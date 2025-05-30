Топ 10 генератори на лепящи се бележки за визуално планиране

Искали ли сте някога да можете да запечатате миг на вдъхновение или важна задача за секунди, без да се налага да търсите химикал или лепкава бележка?

Въведете инструменти за създаване на лепящи се бележки: цифровото решение за превръщане на ключови концепции, творчески идеи и ежедневни задачи в организирани, изпълними списъци със задачи.

С едно кликване можете да планирате проекти, да добавяте забавни икони и незабавно да генерирате уникален URL адрес, за да споделите своите мисли или да публикувате актуализации. Тези инструменти не само ви помагат да запомните нещо, но и се свързват с други инструменти, синхронизират се с вашия акаунт и ви подготвят за успех.

Готови ли сте да видите как една проста лепкава бележка може да промени работния ви процес? Ние сме подготвили обобщение!

Какво да търсите в един генератор на лепящи се бележки?

Вашият генератор на лепящи се бележки трябва да подкрепя начина, по който вие и вашият екип мислите, планирате и сътрудничите. Подходящият генератор на лепящи се бележки може да ви помогне да записвате идеите си бързо, да организирате мислите си визуално и да превърнете сесиите за мозъчна атака в реални резултати.

Но не всички инструменти са еднакви – някои са прости и лесни за използване, докато други предлагат разширени функции за сложни работни процеси. Преди да изберете, отделете малко време, за да обмислите какво е най-важно за вашите проекти и динамиката на екипа ви.

Ето основните характеристики и качества, които трябва да търсите в генератора на лепящи се бележки:

Леснота на употреба: Потърсете инструмент с интуитивен, лесен за употреба интерфейс, който ви позволява да създавате, премествате и редактирате лепящи се бележки без никакви затруднения. Най-добрите платформи улесняват започването, дори и за нови потребители.

Сътрудничество в реално време: Ако работите с други хора, дайте предимство на инструменти, които поддържат сътрудничество на живо между много потребители. Функции като едновременно редактиране, курсори на живо и незабавни актуализации помагат на всички да останат свързани и ангажирани, независимо къде се намират.

Опции за персонализиране: Изберете инструмент, който ви позволява да персонализирате лепящите се бележки с различни цветове, шрифтове, форми и възможност за добавяне на изображения или връзки. Персонализирането улеснява организирането на идеите и подчертаването Изберете инструмент, който ви позволява да персонализирате лепящите се бележки с различни цветове, шрифтове, форми и възможност за добавяне на изображения или връзки. Персонализирането улеснява организирането на идеите и подчертаването на приоритетите на проекта

Интеграция със задачи и работни процеси: Най-ефективните генератори на лепящи се бележки ви позволяват да превърнете бележките в изпълними задачи или да ги интегрирате с вашите съществуващи инструменти за управление на проекти. Това ви помага да преминете безпроблемно от мозъчна атака към изпълнение.

AI и автоматизация: Обмислете платформи, които използват AI, за да ви помогнат да генерирате идеи, да обобщавате, да групирате идеи или дори да създавате лепящи се бележки от бележки от срещи. Автоматизацията може да спести време и да даде тласък на нови идеи.

Шаблони и изгледи на дъската: Готовите шаблони за мозъчна атака, мисловни карти или ретроспективи могат да ви помогнат да започнете по-бързо. Гъвкавите изгледи на дъската, като Kanban или мисловни карти, ви позволяват да организирате бележките си по начин, който отговаря на вашия работен процес.

Възможности за експортиране и споделяне: Уверете се, че можете лесно да експортирате таблата си като изображения, PDF файлове или линкове за споделяне. Това е важно за споделяне на идеи с други хора или за запазване на записи от вашите сесии.

Съвместимост с устройства и платформи: Потърсете инструменти, които работят на различни устройства – настолни компютри, таблети и мобилни устройства – за да можете да записвате и организирате идеите си, където и да сте.

Сигурност и поверителност: За бизнес или чувствителни проекти проверете за функции като потребителски разрешения, сигурно съхранение на данни и съответствие с стандартите за поверителност.

Цени и мащабируемост: Помислете за бюджета си и дали инструментът може да се развива според вашите нужди. Безплатните планове са чудесни за индивидуални потребители или малки екипи, но по-големите организации може да се нуждаят от разширените функции, които се предлагат в платените планове.

Най-добрите генератори на лепящи се бележки на един поглед

Инструмент Основни характеристики Най-подходящо за Цени ClickUp Лепящи се бележки, задвижвани от изкуствен интелект, бели дъски, превръщане на бележки в задачи, Kanban дъска, сътрудничество в реално време, интеграции За екипи и индивидуални потребители Наличен е безплатен план, а платените планове започват от 7 долара. NoteGPT Лепящи се бележки, генерирани от изкуствен интелект от текст, PDF файлове, видеоклипове; мисловна карта, обобщение, разширение за Chrome Студенти, изследователи, екипи за създаване на съдържание Наличен е безплатен план. Платените планове започват от 2,99 $. Appy Pie AI AI шаблони, автоматичен дизайн, преобразуване на глас в бележка, лесно персонализиране, без код Недизайнери, малки екипи, бързи бележки Наличен е безплатен план. Платените планове започват от 8 $/месец. Canva Визуални бели дъски, персонализирани лепящи се бележки, сътрудничество в реално време, шаблони, Magic Write AI Креативни екипи, маркетинг, дизайнерски екипи Наличен е безплатен план. Платените планове започват от 12,99 $/потребител/месец. Font Meme Персонализирани изображения на лепящи се бележки, опции за шрифт и цвят, без регистрация Презентации, блогъри, преподаватели Наличен безплатен план Word. Studio Стилове на ръчно писане с изкуствен интелект, персонализирани фонове, изображения на лепящи се бележки Дизайнери, преподаватели, социални медии Персонализирани цени Miro Безкраен платно, лепящи се бележки в реално време, групиране, шаблони, интеграции Продукт, UX, гъвкави, разпределени екипи Наличен е безплатен план. Платените планове започват от 8 $/потребител/месец. Mural Безкраен платно, инструменти за улесняване, AI обобщаване, шаблони, гласуване Работилница, дизайн спринт, гъвкави екипи Наличен е безплатен план. Платените планове започват от 12 $/потребител/месец. StickyNotes. pk Безплатни, прости лепящи се бележки, гост режим, опции за експортиране, многоезични Частни лица, преподаватели, бързо споделяне Наличен безплатен план Ideaflip Реалистични лепящи се бележки, групиране/разгрупиране, гласуване, стаи за почивка, лесно канене Фасилитатори на семинари, мозъчна атака Наличен е безплатен план. Платените планове започват от 6 долара.

💟 Знаете ли, че... Известните лепящи се бележки Post-it всъщност са изобретени случайно! Учен от 3M на име Спенсър Силвър създава „слабо лепкаво“ многократно използваемо лепило през 1968 г., но не може да намери приложение за него. Години по-късно, колегата му Арт Фрай, разочарован от изпадащите от песнопойката му закладки, осъзнава, че „грешката“ на Силвър е идеалното решение. Това води до създаването на новата емблематична лепкава бележка, чийто известен жълт цвят също е резултат от случайно наличие на отпадъчна хартия.

10-те най-добри генератори на лепящи се бележки

Готови ли сте да намерите идеалния инструмент за следващата си сесия за мозъчна атака или проектен план?

Ето нашите най-добри предложения за генератори на лепящи се бележки, които правят визуалното планиране лесно, творческо и съвместно. Разгледайте всяка опция, за да видите коя от тях най-добре пасва на вашия работен процес.

1. ClickUp (Най-доброто за съвместно управление на задачи с лепящи се бележки)

ClickUp предефинира какво може да бъде генераторът на лепящи се бележки – комбинирайки визуалната свобода на лепящите се бележки с интелигентността на изкуствения интелект и структурата на стабилно управление на задачите. Независимо дали провеждате мозъчна атака, планирате или провеждате семинари, белите дъски на ClickUp ви позволяват на вас и вашия екип да създавате, премествате и свързвате цифрови лепящи се бележки в реално време.

Но за разлика от традиционните инструменти за лепящи се бележки, ClickUp отива още по-далеч: всяка лепяща се бележка може да бъде незабавно превърната в напълно изпълнима задача, възложена, проследена и интегрирана във вашия работен процес.

Като приложение за водене на бележки с изкуствен интелект, ClickUp пренася вашите мозъчни бури на ново ниво. С ClickUp Brain можете да генерирате съдържание за лепящи се бележки по заявка – да обобщавате дискусии от срещи, PDF файлове, да генерирате нови идеи или да изготвяте чернови на проекти само с едно напомняне. Изкуственият интелект може да групира свързани бележки, да извлича ключови идеи и дори да предлага следващи стъпки или действия, превръщайки стена от идеи в ясен план с приоритети.

Създавайте лесно лепящи се бележки от дълги документи с ClickUp Brain.

Изгледът на таблото на ClickUp също действа като цифрово табло за лепящи се бележки, което ви позволява да плъзгате и пускате карти, известни като задачи на ClickUp, в персонализирани колони за Kanban, спринтове или редакционни работни потоци.

Всяка карта може да бъде маркирана с цвят, етикетирана и обогатена с прикачени файлове, коментари и списъци за проверка, което улеснява визуализирането и управлението на работата на вашия екип с един поглед.

Най-добрите функции на ClickUp

Лепящи се бележки, задвижвани от изкуствен интелект: Използвайте ClickUp AI, за да генерирате, обобщавате и групирате лепящи се бележки или да извличате задачи за действие от сесии за мозъчна атака.

Табла за визуално сътрудничество: ClickUp Whiteboards предлагат безкрайно платно за лепящи се бележки, мисловни карти и диаграми на работния процес – идеални за генериране на идеи и планиране.

Превърнете бележките в задачи за изпълнение: Превърнете всяка лепкава бележка в задача в ClickUp с едно кликване, възложете я, задайте крайни срокове и проследявайте напредъка.

Board View за Kanban: Board View ви позволява да управлявате задачите като лепящи се бележки, да ги премествате между колоните с плъзгане и пускане и да визуализирате етапите на проекта.

Богат контекст: Прикачете файлове, оставяйте коментари и свързвайте лепящи се бележки с документи, задачи или цели за пълен контекст на проекта.

Лесно споделяне: експортирайте, споделяйте или вграждайте бели дъски, за да поддържате всички в синхрон, дори извън ClickUp.

Ограничения на ClickUp

Новите потребители може да се наложи да преминат през кратък период на обучение с платформата.

Цени на ClickUp:

Оценки и рецензии за ClickUp:

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 рецензии)

ClickUp направи асинхронното съгласуване много по-просто и ефективно. Чрез изграждането на рамка, в която да се очертаят и структурират целите и резултатите, отдалечените екипи могат да разберат очакванията и да предоставят актуализации на статуса по плавен начин. Брейнстормингът с бели дъски е лесен, реорганизирането на приоритетите е лесно, а добавянето на референтни изображения и т.н. е много плавно.

2. NoteGPT (Най-доброто за генериране на лепящи се бележки и обобщаване на съдържание, задвижвани от изкуствен интелект)

чрез NoteGPT

NoteGPT е платформа, задвижвана от изкуствен интелект, предназначена да превръща всякакво съдържание – текст, PDF файлове, уебсайтове или видеоклипове – в организирани цифрови лепящи се бележки. Генераторът на лепящи се бележки автоматично извлича ключови точки и идеи, което го прави идеален за мозъчна атака, генериране на идеи и учебни сесии.

С NoteGPT можете бързо да обобщавате YouTube видеоклипове, статии и документи в лепящи се бележки, след което да ги групирате, маркирате и експортирате за по-нататъшна употреба. Платформата предлага и създаване на мисловни карти и флаш карти, което помага на потребителите да визуализират и запаметяват информацията по-ефективно.

За разлика от традиционните инструменти за лепящи се бележки, NoteGPT използва изкуствен интелект, за да автоматизира вземането на бележки и мозъчната атака, спестявайки време и повишавайки производителността на студенти, професионалисти и екипи.

Най-добрите функции на NoteGPT

Генерирайте лесно лепящи се бележки от текст, PDF файлове, уеб страници и видеоклипове.

Обобщаване, задвижвано от изкуствен интелект, за бързо извличане на ключови точки

Генератор на мисловни карти за визуализиране и организиране на лепящи се бележки

Разширение за Chrome за създаване на лепящи се бележки в браузъра и обобщаване на видеоклипове

Експортирайте лепящи се бележки като изображения, PDF файлове или CSV файлове.

Ограничения на NoteGPT

Безплатният план е ограничен до 15 AI действия (квоти) на месец.

Системата за квоти може да изисква ъпгрейд за потребители с голям обем работа.

Ограничена интеграция с външни платформи и LMS

Цени на NoteGPT

Безплатно: 15 квоти/месец

Основен: 2,99 $/месец

Pro: 9,99 $/месец

Без ограничения: 29 $/месец

Оценки и рецензии за NoteGPT

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за NoteGPT?

Един потребител на G2 казва:

Лично на мен ми харесва функцията за обобщаване, където, ако желаете, можете да получите мисловна карта на това обобщение. Освен това можете да добавите собственото си разбиране под формата на бележки и да го изтеглите. Понякога го използвам за обобщение на PDF файлове, а също и за транскрипция, когато съм в спешност, и то си върши работата. Освен това веднъж използвах неговата библиотека с подсказки за обобщаване на правни документи и тя беше добра, като успях да извлеча основните точки.

3. Appy Pie AI (Най-доброто за бързо създаване на персонализирани лепкави бележки с шаблони)

чрез Appy Pie AI

Когато става дума за създаване на персонализирани лепящи се бележки, Appy Pie AI е доста добър вариант, особено ако не сте дизайнер. Той е част от по-голям набор от AI инструменти без код и е създаден, за да улесни създаването на тези визуални напомняния.

Помислете за това по следния начин: просто въведете текста си или дори гласово съобщение, и изкуственият интелект на Appy Pie ще се задейства. Той автоматично ще предложи цветове, шрифтове и оформление, за да направи лепящата ви бележка да изглежда добре и да е лесна за четене. Няма нужда да се занимавате сами с настройките на дизайна!

Този инструмент има за цел да направи процеса на проектиране гладък и бърз. Той ви предоставя шаблони, които можете да променяте, за да отговарят на вашите нужди, независимо дали просто си правите бързо напомняне, обсъждате идеи с екипа си или се опитвате да организирате задачите по проекта си.

Най-добрите функции на Appy Pie AI

Автоматично генерира визуално привлекателни лепящи се бележки с предложени цветове, шрифтове и оформление въз основа на въведените от потребителя данни.

Бързо преобразува текстови или гласови бележки в лепящи се бележки

Предлага разнообразие от предварително проектирани шаблони, които потребителите могат лесно да модифицират според своите предпочитания.

Създадени за потребители без опит в дизайна или програмирането, с лесен за използване интерфейс.

Ограничения на Appy Pie AI

Някои ограничения при персонализирането на дизайна могат да ограничат уникалността.

Сложните дизайни могат да причинят проблеми с производителността

Ограничени възможности за интеграция с инструменти на трети страни

Цени на Appy Pie AI

Безплатно

Платени планове: Започват от 8 долара на месец

Appy Pie AI оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 1300 рецензии)

Capterra: 4. 6/5 (1000+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Appy Pie AI?

Едно ревю в G2 казва:

Всъщност няма нищо, което да не ми харесва в Appy Pie. Платформата е лесна за използване, ефективна и предлага отлична поддръжка на клиентите. Всички малки проблеми се решават бързо от отзивчивия им екип, което прави цялостното преживяване много задоволително.

📮ClickUp Insight: 18% от участниците в нашето проучване искат да използват AI, за да организират живота си чрез календари, задачи и напомняния. Други 15% искат AI да се занимава с рутинни задачи и административна работа. За да направи това, AI трябва да може да: разбира нивата на приоритет за всяка задача в работния процес, изпълнява необходимите стъпки за създаване или коригиране на задачи и настройва автоматизирани работни процеси. Повечето инструменти имат една или две от тези стъпки. ClickUp обаче помага на потребителите да консолидират до 5+ приложения, използвайки нашата платформа! Изпробвайте AI-базираното планиране, при което задачите и срещите могат лесно да се разпределят в свободни слотове в календара ви въз основа на нивата на приоритет. Можете също да настроите персонализирани правила за автоматизация чрез ClickUp Brain, за да се справяте с рутинните задачи. Кажете сбогом на натоварената работа!

4. Canva (Най-доброто за визуално богато браinstorming с лепящи се бележки и усъвършенствани дизайни)

чрез Canva

Canva, макар и известна предимно като платформа за графичен дизайн, е изненадващо гъвкава, когато става въпрос за създаване на цифрови лепящи се бележки, особено в рамките на функцията си „Whiteboard“. Тя не е специализиран „генератор на лепящи се бележки“ в същия дух като някои специализирани AI инструменти, които обобщават съдържание, но предлага солидни възможности за тяхното проектиране и организиране.

Можете да добавяте лепящи се бележки ръчно, а платформата се интегрира и с AI инструменти, които могат да ви помогнат да генерирате изображения на лепящи се бележки с персонализиран текст, стилове на почерк и фонове, което ги прави да изглеждат доста реалистични.

Функцията „Табло“ на Canva предлага и функционалности като сътрудничество в реално време, сортиране на лепящи се бележки по цвят, име, тема или реакции, и дори възможност да превърнете избрани лепящи се бележки в обобщаващ документ с помощта на инструмента Magic Write.

Най-добрите функции на Canva

Безкраен платно за неограничен мозъчен штурм със стикери

Персонализирани лепящи се бележки – цветове, шрифтове и оформление

Сътрудничество в реално време с живи курсори и синхронизирани таймери

Сортиране, задвижвано от изкуствен интелект, и Magic Write™ за обобщаване на идеи

Огромна библиотека с шаблони, изображения и елементи

Ограничения на Canva

Някои шаблони имат ограничени възможности за персонализиране.

Изисква интернет връзка – няма достъп офлайн

Цени на Canva

Canva Free: 0 долара

Canva Pro: 12,99 $/потребител на месец

Canva for Teams: Започва от 14,99 $/месец за до 5 потребители

Canva Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Canva

G2: 4,7/5 (над 4300 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 12 000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Canva?

Едно ревю в Capterra казва:

Дойдох в Canva с малко опит в дизайна и вместо да се чувствам претоварен, веднага започнах да творя. Разнообразието от инструменти и приложения е невероятно, а цената е толкова ниска. Това е невероятно. Ще бъда потребител за цял живот.

5. Font Meme (Най-доброто за бързо създаване на изображения на лепящи се бележки с персонализирани шрифтове)

чрез Font Meme

Font Meme не е типичното приложение за водене на бележки или съвместна бяла дъска. То си извоюва ниша като безплатен онлайн генератор на лепящи се бележки, фокусиран изцяло върху създаването на персонализирани изображения на лепящи се бележки.

Същността на инструмента за лепящи се бележки на Font Meme се крие в неговата персонализация за визуална атрактивност. Можете да въведете текста си и след това да експериментирате с голямо разнообразие от шрифтове, да регулирате техния размер и дори да приложите интересни текстови ефекти като сенки или контури.

Освен текста, можете да избирате измежду четири различни стила лепящи се бележки и да персонализирате изцяло контурите и цветовете на запълване.

Най-добрите функции на Font Meme

Дизайнирайте външния вид на лепящите се бележки с широка гама от шрифтове, текстови ефекти и цветови опции както за текста, така и за самата бележка.

Не се изисква задължителна регистрация, няма скрити такси и всички функции са достъпни незабавно.

Използвайте специфични шрифтове, „ръчно написан“ вид (чрез определени шрифтове) или конкретна цветова схема за презентационен слайд или графика за блог, Font Meme предоставя готова за употреба изображение.

Разполага с прост интерфейс, фокусиран изцяло върху генерирането на изображения на лепящи се бележки.

Ограничения на Font Meme

Генерира статични изображения – без сътрудничество в реално време или интерактивност.

Необходима е ръчна организация за сесиите за мозъчна атака

Без интеграция с други приложения или платформи

Цени на Font Meme

Безплатно: Всички функции са достъпни безплатно.

Оценки и рецензии на Font Meme

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

💡Съвет от професионалист: Използвате ли лепящи се бележки, за да планирате личните си задачи? Ето един съвет за вас: вместо да използвате само лепящи се бележки, опитайте да организирате задачите си с приложение за списък със задачи. Можете също да използвате шаблони за списъци със задачи, за да настроите бързо работния си процес. Имате нужда от помощ? Разгледайте тези примери за списъци със задачи, за да се вдъхновите – като ежедневни списъци за проверка или проследяване на проекти. По този начин лепящите се бележки се превръщат в практически стъпки в система, която ви помага да останете на правилния път!

5. Word. Studio (Най-доброто за реалистични изображения на лепящи се бележки с ръчно написан текст)

Имате ли нова идея или просто искате да добавите малко стил към вашите цифрови бележки? Тогава Word Studio е точно за вас с неговия онлайн генератор на лепящи се бележки. Това не е луксозно приложение за водене на бележки, което организира живота ви, но е изключително удобно за създаване на персонализирани, визуални лепящи се бележки.

Това, което го прави толкова удобен, е възможността да персонализирате напълно лепящите се бележки. Въвеждате каквото искате и след това се случва магията: можете да избирате от различни стилове на почерк, като „Ръчен“, „Курсив“ или дори „Дебел маркер“.

Инструментът предлага чудесен начин да направите вашите цифрови бележки малко по-лични или по-привлекателни. Освен това можете да изберете цвета на лепкавата бележка и дори да я поставите на различни фонове, независимо дали искате да е на бял фон, на черна дъска или дори на компютърен монитор!

Word. Най-добрите функции на Studio

Изберете от редица стилове на почерк, за да направите бележките си да изглеждат точно както искате – от чист курсив до дебел маркер.

Изберете цвета на лепящите се бележки и изберете от различни фонове като дърво, черна дъска или екран на компютър.

Добавете конкретни инструкции за дизайн за вашите нишови идеи

Word. Ограничения на студиото

Необходимо е Pro членство за пълен достъп.

По-дългите съобщения може да са по-трудни за визуализиране и да доведат до правописни грешки.

Възможностите за персонализиране са ограничени в сравнение с усъвършенстваните инструменти за графичен дизайн.

Word. Цени на Studio

Професионално членство: Персонализирани цени

Word. Оценки и рецензии за Studio

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

6. Miro (Най-доброто за дигитален брейнсторминг и генериране на идеи с лепящи се бележки)

чрез Miro

Miro е водещ софтуер за онлайн бяла дъска, който се отличава в създаването на цифрови лепящи се бележки за мозъчна атака, генериране на идеи и съвместни семинари. Интуитивният му интерфейс позволява на екипите бързо да добавят, оцветяват и организират лепящи се бележки на безкраен платно – идеално за дистанционни или хибридни сесии за мозъчна атака, ретроспективи и мисловни карти.

Можете лесно да добавяте цифрови лепящи се бележки, да променяте техните цветове и размери, а след това да ги групирате, да ги обединявате (дори автоматично с помощта на AI!) и да ги свързвате с други диаграми, изображения и документи на дъската.

Miro наистина блести в сценарии за съвместна работа като сесии за мозъчна атака, гъвкави церемонии (като ретроспективи) или дизайн спринтове, където много хора споделят идеи едновременно, използвайки лепящи се бележки.

Най-добрите функции на Miro

Добавяйте, премествайте и маркирайте с цветове неограничен брой лепящи се бележки на безкраен платно

Групирайте, събирайте и маркирайте лепящи се бележки за лесно организиране и сортиране на идеи.

Вижте лепящите се бележки на колегите си да се появяват на живо, докато пишат

Превърнете лепящите се бележки в задачи, мисловни карти или диаграми с едно кликване.

Експортирайте таблата със стикери като изображения, PDF файлове или CSV файлове за споделяне и документиране.

Ограничения на Miro

Големите дъски с много лепящи се бележки могат да забавят работата

Някои разширени функции на лепящите се бележки (като масов износ или интеграции) изискват платени планове.

Офлайн достъпът е ограничен – изисква интернет за сътрудничество в реално време.

Цени на Miro

Безплатно

Стартово ниво: 8 $/потребител/месец

Бизнес: 16 $/потребител/месец

Предприятия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Miro

G2: 4,7/5 (над 8000 рецензии)Capterra: 4,7/5 (над 1500 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Miro?

В рецензия на G2 се казва :

Богатият набор от функции на Miro дава възможност на много видове потребители да решават проблеми. Като дизайнер на услуги, който работи с много разпръснати екипи, Miro е незаменим инструмент, който обединява всички в едно работно пространство, което е гъвкаво и ми помага да превърна мислите в нещо осезаемо, което екипите могат да разберат, да сътрудничат и да останат ангажирани.

7. Mural (Най-доброто за съвместно обсъждане на идеи и визуална организация на идеите)

чрез Mural

В Mural лепящите се бележки са изключително гъвкави: можете лесно да ги добавяте, да променяте цветовете, формите и размерите им, а след това да ги групирате, премествате и свързвате с други елементи като изображения, документи и рамки.

Той е особено ефективен при организирането на структурирани семинари и дизайн спринтове, благодарение на фокуса си върху инструменти за улесняване на работата и обширната библиотека от шаблони. Mural също така включва AI възможности, които могат да помогнат за обобщаване на лепящите се бележки, категоризирането им или подпомагане при генерирането на идеи, подобрявайки цялостния процес на съвместна работа.

Най-добрите функции на Mural

Предлага лесен за използване безкраен платно, на което екипите могат да влачат и пускат лепящи се бележки и други визуални елементи.

Включва специални „суперсили за улесняване“ като таймери, частен режим, гласуване, призоваване на участници и лазерни показалки.

Предоставя стотици предварително създадени шаблони, които използват лепящи се бележки.

Използва изкуствен интелект, за да ви помогне да обобщите ключовите изводи, да категоризирате текста на лепящите се бележки според емоционалния контекст или да предложите нови идеи.

Ограничения на Mural

Безплатен план, ограничен до 3 стенописа

Производителността може да се забави при много големи дъски.

Някои потребители смятат, че цената за премиум функциите е висока.

Цени на Mural

Безплатно

Team+: 12 $/потребител/месец

Бизнес: 17,99 $/потребител/месец

Предприятия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Mural

G2: 4,6/5 (над 1400 отзива)

Capterra: 4,5 (над 100 отзива)

Какво казват реалните потребители за Mural?

В рецензия на Capterra се казва:

Най-добрият избор за провеждане на уебинари онлайн. Участници от цял свят могат лесно да се свържат с уебинара. По време на уебинарите успях да изясня по-добре темите с помощта на инструмента за бяла дъска. Въпросите от гостите се задават лесно. Участниците в срещата и организаторите могат да използват функцията за чат, за да поддържат връзка.

8. StickyNotes. pk (Най-доброто за безплатно, просто създаване и споделяне на цифрови лепящи се бележки)

StickyNotes. pk функционира като онлайн генератор на лепящи се бележки, който опростява процеса на преобразуване на различни формати на съдържание в организирани, визуални бележки. Той ви позволява без усилие да генерирате лепящи се бележки от текст, PDF файлове, документи, уебсайтове, YouTube видеоклипове или други видео формати.

StickyNotes.pk предлага и многоезична поддръжка, което позволява на потребителите да създават бележки на различни езици за по-лесно сътрудничество между различни региони. Платформата предоставя различни формати за експортиране, включително PNG, JPG, PDF, SVG, XML и WebP, за гъвкаво споделяне и повторна употреба. Платформата се отличава с лекота на употреба, без необходимост от вход в системата и напълно безплатна услуга.

StickyNotes. pk най-добри функции

Гост режим за незабавно създаване на бележки (не се изисква вход)

Неограничен брой дъски и бележки за регистрирани потребители

Интерфейс с функция „плъзгане и пускане” за лесна организация

Публични табла за съвместно обсъждане и споделяне

Ограничения на StickyNotes.pk

Бележките на гостите се съхраняват в бисквитките на браузъра и могат да бъдат загубени, ако бисквитките бъдат изчистени.

Липсват разширени функции като интеграции или богато форматиране.

Цени на StickyNotes.pk

Безплатно: Неограничен брой дъски и бележки за всички потребители

StickyNotes. pk оценки и рецензии

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

10. Ideaflip (Най-подходящ за екипни мозъчни бури и динамични семинари)

чрез Ideaflip

Опитвали ли сте някога да уловите вихрушката от идеи по време на екипна среща или да модерирате семинар, в който всички участват едновременно? Ето тук Ideaflip блести. Това, което го отличава, е колко лесно ви позволява да възпроизведете физическото преживяване с лепящи се бележки.

Можете да вземете цифрови бележки, да нахвърляте (или да напишете!) идеи, да променяте цветовете им, да ги групирате и дори да гласувате за тях. Това е особено полезно за семинари, защото поддържа потока – можете бързо да поканите гости, да се разделите на по-малки групи за целенасочени дискусии и да съберете всички отново, за да споделят.

Най-добрите функции на Ideaflip

Възпроизвежда тактилното усещане от използването на физически лепящи се бележки

Позволява ви лесно да разделяте по-големи групи на по-малки, фокусирани виртуални пространства.

Вземете, преместете, групирайте и гласувайте за идеи по плавен, нелинеен начин, който подхожда на бързото мозъчно буряне.

Фокусира се върху лекотата на използване без стръмна крива на обучение

Ограничения на Ideaflip

Липсва специално приложение, което може да направи изживяването по-малко изпипано на смартфони.

Трябва да сте онлайн, за да го използвате.

Не е създаден, за да бъде пълноценен пакет за управление на проекти с подробно проследяване на задачите или картографиране на зависимостите.

Цени на Ideaflip

Лично: 0 $

Базов: 6 $/потребител/месец

Професионална версия: 12 $/потребител/месец

Предприятия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Ideaflip

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Запазете идеите си с ClickUp

Когато става дума за цифрови лепящи се бележки, имате опции за всяка нужда!

Ако просто искате да създадете изображение на лепкава бележка с готин вид за презентация или социални медии, инструменти като Font Meme и Word Studio са най-добрият избор. Те са безплатни и се фокусират върху дизайна.

Имате нужда да обобщите дълго съдържание или бързо да създадете бележки с AI? Инструменти като StickyNotes. pk и Appy Pie AI са създадени за тази ефективност.

Но ако искате универсален инструмент, който да превърне идеите ви в реалност, ClickUp е правилният избор!

В крайна сметка, изборът на подходящия се свежда до това, какво искате да прави вашата лепкава бележка: да бъде красива картинка, да обобщава бързо информация, да подпомага съвместна сесия и да действа въз основа на нея.

Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp още днес и започнете да работите!