Как да използвате отрицателните подсказки на Midjourney за по-добро генериране на изображения

Ако изображенията, генерирани от AI, не се получават както трябва, проблемът може да не е в това, което искате, а в това, което „не“ изключвате.

AI генераторите на изображения, включително Midjourney, интерпретират подсказките буквално, така че ако не посочите нежеланите елементи, това може да доведе до претрупани, нереалистични или нерелевантни резултати. Докато посочвате какво искате, трябва също така да кажете на AI модела какво „не“ искате в дизайна.

Когато добавите отрицателни подсказки, получавате по-голям контрол над композицията, стила и нежеланите изкривявания.

В тази публикация в блога ще обсъдим силата на отрицателните подсказки в Midjourney.

⏰ 60-секундно резюме Ето кратък преглед на отрицателните подсказки на Midjourney: Негативните подсказки помагат за усъвършенстване на изображенията, генерирани от изкуствен интелект, като определят кои елементи да бъдат изключени.

Използването на „–no“ премахва нежеланите елементи, докато отрицателните тегла намаляват тяхното присъствие, без да ги елиминират напълно.

Отрицателните подсказки спестяват време, като намаляват опитите и грешките, гарантират последователност в стила и усъвършенстват фоновете за по-чисти визуализации.

Отрицателните подсказки също имат ограничения – те може да не винаги да работят както се очаква, зависят до голяма степен от обучението, се борят със сложността , и имат стръмна крива на обучение. Често е необходима фина настройка.

Опитайте се да не претоварвате AI модела с многобройни подсказки и давайте ясни инструкции за стила и други аспекти.

ClickUp подобрява процесите на дизайн, като предлага разширени функции, които позволяват на екипите да обменят идеи, планират и изпълняват проекти ефективно.

Какво представляват отрицателните подсказки на Midjourney?

Негативните подсказки са инструкции, които определят какво не искате да присъства в изображението ви. Мислете за негативните подсказки като филтри, които казват на AI конкретно кои елементи да избягва в изображението.

Например, ако вашата Midjourney подсказка е „оживен университетски кампус“, тя може да включва елементи като студенти, пътеки и други подходящи структури.

Но можете да генерирате изображение с изключителна прецизност чрез отрицателни подсказки. Например, ако добавите „–no students“ към подсказката си, вие насочвате AI да изключи изображения на студенти, което води до по-чисто и по-фокусирано визуално представяне на университетския кампус, както можете да видите по-долу.

Защо да използвате отрицателни подсказки на Midjourney?

Не можете ли просто да напишете друга подсказка, за да създадете ново изображение? Това би било по-лесно, но няма да получите същите резултати като с отрицателните подсказки. Ето как отрицателните подсказки помагат:

🎨 По-добър творчески контрол

AI дизайнерските модели, включително Midjourney, работят на базата на статистически вероятности, генерирайки изображения от огромни масиви от данни. Това обаче означава, че AI понякога въвежда елементи, които не сте поискали изрично. Негативният подтик казва на Midjourney да се отклони от нежелани детайли, усъвършенствайки вашите изображения.

🔁 Последователност на стила

Midjourney понякога по подразбиране използва определена естетика, като аниме или киберпънк, в зависимост от обучението си. Ако искате да създадете уникален вид, негативните подсказки помагат за премахване на пречещите стилове. Например, „–no comic book style“ гарантира, че вашата графика няма да съдържа илюстративни елементи в стила на комиксите.

⏳ Ефективност на времето

Без отрицателни подсказки може да се наложи да генерирате изображенията многократно, за да получите желания резултат. Отрицателните подсказки значително намаляват този процес на проби и грешки, тъй като инструктирате AI модела да изключва конкретни елементи, което спестява време за редактиране.

🖼️ Усъвършенствани фонове и композиции

Понякога изображенията, генерирани от AI, включват ненужни елементи на фона, които пречат на композицията. Например, ако ви е необходим прост портрет, можете да добавите „–no background“ (без фон), за да се фокусирате изцяло върху обекта. Това е особено полезно за продуктовата фотография, където се предпочита чист вид.

Негативните подсказки в Midjourney отключват по-дълбоки нива на персонализация, но те не са магически куршуми. Негативните подсказки изискват внимателно проектиране и експериментиране, за да се постигнат желаните резултати, точно както бихте трябвало да напишете подробна подсказка за ChatGPT или Claude. ai, за да генерирате смислен текст.

Как работят отрицателните подсказки в Midjourney?

Докато четете горните раздели, може би сте забелязали, че сме използвали „–no“. Какво означава това в контекста на отрицателните подсказки? Основно има два начина за използване на отрицателни подсказки: (–no параметър) и отрицателни тегла на подсказки. Ние ги разбиваме за вас по-долу:

1. Параметърът –no

Това е най-лесният метод за премахване на нежелани елементи. Просто добавете „–no“, последвано от обектите, стиловете или цветовете, които не желаете.

📌 Как работи: Midjourney сканира своя набор от данни, разпознава модели, свързани с нежеланите елементи, и се опитва да ги изключи от крайното изображение.

🌻 Пример: Искате да имате спокойна гледка към езеро, но не искате да има лодки или хора в нея. Вашата подсказка и резултатът ще изглеждат така:

Въпреки това, това не винаги е перфектно – някои елементи могат да се промъкнат поради контекстуални асоциации. Ако това се случи, опитайте да използвате допълнителни синоними или да разширите списъка с изключения.

2. Тежести на отрицателните подсказки

Докато „–no“ елиминира елемента напълно, отрицателните тегла ви позволяват да намалите присъствието на елемента, вместо да го премахнете напълно. Този метод е полезен, когато искате да повлияете на изображението, без да налагате абсолютно изключване.

📌 Как работи: Midjourney ви позволява да присвоите положителни или отрицателни тегла на различни части от подсказката си, като използвате синтаксиса „::“. Тегло 1 е неутрално, по-високото число увеличава важността, а отрицателното число намалява присъствието на елемента.

По принцип вие не премахвате елемента изцяло чрез тежести, а казвате на Midjourney да отнеме акцента от него.

🌻 Пример: Искате да генерирате изображение на натоварена улица с коли, но колата не трябва да бъде основният фокус. Вашата подсказка ще изглежда нещо като това:

Midjourney интерпретира това като: „Включете кола, но я направете два пъти по-малко важна от улицата.“ Резултатът? Улична обстановка, в която колите изглеждат по-малки или се сливат с фона.

Но какво да направите, ако искате да намалите още повече присъствието на колата, без да я премахвате напълно? Използвайте отрицателна тежест.

Тук Midjourney активно минимизира автомобилите в изображението. Може да направи автомобилите едва забележими, като ги постави в сенчест ъгъл или ги премахне напълно, ако не се вписват в композицията (както можете да видите на изображението по-горе).

💡 Съвет от професионалист: Ако искате нещо да изчезне напълно, отрицателните тегла може да не са достатъчни – може да се наложи да ги комбинирате с „–no“ или да ги настроите и коригирате, за да постигнете желаните резултати. Ако искате да използвате многократни подсказки, използвайте двойна двоеточие (::), за да ги разделите.

Може би се чудите: „Защо не мога просто да използвам „не“ и да приключа с това?“ Е, разбираемо е. Но имаме обяснение.

Защо „не“ не работи?

Много хора смятат, че ако напишат „не“ или „без“ в подсказката, Midjourney ще избегне определени елементи. Но това не работи по този начин. Когато напишете „не включвай дъжд“, изкуственият интелект не разбира „не“ като отрицание. Вместо това, той обработва цялата фраза като описание, което включва думата „дъжд“.

Парадоксално, това може да доведе до фокусиране на AI върху концепцията за дъжд, дори ако вашето намерение е било да го изключите.

Как да поправите това: ❌ Подсказка: Фантастичен замък без дракони. ✅ Подсказка: Фантастичен замък – без дракони ✅ Подсказка: Фантастичен замък magical::1, дракони::-1

Втората и третата опция гарантират, че Midjourney правилно разбира какво да избягва, докато първата може действително да създаде замък с дракони.

🧠 Знаете ли, че... Midjourney е достъпно в Discord и изисква платен абонамент, за да генерира изображения, създадени с изкуствен интелект! То е и най-популярният Discord сървър.

Как да създадете ефективни отрицателни подсказки в Midjourney?

Ето няколко съвета за създаване на ефективни отрицателни подсказки в Midjourney:

Идентифицирайте нежеланите елементи: Определете какво не искате да присъства в изображението. Цвят, обект или стил? Щом разберете, добавете „–no“, последвано от нежелания елемент. Например, „–no blurry details“ (без размазани детайли) или „–no cartoonish style“ (без карикатурен стил) могат да подобрят резултатите ви.

Бъдете конкретни: Вместо неясни термини като „–без лоши неща“, използвайте точни описания като „–без пренаситени цветове“ или „–без изкривени лица“. Колкото по-ясни сте, толкова по-добре Midjourney разбира вашите намерения.

Експериментирайте с комбинации и тежести: Ако генерирате футуристичен градски пейзаж, но продължавате да получавате дървета, опитайте „trees::-0. 5, –no greenery” или нещо подобно. Това стеснява фокуса, гарантирайки, че AI инструментът се придържа към вашата визия.

💡Съвет от професионалист: Използвайте отрицателни подсказки само когато е необходимо и за прецизни изключения, а не за общи ограничения. Например, вместо да казвате „Избягвайте претрупани дизайни“, изберете „Чист, минималистичен дизайн с достатъчно бяло пространство и ясен фокус“, за да постигнете желания вид.

Над 20 отрицателни подсказки на Midjourney за различни случаи на употреба

Ние сме подбрали над 20 примера за отрицателни подсказки на Midjourney в различни сценарии, за да можете да избегнете опитите и грешките, да подхранвате творческите си идеи и техники и да извлечете максимума от Midjourney.

Подсказка 1: Чист плаж при залез слънце

Пример за употреба: Премахване на разхвърляни или ненужни елементи, за да се създаде по-чисто изображениеПодсказка: „Залез над спокойно плажче, златисти нюанси, отразяващи се в спокойните вълни – без хора, боклуци, стъпки, лодки, сгради, плаващи дървета“

Подсказка 2: Минималистичен градски силует

Пример за употреба: Избягване на отвличащи вниманието елементи за модерна, изчистена естетикаПодсказка: „Футуристичен градски хоризонт през нощта, блестящи неонови отражения върху мокри улици – без коли, пешеходци, билбордове, графити, мъгла

Подсказка 3: Спокоен планински пейзаж

Пример за употреба: Подобряване на естествената красота чрез премахване на изкуствени обектиПодсказка: „Величествени заснежени планини, мека сутрешна светлина, ясно небе – без електропроводи, къщи, ски лифтове, хора, пътища, табели“

Подсказка 4: Мирна горска пътека

Пример за употреба: Да се запази фокусът върху природата без човешко влияниеПодсказка: „Извита горска пътека, покрита с есенни листа, мека златиста слънчева светлина, проникваща през дърветата – без пейки, табели, кошчета за боклук, хора, велосипеди“

Подсказка 5: Мечтателно нощно небе

Пример за употреба: Създаване на зашеметяваща, без отвличащи вниманието небесна сценаПодсказка: „Галактика с ярки мъглявини и безброй звезди, в наситени лилави и сини нюанси – без сателити, самолети, градски светлини, текст, водни знаци“

Подсказка 6: Величествен водопад

Пример за употреба: Запазване на природата в нейния първоначален и недокоснат вид Подсказка: „Каскаден водопад в буйна зелена джунгла, мъгла, издигаща се отдолу – без мостове, туристи, лодки, табели, огради“

Подсказка 7: Елегантна продуктова фотография

Пример за употреба: Фокусирани снимки на търговски продуктиПодсказка: „Елегантен черен смарт часовник върху отразяваща повърхност, драматично осветление – без текст, лога, отражения, разхвърляни предмети, ръце, хора“

Подсказка 8: Фантастичен замък

Пример за употреба: Подобряване на магична обстановка без съвременни елементиПодсказка: „Величествен средновековен замък на мъглив хълм, топли факели – без електропроводи, съвременни сгради, автомобили, антени, пътища“

Подсказка 9: Дзен градина

Пример за употреба: Поддържане на спокойна и минималистична естетикаПодсказка: „Японска дзен градина с разрохкан пясък и бонсай дървета, меко осветление – без статуи, табели, пейки, хора, туристи“

Подсказка 10: Древни руини

Пример за употреба: Съхранение на историческата красота без съвременни елементиПодсказка: „Порасли с растителност руини на древен храм в гъста джунгла, лози, пълзящи по камъните – без туристи, огради, табели, скелета, отпадъци“

Подсказка 11: Перфектна фотография на храна

Пример за употреба: Да се направи храната основен фокус без отвличащи елементиПодсказка: „Гурме бургер на дървена дъска, меко осветление, издигаща се пара – без чинии, ръце, прибори, салфетки, разхвърлян фон“

Подсказка 12: Космически пейзаж

Пример за употреба: Фокусиране върху космоса без земни разсейващи елементиПодсказка: „Чужда планета със светещи биолуминесцентни растения, двойни луни на небето – без космически кораби, астронавти, сателити, текст, водни знаци“

Подсказка 13: Винтидж улична фотография

Пример за употреба: Заснемане на историческа автентичност без съвременни отвличащи елементиПодсказка: „Калдъръмена улица от 40-те години, топли сепийни тонове, меки вечерни светлини – без съвременни автомобили, хора с телефони, билбордове, неонови табели“

Подсказка 14: Подредено бюро

Пример за употреба: Създаване на естетично приятно работно място без разхвърляне Подсказка: „Модерно минималистично бюро, елегантен лаптоп, топло осветление – без заплетени кабели, чаши за кафе, книги, документи, разхвърляне“

Подсказка 15: Спокойна морска сцена

Пример за употреба: Подобряване на спокойната гледка към океана чрез премахване на отвличащите вниманието елементиПодсказка: „Обширен океански хоризонт под розово изгреващо слънце, нежни вълни – без лодки, хора, сгради, боклуци, шамандури“

Подсказка 16: Драматични бурни облаци

Пример за употреба: Фокусиране върху силата на природата без намеса Подсказка: „Тъмни бурени облаци над обширно празно поле, гръмотевици – без сгради, коли, хора, знаци, антени“

Подсказка 17: Изолирани пустинни дюни

Пример за употреба: Запазване на непокътнат и суров пустинен пейзажПодсказка: „Златни пясъчни дюни, простиращи се безкрайно, мека светлина при залез слънце – без следи от стъпки, превозни средства, хора, знаци, сгради“

Подсказка 18: Магическа омагьосана гора

Пример за употреба: Поддържане на фантастична обстановка, която е поглъщаща и мистериознаПодсказка: „Светящи гъби в мъглива омагьосана гора, меки феерични светлини – без хора, модерни сгради, огради, улични лампи“

Подсказка 19: Фотография на луксозни автомобили

Пример за употреба: Изтъкване на колата без ненужни отвличащи елементиПодсказка: „Елегантен черен спортен автомобил под меко студийно осветление, полирани отражения – без лога, хора, фон на шоурум, текст, водни знаци“

Подсказка 20: Въздушна снимка на тропически остров

Пример за употреба: Поддържане на девствена райска обстановка Подсказка: „Кристално чисти тюркоазени води, обграждащи буйна зелена остров, златисти пясъчни плажове – без лодки, пристанища, хотели, туристи, замърсяване“

📮ClickUp Insight: 11% от участниците в нашето проучване за използването на AI използват AI предимно за мозъчна атака и генериране на идеи. Но какво се случва с тези брилянтни идеи след това? Тук се нуждаете от AI-базирана бяла дъска, като ClickUp Whiteboards, която ви помага да превърнете идеите от сесията за мозъчна атака в задачи. А ако не можете да обясните дадена концепция, просто помолете AI генератора на изображения да създаде визуализация въз основа на вашата подсказка. Това е приложението за работа, което ви позволява да създавате идеи, да визуализирате и да изпълнявате по-бързо!

Нека разгледаме и няколко примера за тежести на отрицателни подсказки:

Подсказка 21: Омагьосана гора

Пример за употреба: Създаване на мистична горска сценаПодсказка: Древни дървета::2, светящи гъби::1. 5, мека мъгла::-1

Подсказка 22: Киберпънк алея

Пример за употреба: Заснемане на футуристична градска атмосфераПодсказка: Неонова алея::3, отражения на дъжда::1. 5 , далечен хоризонт::-0. 5

Подсказка 23: Величествен тигър

Пример за употреба: Представяне на впечатляващ портрет на животноПодсказка: Бял тигър::2 , пронизващи сини очи::1. 5 , мека козина::1

Подсказка 24: Викингски воин

Пример за употреба: Изобразяване на историческа силаПодсказка: Викингски воин::2, износена от битки броня::1. 5, мъглив фон::1 – без елементи от научната фантастика

Подсказка 25: Уютна библиотека

Пример за употреба: Създаване на уютно място за четенеПодсказка: Дървени рафтове за книги::2, топло осветление::1. 5, антикварни книги::1 –без празни рафтове:: -1

Често срещани грешки, които да избягвате с отрицателните подсказки на Midjourney

Негативните подсказки може да ви се струват като суперсила, но е лесно да се препънете, ако не сте внимателни. Ето някои грешки, за които трябва да внимавате:

❗Претоварване на подсказката: Една от най-често срещаните грешки е претоварването на подсказката с твърде много изключения. Например, добавянето на –без коли, дървета, хора, сгради, облаци или животни може да изглежда изчерпателно, но може да обърка AI, което да доведе до неочаквани или дори неизползваеми резултати. Вместо това, фокусирайте се върху най-важните елементи, които искате да изключите, и поддържайте списъка си кратък.

❗Случайност: Друга често срещана грешка е да бъдете прекалено неясни. Като кажете „–без обекти“, не давате достатъчно указания на AI. Какви обекти? Мебели? Превозни средства? Винаги бъдете конкретни. Например, ако създавате минималистичен пейзаж, използвайте –без коли, сгради или електропроводи, за да гарантирате яснота.

❗Игнориране на конфликти в стила: Негативните подсказки не само премахват обекти, но могат и да променят стила. Например, ако кажете „–no anime“ (без аниме), а AI все пак се ориентира към стилизирано изкуство, това може да се дължи на други елементи в подсказката, които неволно влияят на резултата. Уверете се, че подсказката ви е супер ясна по отношение на стила.

📖 Прочетете още: AI шаблони за спестяване на време и подобряване на производителността

Ограничения при използването на Midjourney

Когато Midjourney беше пуснат на пазара, неговите възможности предизвикаха фурор на пазара за генериране на изображения. Макар AI платформата да промени значително процеса на генериране на изображения, тя има и своите ограничения.

Трудности с комплексни сцени

Midjourney се справя добре с изображения с един обект, но има затруднения при обработката на натоварени с много елементи сцени.

🌻 Пример: Ако се опитате да генерирате препълнен пазар, група хора, които взаимодействат, или подробна битка, често нещата се объркват. Героите може да имат липсващи крайници, странни изражения на лицето или странно разположени обекти. Осветлението и перспективата също могат да изглеждат нереалистични, което прави изображението да изглежда неестествено.

Макар че можете да подобрите изображенията на Midjourney с по-добри подсказки, за да постигнете перфектен резултат, са необходими много опити и грешки.

Силна зависимост от яснотата на подсказките

Midjourney приема буквално всичко, което въвеждате, така че неясните или общи подсказки могат да доведат до резултати, които са напълно различни от очакваните. Както споменахме по-рано, творческият процес на AI е различен от нашия.

🌻 Пример: Ако поискате „футуристичен град“ без подробности, може да получите всичко – от блестящ киберпънк хоризонт до пуст, разрушен свят. AI не „гадае“ какво имате предвид, така че ако пропуснете важни подробности, това може да промени целия вид на изображението, генерирано от AI.

Трудности при интерпретирането на абстрактни концепции

Midjourney е отличен в създаването на неща, които съществуват в реалния свят или във фантастични среди, но има затруднения с по-дълбоки, емоционални или символични идеи.

🌻 Пример: Ако добавите подсказката „чувството на самота“, AI вероятно ще генерира само един човек, седящ сам – вероятно няма да улови фините нюанси на изолацията, копнежа или меланхолията.

С други думи, той не може да улавя или чете емоциите напълно, за да даде желаните резултати.

Стръмна крива на обучение

Въпреки че Midjourney е лесен за използване, получаването на точни резултати може да отнеме време. Функции като отрицателни подсказки и тежести на подсказки изискват практика. Много начинаещи може да имат затруднения при премахването на нежелани елементи, създаването на последователни стилове или фината настройка на изображенията.

Освен това, за разлика от други инструменти за дизайн, където можете да коригирате грешките, Midjourney няма опция за „редактиране на подсказване“. Това означава, че трябва да продължавате да тествате и да въвеждате отново подсказките, за да получите най-добри резултати.

Ограничени данни за обучение

Midjourney може да генерира изображения само въз основа на това, върху което е обучен. Ако се опитате да създадете нещо уникално – като специфичен културен художествен стил или необичайна историческа обстановка – AI може да създаде много обща версия или да се провали напълно.

🌻 Пример: Ако поискате рядък тип древна архитектура, тя може да я смеси с нещо по-често срещано. Това я прави по-малко надеждна, когато се нуждаете от нещо много специфично или културно точно.

Така че, макар Midjourney да е забележително средство, то не е универсално решение.

✨Интересен факт: През втората половина на 2024 г., по време на изборите в САЩ, Midjourney наложи ограничения върху генерирането на изображения на Джо Байдън и Доналд Тръмп.

Алтернативи на Midjourney, които да проучите

Пространството на изкуството, създадено от изкуствен интелект, е много по-голямо от Midjourney. А ако искате да подобрите творческия си процес, ClickUp, една от най-добрите алтернативи на Midjourney, може да направи цялото преживяване по-гладко – от идеята до реализацията.

Осъществете идеите си на бялата дъска на ClickUp

ClickUp Whiteboards е повече от цифрово платно. То може да превърне вашите идеи от визуализация в реализация. Мислете за него като за партньор за мозъчна атака, изработване на концепции и планиране на творчески работни процеси.

Имате нужда да нарисувате AI арт композиция? Планирате многоетапен визуален проект? С помощта на фигури, свързващи елементи и лепящи се бележки, които можете да премествате с плъзгане и пускане, можете да организирате мислите си в реално време. Когато стигнете до добра идея, превърнете я в проследима задача директно от вашата бяла дъска.

Превърнете идеите в изпълними задачи директно от ClickUp Whiteboards

Освен това, функциите за сътрудничество в реално време позволяват на вашия екип да работи заедно, да усъвършенства и да повтаря дизайните без никакъв проблем. Вижте повече тук. 👇🏼

Подобрете техниките си за визуализация с ClickUp AI

Чакайте – ClickUp? За визуализации, генерирани от изкуствен интелект? Разбира се. ClickUp Brain не е само за продуктивност; той е и мощен AI асистент, който помага при творческите работни процеси. Независимо дали обмисляте визуализации или усъвършенствате подсказки, ClickUp Brain може да ви помогне.

Просто помолете ClickUp Brain в Whiteboards да генерира изображения и ще можете да визуализирате идеите си за нула време. Толкова е лесно!

Генерирайте идеи и създавайте готови за употреба изображения с ClickUp Brain

Усъвършенствайте AI подсказките си с ClickUp Docs

Създаването на перфектния AI подсказващ текст е изкуство. Изисква експериментиране, усъвършенстване и структуриран подход. С множество подсказващи текстове в игра, ви е необходимо специално място, където да организирате и оптимизирате процеса на създаване на подсказващи текстове.

Влезте в ClickUp Docs: вашият централизиран център за създаване, съхранение и усъвършенстване на AI подсказки.

Създайте хранилище с AI дизайн подсказки за гладко изпълнение на проектите

С ClickUp Docs можете да:

🎨 Запишете първоначалните идеи за подсказки, тествайте варианти и усъвършенствайте описанията, докато генерираните от AI визуализации не съответстват напълно на вашата визия.

📚 Създайте централизирана библиотека с подсказки, като организирате най-успешните си подсказки за лесен достъп и бъдещо вдъхновение.

🤝 Сътрудничество с вашия екип чрез добавяне на бележки, предложения за редакции и проследяване на ревизии, което гарантира последователни резултати във всички проекти.

🔗 Свържете документацията си с подсказките директно с ClickUp Whiteboards и Tasks за по-ефективно изпълнение на проектите, от идеята до завършването.

Интегрирайте AI в работния си процес с ClickUp

Междуотделните дизайнерски проекти могат да бъдат хаотични. Разпръснатите заявки, разпръснатите отзиви и променящите се приоритети създават разочароващо преживяване. Дизайнерското решение на ClickUp за екипи елиминира този хаос, като централизира целия ви дизайнерски работен процес:

Организирайте всички постъпващи заявки за дизайн на едно място, за да сте сигурни, че нищо няма да се изгуби.

Генерирайте незабавно потребителски пътувания , персони и дизайнерски брифинги с ClickUp Brain.

Споделяйте макети , обсъждайте идеи на бели дъски и проследявайте напредъка на проектите – всичко това в една единствена платформа.

Добавяйте бележки към дизайните , вграждайте Figma и InVision файлове и ускорявайте одобряването.

Интегрирайте с над 200 инструмента (Slack, Miro, Figma, Google Suite и др.), което опростява работния ви процес по дизайна.

Ние използваме ClickUp за управление и проследяване на процеса на създаване на съдържание за социалните и дигиталните медии. Това ни позволява да виждаме статуса на всеки елемент от съдържанието (в процес на разработка, нуждае се от редакции, планиран и т.н.), както и кой е водещият дизайнер. То също така елиминира цялата комуникация по имейл, тъй като секцията за коментари за всяка задача може да се използва за обсъждане и делегиране на задачи/следващи стъпки (отговаряйки на нуждата от проследяване и последваща проверка на цикъла на създаване на съдържание).

ClickUp, приложението за всичко в работата, е мощно средство за творците във всеки смисъл, особено за тези, които се нуждаят от структура, без да жертват гъвкавостта.

Оптимизирайте вашите дизайнерски процеси с ClickUp

Създаването на висококачествени визуализации не трябва да ви кара да се борите с усложнен софтуер или да губите часове в настройване на подсказки. Независимо дали сте дизайнер, който се занимава с няколко проекта едновременно, или маркетинг специалист, който се нуждае от бързи, подходящи за марката творчески идеи, борбата може да бъде реална. Но не и с ClickUp.

От организиране на заявки за дизайн до проследяване на ревизии, ClickUp съхранява всичко на едно място – без изгубени файлове, разпръснати отзиви или безкрайни вериги от имейли. С автоматизация на задачите, проверка в реално време и лесна интеграция с инструменти за дизайн, вашият работен процес остава гладък и без фрустрация.

Готови ли сте да поемете контрол над творческия си процес? Регистрирайте се в ClickUp още днес и предефинирайте творческите си процеси.