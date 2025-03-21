11 най-добри алтернативи на AI Ideogram през 2025 г.

AI технологията на Ideogram за преобразуване на текст в изображение е отлична за бързо създаване на визуални елементи с текст. Но понякога се нуждаете от по-добри инструменти за UX дизайн.

Може би търсите перфектно разположение на текста. Или може би искате да експериментирате с различни артистични стилове, които да направят вашата марка по-забележима (без да прекарвате часа в Photoshop*).

За щастие, експлозивният растеж на AI генерирането на изображения е довел до появата на многобройни алтернативи на Ideogram AI. Така че, ако искате да проучите AI-базираното генериране на изображения, сте на правилното място!

От инструменти, фокусирани върху детайлни графични дизайни, до платформи, специализирани в маркетингови визуализации, имаме препоръка за всяко творческо предизвикателство. Тази публикация в блога обсъжда 11-те най-добри алтернативи на Ideogram, които могат да преобразят вашия творчески работен процес.

Става дума за създаване на много специфични изображения за секунди! Да започваме!

Какво е Ideogram?

Ideogram е AI генератор за преобразуване на текст в изображения, който си е извоювал ниша в разрастващия се свят на AI генераторите за изкуство. Инструментът превръща писмените описания в впечатляващи визуализации – от произведения на изкуството и фотографии до диаграми и илюстрации.

Когато въведете текстово описание, той обръща специално внимание на малките детайли като текстури и осветление, което прави крайните изображения изключително реалистични.

Помните ли онези изображения, генерирани от изкуствен интелект, с нестабилен, безсмислен текст? Ideogram поправя това.

Той създава ясен, четлив текст в генерираните от него изображения. Става дума за перфектна четливост:

Дизайн на лого

Маркетингови банери

Графики за социални медии

Активи на марката

Инструментът работи, като изучава огромни масиви от данни с изображения, съчетани с текстови описания. Системата му за дълбоко обучение улавя моделите между думите и визуалните елементи и използва тази информация, за да създава нови изображения, които отговарят на вашите изисквания.

Защо да изберете алтернативи на Ideogram?

Макар Ideogram да е подходящ за бързи макети и основни визуализации, неговите ограничения могат да ви спънат при работа по по-сложни или творчески проекти. Ето защо може да обмислите да проучите алтернативи:

Повишен реализъм: Много алтернативи генерират хиперреалистични изображения, което ги прави идеални за професионални снимки на продукти и портрети.

Креативно разнообразие: По-широката гама от артистични стилове и иновативни дизайни помага на визуалните елементи да се открояват.

По-голяма прецизност: По-голям контрол върху фините детайли позволява прецизни настройки във всеки аспект на дизайна.

Разширени функции: По-голям контрол върху фините детайли позволява прецизни настройки във всеки аспект на дизайна.

Подобрени резултати: Изключително детайлни рендери и смели, уникални визуализации помагат да се реализират идеите с изключителна яснота.

Ако търсите по-голяма творческа гъвкавост и професионални резултати, може би е време да проучите конкуренцията.

💡 Съвет от професионалист: Идеите за AI изкуство могат да отворят нови възможности за вашите творчески проекти.

11-те най-добри алтернативи на Ideogram

Докато Ideogram се отличава в генерирането на изображения с изкуствен интелект, някои от тези доказани алтернативи предлагат изкуство, генерирано с изкуствен интелект, за всяка творческа нужда. Да започнем:

1. Midjourney (Най-доброто за професионални художествени резултати)

чрез Dis cord

Midjourney не е просто инструмент за генериране на изображения – това е платформа за създаване на изкуство. Визуалните му елементи се отличават с отличителен артистичен стил, което ги прави незабавно разпознаваеми и завладяващи.

Това, което отличава Midjourney, е неговото внимание към детайлите. От фини сенки и реалистични отражения до сложни текстури на повърхностите, всеки елемент е изработен така, че резултатът да изглежда богат, естествен и потапящ.

Вземете например продуктовата фотография. Благодарение на последните си актуализации, Midjourney значително подобри способността си да създава хиперреалистични визуализации, допълнени с четлив текст. Той е идеален за макети, плакати, маркетингови материали и др.

Най-добрите функции на Midjourney

Създайте множество варианти на първоначалното си изображение с едно кликване, което ви помага да проучите различни творчески посоки, без да започвате от нулата.

Усъвършенствайте резултатите си с помощта на команди за параметри, които ви позволяват да се позовавате на конкретни стилове или символи от други изображения.

Настройвайте и усъвършенствайте изображенията чрез многократни итерации, като използвате опциите „Вариации“ и „Повишаване на качеството“.

Работете заедно с подкрепяща общност в каналите на Discord, където можете да споделяте съвети и да получавате незабавна обратна връзка.

Ограничения на Midjourney

Има начална крива на обучение за овладяване на механиката на подсказките.

Цени на Midjourney

Основен план: 10 $/месец

Стандартен план: 30 $/месец

Pro план: 60 $/месец

Мега план: 120 $/месец

Оценки и рецензии за Midjourney

G2: 4. 4/5 (80+ отзива)

Capterra: Н/Д

Какво казват реалните потребители за Midjourney

Midjourney постоянно създава визуално впечатляващи изображения с висока резолюция, които често надхвърлят очакванията по отношение на детайлност и качество. Способността му да интерпретира подсказки по творчески начин го прави фантастичен инструмент за концептуално изкуство, настроение табла и експериментални дизайни.

💡 Съвет от професионалист: Ако искате да подобрите създаването на изображения, използвайте този наръчник с примери за Midjourney, за да усъвършенствате вашите команди и да извлечете максимума от този мощен инструмент.

🧠 Интересен факт: Платформите за генеративна изкуствена интелигентност, като Midjourney, опростяват създаването на детски книги, като правят процеса достъпен и забавен за авторите.

2. Adobe Firefly (най-подходящ за юридически издържано съдържание за търговски проекти)

чрез Adobe Firefly

Adobe Firefly разкрива вашия творчески потенциал с мощен AI генератор на изображения. Създавайте без усилие зашеметяващи визуализации в безброй стилове, от фотореалистични до фантастични, като същевременно оставате 100% сигурни за търговска употреба.

Интегриран безпроблемно в Adobe Creative Cloud, Firefly ви дава възможност да превърнете най-смелите си идеи в реалност с бързина и прецизност. Независимо дали проектирате за работа или за забавление, той ви помага да създавате, да иноватирате и да постигате резултати като никога досега.

Най-добрите функции на Adobe Firefly

Запълнете празнините в изображенията или разширете съществуващите изображения по естествен начин с помощта на инструмента за генеративно запълване.

Докладвайте проблеми с точността директно чрез системата за обратна връзка, за да помогнете за подобряване на качеството на резултатите.

Присъединете се към активни форуми на общността и канали в Discord, за да споделяте работата си и да получавате съвети от други потребители.

Създавайте изображения, готови за търговска употреба, получени по етичен начин от Adobe Stock.

Ограничения на Adobe Firefly

Функциите на Firefly не са достъпни с лицензи за споделени устройства. Ще ви е необходим лиценз за конкретен потребител или лиценз за Adobe Express.

Цени на Adobe Firefly

Безплатно

Няколко премиум плана

Оценки и рецензии за Adobe Firefly

G2: 4,6/5 (над 50 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Adobe Firefly

Моята любима функция е възможността да зареждам референтни изображения, за да създавам ефекти или елементи за композиция, с които да създавам нови и оригинални произведения на изкуството! Интегрирането на платформата в моя работен процес е безпроблемно. Firefly е много лесен за използване и приема всички команди в рамките на определени граници. Използвам Firefly редовно като част от творческия си процес.

📮 ClickUp Insight: 11% от нашите респонденти използват изкуствен интелект предимно за мозъчна атака и генериране на идеи. Но какво се случва с тези брилянтни идеи след това? Тук ви е необходима бяла дъска, задвижвана от изкуствен интелект, като ClickUp Whiteboards, която ви помага да превърнете идеите от сесията за мозъчна атака в задачи. А ако не можете да обясните дадена концепция, просто помолете AI генератора на изображения да създаде визуализация въз основа на вашите указания. Това е универсалното приложение за работа, което ви позволява да създавате идеи, да визуализирате и да изпълнявате по-бързо!

3. Leonardo AI (Най-доброто за творчески професионалисти)

чрез Leonardo AI

Представете си, че без усилие създавате персонализирани модели, които наистина отразяват същността на вашата марка или уникалния стил на вашия проект. С Leonardo AI не просто генерирате изображения, а ги превръщате в шедьоври.

Революционният AI Canvas в реално време ви дава пълна контрол, позволявайки ви да добавяте, премахвате и усъвършенствате елементи с несравнима прецизност.

Акцентът на Leonardo AI върху сътрудничеството го отличава и го превръща в мощен инструмент за екипи. Той е идеален за оптимизиране на управлението на дизайнерски проекти, като същевременно предоставя визуално впечатляващо съдържание, което се откроява.

Най-добрите функции на Leonardo AI

Създайте персонализирани AI модели, които отговарят на точните изисквания за стил.

Бързо генериране на изображения с модела Lightning XL

Интегрирайте безпроблемно с други инструменти чрез всеобхватния API

Работете както с подразбиращия се модел Phoenix, така и със специализирани опции за различни нужди.

Ограничения на Leonardo AI

Богатството от опции на платформата може да ви се стори прекалено голямо в началото.

Цени на Leonardo AI

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Leonardo AI

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Leonardo AI

Leonardo AI е чудесен инструмент, задвижван от изкуствен интелект, който генерира илюстрации в голямо разнообразие от стилове. Тъй като повечето от предложените варианти са точно това, което търсите, те могат да бъдат приложени във всеки проект, по който работите. Инструментът ви предлага множество опции за избор с много добро качество и е много лесен за използване и интегриране. Това е AI генераторът, който използвам най-често.

4. DALL-E 3 (Най-добър за създаване на изображения с богат контекст)

чрез Ch atGPT

Това авангардно приложение за генериране на изкуство с изкуствен интелект оживява вашите идеи с невероятно внимание към детайлите. Независимо дали става дума за износената текстура на антична книга или блясъка на лунната светлина върху блестящо езеро, DALL-E 3 улавя вашата визия с невероятна прецизност.

Какво го прави още по-добър? Той се съчетава безпроблемно с ChatGPT, за да усъвършенствате идеите си в естествен, разговорен поток. Експериментирайте с различни стилове, проучете неочаквани комбинации и усъвършенствайте визията си, докато крайният образ не ви се стори подходящ.

3 най-добри функции на DALL-E

Създавайте кристално чисти изображения с висока разделителна способност, които остават ясни дори при увеличаване.

Модифицирайте съществуващи изображения с текстови инструкции, идеални за бързи редакции и вариации.

Работете с комплексни сцени с множество елементи, като запазвате визуалната съгласуваност.

Създавайте изображения в различни стилове, от фотореалистични до артистични интерпретации.

Ограничения на DALL-E 3

Често добавя прекалено много декоративни елементи, дори когато се изискват минималистични дизайни.

Сблъскване с конкретни изисквания на сцената, като точното показване на обекти в определени ориентации

Цени на DALL-E 3

Налични като част от абонаментите за ChatGPT Team и Enterprise.

Оценки и рецензии за DALL-E 3

G2: Н/Д

Capterra: Недостатъчно рецензии

5. Stable Diffusion (Най-добър за генериране на различни варианти на изкуство)

чрез Stable Diffusion

Разгърнете творческия си потенциал с Stable Diffusion, отворения софтуер, който превръща идеите ви в реалност.

Усъвършенствайте всеки детайл – осветление, композиция, настроение и атмосфера – за да създадете уникални и завладяващи визуални ефекти.

Можете дори да прецизирате изходните изображения, използвайки скалата за насоки. По-високите стойности създават изображения, които съответстват по-точно на вашите указания, докато по-ниските стойности позволяват по-артистична интерпретация.

Най-добрите функции на Stable Diffusion

Контролирайте и пресъздавайте конкретни резултати с начални числа, идеални за случаите, когато се нуждаете от последователни резултати в няколко поколения.

Преобразувайте съществуващи скици или изображения, като приложите AI подобрения чрез функцията „изображение към изображение“.

Обработвайте едновременно множество варианти с пакетно генериране, което ви помага да проучите различни интерпретации на вашата концепция.

Поддържайте резултатите си подходящи за всички аудитории с вградения модул за проверка на безопасността.

Ограничения на Stable Diffusion

Понякога може да се сблъскате с проблеми, свързани с времето за генериране и качеството на генерираните изображения.

Цени на Stable Diffusion

Безплатно

Любов: 5 $/месец

Стабилни оценки и рецензии за Diffusion

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Н/Д

Какво казват реалните потребители за Stable Diffusion

Наскоро използвах Stable Diffusion 3. Намерих, че възможностите за преобразуване на текст в изображение са абсолютно първокласни. Нивото на правописните умения и качеството на изображението са просто забележителни.

6. Craiyon (Най-добър за творчески експерименти)

чрез Craiyon

Преди известен като DALL-E Mini, Craiyon ви помага да превърнете текстовите описания във визуално изкуство. Инструментът е особено подходящ за дизайнери и художници, търсещи свежа вдъхновение, преподаватели, обясняващи сложни идеи визуално, и създатели на съдържание, които се нуждаят от бързо генериране на изображения.

Craiyon се отличава с прости и ясни текстови описания, за разлика от много други AI инструменти за изкуство, които изискват сложни команди. Макар да не постига хипердетайлната качество на усъвършенстваните модели, той предлага забавен, творчески и достъпен начин за всеки да изследва изкуството, създадено от AI.

Най-добрите функции на Craiyon

Създавайте множество варианти на изображения едновременно, което ви дава различни перспективи за вашия текст.

Изберете от различни артистични стилове, които да съответстват на вашата творческа визия, от реалистични фотографии до абстрактно изкуство.

Получавайте резултати в реално време, докато пишете, което прави творческия процес бърз и плавен.

Използвайте API интеграцията, за да добавите генериране на изображения към вашите проекти.

Работете с няколко езика за текстови подсказки, което го прави достъпен в световен мащаб.

Ограничения на Craiyon

Инструментът понякога интерпретира погрешно сложни текстови команди, което може да наложи няколко опита, за да се постигне желаният резултат.

Цени на Craiyon

Поддръжник: 12 $/месец

Професионална версия: 24 $/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Craiyon

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

7. Dream by Wombo (Най-подходящ за хора без технически познания)

чрез Dream by Wombo

Dream by Wombo прави създаването на изкуство от текстови подсказки лесно, забавно и увлекателно. Потребителите могат бързо да генерират визуално впечатляващи изображения с минимални усилия, което го прави идеален за всеки, който иска да разпали своята креативност.

Платформата дава възможност на потребителите да изследват различни стилове и теми без усилие, насърчавайки артистичното изразяване, без да се изискват напреднали умения или познания в областта на изкуствения интелект.

Dream by Wombo е особено привлекателен за непрофесионални потребители, които искат забавен и интуитивен начин да създават изкуство, превръщайки въображението в визуални изображения само с няколко кликвания.

Най-добрите функции на Dream by Wombo

Създавайте дигитално изкуство, като въвеждате текстови описания на различни езици, включително японски, хинди и индонезийски.

Изберете от различни артистични стилове като реалистичен, VFX, аниме, аватар и улично изкуство, за да съответстват на вашата визия.

Редактирайте съществуващи изображения с помощта на текстови команди, за да коригирате елементи като фон и осветление.

Споделяйте своите творения и разглеждайте творбите на други потребители във вградения социален фийд.

Ограничения на Dream by Wombo

Непостоянно качество на изображението

Цени на Dream by Wombo

Месечно: 9,99 $/месец

Годишен: 89,99 $/година

Доживотна лицензия: 169,99 $/месец

Dream by Wombo – оценки и рецензии

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Н/Д

8. Runway ML (Най-подходящ за професионални производители на съдържание)

чрез Runway ML

Какво се случва, когато комбинирате инструменти за машинно обучение за художници и дизайнери в една кохерентна платформа? Runway ML! Тя предоставя мощни функции, които ви позволяват да редактирате видеоклипове, да генерирате изображения и да сътрудничите в реално време.

Чрез интегрирането на различни възможности за машинно обучение в един лесен за използване интерфейс, Runway ML отговаря на нуждите на професионалистите, които търсят иновативни решения за мултимедийни проекти.

Фокусът върху гъвкавостта и сътрудничеството го прави ценен инструмент за съвременните творци.

Най-добрите функции на Runway ML

Създавайте видеоклипове от изображения чрез плавен преход между качените снимки, идеален за създаване на динамични слайдшоута или разказвателно съдържание.

Създавайте автоматично персонализирани 3D текстури за използване в различни платформи за моделиране.

Създавайте звукови пейзажи и синхронизирайте движенията на устните с аудиото, като поддържате множество лица за естествени диалози между героите.

Използвайте готови шаблони за проекти с лесна система за плъзгане и пускане, за да ускорите създаването на съдържание.

Ограничения на Runway ML

Генерираните изображения, макар и цветни, понякога липсват реализъм и могат да показват изкривени форми или неточни детайли.

Моделите Gen 3 Alpha са относително скъпи в сравнение с качеството на резултатите, които предоставят.

Цени на Runway ML

Основно: Безплатно

Стандартен: 15 $/месец на потребител

Pro: 35 $/месец на потребител

Неограничен: 95 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Рейтинги и рецензии на Runway ML

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

9. Freepik (Най-добър за създаване на ресурси и графичен дизайн)

чрез Freepik

Вие сте дизайнер или маркетинг специалист и искате да сте в крак с най-новите тенденции в графичния дизайн? Не търсете повече, Freepik е точно за вас! С огромна библиотека от над 250 милиона ресурса, това е съкровищница за всички ваши творчески нужди.

Freepik предлага впечатляваща комбинация от вектори, снимки, PSD файлове и AI-базирани инструменти, съчетавайки традиционните дизайнерски ресурси с най-модерните технологии.

От персонализирани илюстрации до готови за употреба графични дизайнерски шаблони, Freepik улеснява създаването на дизайни с професионално качество за нула време. Независимо дали работите по голям проект или се нуждаете от бърза вдъхновение, Freepik е точно за вас!

Най-добрите функции на Freepik

Премахнете фоновете от изображенията за секунди с инструмента за премахване на фонове, което ви спестява време за ръчно редактиране.

Създавайте професионални гласови коментари за вашите видеоклипове с помощта на AI гласовия генератор.

Направете вашите дизайни по-атрактивни с функцията за подобряване на качеството, която увеличава резолюцията на изображението без загуба на качество.

Полирайте изображенията бързо с вградения редактор на изображения и инструменти за ретуширане.

Ограничения на Freepik

Безплатният план има някои значителни ограничения.

Трябва да посочите Freepik като източник на всички ресурси, които използвате.

Цени на Freepik

Безплатно

Essential: 9 $/месец

Премиум: 20 $/месец

Premium+: 39 $/месец

Оценки и рецензии на Freepik

G2: 4,7/5 (над 130 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

10. NightCafe (Най-доброто за нови творчески идеи и насоки)

чрез Night C afe

NightCafe се отличава като универсална платформа за създаване на изкуство с изкуствен интелект, която предоставя мощни възможности за генериране на изображения в ръцете на художници, дизайнери и създатели на съдържание.

Той превръща текстовите описания в уникални произведения на изкуството, използвайки множество авангардни AI модели. Тази функция го прави особено ценен за творчески изследвания и артистични проекти.

Можете да участвате в ежедневни артистични предизвикателства, да споделяте творенията си в чат стаи и да получавате обратна връзка от други творци – добавяйки социално измерение, което помага за раждането на нови идеи и творчески посоки.

Най-добрите функции на NightCafe

Създавайте визуализации от текстови подсказки, използвайки шест различни AI модела, включително Stable Diffusion, DALL-E 3 и SDXL, които ви дават гъвкавост в артистичните стилове.

Приложете предварително зададени артистични стилове като аниме, 3D игра, маслена живопис и поп арт, за да постигнете бързо конкретен вид.

Редактирайте конкретни части от генерираните изображения с функцията за запълване, която ви помага да усъвършенствате и доведете до съвършенство вашите творения.

Ограничения на NightCafe

Системата, базирана на кредити, може да се окаже скъпа за потребители, които се нуждаят от редовно генериране на много изображения с висока резолюция.

Цени на NightCafe

AI Beginner: 5,99 $/месец

AI Hobbyist: 9,99 $/месец

AI Enthusiast: 19,99 $/месец

AI Artist: 49,99 $/месец

Оценки и рецензии за NightCafe

G2: 3,5/5 (Недостатъчно рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 70 отзива)

11. Canva AI (Най-подходящ за екипи, които създават визуално съдържание в голям мащаб)

чрез Canva AI

Canva AI е вашият творчески асистент, който се занимава с повтарящите се части от дизайнерската работа. Този AI пакет се вписва идеално в познатия интерфейс на Canva, което го прави лесен за използване от начинаещи и професионалисти без да се налага дълго обучение.

Например, когато трябва да превърнете вертикален пост в социалните медии в хоризонтален банер, изкуственият интелект автоматично се занимава с разширяването на изображението, без да са необходими други AI инструменти за социални медии.

Или, ако искате да редактирате текст в старо изображение, изкуственият интелект може да го направи редактируем за секунди.

Най-добрите функции на Canva AI

Превърнете статичните изображения в редактируеми, като премествате и променяте размера на елементите, докато изкуственият интелект попълва празнините по естествен начин.

Анализирайте презентациите и прилагайте подходящи анимации, които съответстват на тона на вашето съдържание, с едно кликване.

Автоматично генерирайте множество версии на дизайна въз основа на вашите входни данни, спестявайки часове ръчна работа.

Ограничения на Canva AI

AI генераторът на изображения не разполага с подробни настройки за персонализиране, освен основни настройки за стил и съотношение.

Цени на Canva AI

Canva Free

Canva Pro: 15 $/месец на потребител

Canva Teams: 10 $/месец на потребител

Canva Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Canva AI

G2: 4,7/5 (над 4300 отзива)

Capterra: 4. 6/5 (40+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Canva AI

Наскоро избрах Canva Pro, който беше изключително полезен за моите проекти. Още по-добри дизайни и шаблони, с които да работя. Професионалните изображения са точно това, което търсех. Новодобавената AI магическа функция е невероятна. Canva е инструмент, който не може да бъде заменен. Добавих екип и го интегрирах с някои от моите профили в социалните медии. Страхотно преживяване.

Докато много от напредналите AI инструменти се фокусират единствено върху генерирането на AI изображения, някои платформи интегрират AI възможности в по-широки функции за управление на проекти и сътрудничество.

ClickUp (Най-доброто за цялостно управление на проекти и генериране на изображения)

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, подобрява вашите артистични процеси с функции, базирани на изкуствен интелект.

Подобрете сесиите си за мозъчна атака, като създавате бързи и впечатляващи графики с ClickUp Whiteboards.

ClickUp Whiteboards подобрява визуалното сътрудничество, като предоставя динамично пространство за творчески процеси. С визуално мозъчно буряне в реално време екипите могат да обменят идеи безпроблемно, независимо къде се намират.

Функцията позволява качване на изображения, което дава възможност за добавяне на бележки и дискусии директно върху визуализациите за по-добър контекст и разбиране. Освен това, инструменти за съвместно планиране като лепящи се бележки и рисунки на ръка улесняват организирането на идеи и превръщането им в практически планове, като насърчават иновациите и работата в екип.

Но най-важната функция? AI генератор на изображения!

С ClickUp Brain в белите дъски можете незабавно да създавате визуализации, задвижвани от изкуствен интелект, като диаграми, графики или други изображения директно в белата дъска, което елиминира необходимостта да превключвате между инструменти или ръчно да проектирате графики.

Независимо дали правите мозъчна атака, организирате табло с идеи или обсъждате визуално съдържание, Brain безпроблемно подкрепя вашия творчески процес. Това го прави идеално решение за планиране на иновативни проекти, сътрудничество с вашия екип и събиране на ценна обратна връзка.

Създавайте изображения с ClickUp Whiteboards

ClickUp Brain също ви помага да работите по-умно, като използва мощни AI функции за оптимизиране на работния ви процес. С интерактивния си интерфейс в стил „въпроси и отговори“ можете да получите незабавни, контекстно-специфични отговори за задачи, документи или фирмени уикита, което ви спестява време за търсене на информация.

Имате нужда от бърз преглед на работата си? ClickUp Brain предоставя обобщение на задачите, теми и коментари с едно кликване за лесна яснота. То също така автоматизира актуализациите и обобщенията на проектите, поддържайки екипа ви синхронизиран без допълнителни усилия.

Ускорете създаването на съдържание в задачи и документи с помощта на AI за писане от ClickUp Brain.

Накрая, използвайте ClickUp for Design, за да оптимизирате творческите си работни процеси от начало до край. Независимо дали искате да създадете дизайн бриф в документи, които могат да се споделят, да генерирате задачи от брифа или дори да споделите обратна връзка чрез записани клипове, ClickUp има функция, създадена специално за вашите нужди.

Най-добрите функции на ClickUp

Превърнете обратната връзка от клиенти и екип в подробни списъци със задачи чрез ClickUp Tasks.

Предлагайте промени или документирайте обратна връзка за дизайнерските ресурси, като използвате Proofing в ClickUp.

Споделяйте коментари с времеви отметки върху видеоклипове, за да ускорите ревизиите чрез ClickUp Clips

Създавайте и визуализирайте подробни пътни карти на проектите с ясни цели и визуални етапи.

Свържете ClickUp с Figma, Adobe Creative Cloud и друг софтуер за дизайн.

Ограничения на ClickUp

Новите потребители може да имат затруднения при навигирането в многобройните функции и опции за персонализиране на ClickUp.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Какво казват реалните потребители за ClickUp

ClickUp направи асинхронното съгласуване много по-просто и ефективно. Чрез изграждането на рамка, в която да се очертаят и структурират целите и резултатите, отдалечените екипи могат да разберат очакванията и да предоставят актуализации на статуса по-гъвкаво. Брейнстормингът с бели дъски е лесен, реорганизирането на приоритетите е лесно, а добавянето на референтни изображения и т.н. е много гъвкаво.

Повишете креативността и продуктивността си с подходящия инструмент.

Изображенията, генерирани от изкуствен интелект, са страхотни. Но изображенията, генерирани от изкуствен интелект, които са интегрирани във вашия работен процес? Това е непобедимо.

Докато Ideogram се фокусира само върху генерирането на изображения с изкуствен интелект, ClickUp оптимизира всеки аспект от творческия ви процес.

От управлението на задачи и сътрудничеството с екипа ви до организирането на ресурси и незабавното реализиране на идеи, ClickUp е платформата „всичко в едно“, която ви помага ефективно да превърнете визията си в реалност.

Готови ли сте да ускорите своята креативност и продуктивност? Нека разгледаме как ClickUp може да промени начина, по който работите. Регистрирайте се в ClickUp още днес!