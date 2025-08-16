10 най-добри алтернативи на OneNote за потребители на Mac версия

OneNote за Mac е солиден инструмент за водене на бележки. Той е организиран и гъвкав и е помогнал на много хора да записват всичко – от списъци с покупки до гениални идеи от сесии за мозъчна атака.

Но ако сте потребител на Mac версията, вероятно сте забелязали няколко недостатъка.

Може би причината са закъсненията при синхронизирането, или фактът, че някои функции изглеждат като създадени за друга операционна система, или просто се чудите... дали това преживяване при водене на бележки може да бъде по-гладко.

Истината е, че OneNote прави много, но не е единственият играч в играта. И в зависимост от вашия работен процес, настройки или творчески процес, може да има приложение за водене на бележки, което да ви се струва по-естествено продължение на вашата Mac среда.

В този блог ще разгледаме някои от най-добрите алтернативи на Microsoft OneNote за Mac! Приложения, които предлагат интуитивен дизайн на потребителския интерфейс, безпроблемна интеграция на задачите и инструменти за продуктивност, които просто работят по начина, по който работите вие.

Популярни приложения за водене на бележки, които можете да разгледате за Mac

Основни функции Най-подходящо за Цени* ClickUp ClickUp Docs, AI Assistant (ClickUp Brain), сътрудничество в реално време, шаблони, двупосочно свързване Фрийлансъри, стартиращи компании, средни и големи екипи Наличен безплатен план; Персонализиране за предприятия Apple Notes Нативни за MacOS, вградени мултимедийни елементи, интелигентни папки, бързи бележки, заключване на бележки Потребители на Apple, студенти и хора, които си водят лични бележки Безплатно (включено в устройствата на Apple) Evernote Уеб клипър, стекове с бележници, мощно търсене, интеграция на задачи Професионалисти, студенти, писатели и изследователи Безплатно; Започва от 14,99 $/месец Obsidian Редактор за отстъпки, двупосочно свързване, графичен изглед, поддръжка на плъгини Писатели, разработчици и професионалисти в областта на управлението на знания Безплатно; Започва от 5 $/месец Notion Криптиране от край до край, поддръжка на Markdown, персонализирана синхронизация и офлайн режим Редактиране на базата на блокове, свързани бази данни, шаблони, сътрудничество в реално време Безплатни; Платени от 10 $/потребител/месец Joplin Креативни екипи, студенти и професионалисти Фенове на отворения код, разработчици и потребители с ограничен бюджет Безплатно; Персонализирано ценообразуване Simplenote Бърза синхронизация, поддръжка на Markdown, история на версиите, сортиране по етикети Писатели, блогъри и хора, които си водят бележки без да се разсейват Безплатно Bear Красив редактор за маркиране, организация на базата на етикети, режим на фокусиране, теми Креативни екипи, студенти и професионалисти Безплатно; Започва от 2,99 $/месец Zoho Notebook Система за смарт карти, гласови бележки, синхронизация между платформи, корици за бележници Фрийлансъри, преподаватели и потребители, загрижени за поверителността Безплатно Google Keep Потребителски интерфейс с лепящи се бележки, гласови бележки с транскрипция, интеграция с екосистемата на Google Случайни потребители, семейства и екипи на Google Workspace Безплатно (с акаунт в Google)

Какво трябва да търсите, когато търсите алтернатива на OneNote за Mac?

Смяната на приложенията за водене на бележки се нарежда някъде между разплитането на слушалките и реорганизирането на Google Drive – необходимо, но досадно. Ако търсите алтернатива на OneNote за Mac, ето пет неща, на които да обърнете внимание.

💭 Функции

Може ли да работи с Apple Pencil? Да клипва от Safari? Да маркира, търси и подрежда бележките ви? Microsoft Office OneNote предлага много, но може да се усеща тромаво на macOS. Дайте приоритет на функции като търсене в Spotlight, поддръжка на Markdown или чист офлайн достъп – неща, които действително ще използвате.

🤑 Цени

Някои приложения за водене на бележки предлагат безплатни планове. Други ви карат да платите, докато все още обмисляте. Приложения като Bear и Apple Notes са щедри с безплатните си оферти, но ако искате синхронизация, архивиране или AI функции, уверете се, че ъпгрейдът си заслужава. Еднократни покупки > абонаменти.

☺️ Отзиви на потребители

Не обръщайте внимание на крайностите. 3–4-звездните рецензии в Mac App Store или Reddit са безценни. Потърсете обратна връзка от потребители на M1/M2 Mac с macOS Sonoma, за да откриете реални проблеми – грешки в синхронизацията, тромав потребителски интерфейс или липсващи преки пътища.

🤝 Интеграции

Ако не се синхронизира с iCloud, Handoff, Shortcuts и основните приложения на Apple, то е изолирано приложение, а не решение.

💻 Синхронизиране

Имате нужда от бележки, които се синхронизират незабавно между MacBook, iPhone и iPad. Синхронизацията на OneNote, базирана на OneDrive, може да се провали в този случай.

💡 Съвет от професионалист: Уморени сте от воденето на бележки, които остават без резултат след края на срещата? Това ръководство за бележки от срещи ще ви покаже как да поддържате всичко структурирано, ориентирано към действие и с много по-малка вероятност да изчезне в нищото (т.е. в папката ви с изтеглени файлове).

10-те най-добри алтернативи на Microsoft OneNote за Mac

Ето десетте най-добри алтернативи на Microsoft OneNote за Mac – приложения, създадени, за да ви помагат да следите идеите си, сроковете си и спорадичните екзистенциални кризи в 2 часа сутринта, когато изведнъж се налага да начертаете петгодишния си план в точки.

От минималистични бележници до пълноценни екосистеми за продуктивност, тук има нещо за всеки, включително и за вас, любители на цветните разделители.

1. ClickUp (най-доброто за водене на бележки и управление на задачи с помощта на изкуствен интелект)

Съберете всичките си бележки, резюмета и идеи в ClickUp Docs и се насладете на работни процеси, задвижвани от изкуствен интелект

Ако сте от хората, които очакват софтуерът ви за водене на бележки да работи толкова гладко, колкото останалата част от вашата Apple екосистема, ClickUp ще ви се стори като у дома си.

То е бързо, отзивчиво и оптимизирано за macOS – без странните грешки във форматирането или забавянията, които се получават при тромавите междуплатформени портове.

Но това, което наистина отличава ClickUp, е, че то не е просто приложение за бележки. То е вашите документи, задачи, AI асистент и табло за проекти – приложение за всичко, свързано с работата. Това означава, че вече не е нужно да работите с пет инструмента в двадесет раздела на браузъра.

💜 Насладете се на структурирано управление на документи с ClickUp Docs

Да започнем с ClickUp Docs. Docs ви предлага динамични, структурирани документи, създадени за съвременни работни процеси.

Организирайте информацията с богато форматиране и команди със слэш в ClickUp Docs

Docs ви позволява да:

Форматирайте с персонализирани заглавия, таблици, списъци с булети и богати медийни елементи

Групирайте страници и подреждайте съдържанието без да се налага да превъртате

Сътрудничество в реално време с вашия екип – включени са коментари, редакции и обратна връзка

Свържете се директно със задачи, проекти или цели, за да може вашите бележки да ви помогнат да напреднете в работата си

💜 Обобщете бележките си с ClickUp Brain

Съчетайте това с ClickUp Brain, вашия вграден AI асистент, и ще получите мощен спътник за водене на бележки, който наистина мисли заедно с вас.

Създавайте обобщения, задачи за действие и планирайте създаването на задачи с ClickUp Brain

ClickUp Brain обобщава дълги бележки или стенограми от срещи в ясни точки, така че да можете да разберете същността, без да препрочитате параграфи. То също така форматира съдържанието ви автоматично, като поддържа всичко чисто и лесно за сканиране – не се изисква ръчно почистване.

Имате ли нужда да запишете следващите стъпки или да делегирате последващи действия? Просто попитайте. ClickUp Brain идентифицира действията, които възникват по време на срещите, и може незабавно да ги превърне в задачи, заедно с отговорните лица и крайните срокове.

То може дори да ви помогне да пренапишете съдържание в различни тонове или да генерирате идеи, когато сте заседнали пред мигащия курсор. А най-хубавото? Brain включва мощността на най-добрите външни AI модели, налични днес, включително Gemini, Claude, ChatGPT и други.

💜 Прехвърлете бързо мислите си в работния си процес с ClickUp Notepad

А когато вдъхновението ви споходи по време на превъртане или по време на разговор, имате ClickUp Notepad — пространство без разсейващи фактори, където можете да записвате бързи идеи, задачи или чернови на мисли, преди да ги превърнете в пълноценни документи или задачи по-късно.

Начертайте идеи, задачи и кратки бележки по време на натоварени разговори с ClickUp Notepad

ClickUp поддържа и двупосочна връзка, което ви позволява да свържете всеки документ директно с дадена задача (и обратно). Така че, когато някой попита: „Къде е действието от тази бележка?“, няма да се налага да търсите – то вече е свързано.

💜 Вземайте бележки на момента с бележника ClickUp AI

А за тези, които искат да правят бележки веднага след срещите си, ClickUp AI notetaker се справя с тази задача като професионалист.

Оптимизирайте работните процеси след срещи с ClickUp AI Notetaker

Ето как ви помага:

Гарантира, че всяко взето решение се записва и може лесно да се сподели с всеки, независимо дали е бил в стаята или не

Записва задачите за действие и ги възлага на подходящите хора

Свързва всяка дискусия с подходящи задачи и файлове, като същевременно предоставя пълен контекст, така че екипът ви да може да продължи напред, без да се налага да преразказва миналото

Ето кратко видео за AI бележника на ClickUp, който превръща бележките от срещи директно в задачи:

💜 Шаблон за бележки от срещи в ClickUp

Накрая, не може да пропуснете огромната библиотека на ClickUp с готови за употреба шаблони, които са идеални за повтарящи се работни процеси, като например шаблона за бележки от срещи на ClickUp.

Получете безплатен шаблон Записвайте всеки важен момент с шаблона за бележки от срещи на ClickUp, за да сте сигурни, че нито един детайл няма да ви убягне.

Най-добрите функции на ClickUp

Създавайте структурирани, динамични документи с помощта на ClickUp Docs с богато форматиране, вложени страници и вградени медии

Сътрудничество в реално време и връзка на документи директно с задачи , проекти или цели за пълен контекст на проекта

Използвайте ClickUp Brain, за да обобщавате бележки, да записвате задачи за действие и да преписвате съдържание в избрания от вас тон

Записвайте бързи мисли и задачи на момента с вградения бележник – идеален за идеи, които ви хрумват по време на разговор

Бъдете последователни с предварително създадени шаблони като „Бележки от срещи“, които подчертават дневния ред, решенията и следващите стъпки

Ограничения на ClickUp

Документите могат да ви се сторят малко прекалено, ако просто търсите проста приложение за бележки

Случайни забавяния при зареждането при превключване между функциите

Някои потребители споменават, че има крива на обучение (превод: има много бутони)

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp:

G2 : 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казва един истински потребител на ClickUp?

Потребител на G2 казва:

Това, което най-много харесвам в ClickUp, е как то наистина промени начина, по който работим като екип.

Това, което най-много харесвам в ClickUp, е как то наистина промени начина, по който работим като екип.

💡 Съвет от професионалист: Знаете ли, че можете лесно да превърнете срещите в действие? Намерете най-добрия софтуер за протоколи от срещи.

2. Apple Notes (най-доброто за безпроблемна интеграция с Mac OS)

чрез Apple

Ако сте от хората, които живеят в екосистемата на Apple, използват iPhone като дистанционно, iPad като втори екран и говорят повече със Siri, отколкото с реални хора, Apple Notes е вашата зона на комфорт.

То е предварително инсталирано, работи безпроблемно на Mac и се синхронизира с всичките ви Apple устройства без никакви проблеми.

Интерфейсът е изчистен, работата е бърза и всичко просто функционира, без допълнителни регистрации и объркващи процедури по настройка. Това е версията за водене на бележки, която е като любимата ви качулка: удобна, позната и винаги на разположение, когато имате нужда от нея.

Най-добрите функции на Apple Notes

Получете скоростта и стабилността на macOS без проблеми с форматирането

Вградете богати медийни файлове като изображения, PDF файлове, скици и гласови бележки

Организирайте бележките си с папки, цветни етикети и интелигентни папки

Сътрудничество по бележки с функция за споделено редактиране

Записвайте идеите си незабавно с Quick Note от всяко място на macOS или iPadOS

Заключете чувствителните бележки с парола, Touch ID или Face ID за допълнителна сигурност

Ограничения на Apple Notes

Няма версия за различни платформи (потребители на Windows/Android, съжаляваме, но вие сте изключени)

Липсват разширени функции като шаблони, AI помощ или двупосочно свързване

Ограничени възможности за форматиране в сравнение с други инструменти за напреднали потребители

Цени на Apple Notes

Безплатно

Оценки и рецензии за Apple Notes

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват потребителите за Apple Notes?

Един потребител на Reddit казва:

През изминалата седмица надхвърлих 1000 бележки, с хубава комбинация от PDF файлове и снимки, и нямам никакви проблеми със синхронизацията между iPhone, iPad и Mac.

През изминалата седмица надхвърлих 1000 бележки, с хубава комбинация от PDF файлове и снимки, и нямам проблеми със синхронизацията между iPhone, iPad и Mac.

📮ClickUp Insight: 37% от работниците изпращат бележки за последващи действия или протоколи от срещи, за да проследяват задачите, но 36% все още разчитат на други, фрагментирани методи. Без унифицирана система за записване на решения, ключовите идеи, от които се нуждаете, могат да се загубят в чатове, имейли или таблици. С ClickUp можете незабавно да превърнете разговорите в изпълними задачи във всичките си задачи, чатове и документи, като се уверите, че нищо не се пропуска.

💡 Професионален съвет: Не всички методи за водене на бележки са еднакви. Някои са брилянтни, други... не толкова. Научете разликата (и намерете своя стил) с тази интелигентна разбивка на техниките за водене на бележки. Бъдещото ви „аз“ ще ви бъде благодарно – и може би дори ще остане организирано. Усъвършенствайте изкуството на безпроблемното споделяне: научете как да споделяте бележки без хаос.

3. Evernote (Най-подходящо за напреднали потребители, които живеят в своите бележки)

чрез Evernote

Evernote е в играта с бележките от по-дълго време, отколкото повечето приложения съществуват. То е пионерът – още когато „синхронизиране в облака“ беше модна дума, а не нещо дадено. И макар да е имало своите възходи и падения (всички ние експериментирахме през 2010-те години), то все още е мощен инструмент за организиране, съхранение и синхронизиране на всички видове бележки, особено ако сте Mac потребител с усет за структура.

Ако обичате да категоризирате всичко, да събирате статии като цифрово катериче и да превръщате бележките си в центрове за пълна продуктивност, Evernote може да е точно за вас.

Най-добрите функции на Evernote

Запазвайте цели уеб страници, статии или екранни снимки с Web Clipper

Организирайте съдържанието, използвайки тетрадки за структурирана категоризация

Търсете в напечатано, сканирано и ръчно написано съдържание с OCR

Добавяйте задачи, задавайте напомняния и определяйте крайни срокове директно в бележките

Синхронизирайте бележките на всички устройства за безпроблемен достъп по всяко време и навсякъде

Ограничения на Evernote

Безплатният план е доста ограничен (и ви подтиква към надграждане)

Потребителският интерфейс може да изглежда малко тромав в сравнение с по-елегантните приложения, разработени за Mac

Понякога се съобщава за проблеми със синхронизацията, ако работите с много големи прикачени файлове

Цени на Evernote

Безплатно

Лично : 14,99 $/месец на потребител

Професионална : 17,99 $/месец на потребител

Teams: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Evernote

G2 : 4,4/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4,4/5 (над 7000 рецензии)

Какво казват потребителите за Evernote?

Един потребител на G2 казва:

Evernote е полезно, защото можете да персонализирате организацията си според нуждите си и вида работа, която извършвате.

Evernote е полезно, защото можете да персонализирате организацията си според нуждите си и вида работа, с която се занимавате.

💡 Професионален съвет: Уморени сте да се давите в бележки от срещи? Открийте как AI note summarizes може да ви спести усилията, за да можете да се концентрирате върху това да звучите блестящо, вместо да пишете трескаво.

4. Obsidian (най-доброто за локално записване на бележки, базирано на Markdown)

Чрез Obsidian

Ако Evernote е бизнесменът в костюм и вратовръзка в света на бележките, Obsidian е независимият хакер, който пие кафе и пише код в хижа. Приложението е минималистично, базирано на Markdown и силно локално ориентирано, което означава, че бележките ви остават на вашето устройство, освен ако не искате да ги синхронизирате.

Obsidian не се опитва да бъде симпатичен – той се опитва да бъде полезен. Особено ако сте Mac потребител, който иска пълен контрол над своята база от знания, без излишни екстри.

Най-добрите функции на Obsidian

Пишете с изчистен, без отвличащи вниманието редактор Markdown

Свържете бележките двупосочно, за да създадете свързана база от знания

Визуализирайте идеите си с интерактивен графичен изглед

Съхранявайте бележките си локално с достъп офлайн и без принудителна синхронизация в облака

Персонализирайте настройките си с плъгини за теми, автоматизация и други

Ограничения на Obsidian

Може да е прекалено опростено за случайни потребители или хора, които мразят Markdown

Без вградени функции за сътрудничество

Синхронизирането между няколко устройства изисква платен добавка

Цени на Obsidian

Безплатно

Obsidian Sync : 5 $/месец на потребител

Obsidian Publish : 10 $/месец на потребител

Catalyst : Започва от 25 $/месец на потребител

Търговска лицензия: 50 $/потребител/година

Оценки и рецензии за Obsidian

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: 4,9/5

Какво казват потребителите за Obsidian?

Потребител на Capterra казва:

Беше полезно при импортирането и четенето на бележки с отстъпки, които бях експортирал от Mac Notes.

Беше полезно при импортирането и четенето на бележки с отстъпки, които бях експортирал от Mac Notes.

📚 Прочетете още: Все още се давите в море от полузавършени бележки и хаотични списъци? Ето как да организирате бележките си, за да не приличат на дъска за престъпления от криминален сериал, а да започнат да функционират като истинска система за продуктивност.

5. Notion (най-доброто за създаване на втори мозък на вашата Mac версия)

Чрез Notion

Notion е резултатът от съчетаването на бележник, уики и мениджър на задачи. Той е елегантен, мощен и, да бъдем честни, малко пристрастяващ, след като веднъж се впуснете в създаването на табла и шаблони.

Ако искате приложение за водене на бележки, което е толкова свързано със системи, колкото и с бележки, Notion е силен конкурент.

Най-добрите функции на Notion

Структурирайте съдържанието гъвкаво с помощта на страници и блокове с функция „плъзгане и пускане“

Свържете бази данни между страници за мащабируеми, персонализирани системи

Използвайте вградени или персонализирани шаблони, за да ускорите повтарящите се работни процеси

Сътрудничество в реално време с коментари, споменавания и споделени страници

Синхронизирайте бележки и изрязано уеб съдържание между устройства с облачно съхранение

Ограничения на Notion

Производителността може да се забави при големи бази данни

Някои потребители смятат, че кривата на обучение е стръмна

Офлайн режимът не винаги е най-надеждният

Цени на Notion

Безплатно

Плюс: 12 $/месец на потребител

Бизнес : 24 $/месец на потребител

Предприятия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Notion

G2 : 4,7/5 (над 5000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

Какво казват потребителите за Notion?

Потребител на G2 казва:

Той оптимизира споделянето на информация в екипа.

Той оптимизира споделянето на информация в екипа.

👀 Интересен факт: Томас Едисън е съхранил над 5 милиона страници с бележки през целия си живот – толкова много, че веднъж е казал, че основната му работа е да събира идеи и да прави бележки.

6. Joplin (най-доброто приложение за водене на бележки с приоритет на поверителността)

Чрез Joplin

Ако сте от хората, които четат политиките за поверителност за забавление (или поне от принцип), Joplin ще допадне на вашата криптирана душа. Това е приложение за бележки с отворен код, съвместимо с Markdown, което поставя собствеността върху данните на преден план. Без изненадващи условия, без случайни проблеми със синхронизацията – само бележки, които остават ваши.

Joplin е особено привлекателен за Mac потребители, които искат достъп от различни платформи, без да се доверяват на анонимно облачно хранилище.

Най-добрите функции на Joplin

Защитете бележките си с край-до-край криптиране по подразбиране

Пишете свободно с поддръжка на Markdown за код, списъци за проверка и форматиране

Запазете пълни статии или екранни снимки с помощта на разширението за браузър Web Clipper

Синхронизирайте в Dropbox, OneDrive, Nextcloud или вашия собствен сървър

Достъпвайте и редактирайте всички бележки офлайн, без да пропускате нищо

Ограничения на Joplin

Потребителският интерфейс изглежда малко остарял в сравнение с по-атрактивните опции

Функции за сътрудничество? Все още в процес на разработка

Системата с плъгини може да бъде тромава за хора, които не са технически подготвени

Цени на Joplin

Безплатно

Joplin Cloud: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Joplin

G2 : 4,8/5 (над 50 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии, за да се даде надеждна оценка

📚Прочетете още: AI не е само за писане на имейли или създаване на меми с котки. Открийте най-добрите AI инструменти за водене на бележки и как те могат да ви помогнат да записвате, сортирате и дори мислите по-добре.

7. Simplenote (Най-подходящо за минималисти, които просто искат да пишат)

Чрез Simplenote

Simplenote е точно това, което подсказва името му: просто приложение за водене на бележки без отвличане на вниманието. Без сложни формати. Без прекалено много интеграции на задачи. Без изкуствен интелект!

Само думи. На екрана. Както природата е предвидила. (или като през 2001 г.)

Ако използвате Mac и искате бележките ви да останат подредени, синхронизирани и организирани, това е лесен избор.

Най-добрите функции на Simplenote

Синхронизирайте бележките си незабавно на всички устройства с блестяща производителност

Форматирайте с лекота, използвайки чиста, без излишни екстри поддръжка на Markdown

Възстановявайте идеи по всяко време с вградената история на версиите

Организирайте без усилие с помощта на прости, търсени етикети

Концентрирайте се по-добре с минималистичен интерфейс без отвличащи елементи

Ограничения на Simplenote

Няма поддръжка за прикачени файлове или вградени медии

Без функции за сътрудничество

Може да се усеща като твърде опростена за напреднали потребители

Цени на Simplenote

Безплатно

Оценки и рецензии за Simplenote

G2 : 4. 2/5 (30+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват потребителите за Simplenote?

Потребител на G2 казва:

Това ми помага много по време на срещи, за да си записвам важните неща.

Това ми помага много по време на срещи, за да си записвам важните неща.

👀 Интересен факт: Най-старият известен „бележник“ в света е открит във Виндоланда, римска крепост в Британия. Дървените плочки датират от 1 век след Христа и включват списъци за пазаруване, покани и военни записи.

8. Bear (Най-доброто за писатели и любители на отстъпки)

Чрез Bear

Bear изглежда като приложение за бележки, създадено от самата Apple, но с решението да бъде естетично. То е елегантно, с красив дизайн и създадено за хора, които обичат да пишат... или поне обичат да се преструват, че пишат роман, докато пият еспресо.

Ако сте потребител на Mac и искате бележките ви да бъдат подредени, стилни и елегантно маркирани, Bear е точно това, от което се нуждаете.

Най-добрите функции на Bear

Форматирайте без усилие с богата, незабавна поддръжка на Markdown

Организирайте бележките си с помощта на маркиране с хаштагове и динамични папки

Пишете без разсейване с чист, потапящ режим на фокус

Персонализирайте работното си пространство с красиво проектирани теми

Експортирайте бележки в различни формати като PDF, DOCX и дори JPG

Ограничения на Bear

Работи само на устройства на Apple (съжаляваме, фенове на Android)

Без сътрудничество в реално време

Синхронизацията изисква платен план

Цени на Bear

Безплатен пробен период от 14 дни

Bear Pro: 2,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Bear

G2 : 4,6/5 (над 40 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (11 рецензии)

💡 Съвет от професионалист: Гледате 45-минутно видео, за да запомните две точки? Има по-добър начин. Усъвършенствайте изкуството да извличате ключови идеи, без да натискате пауза 47 пъти, с този наръчник за водене на бележки от видео формат. Бутонът за възпроизвеждане заслужава почивка.

9. Zoho Notebook (Най-доброто безплатно приложение за водене на бележки с красив потребителски интерфейс)

Чрез Zoho Notebook

Zoho Notebook често остава незабелязано, но е изненадващо способно (и напълно безплатно) приложение за водене на бележки, особено ако харесвате красиви, цветни и синхронизирани в облака инструменти.

Това е и чудесен избор за Mac потребители, които искат съвместимост между платформи, без да жертват дизайна или функциите.

Най-добрите функции на Zoho Notebook

Организирайте съдържанието с интелигентна система от карти за текст, аудио, списъци за проверка и др.

Записвайте гласови бележки директно в бележниците си, за да записвате идеите си, докато сте в движение

Синхронизирайте между macOS, iOS, Android и уеб – всичко това безплатно

Персонализирайте бележниците с персонализирани изображения на корицата за визуален акцент

Изрежете цели статии, екранни снимки или опростен текст с уеб клипър

Ограничения на Zoho Notebook

Липсват разширени функции за търсене и маркиране

Няма инструменти за управление на задачи или проекти

Сътрудничеството е ограничено до основно споделяне

Цени на Zoho Notebook

Безплатно

Zoho Pro и Business: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Zoho Notebook

G2 : 4,5/5 (87 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (74 отзива)

Какво казват потребителите за Zoho?

Потребител на G2 казва:

Използваме услугите на Zoho в нашата организация от години и това е едно невероятно пътуване.

Използваме услугите на Zoho в нашата организация от години и това е едно невероятно пътуване.

👀 Интересен факт: Леонардо да Винчи е писал много в огледално писмо. Бележниците му не са били само шедьоври на наблюдението и изобретенията – те са били написани обратно, четими само с огледало.

10. Google Keep (най-доброто за бързи идеи в стил лепкави бележки)

Чрез Google Keep

Google Keep е резултатът от съчетаването на лепящи се бележки и синхронизация в облака. Това не е най-мощното приложение за водене на бележки, но е отлично в едно нещо: записване на бързи мисли бързо.

Освен това, работи добре на Mac версиите чрез браузъра и се синхронизира безпроблемно с вашия Google акаунт. Ако харесвате минимализма и се нуждаете от нещо, което да поддържа разсеяния ви ум, това е идеалният избор.

Най-добрите функции на Google Keep

Организирайте идеите си визуално, използвайки бележки с цветни кодове , които приличат на цифрови лепящи се бележки

Записвайте гласови бележки и получавайте незабавни транскрипции, за да си водите бележки без да използвате ръцете си

Задайте напомняния на базата на времето или местоположението , за да не пропускате задачи или идеи

Използвайте етикети и маркери, за да приоритизирате и категоризирате бележките си без усилие

Интегрирайте безпроблемно с Google Docs, Calendar и Chrome за достъп от различни устройства

Ограничения на Google Keep

Без система от папки (само етикети)

Много ограничено форматиране

Не е подходящо за дълги текстове или сложни проекти

Цени на Google Keep

Безплатно

Оценки и рецензии за Google Keep

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: 4,8/5 (228 отзива)

💡 Професионален съвет: Вземайте бележки като екип, който общува: Открийте тайната на съвместното вземане на бележки

Започнете да правите по-умни бележки на вашия Mac с ClickUp

Вашият Mac е елегантен, бърз и създаден за хора, които свършват работата си, и приложението ви за водене на бележки трябва да бъде същото. Ако сте уморени от тромави интерфейси, липсващи функции или инструменти, за които се чувствате, че се нуждаят от инструкции за употреба (и кафе), ClickUp е вашата актуализация.

Независимо дали създавате бележки по време на среща, свързвате ги със задачи или оставяте ClickUp Brain да свърши тежка работа с обобщения и последващи действия, това е начинът, по който трябва да се водят бележки: плавно, интелигентно и полезно.

Така че, ако търсите алтернатива на Microsoft OneNote, която да се вписва идеално в настройките на вашия Mac (без да ви кара да пропускате по-тромавите особености на OneNote), ClickUp е точно това, което ви трябва.

👉 Регистрирайте се за безплатната версия на ClickUp още днес и нека вашите бележки правят нещо повече от това просто да стоят там.