам задачите си, да записвам бележки за книги или блогове, които съм прочел, както и да генерирам идеи. Абониран съм за професионалния им план и дори получавам ежедневни резервни копия в Gmail и Dropbox.

Направете воденето на бележки по-умно с ClickUp

С безкрайното разнообразие от приложения за сигурно водене на бележки, истинският въпрос е: защо да се ограничавате само с водене на бележки? ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, ви предлага много повече. ClickUp Docs поддържа документацията структурирана, AI Notetaker транскрибира и обобщава срещите, а вградените шаблони опростяват повтарящите се бележки.

Искате бързи идеи? ClickUp Notepad е винаги на разположение. А благодарение на съответствието с SOC 2, спазването на GDPR и криптирането на корпоративно ниво, вашите бележки остават в безопасност, докато вие продължавате да бъдете продуктивни.

