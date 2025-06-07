Топ 10 алтернативи на Anytype за сигурно водене на бележки през 2025 г.

Харесва ви идеята за работно пространство, което поставя на първо място поверителността, като Anytype, за да организирате данните си.
Но може би това не е точно това, което търсите. Проблеми със синхронизацията с Google Calendar, ограничени интеграции или кривата на обучение – не винаги всичко върви гладко.
Ако търсите алтернатива, която предлага същата сигурност, но с по-добра функционалност, сте на правилното място.
Независимо дали се нуждаете от безпроблемно сътрудничество, надеждност офлайн или просто по-опростен интерфейс, ние сме събрали най-добрите алтернативи на Anytype за сигурно водене на бележки.
Нека намерим най-добрата алтернатива за вас.
Какво трябва да търсите в алтернативите на Anytype?
Когато избирате алтернатива на Anytype, ето някои ключови фактори, които трябва да вземете под внимание, за да сте сигурни, че избирате най-доброто приложение за водене на бележки с добър баланс между сигурност, използваемост и функции:
🎨 Потребителско изживяване и интерфейс: Чист, интуитивен дизайн с вложени страници, етикети и AI търсене улеснява организирането на бележките.
🔒Поверителност и сигурност: Криптиране от край до край, съхранение на местно ниво и ясни политики за данни пазят бележките ви в безопасност.
📱Синхронизиране между устройства: Ако безпроблемното синхронизиране е важно за вас, изберете софтуер с надеждни облачни опции, като продължавате да давате приоритет на сигурността и офлайн достъпа.
🤝 Функции за сътрудничество: Имате нужда от екипна работа? Потърсете възможности за редактиране в реално време, разрешения и лесно споделяне.
⚙️ Персонализиране и разширяемост: Плъгини, шаблони и интеграции ви позволяват да адаптирате приложението към вашия работен процес.
📂 Офлайн достъп и собственост върху данните: Искате пълен контрол? Уверете се, че приложението работи офлайн, без да налага съхранение в облак.
💡Съвет от професионалист: Подходящият инструмент за водене на бележки е само една част от уравнението. Начинът, по който водите бележки, е също толкова важен. Искате да подобрите яснотата, запаметяването и продуктивността си? Разгледайте тези ефективни методи за водене на бележки, за да извлечете максимума от новото си приложение. ✍️
Алтернативи на Anytype на един поглед
За да ви помогнем да намерите най-подходящото за вас, ето едно сравнение на алтернативите на Anytype въз основа на основните функции и цени:
|Име на инструмента
|Основни функции
|Най-подходящо за
|Цени
|ClickUp
|Документи с възможност за съвместна работа, бележник, AI Notetaker, бели дъски, свързване на задачи
|Малки предприятия, средни компании, големи предприятия
|Налична е безплатна версия; платените планове започват от 7 $/потребител/месец.
|Obsidian
|Двупосочно свързване, съхранение с приоритет на локалните данни и графичен изглед
|Физически лица
|Налична е безплатна версия; платените планове започват от 5 $/потребител/месец.
|Logseq
|Бележки на базата на Outliner, бяла дъска, интервално повторение
|Физически лица
|Безплатно завинаги
|AppFlowy
|Блок-базиран дизайн, Kanban табла, отворен код с AI асистент
|Частни лица, малки предприятия
|Налична е безплатна версия; платените планове започват от 8 $/потребител/месец.
|Supernotes
|Бележки в стил бележници, календар с топлинна карта, офлайн режим
|Частни лица, малки предприятия
|Налична е безплатна версия; платените планове започват от 11 $/месец.
|Standard Notes
|Криптиране от край до край, история на версиите, отстъпки, сигурно хранилище
|Физически лица
|Налична е безплатна версия; платените планове започват от 63 $/година.
|Notion
|Бележки, шаблони и блок-базиран редактор, задвижвани от изкуствен интелект
|Малки предприятия, средни компании
|Налична е безплатна версия; платените планове започват от 12 $/потребител/месец.
|Evernote
|Мултимедийни бележки, Web Clipper, офлайн достъп, управление на задачи
|Частни лица, малки предприятия
|Налична е безплатна версия; платените планове започват от 14,99 $/месец.
|Microsoft OneNote
|Бележници с свободна форма, рисуване, разпознаване на ръчен текст, AI Copilot
|Средни компании, предприятия
|Налична е безплатна версия; платените планове започват от 69,99 $/година.
|Dynalist
|Йерархични структури, повтарящи се задачи, бързо заснемане
|Физически лица
|Налична е безплатна версия; платените планове започват от 9,99 $/месец.
Най-добрите алтернативи на Anytype
1. ClickUp (Най-доброто решение за цялостно управление на работата и бележките)
Управлението на работата и бележките в няколко приложения бързо се превръща в хаос. ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, променя това, като обединява задачите, документите, бележките и срещите в едно единно, свързано работно пространство.
Вместо да превключвате между десетки инструменти, ClickUp предлага мощни функции, които ви позволяват да съхранявате всичките си бележки точно там, където ви трябват.
Например, ClickUp Docs е мощен инструмент за структурирана документация. Независимо дали пишете бележки от срещи, стандартни оперативни процедури (SOP) или идеи за мозъчна атака, Docs ви позволява да създавате, форматирате и организирате информация безпроблемно.
За разлика от традиционните текстови процесори, то се интегрира директно във вашия работен процес, като гарантира, че вашите бележки не са изолирани от ежедневните ви задачи и проекти.
Накратко, можете да👇:
- Персонализирайте документи с заглавия, таблици, бележки и шаблони, за да създавате естетични бележки, да поддържате информацията структурирана и лесна за четене.
- Работете с екипа си върху един и същ документ, оставяйте коментари и възлагайте задачи, без да преминавате към друг инструмент.
- Контролирайте кой може да преглежда, редактира или коментира документи – споделяйте ги с екипа си, клиентите си или дори публично, когато е необходимо.
- Организирайте, премествайте и форматирайте съдържанието като блокове (текст, изображения, таблици и др.) за гъвкаво редактиране и оформление.
- Копирайте и споделяйте преки връзки към конкретни блокове съдържание, което улеснява препращането или навигирането към точни раздели в рамките на или между документи.
- Създавайте контекстуални връзки между документи и задачи, което позволява бърза навигация и по-богат контекст на проекта.
- Използвайте @mentions, за да свържете документи, задачи или хора, и вмъкнете хипервръзки към вътрешни или външни ресурси за безпроблемно препращане.
- Няколко потребители могат да редактират документи едновременно, като промените се появяват незабавно за всички сътрудници.
- Структурирайте документи с вложени страници и подстраници, идеални за създаване на уикита или подробна документация.
- Импортирайте съдържание от други приложения или експортирайте документи като PDF, HTML или markdown за преносимост.
След това, за моментите, в които просто се нуждаете от място, където да си запишете нещо, Notepad на ClickUp е винаги на разположение. За разлика от Docs, които са създадени за структурирано сътрудничество, Notepad действа по-скоро като приложение за списък със задачи, предназначено за лични, леки бележки.
Независимо дали става дума за бърза идея, списък със задачи или чернова на съобщение, то остава частно по подразбиране, докато не сте готови да предприемете действие.
За по-структурирано водене на бележки обаче ClickUp предлага готови за употреба шаблони, които опростяват работния ви процес.
За тези, които искат да започнат бързо с организирана структура, ClickUp Daily Notes Template е идеален. Независимо дали следите напредъка или записвате бързи размисли, този шаблон съхранява всичко на едно място.
В противен случай можете да използвате шаблона за стил на бележки от срещи на ClickUp, който е специално проектиран за ясна и практична документация от срещи. Той помага за структуриране на дневния ред, записване на дискусии и подчертаване на ключови решения, така че нищо да не се изгуби след разговора.
С тези шаблони можете да се съсредоточите върху важните неща, а ClickUp ще се погрижи за организацията.
Докато Docs и Notes ви помагат да поддържате дълги, структурирани бележки, ClickUp AI Notetaker ви освобождава напълно от задачата да водите бележки по време на срещи. AI автоматично се включва в разговорите, транскрибира дискусиите и обобщава ключовите точки, за да можете да се съсредоточите върху разговора и да предприемете незабавни действия! Вижте AI за водене на бележки в действие тук:
Докато AI Notetaker се занимава с обобщенията от срещите и ви позволява да се съсредоточите върху воденето на разговора, ClickUp Brain повишава производителността още повече, като действа като ваш асистент в реално време. Вместо да търсите сред безкрайни задачи и документи, можете да попитате ClickUp Brain за всичко и той незабавно ще ви предостави съответната информация.
Независимо дали се нуждаете от обобщение на минала среща, бърза актуализация на задача или информация от бележки по проект, всичко е на един въпрос разстояние.
Освен да намира информация, ClickUp Brain ви помага да работите по-бързо с помощта на AI-базирано писане, резюмета и интелигентни предложения. То може да генерира съдържание, да усъвършенства идеи и да съкращава дълги текстове до ключови изводи, като поддържа бележките ви ясни и приложими.
Най-добрите функции на ClickUp
- Използвайте ClickUp Notepad, просто вградено пространство за бързи лични бележки, достъпно отвсякъде в ClickUp.
- Използвайте ClickUp Docs за съвместни документи с богат текст, които можете да редактирате в реално време, да вграждате и да организирате чрез папки.
- Свържете бележките директно с задачите в ClickUp или вградете документи в задачите за лесно справяне.
- Форматирайте бележките бързо с команди за заглавия, списъци за проверка и вградени елементи.
- Запазете структурирани формати на бележки като шаблони за повтарящо се използване
- Използвайте ClickUp Whiteboards за визуално водене на бележки с свободно рисуване, лепящи се бележки и картографиране на идеи.
- Контролирайте достъпа до бележките с подробни разрешения за екипи и гости.
Ограничения на ClickUp
- Предлага широка гама от функции, което може да бъде прекалено много за нови потребители.
Цени на ClickUp
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)
- Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)
Какво казват реалните потребители за ClickUp?
Едно ревю в G2 казва:
Обичам начина, по който ClickUp обединява множество инструменти за продуктивност на едно място – управление на задачи, документи, бели дъски, отчети – което улеснява поддържането на всичко организирано. То е достатъчно гъвкаво, за да се адаптира към всеки работен процес, а персонализираните изгледи (като Списък, Табло и Гант) ви позволяват да виждате проектите във формат по ваш избор. Освен това функции като Автоматизации и Шаблони помагат да спестите много време. То е като център за продуктивност, който се адаптира към вашите нужди!
Обичам начина, по който ClickUp обединява множество инструменти за продуктивност на едно място – управление на задачи, документи, бели дъски, отчети – което улеснява поддържането на всичко организирано. То е достатъчно гъвкаво, за да се адаптира към всеки работен процес, а персонализираните изгледи (като Списък, Табло и Гант) ви позволяват да виждате проектите във формат по ваш избор. Освен това функции като Автоматизации и Шаблони помагат да спестите много време. То е като център за продуктивност, който се адаптира към вашите нужди!
2. Obsidian (Най-доброто за управление на знания и двупосочно свързване)
Obsidian е популярен избор сред потребителите за водене на бележки и организиране на задачи. Той предлага пълен контрол над начина, по който организирате идеите си. Това, което го отличава, е двупосочното свързване. Можете да свързвате бележки с книги, хора, места или концепции, изграждайки мрежа от знания, в която всичко е на един клик разстояние.
Canvas на Obsidian ви позволява да картографирате идеите си пространствено, което е идеално за проучвания, мозъчна атака или разплитане на сложни теми по начин, който има смисъл за вас.
Основни функции на Obsidian
- Визуализирайте връзките между бележките си с интерактивен графичен изглед.
- Запазвайте бележките си на вашето устройство, вместо на външен облачен сървър, с локално съхранение.
- Използвайте криптирана синхронизация на вашите бележки от край до край с Obsidian Sync.
Ограничения на Obsidian
- Функцията за търсене не е точна, особено ако терминът за търсене съдържа повече от една дума.
- Липсват възможности за сътрудничество в реално време
Цени на Obsidian
- Безплатно завинаги
- Синхронизация: 5 долара на потребител на месец, фактурира се ежемесечно
- Публикуване: 10 долара на сайт, на месец, фактурира се месечно
Оценки и рецензии за Obsidian
- G2: Недостатъчно рецензии
- Capterra: 4,8/5 (над 30 рецензии)
Какво казват реалните потребители за Obsidian?
В рецензия на Capterra се казва :
Харесва ми чувството за контрол, когато става въпрос за организиране на бележките ми и, следователно, на „втория ми мозък“.
Харесва ми чувството за контрол, когато става въпрос за организиране на бележките ми и, следователно, на „втория ми мозък“.
📢 Бонус: Пренесете работния си процес на следващото ниво с тези мощни шаблони на Obsidian.
3. Logseq (най-подходящо за водене на бележки на базата на аутлайнери и с много изследвания)
Logseq е софтуер с отворен код за водене на бележки, създаден с цел гъвкавост, който ви позволява да форматирате и организирате бележките си с Markdown и Org Mode. Но за разлика от традиционните приложения за бележки, той е изграден около структура, базирана на аутрилайнер, където всяка бележка е блок, който можете да вграждате, пренареждате и свързвате без усилие.
Бялата дъска на Logseq ви позволява също да визуализирате идеите си, да създавате диаграми и да свързвате концепции по нелинеен начин.
Основни функции на Logseq
- Записвайте ежедневните си мисли без усилие с автоматични записи в дневника
- Повторно използвайте съдържанието ефективно, като препращате или вграждате блокове в различни бележки.
- Запомнете ключови понятия с помощта на вградени флаш карти с интервалично повторение.
Ограничения на Logseq
- Липсва система от папки за организиране на бележки, което може да не отговаря на предпочитанията на всички потребители по отношение на организацията.
- Някои потребители съобщават за проблеми с производителността при управлението на големи масиви от данни.
Цени на Logseq
- Безплатен инструмент с отворен код
Оценки и рецензии за Logseq
- G2: Недостатъчно рецензии
- Capterra: Недостатъчно рецензии
Какво казват реалните потребители за Logseq?
Едно ревю в Reddit казва:
Logseq е едно от онези приложения, чийто дизайн просто ми допада. Това е чудесен начин за съхранение на информация. Просто има толкова много смисъл. Всичко, което съм пробвал преди или след това, просто не работи така, както искам. Както Logseq.
Logseq е едно от онези приложения, чийто дизайн просто ми допада. Това е чудесен начин за съхранение на информация. Просто има смисъл. Всичко, което съм пробвал преди или след това, просто не работи така, както искам. Както Logseq.
📮 ClickUp Insight: Екипите с ниска производителност са 4 пъти по-склонни да използват над 15 инструмента, докато екипите с висока производителност поддържат ефективността си, като ограничават набора си от инструменти до 9 или по-малко платформи.
Но какво ще кажете да използвате една платформа?
Като приложение за всичко, свързано с работата, ClickUp обединява вашите задачи, проекти, документи, уикита, чат и разговори в една платформа, допълнена с работни процеси, задвижвани от изкуствен интелект. Готови ли сте да работите по-умно? ClickUp работи за всеки екип, прави работата ви видима и ви позволява да се съсредоточите върху важните неща, докато изкуственият интелект се занимава с останалото.
4. AppFlowy (най-добрата алтернатива с отворен код на Notion)
AppFlowy е работно пространство с отворен код, което съчетава бележки, уикита и управление на проекти на едно място. Организирайте мислите си по свой начин с помощта на точки, списъци и цитати за по-добра структура.
С изгледите Kanban, мрежа и календар превключването между перспективите е безпроблемно, което улеснява проследяването на проектите. А ако писането ви се струва като досадна задача, AI асистентът на AppFlowy може да ви помогне да генерирате идеи, да създавате съдържание и дори да се справяте с актуализациите на проектите.
Основни функции на AppFlowy
- Организирайте съдържанието лесно с помощта на гъвкава структура на базата на блокове, която се управлява с плъзгане и пускане.
- Управлявайте задачите заедно с бележките с помощта на списъци със задачи и Kanban табла.
- Създавайте двупосочни връзки между бележките за свързана база от знания.
Ограничения на AppFlowy
- Някои потребители срещат проблеми с споделянето на работни пространства, където публичните пространства и страници в пространството „Общо“ не са видими за другите потребители.
Цени на AppFlowy
- Безплатно завинаги
- Pro: 12,5 долара на потребител на месец, фактурира се месечно
- AI Max: 8 долара на потребител на месец, фактурирани ежегодно
Оценки и рецензии за AppFlowy
- G2: Недостатъчно рецензии
- Capterra: Недостатъчно рецензии
Какво казват реалните потребители за AppFlowy?
Едно ревю в Reddit казва:
Използвам го, за да си водя бележки и да синхронизирам между настолен компютър и мобилно устройство. Дотук всичко е наред.
Използвам го, за да си водя бележки и да синхронизирам между настолен компютър и мобилно устройство. Дотук всичко е наред.
🔍 Разгледайте още: Тествахме най-добрите инструменти за продуктивност с отворен код, вижте кои се открояват!
5. Supernotes (най-подходящо за структурирано водене на бележки в стил бележници)
Supernotes заменя дългите и хаотични документи с кратки, свързани бележки, което улеснява организирането на идеите без объркване. Поставяйте бележки в бележки, за да подредите всичко по свой начин.
Календарът с топлинна карта показва най-продуктивните ви дни с един поглед, което ви помага да останете на път. А когато се нуждаете от нещо бързо, универсалното търсене намира бележки, етикети и метаданни за секунди.
Основни функции на Supernotes
- Създавайте и редактирайте бележки без интернет връзка с автоматична синхронизация.
- Споделяйте бележки с другите за незабавно редактиране и коментиране.
- Бележките се криптират по време на пренос и съхранение, което гарантира, че всички ваши данни остават поверителни.
Ограничения на Supernotes
- Интеграцията с други инструменти като MS Office може да не е безпроблемна.
- Безплатните потребители могат да създават само до 100 бележки.
Цени на Supernotes
- Starter: Безплатно
- Без ограничения: 11 $/месец
Оценки и рецензии за Supernotes
- G2: Недостатъчно отзиви
- Capterra: Недостатъчно рецензии
Какво казват реалните потребители за Supernotes?
Едно ревю в G2 казва:
Използвам Supernotes от известно време и мога да кажа, че е чудесен инструмент за съхранение на организационни бележки (протоколи от срещи), идеи, възникнали по време на мозъчни бури, които могат да бъдат използвани по-късно за справка. Можете да създавате списъци със задачи. Приложението е лесно за използване и не отнема много време за настройка.
Използвам Supernotes от известно време и мога да кажа, че е чудесен инструмент за съхранение на организационни бележки (протоколи от срещи), идеи, възникнали по време на мозъчни бури, които могат да бъдат използвани по-късно за справка. Можете да създавате списъци със задачи. Приложението е лесно за използване и не отнема много време за настройка.
6. Standard Notes (Най-доброто за дългосрочно сигурно съхранение на бележки)
Standard Notes не е само за записване на мисли, тъй като работи с документи с богат текст, електронни таблици, списъци със задачи, бележки с отстъпки и дори криптирани хранилища за пароли, всичко това с най-високо ниво на сигурност.
Направили сте грешка? Дългата история на версиите ви позволява да възстановите минали редакции, дори години по-късно. Искате персонализирано работно пространство? Персонализираните теми ви позволяват да променяте външния вид, за да съответства на вашия стил. А с криптиране от край до край и двуфакторна автентификация, вашите бележки са достъпни само за вас.
Основни функции на Standard Notes
- Създавайте персонализирани изгледи с помощта на логически филтри, което улеснява ефективната организация на бележките.
- Заключете бележките си с няколко нива на сигурност, като парола и Face ID.
- Закачете важни бележки в горната част, за да имате бърз достъп до често използваната информация.
Ограничения на Standard Notes
- Синхронизирането и декриптирането на бележки в мобилното приложение понякога може да бъде бавно.
- Инсталационният файл е доста тежък, което не е идеално за компютри с бавна обработка.
Цени на Standard Notes
- Стандартно: Безплатно
- Производителност: 63 $/година
- Професионална версия: 84 $/година
Оценки и рецензии за Standard Notes
- G2: Недостатъчно рецензии
- Capterra: Недостатъчно рецензии
Какво казват реалните потребители за Standard Notes?
В рецензия на Capterra се казва:
Най-хубавото в Standard Notes обаче е колко ми помогна да подобря производителността си. Обичам колко е лесно да имам всичко на едно място с възможност за бързо и лесно търсене на информация.
Най-хубавото в Standard Notes обаче е колко ми помогна да подобря производителността си. Обичам колко лесно е да имам всичко на едно място с възможност да търся информация много бързо и лесно.
7. Notion (Най-доброто за съвместно създаване на бележки и бележки, базирани на изкуствен интелект)
Notion е гъвкав, всеобхватен инструмент за водене на бележки с блокова структура, който ви позволява да персонализирате, пренареждате и обогатявате бележките с изображения, видеоклипове и файлове за по-динамично работно пространство.
Поддръжката на Markdown улеснява форматирането, а маркирането и свързването поддържат всичко свързано и лесно за намиране. Когато бележките станат дълги, AI-базираното обобщение на Notion извлича ключовите точки, така че да получите най-важното без да се налага да превъртате.
Основни функции на Notion
- Структурирайте бележките си с предложени от AI контури, заглавия и разширения.
- Използвайте широка гама от шаблони, пригодени за различни случаи на употреба.
- Намерете конкретно съдържание с помощта на мощни функции за търсене, включително филтри като етикети и дати на създаване.
Ограничения на Notion
- Липсват автоматизирани функции за коригиране на крайните срокове за зависими задачи.
- Въпреки че безплатният личен план на Notion позволява неограничен брой блокове за индивидуална употреба, споделените работни пространства в безплатния план са ограничени до 1000 блока и е възможно да достигнете този лимит бързо.
Цени на Notion
- Basic: Безплатно
- Плюс: 12 $/месец на място
- Бизнес: 24 $/месец на работно място
- Enterprise: Персонализирани цени
Оценки и рецензии за Notion
- G2: 4,7/5 (над 5000 рецензии)
- Capterra: 4,8/5 (над 2000 рецензии)
Какво казват реалните потребители за Notion?
Едно ревю в G2 казва:
Това е UI, безспорно. Най-доброто, което съм виждал. И за човек като мен, който избира софтуер не само въз основа на функциите, но и въз основа на дизайна, Notion е свършил страхотна работа! Notion AI, уау! Помага ми да свърша нещата за много по-малко време, отколкото преди.
Това е неговият потребителски интерфейс, безспорно. Най-добрият, който съм виждал. И за човек като мен, който избира софтуер не само въз основа на функциите, но и на дизайна, Notion е свършил страхотна работа! Notion AI, уау! Помага ми да свърша нещата за много по-малко време, отколкото преди.
➡️ Прочетете също: ClickUp срещу Notion: най-добрият инструмент за документи, отговарящ на вашите нужди
8. Evernote (Най-доброто за мултимедийни бележки и бележки от уеб)
Evernote записва всичко: текст, изображения, аудио, PDF файлове, дори ръчно написани бележки – всичко на едно място. С Web Clipper можете да запазвате уеб страници, статии и откъси без да се налага да ги подреждате, така че важната информация винаги е на ваше разположение.
А за тези, които се занимават с различни задачи и бележки, вградената функция „Задачи“ ви позволява да разпределяте отговорности, да задавате крайни срокове и да добавяте напомняния, без да превключвате между приложенията.
Основни функции на Evernote
- Споделяйте бележки и бележници с екипа си, като позволявате на всеки да редактира и допринася.
- Съхранявайте бележките си в безопасност с криптиране от край до край и двуфакторна автентификация.
- Достъпвайте и редактирайте бележките си дори без интернет връзка.
Ограничения на Evernote
- Няма анкерни връзки за бързо преминаване в дълги бележки
- Потребителите вече не могат да присвояват цветове на етикетите, както правеха в старата версия, което затруднява намирането им.
Цени на Evernote
- Безплатно завинаги
- Лично: 14,99 $/месец
- Професионална версия: 17,99 $/месец
- Екипи: 24,99 $/потребител на месец
- Enterprise: Персонализирани цени
Оценки и рецензии за Evernote
- G2: 4. 4/5 (2000+ отзива)
- Capterra: 4. 4/5 (8200+ отзива)
Какво казват реалните потребители за Evernote?
Едно ревю в G2 казва:
Evernote е любимото ми приложение за продуктивност. Честно казано, не мога да живея без него. Използвам го 10 до 20 пъти на ден. Ако знаете как да използвате Evernote добре, то може да се превърне във вашия втори мозък. Evernote не е само място, където да споделяте бележките си, а можете да запазвате изображения, файлове и уеб страници в Evernote. Можете да използвате Evernote като облачно хранилище за запазване на цифрови бележки.
Evernote е любимото ми приложение за продуктивност. Честно казано, не мога да живея без него. Използвам го 10 до 20 пъти на ден. Ако знаете как да използвате Evernote добре, то може да се превърне във вашия втори мозък. Evernote не е само място, където да споделяте бележките си, а можете да запазвате изображения, файлове и уеб страници в Evernote. Можете да използвате Evernote като облачно хранилище за запазване на цифрови бележки.
💡Съвет от професионалист: Извлечете максимума от Evernote с тези безплатни и готови за употреба шаблони на Evernote за бележки, задачи и проекти.
9. Microsoft OneNote (най-доброто приложение за свободно създаване на цифрови бележки)
Microsoft OneNote подрежда вашите идеи в бележници, раздели и страници, като ви позволява да пишете, скицирате или добавяте изображения навсякъде. Дигиталното мастило и разпознаването на ръчен текст правят писането естествено, с възможност да преобразувате разхвърляните бележки в чист, търсим текст. Copilot, задвижван от изкуствен интелект, помага за обобщаване на бележките и генериране на идеи, а аудио транскрипцията превръща записите в организирано, търсим съдържание.
Основни функции на Microsoft OneNote
- Създайте индекс с кликваеми връзки към различни страници или раздели във вашия бележник.
- Маркирайте важни бележки, проекти, задачи или идеи с етикети като „Завърши“, „Важно“ или „Въпрос“, за да ги филтрирате ефективно.
- Бързо записвайте мисли, напомняния или задачи в лек формат на лепкави бележки.
Ограничения на Microsoft OneNote
- Инструментът не е особено надежден при синхронизирането, като отнема много време да се синхронизира между няколко устройства.
- Функцията за ръчно писане с писалката се нуждае от подобрение, тъй като щрихите не са толкова плавни.
Цени на Microsoft OneNote
- Включено в абонамента за Microsoft 365, започващ от 69,99 $/година.
Оценки и рецензии за Microsoft OneNote
- G2: 4,5/5 (над 1800 рецензии)
- Capterra: 4,6/5 (над 1500 рецензии)
Какво казват реалните потребители за Microsoft OneNote?
Едно ревю в G2 казва:
То е лесно за използване и съдържа много функции, като например възможност за директно добавяне на аудио и видео към бележките, лесно маркиране, търсене и категоризиране на нашите файлове.
То е лесно за използване и съдържа много функции, като например възможност за директно добавяне на аудио и видео към бележките, лесно маркиране, търсене и категоризиране на нашите файлове.
10. Dynalist (Най-доброто за йерархично структуриране и управление на задачи)
Dynalist е вашето лично пространство за мислене, структурирано, когато имате нужда от него, и гъвкаво, когато нямате. Quick Capture Inbox ви позволява да записвате идеите си незабавно, така че нищо да не се изгуби, преди да имате време да го организирате.
Dynalist е нещо повече от просто бележки, той е и лек мениджър на задачи. Маркирането с дата, повтарящите се задачи и напомнянията ви помагат да следите сроковете и да изградите навици без усилие. А с вградените списъци за проверка просрочените задачи се оцветяват в червено и се изпращат необходимите напомняния.
Основни функции на Dynalist
- Настройте теми, шрифтове и нива на мащабиране, за да създадете персонализирана настройка.
- Премествайте, изтривайте, маркирайте или форматирайте няколко точки едновременно, за да спестите време при масова редакция.
- Изберете между достъп само за преглед или пълен достъп за редактиране за безпроблемно сътрудничество.
Ограничения на Dynalist
- Някои потребители съобщават, че не могат да редактират резултатите директно в секцията за търсене. Вместо това, те трябва да се върнат към оригиналната точка, за да направят редакции, което може да бъде неудобно.
- При копиране и поставяне на няколко реда приложението може да пропусне един или два реда, което налага ръчно въвеждане ред по ред.
Цени на Dynalist
- Безплатно завинаги
- Pro: 9,99 $/месец, фактурира се ежегодно
Оценки и рецензии за Dynalist
- G2: Недостатъчно рецензии
- Capterra: 4,7/5 (34 отзива)
Какво казват реалните потребители за Dynalist?
В рецензия на Capterra се казва:
Dynalist е изключително лесен за използване софтуер, който ви позволява да организирате идеите си в прости списъци. Аз го използвам широко, за да планирам задачите си, да записвам бележки за книги или блогове, които съм прочел, както и да генерирам идеи. Абониран съм за професионалния им план и дори получавам ежедневни резервни копия в Gmail и Dropbox.
Dynalist е изключително лесен за използване софтуер, който ви позволява да организирате идеите си в прости списъци. Аз го използвам широко, за да планирам задачите си, да записвам бележки за книги или блогове, които съм прочел, както и да генерирам идеи. Абониран съм за професионалния им план и дори получавам ежедневни резервни копия в Gmail и Dropbox.
Направете воденето на бележки по-умно с ClickUp
С безкрайното разнообразие от приложения за сигурно водене на бележки, истинският въпрос е: защо да се ограничавате само с водене на бележки? ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, ви предлага много повече. ClickUp Docs поддържа документацията структурирана, AI Notetaker транскрибира и обобщава срещите, а вградените шаблони опростяват повтарящите се бележки.
Искате бързи идеи? ClickUp Notepad е винаги на разположение. А благодарение на съответствието с SOC 2, спазването на GDPR и криптирането на корпоративно ниво, вашите бележки остават в безопасност, докато вие продължавате да бъдете продуктивни.
👉🏽 Разширете възможностите на бележките си: регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес!