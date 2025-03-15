Как да обучите ChatGPT на базата на вашите собствени данни за персонализирани решения

Представете си, че наемате нов член на екипа, който е брилянтен, но няма представа за вашия бизнес. Той има уменията, но без подходящия контекст, съветите му са хаотични.

ChatGPT е същото. Веднага след инсталирането, то е добре осведомено, но му липсва контекст. Без обучение, то дава повърхностни отговори, които не отговарят напълно на вашите нужди. Но когато го обучите на базата на вашите собствени данни, то се превръща в експерт, който разбира индустрията, говори вашия език, запомня ключови детайли и предоставя информация, която наистина има значение.

А най-хубавото е, че не е нужно да сте експерт по изкуствен интелект. С правилния подход можете да накарате ChatGPT да работи по вашия начин. Няма нужда да се изнервяте от сложни термини като „API ключ“ и „източник на данни“. 🫣

Готови ли сте? Да научим как да обучавате ChatGPT на базата на вашите собствени данни!

⏰ 60-секундно резюме ChatGPT е предварително обучен на общи данни, но се нуждае от вашите бизнес-специфични данни, за да предостави персонализирани, фокусирани върху индустрията решения.

Има разлика между „обучение“ и „фина настройка“, като обучението е по-лесно и по-бързо.

ChatGPT работи в реално време и не съхранява информация между сесиите.

Има два начина да обучите ChatGPT на базата на вашите собствени данни: персонализирани инструкции и персонализирани GPT.

Персонализираните инструкции помагат да се насочи тонът и поведението на ChatGPT, но той може да следва само един набор от инструкции едновременно.

Персонализираните GPT ви позволяват да персонализирате поведението и базата от знания на ChatGPT с помощта на GPT Builder.

ClickUp Brain, AI асистентът на ClickUp , предлага по-умна алтернатива, като комбинира автоматизирано управление на проекти с AI асистент, предоставящ отговори, съобразени с контекста.

Разбиране на значението на обучението на ChatGPT въз основа на вашите данни

ChatGPT е обучен на базата на 570 GB данни, получени от книги, уеб текстове, статии, Уикипедия и други онлайн източници – приблизително 300 милиарда думи. Тези статистически данни за ChatGPT подчертават неговите обширни познания в областта на бизнеса, технологиите, историята, спорта и всякакви общи теми.

Но за да го превърнете в експерт по вашата компания или продукт, трябва да го обучите с подходящата информация, като например:

Ръководства за продукти : За да познава вашите функции отвътре и отвън

Често задавани въпроси от клиенти : За да предоставите точна поддръжка, съобразена с бранда

Вътрешни процеси : Така че да съответства на начина, по който работи вашият екип.

Казуси : За да предоставим реални и релевантни прозрения

Специфични за индустрията данни: Така че той говори вашия нишов език свободно.

📌 Пример: Вие управлявате SaaS компания, която предлага счетоводен софтуер за свободни професионалисти. ChatGPT разбира общата счетоводна отчетност, но не познава функциите, работните процеси или данъчните инструменти на вашия софтуер. ❌ Без обучение: Ако потребител попита: „Как да генерирам тримесечен данъчен отчет?“, ChatGPT дава общ отговор за данъчните отчети, но не споменава конкретните стъпки или функции за автоматизация на вашия софтуер. ✅ С обучение: Вие го захранвате с ръководства за потребители, често задавани въпроси и минали взаимодействия с поддръжката. Сега, когато потребител зададе същия въпрос, той предоставя стъпка по стъпка ръководство, включващо: Към кое меню да преминете

Кои филтри да приложите

Как да автоматизирате бъдещите данъчни отчети

Изясняване на разликата между „обучение“ и „фина настройка“

Хората често казват, че искат да „обучат ChatGPT“. Но той вече е предварително обучен на базата на обширни данни, така че не можете да го преобучавате.

Това, което можете да направите, е да го настроите или да го обучите с вашите собствени данни. И двата термина може да ви звучат познати, така че ако знаете разликата между тях, можете да спестите време, усилия и пари.

Аспект Обучение Фина настройка Значение Захранване на ChatGPT с подходящи данни в реално време, за да формирате отговори Работете с OpenAI, за да модифицирате основния модел на ChatGPT с вашите данни. Сложност Ниско – не се изискват познания по програмиране или технически познания Високо – Изисква участието на OpenAI, техническа настройка и изчислителна мощност Разходи и усилия Бързо, икономично и гъвкаво Скъпо и отнемащо време Най-подходящо за Компании, които се нуждаят от адаптивни AI отговори в реално време Компании с високоспециализирани и неизменни знания Пример SaaS компания предоставя актуализации на продуктите на ChatGPT, преди да отговаря на запитвания на клиенти. Медицинска изследователска фирма усъвършенства ChatGPT с хиляди казуси, за да подобри анализа на заболявания.

Как ChatGPT обработва подсказки въз основа на контекста без непрекъснато обучение?

Вместо да се учи от минали разговори, чатботът ChatGPT работи в рамките на една сесия и обработва команди в реално време. Ето как:

📝 Прозорец за контекст: Подобно на бяла дъска, той запаметява подробностите по време на чата, но ги изтрива, когато се запълни.

🔄 Без съхранение на данни: Всяка сесия започва отначало, така че ще трябва да въведете отново данните.

🧠 Модели, а не памет: Той се адаптира в рамките на чата, но няма да запомни подробностите за следващия път.

Любопитни ли сте как разработчиците използват ChatGPT, за да създават сложни персонализирани ботове? Това е наистина динамичен процес! Те ефективно превръщат ChatGPT в универсален редактор на код, като бързо генерират и усъвършенстват логиката на бота в рамките на интерфейса за разговор. За да предоставят контекст, разработчиците качват файлове, като CSV или JSON, което позволява на ChatGPT да обработва и използва тези данни за персонализирани отговори. За по-прецизен контрол и разширени възможности за персонализиране, те могат да интегрират своя API ключ с API ключа на OpenAI, което им помага да създават ботове с високоспециализирани функционалности.

Обучение на ChatGPT с персонализирани данни

Ето два начина за обучение на ChatGPT с персонализирани данни, като всеки от тях предлага различни нива на сложност и персонализация:

Метод 1: Персонализирани инструкции

Уморени сте да се повтаряте? Персонализираните инструкции ви позволяват да дадете на ChatGPT бърз преглед на вашия бизнес и предпочитания стил. По този начин той отговаря по начина, по който вие искате, последователно и без усилие.

Ето едно просто ръководство за добавяне на персонализирани инструкции към ChatGPT:

1. Влезте в своя ChatGPT акаунт и кликнете върху иконата на профила. След това кликнете върху Персонализирайте ChatGPT

Отидете на „Персонализиране на ChatGPT“

2. Въведете подробности за това, което ChatGPT трябва да знае и как бихте искали да отговаря.

Дайте персонализирани инструкции

3. Ако все още не е активирана, кликнете върху превключвателя до Активиране за нови чатове.

4. Кликнете върху Запази.

📌 Пример: Да предположим, че питате ChatGPT за идеи за дейности за малки деца, като използвате подсказката „Дайте ми идеи за дейности за малки деца. ”

❌ Без активирани персонализирани инструкции:

Общ отговор

✅ С активирани персонализирани инструкции:

Персонализиран отговор

⚠️Внимание! ChatGPT може да следва само един набор от персонализирани инструкции едновременно. Имате нужда да сменяте? Първо ще трябва да актуализирате или замените съществуващите.

Метод 2: Персонализирани GPT

Представете си персонализираните GPT като мини ChatGPT, създадени въз основа на вашите собствени данни за обучение. С GPT builder на OpenAI можете да персонализирате поведението, тона и знанията (не се изискват познания по програмиране).

Така, вместо общ AI агент, вие създавате свой собствен AI чатбот, който разбира вашата индустрия, бизнес или работни процеси.

Имате нужда от различни AI асистенти за различни задачи? Можете да създадете и да превключвате между няколко GPT, за да получите подходящата AI поддръжка за различни случаи на употреба на ChatGPT.

⚠️ Забележка: Персонализираните GPT са достъпни само за потребители на ChatGPT Plus и Enterprise.

Ето как да започнете:

Стъпка 1: Създайте свой персонализиран GPT

1. В левия страничен панел кликнете върху Explore GPTs.

Отидете на „Разгледайте GPT“

2. След това отидете в Създаване , за да създадете своя персонализиран GPT. Или отидете в Моите GPT > Създаване на GPT.

Преминете към бутона „Създаване“

3. GPT Builder има разделен екран: в панела „Създаване“ въвеждате команди за създаване на чатбота, а панелът „Преглед“ ви позволява да го тествате и усъвършенствате в реално време.

Просто въведете инструкциите си в лентата за съобщения на страницата „Създаване“ и натиснете Enter, за да приложите промените.

Въведете инструкции на страницата „Създаване“

4. GPT Builder ще генерира предложения въз основа на вашите инструкции, включително име на чатбот, снимка на профила и стандартни теми за започване на разговор.

Например, нека създадем AI за обслужване на клиенти за магазин за електронна търговия. Предоставете на GPT builder ясна инструкция, която определя ролята, задачите и стила на взаимодействие на GPT.

📌 Примерна подсказка: Действайте като асистент за обслужване на клиенти в електронната търговия, помагайки на потребителите с проследяване на поръчки, препоръки за продукти и политики на магазина. Давайте бързи, точни и приятелски отговори, като насочвате клиентите към решения, които подобряват тяхното пазаруване и стимулират продажбите.

Поддръжка за електронна търговия GPT

Можете да приемете първоначалните предложения или да помолите GPT builder да ги промени.

💡 Професионален съвет: Подобрете своите команди с курсове по инженеринг на команди, за да накарате чатбота си да дава точни и висококачествени отговори всеки път.

5. GPT Builder ви води през няколко въпроса, за да настроите поведението на чатбота си. Можете също да добавите допълнителни подробности, за да сте сигурни, че той напълно разбира вашите нужди.

Настройте GPT за по-добра производителност

Ако не сте сигурни как да усъвършенствате поведението на чатбота си, опитайте първо да го тествате в панела „Преглед“.

6. Продължавайте да усъвършенствате вашите команди, докато чатботът ви не започне да дава отговори, които отговарят на вашите очаквания.

Стъпка 2: Конфигурирайте своя персонализиран GPT

Сега, след като основните настройки са готови, можете да се впуснете в разширените настройки, за да персонализирате GPT още повече.

1. На страницата „Създаване“ кликнете върху Конфигуриране.

Отидете на Конфигуриране

2. Можете да промените името и описанието на чатбота си според нуждите. Ето как да промените другите разширени настройки:

Профилна снимка: Кликнете върху профилната снимка. Качете своя собствена или използвайте DALL·E, за да генерирате нова.

Променете профилната снимка на GPT с помощта на DALL·E

Инструкции: Актуализирайте автоматично генерираните инструкции или добавете нови указания за това как трябва да се държи вашият чатбот или какво трябва да избягва.

Актуализирайте инструкциите и добавете указания

Начало на разговор: Кликнете върху X, за да премахнете даден подсказващ текст. За да добавите нов, просто го въведете в празното поле.

Добавяне и премахване на теми за започване на разговор

Знания: Искате чатботът ви да следва вашия стилов наръчник или да се ориентира по профилите на клиентите ви? Просто качите съответните документи и той ще ги използва като ръководство.

Качете PDF, Word или CSV файлове, за да насочите GPT.

Стъпка 3: Запазете своя персонализиран GPT

1. След като сте доволни от чатбота си, кликнете върху Създаване.

2. След това изберете как искате да споделите своя персонализиран GPT: само с мен, с всеки, който има линка, или публично в магазина за GPT.

Запазете своя персонализиран GPT

3. След това кликнете върху Запази.

4. Накрая, кликнете върху View GPT, за да започнете да взаимодействате с обучения си модел.

Вижте вашия персонализиран GPT

Вашият ChatGPT, заедно с всички персонализирани GPT, които създадете, ще се появи в страничния панел на началната страница на ChatGPT.

Персонализирани GPT в страничния панел

5. Кликнете върху персонализирания си GPT и започнете да чатите. Задайте му въпрос, свързан с вашата настройка, за да видите колко добре отговаря.

Взаимодействайте с вашия персонализиран GPT

🚨 AI чатботовете често халюцинират, затова винаги проверявайте отговорите на вашия персонализиран GPT. Поддържайте точността му, като проверявате и коригирате при необходимост.

Внедряване на персонализирани чатботове

След като настроите своя персонализиран GPT, ето как да го превърнете в ключова част от ежедневните си бизнес операции:

1. Споделете своя персонализиран AI чатбот

Контролирайте достъпа с тези настройки:

🔒 Само аз: Запазете го за тестване или вътрешна употреба

🔗 Всеки, който има линка: Споделете го, като копирате линка от горния ляв ъгъл – идеален за колеги или клиенти.

Споделете своя персонализиран чатбот с другите

🌍 GPT Store: Публикувайте своя чатбот, за да го направите достъпен за по-широка аудитория.

2. Наблюдавайте производителността

След като вашият персонализиран чатбот е готов, активно наблюдавайте крайната ефективност на обучената модель в реални сценарии. Ето как:

Тествайте в реални сценарии : Редовно задавайте въпроси или възлагайте задачи, за да се уверите, че отговорите са точни.

Проследявайте точността на отговорите : Проверете дали предоставя правилна информация и усъвършенствайте слабите области.

Събиране на обратна връзка: Използвайте обратната връзка от потребителите, за да откриете пропуски и да подобрите функционалността.

3. Усъвършенствайте с времето

Поддържайте GPT актуализиран с промени в продуктите, настройки на процесите и промени в индустрията.

Как да редактирате:

1. Отворете страничния панел и изберете вашия GPT.

2. Кликнете върху името му в горния ляв ъгъл.

3. Натиснете Edit GPT, за да направите актуализации.

Редактирайте настройките на GPT

4. Направете необходимите промени в настройките на GPT.

5. Кликнете върху Актуализиране, за да запазите промените.

Натиснете „Актуализиране“, след като редакциите са завършени.

4. Обучавайте членовете на екипа

Накарайте екипа си да използва чатбота за по-бърза поддръжка, по-гладко планиране и по-добри работни процеси. Поддържайте обратната връзка, за да можете да го усъвършенствате с течение на времето.

📮 ClickUp Insight: Наскоро открихме, че около 33% от работниците в сферата на знанието изпращат съобщения на 1 до 3 души дневно, за да получат необходимата им информация. Но какво ще стане, ако имате цялата информация документирана и лесно достъпна? С AI Knowledge Manager на ClickUp Brain на ваша страна, превключването на контекста става нещо от миналото. Просто задайте въпроса директно от работното си пространство и ClickUp Brain ще извлече информацията от работното ви пространство и/или свързани приложения на трети страни!

Най-добри практики за ефективно персонализиране

Искате да пренесете персонализирания си GPT на следващото ниво? Следвайте тези съвети:

Изяснете целите: Определете дали е за поддръжка, продажби или управление на проекти, за да има подходящия тон и знания.

Поддържайте хигиената на данните : Качете ръководства за продукти, често задавани въпроси и съдържание, специфично за бранша, за да получите точни отговори. Качете ръководства за продукти, често задавани въпроси и съдържание, специфично за бранша, за да получите точни отговори.

Започнете с малки стъпки, след което разширете: Нека първо се справи с прости задачи, като проследяване на поръчки, преди да премине към възстановявания на суми и сложни проблеми.

Дръжте инструкциите прости и фокусирани: Бъдете конкретни. „Помогнете на потребителите да проследяват поръчките си и да получават актуална информация“ е по-добре от „Помогнете при проблеми с поръчките“.

Спазвайте етичните стандарти: Поддържайте прозрачност, зачитайте правото на личен живот и спазвайте правилата за защита на данните.

Чести предизвикателства при обучението на ChatGPT

Използвайки данните за обучение, можете да създадете персонализиран AI чатбот, който да заработи за минути. Но има няколко ограничения на ChatGPT, които трябва да имате предвид:

Качество и релевантност на данните: Некачествените данни за обучение водят до неточни отговори, затова се уверете, че информацията е релевантна за вашия бизнес.

Предизвикателства при интегрирането: Въпреки че това е решение без код, то може да не се впише безпроблемно в съществуващите ви работни процеси, особено за обслужване на клиенти.

Рискове за поверителността на данните: Данните за обучение са достъпни за всеки, който има линка, което може да изложи чувствителна информация.

Проблеми със сигурността на данните: OpenAI може да използва записите на разговорите за подобряване на изкуствения интелект, което потенциално излага на риск поверителните данни.

Прекомерно приспособяване: Ако чатботът е прекалено приспособен към конкретни данни, той може да се затрудни с по-широки, реални ситуации.

Ако търсите по-надеждни решения с по-добра персонализация и по-голям контрол, алтернативите на ChatGPT може да са идеалното решение за вашия бизнес.

Защо ClickUp Brain е по-умна алтернатива?

Ако се опитвате да създадете персонализиран GPT на работното си място, ChatGPT може да ви помогне, но неговата точност може да бъде непредсказуема. Често той „халюцинира“ произволна, невярна информация, особено при конкретни сценарии. Освен това съществува риск за сигурността на данните – вашите данни за обучение могат да бъдат използвани по начини, които не можете да контролирате.

Това е мястото, където ClickUp Brain се откроява като по-умна алтернатива на ChatGPT. С него вашите работни процеси, документация, чат и търсене получават най-доброто AI-базирано подобрение. Ето как!

Какво е ClickUp Brain?

ClickUp Brain е мощен AI асистент, интегриран в платформата ClickUp, който съхранява вашите документи, хора и знания на едно място. Той се състои от три основни функции:

AI Project Manager : За управление и автоматизиране на задачи, свързани с проекти

AI Knowledge Manager : За да извличате информация от задачите си и да предоставяте отговори, съобразени с контекста

AI Writer: За да създавате персонализирано съдържание, като имейли, доклади и др.

Предимства на използването на ClickUp Brain вместо ChatGPT

Ето защо ClickUP Brain превъзхожда ChatGPT:

Отговори, съобразени с контекста : ClickUp Brain извлича информация от вашите задачи, документи и табла, предоставяйки отговори, които са релевантни и съобразени с вашия конкретен работен контекст.

Безпроблемна интеграция : Интегрира се с инструментите, които вече използвате, като Google Drive, Figma и Salesforce, което улеснява достъпа до всички ваши данни на едно място.

Автоматизирани работни процеси : С ClickUp Brain получавате автоматизирани актуализации на проекти, обобщения и управление на задачи, което ви спестява време. ChatGPT не разполага с тези вградени функции за производителност.

Сигурност на данните : Гарантира, че вашите данни остават защитени, без да се използва информацията ви за обучение на модели – нещо, което ChatGPT не гарантира напълно.

Създаване на персонализирано съдържание: С ClickUp Brain получавате AI-базирани инструменти за писане, които създават съдържание, съобразено с вашите конкретни работни нужди, за разлика от общите резултати на ChatGPT.

Как да използвате ClickUp Brain за продуктивност, задвижвана от изкуствен интелект?

ClickUp Brain съчетава най-доброто от двата свята: автоматизирано управление на проекти с AI асистент. Ускорява работните процеси, повишава производителността и прави работата много по-лесна.

Ето как можете да извлечете максимална полза от него:

1. Пишете с помощник, специфичен за дадена роля

ClickUp Brain ви помага да създавате съдържание, съобразено с вашата роля, като използвате данни в реално време и информация за задачите от вашето работно място. Например:

📁 Проектните мениджъри могат да генерират кратки описания на проекти, актуализации на задачи или обобщения за клиенти въз основа на данни в реално време от вашето работно пространство.

📢 Маркетолозите могат бързо да създават съдържание, фокусирано върху SEO, или рекламни текстове.

💬 Екипите за обслужване на клиенти могат да създават персонализирани отговори въз основа на задачи и данни за клиентите.

📌 Примери за подсказки: Като експерт по маркетинг, напишете блог пост от 1000 думи, фокусиран върху „7 примера за ABM маркетинг“, като използвате най-новите прозрения в бранша и данни за ключови думи. Създайте кратко описание на проекта за новата маркетингова кампания, включващо цели, график и назначени членове на екипа въз основа на най-новите данни за задачите.

2. Генериране на контекстно ориентирано съдържание

ClickUp Brain ви помага да създавате съдържание, специфично за вашия работен контекст, което улеснява поддържането на посоката и последователността. Ето как работи:

Имейли за актуализация на статуса : Извлича в реално време напредъка по задачите, важните етапи и крайните срокове, за да генерира точни актуализации по проекта във вашите имейли.

Бързи отговори : Помогнете за отговаряне на запитвания от клиенти с точни съобщения, съобразени с бранда, въз основа на актуални задачи и минали взаимодействия.

Шаблони за задачи и проекти : Автоматично генерирайте шаблони за задачи и проекти, които попълват подробности като крайни срокове, отговорности и цели от текущите ви задачи.

Транскрипции на срещи: Превръща срещите в ясни резюмета с ключови действия, за да ви помогне да пропуснете воденето на бележки и да се съсредоточите върху това, което е важно.

Бързо преписвайте и обобщавайте бележки от срещи с ClickUp Brain

📌 Примери за подсказки: Създайте имейл с актуализация на проекта, включващ най-новия напредък по задачите и предстоящите важни събития. Отговорете на този имейл от клиента с актуализация на статуса въз основа на най-новата задача по проекта. Създайте шаблон за кратко описание на проекта с най-актуалния график на задачите и отговорностите. Препишете тази среща и обобщете ключовите действия и следващите стъпки.

3. Оптимизирайте базата си от знания

С помощта на Knowledge Manager на ClickUp, ClickUp Brain автоматично категоризира, маркира и организира документи, задачи, PDF файлове, уикита и коментари в цялото ви работно пространство. Това прави вашите знания лесно достъпни и добре структурирани, без да се налага да полагате ръчен труд.

📌 Пример: По време на пускането на продукт на пазара, ClickUp Brain може да ви помогне да организирате спецификациите на продукта, графиците и бележките на екипа в Docs Hub. Имате нужда от списък с функции? Той получава данните директно от документа на проекта, без да се налага да преглеждате множество файлове.

Получавайте автоматични актуализации на задачите, анализи и обобщения за конкретни периоди от време с помощта на ClickUp Brain.

Например, задача, свързана със събирането на данни за пускането на продукт, може автоматично да бъде маркирана с „Пускане на продукт“ и да бъде свързана с документи като маркетингови планове, презентации за продажби и бележки от срещи. Това гарантира, че цялата информация, свързана с тази задача, е лесно достъпна.

➡️ Прочетете още: Как AI като услуга може да трансформира вашите бизнес операции

Повишете нивото на резултатите си, базирани на изкуствен интелект, с ClickUp Brain

Макар ChatGPT да може да дава общи отговори, той не разполага с контекста, който е от решаващо значение за вашия бизнес, което води до общи или нерелевантни отговори. Обучението му въз основа на вашите данни помага, но той все още се затруднява с контекстно-ориентирани прозрения в реално време.

Тук на помощ идва ClickUp Brain. Независимо дали става дума за създаване на маркетингово съдържание, проследяване на проекти, управление на работни процеси или отговаряне на запитвания на клиенти, ClickUp Brain разбира вашия бизнес и предоставя подходящи, точни отговори всеки път.

Освен това, той оптимизира вашата база от знания, организира документите, задачите и данните на вашата компания, за да поддържа всичко, от което се нуждаете, лесно достъпно и актуално.

Искате да подобрите своя опит с изкуствен интелект? Регистрирайте се в ClickUp още днес! 🙌